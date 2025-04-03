11 bezplatných šablon a kontrolních seznamů pro plánování akcí v Excelu a ClickUp

Co mají společného pracovní konference, svatby a oslava narozenin vašeho psa?
Začali s flexibilní šablonou pro plánování akcí…pravděpodobně!
Plánování akcí není žádná maličkost. Stejně jako při řízení jakéhokoli složitého projektu existuje spousta proměnných, které musí perfektně zapadnout dohromady, aby se akce vydařila – a to i ta virtuální!
Ať už jde o zajištění místa konání, catering, správu rozpočtu, sestavení seznamu hostů nebo rozeslání pozvánek, budete potřebovat víc než jen běžný kontrolní seznam, abyste vše zvládli bez toho, že vám při tom přibude pár šedivých vlasů.
Nejlepší šablony vám pomohou realizovat všechny tyto prvky a ještě něco navíc. Díky několika zobrazením, stavům úkolů a přizpůsobitelným funkcím, které jsou přímo integrovány, vám vaše perfektní šablona usnadní plánovací proces, takže si můžete akci jednoduše užít, až nastane!
A my jsme tu, abychom vám pomohli! S 11 podrobnými šablonami pro plánování akcí, od virtuálních happy hours až po vaši příští celofiremní konferenci.
Proč je plánování akcí důležité?
Dobře naplánované akce mohou udělat zázraky pro vaši reputaci, morálku ve firmě, zapojení komunity a mnoho dalšího!
A špatně naplánovaná akce? Ta může všem zúčastněným přinést více škody než užitku.
Akce jsou skvělým způsobem, jak se spojit s vaší komunitou, odměnit vaše zaměstnance, podpořit networking a přilákat více obchodních příležitostí. Jsou prodloužením vaší společnosti a každý malý detail odráží základní hodnoty a filozofii vaší značky jako celku.
Žádný tlak, že?
Nechceme vás tím ale vystrašit! Chceme vám jen připomenout, že nejlepší akce vycházejí ze srdce a že i když může být plánování stresující, akce by měly být zábavné. Ukázat, že jste věnovali čas a úsilí vytvoření smysluplného zážitku pro skupinu lidí, kterých si vážíte, je opravdu působivé gesto.
Ať už se jedná o velkou virtuální konferenci nebo malý týmový oběd s cateringem, vaše příští akce bude vyžadovat specifický a důkladný proces řízení projektu.
11 bezplatných šablon pro plánování akcí
S ohledem na seznam hostů, dodavatele, vstupenky, řečníky a uspořádání míst k sezení budete potřebovat výkonný software pro plánování akcí, abyste mohli řídit svůj postup, mít přehled o úkolech a vizualizovat důležité termíny v přizpůsobitelném kalendáři.
Perfektní šablona vylepší funkce vašeho nástroje pro plánování akcí o předem připravené a přizpůsobitelné prvky, jako jsou kalendáře, seznamy, stavy úkolů a zobrazení pracovních postupů. A navíc bude vaše ideální šablona také 100% zdarma.
Zde je 11 našich oblíbených šablon pro plánování akcí pro ClickUp, Microsoft Office a Excel, které splňují všechny požadavky.
1. Šablona dokumentu pro plánování akcí od ClickUp
Opakujte po mně: Toto je váš definitivní kontrolní seznam pro plánování akcí.
Dokončili jste své úkoly, finalizovali faktury, rozeslali pozvánky a nyní jste připraveni zúčastnit se akce, na které jste tak tvrdě pracovali! Tato šablona dokumentu pro plánování akcí od ClickUp je kontrolním seznamem pro daný den, který pokrývá vše – opravdu vše.
Ve vašem dokumentu najdete stránky rozdělené do kategorií, včetně Obecné informace, Podrobnosti o nastavení, Seznam pozvaných a Seznam dodavatelů. Potřebujete další stránku? Žádný problém! Stránky můžete snadno kopírovat, přidávat nové nebo vytvářet podstránky, abyste šablonu ještě více přizpůsobili v přehledné vizuální hierarchii.
