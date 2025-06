die 10 besten Alternativen zu Fellow.app im Jahr 2025

Sie haben gerade ein weiteres produktives Meeting beendet, aber zwei Wochen später verstauben die meisten Aktionselemente in vergessenen Notizen.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, suchen Sie vielleicht nach einer effektiveren Lösung für Ihr Meeting-Management.

Die Fellow. App bietet zwar eine gute Grundlage für Meeting-Notizen und deren Verwaltung, aber verschiedene Teams haben je nach Workflow, Art der Zusammenarbeit und Integrationsanforderungen unterschiedliche Anforderungen.

Einige Teams legen Wert auf KI-gestützte Transkription und Analyse, während andere eine robuste Integration in das Projektmanagement oder spezielle Features für die Interaktion mit Clients benötigen.

Entdecken Sie die besten Alternativen zu Fellow.app, die besser zu den Anforderungen Ihres Teams passen.

📌 Die besten Alternativen zur Fellow. App auf einen Blick Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestützte Meeting-Notizen, Aufgabenverwaltung, nahtlose Integration von Dokumenten, Projekten, Chat und Anrufen Für alle Teamgrößen Free-Plan verfügbar / Kostenlose Testversion für 30 Tage; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Fathom KI-gestützte Transkription von Meetings und Highlight-Reels Teams, die KI-Analysen benötigen Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Notion Anpassbare Meeting-Dokumentation, verknüpfte Notizen, Vorlagen Teams, die flexible Workflows benötigen Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Coda Dynamische Dokumente mit Abstimmungen und Nachverfolgung von Fortschritten Kollaborative Entscheidungsfindung Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Fireflies. ai Automatisierte Transkription, durchsuchbare Transkripte Teams, die Wert auf genaue Transkriptionen legen Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Otter AI Echtzeit, Sprecherunterscheidung, durchsuchbare Transkripte Echtzeit-Transkription und Notizen Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Notta Mehrsprachig, hohe Genauigkeit, Stapelverarbeitung Globale Teams, die genaue Transkriptionen benötigen Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar SpinachAI Bearbeitbare Tickets, Integration mit Slack, Jira Agile Meetings, Teamzusammenarbeit Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Bereich Asynchrone Updates, Stimmung/Trends im Team Remote-Teams, Check-ins Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Avoma Vertriebsanalysen, Einblicke in Geschäftsabschlüsse, Plattformintegrationen Vertriebsteams Kostenlose/kostenpflichtige Pläne verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar

Warum sollten Sie sich für Alternativen zur Fellow. App entscheiden?

Tools für Meeting-Notizen sollten Probleme lösen, nicht neue schaffen. Obwohl die Fellow. App Features für die Meeting-Verwaltung bietet, suchen Teams oft aus verschiedenen Gründen nach Alternativen:

Eingeschränkt Aufgabenverwaltung : Fellow. app bietet grundlegende Aktionselemente, aber Alternativen bieten oft eine tiefere Projektintegration, Nachverfolgung von Abhängigkeiten und eine ausgefeiltere Automatisierung von Workflows, was zu weniger Meetings führt

Grundlegende KI-Funktionen: Fellow.app enthält einige KI-Features, aber Wettbewerber bieten in der Regel eine überlegene Transkriptionsgenauigkeit, automatische Erkennung von Aktionselementen und aufschlussreichere KI-generierte Zusammenfassungen

Starre Preisstruktur: Die Preise für die Fellow. App können mit wachsenden Teams schnell teuer werden, während Alternativen oft flexiblere Modelle bieten, die sich ohne Expansionszuschläge angemessen skalieren lassen

Unzureichende Anpassungsmöglichkeiten: Die Vorlagen und Workflows der Fellow. App erscheinen vielen Teams zu starr, während Alternativen anpassungsfähigere Strukturen bieten, die sich an individuelle Meeting-Prozesse anpassen lassen

Eingeschränkte Remote-Zusammenarbeit: Fellow.app unterstützt Remote-Arbeit, aber Alternativen bieten häufig bessere asynchrone Funktionen, die gemeinsame Erstellung von Tagesordnungen und die Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten

Eingeschränkte Integrationen: Fellow. app lässt sich mit gängigen Tools verbinden, aber Alternativen bieten oft eine tiefere Integration in Ökosysteme wie Microsoft Teams oder Google Workspace, wodurch die plattformübergreifende Zusammenarbeit optimiert wird

Grundlegende Analysen: Die Fellow. App bietet nur begrenzte Einblicke, während Alternativen in der Regel umfassendere Metriken zur Effektivität von Meetings, zu Teilnahme-Mustern und zur Nachverfolgung liefern

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Studie von Microsoft geben Menschen "ineffiziente Meetings" als größten Störfaktor für ihre Produktivität an, dicht gefolgt von zu vielen Meetings auf Platz drei.

