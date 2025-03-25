11 nejlepších aplikací pro sledování návyků pro rok 2025

Vytvoření lepších návyků může znít jednoduše, ale vytrvat v nich je výzva.
Kolikrát jste si slíbili, že budete pít více vody, cvičit každý den nebo meditovat, ale po několika týdnech jste to vzdali a přestali?
Také jsem to zažil. Život je rušný a najednou jste zase na začátku.
Právě zde přichází na řadu aplikace pro sledování návyků.
V uplynulých měsících jsme s mým týmem v ClickUp otestovali desítky aplikací pro sledování návyků, abychom našli ty, které skutečně fungují.
V tomto blogovém příspěvku vám představím 11 aplikací pro sledování návyků, které jsme vyzkoušeli a které se nám líbily. Pojďme se na to podívat. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Náš výběr 11 nejlepších aplikací pro sledování návyků zahrnuje:
- ClickUp (nejlepší pro sledování návyků a řízení produktivity)
- Habitica (nejlepší pro gamifikované sledování návyků)
- Habitify (nejlepší pro sledování návyků na různých platformách)
- Streaks (nejlepší pro jednoduché sledování návyků na iOS)
- Way of Life (nejlepší pro podrobnou analýzu návyků)
- StickK (nejlepší pro dosahování cílů založených na závazcích)
- Coach. me (nejlepší pro personalizované koučování návyků)
- Loop (nejlepší pro sledování návyků v systému Android s otevřeným zdrojovým kódem)
- Strides (nejlepší pro komplexní sledování cílů a návyků v systému iOS)
- Momentum (nejlepší pro jednoduché sledování návyků v ekosystému Apple)
- Everyday (nejlepší pro vizuální sledování návyků na více platformách)
Co byste měli hledat v aplikacích pro sledování návyků?
Doporučuji zvolit aplikaci pro sledování návyků, která sleduje vaše denní návyky a podporuje lepší časové řízení. Nicméně se domnívám, že nejlepší aplikace pro sledování návyků mají několik společných klíčových vlastností. 👇
- Snadné použití: Skvělá aplikace pro sledování návyků by měla mít intuitivní rozhraní, které vám umožní přidávat, prohlížet a sledovat návyky bez nutnosti učení se. Pokud se vám její používání jeví jako otrava, je pravděpodobné, že u ní nevydržíte.
- Možnosti přizpůsobení: Zvyky a cíle každého člověka jsou jedinečné, proto hledejte aplikaci pro sledování návyků, která vám umožní přizpůsobit kategorie, připomenutí a metriky pokroku vašim potřebám. Funkce jako flexibilní plány návyků nebo personalizované cíle mohou sledování zefektivnit.
- Vizuální sledování pokroku: Vizuální sledování pokroku – prostřednictvím grafů, sérií nebo milníků – je silným motivátorem. Aplikace pro sledování návyků, která poskytuje podrobné informace o vašich návycích, pomáhá identifikovat vzorce a oslavovat malé úspěchy na cestě k cíli.
- Integrace s dalšími nástroji: Pro zaneprázdněné osoby může aplikace pro sledování návyků, která se synchronizuje s kalendáři a fitness trackery, lépe začlenit sledování do vaší rutiny.
🔍 Věděli jste, že... I špatné návyky jsou poháněny dopaminem, chemickou látkou v mozku, která vyvolává pocit pohody. Činnosti jako procházení sociálních sítí nebo konzumace nezdravého jídla přinášejí okamžitou odměnu, což činí tyto návyky těžší překonat.
11 nejlepších aplikací pro sledování návyků
Existuje spousta aplikací pro sledování návyků, které slibují, že vám pomohou vytvořit lepší návyky, ale ne všechny splní, co slibují.
Po vyzkoušení široké škály nástrojů jsem výběr zúžil na 11 aplikací pro sledování návyků, které opravdu fungují. Jdeme na to! 💪🏼
1. ClickUp (nejlepší pro sledování návyků a řízení produktivity)
ClickUp je celosvětově uznávaná aplikace pro produktivitu, sledování návyků a řízení projektů.