Na každé stránce se automaticky vytvoří formátování, které vám pomůže co nejrychleji distribuovat a zpřístupnit nezbytné informace. Díky kontrolním seznamům, které můžete po dokončení odškrtávat (i z mobilního zařízení), předem připraveným tabulkám pro seznam hostů a tipům pro Slash Command je tento dokument ClickUp dokonalým průvodcem, který vám pomůže zklidnit nervozitu při plánování akcí.
2. Šablona pro plánování akcí od ClickUp
Šablona pro plánování akcí od ClickUp zefektivňuje celý proces, od organizace informací o místě konání a rozpočtů až po sestavení seznamu hostů a sledování účasti! V této šabloně máte také předem uložené seznamy aktivit, zařízení, příprav před akcí a fakturace, které vám dále pomohou organizovat úkoly a poskytnou vám přehled o všech aspektech každého projektu!
Šablonu pro plánování akcí ClickUp můžete použít k:
- Naplánujte a vizualizujte vše od hledání lokality po zajištění nabídek.
- Sladěte svůj tým a zdroje pro hladkou spolupráci a úspěšné dokončení úkolů.
- Sledujte pokrok a cíle , abyste zajistili, že vaše akce proběhnou včas a v rámci rozpočtu.
3. Šablona stručného popisu akce od ClickUp
Šablona Event Project Brief od ClickUp pomáhá týmům organizátorů akcí plánovat, sledovat a organizovat projekty. S touto šablonou může váš tým rychle a efektivně vytvořit návrh projektu.
Šablona obsahuje úkoly pro každou fázi akce, od předběžného plánování až po hodnocení po akci. Každý úkol a podúkol je strukturován s přiřazenými osobami, termíny a odhadovanými hodinami pro sledování vynaloženého úsilí. Šablona zajišťuje, že každá fáze akce je důkladně naplánována, aniž by byly opomenuty klíčové kroky nebo komunikační body.
Navíc budete moci přiřadit odpovědnosti a stanovit termíny pro každý úkol. Je to perfektní způsob, jak zajistit, že všechny úkoly
4. Šablona pro plánování velkých akcí od ClickUp
Zatímco předchozí šablona je vynikajícím zdrojem pro organizátory akcí, kteří se zabývají několika akcemi najednou, tato šablona pro plánování velkých akcí od ClickUp je určena pro ty, kteří plánují velké samostatné akce, jako jsou sportovní události, hudební festivaly, konference a další.
S 16 přizpůsobenými stavy úkolů a čtyřmi typy zobrazení projektu obsahuje tato šablona vše, co potřebujete k realizaci středně velkých akcí, včetně samostatných seznamů pro správu dodavatelů, kontrolních seznamů, potvrzení účasti a rozpočtů.
Navíc, v duchu ClickUp, tato šablona automaticky aplikuje Průvodce pro začátečníky, který pokrývá všechny podrobnosti a nezbytné kroky, aby tato šablona opravdu vynikla.
5. Šablona rozpočtu akce od ClickUp
Je až děsivé, jak snadno se dá vyčerpat rozpočet na akce.
Zejména pokud chcete odměnit svůj tým nebo plánujete několik akcí najednou, faktury se jen hrnou! Šablona rozpočtu akce od ClickUp může znít jako zabiják nálady, ale ve skutečnosti je nezbytnou (a velmi uspokojivou) součástí přípravy vaší příští akce.
Tato šablona vám pomůže udržet kontrolu nad výdaji díky stanovení termínů, vymezení klíčových úkolů a správě procesu výběru místa konání v předem připravených seznamech.
Můžete také sledovat nadcházející výdaje pomocí tří přizpůsobených stavů pro nákupy: K provedení, Probíhá nebo Dokončeno.
Tip pro profesionály: Chcete uspořádat velkou akci? Zde je návod, jak na to s ClickUp.
6. Šablona pro správu akcí od ClickUp
Šablona pro správu akcí od ClickUp je odrazovým můstkem k šabloně pro plánování akcí (viz doporučení č. 1).
Díky samostatným seznamům událostí, třem přizpůsobeným stavům, štítkům a šesti zobrazením pracovního postupu, které jsou součástí této složky, můžete organizovat více událostí najednou – a to v rámci rozpočtu!
