die 10 besten Fathom AI-Alternativen für die KI-Notizerfassung im Jahr 2024

Das Verpassen von Schlüssel-Entscheidungen oder Elementen aus einem Online Meeting kann frustrierend sein. Sie wollen aber auch nicht Ihre ganze Zeit damit verbringen, alles aufzuschreiben, was in Zoom-Anrufen besprochen wird.

Zum Glück kann ein Notiz-Tool wie Fathom AI das Leben leichter machen. Diese Tools nutzen künstliche Intelligenz, um Meeting-Notizen zu transkribieren, zusammenzufassen und zu analysieren, damit Sie sich auf die Diskussion konzentrieren können.

Während sich Fathom KI bei der Erstellung von Notizen und einfachen Transkriptionsdiensten auszeichnet, bieten andere apps zur Aufnahme von Notizen und Business tools bieten zusätzliche Features und mehr Flexibilität.

Wir haben für Sie 10 KI-Tools zum Notizen machen die als KI-Alternativen zu Fathom dienen können, um Ihre virtuellen Meetings und Meeting-Ergebnisse zu verbessern.

Aber vorher wollen wir herausfinden, wie Sie eine Fathom-Alternative auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Worauf sollten Sie bei Fathom KI Alternativen achten?

Hier sind ein paar Faktoren, die Sie bei der Auswahl eines KI Meeting-Tools berücksichtigen sollten:

Genauigkeit : Suchen Sie nach Fathom KI-Alternativen mit hoher Transkriptionsgenauigkeit, insbesondere für die Handhabung verschiedener Akzente und Fachbegriffe

Features : Erweiterte Features wie Sprecheridentifikation, Extraktion von Elementen, Echtzeit-Transkription, Sprachunterstützung und Hervorhebung von Schlüsselwörtern können die Produktivität Ihres Meetings erheblich steigern

Integrationen : Nahtlose Integration in Ihre bevorzugte Videokonferenzplattform und gängige Projektmanagement tools sorgen für einen reibungslosen Workflow

Sicherheit : Ziehen Sie nur solche Alternativen zu Fathom KI in Betracht, die Ihnen Datenschutz sowie Datensicherheit und -verschlüsselung garantieren können

: Ziehen Sie nur solche Alternativen zu Fathom KI in Betracht, die Ihnen Datenschutz sowie Datensicherheit und -verschlüsselung garantieren können Preisgestaltung: Berücksichtigen Sie Ihr Budget und die Größe Ihres Teams bei der Bewertung der Pläne

Die 10 besten KI-Alternativen zu Fathom

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei Fathom KI-Alternativen achten müssen, wollen wir uns einige der besten verfügbaren Optionen ansehen.

1. Glühwürmchen KI

über Glühwürmchen KI Fireflies AI ist ein innovatives Tool für Online Meetings, das die Automatisierung von Notizen ermöglicht. Es ermöglicht Ihnen, Unterhaltungen zu transkribieren, zusammenzufassen, zu durchsuchen und zu analysieren.

Sie können damit Video- und Audioaufnahmen machen, um innerhalb von Minuten Abschriften zu erstellen, während Sie mit einem Klick durch die Schlüssel-Metriken wie Elemente, Aufgaben und Fragen navigieren.

Die besten Features von Fireflies AI

Transkribieren von Meetings und Freigeben von Notizen in Slack und Google Docs

Laden Sie Fireflies.ai Notetaker zu Meetings in Ihrem Kalender ein

Fügen Sie Anrufprotokolle und Notizen zu Meetings direkt in Ihr CRM ein

Integrieren Sie mitonline Meeting tools wie Google Meet, Zoom, Teams, etc.

Fireflies KI Limits

In der kostenlosen Version fehlen wichtige Features

Benötigt eine bessere Integration in die Google Suite Produkte

Preise für Fireflies KI

Free

Pro: $18/Platz pro Monat

$18/Platz pro Monat Business: 29 $/Sitz pro Monat

29 $/Sitz pro Monat Enterprise: 39 $/Sitz pro Monat

Fireflies KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. Claap

über Claap Claap macht die Zusammenarbeit mit Ihrem Team reibungslos, schnell und sicher. Claap wird als kollaboratives Video-Aufnahme-Tool vermarktet und stattet Sie mit KI-gesteuerten Notizen und kurzen Folgevideos aus.