Osobně jsem její funkce využil k dodržování svých vlastních cílů a výrazně mi pomohly změnit způsob, jakým řídím své každodenní rutiny.
ClickUp Recurring Tasks
ClickUp Recurring Tasks zjednodušuje sledování návyků automatizací vašich rutin. Jakmile nastavíte připomenutí k dokončení rutinního úkolu, opakuje se automaticky, takže vaše rutiny probíhají podle plánu bez dalšího úsilí.
Už si nemusím připomínat, že si každý večer musím psát deník – je to nastaveno jako opakující se úkol v mém pracovním prostoru ClickUp.
Jakmile ji dokončím, resetuje se na další den, takže nikdy nic nevynechám.
ClickUp Goals
Zjistil jsem také, že používání ClickUp Goals pro sledování návyků mi velmi usnadňuje udržet si konzistenci. Mohu si stanovit jasné cíle pro návyky, které chci vybudovat, a rozdělit je na měřitelné úkoly.
Sledování pokroku je také velmi uspokojující. Používám funkci Cíle, abych rozdělil své návyky na dosažitelné kroky.
Například si mohu stanovit cíl trávit každý den 30 minut venku, omezit čas strávený u obrazovky na dvě hodiny večer nebo vařit tři zdravá jídla týdně. Pokaždé, když aktualizuji svůj pokrok, vidím, kolik jsem toho dosáhl, a to mě motivuje pokračovat.
ClickUp Dashboards
Abych měl vše přehledně uspořádané a měřitelné, spoléhám se hlavně na ClickUp Dashboards. Díky nim mám na jednom místě jasný přehled o svých návycích.
Přidal jsem karty pro sledování frekvence cvičení, počtu přečtených knih a meditačních sérií.
ClickUp Reminders
V hektických momentech života jsou připomenutí ClickUp neuvěřitelně užitečná. Používám je, aby mi připomněla konkrétní návyky, které bych jinak mohl přehlédnout.
Například jsem si nastavil připomenutí pro svůj večerní zvyk meditovat. V 19:00 mi ClickUp pošle jednoduché upozornění: „Věnujte 10 minut meditaci.“
Kromě toho jsem použil mnoho šablon ClickUp, abych zlepšil způsob, jakým sleduji dobré návyky.
Například šablona ClickUp Personal Habit Tracker je fantastický způsob, jak začít se sledováním návyků.
Jednou z funkcí, kterou obzvláště oceňuji, je vizuální sledování pokroku. Na první pohled vám ukáže, jak důsledně dodržujete své návyky, a tato zpětná vazba je neuvěřitelně motivující. Šablona také podporuje reflexi, protože vám umožňuje přidávat poznámky nebo komentáře k vašim zkušenostem s každým návykem.
💡 Tip pro profesionály: Kromě šablony pro sledování návyků ClickUp můžete využít inteligentní návrhy AI ClickUp Brain k personalizaci svého sledování návyků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Flexibilní šablony: Přizpůsobte si sledování návyků pomocí přizpůsobitelných šablon ClickUp.
- Sledování pokroku: Zobrazte si své úspěchy pomocí přehledných grafů a přehledů v panelech ClickUp Dashboards.
- Automatizace úkolů: Nastavte si opakující se úkoly v ClickUp, abyste si udrželi své návyky bez dalšího úsilí.
- Včasná připomenutí: Zůstaňte na správné cestě díky automatickým oznámením a připomenutím ClickUp.
- Osobní postřehy: Přidejte poznámky, abyste mohli reflektovat svůj pokrok a doladit své návyky.
- Přístup z různých platforem: ClickUp můžete snadno používat na mobilních zařízeních i laptopech.
Omezení ClickUp
- Je trochu matoucí rozlišit podstránky od nadřazených stránek ve vašich ClickUp Docs.
