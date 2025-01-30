10 nejlepších alternativ k Microsoft Office v roce 2025

Někdy se může zdát, že svět funguje na dokumentech. Existují dokumenty pro sdílení informací, dokumenty pro provádění výpočtů, dokumenty pro mapování procesů a dokumenty pro spolupráci na projektech, abychom jmenovali jen některé. ?
Naštěstí je dnes mnoho dokumentů v elektronické podobě – svět potřebuje všechny stromy, které můžeme zachránit!
Ať už pracujete v kanceláři nebo ne, je velká šance, že každý den potřebujete vytvářet nějaké dokumenty.
MS Office byl možná kdysi standardní volbou (zejména pokud pracujete v korporátním prostředí), ale dnes existuje mnoho dalších možností, které fungují stejně dobře – nebo dokonce lépe. Mohou vám také ušetřit peníze.
Abychom vám tyto možnosti přiblížili, přinášíme vám 10 nejlepších alternativ k Microsoft Office v roce 2024. ?
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyzkoušejte 10 nejlepších alternativ k Microsoft Office pro různé potřeby:
- Nejlepší alternativy k Microsoft Office pro různé potřeby
- Polaris Office (nejlepší pro přístup z více zařízení s silnou podporou mobilních zařízení)
- ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a řízení projektů)
- LibreOffice (nejlepší pro tvorbu dokumentů s otevřeným zdrojovým kódem)
- WPS Office (nejlepší pro kancelářské úkoly na mobilních zařízeních)
- Google Workspace (nejlepší pro spolupráci v reálném čase)
- Calligra Office (nejlepší pro kreativní profesionály a grafickou integraci)
- Apple iWork (nejlepší pro uživatele ekosystému Apple)
- Dropbox Paper (nejlepší pro jednoduché cloudové poznámky a dokumenty)
- Apache OpenOffice (nejlepší pro základní kancelářské funkce s podporou open source)
- OfficeSuite (nejlepší pro úpravy dokumentů na různých platformách)
Co byste měli hledat v alternativě k Microsoft Office?
Nejprve zvažte, jak složitá je vaše práce. Potřebujete pokročilé funkce, nebo vám stačí ty základní? Možná dokonce dáváte přednost jednoduchým a přehledným funkcím, protože vám umožňují pracovat bez zbytečných komplikací. ?️
Pak se zaměřte na tyto funkce:
- Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému se rychle zorientujete
- Například schopnost spravovat řadu typů souborů, jako jsou textové aplikace typu Microsoft Word (.doc a .docx), tabulkové kalkulátory typu Excel (.xls a .xlsx) a prezentační formáty typu PowerPoint (.ppt a .pptx).
- Například nástroje pro automatizaci pracovních postupů, které zvyšují vaši produktivitu a umožňují vám vytvářet úkoly přímo v dokumentu.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními, takže můžete pracovat odkudkoli
- Cloudové úložiště, díky kterému máte vy i váš tým přístup k nejnovějším aktualizacím v reálném čase, což usnadňuje sdílení souborů a správu týmu.
10 nejlepších alternativ k Microsoft Office, které můžete použít
Možná hledáte nový způsob, jak pracovat s dokumenty svého týmu online. Nebo možná chcete zapůsobit na klienta prezentací, abyste získali nový projekt na volné noze. ?
Ať už je vaše situace jakákoli, nyní už víte o něco více o tom, co hledáte, takže se pojďme podívat na některé z nejlepších alternativ k Microsoft Office, které jsou v současné době k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je cloudový nástroj pro zvýšení produktivity, který funguje také jako bezplatná alternativa k Microsoft Office. Je velmi přizpůsobitelný, takže jej můžete nastavit tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu postupu. Navíc je díky rozhraní typu drag-and-drop velmi uživatelsky přívětivý.
K zahájení práce použijte jednu z mnoha šablon nebo ClickUp AI, případně vytvořte vlastní dokument od začátku. Dokumenty, které používáte často, můžete uložit jako šablony, abyste později ušetřili čas. Poté dokumenty roztřiďte do kategorií, abyste je mohli snadno vyhledávat a přidávat je na libovolné místo ve svém pracovním prostoru, kde to dává smysl.
Sdílení souborů a spolupráce v reálném čase jsou s ClickUp hračkou. Jakmile vytvoříte dokumenty ClickUp Docs, můžete je propojit s pracovními postupy a získat tak zpětnou vazbu od svého týmu.
Označte členy týmu a přiřaďte jim úkoly, aby vám nic neuniklo. Správa oprávnění je snadná, takže máte kontrolu nad soukromím dokumentů a právy k úpravám.