Sie können Meetings mit Highlights aufzeichnen und mit der richtigen Vorlage KI-Zusammenfassungen erstellen. Das Tool eignet sich am besten für Vertriebsteams, da es eine intelligente Unterhaltung bietet, die Ihnen hilft, Ihre Gewinnrate zu verbessern.

Nutzen Sie die Erkenntnisse, um potenzielle Kunden anzusprechen, und verwenden Sie andere Tools in der Videobibliothek, um kurze Follow-up-Videos zu erstellen und zu bearbeiten, die Ihren Zyklus verkürzen.

Claap beste Features

Transkribieren und Übersetzen in 99 Sprachen

Hinzufügen von Kommentaren an bestimmten Stellen der Aufzeichnung

Erstellen Sie eine zentralisierte Videobibliothek, um Ihr Team zu schulen

Kontrollieren Sie die Zugriffsrechte, auch im großen Maßstab, für einen erweiterten Datenschutz

Claap Beschränkungen

Schwierigkeit beim Zusammenführen virtueller Workspaces

Einige Benutzer berichten, dass die Tonqualität verbessert werden muss

Claap Preise

Basic: Free-Plan

Free-Plan Starter: $10/Lizenz pro Monat

$10/Lizenz pro Monat Pro: $30/Lizenz pro Monat

$30/Lizenz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Claap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

4.9/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

3. Fellow App

über Fellow App Fellow ist eine All-in-One KI-Software zur Transkription und Verwaltung von Meetings für Remote- und Hybrid-Teams. Seine verhaltensgesteuerten Features reduzieren die Notwendigkeit für häufige projekt Meetings und gewährleisten eine effiziente Zusammenarbeit.

Sie können Elemente für Aktionen zuweisen und mit Projektmanagement-Tools synchronisieren und Meeting-Protokolle und Entscheidungen an einem Ort nachverfolgen, so dass die meeting-Ergebnisse .

Die besten Features der Fellow App

Durchsuchen von Meeting-Protokollen, Notizen und Tags - mit der Möglichkeit, Notizen zu sperren, um Änderungen an aufgezeichneten Entscheidungen zu verhindern

Gemeinsame Meeting-Agenden mit Eigentümern für jeden Abschnitt erstellen

Integrieren Sie Meeting-Aufzeichnungen, -Abschriften und -Zusammenfassungen in Kalender-Ereignisse für einen einfachen Zugriff auf alles, was mit Meetings zu tun hat

Nutzen Sie die Bibliothek mit Meeting-Vorlagen, um auf von Experten genehmigte Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings zuzugreifen, z. B. für Einzelgespräche, Team-Meetings, Retrospektiven und mehr

Fellow App Einschränkungen

Aktions-Elemente sind nicht automatisiert

Störungen in den Browser-Erweiterungen

Fellow App Preise

Free

Pro: $11/Benutzer pro Monat

$11/Benutzer pro Monat Business: $10/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

$10/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Fellow App Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4. Otter KI

über Otter KI Otter KI ist ein Meeting-Assistent, der Ihre Unterhaltungen in Meetings automatisiert und in Notizen mit Handlungselementen zusammenfasst. Sie können Antworten erhalten und Inhalte wie E-Mails und Status-Updates mit Otter AI Chat in all Ihren Meetings generieren.

Sie können auch Live-Unterhaltungen mit synchronisierten Aktualisierungen kombinieren.

Sie können mit Ihren Mitgliedern im Team und mit Otter Support chatten, um Projekte voranzutreiben.

Die besten Features von Otter KI

Transkription von Meetings in über 30 Sprachen, ideal für globale Teams

Gemeinsame Bearbeitung von Notizen zu Meetings, Zuweisung und Synchronisierung von Aktionselementen mit Projektmanagement-Tools und Nachverfolgung von Meeting-Entscheidungen an einem Ort

Freigeben von Notizen zu Meetings per E-Mail oder Slack und Hinzufügen zu Ihrem CRM

Nahtlose Verbindung mit gängigen Videokonferenzplattformen wie Zoom und Google Meet

Otter KI Limits

Der kostenlose Plan bietet ein Limit an Transkriptionsminuten und Sprecheridentifikation

Die Transkriptionsgenauigkeit kann unzuverlässig sein

Otter KI Preise

Basic: Free-Plan

Free-Plan Pro: 16,99 $/Benutzer pro Monat

16,99 $/Benutzer pro Monat Business: 30 $/Benutzer pro Monat

30 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (170+ Bewertungen)

4.2/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

5. Getreide

über Getreide Grain wurde für Vertriebsteams entwickelt und automatisiert die Erstellung von Notizen, Aufzeichnungen und Einblicken, damit Sie sich auf andere Aufgaben konzentrieren können, z. B. das Coaching Ihres Teams und die Entwicklung einer Vertriebsstrategie.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Grain verschafft Ihnen eine bessere Sichtbarkeit Ihrer Vertriebspipeline mit Geschäftsanalysen und Einblicken mit intelligenten Themen und Warnungen zu wichtigen Konten.

