5 Must-Have CRM-Integrationen für Ihr Unternehmen im Jahr 2024

Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ermöglicht es Ihnen, kundenbezogene Daten in eine einzige Plattform einzugeben und sicherzustellen, dass alle Ihre internen Teams, wie Vertrieb, Marketing, Produkt, Kundendienst usw., auf dem gleichen Stand sind. Da jedoch jede Abteilung ihre eigenen Anforderungen hat, können sie spezialisierte Tools verwenden, die auf einen bestimmten Geschäftsbereich ausgerichtet sind.

In einer idealen Welt sollten die Kundendaten nahtlos zwischen all Ihren Tools fließen. Leider ist das bei den meisten Unternehmen nicht der Fall. Unternehmen haben mit riesigen Mengen an Kundendaten zu tun, die über verschiedene Kanäle eingehen, und diese müssen synchronisiert werden, damit Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen und die Kundenerfahrung verbessern können.

Wenn die nahtlose Verbindung all Ihrer Anwendungen und Plattformen ein Traum ist, sind CRM-Integrationen genau das Richtige für Sie. Dieser Blog erklärt, wie CRM-Integrationen funktionieren, und stellt einige der wichtigsten CRM-Integrations-Tools die Teil Ihres Technologie-Stacks sein sollten.

Was sind CRM-Integrationen?

CRM-Integration ist der Prozess der Verbindung Ihrer CRM-Software nahtlos mit Anwendungen von Drittanbietern. So müssen Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen hin- und herwechseln und können Informationen in Echtzeit aktualisieren. Integrationen ermöglichen es Ihnen also, automatische Pfade zu erstellen, anstatt Informationen in zwei Tools manuell zu aktualisieren oder einzufügen.

Wenn Sie beispielsweise ein Drittanbieter-Tool für die Verwaltung Ihres E-Mail-Marketings verwenden, werden Informationen wie die Anzahl der zugestellten und geöffneten E-Mails, der Link-Klicks und andere Kennzahlen von dem E-Mail-Marketing-Tool verfolgt. Diese Informationen sind auch für Ihr Vertriebsteam von entscheidender Bedeutung, da sie ihm helfen, den Grad des Engagements und des Interesses zu verstehen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass all diese Daten derzeit in verschiedenen Tools gespeichert sind, so dass Ihre Teams möglicherweise veraltete oder unvollständige Daten erhalten.

Mit der CRM-Integration können Sie beide Tools miteinander verbinden und sicherstellen, dass die Informationen in Echtzeit aktualisiert werden. Wenn also eine E-Mail-Marketingkampagne gestartet wird, werden die Ergebnisse automatisch verfolgt und in Ihr CRM-System eingepflegt. Dies wird auch mit jedem Konto oder Kontakt synchronisiert, so dass Ihre Vertriebsteams vollständige Informationen über das Kundenengagement erhalten und präzise Verkaufsgespräche führen können.

Vorteile von CRM-Integrationen

Die Integration Ihres CRM mit anderen Tools in Ihrem Technologiepaket hat mehrere Vorteile. Sie können unabhängig von Ihrem Tool oder Ihrer Plattform genaue und aktuelle Informationen erhalten. Darüber hinaus profitieren Sie von den folgenden Vorteilen der CRM-Integration

Effizienzverbesserung

Verabschieden Sie sich von sich wiederholenden Aufgaben wie der manuellen Dateneingabe in verschiedenen Systemen. Integrationen automatisieren den Datentransfer, so dass Ihr Team mehr Zeit für strategische und wirkungsvolle Aufgaben hat. Mit der CRM-Integration können Sie:

Neue Leads aus Ihren Marketingkampagnen automatisch erfassen und diese Informationen sofort in Ihr CRM-System einpflegen, wodurch Vertriebsmitarbeiter wertvolle Zeit sparen

erfassen und diese Informationen sofort in Ihr CRM-System einpflegen, wodurch Vertriebsmitarbeiter wertvolle Zeit sparen Verfolgen Sie die Aktionen von Interessenten auf Ihrer Website, in E-Mail-Kampagnen und anderen Marketingkanälen und erstellen Sie Lead-Scores, anhand derer Ihre Vertriebsteams priorisieren können, welche Leads sie zuerst bearbeiten müssen

auf Ihrer Website, in E-Mail-Kampagnen und anderen Marketingkanälen und erstellen Sie Lead-Scores, anhand derer Ihre Vertriebsteams priorisieren können, welche Leads sie zuerst bearbeiten müssen Schließen Sie ein Geschäft ab und erstellen Sie eine Rechnung mit einem einzigen Klick, um die Zahlungszyklen zu beschleunigen

