10 nejlepších bezplatných aplikací pro digitální plánování v roce 2025

Je začátek týdne a je čas si zapsat tři nejdůležitější úkoly pro daný den, nastavit připomenutí a projít a upravit poznámky z minulého týdne.
Ale počkejte.
Měli byste to dělat v Google Docs? V nové aplikaci pro plánování, kterou vám představil váš přítel? Nebo to zjednodušit a zůstat u aplikace pro poznámky ve vašem telefonu?
Pokud jste neměli štěstí při hledání digitálního plánovače, pravděpodobně jste se v této situaci ocitli více než jednou.
Je pravda, že téměř všechny denní plánovače zvládají většinu základních úkolů. Jen málokteré z nich však sjednocují a centralizují téměř všechny vaše plánovací potřeby na jedné platformě.
Abychom vám pomohli při hledání nejlepšího digitálního plánovače, sestavili jsme níže seznam všech možností, které stojí za zvážení.
Pojďme se podívat na podrobnosti.
Co byste měli hledat v aplikaci pro digitální plánování?
Jednou z nejdůležitějších vlastností plánovače je uživatelská přívětivost. Je dost těžké dlouhodobě používat digitální plánovač – neznesnadňujte si to tím, že se budete snažit začlenit do svého každodenního života digitální plánovač, který je nepružný a neohrabaný.
Vynikající digitální plánovač usnadňuje centralizaci všech vašich úkolů. To znamená, že je vždy dobré zkontrolovat, jaké další aplikace pravděpodobně již používáte (například Gmail nebo Slack), aby se snadněji integrovaly do vašeho stávajícího pracovního postupu.
I když je to otázka preference, čím více integrací a funkcí digitální plánovač má, tím lépe. Proč? Je to jeden z nejlepších způsobů, jak snížit počet aplikací, které často musíte používat k vytváření dokumentů, sledování faktur, připomínek nebo dokonce postupu vašich projektů. 📚
10 nejlepších aplikací pro digitální plánování v roce 2025
1. ClickUp
Jako digitální plánovač si ClickUp představte jako všestranný nástroj, který se postará o vše od nejjednodušších až po nejsložitější plánovací potřeby týmů i jednotlivců. Ano, má spoustu funkcí a je velmi přizpůsobitelný – ideální pro digitální plánovače, kteří jsou velmi nároční na to, jak sledují a řídí práci (nebo svůj osobní život). 📖
Nejlepší funkce ClickUp
- Kalendářový náhled ClickUp: Systematicky uspořádejte své úkoly, naplánujte termíny a vytvořte dynamický kalendář, který vašemu týmu umožní sledovat pokrok a zůstat v souladu.
- Automatizace: Vyřizujte rutinní úkoly, které se rychle opakují, pomocí pokročilých automatizačních funkcí ClickUp. Je to skvělý způsob, jak uvolnit další prostor v mysli a plánovat efektivněji. Pomocí automatizačních spouštěčů a podmínek automatizujte vytváření úkolů, změny přiřazených osob, připomenutí a priority úkolů, abychom jmenovali alespoň některé.
- Personalizace: Nejlepší denní plánovače jsou přizpůsobivé – nemusíte se tak zabývat rigidními poli, která nejsou relevantní pro vaše potřeby. ClickUp byl vytvořen s ohledem na přizpůsobení, což znamená, že budete potřebovat nějaký čas, abyste se seznámili s tím, jak fungují stránky, složky, zobrazení a úkoly, abyste si mohli nastavit pracovní postup, který je pro vás ideální.
- Šablony: Kdo nemá rád šablony? ClickUp nabízí svým uživatelům stovky šablon pokrývajících všechny druhy potřeb, jako je plánování zdrojů a plánování událostí. Začněte s šablonou denního plánovače ClickUp!
Omezení aplikace ClickUp
- Někteří uživatelé zmiňují omezené možnosti tabulek a složité vzorce.
- Ne všechny zobrazení jsou (zatím!) k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
2. Google Calendar
Google Calendar znáte jako jednu z původních platforem pro digitální plánování. Díky jeho funkcím pro plánování můžete snadno zvládnout celý pracovní den bez překrývání schůzek, pracovní doby nebo času pro sebe.