Beste Features von Grain

Automatische Synchronisierung von Meeting-Notizen mit CRM-Kontakten und Geschäftsunterlagen

Einfache Erstellung von Meeting-Aufzeichnungen und bearbeitbaren Protokollen

Integration mit HubSpot, Salesforce, Zapier und Slack

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen basierend auf bestimmten Schlüsselwörtern in Abschriften auf dem Laufenden

Erstellen von Video-Schnipseln durch Auswahl eines beliebigen Textes im Transkript

Körnerbegrenzung

In erster Linie auf Video Meetings ausgerichtet, nicht ideal für reine Audioanrufe

Probleme bei der Identifizierung von Sprechern in Transkripten

Preise für Grain

Free

Starter: $19/Platz pro Monat

$19/Platz pro Monat Business: 39 $/Sitz pro Monat

39 $/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grain

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Tl;dv

über Tl;dv Tl;dv ist ein Meeting-Recorder, der Ihre Gespräche mit Kunden, Interessenten und Ihrem Team transkribiert und zusammenfasst. Sie können Gespräche in hoher Video- und Tonqualität aufzeichnen und unmittelbar danach in der Bibliothek Ihres Meetings abrufen.

Das Tool unterstützt außerdem mehr als 30 Sprachen und automatisiert die Arbeitsabläufe von Meetings. Sie können Momente und Erkenntnisse aus Meetings direkt in den Arbeitsbereichen Ihres Teams freigeben, ohne die Registerkarte zu wechseln.

Tl;dv beste Features

Fassen Sie die Schlüsselmomente in Ihren Meetings mit einem einfachen Klick oder einer Tastenkombination zusammen

Sofortiges Auffinden und Zusammenfassen von Diskussionen im Zusammenhang mit bestimmten Stichwörtern in Ihrem Workspace

Erstellen Sie kurze Videoclips von wichtigen Momenten in jedem Meeting

Integration mit Cloud-Speicher-Plattformen für einfachen Zugriff auf vergangene Meetings

Tl;dv Beschränkungen

Fehlende Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie z. B. die Identifizierung des Sprechers

Free-Plan hat begrenzte Meeting-Länge und Features

Tl;dv Preise

Free Forever

Pro: $25/aufzeichnende Benutzer pro Monat

$25/aufzeichnende Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

4.7/5 (90+ Bewertungen) Kapitelra: Bewertungen nicht verfügbar

7. Wudpecker

über Schlammspecht Wudpecker ist ein KI-Tool, das für die Wissensextraktion entwickelt wurde. Mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern, verdichtet die Plattform virtuelle Unterhaltungen zu verbrauchsfertigen Informationen.

Sie können auch alle Aufzeichnungen Ihrer Meetings auf einem sicheren Server speichern und die fortschrittliche Suchmaschine von Wudpecker nutzen, um bestimmte Informationen in Ihren Meeting-Transkripten zu finden.

Wudpecker beste Features

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings, um die Erstellung von Notizen zu vereinfachen

Freigeben von Notizen und Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit innerhalb von Wudpecker

Erhalten Sie Zusammenfassungen, Elemente und Erkenntnisse aus Ihren Meetings bei Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Sichern Sie Ihre Meetings mit fortschrittlicher Datenverschlüsselung und GDPR-Konformität

Wudpecker Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu anderen Tools weniger intuitiv sein

Es kann nicht von bestimmten Meetings ausgeschlossen werden

Wudpecker Preise

Free

Plus: $16/Monat

$16/Monat Pro: $30/Monat

Wudpecker Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

8. Sprich KI

über Sprich KI Speak AI verwendet eine Schnittstelle für Unterhaltungen, die es Ihnen ermöglicht, auf natürliche Weise mit Ihren Meeting-Transkripten zu interagieren.

Sie können Telefongespräche und Meetings mit dem Meeting-Assistenten von Speak AI, APIs und mehr erfassen, transkribieren und analysieren, um automatisch Erkenntnisse zu gewinnen.

