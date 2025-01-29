12 nejlepších softwarů pro stanovení cílů pro týmy v roce 2025

Snít o všech neuvěřitelných cílech, které chcete dosáhnout, je snadné, ale skutečně je nastavit... to už tak snadné není.
Ale nenechte se odradit!
Je to zcela normální, protože nás rozptyluje několik věcí.
Jindy zase prostě nevíme, jak si stanovit realistické cíle.
Právě v tom vám může pomoci software pro stanovení cílů.
V tomto článku se podíváme na to, co je to software pro stanovení cílů, a představíme 12 fantastických nástrojů, které vám pomohou stanovit a dosáhnout vašich cílů jako Elle Woods.
Pojďme na to. ??
Co je software pro stanovení cílů?
Ať už se jedná o osobní nebo profesní úroveň, cíle sladí vaše zaměření s tím, kam v životě směřujete. Zvyšují také angažovanost zaměstnanců a zajišťují, že podnikání nestagnuje.
Všichni ale víme, jak frustrující může být ruční stanovování cílů a sledování pokroku.
Jak si tedy stanovit cíle a sledovat denní pokrok bez námahy?
Pomocí aplikace pro stanovení cílů.
Nástroj pro stanovení cílů vám umožňuje nastavit a sledovat váš pokrok směrem k cílům SMART, KPI a OKR.
Počkejte... co to je?
Zde je stručný přehled:
- SMART cíl je průvodce pro dosažení cíle, ve kterém si stanovíte specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené cíle.
- KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) pomáhají podnikům určit, zda dosahují pokroku v plnění svých klíčových obchodních cílů.
- OKR ( Objectives and Key Results) je metoda stanovování cílů, která pomáhá týmům a jednotlivcům definovat cíle a vymyslet způsob, jak je měřit.
Elle může například nastavit OKR takto:
- Cíl: dostat se na Harvard Law School
- Klíčový výsledek 1: studovat tři hodiny denně
- Klíčový výsledek 2: vypracujte jeden cvičný test denně
- Klíčový výsledek 3: skóre 179 v LSAT
Software pro správu cílů vám v tom pomůže díky několika funkcím, jako jsou:
- Automatizované systémy pro sledování cílů, které vám pomohou sledovat vaše cíle
- Dashboardy a zprávy o pokroku, které vám pomohou přesně analyzovat váš pokrok.
- Pracovní postupy pro rozdělení vašich cílů na jednoduché úkoly
- Textová a e-mailová oznámení, abyste měli přehled o termínech
- Mobilní aplikace, díky kterým si můžete své cíle připomenout na svém růžovém, oslnivém telefonu ?
S aplikací pro sledování cílů budete schopni zvládnout jakýkoli cíl, který se vám naskytne, ať už je to dokončení právnické fakulty jako „Malibu Barbie“ nebo získání vysněného zaměstnání.
12 nejlepších softwarů pro stanovení cílů
Zde je 12 nejlepších softwarů pro stanovení cílů, které vám pomohou být stejně sebejistí jako Elle, pokud jde o vaše cíle:
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarů pro stanovení cílů a řízení projektů, který používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Od stanovení priorit cílů až po jejich plánování v dynamickém kalendáři je ClickUp nejlepším nástrojem pro správu cílů.
Zde je návod, jak vám ClickUp může pomoci stanovit a dosáhnout všech vašich cílů.
Cíle v ClickUp jsou obecné cíle, které můžete rozdělit na menší, měřitelné úkoly . K dosažení svého cíle stačí splnit tyto jednoduché úkoly.
A zatímco se budete snažit tyto cíle splnit, ClickUp automaticky vypočítá, jak blízko jste k dosažení svého cíle.
Ale počkejte... jak si stanovit cíle?
Stanovení cílů v ClickUp je stejně snadné jako naučit se bend and snap!
Stačí přejít do sekce „cíle“ v ClickUp a kliknutím na tlačítko „+nový cíl“ vytvořit nový cíl. Zde je přehled dalších možností, které můžete nastavit:
- Název vašeho cíle
- Termín splatnosti
- Kdo za to odpovídá a další informace
A voilà!
Máte stanovený cíl.
S ClickUpem si můžete stanovit dosažitelné cíle, abyste zůstali soustředění a motivovaní, i když se vám chce jen ležet celý den v posteli s krabicí čokolády. ?
Jak?
