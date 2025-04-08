25 nejlepších bezplatných softwarů pro správu projektů: nástroje, které stojí za vyzkoušení v roce 2025

Jako projektový manažer jsem se naučil jednu věc: tato práce není pro slabé povahy.
Můj typický den je neustálý kolotoč honby za termíny, žonglování se zdroji a jednání se zainteresovanými stranami – každá z těchto činností je náročná (zejména ta poslední, pokud máte obtížné klienty).
Na začátku své kariéry jsem měl potíže i se základy. Mezi snahou vyhovět požadavkům klientů a zainteresovaných stran a prohrabáváním se zprávami a analýzami jsem nakonec zapomněl na jednu nebo dvě důležité úkoly. Nebo tři. Chápete, o co jde.
Naštěstí jsem nakonec přišel na to, jak si práci (a život) usnadnit pomocí softwaru pro správu projektů. Nyní mám zavedené spolehlivé procesy a systémy a využívám nástroje a automatizaci, které mi ulehčují práci na mých projektech.
V tomto blogu se podrobně podíváme na 25 bezplatných nástrojů pro správu projektů, které jsou navrženy tak, aby posílily váš pracovní postup. Od sledování úkolů po komunikaci se zainteresovanými stranami, tyto nástroje vám poskytnou vše, co potřebujete, a to nejlepší na tom je, že vás to nebude stát ani cent. Pojďme se na to podívat!
Co je to software pro správu projektů?
Software pro správu projektů je navržen tak, aby pomáhal při řízení činností, zdrojů, informací a úkolů souvisejících s projektem. Nabízí strukturu a organizaci pro projekty jakékoli velikosti, takže týmy mohou sledovat průběh projektu od začátku do konce.
Většina nástrojů pro správu projektů obvykle obsahuje specializované funkce, které zefektivňují životní cyklus správy projektů:
- Alokace zdrojů umožňuje projektovým manažerům přiřadit vhodné zdroje k konkrétním pracovním potřebám.
- Seznamy úkolů, tabule a chatovací kanály umožňují týmům spolupracovat v reálném čase nebo asynchronně.
- Funkce reportingu poskytují vedoucím pracovníkům přehled o postupu projektu.
Týmy mají více projektů, které zabírají jejich pracovní čas. Od schůzek po intenzivní práci a neformální projekty až po sledování cílů, mnoho věcí se odehrává současně v krátkém časovém úseku.
Bez správného softwaru pro správu projektů v podstatě vytváříme více úkolů, neefektivitu a rozhodnutí založená na strachu.
Nejlepší software pro správu projektů v roce 2025 v kostce
|Software pro řízení projektů
|Klíčová funkce
|Bezplatný tarif
|ClickUp
|Řízení projektů s využitím umělé inteligence
|Neomezený bezplatný tarif, úkoly, dokumenty, chat, 100 MB úložného prostoru
|Notion
|Dokumenty
|Neomezený počet bloků pro jednotlivce
|monday.com
|Přizpůsobitelné pracovní postupy, automatizace a integrace
|Až 2 uživatelé, omezené funkce
|Trello
|Přizpůsobitelné Kanban tabule
|Neomezený počet karet a členů
|Wrike
|Sledování projektů a spolupráce v reálném čase
|Neomezený počet projektů a uživatelů
|Miro
|Tabule
|3 editovatelné tabule
|Hive
|Karty úkolů
|Neomezený počet úkolů a až 2 uživatelé
|nTask
|Sledování cílů
|Neomezený počet úkolů a projektů
|Asana
|Podporuje více metodik projektového řízení s časovou osou a tabulkovým zobrazením.
|Neomezený počet projektů a úkolů, 15 uživatelů
|Todoist
|Prioritizace úkolů
|5 aktivních projektů
|Airtable
|Flexibilní databáze s přizpůsobitelnými šablonami
|Neomezený počet databází s 1 000 záznamy
|TeamGantt
|Ganttovy diagramy
|1 projekt pro až 3 uživatele
|Týmová práce
|Spravujte milníky a spolupracujte na projektech pro klienty
|2 projekty s omezenými funkcemi
|Freedcamp
|CRM a fakturace
|Neomezený počet uživatelů a projektů
|Smartsheet
|Automatizuje pracovní postupy pomocí pokročilých formulářů a reportů
|Omezený počet uživatelů a listů
|Základní tábor
|Řízení týmu
|3 projekty a 20 uživatelů
|ActiveCollab
|Sledování času a fakturace
|Neomezený počet projektů a úkolů, 3 členové
|Paymo
|Plánování zdrojů a fakturace
|1 uživatel, neomezený počet projektů
|Podio
|Integrované funkce pro zasílání zpráv
|5 zaměstnanců
|MeisterTask
|Kanbanové projektové tabule s automatizací
|3 projekty, neomezený počet uživatelů
|Zenkit
|Plánování s více pohledy
|Neomezený počet sbírek a členů
|Plán Toggl
|Vizuální časové osy úkolů
|Až 5 uživatelů, 1 časová osa
|Zoho Projects
|Spolupráce na úkolech a dokumentech
|2 projekty a 3 uživatelé
|Nifty
|Plány a časové osy
|Neomezený počet úkolů, 2 projekty
|Jira
|Podpora agilních projektů
|Neomezený počet projektů až pro 10 uživatelů
25 nejlepších bezplatných softwarů pro správu projektů v roce 2025
Nejlepší bezplatný software pro řízení projektů závisí na velikosti vašeho týmu, odvětví a potřebách. Zde je několik nejlepších bezplatných možností:
1. ClickUp – nejlepší bezplatný nástroj pro správu projektů s umělou inteligencí
Na řešení pro správu projektů ClickUp jsem narazil náhodou. Bylo to kolem roku 2020, kdy všichni hledali nástroje pro správu projektů na dálku, aby mohli pracovat i uprostřed globální pandemie. V té době jsem zvažoval různé možnosti a ClickUp se také teprve rozjížděl.
Navzdory mým počátečním pochybnostem mě ClickUp zaujal několika užitečnými funkcemi pro správu projektů a úkolů, organizací dokumentů, sledováním pokroku atd. Líbilo se mi, že i s bezplatným účtem jsem mohl dělat spoustu věcí – do plánu Free Forever můžete přidat neomezený počet uživatelů a úkolů.
Na ClickUp oceňuji především to, jak se v průběhu let vyvíjel. Rychlost aktualizací a nových verzí ClickUp je úžasná. Byl jsem svědkem přidávání nových funkcí a zlepšování uživatelského prostředí, a nyní přidali i umělou inteligenci. Verze 3.0 se mi jeví jako dosud nejlepší.
Dvě věci, které však opravdu vynikají, jsou nástroj umělé inteligence ClickUp Brain a integrovaná komunikační platforma ClickUp Chat.
Řízení projektů s využitím umělé inteligence
Zatímco některé další softwary pro správu projektů, o kterých budeme hovořit později, mají zabudovanou umělou inteligenci, ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí, je zcela jedinečný.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o projektovém řízení založeném na umělé inteligenci a o tom, jak vám může ClickUp pomoci!
ClickUp Brain propojuje celou vaši digitální infrastrukturu – od lidí přes úkoly až po dokumenty v ClickUp a dokonce i všechny připojené aplikace:
- AI Knowledge Manager nám může poskytnout kontextové a okamžité odpovědi na cokoli, co se týká ClickUp.
- Jako AI projektový manažer ClickUp Brain automatizuje úkoly, sdílí informace o pokroku, vyplňuje data do tabulek a generuje souhrny a standupy jedním kliknutím.
- AI Writer for Work mi desetkrát usnadnil práci tím, že za mě píše, koriguje a upravuje všechny druhy obsahu – od rychlých odpovědí na e-maily po přepisy zvukových záznamů a kompletní blogové příspěvky.
Spolupráce
📮ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity.
Podle výzkumu společnosti ClickUprychlé reakce sice udržují práci v chodu, ale skryté náklady spojené s neustálými přerušeními snižují soustředění a efektivitu. Chcete-li sjednotit své zprávy a práci na jedné platformě a dosáhnout tak většího soustředění, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp Chat revolučním způsobem změnil spolupráci našeho týmu díky integraci komunikace a správy projektů, díky čemuž již není nutné používat více nástrojů.
Chat můžete použít k:
- Automaticky propojujte konverzace se správnými úkoly a dokumenty v ClickUp a získejte tak kompletní kontext.
- Vytvářejte úkoly přímo z chatových zpráv jediným kliknutím a přiřazujte je příslušným členům týmu pomocí funkce FollowUps™.
- Pořádejte improvizované audio a video hovory a sdílejte svou obrazovku s týmem pomocí funkce SyncUps, abyste mohli v reálném čase vyjasnit otázky a nejasnosti.
Kromě toho ClickUp Docs pomáhá týmům vytvářet, upravovat a sdílet dokumentaci mezi sebou i s externími zúčastněnými stranami. Můžete přidávat komentáře, provádět rozsáhlé úpravy a propojovat dokumenty s úkoly pro snadné sdílení znalostí.
