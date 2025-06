Die 10 besten Apps für kleine Unternehmen im Jahr 2025: Bewährt und getestet

Eine aktuelle Forbes-Studie hat ergeben, dass jedes fünfte kleine Unternehmen innerhalb des ersten Jahres scheitert! Es gibt viele Herausforderungen, die mit der erfolgreichen Führung eines kleinen Unternehmens verbunden sind, doch die größte Herausforderung ist das Management.

Als Eigentümer eines kleinen Unternehmens sind Sie allein für die Überwachung Ihres gesamten Geschäfts verantwortlich. Dies kann jedoch mit zunehmender Größe schwierig werden – ich spreche aus Erfahrung. Mit den richtigen Tools und Technologien wird dies einfacher und leichter erreichbar.

Aber keine Sorge. Als jemand, der viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene Technologien und Tools auszuprobieren, werde ich Ihnen zehn der besten Apps für kleine Unternehmen vorstellen.

Finden Sie heraus, welche Apps heute in keinem Toolkit für kleine Unternehmen fehlen dürfen.

Worauf sollten Sie bei den besten Apps für kleine Unternehmen achten?

Hier sind fünf der wichtigsten Faktoren, auf die Sie bei jeder App für kleine Unternehmen achten sollten, bevor Sie sich dafür committ:

Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für Apps für kleine Unternehmen, die einfach zu bedienen sind und über effiziente Features verfügen. Das Letzte, was Sie wollen, ist eine Anwendung, die eine Aufgabe kompliziert macht, anstatt sie für Sie zu vereinfachen

Anpassbarkeit: Wählen Sie Anwendungen, die sich an die feinen Nuancen eines Unternehmens anpassen lassen, insbesondere für Kleinunternehmer mit vielfältigen individuellen Anforderungen

Sicherheit: Wählen Sie eine App für kleine Unternehmen, die robuste Sicherheitsmaßnahmen bietet. So stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Daten in Ihrer internen Datenbank vor unbefugtem Zugriff und Verstößen geschützt sind

Integrationsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Tools, die sich mit anderen Tools und Software von Drittanbietern integrieren lassen, um die Abläufe in Ihrem kleinen Unternehmen zu optimieren

Kundensupport: Wählen Sie Anwendungen für kleine Unternehmen, die einen hochwertigen Kundensupport rund um die Uhr bieten. So erhalten Sie schnelle Antworten auf Ihre Abfragen und Ihr Betrieb läuft reibungslos weiter

Die 10 besten Apps für kleine Unternehmen im Jahr 2024

Sehen wir uns die zehn besten Apps für kleine Unternehmen im Jahr 2024 an:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Wenn Ihr kleines Unternehmen auf der Suche nach einer innovativen App für Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit im Team ist, empfehle ich Ihnen ClickUp. Diese All-in-One-Software für das Aufgabenmanagement wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern.

Erstellen Sie mit ClickUp Teams separate Teams für verschiedene Aufgaben eines Projekts

Der wichtigste Teil des Projektmanagements ist die Teamarbeit, und ClickUp für Startup-Teams optimiert diese. Ich kann damit Produkt-Roadmaps erstellen, Ziele verfolgen und Ressourcen verwalten – und dabei stets mit meinem Team synchronisiert bleiben. Das Dashboard bietet eine zentrale Ansicht all dieser Elemente.

Lassen Sie alle Ihre umfangreichen Projektdokumente von KI korrigieren und bearbeiten

Die Verwaltung eines kleinen Unternehmens ist mit viel Dokumentation verbunden. Wenn mehrere Dokumente über verschiedene Systeme und Teams verteilt sind, ist es schwierig, wichtige Informationen schnell zu finden. Hier kommt ClickUp Docs zur Hilfe.

Mit Dokumenten können Sie Projektrichtlinien erstellen, Team-Mitgliedern Aufgaben zuweisen und relevante Dateien als Referenz anhängen. So stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind, und schaffen ein zentrales Repository für wichtige Verfahren.