- Rozhraní může být nepřehledné, pokud není správně zorganizované.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 980+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 330 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je výjimečný nástroj pro řízení projektů, který nám umožňuje organizovat náš pracovní tým, efektivně spolupracovat a automatizovat úkoly v jediném prostředí. Nabízí nám funkce, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, dokumenty pro spolupráci, automatizace bez kódu a sledování času. Je ideální pro sjednocení všech pracovních postupů v organizaci a udržení souladu týmů bez nutnosti používat další nástroje.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co umělá inteligence v práci? Díky centralizované umělé inteligenci, která řídí všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
🧠 Zajímavost: James Clear ve své bestsellerové knize Atomic Habits zdůrazňuje sílu malých, postupných změn. Vysvětluje, že zlepšení o pouhé 1 % denně může v průběhu času přinést významné výsledky.
2. Habitica (nejlepší pro gamifikované sledování návyků)
Na rozdíl od většiny digitálních plánovacích aplikací, které jsem vyzkoušel, funkce pro sledování návyků v aplikaci Habitica promění vaše každodenní úkoly a cíle v poutavou hru na hrdiny (RPG). Z vašich rutin udělá hru a budování návyků promění v dobrodružnou výpravu, díky čemuž bude osobní rozvoj zábavný a motivující.
Jednou z funkcí, kterou jsem shledal obzvláště užitečnou, je sociální integrace Habitica. Mohl jsem s přáteli vytvářet skupiny, společně plnit úkoly a budovat pocit sounáležitosti a odpovědnosti.
Nejlepší funkce Habitica
- Umožněte personalizaci avatara ve hře tak, aby odrážel váš styl.
- Synchronizujte napříč různými platformami a získejte plynulý přístup k úkolům a pokroku.
- Po dokončení úkolů si užijte odměny ve hře, jako je zlato a předměty.
- Vytvářejte sdílené seznamy úkolů a výzvy, které uživatele inspirují a motivují.
Omezení aplikace Habitica
- Nerovnoměrné aktualizace vedou k zastaralým funkcím nebo nevyřešeným chybám.
- Herní prvky sice motivují, ale mohou odvádět pozornost od produktivity.
Ceny Habitica
- 9 $/měsíc (+ 3 $/další uživatel)
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Habitica?
Popisuji to jako život měnící. Opravdu to tak bylo. Vím, že kdybych to zkusil třeba před pěti lety, nefungovalo by to. Ale právě teď je to přesně to, co jsem potřeboval, takže jsem rád, že jsem to objevil teprve před pár měsíci.
📖 Přečtěte si také: Jak psát měřitelné cíle a úkoly (+ příklady)
3. Habitify (nejlepší pro sledování návyků na různých platformách)
Habitify je spolehlivý nástroj pro sledování návyků. Díky přehlednému rozhraní a dostupnosti na více platformách, jako jsou iOS, Android, Mac, Windows a web, jsem zjistil, že je snadné přistupovat k mým údajům o návycích, ať jsem kdekoli.
Aplikace pro sledování návyků sleduje série, míru dokončení a trendy návyků a poskytuje jasný přehled o mých silných stránkách a oblastech, které je třeba zlepšit. Její minimalistický design zabraňuje rozptylování, takže se mohu soustředit.
Nejlepší funkce aplikace Habitify
- Chraňte svá data pomocí biometrické autentizace pro větší bezpečnost.
- Zůstaňte v obraze díky plynulé synchronizaci mezi všemi vašimi zařízeními.
- Nastavte si konkrétní připomenutí, abyste si udrželi pravidelný režim.
- Zaznamenávejte si reflexe nebo postřehy ke každému návyku, abyste zlepšili své sebeuvědomění.
Omezení aplikace Habitify
- Chybí robustní knihovna návrhů návyků.
- Analytické a doplňkové funkce mohou být pro ty, kteří hledají jednodušší rozhraní, příliš složité.
Ceny Habitify
- Zdarma
- Premium: 2,49 $/měsíc
- Premium (doživotní): 59,99 $/navždy (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze aplikace Habitify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Možná jste slyšeli, že vytvoření návyku trvá 21 dní, ale tato myšlenka pochází z knihy z roku 1960 od Dr. Maxwella Maltze, plastického chirurga, který si všiml, že jeho pacienti potřebují přibližně 21 dní, aby si zvykli na fyzické změny. Současný výzkum naznačuje, že vytvoření návyku trvá v průměru 66 dní.