Ermöglichen Sie es Supportmitarbeitern, sofort eine vollständige Kundenhistorie einzusehen, was zu schnelleren und fundierteren Ticketlösungen führt

Genaue Daten

Ein integriertes CRM stellt sicher, dass die Daten immer korrekt sind und in Echtzeit aktualisiert werden. So können Sie Fehler oder Unstimmigkeiten vermeiden, die durch nicht synchronisierte Datensätze verursacht werden.

Wenn Sie zum Beispiel Folgendes verwenden Zendesk CRM für Ihr Ticketing und die Verwaltung von Kundendaten verwenden, können Sie die ClickUp Zendesk Integration zu:

Zuweisung von Tickets an Supportmitarbeiter als Aufgaben

Automatische Hinzufügung von Ticketinformationen zu Aufgaben, einschließlich Beauftragten, Fälligkeitsdaten und anderen Informationen an einer Stelle

Erstellen von Unteraufgaben innerhalb eines Zendesk-Tickets zur einfachen Referenzierung

Links in ClickUp und Zendesk mit Echtzeit-Statusaktualisierungen anzeigen

ein Zendesk-Ticket in eine ClickUp-Aufgabe umwandeln

Verbesserte Kundenerfahrungen

Wenn Ihre CRM-Plattform mit Ihrem gesamten Tech-Stack integriert ist, können Sie jederzeit aktuelle und vollständige Informationen über Ihre Kundeninteraktionen abrufen. Dies hilft Ihnen dabei:

Personalisierung von Gesprächen , da Ihre Vertriebsmitarbeiter über alle erforderlichen Informationen verfügen

, da Ihre Vertriebsmitarbeiter über alle erforderlichen Informationen verfügen Leads und potenzielle Kunden mit relevanten Inhalten anzusprechen, die auf ihren Interessen und ihrem Verhalten basieren, um sie warm zu halten und einer Konversion näher zu bringen

näher zu bringen Supportfunktionen zu verbessern, da Ihre Teams Kundenbedürfnisse auf der Grundlage früherer Interaktionen antizipieren und zeitnahe und personalisierte Unterstützung anbieten können

Durch das Aufbrechen von Datensilos und die Förderung eines vernetzten Erlebnisses bauen Sie stärkere Beziehungen auf, steigern die Kundenzufriedenheit und fördern letztendlich Loyalität und Fürsprache.

Verbesserte Zusammenarbeit

Da sich Ihre wichtigen Kundeninformationen nicht mehr in Datensilos befinden, kann jedes Team in Echtzeit auf die Daten zugreifen, was die allgemeine Kommunikation und Zusammenarbeit im Team verbessert. Auf diese Weise können Ihre Teams effektiver zusammenarbeiten, was Ihnen hilft, Ihr Unternehmen innovativer zu führen und die Abläufe zu optimieren. Da alle Teams mit einer einzigen Quelle der Wahrheit arbeiten, können sie außerdem schneller und sicherer Entscheidungen treffen.

Höhere Umsatzgenerierung

Die nahtlose Datenaktualisierung stellt sicher, dass Ihre Vertriebsteams genaue Informationen erhalten und dass diese Daten nicht zwischen verschiedenen Systemen verloren gehen. Dies hilft Ihnen dabei:

Mehr Leads konvertieren durch optimierte Workflows, personalisierte Ansprache und rechtzeitige Pflege von Leads

durch optimierte Workflows, personalisierte Ansprache und rechtzeitige Pflege von Leads Sie erhalten alle relevanten Daten auf Knopfdruck und helfen Ihren Vertriebsmitarbeitern, Geschäfte mit Zuversicht und Geschwindigkeit abzuschließen