Ich integriere ClickUp Brain gerne mit Dokumenten, um die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen und manuelle Projektdokumentationen überflüssig zu machen. Mit Brain können Sie schnell E-Mails, Projektrichtlinien usw. entwerfen und haben so mehr Zeit, sich auf Ihre Geschäftsstrategie zu konzentrieren.

Fällt es Ihnen schwer, alle Aufgaben in einem Projekt zu verwalten? Mir ging es genauso – bis ich auf ClickUp Tasks gestoßen bin. Mit diesem Feature können Sie verschiedene Projektaufgaben planen, organisieren und gemeinsam mit Ihrem Team bearbeiten. Sie können den Status eines Projekts überprüfen, Aufgaben und Routinetätigkeiten zuweisen und Kommentare hinterlassen – alles an einem Ort.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit der Vorlage "Strategischer Business-Plan von ClickUp" einen Aktionsplan für jede Geschäftsaktivität, um deren Ausführung zu optimieren und Ziele effektiv zu erreichen

Als Inhaber eines Kleinunternehmens müssen Sie außerdem kontinuierlich Strategien für zukünftiges Wachstum und Entwicklung formulieren. Ich schwöre dabei auf die Vorlage "Strategische Business-Roadmap" von ClickUp. Diese Vorlage ist einfach zu verwenden und anpassbar und bietet Ihnen einen Überblick über Ihre übergeordneten Geschäftsstrategien. Das kann Ihnen helfen:

Aufgaben planen und effizienter zuweisen

Verschaffen Sie sich ein klares Bild von Ihren monatlichen Zielen

Fortschritte verfolgen und Anpassungen in Echtzeit vornehmen

Darüber hinaus erleichtern Ihnen viele ClickUp-Vorlagen die Abläufe in Ihrem Kleinunternehmen. Von der Budgetierung bis zur Bestandsverwaltung gibt es ein vorgefertigtes Framework, mit dem Sie sofort loslegen können.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Nicht alle Features sind in der ClickUp-App verfügbar

Preise für ClickUp

Free Forever

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Slack (am besten für die Kommunikation im Team)

Via Slack

Unzählige Teamleiter weltweit (mich eingeschlossen) schwören auf Slack, um die Zusammenarbeit und Kommunikation zu optimieren, und die Vielzahl an Features erklärt auch warum.

Mit Slack können Sie separate "Kanäle" für verschiedene Projekte erstellen, um die Nachrichtenübermittlung zu organisieren. Mit "Huddles" können Sie mit wenigen Klicks Audio- und Video-Team-Meetings durchführen.

Das Feature "Slack Connect" ist für mich jedoch der ultimative Game-Changer. Damit können Sie innerhalb derselben Slack-App mit Ihren Anbietern, Lieferanten und Kunden kommunizieren. Das macht es zu einem umfassenden Kommunikations-Tool, das sich sowohl für den internen als auch für den externen Gebrauch eignet. Es ist ein Muss für jeden Kleinunternehmer.

Die besten Features von Slack

Kommunizieren Sie mit Ihrem gesamten Team an einem Ort über Gruppennachrichten, Direktnachrichten, Video- und Audioanrufe

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben, um Ihren Workflow zu optimieren, ohne etwas zu übersehen

Geben Sie wichtige Dateien und Dokumente für Ihr Team frei, um das Projektmanagement und die Zusammenarbeit zu verbessern

Integrieren Sie über 2.000 Tools wie DocuSign, Google Tabellen, Zoom und ClickUp für maximale betriebliche Effizienz

Limits von Slack

Die kostenlose Version verfügt über eingeschränkte Features, die für wachsende Teams möglicherweise nicht ausreichen

Die Einrichtung zu vieler verschiedener Kanäle kann die Mitglieder des Teams verwirren und ihre Produktivität beeinträchtigen

Preise für Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $/Monat pro Benutzer

Business+: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4,5/5 (32.764 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (23.244 Bewertungen)

3. Gusto (am besten geeignet für Lohnbuchhaltung und Personalverwaltung)

Via Gusto

Gusto vereinfacht sowohl die Lohnabrechnung als auch das Personalmanagement. Dieses Tool ist aufgrund seiner benutzerfreundlichen und intuitiven Oberfläche eine der besten Apps für die Mitarbeiterverwaltung in kleinen Unternehmen. Der umfangreiche Funktionsumfang ist ebenfalls ein großer Vorteil.