Die 10 besten Alternativen zur Fellow. App

Der moderne Arbeitsplatz hat sich in Bezug auf Meetings dramatisch verändert. Führungskräfte verbringen mittlerweile fast 57 % ihrer Zeit in Meetings, mit E-Mails und Chatten. Aufgrund dieser erheblichen Meeting-Zeiten ist das Management von Meetings wichtiger denn je.

Entdecken Sie die besten Alternativen zur Fellow. App und die Schlüssel-Features, die besser zu den spezifischen Anforderungen Ihres Teams passen:

1. ClickUp (Bestes KI-gestütztes Tool für Meetings, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

Verwalten Sie Meetings besser, indem Sie umsetzbare Kommentare zuweisen und mit ClickUp Meetings obligatorische Aufgaben erstellen, die erledigt werden müssen

Die Kluft zwischen produktiven Meetings und fertiggestellter Arbeit lässt sich oft auf einen Faktor zurückführen: unzusammenhängende Tools. Die Weiterverfolgung wird zu einer Herausforderung, wenn sich Ihre Notizen zu Projekt-Meetings an einem Ort befinden, Aufgaben an einem anderen und Projekte an einem dritten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Meeting-Tools schafft ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, eine nahtlose Verbindung zwischen Meetings und der tatsächlichen Ausführung der Arbeit.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Toolkit auf neun oder weniger Plattformen limitieren. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit für smarteres Arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Mit ClickUp Meetings können Teams Diskussionen dokumentieren, Notizen freigeben, Tagesordnungen verwalten und Aktionspunkte über eine einzige Oberfläche zuweisen.

Darüber hinaus sorgt der plattforminterne KI-Assistent ClickUp Brain mit seinem ClickUp AI Notetaker für Produktivität. Dieses Tool transkribiert Ihre Meetings, erstellt umfassende Zusammenfassungen, identifiziert wichtige Diskussionspunkte und hilft dabei, Unterhaltungen in Aufgabenlisten umzuwandeln.

Bitten Sie ClickUp AI Notetaker, Zusammenfassungen und Aktionselemente automatisch in Ihren Chat-Kanälen zu veröffentlichen

Mit AI Notetaker können Teams Inhalte von Meetings ohne manuelle Notizen erfassen, sodass alle uneingeschränkt an Diskussionen teilnehmen können. Das Feature funktioniert mit gängigen Videokonferenzplattformen und hilft dabei, Meetings zu dokumentieren und wichtige Informationen zu speichern.

Nach dem Meeting analysiert AI Notetaker den Inhalt der Diskussion, um wichtige Entscheidungen und Aktionspunkte hervorzuheben. Als Ergebnis können Teams Entscheidungen festhalten, Verantwortlichkeiten festlegen und Fortschritte im Laufe der Zeit verfolgen. Außerdem wird sichergestellt, dass wichtige Details nicht übersehen werden, was eine nahtlose Zusammenarbeit fördert.

Teams können außerdem Kundenfeedback dokumentieren, Aufgaben erstellen, Diskussionspunkte nachverfolgen und detaillierte Interaktionsverläufe innerhalb von ClickUp Aufgaben pflegen. So entsteht eine durchsuchbare Wissensdatenbank mit Kundenpräferenzen und Projektentwicklungen.

Verfolgen Sie den Fortschritt und halten Sie alle auf dem gleichen Stand, indem Sie benutzerdefinierte Status in ClickUp Aufgaben verwenden

Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle bietet einen strukturierten Ansatz für die Dokumentation und Organisation von Meetings. Diese benutzerdefinierte Vorlage vereinfacht die Organisation von Teilnehmern, Tagesordnungen und Aktionspunkten, während wichtige Punkte für Stakeholder nachverfolgt und hervorgehoben und Aufgaben mühelos an Teammitglieder zugewiesen werden können.