Efektivní správa úkolů
ClickUp vám umožňuje organizovat podrobnosti vašich projektů v hierarchickém formátu napříč prostorem, složkami, seznamy, úkoly a podúkoly. Také vám umožňuje přidávat kontrolní seznamy, podúkoly a vlastní pole k úkolům pro detailní sledování.
Líbí se mi, že mohu definovat vztahy a vzájemné závislosti na úrovni úkolů, takže mi nikdy neunikne žádný důležitý úkol. Prioritní značky také pomáhají mému týmu určit, které úkoly je třeba vyřídit jako první.
ClickUp vám navíc pomůže zrychlit každodenní procesy. Nabízí více než 50 přizpůsobitelných automatizačních receptů, které můžete propojit s akcemi, spouštěči nebo podmínkami. Uživatelské prostředí si můžete přizpůsobit také pomocí více než 35 přizpůsobitelných ClickApps, které přidávají další funkce do softwaru pro správu projektů.
Správa zdrojů
Sledování pokroku je v ClickUp snadné; nastavte si své cíle v ClickUp Goals, přiřaďte je příslušným vlastníkům a vytvořte si vlastní ClickUp Dashboard pro sledování v reálném čase. Přidejte widgety podle potřeby a sdílejte dashboard s příslušnými zúčastněnými stranami.
Také se mi líbí možnost přepínat mezi různými typy zobrazení v několika projektech; zobrazení Ganttův diagram mi poskytuje přehled o projektech na vysoké úrovni, zatímco zobrazení Seznam mi ukazuje každý úkol s jeho stavem, vlastníkem, prioritou atd. a zobrazení Tabule mi umožňuje přetahovat úkoly do sekcí „v procesu“, „hotovo“, „k zahájení“ atd. ve stylu Kanban.
Šablony
V ClickUp je k dispozici také více než 1000 různých šablon, které vám pomohou rychle se rozběhnout.
Za velmi užitečný považuji šablonu pro správu projektů ClickUp. Poskytne vám náskok při realizaci vašich projektů. Obsahuje pokročilé funkce pro komplexní projektové potřeby a několika kliknutími vám nastaví organizované pracovní prostředí. Nechybí základní zobrazení, jako jsou seznam, Kanban, formulář atd.
Šablona usnadňuje organizaci úkolů díky přednastaveným polím, jako je priorita, odhadovaný čas, metriky úspěchu atd. Použijte ji, abyste se vyhnuli plánování od nuly a efektivně realizovali své projekty.
ClickUp vám každý den usnadní život.
A nejsem jediný, kdo to tak cítí – recenze na G2 říká:
„Jsem posedlý vším. Nástroj AI je úžasnou přidanou hodnotou. Miluji rozmanitost možností zobrazení v každém prostoru. Miluji inkluzivní možnosti pro opakující se úkoly. Miluji snadné a přehledné funkce pro vkládání komentářů, díky nimž je pro můj tým velmi snadné zůstat v obraze při společné práci na různých úkolech. Celkově je to prostě nejlepší software pro správu úkolů na trhu a já jsem vyzkoušel všechny!“
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte pracovní postupy projektů a efektivně organizujte svou práci s ClickUp Tasks.
- Vizualizujte, sledujte a spravujte své úkoly pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, od Ganttových diagramů přes seznamy až po Kanban tabule a další.
- Najděte vše v aplikaci a vše, co s ní souvisí, pomocí univerzálního vyhledávání ClickUp.
- Vytvářejte vizuální pracovní postupy a začleňujte všechny podněty zainteresovaných stran do rozsahu projektu pomocí tabulek v ClickUp.
- Plánujte a spravujte harmonogramy přesně pomocí nativní aplikace ClickUp Time-tracking, kterou můžete používat i z rozšíření pro Chrome.
- Sledujte a porovnávejte stav projektů pomocí bohatých a interaktivních dashboardů ClickUp, které si můžete přizpůsobit podle svých potřeb a sdílet se zainteresovanými stranami.
- Propojte a sledujte cíle společnosti, týmu i jednotlivců pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím neobsahuje všechny funkce desktopové aplikace.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni vyčerpávajícím seznamem funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Jedno místo pro správu projektů pro VŠECHNY mé úkoly související s mým podnikáním a KLIENTY. ClickUp snížil množství zpráv v mé doručené poště tím, že mi umožnil vytvořit klientské portály, kde je uloženo 95 % komunikace s klienty. Můj virtuální asistent a já jsme také zefektivnili naše SOP v ClickUp!
Jedno místo pro správu projektů pro VŠECHNY mé úkoly související s mým podnikáním a KLIENTY. ClickUp snížil množství zpráv v mé doručené poště tím, že mi umožnil vytvořit klientské portály, kde je uloženo 95 % komunikace s klienty. Můj virtuální asistent a já jsme také zefektivnili naše SOP v ClickUp!
2. Notion – vhodný pro reporting, analytiku a API
Notion je bezplatný komplexní nástroj pro správu projektů, který nabízí univerzální software typu „vše v jednom“ pro efektivní spolupráci týmů a správu projektů. Poskytuje funkce jako správa úkolů, týmová spolupráce a správa znalostí na jedné platformě, což uživatelům umožňuje vytvářet vlastní databáze, Kanban tabule a kalendáře. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a přizpůsobitelným šablonám Notion mohou týmy snadno organizovat úkoly, sdílet nápady a sledovat pokrok v reálném čase.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Notion:
- Přizpůsobitelné projektové panely pro rychlý přehled o projektu
- Nástroje pro týmovou spolupráci, jako jsou komentáře a @zmínky, pro plynulou komunikaci
- Přenositelnost mezi platformami pro snadný přístup z počítače i mobilních zařízení
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Trello
- Šablony pro plánování projektů, poznámky z jednání a sledování cílů
- Notion AI pro psaní v Docs
Toto získáte v bezplatné verzi Notion:
- Neomezený počet stránek a bloků
- Synchronizace mezi zařízeními až pro 1 000 bloků měsíčně
- Spolupracujte až s 5 hosty
Co si lidé myslí o Notion:
„Notion je vysoce přizpůsobitelný a jeho skvělé funkce jsou přesně to, co potřebuji pro organizaci svého života. Snadné sdílení, synchronizace, správa databází a projektů jsou pro mě některé z jeho skvělých funkcí.“ – G2Crowd
„Ačkoli je Notion skvělý pro organizaci, je snadné ztratit spoustu času „optimalizací“. “ Někdy je lepící poznámka prostě rychlejší a je snadné příliš přizpůsobovat a vytvářet věci, které ve skutečnosti nepotřebujete. Je chytrý a schopný, což je skvělé, ale je snadné vytvořit „správce úkolů, který nahradí všechny správce úkolů“ a vytvořit něco příliš komplikovaného, co ve skutečnosti nepotřebujete. Šablony jsou stejné. “ – G2Crowd
3. monday. com – Vhodný pro zabezpečení, brainstorming a automatizaci pracovních postupů
Ať už jste rychle rostoucí startup s velkým potenciálem nebo zavedená společnost, Monday.com se přizpůsobí vašim měnícím se potřebám. Zjistili jsme, že intuitivní uživatelské rozhraní tohoto softwaru pro správu projektů se dobře přizpůsobuje a umožňuje týmům různé velikosti provádět celou řadu funkcí.
Ať už spravujete jednoduchý seznam úkolů nebo vytváříte strukturu rozdělení práce pro složitý projekt, Monday.com vám to umožní relativně snadno. Umožňuje vám také přepínat mezi zobrazením Ganttova diagramu, kalendářem a Kanbanovými tabulemi, v závislosti na projektu.
Bohužel budete potřebovat jeden z dražších placených tarifů, abyste měli přístup k důležitým funkcím, jako jsou integrace a automatizace. Monday.com také nenabízí funkci snímání obrazovky, která je pro vzdálené týmy nezbytná.
Monday. com nejlepší funkce
- Využijte pomoc asistenta Monday AI k automatizaci práce a generování obsahu.
- Dělejte chytřejší rozhodnutí díky přizpůsobitelným dashboardům s více než 30 widgety.
- Prohlížejte si svůj projekt tak, jak chcete, pomocí více než 10 zobrazení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule atd.
- Využijte bezkódové vytváření k přizpůsobení a automatizaci pracovních postupů ve vaší firmě.
- Zaveďte komplexní správu úkolů, která bude odpovídat vašim projektům, cílům a pracovním postupům.
- Spolupracujte hladce pomocí tabule, vložených dokumentů, sekce aktualizací atd.
Omezení Monday.com
- Někteří uživatelé uvedli, že bezplatný software pro správu projektů je značně osekaný, takže působí jako barevný Excel.
- Strmá křivka učení spojená s vysokými cenami je odrazující.
- Spotřebovává velké množství dat, což ovlivňuje výkon a způsobuje zpomalení platformy.