Nutzen Sie Daten zur Kundenzufriedenheit (C-Sat) zur Vorhersage der Kundenabwanderung und benachrichtigen Sie Ihre Vertriebsteams, damit sie auf Bedenken eingehen, die Kommunikation personalisieren oder andere Schritte unternehmen können, um eine wertvolle Kundenbeziehung zu retten

und benachrichtigen Sie Ihre Vertriebsteams, damit sie auf Bedenken eingehen, die Kommunikation personalisieren oder andere Schritte unternehmen können, um eine wertvolle Kundenbeziehung zu retten Verbessern Sie die Kundenerfahrungen und schaffen Sie dadurch mehr Wiederholungskäufer und verbessern Sie die Möglichkeiten für Cross- und Up-Selling

Auf diese Weise katalysieren CRM-Integrationen das Umsatzwachstum und helfen Ihnen, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden zu binden und Ihr Umsatzpotenzial zu maximieren.

Mächtige datengesteuerte Einblicke

Wenn alle Ihre Daten in Ihr CRM-System integriert sind, erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Customer Journey. So können Sie das Kundenverhalten über mehrere Kanäle hinweg verfolgen und verstehen, wie Ihre Kunden mit Ihrer Marke in Kontakt treten, was für die effektive Arbeit Ihrer Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams unerlässlich ist.

Sie können diese Kundeninformationen für weitere Datenanalysen und zur Erstellung von robusten Trichterberichten nutzen. So erhalten Sie Einblicke in die Effizienz Ihres Vertriebs, Marketings und Supports. Sie können potenzielle Engpässe in Ihrer Gesamtstrategie aufdecken.

Mit diesem datengesteuerten Ansatz für CRM können Sie informierte Entscheidungen über Ihre Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Strategien treffen und sicherstellen, dass diese auf Ihre Zielgruppe abgestimmt sind und echte Ergebnisse liefern.

Gängige CRM-Herausforderungen

CRM-Plattformen entwickeln sich ständig weiter, ebenso wie Kommunikationskanäle, Geschäftstools und andere Anwendungen. Diese kleinen Änderungen können oft den nahtlosen Informationsfluss behindern und zu Herausforderungen bei der CRM-Integration führen:

Unterschiede in den Technologien: Plattformen, die integriert werden sollen, können auf Technologien oder Protokollen basieren, die nicht gut zusammenarbeiten. Beispielsweise könnten die Tools unterschiedliche Technologien (SOAP vs. REST), Übertragungsprotokolle (HTTP vs. HTTPS), digitale Zertifikate, Authentifizierungsprotokolle (oAuth 2.0) usw. verwenden. Dies kann zu Problemen bei der gemeinsamen Nutzung von Informationen und der Synchronisierung führen

Plattformen, die integriert werden sollen, können auf Technologien oder Protokollen basieren, die nicht gut zusammenarbeiten. Beispielsweise könnten die Tools unterschiedliche Technologien (SOAP vs. REST), Übertragungsprotokolle (HTTP vs. HTTPS), digitale Zertifikate, Authentifizierungsprotokolle (oAuth 2.0) usw. verwenden. Dies kann zu Problemen bei der gemeinsamen Nutzung von Informationen und der Synchronisierung führen Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit: CRM-Integrationen werden scheitern, wenn die Anbieter der gemeinsamen Nutzung von Informationen nicht zustimmen. Wenn beispielsweise ein Fakturierungstool keine APIs anbietet oder keine Informationen mit anderen Tools austauscht, weil es Bedenken hinsichtlich sensibler Daten gibt, ist eine Integration des Tools in ein CRM nicht möglich.

Der ideale Weg, um diese Probleme zu vermeiden, besteht darin, proaktiv zu prüfen, ob die Tools und CRM-Systeme, für die Sie sich entscheiden, die erforderlichen Integrationen bieten.