Sie können Ihre Gehaltsabrechnung mit Gusto synchronisieren, um die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter und den Fortschritt Ihrer Projekte zu verfolgen und die Workload ohne manuellen Aufwand zu verwalten. Gusto vereinfacht die Personalbeschaffung, Einstellung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Sie können ganz einfach Stellenanzeigen erstellen, Angebotsschreiben versenden, To-do-Listen für die Einarbeitung erstellen usw. Darüber hinaus können Sie mit Gusto wichtige Dokumente freigeben, unterschreiben und speichern.

Die besten Features von Gusto

Verfolgen Sie die Arbeitszeiten, die Workload und die Leistung Ihrer Mitarbeiter, um Anpassungen für eine bessere Produktivität vorzunehmen

Reichen Sie Ihre Steuern automatisch und korrekt ein, um Ihre Compliance-Anforderungen systematisch zu verwalten

Richten Sie mit Software Provisioning Tools und Systeme für Ihre neuen Team-Mitglieder ein

Bewerten Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter, um ihnen relevante Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten

Erhalten Sie genaue Mitarbeiteranalysen und Einblicke, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Integration mit anderen Tools wie Expensify, DocuSign, Freshbooks und ClickUp

Einschränkungen bei Gusto

Es ist kein Free-Plan verfügbar

Benutzer haben berichtet, dass der Kundenservice manchmal extrem langsam ist

Preise von Gusto

Einfach: 40 $/Monat + 6 $/Monat pro Person

Plus: 80 $/Monat + 12 $/Monat pro Person

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Gusto

G2: 4,5/5 (2.059 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (3.894 Bewertungen)

4. QuickBooks (am besten für Buchhaltung und Rechnungswesen geeignet)

Via QuickBooks

QuickBooks ist aufgrund seiner professionellen Tools und Features eine bekannte Finanzmanagement-App. QuickBooks ist in erster Linie eine Buchhaltungssoftware, fungiert aber auch als Tool für die Buchhaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, Bankgeschäfte und andere ähnliche Aufgaben.

Ich habe es für rechnungsbezogene Aktivitäten wie das Erstellen von Belegen und das Zentralisieren verschiedener Belegtypen verwendet. Sie können es auch zur Berechnung von Steuern und sogar zur Verwaltung Ihres Lagerbestands verwenden. Der interessanteste Aspekt dieses Tools ist die virtuelle Buchhaltungsfunktion. Damit können Sie die Unterstützung von Experten für eine genaue Konto- und Cashflow-Verwaltung in Anspruch nehmen.

Die besten Features von QuickBooks

Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben wie die Kategorisierung von Transaktionen, Bankabstimmungen und die Nachverfolgung von Ausgaben

Erstellen Sie detaillierte Berichte zur finanziellen Lage, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen

Verfolgen Sie Ihre Lagerbestände und richten Sie Warnmeldungen für niedrige Lagerbestände ein

Integrieren Sie über 750 Apps Ihrer Wahl, darunter PayPal, Shopify und Gusto

Einschränkungen von QuickBooks

Die Benutzeroberfläche kann für Anfänger etwas komplex sein

Die Anpassungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt

Für kleine Unternehmen kann das teuer werden

Preise für QuickBooks

Einfacher Start: 18 $/Monat

Grundlagen: 27 $/Monat

Plus: 38 $/Monat

Fortgeschritten: 76 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

G2: 4,0/5 (3.304 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (7.252 Bewertungen)

5. Mailchimp (am besten für E-Mail-Marketing geeignet)

Via Mailchimp

Dank seiner beeindruckenden Vollständigkeit ist Mailchimp meine Komplettlösung für alle Aufgaben im E-Mail-Marketing. Tatsächlich ist es in dieser Hinsicht eine der besten Apps für kleine Unternehmen.