Vlastní pole jsou místem, kde tato šablona opravdu vyniká, s osmi kategoriemi pro filtrování, třídění a seskupování úkolů podle různých položek souvisejících s rozpočtem. Do zobrazení pracovního postupu můžete dokonce přidat data, jako jsou procenta pokroku, stav plateb a umístění, abyste měli více informací na první pohled.
7. Šablona pro marketing akcí od ClickUp
Tato šablona pro marketing akcí od ClickUp poskytuje jasný přehled cílů vaší akce a organizovanou strukturu pro sledování podrobností akce, jako je cílová skupina, časový harmonogram akce, správa rozpočtu a další. Můžete přiřadit úkoly konkrétním členům týmu a sledovat pokrok v jednom snadno ovladatelném rozhraní.
Šablona pro plánování akcí od ClickUp navíc obsahuje funkce jako připomenutí, štítky a vlastní pole, které zajistí, že vaše akce proběhne bez problémů. Díky tomu, že všechny důležité podrobnosti pro plánování akcí máte na jednom místě, můžete si být jisti, že vaše akce bude úspěšná.
8. Šablona pro sledování plánování akcí od Microsoft Office
Tato šablona události vám pomůže udržet přehled o informacích o události v sešitu Excel s různými listy pro parametry projektu, podrobnosti projektu a součty projektu. Každý list obsahuje upravitelnou tabulku nebo graf, pomocí kterých můžete určit, kolik zdrojů nebo kolik z rozpočtu jste již na danou událost použili.
Jedná se o skvělou šablonu pro porovnání výsledků více projektů v případě, že potřebujete prezentovat zjištění zainteresovaným stranám nebo přehodnotit svůj rozpočet. Nejedná se ani tak o nástroj pro správu úkolů, jako spíše o zkratku pro rychlé porovnání celkových součtů s vašimi původně plánovanými náklady, včetně času, personálu, celkového rozpočtu a logistiky.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty, takže vám nic neunikne.
9. Šablona pro plánování akcí a večírků pro Excel
Pokud dáváte přednost přehlednému uspořádání všech informací o akci v tabulkovém formátu, je tato šablona pro plánování akcí a večírků pro Excel přesně to, co potřebujete. Tato šablona v podobě jedné tabulky, která je vhodnější pro malé a střední akce, je rozdělena do sekcí, do kterých můžete přidávat informace o hostech, hudební doprovod, dekorace, zásoby, poznámky a další. Každá sekce obsahuje řadu souvisejících sloupců, které slouží k označení, zda byla daná položka dokončena, a také souhrnný rozpis rozpočtu a očekávaných nákladů.
10. Šablona Word Event Planner od Microsoft Office
Nejste fanouškem tabulek? Žádný problém! Tato šablona pro plánování akcí pro Microsoft Word vám pomůže dosáhnout stejné struktury ve formátovaném dokumentu. Jedná se o snadno nastavitelnou a upravitelnou šablonu pro každou akci ve vašem kalendáři, která se nejlépe hodí pro sledování milníků nebo klíčových aktualizací v procesu plánování akcí. Při prezentaci průběhu akce manažerům nebo zainteresovaným stranám můžete tuto šablonu použít k vyjádření toho, kde se nacházíte v časovém harmonogramu projektu a jaké hlavní úkoly ještě zbývá dokončit.
11. Šablona pětidenního harmonogramu akce v Excelu
Tato šablona pětidenního programu akce od společnosti Microsoft je stejně užitečná pro hosty jako pro organizátora akce. Konference a networkingové akce často trvají několik dní a mohou zahrnovat desítky řečníků, naplánované obědy, aktivity – a minimální přestávky.
Tuto bezplatnou šablonu pro plánování akcí můžete mít po ruce během akce a organizátoři ji mohou použít k zajištění toho, aby každý prvek začal a skončil podle očekávání. Hosté mohou tuto šablonu během akce upravovat nebo ji použít předem k naplánování každého dne podle nejvíce očekávaných řečníků nebo přednášek.
Co hledat v šabloně pro plánování akcí?