Eine umfassende CRM-Plattform wie HubSpot ist beispielsweise ideal für mehrere Anforderungen, einschließlich Marketing, Vertrieb, Service, CMS und Betrieb. Außerdem bietet sie nahtlose Konnektivität und mehrere Integrationen, darunter eine ClickUp- und HubSpot-Integration . Dies ermöglicht es Ihnen:

Synchronisierung von Daten in beide Richtungen mit Hilfe der Zwei-Wege-Synchronisierung, um sicherzustellen, dass die Informationen in beiden Systemen immer aktuell sind

Verwendung von Trigger-Workflows von beiden Plattformen aus, um sicherzustellen, dass jede Aktualisierung in der Customer Journey, einschließlich derer, die mehrere Teams betreffen, automatisch in beiden Systemen aktualisiert wird

verwenden Sie mehr als 20 verschiedene Auslöser, um die Arbeit zwischen ClickUp und HubSpot zu automatisieren

Verwandt: Die besten Hubspot-Integrationen

Arten der CRM-Integration

Es gibt verschiedene Arten von Tools und CRM-Integrationen, für die Sie sich entscheiden können, je nach Ihren spezifischen Bedürfnissen und Ihrem Budget. Um diese Entscheidung zu treffen, ist es wichtig, die verschiedenen Arten der CRM-Integration zu kennen.

Lassen Sie uns einige der wichtigsten Arten von CRM-Integrationen untersuchen, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebs-, Marketing- und Produktivitätsanforderungen zu verbessern:

E-Mail-Integrationen

Software für das E-Mail-Marketing ist für die Kontaktaufnahme und die Vertriebsbemühungen eines jeden Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Es gab 4.26 Milliarden E-Mail-Nutzer im Jahr 2022, was E-Mail zu einem der vielversprechendsten Kanäle macht, um mit Interessenten, Kunden und Partnern in Kontakt zu treten.

Die Integration Ihrer E-Mail-Marketinglösung in Ihr CRM ist eine großartige Option, da sie Ihnen hilft, Ihre Kundeninformationen automatisch zu erfassen und zu organisieren. Außerdem können Sie wichtige Kennzahlen wie Bounces, Abmeldungen und nicht zugestellte E-Mails verfolgen.

Die E-Mail-Integration ermöglicht es Ihnen, Prozesse zu automatisieren, z. B. das Versenden von Begrüßungs-E-Mails an neue Leads, das Auslösen von Lead-Nurturing-Sequenzen auf der Grundlage des Kundenlebenszyklus und des Kundenverhaltens sowie die Personalisierung von Verkaufsangeboten auf der Grundlage von CRM-Daten.

Beliebte E-Mail-Integrationen für CRMs sind Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp und Omnisend.

Kalender-Integrationen

Sie möchten Ihre Besprechungen und Ihre gesamte Planung optimieren? Kalenderintegrationen helfen Ihnen dabei, indem sie es Ihnen ermöglichen, Termine direkt in Ihrem CRM zu verfolgen und zu organisieren. Sie können wichtige Kundenveranstaltungen planen und Prozesse wie das Versenden von Einladungen, Erinnerungen und Benachrichtigungen automatisieren. Auf diese Weise können Sie Doppelbelegungen vermeiden und erhalten beim Einrichten von Besprechungen einen ganzheitlichen Überblick über die Zeitpläne Ihres Teams.

clickUp Kalenderansicht mit Integration in den Google Kalender_

Beliebte Kalenderintegrationen für CRMs sind Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly und Notion Calendar.

Kommunikationsintegrationen

Möchten Sie Website-Besuchern Support in Echtzeit bieten? Oder Chatgespräche mit Kunden führen, damit sie die Unterstützung erhalten, die sie benötigen? Das alles ist mit Kommunikationsintegrationen möglich. Mit diesen Integrationen können Benutzer über einen vertrauten Kanal oder eine App mit Ihrem Support- oder Vertriebsteam chatten und diese Unterhaltungen automatisch in Ihrem CRM aufzeichnen. Einige der besten CRM-Integrationen in dieser Kategorie sind:

Messenger-Plattformen : Sie können Ihr CRM mit Messenger-Plattformen wie Slack, WhatsApp, Telegram oder anderen integrieren. Diese Integration ermöglicht es Ihren Kunden, Support über bequeme Kanäle zu erhalten, mit denen sie vertraut sind, und hilft dabei, engere Verbindungen aufzubauen oder Supportnachrichten zu verfolgen