Ceny Monday.com
Pro 3 až 49 uživatelů:
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 14 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5,0 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o Monday.com
Celkově je Monday dobrým nástrojem pro správu projektů. Vřele ho doporučuji start-upům a firmám s velkým objemem práce.
Celkově je Monday dobrým nástrojem pro správu projektů. Vřele ho doporučuji start-upům a firmám s velkým objemem práce.
Máte pondělní blues? Máme pro vás pondělní alternativy 🙌
4. Trello – Dobré pro jednoduchost a Kanban tabule
Trello vám bude perfektně vyhovovat, pokud jste vizuální typ jako já a rádi řídíte projekty pomocí Kanban tabulek. Trello je jednoduchý nástroj, který vám umožní proměnit složité projekty na jednoduché Kanban tabule a usnadnit vizualizaci pracovního postupu. Interaktivní digitální Kanban tabule vám pomůže rychle aktualizovat stav projektu a úkolů přesouváním karet mezi fázemi, jako jsou „K provedení“, „Zpožděné“, „Probíhá“ a „Hotovo“.
Jedná se o snadný způsob, jak sledovat pokrok, problémy a omezení zdrojů. Zjistili jsme také, že můžeme pomocí power-upů přidat pokročilé funkce pro správu projektů, aniž by došlo k přeplnění rozhraní.
Můžete použít vlastní pole k personalizaci a štítky k určení priority úkolů.
Tento nástroj je jednoduchý, ale možná až příliš. Bez možnosti přizpůsobení stavů a bez možnosti vytvářet a sledovat cíle nemusí být Trello vhodný pro komplexní projekty.
Nejlepší funkce Trella
- Získejte rychlý přehled o projektu díky jednoduchému rozložení ve stylu Kanban.
- Zobrazte si podrobnosti svého projektu ve formě tabulek, seznamů a karet.
- Uspořádejte si projektová data, jako jsou údaje o členech, termíny, přílohy atd., na jednom místě.
- Přizpůsobte karty Trello konkrétním obchodním požadavkům pomocí vlastních polí.
- Nastavte automatická pravidla pro různé akce a automatizujte pracovní postupy pomocí šikovného asistenta AI s názvem Butler.
Omezení Trella
- Nenabízí chat v reálném čase ani inteligentní oznámení.
- Jednoduchý systém karet nemusí fungovat u větších a složitějších projektů.
- Nástroje pro spolupráci a zobrazení jiné než Board jsou dostupné pouze za poplatek.
- Nenabízí podporu 24/7.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5,0 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 23 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
Jedná se o výjimečnou aplikaci s funkcí Kanban. Fantastická díky použití drag and drop pro aktualizace úkolů. Rozsáhlá s plánováním úkolů. Spolehlivá díky vizualizaci projektů pomocí grafů.
Jedná se o výjimečnou aplikaci s funkcí Kanban. Fantastická díky použití drag and drop pro aktualizace úkolů. Rozsáhlá s plánováním úkolů. Spolehlivá díky vizualizaci projektů pomocí grafů.
5. Wrike – vhodný pro strategické plánování a funkce podobné tabulkovým procesorům
Zjistili jsme, že Wrike je vynikající software pro správu projektů, který umožňuje řídit zainteresované strany a udržovat je v obraze. Ať už spolupracujete s interními týmy nebo externími klienty, Wrike zajistí, že všichni budou informováni a spokojeni, i když sami nemají placený účet.
To se mi osvědčilo zejména při jednání s klientem, který si nechtěl vytvořit účet v našem nástroji pro správu projektů, aby mohl sledovat stav projektu.
Použil jsem jej k vytvoření interaktivních dashboardů s různými úrovněmi oprávnění, abych mohl sdílet informace bez ohrožení soukromí a bezpečnosti dat. Při testování tohoto nástroje se nám líbila možnost vytvářet vlastní zprávy a různé typy zobrazení projektů.
Co nás také zaujalo, je to, jak Wrike eliminuje komunikační bariéry. Díky aktualizacím v reálném čase a nástrojům pro kontrolu můžete všechny udržet v obraze a podporovat transparentnost.
Přál bych si však, aby přidali také zobrazení „Vše“ a možnost vytvářet rychlé poznámky podobně jako v programu Poznámkový blok.
Nejlepší funkce Wrike
- Zvládněte svou práci rychleji a hladčeji s Wrike Work Intelligence, nástrojem umělé inteligence pro řízení projektů.
- Zahajujte úkoly nebo projekty pomocí jednoduchého formuláře žádosti.
- Organizujte projekty do vyhrazených prostorů a katalogizujte data v projektech, složkách, úkolech a podúkolech.
- Vizualizujte práci v různých rozloženích, jako je kalendář, kanbanová tabule, tabulka, Ganttovy diagramy a grafy pracovní zátěže.
- Zjednodušte správu zainteresovaných stran pomocí funkcí, jako je křížové značkování, živá editace dokumentů, korektury, externí spolupracovníci atd.
Omezení Wrike
- Bezplatná verze softwaru pro správu projektů postrádá funkce jako Ganttovy diagramy, dashboardy a automatizace.
- Noví uživatelé budou mít zpočátku potíže s naučením se a používáním
- Někteří uživatelé považují rozhraní za neohrabané, což jim brání v práci.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5,0 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Wrike
Líbí se mi, že mohu komunikovat se svým týmem a snadno získat přehled o větším projektu. Jakmile pochopíte strukturu Wrike, je snadné komunikovat se zainteresovanými stranami a členy týmu.
Líbí se mi, že mohu komunikovat se svým týmem a snadno získat přehled o větším projektu. Jakmile pochopíte strukturu Wrike, je snadné komunikovat se zainteresovanými stranami a členy týmu.
6. Miro – Nejlepší platforma pro správu projektů pro tvorbu nápadů na tabuli
Miro je zaměřeno na kreativní řešení problémů. Jeho interaktivní tabule mi často pomohla myslet mimo zaběhnuté schémata, protože umožňuje online brainstormingové sezení . Můj tým spolupracuje v reálném čase, vytváří myšlenkové mapy, digitální kresby a poznámky – v podstatě dělá to, co z něj dělá tým. Zjistil jsem, že online brainstormingový nástroj může podpořit účast i introvertů v týmu.
Miro také pomáhá ukládat a organizovat výstupy z těchto výměn nápadů pro pozdější použití. Ať už zkoumáte UX design aplikace nebo pořádáte společné schůzky, Miro to zvládne nastavit pouhými několika kliknutími.
Zjistili jsme, že Miro sice usnadňuje práci s tabulemi a mindmappingem, ale v jiných důležitých aspektech projektového řízení nám nepomohl. Je to sice efektní (ale velmi pěkná) tabule, která vás však může přijít draho, když uvážíte, že to je vše, co umí!
Nejlepší funkce Miro
- Vytvářejte wireframy, odhady projektů, plány produktů, mapy závislostí, mapy cest a zjednodušené vývojové diagramy.
- Využijte Talktrack, pokročilý nástroj pro asynchronní spolupráci.
- Pomocí Miro Assist můžete automaticky generovat diagramy, myšlenkové mapy, kód a souhrny.
- Zlepšete spolupráci týmu díky funkcím vhodným pro práci na dálku
Omezení Miro
- Přejít na konkrétní oblast je složité, protože musíte přejít přes veškerý obsah na tabuli.
- Rozhraní má tendenci zpomalovat, když vkládáte obsah, odkazy, dokumenty atd. nebo spolupracujete na tabuli.
- Má špatnou kontrolu přístupu s malou nebo žádnou transparentností ohledně toho, kdo má přístup k tabuli.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5,0 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Miro
Vyzkoušel jsem prakticky všechny nástroje pro tvorbu whiteboardů, které se v průběhu let objevily na trhu, a Miro je zdaleka můj nejoblíbenější. Používám ho k mnohem víc než jen k přesouvání lepících poznámek, stal se mým oblíbeným nástrojem pro tvorbu vizuálních map, jako jsou například mapy cest a podobně.
Vyzkoušel jsem prakticky všechny nástroje pro tvorbu whiteboardů, které se v průběhu let objevily na trhu, a Miro je zdaleka můj nejoblíbenější. Používám ho k mnohem víc než jen k přesouvání lepících poznámek, stal se mým oblíbeným nástrojem pro tvorbu vizuálních map, jako jsou například mapy cest a podobně.
7. Hive – vhodný pro správu úkolů
Hive je platforma pro správu projektů, která pomáhá týmům spolupracovat online, ať už jsou v kanceláři, pracují zcela na dálku nebo kombinují oba modely v hybridním modelu. Hive Solo, bezplatný plán platformy, nabízí plnou funkcionalitu pro správu projektů pro týmy o 1 nebo 2 členech. Díky tomu je to jeden z nejlepších bezplatných softwarů pro správu projektů pro malé týmy, freelancery a podnikatele.
Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní je Hive opravdu snadné začít hned po instalaci. A se všemi standardními funkcemi pro správu úkolů a spolupráci máte k dispozici spoustu užitečných nástrojů, které pomohou vašemu týmu zůstat organizovaný, ať už pracujete kdekoli.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Hive:
- Akční karty projektů pro podrobnou správu úkolů
- Zobrazení Ganttova diagramu pro sledování pokroku
- Možnosti integrace s mnoha aplikacemi
- Nástroje pro spolupráci včetně chatu a e-mailu
- Analytický panel pro přehled o projektu
Co získáte v bezplatné verzi Hive:
- Neomezené úložiště
- Neomezený počet projektů a úkolů
- Neomezené společné poznámky
- Zobrazení Gantt, Kanban, kalendář a tabulka
- E-mail v Hive
- Nativní chatové zprávy
Co si lidé myslí o řízení projektů v Hive:
„Doporučujeme používat Hive pro řízení projektů ve firmách všech velikostí a zaměření. Hive se dokáže přizpůsobit povaze vaší práce a lze jej snadno přizpůsobit vašemu stylu práce. Proč si tedy nepořídit dobrou platformu, která rozumí řízení projektů a v dlouhodobém horizontu vám usnadní život?“ – James Cooper, G2 Reviews
„Abyste mohli okamžitě využívat výhody softwaru Hive, nemusíte být kvalifikovaným projektovým manažerem. Rozhraní je velmi intuitivní a během 10–15 minut získáte přehled o stavu svého projektu.“ – Gary Bright, G2 Reviews
8. nTask – vhodný pro sledování cílů
nTask je jednoduché, ale výkonné řešení pro správu projektů, které usnadňuje správu složitých pracovních postupů.
Vytvořeno pro sjednocení projektových týmů na jednom místě a spolupráci na dosažení obchodních cílů. Uživatelé oceňují jednoduchou strukturu platformy a možnost vytvářet neomezený počet pracovních prostorů. Poskytuje přehled o postupu projektu, který pomáhá manažerům činit efektivní rozhodnutí.
Základní bezplatný tarif však neobsahuje nástroje pro vytváření reportů ani funkci Ganttových diagramů.
Jedná se o užitečný nástroj pro správu rozpočtu projektu, plánování projektu, správu úkolů, sledování času a řízení rizik.
Tento nástroj vám pomůže vytvořit vlastní pole a stavy pro projekt. Rádi bychom viděli lepší funkci týmové komunikace v projektech, než jen komentáře k úkolům.
Nejlepší funkce pro správu projektů v nTask:
- Komplexní správa úkolů s podúkoly
- Plánování schůzek a následné kroky
- Nástroje pro řízení rizik projektů
- Rozpočtování a správa nákladů
- Ganttovy diagramy pro vizuální časovou osu projektu
Toto získáte v bezplatné verzi nTask:
- Neomezený počet pracovních prostorů
- Pět členů týmu
- Výkaz práce
- Sledování problémů
- Neomezený počet úkolů
- Řízení schůzek
Co si lidé myslí o řízení projektů v nTask:
„Výhodou tohoto typu nástrojů je, že vše centralizují na jednom místě, práce je prováděna organizovaně, s náležitým plánováním a s minimem chyb. Z pohledu Ganttova diagramu můžete vizualizovat pokrok a určit strategickou linii svých projektů, a navíc je to příjemné na pohled.“ – Ověřená recenze Capterra
„nTask je obecně skvělý produkt, ale má i některé nedostatky. Nabízí omezené možnosti integrace a má strmou křivku učení. Při prvním použití se můžete setkat s některými problémy. Funkce zobrazení kalendáře by měla být propracovanější.“ — G2Crowd
9. Asana – vhodná pro týmovou spolupráci
Asana vyniká především svým uživatelsky přívětivým a přehledným uživatelským rozhraním. Nemusím se proklikávat složitými nabídkami nebo nepřehlednými ovládacími panely, což velmi oceňuji. Ve skutečnosti mi to šetří spoustu času. Uživatelské rozhraní je rozděleno do pěti částí – postranní panel, záhlaví, horní lišta, hlavní panel a panel s podrobnostmi úkolu.
Líbilo se mi, jak je každý prvek rozvržení promyšlený a intuitivní, což vám umožňuje okamžitě se pustit do projektového řízení. Do postranního panelu v Asaně můžete přidat své oblíbené položky pro rychlou navigaci.
Líbilo se nám, že Asana vám pomůže rychle zahájit projekt díky předem připraveným šablonám projektů a snadno použitelnému nástroji pro tvorbu pracovních postupů. Správa projektů je také velmi snadná díky funkcím, jako je sledování pokroku a termíny splnění. A hravé animace, které se zobrazí, když označíte úkol jako splněný, vás rozesmějí.
Můžete snadno přidat svůj tým k úkolům a komunikovat s ním pomocí komentářů. Asana vám pomůže zbavit se nepořádku a soustředit se s týmem na to nejdůležitější – dokončit úkoly!
Uvědomil jsem si však, že Asana neumožňuje nastavit vlastní stavy úkolů ani role. Nelze také vytvářet kontrolní seznamy úkolů ani přiřadit k úkolu více osob, což jsme shledali jako omezení.
Nejlepší funkce Asany
- Získejte komplexní přehled o svém projektu v podobě tabulek, seznamů, časových os, kalendářů a Ganttových diagramů.
- Nastavte automatizaci pracovních postupů pomocí formulářů, pravidel, balíčků a šablon.
- Efektivně spravujte zdroje pomocí funkcí, jako je správa pracovní zátěže a sledování času.
- Využijte umělou inteligenci v projektovém řízení s Asana Intelligence pro inteligentní pole, souhrny, úpravy, stavy, odpovědi a přehledy.
- Centralizujte řízení projektů propojením Asany s více než 200 aplikacemi (včetně ClickUp) a užijte si neomezený počet projektů a úložiště souborů.
Omezení Asany
- Vytváření a správa znalostní báze je sice proveditelné, ale náročné.
- Chybí komplexní sada šablon pro správu projektů.
- Asana Intelligence není k dispozici v bezplatném softwaru pro správu projektů.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5,0 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 12 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Asaně
Tento nástroj je velmi intuitivní a snadno se v něm orientuje. Rozhraní je skvělé, velmi podobné jiným nástrojům, což je výhodné, pokud přecházíte z jiného nástroje. Velkou výhodou jsou různé animace při dokončování úkolů, které zpestřují monotónnost pracovního dne.
Tento nástroj je velmi intuitivní a snadno se v něm orientuje. Rozhraní je skvělé, velmi podobné jiným nástrojům, což je výhodné, pokud přecházíte z jiného nástroje. Velkou výhodou jsou různé animace při dokončování úkolů, které zpestřují monotónnost pracovního dne.
10. Todoist – vhodný pro osobní produktivitu
V Todoistu můžete snadno a rychle zaznamenat své myšlenky a nápady do telefonu a nechat si je později připomenout.
Můžete zadat termíny, například zaplatit účty do tří dnů, a aplikace pro správu projektů vám to automaticky připomene.
V základní bezplatné verzi však nejsou k dispozici žádné funkce pro spolupráci v reálném čase.
Věděli jste také, že Todoist byl vytvořen jako aplikace pro správu osobních úkolů, a nikoli jako aplikace pro správu projektů pro firmy a týmovou spolupráci? Abyste mohli snadno spravovat své týmy a jejich úkoly, budete si muset vybrat placený tarif nebo jinou verzi.
Přečtěte si náš názor na Todoist vs. ClickUp a dozvíte se o dalších nejlepších alternativách k Todoistu.
Nejlepší funkce Todoistu pro správu projektů:
- Seznamy úkolů s úrovněmi priority a termíny splnění
- Sledování projektů pomocí barevně odlišených grafů
- Funkce pro spolupráci na týmových úkolech
- Možnosti integrace s různými aplikacemi
- Připomínky úkolů prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push notifikací
Toto získáte v bezplatné verzi aplikace Todoist:
- Přístup na více než 10 platformách
- Opakující se termíny splatnosti
- SSL zabezpečené připojení
- Podúkoly a podprojekty
- Priority úkolů (čtyři úrovně)
- 80 aktivních projektů
- Pět lidí na jeden projekt
Co si lidé myslí o řízení projektů v Todoistu:
„Nenašel jsem způsob, jak integrovat Google Calendar tak, aby mi to vyhovovalo. Synchronizuje úkoly, ale způsob, jakým to dělá, není v souladu s mým způsobem práce, takže to je pravděpodobně způsobeno chybou uživatele nebo mými osobními preferencemi a méně pravděpodobně odrazem programu.“ — G2Crowd
„Používám ToDoist ke sledování úkolů, které mi zasílají klienti. Nepoužívám ho tolik pro správu projektů, rozsáhlé poznámky nebo pracovní postupy, ale spíše jako jednoduchý seznam úkolů, které je třeba dokončit. Někdy není třeba zapisovat mnoho detailů – stačí si být jistý, že úkol splníte, a ToDoist je pro tento účel nejlepší software, jaký jsem našel.“ – Ověřená recenze Capterra
11. Airtable – vhodný pro projekty založené na tabulkách
Airtable je krásně navržený software, který kombinuje tabulky a databázi. Vezme to, co máte rádi na Excelu a Google Sheets, a přidá k tomu moderní webový projekt.