Kostenlose Vorlage Fassen Sie wichtige Meetings mit der kollaborativen Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle zusammen

Diese Vorlage hilft Teams dabei, Meetings besser zu verwalten, indem sie Aktionselemente nachverfolgt und Verantwortlichkeiten direkt zuweist. Sie können verwandte Dokumente und Ressourcen zur einfachen Referenz verknüpfen und die Ergebnisse von Meetings sowie Folgeaufgaben effizient überwachen.

Für Teams, die eine zusätzliche Struktur benötigen, bietet ClickUp spezielle Vorlagen, wie beispielsweise die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen für eine detaillierte Dokumentation und die ClickUp-Vorlage für Team-Meetings für wiederkehrende Synchronisierungen im Team.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie Aktionselemente aus Meetings direkt in den Zeitleisten des Projekts

Visualisieren Sie Ideen, erstellen Sie Flussdiagramme und entwickeln Sie Lösungen in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Passen Sie Meeting-Workflows mit Automatisierung ohne Code an

Mit ClickUp Notepad können Sie Notizen machen, Einträge bearbeiten und in Aufgaben umwandeln

Konvertieren Sie Notizen in Dokumente und verbinden Sie diese mit ClickUp Docs direkt mit Ihren Workflows und Aufgaben

Limits von ClickUp

Neue Benutzer haben aufgrund der umfangreichen Features eine gewisse Einarbeitungszeit gemeldet

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Agenda. Ich fühle mich besser aufgestellt, weil alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Statusanzeige, die sie überprüfen kann.

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Agenda. Ich fühle mich besser aufgestellt, weil alle meine Ereignisse und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Statusanzeige, die sie überprüfen kann.

2. Fathom (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Analysen und Engagement)

via Fathom

In den meisten Meetings muss jemand die aktive Teilnahme mit dem Notieren von Notizen in Einklang bringen. Diese geteilte Aufmerksamkeit führt oft dazu, dass wichtige Details übersehen werden oder die Beteiligung an der Diskussion limitiert ist.

Fathom nimmt Ihnen diese Last als intelligenter Meeting-Teilnehmer ab, der automatisch alles erfasst und organisiert. Sein KI-Verständnis geht über einfache Transkriptionstools hinaus und konzentriert sich auf Kontext und Nuancen, während Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können.

Entdecken Sie die besten Features

Erstellen Sie mit dem Zauberstab-Feature Notizen zu Meetings aus jedem Teil der Unterhaltung

Erstellen Sie sofortige Highlight-Zusammenfassungen der wichtigsten Momente eines Meetings

Durchsuchen Sie Meeting-Protokolle in natürlicher Sprache

Notizen und zeitgestempelte Meeting-Ausschnitte mit einem Klick freigeben

Limits verstehen

Im Vergleich zu Mitbewerbern eingeschränkte Integrationsmöglichkeiten

Preise verstehen

Basic : Kostenlos

Premium : 19 $/Monat pro Benutzer

Team Edition: 29 $/Monat pro Benutzer

Team Edition Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen verstehen

G2: 5/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Fathom sagen

Fathom ist eine der wichtigsten Funktionen in meinem Arbeitsalltag, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Ich habe es vor etwa einem Monat von meinem Arbeitgeber installiert und benutze es seitdem jeden Tag. Dieses Produkt hat mir enorm viel Zeit gespart, mir dabei geholfen, bessere Notizen zu machen, und mir die Möglichkeit gegeben, diese Notizen mit meinen Clients zu teilen.

Fathom ist eine der wichtigsten Funktionen in meinem Arbeitsalltag, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Ich habe es vor etwa einem Monat von meinem Arbeitgeber installiert und benutze es seitdem jeden Tag. Dieses Produkt hat mir enorm viel Zeit gespart, mir dabei geholfen, bessere Notizen zu machen, und mir die Möglichkeit gegeben, diese Notizen mit meinen Clients zu teilen.