: Sie können Ihr CRM mit Messenger-Plattformen wie Slack, WhatsApp, Telegram oder anderen integrieren. Diese Integration ermöglicht es Ihren Kunden, Support über bequeme Kanäle zu erhalten, mit denen sie vertraut sind, und hilft dabei, engere Verbindungen aufzubauen oder Supportnachrichten zu verfolgen Telefon: Integrieren Sie Ihr Telefonsystem mit Ihrem CRM oder anderen Tools, um die Kommunikation zu optimieren und das Anrufmanagement zu verbessern

Integrieren Sie Ihr Telefonsystem mit Ihrem CRM oder anderen Tools, um die Kommunikation zu optimieren und das Anrufmanagement zu verbessern Virtuelle Meeting-Tools: Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams ermöglichen Videokonferenzen von Angesicht zu Angesicht und fördern so eine persönlichere Verbindung mit Ihren Kunden. Sie können damit Produktdemos durchführen, Präsentationen aus der Ferne halten oder Webinare veranstalten, um neue Kunden zu gewinnen

Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams ermöglichen Videokonferenzen von Angesicht zu Angesicht und fördern so eine persönlichere Verbindung mit Ihren Kunden. Sie können damit Produktdemos durchführen, Präsentationen aus der Ferne halten oder Webinare veranstalten, um neue Kunden zu gewinnen Live-Chat: Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Antworten auf ihre spezifischen Fragen zu erhalten, indem Sie eine Live-Chat-Option mit Tools wie Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat und anderen auf Ihrer Website oder Ihren Social-Media-Kanälen anbieten. Mit diesen Live-Chat-CRM-Integrationen können Sie diese Unterhaltungen automatisch mit Ihrem CRM synchronisieren, wodurch Ihr Vertriebsteam wertvolle Einblicke in die Schmerzpunkte und Fragen der Kunden erhält, die für gezielte Marketingkampagnen oder Kontaktaufnahmen genutzt werden können

Buchhaltungsintegrationen

Integrationen für das Kontomanagement konzentrieren sich auf die Verbesserung der Kundenabrechnung, der Rechnungsstellung und anderer kontobezogener Aktivitäten. Durch die Integration dieser Funktionen in Ihre CRM-Plattform können Sie automatisch Rechnungen für abgeschlossene Geschäfte erstellen, Kundenzahlungen mit der Buchhaltungssoftware synchronisieren und Kundenrechnungen und Zahlungen abgleichen.

Beispiele hierfür sind FreshBooks, Zero, QuickBooks und Paycove.

Helpdesk-Integrationen

Die meisten Unternehmen verlassen sich auf helpdesk-Software für Kundensupport und Ticketing-Anforderungen. Diese Lösungen helfen dabei, Ihre Kundentickets mit CRM-Plattformen zu synchronisieren, so dass Agenten auf Kundeninformationen und -historie zugreifen und frühere Probleme verfolgen können, um eine schnelle und zufriedenstellende Lösung zu finden.

Beispiele sind Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow und Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service.

5 führende CRM-Integrationstools

CRM-Integrationen sind das Geheimnis für effiziente Arbeitsabläufe, zufriedene Kunden und verbesserte Produktivität. Um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Integrationsplattform für Ihr CRM-Werkzeuge im Folgenden finden Sie die 5 besten CRM-Integrationstools auf der Grundlage von Benutzerfreundlichkeit, Funktionen und Kundenbewertungen.

1. ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die alle wichtigen Funktionen bietet, die Vertriebs- und Marketingteams benötigen, um kundenbeziehungsmanagementprozesse zu rationalisieren . Sie können CRM-Aufgaben automatisieren, Ihre Kundenzeitpläne und Projekte im Auge behalten und Ihre Vertriebspipeline in über 15 einzigartigen Ansichten visualisieren, darunter Kalender, Liste, Tabelle, Kanban-ähnliche Tafelansicht und mehr.