Ačkoli je Google Calendar základní aplikací, nabízí některé skvělé funkce pro plánování, které se hodí pro správného uživatele nebo jako integrace pro aplikaci, kterou již používáte. Je snadné ji používat jako aplikaci pro denní nebo týdenní plánování. Díky snadno použitelnému rozhraní můžete také plánovat události po celý rok.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Automatické připomenutí: Google Calendar nastavuje automatická připomenutí nadcházejících událostí a úkolů, aby uživatelé měli přehled o svém rozvrhu.
- Zobrazení agendy: Google Calendar má funkci zobrazení agendy, která uživatelům umožňuje přehledně vidět nadcházející události, úkoly a poznámky.
- Sdílení kalendáře: Google Calendar také umožňuje uživatelům sdílet svůj kalendář s ostatními, aby bylo možné společně spravovat úkoly, události a poznámky.
- Mobilní zařízení: Funguje na zařízeních iOS a Android
Omezení Google Kalendáře
- Omezeno převážně na plánování a blokování času
- Postrádá doplňkové funkce, které by z něj dělaly skutečně komplexní plánovací nástroj.
Ceny Google Kalendáře
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- Capterra: 4,8/6 (2 000+ recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
3. Todoist
Todoist je aplikace pro digitální plánování, která pomáhá uživatelům zůstat organizovaní a produktivní. Obsahuje řadu funkcí a nástrojů, jako je správa úkolů a některé základní funkce pro správu projektů, seznamy úkolů (také známé jako seznamy věcí, které je třeba udělat ), připomenutí a oznámení a možnost vytvářet vlastní filtry.
Nejlepší funkce Todoist
- Seznamy úkolů: Tato funkce seznamu úkolů umožňuje uživatelům rozdělit své úkoly a cíle na menší, přehledné seznamy a je přístupná na více zařízeních pro plánování na cestách.
- Připomenutí a oznámení: Aplikace obsahuje automatická připomenutí a oznámení, která uživatelům pomáhají udržet si přehled a organizovanost.
- Vlastní filtry: Todoist má také funkci vlastních filtrů, která usnadňuje vyhledávání a nalezení úkolů a dat.
Omezení aplikace Todoist
- Postrádá pokročilé funkce (nelze archivovat staré seznamy)
- Sdílení seznamů úkolů pro online spolupráci může být obtížné.
Ceny Todoist
- Zdarma:
- Pro: 4 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 6 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Todoist
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,4/6 (více než 700 recenzí)
4. Notion
Notion je uživatelsky přívětivý a je skvělou volbou pro jednotlivce, kteří rádi tvoří s digitálním plánovačem a začínají s prázdným plátnem. Nabízí užitečné nástroje a funkce, včetně správy úkolů, zobrazení kalendáře a přizpůsobitelných řádků a sloupců úkolů.
Navíc si uživatelé synchronizují data napříč více zařízeními, sdílejí informace o plánování a integrují je s dalšími aplikacemi pro maximální produktivitu.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Správa úkolů: Notion poskytuje uživatelům intuitivní systém správy úkolů pro vytváření, organizování a sledování úkolů.
- Vnořené a propojené databáze: Vnořené a propojené databáze aplikace Notion umožňují uživatelům snadno organizovat a ukládat stránky a související úkoly ve formátu, který se snadno prochází.
- Funkce integrace a vkládání: Notion má také funkce integrace a vkládání, které uživatelům umožňují propojit jejich data z Notion s jinými službami, jako je Gmail nebo Slack, pro lepší pracovní postup. Aplikace můžete také vizuálně vložit přímo na svůj dashboard pro snadný přístup.
Omezení aplikace Notion
- V současné době postrádá robustní automatizační funkce a funkce připomínání úkolů, které nabízejí jiné aplikace pro digitální plánování.
- Funkce mobilních aplikací jsou ve srovnání s jinými digitálními plánovači poněkud omezené.
- Někteří uživatelé uvádějí, že na začátku jim trvalo trochu déle, než se s aplikací naučili pracovat.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $ za uživatele za měsíc, účtováno ročně
- Podnikání: 15 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
5. Asana
Pokud máte rádi digitální plánovače s více rámcovým přístupem nebo přístupem projektového manažera k pracovnímu toku, pak stojí za zvážení Asana. Nabízí uživatelům širokou škálu funkcí, jako je klasický software pro správu úkolů a projektů, zobrazení kalendáře, vlastní šablony, snadná integrace s dalšími skvělými aplikacemi a spousta zobrazení.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Vlastní pole: Organizujte a třídějte informace jako v tabulce s vlastními poli pro výběr jedné položky, výběr více položek, čísla a textu.