3. Notion (Am besten geeignet für anpassbare Meeting-Dokumentation)

über Notion

Meeting-Protokolle sind oft isolierte Dokumente, die keinen Bezug zu verwandten Projekten und Diskussionen haben. Diese Fragmentierung erschwert es, auf früheren Entscheidungen aufzubauen oder den Kontext beizubehalten.

Notion verwandelt Meeting-Dokumentationen in ein vernetztes Wissenssystem. Die Plattform ermöglicht es Teams, benutzerdefinierte Meeting-Spaces zu erstellen, in denen jede Notiz dynamisch mit Projekten, Aufgaben und Teamressourcen verknüpft ist.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie verschachtelte Meeting-Notizen mit bidirektionalen Links

Ansicht von Meeting-Notizen als herkömmliche Dokumente dank datenbankgestütztem Ansatz

Filtern und sortieren Sie Meeting-Notizen nach beliebigen Parametern

Entwerfen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Meetings mit automatisierten Eigenschaften

Limits von Notion

Erfordert anfängliche Setup-Zeit, um optimale Meeting-Systeme zu erstellen

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Business : 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

Notion AI: Fügen Sie Ihrem Workspace für 10 $/Monat pro Benutzer hinzu

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

4. Coda (Am besten geeignet für dynamische Meeting-Dokumente und Entscheidungsfindungen)

via Coda

Gruppenentscheidungen kommen oft ins Stocken, wenn Beiträge von mehreren Beteiligten gesammelt werden und gleichzeitig alle auf das Ergebnis abgestimmt bleiben müssen. Herkömmliche Meeting-Notizen erfassen diesen dynamischen Prozess nicht effektiv und sammeln Feedback nicht richtig.

Coda betrachtet Team-Meetings als interaktive Workspaces, in denen Entscheidungen auf natürliche Weise entstehen. Es verwandelt statische, kollaborative Meeting-Agendas und Notizen in lebendige Entscheidungsumgebungen, indem es kollaborative Dokumente mit dynamischen Elementen wie Abstimmungs-Tools und Fortschrittsanzeigen kombiniert.

Die besten Features von Coda

Erstellen Sie interaktive Entscheidungsfindungsrahmen in Dokumenten

Entwerfen Sie automatisierte Fortschrittsanzeigen für Meeting-Ergebnisse

Nutzen Sie die Bearbeitung in Echtzeit, erwähnen und taggen Sie andere Benutzer und weisen Sie Team-Mitgliedern Aufgaben zu

Einschränkungen von Coda

Steilere Lernkurve für fortgeschrittene Features

Preise für Coda

Free

Pro : 12 $/Monat pro Benutzer

Team : 36 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2 : 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

5. Fireflies. ai (Am besten für die automatische Transkription von Meetings geeignet)

Technische Diskussionen und globale Team-Meetings enthalten oft wichtige Punkte und wertvolle Erkenntnisse, die aufgrund komplexer Terminologie oder unterschiedlicher Sprechweisen in der Übersetzung verloren gehen.

Fireflies.ai ist auf das Verstehen und Organisieren von Unterhaltungen in verschiedenen Kontexten spezialisiert. Seine KI-Engine mit dem Spitznamen "Fred" zeichnet sich durch die Erfassung technischer Diskussionen, Fachjargon und Unterhaltungen mit verschiedenen Akzenten und Sprachstilen aus.

Die besten Features von Fireflies.ai

Durchsuchen Sie Meeting-Protokolle mit Abfragen in natürlicher Sprache

Organisieren Sie Meetings nach benutzerdefinierten Themen und Kanälen

Erstellen Sie automatisierte Meeting-Zusammenfassungen mit den wichtigsten Highlights

Einschränkungen von Fireflies.ai

Die Übersetzungsfunktionen müssen für einige Sprachen verbessert werden

Fireflies. ai Preise

Kostenlos : Grundlegende Transkription

Pro : 18 $/Monat pro Benutzer

Business : 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 39 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Fireflies.ai sagen

Wie ein virtueller Assistent, kann ich es nur wärmstens empfehlen, einfach zu starten, einfach zu bedienen.

Wie ein virtueller Assistent, kann ich es nur wärmstens empfehlen, einfach zu starten, einfach zu bedienen.