Chcete si vytvořit lepší pracovní návyky? Toto vysvětlující video vám pomůže:
4. Streaks (nejlepší pro jednoduché sledování návyků na iOS)
Streaks je aplikace pro sledování návyků určená pro uživatele iOS, která se zaměřuje na jednoduchost a efektivitu. Jejím hlavním cílem je pomoci uživatelům budovat pozitivní návyky udržováním každodenních sérií pomocí metodiky „Don't Break the Chain“ (Nepřerušuj řetěz), která podporuje důslednost.
Přehledné rozhraní a intuitivní design aplikace usnadňují navigaci, zejména pro ty, kteří si chtějí vytvořit a udržet nové návyky.
Nejlepší funkce Streaks
- Sledujte negativní úkoly, abyste mohli monitorovat své návyky a pracovat na jejich omezení nebo odstranění.
- Nastavte si délku trvání návyků a sledujte svůj pokrok v čase.
- Pomocí Siri označujte úkoly hlasovými příkazy.
- Přizpůsobte si plán úkolů pro konkrétní dny nebo frekvence podle svých potřeb.
Omezení Streaks
- Omezuje uživatele na sledování až 24 úkolů.
- Exkluzivita pro iOS omezuje přístupnost pro uživatele Androidu.
Ceny Streaks
5,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze Streaks
- G2: Více než 240 recenzí
- Capterra: 470+ recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Streaks?
Jeho hodnota a přizpůsobitelnost jsou neuvěřitelné. Například já obvykle končím svůj den kolem 1:00 ráno, ne o půlnoci, protože cvičím pozdě v noci. Jedním z mých zvyků je každodenní kardio cvičení. Kardio cvičení končím kolem 00:30. V běžné aplikaci by se po dokončení tohoto úkolu započítalo do následujícího dne, nikoli do zamýšleného „aktuálního“ dne. Ve Streaks si můžete nastavit čas, kdy váš den končí. Jen tato funkce sama o sobě stojí za to. A je toho mnohem víc.
Jeho hodnota a přizpůsobitelnost jsou neuvěřitelné. Například já obvykle končím svůj den kolem 1:00 ráno, ne o půlnoci, protože cvičím pozdě v noci. Jedním z mých zvyků je každodenní kardio cvičení. Kardio cvičení končím kolem 00:30. V běžné aplikaci by se po dokončení tohoto úkolu započítalo do následujícího dne, nikoli do zamýšleného „aktuálního“ dne. Ve Streaks si můžete nastavit čas, kdy váš den končí. Jen tato funkce sama o sobě stojí za to. A je toho mnohem víc.
💡 Tip pro profesionály: Abyste lépe porozuměli svému pokroku, můžete zvážit propojení aplikace Streaks se šablonami pro sledování návyků, které vám poskytnou komplexnější pohled na vaši cestu k budování návyků.
5. Way of Life (nejlepší pro podrobnou analýzu návyků)
Way of Life nabízí jednoduchý systém sledování návyků s barevným kódováním. Návyky můžete označit zeleně (úspěch) nebo červeně (neúspěch) nebo je nechat prázdné, pokud jste je vynechali, což usnadňuje přehled o výkonu na první pohled.
Jednou z funkcí, kterou jsem shledal užitečnou, je možnost přidat ke každému návyku kontext, jako je dokumentace výzev, úspěchů nebo spouštěčů. Například pokud jsem vynechal trénink, mohl jsem si poznamenat něco jako „Po práci jsem se cítil příliš unavený“.
Nejlepší funkce aplikace Way of Life
- Exportujte data o návycích ve formátech CSV nebo Excel pro podrobnou analýzu.
- Snadno sledujte své návyky pomocí zeleno-červeného barevného schématu, které vám pomůže sledovat úspěšnost.
- Zabezpečte data o návycích pomocí Face ID, Touch ID nebo přístupových kódů.