Dieses Tool automatisiert fast alle E-Mail-Marketing-Aktivitäten, die Sie sich vorstellen können. Verwenden Sie es, um personalisierte E-Mails zu versenden, maßgeschneiderte Kampagnen zu erstellen und relevante Produkte ohne manuellen Aufwand zu bewerben. Mailchimp bietet auch eine Reihe von E-Mail-Vorlagen, die ansprechend gestaltet und zur individuellen Anpassung bereit sind. Wenn Sie dieses Tool in Ihrem Arsenal haben, müssen Sie kein spezielles Team aufstellen, um Ihre E-Mail-Marketing-Initiativen zu unterstützen.

Die besten Features von Mailchimp

Planen Sie den automatischen Versand Ihrer E-Mails, um die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt zu übermitteln

Erstellen Sie hyper-zielgerichtete E-Mail-Marketingkampagnen. Segmentieren Sie Ihre Zielgruppe anhand von demografischen Daten, Benutzerverhalten usw

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Builder, um E-Mail-Vorlagen ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Erhalten Sie detaillierte Berichte und Analysen zur Leistung Ihrer Kampagnen

Integrieren Sie über 300 weitere Tools in Ihren Workflow, darunter Wix, Stripe und Canva

Einschränkungen von Mailchimp

Mit zunehmender Größe kann es teuer werden

Die Qualität des Kundensupports ist durchschnittlich

Preise von Mailchimp

Kostenlos: 0 $/Monat für 500 Kontakte

Grundausstattung: 13 $/Monat für 500 Kontakte

Standard: 20 $/Monat für 500 Kontakte

Premium: 350 $/Monat für 500 Kontakte

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2: 4,3/5 (12.448 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (17.148 Bewertungen)

6. Hootsuite (am besten für Social-Media-Management geeignet)

Via Hootsuite

Soziale Medien und digitales Marketing zu beherrschen, ist ein Ziel für jeden Kleinunternehmer. Hootsuite ist ein Tool, das Ihnen dabei hilft.

Aufgrund seines vielseitigen Angebots an Features ist dies eine der besten Apps für das Marketing kleiner Unternehmen. Mit ihr können Sie ansprechende Inhalte für soziale Medien von Grund auf erstellen und deren Planung und Veröffentlichung automatisieren. Besonders gut gefällt mir die leistungsstarke Markenüberwachungsfunktion von Hootsuite, mit der Sie Online-Unterhaltungen über Ihre Marke überprüfen können. Der Bonus? Alle Features sind außerdem in hohem Maße anpassbar.

Die besten Features von Hootsuite

Automatisieren Sie die Veröffentlichung von Inhalten für alle wichtigen Plattformen wie Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter

Erstellen Sie leicht verständliche visuelle Kalender, um die Planung und Terminierung von Inhalten zu optimieren

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen. Weisen Sie Aufgaben zu, verwalten Sie Genehmigungen und formulieren Sie neue Strategien

Überwachen Sie Keywords und Hashtags, um über die neuesten Social-Media-Trends in Ihrer Branche auf dem Laufenden zu bleiben

Plug-in mit über 100 Analyse- und CRM-Tools wie Google Analytics und Salesforce

Einschränkungen von Hootsuite

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein

Die Integration mit bestimmten Apps und Plattformen ist kostenpflichtig

Preise für Hootsuite

Professional: 149 $/Monat für einen Benutzer, zehn Social-Media-Konten

Team: 399 $/Monat für drei Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Hootsuite

G2: 4,2/5 (4.233 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (3.693 Bewertungen)

7. Sortly (am besten für die Bestandsverwaltung geeignet)

Via Sortly

Suchen Sie nach einer App für die Bestandsverwaltung, die den besonderen Anforderungen eines kleinen Unternehmens gerecht wird? Sortly ist die Antwort. Die App ist benutzerfreundlich, intuitiv und verfügt über die richtigen Features.