Svůj cíl můžete rozdělit na zvládnutelné dílčí cíle. Stačí kliknout na tlačítko „přidat cíl“ a vaše dílčí cíle se zobrazí přímo pod vaším celkovým cílem.
S funkcí ClickUp můžete snadno rozdělit jakýkoli cíl na měřitelné dílčí cíle.
ClickUp vám umožňuje nastavit různé cíle, například:
- Číslo: číselné údaje, jako například výsledek, který chcete dosáhnout v přijímacím testu na právnickou fakultu?
- Pravda nebo lež: zadejte, zda bylo něco provedeno, nebo ne. Například zda jste vyhráli významný případ, nebo ne.
- Měna: sledujte své finance. Například, kolik utratíte za nákupy?
- Úkoly: pokud je jedním z vašich úkolů shromáždit důkazy, že Chutney si nenechala udělat trvalou, můžete tento konkrétní úkol přidat ke svým cílům.
A jakmile budete mít všechny své cíle seřazené, jednoduše je uložte do složek cílů. Složky cílů vám umožňují seskupit podobné cíle do přehledných a uspořádaných složek.
Ukládejte a kategorizujte podobné cíle do složek cílů v ClickUp.
Dalším krokem je sledování vašeho pokroku při jejich dosahování.
Takto ClickUp zefektivňuje sledování cílů:
1. Sledujte svůj pokrok u každého cíle: pokud je vaším cílem úspěšně absolvovat deset zkoušek na právnické fakultě, můžete sledovat, kolik jste jich dosud úspěšně absolvovali.
2. Podívejte se, jak vaše cíle přispěly k vašemu celkovému cíli: pokud jste dosud splnili 25 % všech svých cílů, bude váš pokrok v plnění cíle 25 %.
Díky tomu budete mít vždy k dispozici průběžnou zpětnou vazbu o svém pokroku.
Sledujte svůj pokrok pomocí procenta splněných cílů v ClickUp goals.
A stejně jako Elle Woods i my jsme plní překvapení!
Zde je malá ukázka toho, co pro vás ClickUp připravil:
Další klíčové funkce ClickUp
- Týdenní scorecards: dejte všem členkám svého spolku vědět, na jakém týmovém cíli budou všichni během týdne pracovat.
- Dashboardy : získejte přehled o všem, co se děje ve vaší organizaci ( pracovní prostor ), včetně pokroku v plnění cílů, času stráveného na projektech a dalších informací.
- Kontrolní seznamy: vytvořte si jednoduché seznamy úkolů, ve kterých si nastíníte, jak se dostanete na Harvard Law School, a odškrtávejte si položky, jakmile je splníte.
- Připomenutí : Jste příliš zaneprázdněni nakupováním až do vyčerpání jako Elle Woods? Nebojte se. ClickUp vám připomene vaše úkoly od pěti minut až do tří dnů před jejich splatností.
- Stavy : přidejte do své práce různé fáze pro přesné sledování cílů
- Nativní sledování času: sledujte, kolik času trávíte v salonu Paulette ?
- Poznámkový blok: zapisujte si nápady, důležité poznámky, právní termíny a další informace.
- Opakující se úkoly: vytvořte opakující se plány pro úkoly, které provádíte denně, týdně a měsíčně, jako je například vzít Bruisera na péči (to je samozřejmě denní úkol).
- Zobrazení: zobrazte si nadcházející úkoly v seznamu, kanbanu, Ganttově diagramu nebo v jakémkoli jiném stylu podle svého výběru.
- Myšlenkové mapy: vizualizujte, jak vyhrajete své případy v právní poradně, pomocí krásné myšlenkové mapy.
- Vlastní oznámení: vyberte si, jak a kdy vás ClickUp bude informovat o vašich cílech.
- Šablony: použijte šablony pro stanovení cílů, osobní plánování, správu financí, plánování událostí a další.
Výhody ClickUp
- Výkonný plán Forever Free s neomezeným počtem uživatelů
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Spolupracujte na budoucích cílech, znalostních bázích a dalších projektech pomocí Docs.
- Přiřaďte úkoly více příjemcům, aby členové týmu mohli spolupracovat na dosažení cílů.
- Diskutujte o svých osobních a pracovních cílech společně se svými kolegy pomocí chatového zobrazení.
- Soukromí, hosté a oprávnění vám umožňují kontrolovat, kdo má přístup k vašim cílům.