ClickUp je také vynikající pro řízení projektů, správu kanceláře a řízení pracovních postupů. Díky nástrojům, které vám pomohou vizualizovat časové osy a pracovní zátěž týmu, se jedná v podstatě o sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, která vás podpoří na všech úrovních. ✨
Nejlepší funkce ClickUp:
- Vytvářejte dokumenty ClickUp s více možnostmi stylů
- Vy a váš tým můžete snadno společně upravovat dokumenty, aby byly dokonalé.
- Formátování dokumentů tak, aby vypadaly velmi profesionálně, je jednoduché.
- Převádějte text z dokumentů na úkoly, které můžete sledovat
- Migrace mezi platformami – například z Google Workspace, Asana, Excel nebo Monday.com – a integrace s nástroji jako Zoom, Slack a Dropbox je velmi jednoduchá.
Omezení ClickUp:
- Bezplatná verze neposkytuje přístup k pokročilým funkcím, jako jsou analytické nástroje nebo časové osy projektů, ale lze ji snadno upgradovat na placenou verzi, která tyto funkce obsahuje.
- Nabízí tolik funkcí, že může chvíli trvat, než se naučíte všechny používat.
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. LibreOffice
Tato alternativa k Microsoft Office vychází z původního OpenOffice. Jedná se o bezplatnou kancelářskou sadu s otevřeným zdrojovým kódem, která byla vytvořena s důrazem na sdílení a spolupráci. Díky textovému editoru, tabulkovému procesoru, databázi a prezentačním funkcím je tento kancelářský nástroj navržen tak, aby vám pomohl snadno vytvářet profesionální a dobře strukturované dokumenty.
Nejnovější verze obsahuje vylepšení tmavého režimu, takže můžete upravit jas rozhraní, možnost zahrnout datové tabulky do grafů a celkově lepší výkon a kompatibilitu. ?
Nejlepší funkce LibreOffice:
- Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a snadno použitelné.
- Je kompatibilní s dokumenty Word, Excel a PowerPoint, stejně jako s formátem Open Document Format (ODF).
- Můžete exportovat do široké škály různých formátů, včetně souborů PDF.
- Je založen na bezplatném a otevřeném softwaru, takže jej můžete používat, sdílet a upravovat podle svých jedinečných potřeb.
Omezení LibreOffice:
- Nabízí technickou podporu pouze v případě, že si zakoupíte řešení založené na LibreOffice od jednoho z jejich partnerů.
- V současné době neexistuje žádný integrovaný e-mailový program, jako je Outlook, takže nemůže zcela nahradit Microsoft Office.
Ceny LibreOffice:
- Zdarma s možností dobrovolného příspěvku
Hodnocení a recenze LibreOffice:
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
3. WPS Office
Kingsoft WPS Office je nástroj pro spolupráci, který umožňuje snadno vytvářet a upravovat textové dokumenty, tabulky a prezentace. Podporuje kreativitu a zároveň umožňuje sledovat změny, které jste vy nebo ostatní provedli ve vašich dokumentech. Můžete jej také použít k úpravám, slučování, rozdělování nebo převodu souborů PDF.
Ať už sestavujete zprávu, projektový plán, životopis, pracovní rozvrh nebo úvodní projev, vyberte si z několika kategorií bezplatných šablon, abyste nemuseli vytvářet formát dokumentu od nuly.
Nejlepší funkce WPS Office:
- Je kompatibilní s Microsoft Office a Google Docs.
- Je zdarma ke stažení na více operačních systémech, včetně Windows, MacOS, iOS, Android a Linux.
- Pracujte odkudkoli na PC, notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu – zejména pokud máte verzi Pro, kterou lze používat až na devíti zařízeních současně.
- Chraňte bezpečnost svých dat nastavením a úpravou oprávnění k datům.
- Verze pro PC podporuje 13 jazyků, zatímco mobilní verze podporuje 46 jazyků.
Omezení WPS Office:
- Bezplatná kancelářská sada využívá reklamy k pokrytí nákladů, což může být při práci nepříjemné.
- Pokud chcete pokročilejší funkce a více úložného prostoru, musíte si připlatit za balíčky Pro nebo Enterprise.
Ceny WPS Office:
- WPS Standard: zdarma
- WPS Pro: 23,99 $ na 6 měsíců nebo 35,99 $ na rok
- WPS Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WPS Office:
- G2: 4,4/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
4. Google Workspace
Tato alternativa k Microsoft Office, původně nazývaná G Suite, je webový nástroj pro produktivitu a spolupráci. Jedná se o firemní verzi Gmailu, určenou pro všechny, od jednotlivců až po velké podniky. Obsahuje analytický panel, na kterém můžete sledovat, jak se Google Workspace používá, a konfigurovat nastavení zabezpečení.