Airtable si můžete představit jako sofistikovanou tabulku, která vám pomůže sledovat zásoby, seznamy referenčních položek nebo jako bootstrap CRM.
Airtable je v podstatě velmi uživatelsky přívětivá a nenáročná databáze pro 21. století, která nahrazuje tradiční systémy správy databází založené na SQL nebo jiných složitých jazycích.
Pokud jste v minulosti používali Excel jako nástroj pro správu projektů, možná vás zaujme Airtable. Pro správu projektů však tabulkové kalkulátory nedoporučujeme.
Proč?
Protože specializované bezplatné nástroje pro správu projektů fungují lépe!
Bonus: Přečtěte si o nejlepších alternativách Airtable.
Nejlepší funkce Airtable pro správu projektů:
- Integrace s Box, Salesforce a Google Calendar pro načítání dalších dat
- Nástroj Interface Designer pro vytváření a sdílení vlastních rozhraní
- Sdílené formuláře pro vyplňování záznamů do databáze Airtable
- Softwarové nástroje pro vývoj robustních systémů pro vytváření reportů
- Automatizace s funkcí Javascript
Toto získáte v bezplatné verzi Airtable:
- Neomezené základny
- Neomezené možnosti zobrazení plánů
- Bohaté záznamy z terénu
- Komentáře
- 2 GB úložného prostoru
- Dva týdny historických dat
Co si lidé myslí o řízení projektů v Airtable:
„Airtable se mi líbí, protože mi umožňuje vytvářet jednoduché, ale užitečné programy a databáze na míru, aniž bych musel umět programovat. I když Airtable postrádá některé klíčové funkce, které by ho učinily dokonalým, je stále o třídu lepší než běžné tabulkové procesory.“ — Ověřená recenze Capterra
„Nelíbí se mi, že nemá funkce připomenutí/sledování, zejména když vím, že se prezentuje jako nástroj pro týmovou spolupráci používaný pro zákaznický servis.“ — G2Crowd
Porovnejte Airtable a ClickUp pro řízení projektů.
12. TeamGantt – vhodný pro vizuální časové osy projektů
Líbí se vám, jak Ganttovy diagramy vše jasně znázorňují?
Pak je TeamGantt přesně pro vás.
Jedná se o bezplatný software pro řízení projektů, který se zaměřuje výhradně na Ganttovy diagramy.
Tento softwarový nástroj je vynikající pro vytváření a vizualizaci Ganttových diagramů, takže můžete vidět, které úkoly se mohou překrývat a kdo je za co zodpovědný.
Je to také skvělý nástroj pro měření pokroku týmu i jednotlivců v porovnání s milníky projektu.
Zajímavé je, že u softwaru, který se pyšní svými Ganttovými diagramy, získáte v bezplatném tarifu pouze JEDEN Ganttův diagram. No páni!
Nejlepší funkce pro správu projektů v TeamGantt:
- Snadno čitelné Ganttovy diagramy pro plánování
- Přiřazování úkolů se závislostmi a milníky
- Správa dostupnosti týmu
- Sledování času pro lepší analýzu produktivity
Toto získáte v bezplatné verzi TeamGantt:
- Jeden projekt
- Základní plánování projektů a spolupráce
- Tři uživatelé
- Dostupnost týmu a pracovní vytížení
Co si projektoví manažeři myslí o TeamGantt:
„Bezplatná verze umožňuje pouze jeden projekt. Další úroveň však není tak drahá.“ — G2 Crowd
„Líbí se mi univerzálnost a snadnost používání tohoto programu a správy úkolů.“ — Ověřená recenze Capterra
Hledáte skvělý software pro tvorbu Ganttových diagramů? Přečtěte si náš článek o nejlepším bezplatném softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů a pokud jste stavební firma, náš článek o nejlepším softwaru pro řízení stavebních projektů.
Podívejte se na tyto alternativy TeamGantt!
13. Teamwork Projects – vhodný pro správu klientů a milníků
Teamwork Projects je velmi známý systém nebo software pro správu projektů, který je určen spíše pro zákazníky, kteří potřebují správu podniku s jednotným přihlášením, dodržováním předpisů HIPAA a prémiovou podporou.
Jejich placené tarify obsahují mnoho funkcí pro týmy a nabízejí sadu nástrojů, jako je fakturace a vystavování účtů.
Jejich bezplatná verze je však poměrně omezená.
Mnoho klientů a týmů si za tyto pokročilé funkce připlatí, ale pokud se nechcete vázat na dlouhodobý cenový plán, je to riskantní. Například v plánu Pro získáte spoustu integrací, jako jsou Dropbox a Slack, mnohem více úložného prostoru a až 50 uživatelů.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Teamwork Projects:
- Vytváření a přiřazování úkolů a podúkolů
- Ganttův diagram pro vizualizaci časové osy projektu
- Funkce pro sledování času a fakturaci
- Ukládání souborů a verzování pro efektivní správu dokumentů
- Integrované nástroje pro komunikaci v týmu
Co získáte v bezplatné verzi Teamwork Projects:
- Dva aktivní projekty
- Omezené úkolové tabule
- Podúkoly
- Barevná témata
Co si lidé myslí o Teamwork Projects:
„Tento software se zdá být populární pouze v Evropě, takže existuje několik aplikací třetích stran, které vyvinuly něco spojeného s Teamwork, ale má přístup k API a webhookům, které to kompenzují.“ — G2Crowd
„Teamwork vyniká v přidělování úkolů a základním řízení projektů, ale nespoléhejte se na něj, pokud jde o přehled o společnosti nebo portfoliu a/nebo celkový pohled na situaci. Je to dobrý nástroj pro malé týmy, které se zabývají řízením pipeline a provozu, ale ne pro velké propojené týmy, které vyžadují správu účtů, hodnocení efektivity nebo dohled nad rozpočtem.“ – Ověřená recenze Capterra
Vyzkoušejte tyto alternativy Teamwork!
14. Freedcamp – vhodný pro CRM
Freedcamp vám nabízí několik zobrazení, včetně seznamu, Kanban tabule a Ganttova diagramu.
Obsahuje také nástěnku pro sociální komunikaci a soukromé úkoly, spolu s možností white labelingu pro klientské prostory, fakturaci a CRM funkce.
Je však třeba zmínit, že bezplatný tarif je velmi omezený a placené tarify začínají na 1,49 $ za uživatele a měsíc.
A podle jejich vlastních slov se jedná o „minimalistický“ plán!
Přáli bychom si však, aby bezplatný tarif byl ještě minimalističtější.
Nejlepší funkce Freedcampu pro řízení projektů:
- Seznamy úkolů s poznámkami pro okamžité zaznamenání informací
- Kalendářové zobrazení pro snadné plánování a sledování úkolů
- Specializované diskuzní fóra pro týmovou spolupráci
- Sledování problémů pro efektivní správu problémů
- Cloudové úložiště souborů pro snadnou správu dokumentů
Toto získáte v bezplatné verzi Freedcamp:
- Neomezený počet uživatelů a úkolů
- Sledování času
- Diskusní fóra
- Správce hesel
- Osobní správce úkolů
- Podúkoly
Co si lidé myslí o Freedcampu:
„Freedcamp se neaktualizuje tak často, jak bych si přál. Software by se měl neustále měnit, aby odpovídal trendům a potřebám odvětví.“ — Ověřená recenze Capterra
„Nelíbí se mi, že nemá mobilní aplikaci. Bylo by skvělé komunikovat a spravovat úkoly přímo z mobilu.“ — G2Crowd
15. Smartsheet – vhodný pro zákaznickou podporu a automatizaci pracovních postupů
Smartsheet je dynamický nástroj pro správu projektů, který nabízí rozhraní podobné tabulkovému procesoru pro organizaci a sledování úkolů, projektů a týmové spolupráce. Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, správa zdrojů a automatizované pracovní postupy, umožňuje Smartsheet uživatelům zefektivnit procesy, stanovit priority a efektivně plnit termíny.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Smartsheet:
- Automatické upozornění a připomenutí, aby týmy zůstaly na správné cestě
- Sdílení souborů v cloudu pro plynulou spolupráci
- Podmíněné formátování pro vizuální zvýraznění důležitých dat
- Aktualizace v reálném čase a přehled o stavu projektu
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive a Salesforce
Toto získáte v bezplatné verzi Smartsheet:
- 10 projektových plánů
- Neomezený počet spolupracovníků
- 5 dashboardů pro přehledné zobrazení projektů
Co si lidé myslí o řízení projektů pomocí Smartsheet:
„Smartsheet má obrovský potenciál. Díky němu jsme mohli snadno a efektivně automatizovat mnoho našich interních manuálních procesů. Ušetřilo nám to čas, který jsme dříve trávili kontaktováním lidí kvůli schválení. Nyní to za nás dělá Smartsheet. Používáme ho každý den, po celý den, pro jednoduché věci, jako je udržování aktuálních informací o tom, co všichni děláme, správa všech našich žádostí o školení a automatické přesouvání položek v procesu. Úspěšně jsme ho integrovali do většiny našich procesů.“ — G2Crowd
„Pro ty, kteří se chtějí ponořit hlouběji, je tu trochu učební křivka. Naučit se vzorce, které jsou podobné Excelu, ale zároveň „dostatečně odlišné“, aby vás mohly zmást, zabere nějaký čas. Doporučujeme vybrat jednu nebo dvě osoby z vašeho týmu, které se stanou odborníky na Smartsheet a budou tým provázet přechodem.“ — G2Crowd
Podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s Redbooth .