- Synchronizujte své úkoly v ClickUp s kalendářem Google, Outlook a Apple pomocí synchronizace kalendáře.
- Integruje se s několika softwarovými produkty třetích stran, jako jsou Google Assistant, Calendly, Evernote a další.
- Přidávejte úkoly a vytvářejte připomenutí pomocí našich výkonných mobilních aplikací pro iOS a Android.
- Podporuje platformy Apple, Windows a Linux.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici tabulkový pohled.
Podívejte se na plán ClickUp, abyste zjistili, jak tyto drobné nedostatky řešíme.
A nenechte si ujít všechny zajímavé funkce, které pro vás tento bezplatný software OKR připravil!
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí pět cenových plánů:
- Plán Free Forever (nejvhodnější pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejvhodnější pro středně velké týmy (12 USD/člen za měsíc)
- Enterprise (informace o cenách získáte u obchodního zástupce)
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Databox
prostřednictvím Databoxu
Databox je nástroj pro řízení výkonu, který shromažďuje všechna vaše data, abyste mohli snadno sledovat své cíle. Aplikace vám také umožňuje sledovat pokrok pomocí dat KPI, takže pokud vás čeká hodnocení výkonu, Databox by se vám mohl hodit.
Tento software pro plánování cílů má však poměrně drahé cenové plány, takže budete muset dát dohromady všechny své finance, abyste jej mohli používat.
Klíčové funkce Databoxu
- Vizualizujte pokrok v plnění cílů v přehledných tabulkách.
- Sledujte pokrok pomocí ukazatelů pokroku, tabulek, čárových nebo sloupcových grafů a dalších nástrojů.
- Nechte si zaslat upozornění, když je pravděpodobné, že svého cíle dosáhnete, nebo naopak nedosáhnete.
- Přiřazujte cíle týmům a jednotlivcům
Výhody Databoxu
- Stanovte si organizační cíle pro nadcházející týdny, měsíce a čtvrtletí.
- Měsíční cíle jsou automaticky převedeny na odpovídající týdenní a denní cíle.
- Přístup k údajům o svých cílech máte prostřednictvím notebooku nebo mobilního zařízení.
Omezení Databoxu
- Bezplatný plán softwaru pro stanovení cílů má pouze tři panely cílů.
- Nelze přizpůsobit zprávy (jste omezeni pouze na týdenní nebo měsíční zprávy)
- Počáteční nastavení může být obtížné.
Ceny Databoxu
Tento nástroj pro stanovení cílů má čtyři cenové plány:
- Zdarma 3 zdroje dat 3 uživatelé 3 řídicí panely A další
- Základní (59 $/měsíc) 10 zdrojů dat 10 uživatelů 10 dashboardů A další
- Plus (119 $/měsíc): Anotace Nástroj pro tvorbu dotazů Integrace se Slackem A další
- Business (299 $/měsíc): 50 zdrojů dat, 20 uživatelů, 50 dashboardů a další
Hodnocení zákazníků Databox
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
3. Goalscape
prostřednictvím Goalscape
Goalscape je vizuální nástroj pro stanovení cílů, který vám pomůže rozdělit velké výzvy na zvládnutelné dílčí cíle.
Ale pokud vás zajímá, zda tento bezplatný software pro stanovení cílů obsahuje kanbanové tabule, Ganttovy diagramy nebo dokonce kalendářové zobrazení...
Bohužel jste omezeni na kruhový nebo seznamový pohled.
Klíčové funkce Goalscape
- Stanovte si cíle a vytvořte vizuální hierarchii pro jejich správu.
- Přiřaďte odpovědnost za cíle jednotlivcům nebo skupinám
- Sledování pokroku v reálném čase
- Stanovte priority cílů jejich označením různými barvami.
Výhody Goalscape
- Pozvěte externí uživatele, aby s vámi zdarma spolupracovali na vašich cílech.
- Nikdy nezmeškejte termín přidáním termínů a časových rámců k vašim obchodním cílům.
- Přizpůsobte si své cíle pomocí poznámek, příloh a hypertextových odkazů.
Omezení Goalscape
- Žádné funkce pro dlouhodobé sledování cílů
- Bezplatný tarif je omezen na jeden online projekt.