- Zaznamenávejte si myšlenky a podněty související s každým návykem, abyste získali lepší přehled.
Omezení způsobu života
- Chybí možnosti pro částečné dokončení
- Bezplatná verze omezuje uživatele na sledování pouze tří návyků.
Ceny Way of Life
- Zdarma
- Premium: Cena začíná na 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Way of Life
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Většina novoročních předsevzetí se týká vytvoření lepších návyků, ale výzkumy ukazují, že 80 % lidí je do února opustí. Stanovení menších, konkrétních cílů může pomoci zvýšit úspěšnost.
6. StickK (nejlepší pro dosahování cílů založených na závazcích)
StickK je aplikace pro sledování návyků vyvinutá behaviorálními ekonomy z Yale University. Využívá principy behaviorální ekonomie, aby pomohla uživatelům dosáhnout jejich cílů.
Tato aplikace pro sledování návyků umožňuje uživatelům vytvářet „závazné smlouvy“, ve kterých se zavazují věnovat peníze na splnění konkrétních cílů. Tato metoda využívá averzi ke ztrátám, tedy tendenci vyhýbat se ztrátám více než ekvivalentním ziskům, což jsem shledal účinným při podpoře důslednosti v plnění svých závazků.
Nejlepší funkce StickK
- Určete rozhodčího, který bude sledovat pokrok a podávat zprávy jako partner zodpovědný za kontrolu.
- Přiřaďte cílům finanční sázky, abyste vytvořili hmatatelné důsledky za nedodržení cílů.
- Využijte nástroje, které usnadňují sebehodnocení a podle potřeby upravujte strategie.
- Nastavte si a sledujte různé cíle, včetně cílů v oblasti zdraví, kondice, financí a osobního rozvoje.
Omezení StickK
- Účinnost platformy závisí do značné míry na zapojení vybraného rozhodčího.
- Rozhraní není příliš intuitivní.
Ceny StickK
- Základní: Zdarma (25 uživatelů na jeden závazek)
- Neomezený přístup: 19 $/měsíc (100 uživatelů na smlouvu)
- Pro: 99 $/měsíc (250 uživatelů na smlouvu)
Hodnocení a recenze StickK
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o StickK?
Stickk je skvělý, protože mě každý týden udržuje na správné cestě. Vsadil jsem si 100 dolarů týdně. Myšlenka, že o těch 100 dolarů přijdu, mě velmi trápí, takže si pamatuji, že musím jíst. Mám také důvěryhodného přítele jako rozhodčího a 1 nebo 2 diváky, kterým každý týden posílám zprávy o své váze. Jsou to už 4 týdny a zatím jsem splnil všechny své cíle.
🧠 Zajímavost: Návyky se utvářejí prostřednictvím psychologického vzorce zvaného návyková smyčka, který se skládá ze tří částí:
- Podnět: Spouštěč, který iniciuje návyk
- Rutina: Chování nebo činnost
- Odměna: Získaná výhoda, která posiluje návyk.
7. Coach. me (nejlepší pro personalizované koučování návyků)
Ať už si budujete nové návyky, zbavujete se starých nebo kombinujete návyky, tato aplikace pro sledování návyků vám poskytne nástroje a podporu, které vám pomohou uspět. Coach.me se odlišuje integrovanou funkcí koučování, která uživatelům umožňuje spojit se s certifikovanými kouči návyků a získat tak osobní rady a motivaci.
Přizpůsobitelná připomenutí vám pomohou dodržovat vaše závazky, zatímco integrace s dalšími aplikacemi pro zdraví a produktivitu umožňuje komplexní přístup ke sledování návyků.
Nejlepší funkce aplikace Coach.me
- Zapojte se do komunitní sekce otázek a odpovědí, kde můžete sdílet tipy, klást otázky a najít podporu od ostatních, kteří pracují na podobných návycích.
- Analyzujte své návyky pomocí podrobných informací, které vám pomohou upravit strategie pro dosažení lepších výsledků.