16. Basecamp – vhodný pro začínající uživatele
Basecamp je oblíbený software pro správu projektů a týmovou komunikaci, který usnadňuje spolupráci v týmu.
Jednou z hlavních nevýhod Basecampu je, že neposkytuje stejnou úroveň přizpůsobení a flexibility jako některé jiné softwary pro správu projektů. Ačkoli je Basecamp navržen jako snadno použitelná platforma, jeho rigidita může ztěžovat přizpůsobení softwaru konkrétním projektům nebo týmům.
Pokud hledáte jednoduchý správce úkolů s funkcemi komunikace v reálném čase pro členy vašeho týmu, pak může být Basecamp skvělou volbou.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Basecampu:
- Časová osa projektového řízení, kde můžete sledovat vše od začátku do konce
- Hill Charts pro vizuální sledování postupu nahoru nebo dolů v průběhu času
- Nabídka Hey! zjednodušuje oznámení v jedné nabídce.
- Zkontrolujte si automatický průzkum pro tým
- Chatovací a zasílací systém
Toto získáte v bezplatné verzi Basecampu:
- 20 uživatelů
- Tři projekty
- Úložný prostor 1 GB
Co si lidé myslí o řízení projektů s Basecampem:
„Když se používal pro spolupráci malého týmu, byl skvělý. Když jsem ho začal používat pro komunikaci s klienty a dodávky, frustroval mě i můj tým. ” — Ověřená recenze Capterra
„Celkově je Basecamp spolehlivý produkt, který používám téměř denně k řízení projektů. S tímto softwarem jsem neměl žádné větší problémy, ale rád bych měl snadný přístup k tipům a trikům, které mi pomohou zlepšit můj pracovní postup.“ — Ověřená recenze Capterra
17. ActiveCollab – Vhodný pro freelancery a malé agentury
Pokud máte rádi jednoduchý design, kanbanové tabule a elegantní uživatelské rozhraní, podívejte se na ActiveCollab. Jedná se o snadno použitelný nástroj, který vám umožní zefektivnit projekty, komunikovat s týmem a spolupracovat s klienty.
Rozdělte projekty na úkoly s flexibilními termíny zahájení a dokončení, které můžete přiřadit týmu nebo podle potřeby zpřístupnit klientům.
ActiveCollab lze zobrazit jako seznam nebo v zobrazení Kanban, má integrovaný stopky pro sledování času stráveného na úkolech a integrovanou aplikaci pro chatování nebo sdílení souborů.
Nejlepší funkce pro správu projektů v ActiveCollab:
- Funkce měření času s interaktivním Ganttovým diagramem
- Komunikační nástroje a sdílení souborů v aplikaci
- Závislosti úkolů a automatické přeplánování
- Sledování rozpočtu pro monitorování financí projektu
Co získáte v bezplatné verzi ActiveCollab:
- Až tři členové
- Neomezený počet projektů a klientů
- Závislosti úkolů a automatické plánování
- Mobilní a desktopová aplikace
Co si lidé myslí o řízení projektů s ActiveCollab:
Náš tým řídí všechny projekty prostřednictvím ActiveCollab, včetně rozpočtování, úkolů a časového managementu. Bez něj bychom se ztratili v moři e-mailů a zpráv ve Slacku. — Ověřená recenze Capterra
„Přál bych si, aby se dal propojit s dalšími nástroji pro správu projektů, jako jsou Basecamp, Asana atd. Pracuji s mnoha dodavateli a prodejci a kdybych mohl vše dělat v Active Collab, pak by se na jejich platformách vytvořil ticket, což by bylo skvělé.“ — Ověřená recenze Capterra
18. Paymo – vhodný pro správu zdrojů
Paymo je bezplatný software pro správu projektů určený pro jednotlivé uživatele a vedoucí týmů, kteří se zabývají správou zdrojů. Nabízí také Kanban tabule a sledování času, které umožňuje freelancerům snadno sledovat čas strávený prací pro každého klienta.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Paymo:
- Komentáře k úkolům v reálném čase pro efektivní komunikaci v týmu
- Vizuální časová osa projektu s Ganttovými diagramy
- Pokročilá správa úkolů s více uživateli
- Widget pro sledování času pro lepší správu času
- Vytváření faktur pro správu financí projektu
Toto získáte v bezplatné verzi Paymo:
- Jeden uživatel
- 1 GB prostoru
- Reporting
- Sledování času
- API
Co si lidé myslí o Paymo:
„Naprosto miluji detailní kontrolu nad zprávami a možnost spravovat uživatele, projekty, úkoly a další.“ — Ověřená recenze Capterra
„Tuto službu bych doporučil každé středně velké společnosti, která hledá dobrý a spolehlivý software pro sledování problémů.“ — Ověřená recenze Capterra
19. Podio – Vhodné pro zasílání zpráv
Podio je téměř jako koktejl bezplatného softwaru pro správu projektů a nástrojů pro zasílání zpráv. Nabízí konverzace v aplikaci a přehled všech vašich úkolů.
Podporuje řadu integrací s oblíbeným softwarem, jako je ZenDesk, Evernote a Google Drive.
Nejlepší funkce Podio pro správu projektů:
- Integrované nástroje pro spolupráci týmu se sdílením souborů
- Funkce reportování s vizuálními projektovými panely
- Integrace aplikací pro rozšíření funkcí
- Automatizované pracovní postupy pro zefektivnění úkolů
Toto získáte v bezplatné verzi Podio:
- Pět uživatelů
- Integrace
- Neomezený počet pracovních prostorů
- Funkce chatu
Co si lidé myslí o řízení projektů s Podio:
„Spolehlivá komunikace s týmem prostřednictvím chatové funkce. Dobré řízení osobních úkolů a také znalostí. I když jsme naše soubory ukládali v cloudové službě, naše znalosti jsme „indexovali“ a třídili prostřednictvím Podio.“ — Ověřená recenze Capterra
„Systém Podio CRM lze přizpůsobit vašim osobním potřebám. Můžete snadno vytvářet samostatné pracovní prostory a přidávat aplikace potřebné pro snadný přístup a organizační potřeby.“ — G2Crowd
20. MeisterTask – vhodný pro cloudové řízení projektů
Jsou tu nějací fanoušci Kanban tabulek? MeisterTask je pro vás tou správnou volbou. Tento software pro správu projektů se snaží Kanban tabulek učinit praktičtějšími.
Vaše úkoly, komentáře, poznámky, termíny splnění atd. jsou všechny uspořádány jako Kanban tabule na jednom místě. Jedná se o flexibilní projektovou tabuli a cloudový nástroj pro správu projektů.
Nejlepší funkce pro správu projektů v MeisterTask:
- Přiřazování úkolů a sledování pokroku
- Kanbanové tabule pro správu úkolů
- Neomezené automatizace
- Časové osy ve stylu Ganttova diagramu pro plánování a přidělování úkolů
Co získáte v bezplatné verzi MeisterTask:
- Neomezený počet projektů a uživatelů
- Dvě integrace (Slack nebo Zendesk)
- Kontrolní seznamy, komentáře, štítky, funkce pro sledování úkolů a času
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Sdílení souborů a příloh (až 20 MB)
Co si lidé myslí o řízení projektů v MeisterTask:
„Jediná věc, se kterou nejsem úplně spokojený, je nemožnost hromadně přesouvat úkoly z jedné sekce do druhé. Nevím, proč to nejde! Lze přesouvat pouze jeden úkol najednou. Navíc je posuvník poměrně malý a těžko se na něj kliká, protože je dost úzký. Bezplatná verze nepodporuje opakující se úkoly, takže pokud nechcete za software platit, je dobré si to uvědomit.“ – Ověřená recenze Capterra
„Přál bych si, aby bezplatná verze měla více projektů – něco jako 4 až 6 by bylo skvělé. Můj rozpočet mi možná dovolí zakoupit plnou (myslím Pro) verzi. Momentálně ji používám jen pro sebe, ale vidím, jak by ji mohla využít firma. Stejně jako většina aplikací pro správu úkolů postrádá slušnou funkci odložení. Někdy jsem uprostřed práce na úkolu a potřebuji ještě pár minut, abych ho dokončil – odložení nadcházejícího úkolu je vždy užitečné.“ – Ověřená recenze Capterra
21. Zenkit – vhodný pro plánování s více pohledy
Při hledání nejlepšího softwaru pro správu projektů zvažte Zenkit. Se Zenkitem získáte slušnou škálu funkcí a šablon pro snadné nastavení pracovního prostoru.