- Žádná nativní funkce pro sledování času
Ceny Goalscape
Tento software pro plánování cílů má tři cenové plány:
- Goalscape online zdarma Vizuální stanovení cílů Jeden online projekt Mobilní doprovodná aplikace A další
- Goalscape online unlimited (6 $/měsíc): Neomezený počet online projektů Sdílení online s kýmkoli Plná podpora Bezplatné aktualizace a další
- Goalscape desktop (jednorázová platba 60 $): Vytvářejte offline projekty Doživotní podpora a aktualizace A další
Hodnocení zákazníků Goalscape
- G2: 5/5 (1 recenze)
- Capterra: 5/5 (4+ recenze)
Bonus: SMART cíle pro studenty
4. Goals. com
prostřednictvím Goals. com
Goals. com je aplikace pro stanovení osobních cílů s deníkem proměny a sledovačem návyků, která vám pomůže vytvořit dobré návyky, jako je každodenní návštěva posilovny.
Bohužel většina základních funkcí pro sledování cílů, jako jsou mapy cílů a sledování návyků, je k dispozici pouze v placených tarifech. (Kde jsou ty endorfiny, když je potřebujete! ?)
Klíčové funkce Goals.com
- Integrovaný nástroj pro sledování návyků
- Platforma pro zasílání zpráv, která vám umožňuje posílat individuální zprávy i skupinové zprávy.
- Pravidelně dostávejte zprávy o pokroku a souhrny úspěchů prostřednictvím SMS a e-mailu.
- Vytvořte si působivou vizuální tabuli, která vás bude motivovat.
Výhody Goals.com
- Spojte se s komunitou lidí, kteří si stanovují cíle, a nechte se jimi inspirovat.
- Nastavte si připomenutí, která vám budou zasílat oznámení, když jste doma nebo na cestách.
- Použijte vlastní šablonu cílů nebo si vytvořte vlastní.
Omezení Goals.com
- Funkce osobního deníku je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Nelze přiřazovat úkoly členům týmu
- Žádný nativní časový tracker
Ceny Goals.com
Tento nástroj pro stanovení cílů má tři cenové plány:
- Základní (zdarma): Připomenutí Dnešní zaměření Komunita A další
- Osobní (kontaktujte Goals. com pro individuální nabídku): Mapy cílů Mobilní koučink Vize tracker Sledování návyků A další
- Teams (6,99 $/měsíc na uživatele): Mapy cílů pro týmy Mobilní koučování pro týmy Sdílení souborů A další
Hodnocení zákazníků Goals.com
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Cíle na správné cestě
prostřednictvím Goals On Track
Goals On Track je nástroj pro stanovení a správu cílů, který rozkládá každou překážku na SMART cíle a zaměřený akční plán.
Jeho přizpůsobitelný dashboard podobný kanbanu vám poskytuje denní přehled hlavních nadcházejících cílů a úkolů, zatímco funkce milníků a dílčích cílů vám pomáhají podnikat konzistentní a zvládnutelné kroky k dosažení těchto cílů.
Tato platforma kromě deníku cílů a virtuální nástěnky vizí nabízí také funkci sledování návyků, která pomáhá budovat zdravé a moudré návyky na denní bázi.
Klíčové funkce Goals On Track
- Vytvořte si cíle z předem připravených šablon Goals On Track nebo si vytvořte vlastní šablonu, kterou můžete později znovu použít.
- Funkce pro sledování času a sledování návyků
- Zobrazte si své osobní cíle a OKR v interaktivním grafu a zprávě o cílech.
- Nastavte opakující se cíle, které se budou opakovat denně, týdně nebo měsíčně.
Výhody Goals On Track
- Podporováno na zařízeních iOS a Android, abyste mohli sledovat své cíle i mimo domov.
- Integrace s dalšími kalendářovými aplikacemi, jako jsou iCalendar, Google Calendar, Outlook a další.
- Možnost sdílet s ostatními v týmové verzi, jakého pokroku bylo dosaženo.
Omezení Goals On Track
- Nelze přiřadit cíle ostatním ani komentovat cíle úkolů.
- Vhodnější pro sledování individuálních cílů a návyků než pro týmové cíle.
- Omezeno pouze na kanbanové dashboardy a kalendářové zobrazení.