Um es zu nutzen, müssen Sie lediglich Ihre bestehende Bestandsliste auf die Plattform hochladen. Sortly organisiert diese automatisch. Außerdem hilft es Ihnen, Ihren Bestand zu verfolgen und Benachrichtigungen zu erhalten, wenn der Lagerbestand zur Neige geht. Das Feature, das mich jedoch am meisten überzeugt, ist der integrierte Barcode-Generator. Damit können Sie innerhalb weniger Minuten einzigartige Produkt-Barcodes erstellen, die Menge, Speicherort, Preis, SKU und andere Details genau angeben.

Die besten Features von Sortly

Passen Sie einzigartige Bestandsinformationen an und verwalten Sie Ihre Datenbank mit benutzerdefinierten Feldern

Generieren und scannen Sie QR-Codes, um Ihren Bestand ganz einfach auf Ihrem Smartphone zu verwalten

Greifen Sie mit der benutzerfreundlichen mobilen Anwendung auf die Software auf Ihrem Mobilgerät zu

Integration mit Apps wie Slack und Microsoft Teams

Einschränkungen von Sortly

Die mobile App ist fehlerhaft

Die Barcode-Scan-Funktion ist nicht vollständig zuverlässig

Nur mit einer Handvoll Apps integrierbar

Sortly-Preise

Free Forever

Erweitert: 49 $/Monat

Ultra: 149 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen sortieren

G2: 4,4/5 (25 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (481 Bewertungen)

8. Figma (Am besten für Design und Prototyping geeignet)

Via Figma

Figma ist ein solides Produktdesign-Tool. Von der Benutzerfreundlichkeit und Navigation bis hin zum umfangreichen Feature-Umfang erfüllt es alle meine Kriterien für eine gute App für kleine Unternehmen.

Das Beste an Figma ist, dass es sich um eine Designplattform ohne Code handelt. Es spielt also keine Rolle, ob Sie über ein Team erfahrener Entwickler verfügen. Sie können damit dennoch realistische Produktprototypen erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Die Plattform verfügt über eine ansprechende Benutzeroberfläche und ist zudem sehr kollaborativ. Das ist noch nicht alles – Figma bietet auch eine Reihe von Vorlagen, mit denen Sie sofort mit dem Prototyping beginnen können.

Die besten Features von Figma

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an einem Produktdesign-Projekt

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI, um Produktprototypen für Tests und Iterationen zu erstellen

Verwenden Sie erweiterte Vektor-Tools, um Formen und Designs nach Ihren Wünschen zu bearbeiten

Kommunizieren Sie mit Ihren Teammitgliedern per Audio oder Chat für eine ungehinderte Zusammenarbeit

Integration mit einer Reihe beliebter Apps wie GitLab und Google Workspace

Einschränkungen von Figma

Kann für wachsende Teams teuer werden

Eingeschränkte Offline-Funktionen

Für eine optimale Leistung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich

Preise für Figma

Starter-Team: Kostenlos

Professionelles Team: 15 $/voller Platz/Monat

Organisation: 45 $/voller Platz/Monat

Enterprise: 75 $/voller Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Figma

G2: 4,7/5 (1.113 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (738 Bewertungen)

9. Square (am besten geeignet für Zahlungsabwicklung und POS-Systeme)

Via Square

Wenn Sie ein neues kleines Unternehmen sind, kann Square Ihnen dabei helfen, ein ordentliches Kassensystem einzurichten, um sowohl Bar- als auch bargeldlose Transaktionen zu ermöglichen.

Was mir an Square am besten gefällt, ist seine Gründlichkeit. Mit diesem Tool kann Ihr Unternehmen Online-Zahlungen akzeptieren, auch kontaktlos. Sie können auch die Abholung und Lieferung aller Ihrer Reihenfolgen im POS-System verwalten.