6. Otter AI (Am besten für Echtzeit-Transkriptionen und Notizen in Meetings)

über Otter AI

Das Erstellen detaillierter Meeting-Notizen bei gleichzeitiger aktiver Teilnahme an Diskussionen sorgt für eine ständige Anspannung. Diese geteilte Aufmerksamkeit führt oft zu unvollständigen Notizen oder einer verminderten Beteiligung.

Otter AI löst diesen Konflikt durch ausgefeilte Echtzeit-Transkriptions- und Organisationsfunktionen. Die fortschrittliche KI der Plattform kann automatisch zwischen mehreren Sprechern unterscheiden, selbst in überlappenden Unterhaltungen, und ein umfangreiches, durchsuchbares Transkript mit Beschreibungen der Sprecher erstellen.

Die besten Features von Otter AI

Erstellen Sie strukturierte Zusammenfassungen, in denen Schlüsselthemen, Entscheidungen und Aktionselemente mit der automatisierten Gliederungsfunktion hervorgehoben werden

Erstellen Sie während Meetings mit der Live-Notiz-Feature gemeinsame Notizen

Greifen Sie auf automatisierte Meeting-Analysen und Einblicke zu

Fügen Sie Bilder und Screenshots zu Transkripten hinzu

Einschränkungen von Otter AI

Hat nur limitierte Features für Projektmanagement

Preise für Otter AI

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter AI

G2 : 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

7. Notta (Am besten geeignet für KI-Transkriptionsgenauigkeit und mehrsprachigen Support)

via Notta

Herkömmliche Transkriptionsdienste haben oft Schwierigkeiten mit Fachvokabular, mehreren Sprechern und anderen Sprachen als Englisch, was globale Teams daran hindert, Meetings genau zu dokumentieren.

Notta überwindet diese Hindernisse mit seiner fortschrittlichen KI-Transkriptions-Engine, die sich durch die Verarbeitung von Fachjargon und mehreren Sprechern auszeichnet und über 104 Sprachen unterstützt. Die Plattform bietet Echtzeit-Transkriptionsfunktionen, mit denen Teams den geschriebenen Text während des Meetings verfolgen können.

Die besten Features von Notta

Erzielen Sie selbst in lauten Umgebungen eine hohe Transkriptionsgenauigkeit

Automatische Sprechererkennung mit benutzerdefinierter Spracherkennung

Konvertieren Sie Audio-/Videodateien mit Stapelverarbeitung in Text

Automatische Aufzeichnung wiederkehrender Meetings planen

Organisieren Sie Transkripte mit benutzerdefinierten Tags und Ordnern

Keine Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen Tools in der Liste eingeschränkte Integration des Projektmanagements

Preise für Notta

Free

Pro : 13,49 $/Monat pro Benutzer

Business : 27,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notta

G2 : 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Notta sagen

Ziehen Sie einen Video-Link oder eine Datei per Drag & Drop hinein und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine vollständige Videozusammenfassung. Ich kann auch mehrere 10-20 Dateien gleichzeitig hineinziehen, was ich toll finde. Dann konvertiere ich sie in das YouTube-Zusammenfassungsformat. Ich benutze dies für Kursvideos und es ist ein Muss!

Ziehen Sie einen Video-Link oder eine Datei per Drag & Drop hinein und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine vollständige Videozusammenfassung. Ich kann auch mehrere 10-20 Dateien gleichzeitig hineinziehen, was ich toll finde. Dann konvertiere ich sie in das YouTube-Zusammenfassungsformat. Ich benutze dies für Kursvideos und es ist ein Muss!

8. SpinachAI (Am besten für KI-gestützte Produktivität in Meetings)

via SpinachAI

Die Online-Meeting-Software SpinachAI konzentriert sich auf agile Meetings wie tägliche Standups, wöchentliche Synchronisierungen und Sitzungen zur Benutzerforschung.

Die Plattform transkribiert Unterhaltungen, identifiziert Aktionselemente und schlägt die Erstellung von Tickets in Projektmanagement-Tools vor. Sie unterstützt über 100 Sprachen für die globale Zusammenarbeit von Teams.