I když usnadňují nastavení, limit 5000 položek může být pro většinu zaneprázdněných týmů překážkou.
Nejlepší funkce Zenkitu pro správu projektů:
- Plánování s více zobrazeními pomocí Kanban, tabulky, seznamu nebo kalendáře
- Nastavení hierarchie úkolů a závislostí
- Nástroje pro spolupráci s úkoly a zmínkami pro tým
- Sledování času pro lepší řízení produktivity
- Integrační možnosti pro řízení projektů
Co získáte v bezplatné verzi Zenkit:
- Neomezené sbírky
- 3 GB úložného prostoru
- Až pět členů
- Až pět týmů
Co si lidé myslí o řízení projektů pomocí Zenkitu:
„Je snadno použitelný od prvního dne, protože většina nástrojů je strukturována velmi uživatelsky přívětivě. Líbí se mi jeho efektivita při sdílení informací a úkolů s mým týmem.“ — Ověřená recenze Capterra
„Pro bezplatné uživatele je úložiště dat velmi malé, to je jediná věc, která se mi na Zenkitu nelíbí. Také uživatelské rozhraní je v některých fázích příliš nepřehledné, je zde velký prostor pro zlepšení rozhraní.“ — G2Crowd
22. Toggl Plan – vhodný pro správu času
Toggl Plan je jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů, který umožňuje efektivní plánování týmové práce a správu úkolů.
Tento software je velmi snadno použitelný a hodí se pro projektové manažery, kteří řídí malé týmy.
Přepínat Sledovat nejlepší funkce pro správu projektů:
- Zobrazení časové osy pro efektivní plánování projektů
- Taskboard pro správu pracovního vytížení týmu
- Snadné rozhraní pro úpravy úkolů pomocí drag-and-drop
- Sdílené časové osy a tabule úkolů pro spolupráci týmu
- Barevně odlišené úkoly pro lepší kategorizaci úkolů
Co získáte v bezplatné verzi Toggl Plan:
- Až pět uživatelů
- Neomezený počet úkolů
- Neomezený počet milníků projektu
- Sdílené časové osy
Co si lidé myslí o řízení projektů s Toggl Plan:
„Měl jsem pocit, že mobilní verze má své nedostatky. Je skvělá pro dlouhodobé plánování, dokonce i pro týdenní plánování, ale při každodenním plánování nebo detailním plánování rozvrhů je nepohodlná. Je skvělá pro běžné úkoly, ale při mimořádných událostech je nepřehledná.“ — Ověřená recenze Capterra
„Toggl v posledních letech provedl několik skvělých změn v uživatelském rozhraní, ale robustnější způsob přizpůsobení rozhraní a zobrazení by byl bonusem, zejména proto, že tento program používám téměř celý den a často ho kontroluji. Některá další zobrazení časovače nebo dokonce barevná témata by byla zábavná.“ — G2Crowd
23. Zoho Projects – vhodný pro správu dokumentů
Zoho Project je další efektivní software pro správu projektů. Ať už potřebujete spravovat dokumenty, pohodlně spolupracovat se svým týmem nebo opravit chyby pomocí nástroje pro sledování problémů, Zoho to zvládne.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Zoho Projects:
- Komplexní správa úkolů s vlastními poli
- Zobrazení Ganttova diagramu pro plánování projektů
- Nástroje pro sledování času a schvalování výkazů práce
- Podrobné analýzy s přizpůsobitelnými zprávami
- Integrované systémy pro správu dokumentů
Co získáte v bezplatné verzi Zoho Projects:
- 10 MB úložiště souborů
- Dva projekty
- Prohlížeč pro Ganttův diagram
- Kalendář a fóra
- 10 uživatelů
Co si lidé myslí o řízení projektů pomocí Zoho Projects:
„Uživatelské rozhraní může být trochu matoucí (obtížné pro začátečníky).“ — Ověřená recenze Capterra
„Na Zoho Projects se mi líbí, že mi díky funkci sledování času pomáhá udržovat efektivitu při plnění úkolů v daném časovém rámci. Tento software se snadno integruje s dalšími produkty Zoho a pomáhá nám sledovat pokrok a udržovat produktivitu našeho týmu.“ — G2Crowd
Vyzkoušejte tyto alternativy Zoho!
24. Nifty – vhodný pro sledování milníků projektu
Nifty je nástroj pro správu projektů, který vám pomůže soustředit se na správu vaší práce, nikoli na nástroj. Spolupracujte se svým týmem a klienty v jedné aplikaci s celou řadou funkcí, jako je chat, úkoly, dokumenty a kalendář. Vytvářejte návrhy pro své projekty a automatizujte sledování pokroku.
Stanovte si cíle a časové plány, spolupracujte na úkolech, vytvořte znalostní centrum, vytvářejte dokumenty a wiki stránky a vyvažujte pracovní zátěž.
Zobrazte si svůj projekt v Nifty jako milníky (podobně jako v Ganttově zobrazení) nebo si vyberte z dalších tří zobrazení, včetně časové osy, zobrazení Swimlane podobného tabuli nebo ptačí perspektivy s přehledem Master.
Skvělé funkce pro správu projektů:
- Sledování milníků a časové osy projektů
- Správa úkolů s automatickými aktualizacemi postupu
- Nástroje pro týmovou spolupráci
- Přiřazování úkolů a stanovení priorit
- Integrované komunikační kanály
Co získáte v bezplatné verzi Nifty:
- Neomezený počet členů týmu, hostů a klientů
- 100 MB úložného prostoru
- 2 projekty
- Úkoly, milníky, diskuze a dokumenty
- Automatizace pracovních postupů a vlastní role a oprávnění
Co si lidé myslí o řízení projektů v Nifty:
„Nifty je produkt, který vyniká v mnoha klientských prostředích. Díky své snadné použitelnosti je výkonným nástrojem pro správu našeho klientského portfolia.“ — Stefan Schmidt, výkonný partner, Hemmersbach
„Nifty je stále v počátcích, takže se tu a tam můžete setkat s nějakými chybami, ale tým vždy velmi rychle reaguje, když něco nahlásíte nebo pošlete požadavek na novou funkci. Co se týče rozhraní, není co vytknout. Myslím, že Nifty směřuje správným směrem, jen potřebuje trochu času, aby dozrál, ale mezitím je plně funkční a dělá to, co slibuje, což usnadňuje správu projektů. “ — G2Crowd
25. Jira – vhodný pro vývojové týmy a integrace
Jira je bezplatný nástroj pro správu projektů, který se používá ke sledování chyb a správě problémů. Poskytuje funkce pro vývoj softwaru, jako jsou pokročilé možnosti reportingu, včetně pracovní zátěže uživatelů, průměrného stáří problémů a nedávno vytvořených problémů. To umožňuje projektovým manažerům analyzovat výkonnost projektu, spravovat nevyřízené problémy a činit rozhodnutí na základě dat, aby mohli plánovat efektivní sprinty.
Nejlepší funkce pro správu projektů v Jira:
- Panel pro vyšetřování incidentů pro rychlejší řešení problémů s nasazením kódu
- Přiřazujte úkoly nebo vytvářejte Jira úkoly přímo z vašeho pull requestu.
- Sledování času s barevným označením pro vizuální správu projektů
- Scrum tabule pro rozdělení složitých úkolů
- Šablony pro sledování projektů
Co získáte v bezplatné verzi Jira:
- Neomezený počet zákazníků
- 100 e-mailových oznámení denně
Co si lidé myslí o řízení projektů pomocí Jira:
„Celkově je Jira skvělý nástroj s fantastickým uživatelsky přívětivým rozhraním, které poskytuje příjemný uživatelský zážitek.“ — Ověřená recenze Capterra
„Je pravda, že Jira může být zpočátku trochu složitá, zejména pro nové uživatele. Prozkoumání a pochopení všech jejích funkcí může chvíli trvat. Jakmile se ale s programem seznámíte, získáte k dispozici výkonný nástroj.“ — G2Crowd
Podívejte se na tyto alternativy k Jira!
Výhody softwaru pro správu projektů
Software pro správu projektů nabízí řadu výhod, které mohou zefektivnit pracovní postupy vašeho týmu a zvýšit produktivitu. Díky těmto nástrojům mohou týmy efektivně organizovat úkoly, sledovat průběh projektů a podporovat prostředí pro spolupráci.
Software pro správu projektů je vybaven funkcemi, jako jsou úkoly, sdílené kalendáře, správa dokumentů, týmový chat a komplexní reporting projektů. Tyto funkce pomáhají nejen při strukturování úkolů projektu, ale také při sledování pracovní zátěže každého člena týmu, čímž zajišťují efektivní rozdělení všech úkolů.
Mezi výhody nejlepšího softwaru pro řízení projektů patří:
- Snížení nákladů na pracovní sílu: Eliminace nadbytečných činností a automatizace opakujících se úkolů sníží čas a úsilí potřebné k dokončení úkolů. Výsledkem je, že k dokončení stejného množství práce je zapotřebí méně hodin.