Během plánování akce může šablona pro plánování akcí znamenat zásadní změnu. Zefektivňuje váš pracovní postup, udržuje vše organizované a zajišťuje, že žádný detail nebude opomenut. Ne všechny šablony jsou však stejné. Při výběru šablony pro plánování akcí se zaměřte na následující aspekty:
Komplexnost: Dobrá šablona pro plánování akcí by měla pokrývat všechny aspekty organizace akcí. To zahrnuje podrobnosti o akci, jako je rozpočet, harmonogram, výběr místa konání, správa seznamu hostů, marketing a analýza po akci. Pokud šablona neřeší klíčovou oblast plánování akcí, může vás to v poslední chvíli dostat do časové tísně.
Přizpůsobitelnost: Každá akce je jedinečná, proto by vaše šablona pro plánování akcí měla být dostatečně flexibilní, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám. Hledejte šablony, které vám umožní přidávat, odebírat nebo upravovat sekce podle potřeby.
Snadné použití: Šablona pro plánování akcí by měla vaši práci zjednodušit, ne ji komplikovat. Měla by být snadno srozumitelná a přehledná, s jasným a intuitivním rozvržením. Pokud trávíte více času přemýšlením o tom, jak šablonu používat, než samotným plánováním akce, není to pro vás ten správný nástroj.
Funkce pro spolupráci: Pokud pracujete s týmem, budete potřebovat šablonu, která podporuje spolupráci. To znamená, že více lidí může šablonu současně prohlížet a upravovat, což usnadňuje koordinaci práce a zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně.
Přístupnost: Vaše šablona pro plánování akcí by měla být přístupná odkudkoli a kdykoli. To je obzvláště důležité, pokud jste vy nebo členové vašeho týmu často na cestách. Hledejte šablony založené na cloudu, ke kterým lze přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Škálovatelnost: Nakonec zvažte, zda šablona zvládne velikost a složitost vaší akce. Pokud například plánujete velkou vícedenní konferenci, budete potřebovat robustnější šablonu než v případě, že organizujete malé neformální setkání.
Naplánujte úspěšnou akci pomocí bezplatných šablon pro plánování akcí
Efektivní plánování akcí začíná bezplatným softwarem pro správu projektů, který dokáže držet krok s vaším procesem, stanovit důležité detaily vaší akce a pomoci vám sdělit aktualizace všem zúčastněným.
Představte si svou ideální šablonu pro plánování akcí jako strukturu, kterou můžete přidat ke svému nástroji pro správu projektů, aby vám a vašemu týmu poskytla jasný výchozí bod hned od začátku.
Šablony jsou více než jen plug-and-play zdrojem pro kontrolu vaší práce. Abyste je mohli co nejlépe využít, měly by vám šablony pro plánování akcí poskytovat podporu při všech úkolech souvisejících s akcí díky dynamickým funkcím, jako je automatizace pracovních postupů, přizpůsobitelné stavy úkolů a flexibilní zobrazení projektů.
Navíc je plánování akcí týmová práce. Šablona, kterou nelze synchronizovat na více zařízeních nebo sdílet s přispěvateli mimo váš pracovní prostor, vám proto může způsobit několik překážek.
TL;DR, plánování akcí může být stresující. Ale s tou správnou šablonou? Je tu naděje.
Nejlepší šablony jsou přizpůsobitelné, zcela zdarma a jsou připojeny k softwaru pro správu akcí, který je navržen tak, aby centralizoval vaši práci, sjednotil tým a udržel věci v pohybu.
Líbí se vám ClickUp?
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity určená pro organizátory akcí, týmy a zainteresované strany, která jim umožňuje sdílet nápady, realizovat je a oživovat akce pomocí jediného společného pracovního prostoru. Díky bohaté sadě plně přizpůsobitelných funkcí, 15 jedinečným zobrazením pracovních postupů a více než 1 000 integracím pomáhá ClickUp týmům přistupovat k práci napříč aplikacemi a zefektivňovat jakékoli procesy.
Zaregistrujte se ještě dnes do bezplatného programu ClickUp Free Forever Plan a získejte přístup ke stovkám předem připravených šablon pro každou příležitost, včetně desítek šablon vytvořených speciálně pro plánování vaší příští akce!