Ceny Goals On Track
Tento nástroj pro sledování cílů a návyků nabízí dva placené tarify:
- Členství (68 $/rok pro individuální použití) Neomezené používání na webu a v mobilní aplikaci Neomezené používání funkcí Přístup ke všem šablonám cílů a budoucím doplňkům Bezplatná technická podpora
- Týmový účet (cenu si vyžádejte) Zahrnuje všechny výhody individuálního členství Funkce pro více uživatelů Bezplatná technická podpora Bonusové e-knihy a zdroje
Hodnocení zákazníků Goals On Track
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Engagedly
prostřednictvím Engagedly
Engagedly je systém řízení výkonu, který pomáhá zaměstnancům zůstat produktivní. Jeho proces spočívá ve vytváření kultury časté zpětné vazby, aby bylo možné sledovat cíle, OKR a řídit rozvoj talentů.
Klíčové funkce Engagedly
- Funkce pro sledování strategických cílů a OKR
- Zpětná vazba v reálném čase
- Různé způsoby pohledu na týmové cíle a pokrok jednotlivců v plnění cílů
Výhody Engagedly
- Nabízí několik produktů a funkcí pro sledování cílů, analytiku, systém odměn a mentoring.
- U některých produktů jsou k dispozici přehledy, boxy a zobrazení podobná myšlenkovým mapám.
Omezení Engagedly
- Více pro HR a manažerské týmy než pro individuální použití
- V aplikaci nejsou žádné nástroje pro sledování návyků.
Ceny Engagedly
- Podrobnosti o cenách získáte u obchodního oddělení společnosti Engagedly.
Hodnocení zákazníků Engagedly
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (74 recenzí)
7. Lattice
prostřednictvím Lattice
Lattice je systém pro řízení výkonu zaměstnanců s oddělenými produkty pro sledování cílů, který pomáhá manažerům rozvíjet profesní dovednosti členů jejich týmu a dosahovat cílů zaměřených na zlepšení pracovního prostředí.
Klíčové funkce Lattice
- Pět samostatných produktů, včetně Performance, Goals a Grow, z nichž každý se zaměřuje na zvyšování výkonu, OKR a neustálé zlepšování.
- Dashboardy v produktu Goals vám pomohou zjistit, kdo je na dobré cestě, a identifikovat prostor pro růst.
Výhody Lattice
- Integruje se s dalšími administrativními nástroji, jako jsou Zenefits, Rippling a ADP, a lze jej používat jak pro osobní, tak pro vzdálené týmy.
- Řada produktů pomáhá zaměstnavatelům vybrat software, který je přizpůsoben cílům jejich týmu.
Omezení Lattice
- Není určen pro vlastní cíle
- Aplikace nenabízí žádné funkce pro sledování návyků nebo času.
Ceny Lattice
Tento nástroj pro správu lidí nabízí čtyři placené tarify.
- Grow (3 $/osoba za měsíc, fakturováno ročně) Plány růstu Oblasti růstu Integrace 1:1 a recenze Kariérní dráhy
- Výkon (9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně) Výkonové reporty a analytika OKR a správa cílů Týdenní aktualizace Integrace se Slackem, Google Apps a Outlookem SSO Lattice University Mobilní aplikace
- Výkonnost a zapojení (12 USD/měsíc na uživatele, fakturováno ročně) Všechny funkce plánu Výkonnost Zprávy a analýzy zapojení zaměstnanců Historické benchmarky Šablony průzkumů Školení výkonnosti Pravidelné konzultace
- Enterprise (ceny na vyžádání u společnosti Lattice) Školení na místě Vlastní plány Vlastní balíčky produktů Školení zaměřené na výkon a zapojení zaměstnanců podle jejich role
Hodnocení zákazníků Lattice
- G2: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
8. Weekdone
prostřednictvím Weekdone
Weekdone je software pro sledování cílů, který se opírá o OKR, aby zajistil, že neustále podnikáte záměrné kroky a zaměřujete se na cíle, které jsou v souladu s cíli společnosti.
Klíčové funkce Weekdone
- Týdenní plán a funkce kontroly pro budování produktivních návyků
- Reporting a vizualizace dat pomocí vizuálních dashboardů
- Týdenní e-maily o pokroku
Výhody Weekdone
- Live chat a OKR coaching vám pomohou optimalizovat vaše zkušenosti s Weekdone.
- Integruje se se Slackem, Teams, Zapierem a dalšími aplikacemi, aby zlepšil zapojení zaměstnanců a sledování cílů týmové komunikace.