Außerdem können Sie eine Verbindung zu beliebten Cloud-Speicher-Plattformen wie Dropbox und Google Drive herstellen.

Die besten Features von Speak AI

95 % Transkriptionsgenauigkeit bei hoher Audioqualität

Automatische Konvertierung von Audio/Video in Text mit der intuitiven KI-Audio/Video-zu-Text-Konvertierungssoftware von Speak

Hochladen und Analysieren von unstrukturierten Umfrage- und Formulardaten mit CSV-Import oder Zapier

Stellen Sie Fragen zu den Daten und erhalten Sie aufschlussreiche Antworten vom KI-Assistenten

Limits der KI von Speak

Für eine optimale Genauigkeit bei bestimmten Akzenten oder technischem Jargon sind möglicherweise zusätzliche Trainingsdaten erforderlich

Preise für Speak AI

Pay-As-You-Go

Starter: $29/Monat

$29/Monat Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Speak KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Keine Bewertungen vorhanden

9. Baugruppe KI

über Baugruppe KI Sembly KI ist ein Generator für Notizen zu Meetings, der automatisch an Ihren Meetings auf Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teilnimmt und diese aufzeichnet.

Darüber hinaus können Sie ganz einfach Audio- oder Videodateien hochladen, um eine Abschrift, Meeting-Notizen und Erkenntnisse für aufgezeichnete Meetings zu generieren.

Sie können auch Ihren Browser oder Ihr Mobiltelefon verwenden, um eine Unterhaltung offline aufzuzeichnen oder sich selbst überall Notizen zu machen.

Die besten Features von Sembly KI

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten (TXT, SRT, DOCX) mit anpassbaren Zeitstempeln und Beschreibungen der Sprecher und geben Sie sie in Slack oder Ihrem CRM frei

Verbindung mit gängigen Videokonferenzplattformen und Cloud-Speicherdiensten

Durchsuchen Sie Ihre Meetings nach Schlüsselwörtern, wichtigen Elementen oder Teilnehmern

Sembly KI Limits

Die Navigation auf der Plattform ist nicht sehr intuitiv

Sembly KI Preise

Personal: Free-Plan

Free-Plan Professionell: $15/Monat

$15/Monat Team: 29 $/Monat

29 $/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Sembly KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Keine Bewertungen vorhanden

10. Vocalmatic

über Vokalmusik Vocalmatic ist eine automatische Transkriptionssoftware, die auf der Sprache-zu-Text-Technologie basiert. Sie analysiert eine Audio- oder Videoaufnahme Sekunde für Sekunde, bestimmt, welches Wort in jeder Sekunde gesagt wird, und speichert jedes Wort in einer Abschrift.

Mit Vocalmatic können Sie Ihre Audiodatei zunächst in Text umwandeln und dann nach Belieben bearbeiten.

Vocalmatic beste Features

Konvertieren Sie Ihre Audiodatei mit Hilfe von KI in Text in über 100 Sprachen

Generieren Sie bearbeitbare Transkripte von virtuellen Unterhaltungen

Einfaches Durchsuchen vergangener Meetings nach Schlüsselwörtern oder Sprechernamen

Zuweisung von Rollen und Berechtigungen für Teammitglieder zur Gewährleistung von Datensicherheit und Zugriffskontrolle

Vocalmatic Beschränkungen

Konzentriert sich auf die Analyse nach dem Meeting und die Durchsuchbarkeit; ist möglicherweise nicht ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für Vocalmatic

Starter: $15/Monat

$15/Monat Pro: $19/Monat

$19/Monat Business: $149/Monat

Vocalmatic Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

Andere KI Meeting Notiz Assistenten

Während sich die meisten Alternativen zu Fathom KI auf einige ausgewählte Funktionen konzentrieren, geht eine umfassende Plattform wie ClickUp weiter.

Sie bietet ein einzigartiges KI-gestütztes Netzwerk, um Aufgaben, Dokumente, Menschen und das Wissen Ihres Unternehmens miteinander zu verbinden.

So haben Sie einen Wissensmanager, einen Projektmanager und einen Autor, der auf Autopilot für Sie arbeitet, in einer Plattform. Es ist, als hätten Sie einen ständigen Begleiter, der Ihre Meeting-Notizen und Workflows verwaltet und aktualisiert. Ganz gleich, ob Sie ein Meeting mit einem Client oder ein internes OKR Meeting kann ClickUp Ihnen helfen, Zeit und Aufwand zu sparen.