Konten- und Verkaufschancen-Ansicht in der CRM-Vorlage von ClickUp

ClickUp verfügt auch über eine beeindruckende Reihe von Integrationen mit beliebten CRMs wie HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks und anderen.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Universelle Suche

Mulesoft beste Eigenschaften

Gewährleistung des Datenschutzes und der Compliance für große Organisationen mit seinen robusten Sicherheitsfunktionen

Profitieren Sie von der Flexibilität und Skalierbarkeit von APIs als zentralem Integrationspunkt

Genießen Sie die Vorteile des Cloud Computing, wie Skalierbarkeit und einfache Verwaltung

Mulesoft-Einschränkungen

Viele Entwickler haben festgestellt, dass die Lernkurve steil ist und das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt

Schwer einzurichten und begrenzte Möglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools auf der Liste

Mulesoft Preise

Benutzerdefinierte Preise auf der Grundlage von API-Anfragen

Mulesoft Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

4.5/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4. Integriert

Integrately ist ein automatisierungssoftware mit 8 Millionen vordefinierten Workflows für über 1100 Anwendungen. Mit dieser Plattform können Sie Ihr CRM mit mehreren Anwendungen und Plattformen verbinden und komplexe Aufgaben durch Automatisierung und Workflows mit einem Klick vereinfachen.

automatisierungsansicht über Integriert

Ganzheitlich beste Eigenschaften

Bereinigen und bearbeiten Sie Daten nahtlos für konsistente Formate in allen integrierten Anwendungen

Erstellen von Integrationen ohne Programmierung, was den Prozess für technisch weniger versierte Benutzer vereinfacht

Sofortige Datenaktualisierung über alle angeschlossenen Systeme hinweg

Integrierte Einschränkungen

Der Workflow Builder ist schwer zu bedienen

Die Fehlersuche ist für Nichttechniker schwierig

Integrierte Preisgestaltung

Kostenloser Plan

Starter: $29.99/Monat

$29.99/Monat Professionell: 49 $/Monat

49 $/Monat Wachstum: $124/Monat

$124/Monat Geschäftskunden: $299/Monat

Integrierte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

5. Zendesk

Zendesk ist eine Cloud-basierte Plattform für Kundensupport, Vertrieb und Dienstleistungen, die Ihnen bei der Automatisierung von Ticketing- und Supportvorgängen helfen kann. Mit diesem Tool können Sie die Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle verwalten, Aufgaben des Kundenbeziehungsmanagements automatisieren, automatische Antworten erstellen, Wissensdatenbanken verwalten und die gesamte Kommunikation optimieren. Zendesk bietet auch Integrationen mit mehr als 1600 Anwendungen, darunter führende CRM-Plattformen wie Zoho CRM, Dynamics 365 Connector und Hubspot CRM.

CRM-Integrationen über Zendesk

Beste Eigenschaften von Zendesk

Bietet robuste Ticketing-, Berichts- und Selbstbedienungsoptionen für einen effizienten Kundensupport

Müheloses Verbinden mit gängigen CRM-Systemen wie HubSpot und Salesforce

Vereinheitlichung von Support-Interaktionen mit Kundendaten in Ihrem CRM für einen ganzheitlichen Überblick

Einschränkungen von Zendesk

Das Tool kann kostspielig sein, insbesondere für kleine oder mittelgroße Unternehmen

Schwierige Ersteinrichtung und Lernkurve, so dass es ohne die Unterstützung eines Experten schwer zu handhaben ist

Bietet nur grundlegende Optionen für die Zusammenarbeit, was eine reibungslose Zusammenarbeit mit einem größeren Team erschwert

Zendesk-Preise

Suite Team: Beginnt bei $69/Monat pro Agent

$69/Monat pro Agent Suite Wachstum: Beginnt bei $115/Monat pro Agent

$115/Monat pro Agent Suite Professional: Beginnt bei $149/Monat pro Agent

$149/Monat pro Agent Suite Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5000+ Bewertungen)

4.3/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3000+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre CRM-Integrationen mit ClickUp

Da die Geschäftslandschaft immer komplexer und multidimensionaler wird, ist das richtige CRM von entscheidender Bedeutung, um den Überblick über alle Ihre operativen Aufgaben zu behalten, sei es Marketing, Vertrieb, Support oder Produktbetrieb. Die CRM-Integration spielt eine zentrale Rolle, indem sie mehrere Tools und Anwendungen in einer einzigen Plattform verbindet und jeder Abteilung den richtigen Kontext bietet.