Aber das ist noch nicht das Beste. Square verkauft auch modernste POS-Hardwarelösungen wie Lesegeräte und Registrierkassen. Es ist also eine Art One-Stop-Shop für die Einrichtung eines kompletten POS-Systems für ein Unternehmen.

Die besten Features von Square

Akzeptieren Sie mehrere Zahlungsmethoden, darunter Bargeld, Kreditkarte, Debitkarte und mobile Zahlung

Versenden Sie unbegrenzt Rechnungen ohne zusätzliche Gebühren

Erhalten Sie Unterstützung bei der PCI-Compliance und bei Rückbuchungen

Erhalten Sie detaillierte Berichte und Einblicke in Vertrieb und Lagerbestand

Square-Limits

Einige Benutzer beschwerten sich über plötzliche Kontosperrungen

Die Transaktionsgebühren sind höher als bei anderen Plattformen

Kundensupport ist schwer erreichbar

Square-Preise

Free Forever

Plus: 29 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 79 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Square

G2: 4,7/5 (789 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (610 Bewertungen)

10. Shopify (am besten für die Verwaltung von E-Commerce-Plattformen geeignet)

Via Shopify

Shopify ist eine unverzichtbare Anwendung für jedes kleine Unternehmen, das online gehen möchte. Es verfügt über alle Tools und Technologien, die Sie zum Aufbau Ihres digitalen Shops benötigen.

Für mich ist die Benutzerfreundlichkeit das Alleinstellungsmerkmal von Shopify. Obwohl die Einrichtung eines Online-Geschäfts überwältigend sein kann, vereinfacht dieses Tool den Prozess erheblich. Es gibt eine Reihe anpassbarer Vorlagen, eine benutzerfreundliche Oberfläche, eine lange Liste von App-Integrationen von Drittanbietern zur Maximierung der Effizienz des Shops und ein integriertes POS-System für einen reibungslosen Verkauf.

Darüber hinaus können Sie mit Shopify Ihr Geschäft mit organischer Suchmaschinenoptimierung, sozialen Medien und Content-Marketing-Tools ausbauen. Allein dieses Feature macht die App zu einer der besten Apps für kleine Unternehmen.

Die besten Features von Shopify

Wählen Sie aus einer Reihe anpassbarer Vorlagen und Designs, um Ihren Online-Shop zu erstellen

Empfangen Sie Zahlungen aus mehreren Quellen über Shopify Payments

Nutzen Sie integrierte Marketing-Features, um Traffic und Umsatz zu steigern

Verwalten Sie Ihren Shop unterwegs mit der mobilen App von Shopify

Integration mit robusten Tools von Drittanbietern wie HubSpot und Mailchimp

Einschränkungen von Shopify

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Die Optionen für eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung sind begrenzt, insbesondere für den Checkout-Prozess und andere wichtige Seiten

Shopify-Preise

Basic: 39 $/Monat

Shopify: 105 $/Monat

Fortgeschritten: 399 $/Monat

Plus: 2.300 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Shopify

G2: 4,4/5 (4.539 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (6.359 Bewertungen)

Bringen Sie Ihr kleines Unternehmen mit ClickUp auf Hochtouren

Die Führung eines kleinen Unternehmens ist nie einfach. Begrenzte Ressourcen und ein kleines Team bedeuten jedoch auch, dass Ihr Beitrag umso wirkungsvoller ist.

Mit den richtigen Apps für kleine Unternehmen spielt es keine Rolle, wie klein Ihr Team ist oder wie begrenzt Ihre Ressourcen sind. Sie können immer das Beste aus dem machen, was Ihnen zur Verfügung steht.

Eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement wie ClickUp erleichtert die Verwaltung eines kleinen Unternehmens, indem sie Aufgaben rationalisiert, die Kommunikation zentralisiert und das Kundenbeziehungsmanagement sowie die Effizienz des Teams verbessert. Die umfassende Suite von Features stellt sicher, dass Ihr Unternehmen die beste Technologie für Wachstum und Erfolg nutzt.

Warten Sie also nicht länger – melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und probieren Sie es aus!