ClickUp

Erstellen Sie Zusammenfassungen und Fortschrittsberichte mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn geht es nicht nur darum, Meeting-Notizen zu machen. Es geht darum, mehrere Probleme bei der Arbeit mit wenigen Klicks zu lösen. Der KI Writer for Work erstellt und bearbeitet Inhalte wie Meeting-Agenden, E-Mails und Berichte. Sie können damit auch Notizen zu Meetings zusammenfassen oder Fragen aus Ihren Meetings beantworten. Darüber hinaus können Sie die Mitschriften aus Meetings auch in ClickUp in Aufgaben umwandeln.

Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Meetings zusammenzufassen und Aktions-Elemente zu erstellen ClickUp Meetings macht es super einfach, Notizen zu machen, eine Agenda zu verwalten und Elemente für Aktionen festzulegen, die Ihr Team zur Verantwortung ziehen - alles an einem Ort.

Dokumentieren Sie Ihre wöchentlichen Meetings auf rationelle Art und Weise, um maximale Produktivität zu gewährleisten.

Verwandeln Sie jedes Feld in ein Aktionszentrum mit ClickUp Slash-Befehlen

Die einzigartige ClickUp-Slash-Befehle feature vermeidet unnötige Klicks. Starten Sie direkt aus einem beliebigen Textfeld, indem Sie "/" eingeben, um Ihr Slash-Befehlsmenü aufzurufen. Sie können den Befehl verwenden, um ein Zoom Meeting zu starten, eine Notiz oder ein Dokument zu beginnen, mit ClickUp AI zu schreiben, usw.

ClickUp beste Features

Seien Sie so kreativ und organisiert mit Ihren Meeting-Notizen wie nötig, indem Sie die umfassenden Bearbeitungs-Features überClickUp's Meeting Notizen* Weisen Sie Prioritäten mit Kommentaren zu, um eine effiziente Zusammenarbeit und Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten

Nutzen Sie KI, um Zusammenfassungen von Notizen und Elementen aus Meetings zu erstellen, sie in Aufgaben umzuwandeln und sie mit Workflows und Projekten zu verknüpfen

Richten Sie eine Automatisierung für E-Mails zur Nachbereitung von Meetings ein

Einfaches Erfassen und Aufzeichnen von Meeting-Diskussionen, Entscheidungen und Action Items mitClickUp's Corporate Meeting Notes Vorlage

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mühelos und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp's Corporate Meeting Notes Template

Bewahren Sie alle Notizen zu Meetings organisiert und zugänglich für zukünftige Referenzen auf

Fügen Sie Elemente der Meeting-Agenda zumClickUp Meeting Checkliste Vorlage und streichen Sie sie nacheinander ab, sobald sie besprochen wurden

Halten Sie produktive, kollaborative und effiziente Meetings mit der ClickUp Checkliste für Meetings

Stellen Sie sicher, dass Sie immer Ihretagesordnung für Meetings bereit mitClickUp's Wiederholende Aufgaben Automatisierung Automatisieren Sie Projektzusammenfassungen und Fortschritts-Updates mit präzisen KI-Einsichten und Status-Berichten für Aufgaben, Dokumente und sogar PersonenPerfektionieren Sie Ihr Schreiben* um Zeit zu sparen

Auswahl der richtigen Lösung für die Unterstützung bei Meeting-Notizen

Unsere Arbeitsplätze leben von effektiver Kommunikation und Kundeninteraktion. Doch bei vollen Terminkalendern und vollgepackten Tagesordnungen kann es eine Herausforderung sein, alle Schlüsselpunkte in Meetings festzuhalten.

Entscheiden Sie sich daher für eine der folgenden KI-Alternativen von Fathom, nachdem Sie die organisatorischen Anforderungen, die Skalierbarkeit und die Notwendigkeit der Transkription komplexer Unterhaltungen sorgfältig geprüft haben.

Ein umfassendes Tool wie ClickUp bietet eine intelligentere Lösung, die es Ihnen ermöglicht, sich voll und ganz auf die Gespräche einzulassen. Die innovative Plattform identifiziert Elemente und erstellt intelligente Zusammenfassungen aus Meeting-Notizen - und das alles in Echtzeit.

Sind Sie bereit, Ihr virtuelles Meeting zu verändern? Registrieren Sie sich clickUp noch heute an und erleben Sie den Unterschied eines wirklich umfassenden Ansatzes.🎉