- Větší odpovědnost a vlastnictví: Dokumentování jasných očekávání a cílů úkolů v nástroji pro správu projektů vede členy týmu k větší odpovědnosti za svou práci.
- Rychlejší uvedení na trh: Sladění komunikace a mezifunkčních pracovních postupů na jedné platformě pomůže týmům rychleji řídit a realizovat projekty.
- Lepší správa času: Plánování a stanovení priorit úkolů s vyšší hodnotou uvolňuje prostor pro soustředění energie na nejdůležitější práci a méně na administrativní úkoly.
- Lepší přidělování zdrojů: Přiřazování úkolů správným lidem rozděluje dovednosti a odborné znalosti mezi projekty a snižuje zpoždění způsobená přetížením prací.
- Lepší spolupráce: Komentáře a diskuse v rámci aplikace pro správu projektů poskytují týmům a zúčastněným stranám vyhrazený prostor pro kladení otázek, poskytování zpětné vazby a sjednocení názoru na důležitá rozhodnutí týkající se projektu.
- Centralizované informace: Ukládání a sdílení informací snižuje pravděpodobnost ztráty nebo nesprávné komunikace dat. Týmy také těží z toho, že mají záznamy o projektech, nápady a dokumentaci po ruce na jedné platformě.
Nejdůležitější funkce, které byste měli hledat v softwaru pro správu projektů
Ne všechny nástroje pro správu projektů jsou stejné.
Projektoví manažeři mohou pro jednoduché projekty používat bezplatné nástroje pro správu projektů nebo pro komplexní požadavky nástroje pro správu zdrojů na podnikové úrovni. Mohou je používat pro sledování času nebo plánování projektů. Možnosti jsou nekonečné.
Z tohoto důvodu musíte vybrat vhodnou sadu funkcí. Abych vám výběr usnadnil, rozdělil jsem nejdůležitější funkce, které by měl mít nástroj pro správu projektů, do tří kategorií: základní funkce, pokročilé funkce a další aspekty, které je třeba zvážit.
Základní funkce
Mezi základní funkce takového nástroje patří:
- Správa úkolů: Pomocí funkcí pro správu úkolů vytváříme, přiřazujeme a spravujeme úkoly, nastavujeme termíny, definujeme priority a zvýrazňujeme závislosti. Rozdělení větších projektů na menší úkoly pomáhá při efektivní správě úkolů.
- Funkce pro spolupráci: Vzhledem k tomu, že projekty jsou stále více participativní, potřebujete software pro správu projektů s nástroji pro spolupráci. Platforma by měla sjednotit týmy na stejné virtuální stránce, kde mohou sdílet dokumenty a komunikovat. Vyberte si něco, co týmům pomůže být týmy. Doporučuji dokonce, abyste před finálním výběrem nástroje požádali několik členů týmu, aby produkt vyzkoušeli s vámi.
- Správa znalostí: Každý nástroj pro správu projektů, který aspiruje na první místo, musí nabízet intuitivní a přizpůsobitelné způsoby vytváření, správy a sdílení dokumentace. Často jsem zjistil, že prohledávatelné, editovatelné a sdílené projektové přehledy, SOP, šablony, wiki atd. jsou klíčové pro úspěch projektu.
- Plánování a rozvrhování: Pamatujete si, co jsem říkal o tom, že nástroje pro správu projektů jsou vašima očima a ušima? V tomto duchu potřebujete funkce pro plánování a rozvrhování projektů, abyste mohli vidět všechny úkoly v různých fázích. Minimálně potřebujete Ganttovy diagramy, seznamy úkolů, do kterých můžete převést svou WBS (strukturu rozdělení práce), sledování času, rozpočtování, analýzu pracovní zátěže a možnost přidávat milníky a závislosti.
- Umělá inteligence: Nástroje umělé inteligence byly kdysi pro projektové manažery jen příjemným doplňkem, dnes jsou však nezbytností. Veškerý špičkový software pro řízení projektů dnes disponuje funkcemi umělé inteligence, které vám pomohou lépe využít dostupná data a zdroje. Od podpoření informovaných rozhodnutí po automatizaci a zrychlení pracovních postupů – umělá inteligence v řízení projektů je absolutním zlomovým bodem.
Pokročilé funkce
Pokročilé funkce se postarají o složitosti projektů a pokryjí:
- Správa zdrojů: Projektoví manažeři musí přidělovat a přesouvat zdroje na základě měnících se požadavků projektu. Ať už se jedná o sdílené zdroje, jako jsou nástroje a platformy, nebo omezené zdroje, jako jsou talenty nebo rozpočet, funkce správy zdrojů jsou nezbytnou součástí nástroje pro produktivitu a výkon. To zahrnuje mimo jiné také sledování času a sledování cílů.
- Reporting a analytika: Analýza dat a reporty pomáhají sledovat a řídit stav a výkonnost projektů ve vztahu k cílům. Je užitečné mít k dispozici reporty v reálném čase a dashboardy založené na datech, které vypočítávají strávený čas, vzniklé náklady, získanou hodnotu atd. Intervence založené na těchto datech udržují vše na správné cestě.
- Automatizace: „Miluji trávit hodiny rutinní prací,“ řekl zatím žádný projektový manažer! Milujeme nástroje pro zvýšení produktivity, které nám pomáhají automatizovat rutinní a opakující se úkoly. Automatické aktualizace a pracovní postupy minimalizují manuální práci, aniž by došlo ke snížení rychlosti nebo přesnosti.
- Přizpůsobení: Ideální software pro správu projektů vám umožní přizpůsobit pracovní postupy, řídicí panely a zobrazení projektů tak, aby vyhovovaly konkrétním preferencím nebo potřebám vašeho týmu. Například používáme vlastní pole k zaznamenávání informací specifických pro daný projekt a definujeme řízení přístupu ke správě podrobností projektu.
Další aspekty, které je třeba zvážit
Projektoví manažeři, kteří hledají nejlepší řešení, budou také zvažovat další faktory, jako například:
- Integrace: Práce s nástroji, které se snadno propojují, je další úroveň klidu. Zkontrolujte, zda se software pro správu projektů integruje s jinými aplikacemi, platformami a systémy, jako jsou CRM, účetní software atd. Zjistěte také, zda se jedná o nativní integrace, nebo zda budete potřebovat nástroj třetí strany.
- Bezpečnost a ochrana dat: Pokud jste v této oblasti nováčkem, zvažte následující: 7 z 10 globálních spotřebitelů se obává o ochranu svých dat. Ujistěte se tedy, že platforma nabízí adekvátní bezpečnost dat a kontrolu ochrany soukromí, abyste měli absolutní kontrolu nad svými daty.
- Škálovatelnost: O tom jsem se již zmínil dříve. Ať už pracujete na produktu nebo funkci, potřebujete něco, co poroste s vaším projektem – a naopak. Zhodnoťte tedy, zda je nástroj pro správu projektů škálovatelný nahoru i dolů v závislosti na vašich měnících se potřebách. Škálovatelnost může být horizontální i vertikální; zhodnoťte software v obou směrech, abyste získali co nejvíce za své peníze.
- Snadné použití: Možná jste digitální rodák, který se dobře vyzná v technologiích a nástrojích pro správu projektů. Budete však spolupracovat i se zainteresovanými stranami, které nemusí být technologicky tak zdatné. Otestujte své oblíbené nástroje pro správu projektů z hlediska intuitivnosti a uživatelské přívětivosti (aby se zajistilo jejich přijetí) a jednoduché navigace (aby se maximalizovala použitelnost).
- Ceny: Ať už se rozhodnete pro předplatné s platbou podle skutečného využití nebo za licenční poplatek, počítat s nominální hodnotou investice by byla chyba začátečníka. Vypočítejte celkové náklady – včetně jednorázových nákladů, opakujících se výdajů a dokonce i doplňků – a zkontrolujte, zda odpovídají vašemu rozpočtu a velikosti týmu.
Číst více: Různé typy softwaru pro správu projektů
Najděte nejlepší software pro řízení projektů pro váš tým
Vámi vybraný software pro správu projektů by měl být schopen plnit svou funkci. Zároveň by celý váš tým měl být schopen se s ním seznámit a využívat jeho výhody, aniž by uvažoval o přechodu na placený tarif.
Nejhorší situace nastane, když se s nadšením pustíte do nového projektového nástroje, ale brzy narazíte na jeho nedostatečné funkce a vlastnosti, které vás donutí přejít na placenou verzi řešení.
Proč tedy nevyzkoušet ClickUp?
Nabízí více bezplatných funkcí než jakýkoli jiný nejlepší nástroj pro správu projektů, který jsme zde uvedli.
Ať už chcete přidělovat úkoly, vytvářet cíle, sledovat čas nebo využívat automatizace, možnosti jsou nekonečné.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma, protože si zasloužíte efektivní a snadné řízení projektů, které vás nezruinuje.