- Spolupracujte se specializovanými kouči a získejte osobní poradenství v oblastech, jako je produktivita, fitness nebo leadership.
- Stanovte si a sledujte SMART cíle s připomenutími a aktualizacemi pokroku v reálném čase, abyste zůstali konzistentní.
Omezení aplikace Coach.me
- Personalizované koučování začíná na 25 dolarech týdně, což nemusí být pro každého dostupné.
- Zkušenosti s koučováním se mohou lišit v závislosti na odborných znalostech a komunikačním stylu jednotlivých koučů.
Ceny Coach.me
- Zdarma
- 87 $/měsíc za individuální koučování návyků
- 249 $/měsíc za vysoce účinný koučink v oblasti leadershipu
Hodnocení a recenze Coach.me
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Loop (nejlepší pro sledování návyků v open source na Androidu)
Loop je díky svému minimalistickému designu oblíbený mezi uživateli Androidu a oslovuje ty, kteří vyžadují maximální soukromí. Neobsahuje rušivé reklamy, funguje zcela offline a nesleduje uživatelská data.
Ještě lepší je, že jeho pokročilý algoritmus pro hodnocení návyků se vyhýbá jednoduchým systémům založeným na sériích a vypočítává sílu vašich návyků na základě konzistence v čase. Tento přístup zajišťuje, že příležitostné selhání zcela nezmaří váš pokrok, což je obzvláště povzbuzující, pokud si chcete vytvořit dlouhodobé návyky.
Nejlepší funkce aplikace Loop
- Měřte sílu svých návyků v průběhu času, abyste viděli celkový pokrok, aniž by vám občasné selhání narušilo vaši dynamiku.
- Sledujte neomezený počet návyků a monitorujte tolik rutin, kolik potřebujete, od fitness cílů po péči o sebe sama.
- Aktualizujte své návyky přímo z domovské obrazovky pro rychlé a pohodlné sledování.
- Exportujte svůj pokrok jako soubor CSV nebo SQLite pro zálohování nebo externí analýzu.
Omezení aplikace Loop
- Neexistuje záloha v cloudu; uživatelé musí data ručně exportovat a přenášet.
- Nelze integrovat s jinými aplikacemi pro zdraví nebo produktivitu.
Ceny Loop
Zdarma
Hodnocení a recenze Loop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Loop skuteční uživatelé?
Loop Habit Tracker – bezplatná aplikace s přehledným uživatelským rozhraním, která nabízí několik možností nastavení návyků (ano/ne, kolikrát, frekvence). Nejvíce se mi líbí, že na základě vašich výsledků vypočítává sílu návyku (0 % = slabý/právě započatý, 100 % = silný/prakticky svalová paměť).
👀 Bonus: Pracujte s šablonami plánů péče o sebe, abyste si zorganizovali a stanovili priority pro své blaho. Jejich přizpůsobení podle vašich preferencí vám pomůže učinit rutinu péče o sebe lépe zvládnutelnou a přizpůsobenou vašemu životnímu stylu.
9. Strides (nejlepší pro komplexní sledování cílů a návyků na iOS)
Strides umožňuje uživatelům kategorizovat cíle podle témat, jako je fitness, osobní růst nebo pracovní návyky. Tato funkce umožňuje vyšší úroveň organizace a soustředění, což usnadňuje stanovení priorit a správu více cílů současně.
Zjistil jsem také, že sledování dobrých a špatných návyků – jako je vytvoření rutiny čtení nebo omezení času stráveného před obrazovkou – z této aplikace dělá komplexní nástroj pro sebezdokonalování.
Nejlepší funkce aplikace Strides
- Vytvářejte podrobné zprávy, které shrnují cíle, projekty a celkový pokrok, a získejte tak komplexní přehled o svých úspěších.
- Označujte sledované činnosti podle oblastí života nebo rutin, abyste je mohli snadno organizovat a soustředit se na své cíle.
- Stanovte si limity a vizualizujte pokrok při odbourávání špatných návyků, což vám pomůže udržet se na cestě k pozitivní změně.
Omezení aplikace Strides
- Chybí funkce pro spolupráci
- Není k dispozici pro uživatele Androidu.