Die besten Features von SpinachAI

Diskussionspunkte automatisch in umsetzbare Tickets umwandeln

Überprüfen und passen Sie Meeting-Zusammenfassungen vor der Verteilung an

Integrieren Sie die App in bestehende Tools wie Slack, Jira und Kalender-Apps

Limits von SpinachAI

Funktioniert am besten mit strukturierten Meeting-Formaten

Preise für SpinachAI

Free

Pro : 2,90 $/Stunde

Business : 29 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SpinachAI

G2 : 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was echte Benutzer über SpinachAI sagen

Hypercontext ist sehr einfach zu bedienen und für beide Seiten der 1:1-Interaktion ansprechend. Ich verwende es für alle 1:1-Gespräche. Die Integration mit Google Kalender ist sehr gut.

Hypercontext ist sehr einfach zu bedienen und für beide Seiten der 1:1-Interaktion ansprechend. Ich verwende es für alle 1:1-Gespräche. Die Integration mit Google Kalender ist gut.

9. Bereich (Am besten für asynchrone Team-Check-ins geeignet)

via Bereich

Remote-Teams benötigen regelmäßige Kommunikation und bessere Meetings, aber ständige Meetings können die Konzentration und Produktivität beeinträchtigen. Es ist entscheidend, die richtige Balance zu finden.

Bereich revolutioniert die Teamkommunikation, indem es sich auf asynchrone Check-ins und Statusaktualisierungen konzentriert, um weniger Meetings zu gewährleisten. Sein einzigartiger Ansatz kombiniert Meeting-Management-Software mit der Nachverfolgung der Teammood und der Überwachung von Zielen.

Bereich Beste Features

Verfolgen Sie die Moral und das Engagement Ihres Teams im Laufe der Zeit

Verbinden Sie Updates mit den Zielen Ihrer Organisation

Erstellen Sie Berichte und Einblicke zum Zustand Ihres Teams

Einschränkungen im Bereich

Weniger geeignet für die Verwaltung formeller Meetings

Bereich Preise

Free

Standard : 8 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen aus verschiedenen Bereichen

G2 : Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

10. Avoma (Am besten für Sales Meeting Intelligence geeignet)

via Avoma

Avoma zeichnet sich durch seine KI-gestützten Funktionen zur Analyse von Vertriebsmeetings als eine der bevorzugten Alternativen zur Fellow. App aus.

Die Plattform erfasst und analysiert Kundeninteraktionen, liefert Einblicke in Verkaufsgespräche und identifiziert automatisch Coaching-Möglichkeiten.

Die besten Features von Avoma

Generieren Sie automatisierte Einblicke in Geschäftsabschlüsse aus Meeting-Protokollen

Verfolgen Sie die Einhaltung der Vertriebsmethodik bei Kundenanrufen

Integrieren Sie die Lösung in Plattformen wie Salesforce, HubSpot, Zoom und Microsoft Teams

Einschränkungen von Avoma

Vor allem auf Anwendungsfälle im Vertrieb ausgerichtet

Preise für Avoma

Basic : Kostenlos

KI-Meeting-Assistent : 29 $/Monat pro Benutzer

Conversation Intelligence : 69 $/Monat pro Benutzer

Revenue Intelligence: 99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2 : 4,6/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Erfüllen Sie mit ClickUp die neuen Standards für das Meeting-Management

Das richtige Meeting-Tool kann mehr als nur Unterhaltungen aufzeichnen – es verändert die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten und Aufgaben erledigen.

Die Fellow. App bietet zwar ordentliche Funktionen für das Meeting-Management und die Zusammenarbeit, aber diese Alternativen zur Fellow. App bieten einzigartige Funktionen, die besser zu den To-do-Listen Ihres Teams passen.

ClickUp zeichnet sich als umfassende Lösung aus, die KI-gestützte Meeting-Management-Software mit robusten Projektmanagement-Features, anpassbaren Meeting-Agenden und Vorlagen für Agenden kombiniert. Damit ist es eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die den gesamten Meeting-Lebenszyklus optimieren möchten.

Sind Sie bereit, Ihren gesamten Meeting-Prozess zu transformieren? Melden Sie sich bei ClickUp an und entdecken Sie, wie KI-gestützte Meetings die Zusammenarbeit Ihres Teams revolutionieren können.