- Formuláře spojené s projekty: Shromažďujte přesné podrobnosti potřebné pro každý úkol přímým propojením žádostí s konkrétními projekty.
- Termíny úkolů: Prohlížejte si úkoly v kalendáři Asana a mějte vše pod kontrolou, nebo si je dokonce prohlížejte ve svém pracovním kalendáři.
- Jednoduchý seznam úkolů: Snadné vytváření osobních nebo společných seznamů úkolů
Omezení aplikace Asana
- Asana neposkytuje skutečné nativní funkce pro sledování času.
- Někteří říkají, že ve srovnání s ostatními digitálními plánovači na tomto seznamu nejde o flexibilní nástroj.
- Nástroje pro vlastní pole mohou působit omezeně
- Bezplatná verze může být pro jednoduchý denní plánovač omezená.
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $ za uživatele a měsíc, účtováno ročně
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Asana
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
6. Mydailyplanners
Spojte GoodNotes, Google a Apple Calendar a získáte MyDailyPlanners. Tato aplikace pro denní plánování obsahuje možnosti seznamu úkolů a nabízí šablony digitálních plánovačů doplněné odkazy a nastavením připomínek. Funguje podobně jako bullet journály a spíše jako digitální plánovače, které lze upravovat „ručně“.
Nejlepší funkce MyDailyPlanners
- Hypertextové odkazy: Organizujte a spravujte každý měsíc pomocí snadno navigovatelných odkazovaných stránek.
- Digitální samolepky: Digitální samolepky můžete používat na všech stránkách měsíčního plánování, stejně jako v reálném životě.
- Opakovaně použitelné šablony PDF: Opakovaně použijte šablonu PDF, pokud potřebujete stejnou stránku pro další plánování.
Omezení aplikace MyDailyPlanners
- Nejedná se ani tak o aplikaci, jako spíše o šablonový digitální plánovač pro iPad nebo tablet.
- Aktualizace šablon digitálních plánovačů jsou zpoplatněny.
Ceny MyDailyPlanners
- Ceny digitálních plánovačů a balíčků se pohybují od 15 do 20 dolarů a více.
Hodnocení a recenze MyDailyPlanners
- Capterra: N/A
- G2: N/A
7. Trello
Pokud jste fanouškem plánovacího přístupu Kanban, Trello je pro vás tou správnou volbou. Jako digitální plánovač je to vysoce vizuální nástroj, který k plánování úkolů a projektů využívá karty. Označujte uživatele, přidávejte kontrolní seznamy, propojujte soubory a nastavujte automatická připomenutí, abyste měli všechny své úkoly pod kontrolou.
Nejlepší funkce Trello
- Rozhraní typu drag-and-drop: Intuitivní rozhraní Trello typu drag-and-drop usnadňuje přesouvání karet, seznamů nebo tabulek a sledování postupu různých projektů.
- Nahrávání obrázků a souborů: Trello umožňuje uživatelům prohlížet nadcházející úkoly, nahrávat obrázky a soubory a sledovat termíny projektů.
- Flexibilní organizace: Trello nabízí snadno použitelný organizační systém s přizpůsobitelnými štítky, kontrolními seznamy a přiřazováním úkolů, který se skvěle hodí pro každodenní úkoly.
Omezení aplikace Trello
- Vytvořeno na základě jednoho typu rámce digitálního plánovače
- Nelze integrovat ani vložit jiné aplikace, které již používáte.
- Může to být hodně práce pro jednoduchý seznam úkolů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
8. GoodNotes
GoodNotes je dostupná aplikace pro iOS, která uživatelům umožňuje rychle a snadno pořizovat poznámky nebo vytvářet náčrtky. Aplikace pro digitální plánování má intuitivní rozhraní, které vám umožňuje vytvářet, organizovat a upravovat dokumenty.
Zahrnuje také virtuální knihovnu, která uživatelům umožňuje snadno ukládat, spravovat a přistupovat k jejich poznámkám. Z nejlepších digitálních plánovačů je tento ideální pro vizuálnější organizační úkoly.
Nejlepší funkce aplikace GoodNotes
- Virtuální knihovna: Nabízí organizovanou virtuální knihovnu pro ukládání, správu a přístup k poznámkám uživatelů.
- Rozpoznávání rukopisu: Umožňuje uživatelům psát jednoduše tak, že slova napíší na své zařízení.