Omezení Weekdone
- Tato platforma je určena pro manažery, kteří chtějí sledovat výkonnost týmu a sledování profesních cílů, nikoli individuální cíle nebo návyky.
- Žádné funkce pro sledování návyků nebo času
- Nenabízí více zobrazení
Ceny Weekdone
Tento software pro sledování a správu cílů nabízí bezplatný a prémiový tarif.
- Bezplatná zkušební verze (4 nebo více uživatelů po dobu 14 dnů) Všechny funkce zahrnuty
- Všechny funkce v ceně
- Všechny funkce v ceně
- Bezplatný tarif (až pro 3 uživatele) Všechny funkce v ceně
- Všechny funkce v ceně
- Všechny funkce v ceně
- Premium (od 4 do 10 členů týmu, 90 $/měsíc fakturovaných ročně, cena se liší v závislosti na velikosti týmu) Všechny funkce zahrnuty
- Všechny funkce v ceně
- Všechny funkce v ceně
Hodnocení zákazníků Weekdone
- G2: 4/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
9. Profit. co OKR
prostřednictvím Profit. co
Profit.co je nástroj pro řízení a zapojení zaměstnanců s řadou produktů, které vaší společnosti pomohou různými způsoby zvýšit výkonnost týmu.
Produkt OKRs Management pomáhá společnostem stanovit priority cílů jejich týmů, šetřit čas, zapojit zaměstnance a podporovat kulturu týmové spolupráce a neustálého zlepšování.
Profit. co Klíčové vlastnosti OKR
- Dashboardy pro sladění, které pomáhají týmu vytvářet cíle, které prospívají celkovému obrazu
- Sedm typů klíčových výsledků pro sledování všech typů cílů
- Propojte úkoly s klíčovými výsledky v rámci Profit. co
Profit. co Výhody OKR
- Více než 400 předem připravených a přizpůsobených KPI
- Šablony pro vytváření strategických cílů
- Více dashboardů a funkcí v rámci dashboardů pro filtrování, sledování a odměňování pokroku
Profit. co Omezení OKR
- Není určeno pro stanovení osobních cílů.
- Není přizpůsobeno sledování návyků
Profit. co Ceny OKR
Profit. co nabízí bezplatnou zkušební verzi a tři typy plánů pro svou sadu produktů.
- Zdarma Až pět uživatelů Více než 300 vestavěných KPI Předem připravené šablony OKR Nastavení časových rámců pro vytváření/úpravu OKR Automatická připomenutí a oznámení Týdenní kontroly Bezplatná mobilní aplikace
- Growth (7 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně) Všechny funkce z bezplatného tarifu Přizpůsobte si stránku se seznamem OKR Pomocí klíčových výsledků a cílů Možnost přidat většinu dalších doplňkových funkcí Telefonická a chatová podpora 24/7 Další integrace
- Enterprise (cenu si vyžádejte) Všechny funkce z plánu Growth Všechny další doplňkové funkce v ceně Prioritní podpora 24/7 Vyhrazený manažer pro úspěch zákazníků Nasazení na místě
Profit. co Hodnocení zákazníků OKRs
- G2: 4,8/5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 115 recenzí)
10. 15five
prostřednictvím 15five
15five je profesionální nástroj pro hodnocení výkonu s oddělenými produkty souvisejícími s cíli, který pomáhá manažerům a personálním oddělením dohlížet na pokrok svých týmů.
Nabízí několik produktových plánů, včetně Performance a Focus, které pomáhají týmu dosáhnout cílů a rozdělit je na SMART cíle, které lze v aplikaci průběžně měřit.
15 klíčových funkcí
- Sledujte OKR a týmové cíle, abyste měli přehled o hlavních cílech.
- Schopnost poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase nebo provádět osobní hodnocení cílů
- Sledujte pokrok v živém dashboardu
15five výhod
- Užitečné pro manažery, kteří dohlížejí na více členů týmu.
- Funkce zaměřené na cíle SMART a řízené OKR
Omezení 15five
- Žádná funkce pro sledování návyků nebo času
- Nevhodné pro vlastní cíle
- Omezené možnosti přizpůsobení a zobrazení
Ceny 15five
Tento software pro sledování cílů rozděluje své plány podle velikosti společnosti nebo týmu, který jej používá.