Die Maximierung Ihres Geschäftspotenzials geht jedoch über die reine Geschäftsoptimierung hinaus. Jedes Teammitglied muss seine Aufgaben effektiv ausführen und sicherstellen, dass sie die Gesamtergebnisse widerspiegeln. Um diesen Prozess zu erleichtern, ClickUp bietet eine All-in-One-Plattform, die verschiedene Tools und anwendungen für eine optimierte Zusammenarbeit.

clickUp's all-in-one CRM- und Produktivitätsoptimierungs-Dashboard

Jedes Teammitglied kann auf einer einzigen Plattform effektiv Aufgaben priorisieren, seine Zeit effizient verwalten, Projekte verfolgen und Kundenanforderungen verstehen ClickUp's gebrauchsfertige CRM-Vorlagen und Integrationen. Alle Ihre Anwendungen und Kundendaten an einem Ort zu haben, hat auch einen entscheidenden Vorteil: die Möglichkeit, Informationen schnell zu finden.

Mit ClickUp Universelle Suche finden Sie jede Datei, jedes Dokument, jede Abfrage oder Kundendaten mit einer einfachen Suchanfrage. Der Suchalgorithmus durchsucht jede angeschlossene Datenbank und jedes Tool, damit Sie im Handumdrehen personalisierte und relevante Ergebnisse erhalten.

die universelle Suche von ClickUp, die ganze Datenbanken und verbundene Anwendungen durchsuchen kann Registrieren Sie sich für eine kostenlose Testversion um mehr über ClickUp CRM zu erfahren und es auszuprobieren. Beginnen Sie Ihre Reise noch heute und erleben Sie den Unterschied!

Allgemeine FAQs

1. Was ist CRM-API-Integration?

Die CRM-API-Integration verbindet Ihr CRM-System über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) mit anderen Tools und Plattformen. Diese APIs fungieren als Konnektoren, über die Daten nahtlos hin und her fließen können. Mit einem einfachen Datenfluss über mehrere Systeme hinweg können Unternehmen ihre Marketingbemühungen verbessern und Informationen in Echtzeit erhalten.

2. Was sind ERP- und CRM-Integration?

Enterprise Resource Planning (ERP)-Software verwaltet Ihre wichtigsten Geschäftsprozesse, einschließlich Finanzen, Inventar und Fertigung. Umgekehrt verwaltet CRM-Software (Customer Relationship Management) Kundenbeziehungen und externe Interessengruppen. Durch die Integration dieser beiden Systeme können Unternehmen eine einheitliche Sicht auf die Kundenreise gewinnen, von der Interessentenphase bis zur Auftragsabwicklung.

3. Ist es sicher, mein CRM mit anderen Plattformen zu integrieren?

Da Daten aus einem System mit anderen Systemen ausgetauscht werden, ist es wichtig, sich mit APIs und den Anforderungen an die gemeinsame Nutzung von Daten zu befassen. Bei der Auswahl von Integrationstools ist es immer empfehlenswert, Anbietern mit robusten Sicherheitsmaßnahmen wie Datenverschlüsselung, Zugangskontrollen und regelmäßigen Sicherheitsaudits den Vorzug zu geben. ClickUp zum Beispiel hält sich an strenge Sicherheitsprotokolle und Industriestandards, um die Sicherheit der Daten jederzeit zu gewährleisten.

Datenkonsistenz ist entscheidend für reibungslose Abläufe und genaue Erkenntnisse. Suchen Sie nach Datenintegrationstools, die nahtlose Konnektivität bieten und Produkte automatisch synchronisieren. Die Zwei-Wege-Synchronisation von ClickUp stellt sicher, dass alle Änderungen, die auf einer Plattform vorgenommen werden, automatisch in alle angeschlossenen Anwendungen übernommen werden, sodass die Daten in beiden Systemen immer auf dem neuesten Stand sind.

5. Wie kann ich den Erfolg meiner CRM-Integrationen messen?

Um die Auswirkungen Ihrer Integrationen zu verfolgen, sollten Sie Kennzahlen wie Lead-to-Conversion-Rate, Abwanderungsrate, Ticketvolumen, Customer Lifetime Value, Lösungszeit, Kundenakquisitionskosten und mehr analysieren. Anhand dieser Daten können Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren und Ihre Kundenerfahrungen insgesamt optimieren.