Ceny aplikace Strides
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Strides
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Momentum (nejlepší pro jednoduché sledování návyků v ekosystému Apple)
Momentum zjednodušuje budování návyků synchronizací dat mezi iPhone, iPad, Apple Watch a Mac, čímž eliminuje zbytečnou složitost.
Díky widgetu Today View Widget a kompatibilitě s Apple Health je aplikace ještě pohodlnější. Své návyky mohu aktualizovat jediným klepnutím, takže sledování více návyků se stává přirozenou součástí mé rutiny, nikoli další úlohou.
Nejlepší funkce aplikace Momentum
- Získejte rychlý přístup k odškrtávání návyků přímo z widgetu vašeho zařízení a sledujte je snadno i na cestách.
- Získejte personalizované připomínky, které vám pomohou zůstat důslední a motivovaní.
- Udržujte si elán vizualizací svých úspěchů, které vám dodají pocit naplnění.
Omezení Momentum
- Nenabízí žádnou komunitní ani skupinovou podporu.
Ceny Momentum
- Zdarma
Hodnocení a recenze Momentum
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Váš chronotyp může ovlivňovat vaše denní návyky, ať už jste noční sova nebo ranní ptáče. Noční sovy mohou být produktivnější večer, zatímco ranní ptáčata vzkvétají při brzkém startu do dne.
11. Everyday (nejlepší pro vizuální sledování návyků na více platformách)
Po vyzkoušení aplikace Everyday jsem zjistil, že její vizuálně orientovaný design pomáhá budovat konzistenci tím, že jasně zobrazuje řady návyků. Přehledné rozhraní usnadňuje zaznamenávání návyků a přizpůsobitelná připomenutí zajišťují, že nikdy nezapomenu na své úkoly.
Pro všechny, kteří upřednostňují jednoduchou funkčnost před efektními funkcemi, je Everyday spolehlivou aplikací pro sledování návyků.
Nejlepší funkce pro každodenní použití
- Zaznamenávejte návyky bez připojení k internetu, abyste měli své cíle pod kontrolou i v offline režimu.
- Podporuje denní, týdenní nebo vlastní plány, aby bylo sledování návyků přizpůsobeno vašim jedinečným rutinám.
- Podporujte důslednost vizuálním zobrazením sérií návyků, které vás motivují k oslavě pokroku.
Každodenní omezení
- Chybí jí automatizační funkce, které nabízí většina konkurentů.
Ceny pro každodenní použití
- Zdarma
- Premium: 2,5 $/měsíc
- Cena za doživotní licenci: 99 $ (jednorázový nákup)
Každodenní hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Everyday?
Everyday – úžasná malá aplikace pro iOS, která vám umožní vytvořit widget, který zobrazuje posledních 7 dní jako 7 sloupců naskládaných návyků zobrazených jako barevné rámečky. […] Přidaná výhoda, že vidíte své minulé dny a chcete v tom pokračovat (a vyhnout se mezeře nebo chybějícímu rámečku) na své domovské obrazovce, je úžasná.
📖 Přečtěte si také: 50 produktivních věcí, které můžete dělat, když se nudíte (v práci nebo doma!)
Vytvořte si lepší návyky s ClickUp
Od gamifikované zkušenosti Habitica po vizuálně přitažlivé rozhraní Everyday – každá aplikace pro sledování návyků nabízí jedinečný přístup k budování dobrých návyků. Nejlepší volba však závisí na vašich cílech a úrovni odpovědnosti, kterou potřebujete.
Věřím, že ClickUp se odlišuje svou všestranností.
Kromě sledování návyků se stává centrem pro stanovování cílů, správu úkolů a spolupráci. Díky funkcím jako Cíle, Opakující se úkoly, Dashboardy a Připomenutí je to cenný nástroj pro sledování návyků a nakonec i pro transformaci vašeho každodenního pracovního postupu.
Být vámi, zaregistroval bych se ještě dnes zdarma na ClickUp! (Počkat, já už jsem to udělal 🤩)