- Rozpoznávání textu: Aplikace pro digitální plánování rozpoznává psaný nebo ručně psaný text a snadno jej převádí do upravitelného formátu.
Omezení aplikace GoodNotes
- K dispozici pouze pro zařízení iOS (zařízení Android mohou být k dispozici v budoucnu)
- Nedostatek předem připravených tvarů v nástroji pro tvorbu tvarů
- Bez funkce vrstvení je kreslení opravdu obtížné.
Ceny GoodNotes
- Zdarma
- Go Limitless: jednorázová platba 8,99 $
Hodnocení a recenze GoodNotes
- Capterra: 4,5/5 (35+ recenzí)
- G2: 4,8/5 (29+ recenzí)
9. Any. do
Any. do má snadno použitelný ovládací panel, který vám umožní vytvořit si denní plán na cestách. Z nejlepších digitálních plánovačů na tomto seznamu je Any. do poměrně jednoduchý na přidávání poznámek a příloh do vašeho seznamu. Můžete dokonce barevně označit své priority.
Jedná se o vynikající aplikaci pro plánování, která slouží k vytváření centralizovaných seznamů úkolů, které lze sdílet s vaším týmem, nebo k vytváření jednoduchých seznamů úkolů.
Any. do nejlepší funkce
- Kalendář přizpůsobený pro mobilní zařízení: Kalendářové nástroje jsou velmi přizpůsobené pro mobilní zařízení a umožňují vám propojit váš Google Kalendář.
- Proměňte e-maily v úkoly: Jakmile propojíte svého poskytovatele e-mailových služeb, můžete snadno proměnit e-maily v úkoly, abyste vždy nezapomněli odpovědět.
- Snadná synchronizace dat: Aplikace je určena pro plánování na cestách, snadno se s ní pracuje a data lze synchronizovat na všech vašich zařízeních.
Any. do omezení
- Bezplatná verze nabízí pouze omezené funkce.
- Není dobře integrován s jinými pracovními aplikacemi.
Any. do ceny
- Osobní: Zdarma
- Premium: 3 $ měsíčně, účtováno ročně
- Teams: 5 $ měsíčně za uživatele, fakturace ročně
Any. do hodnocení a recenze
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4/5 (více než 150 recenzí)
10. Monday. com
S aplikací Monday mohou uživatelé vytvářet projekty, spolupracovat s členy týmu a sledovat pokrok na jednom místě. Platforma nabízí intuitivní rozhraní pro správu úkolů pomocí drag-and-drop, přizpůsobitelná oznámení pro důležité činnosti a výkonné funkce automatizace.
Monday se také integruje se stovkami aplikací a služeb, které vám pomohou pracovat efektivněji a zvládnout více úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Monday
- Neomezený počet tabulek a dokumentů: Bezplatný tarif nabízí uživatelům neomezený počet dashboardů a vytváření dokumentů.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Vytvářejte plynulé pracovní postupy, které převedou úkoly a projekty ze stavu „čekající“ do stavu „dokončeno“ za kratší dobu.
- Nástroje pro správu pracovního vytížení: V jeho ovládacím panelu najdete nástroje pro plánování klientů, týdenní cíle a OKR a plánování na vysoké úrovni.
Omezení aplikace Monday
- Bezplatná verze může být omezená
- Někteří si myslí, že si své nejlepší funkce schovává pro platící prémiové uživatele.
- Někteří uživatelé nepovažují funkce těchto aplikací za tak podrobné nebo flexibilní jako u jiných alternativních aplikací pro digitální plánování.
- Obecně spíše pro správu práce než pro digitální plánování
Ceny Monday
- Základní: Zdarma
- Standard: 8 $ za sadu měsíčně, fakturováno ročně
- Pro: 10 $ za sadu měsíčně, účtováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Monday
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
Nahraďte všechny své aplikace pro digitální plánování
Krása plánování spočívá v tom, že neexistuje univerzální přístup – je velmi osobní. S ClickUpem vaše hledání nejlepší aplikace pro digitální plánování konečně dospělo ke konci.
Použijte je k brainstormingu od nuly, vytváření šablon a sledování svých nejdůležitějších úkolů na jednom místě. ClickUp vám dokonce umožňuje integrovat více kalendářů Google.
Díky tomu budete mít vždy přehled o svých osobních plánovacích potřebách a pracovních projektech. Začněte používat ClickUp a zajistěte si všechny nástroje, které potřebujete pro své digitální plánování.