- Engage (4 $/měsíc na uživatele) Vlastní hodnocení založená na tématech Historické benchmarky Dashboard akčního plánu Informační briefingy a strategické plánování K dispozici koučování manažerů a zaměstnanců
- Perform (8 USD/měsíc na uživatele) Vše v Engage Data insights Aplikace pro iOS a Android Kalibrace Integrace HRIS SSO
- Focus (8 $/měsíc na uživatele) Sledování cílů pomocí OKR Zobrazení OKR v grafu Integrace s Jira a Salesforce Datové přehledy Integrace s HRIS SSO
- Total Platform (14 USD/měsíc na uživatele) Vše od nižších tarifů DPA a bezpečnostní dotazníky
Hodnocení zákazníků 15five
- G2: 4,6/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
11. Trakstar
prostřednictvím Trakstar
Trakstar je software pro sledování cílů přizpůsobený obchodním cílům, výkonu a pokroku prostřednictvím zpětné vazby.
Tento nástroj je určen spíše pro manažery a personalisty a ačkoli nenabízí funkci sledování návyků v rámci aplikace, jeho používání má rozhodně své výhody, pokud řídíte tým a pomáháte jeho členům stanovit si individuální cíle.
Klíčové funkce Trakstar
- Funkce SMART goal pro definování cílů, sledování úspěchů a monitorování pokroku zaměstnanců
- Sledujte pokrok pomocí hodnocení výkonu, personalizovaného sledování cílů, neomezených cyklů hodnocení a průběžné zpětné vazby.
- Revoluční 360stupňová zpětná vazba – podpořte zapojení zaměstnanců, jejich odpovědnost a rozvoj pomocí nepřetržité zpětné vazby v reálném čase.
- Automatické e-mailové připomenutí
Výhody Trakstar
- Nabízí několik produktů pro splnění různých cílů nebo profesionálních potřeb.
- Dashboardy s daty v reálném čase
- Vytvořeno pro týmy, aby zlepšily individuální a celkový pokrok pomocí technik stanovování cílů SMART.
Omezení Trakstar
- Žádná funkce pro sledování návyků nebo času
- Není určeno pro osobní cíle
- Spíše alternativa k platformě pro řízení lidských zdrojů než nástroj pro sledování návyků nebo cílů.
Ceny Trakstar
- Kontaktujte Trakstar a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Trakstar
- G2: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
12. Joe’s Goals
prostřednictvím Joe’s Goals
Joe’s Goals je webová aplikace pro stanovování cílů, která vám umožňuje nastavit neomezený počet cílů.
Ačkoli je tento online nástroj pro stanovení cílů zcela zdarma, bezplatná verze obsahuje spoustu reklam.
To není to, co chcete vidět, když se snažíte stanovit ambiciózní cíle, že?
Klíčové funkce Joe’s Goals
- Přidejte si vlastní kontrolní seznamy pro své cíle.
- Použijte deník k zaznamenávání svých aktivit a cílů.
- Přidejte více zaškrtnutí ke stejnému cíli, když se cítíte obzvláště produktivní.
Výhody Joe’s Goals
- Pomocí denního skóre sledujte své cíle.
- Vytvořte si negativní cíle, abyste se jich zbavili.
- Přidejte libovolný počet individuálních cílů a aktualizujte je z jediného rozhraní.
Omezení Joe’s Goals
- Žádná offline podpora
- Chybí pokročilé funkce pro zvýšení produktivity zaměstnanců, jako jsou připomenutí.
- Nejsou k dispozici žádné mobilní aplikace.
Ceny Joe’s Goals
Joe’s Goals je zdarma.
Hodnocení zákazníků Joe’s Goals
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Vždy věřte sami sobě ?
Nástroje pro stanovení cílů vám pomohou stanovit ambiciózní cíle a sledovat váš pokrok při jejich dosahování pomocí funkcí, jako jsou sledování návyků, připomenutí, komunity pro stanovení cílů a další.
A se správným nástrojem pro správu cílů budete schopni všechny své cíle přizpůsobit a dosáhnout. ?
Jinými slovy, začněte sledovat s ClickUp!
Díky funkcím, jako jsou počáteční data a termíny splnění, které vám pomohou efektivně spravovat váš čas, až po vlastní pole pro sledování pokroku v plnění cílů podle vašich představ, má ClickUp vše, co potřebujete k nastavení a dosažení úspěchu.
Připojte se k ClickUp zdarma ještě dnes a dosáhněte všech svých cílů!