Všechny plány vám poskytují přístup k Google Docs, Sheets a Slides, Google Drive a Gmailu a můžete si také nastavit vlastní e-mail pro vaši firmu. S rostoucí cenou balíčku získáte postupně více úložného prostoru na uživatele, více účastníků na videokonferenci, vylepšené zabezpečení a lepší technickou podporu. ✨
Nejlepší funkce Google Workspace:
- Své kancelářské soubory můžete ukládat a sdílet online, abyste k nim měli snadný přístup z libovolného webového prohlížeče.
- Google Workspace nabízí vyšší bezpečnost a pokročilejší integraci než Gmail.
- Sdílené stránky lze integrovat do Kalendáře Google, abyste měli všechny dokumenty k jednání na jednom místě.
- Pro firmy může být sdílené úložiště pro každého uživatele sdíleno mezi mnoha uživateli.
- Podpora je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Omezení Google Workspace:
- Je to webová aplikace, takže pokud máte nestabilní připojení k internetu, nemůžete pracovat offline.
- K jednomu balíčku můžete připojit pouze jednu doménu, takže pokud máte více domén, musíte si zakoupit další balíčky a přihlásit se ke každému zvlášť.
Ceny Google Workspace:
- Bezplatná zkušební verze: na 14 dní
- Individuální plán: 9,99 $ měsíčně (sleva při uzavření smlouvy na 1 rok)
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele (vyžaduje se roční závazek)
- Business Standard: 12 USD/měsíc na uživatele (vyžaduje se roční závazek)
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele (vyžaduje se roční závazek)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace:
- G2: 4,6/5 (více než 40 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 14 600 recenzí)
5. Calligra Office
Tato bezplatná alternativa k Microsoft Office je jak kancelářský balík, tak balík grafických nástrojů, přičemž grafická technologie je integrována do všech aplikací. Jedná se také o bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem.
Aplikace Calligra Words pro zpracování textu obsahuje funkce pro desktop publishing, takže můžete vytvářet krásné dokumenty pomocí drag-and-drop. Pomocí plug-inů můžete do svých prezentací Calligra Stage přidávat nové grafiky a efekty a dokonce i nástroj pro výpočty a tabulky Sheets vám umožňuje vytvářet vývojové diagramy a myšlenkové mapy. ?
Nejlepší funkce Calligra Office:
- Do všech dokumentů lze snadno přidat grafiku, aby vypadaly lépe.
- Vyberte si z řady šablon pro různé případy použití nebo si vytvořte vlastní formát.
- Komplexní seznam vzorců vám umožňuje vytvářet vlastní vzorce v Tabulkách.
- Uživatelské rozhraní je velmi responzivní, takže můžete stihnout více za méně času.
- Existuje dokonce i nástroj pro řízení středních a velkých projektů.
Omezení Calligra Office:
- Někteří uživatelé mají pocit, že jeho funkce jsou příliš omezené na to, aby mohly skutečně nahradit jiné open-source kancelářské balíky.
- Tento software není aktualizován tak pravidelně jako některé jiné bezplatné alternativy k Microsoft Office.
Ceny Calligra Office:
- Zdarma s možností dobrovolného příspěvku
Hodnocení a recenze Calligra Office:
- G2: Zatím žádné hodnocení ani recenze
- Capterra: Zatím žádné hodnocení ani recenze
6. Apple iWork
Aplikace Apple iWork pro zpracování textu, tabulky a prezentace se kreativně nazývají Pages, Numbers a Keynote. Není překvapením, že jsou navrženy pro použití na produktech Apple, včetně Mac, iPhone a iPad, stejně jako na webu přes iCloud.com. Můžete však otevírat, upravovat a exportovat dokumenty v formátech souborů jako .doc, .xlsx a .pptx. ?
Široká škála šablon vám pomůže vytvořit výkonné, profesionální a krásné dokumenty přizpůsobené vašim potřebám. Spolupráce je usnadněna díky sledování změn, zvýraznění a integrovanému chatu s ostatními členy vašeho týmu.
Nejlepší funkce Apple iWork:
- Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a příjemné na pohled.
- Pomocí integrovaných grafických nástrojů můžete snadno vytvářet poutavé dokumenty.
- Pokud pracujete na iPadu, můžete přidávat poznámky a ilustrace pomocí Apple Pencil.
- Přenos práce mezi zařízeními Apple je hračka
Omezení Apple iWork:
- Všichni, kdo pracují na dokumentu, by měli používat Apple iWork.
- Pokud otevíráte dokumenty iWork v Microsoft Office, měli byste zkontrolovat, zda nedošlo k nesrovnalostem ve formátování nebo k chybějícím znakům.
Ceny Apple iWork:
- Bezplatná verze pro všechny, kteří mají účet iCloud
Hodnocení a recenze Apple iWork:
- G2: 4,3/5 pro Apple Numbers (více než 140 recenzí)
- Capterra: Zatím žádné hodnocení ani recenze
7. Dropbox Paper
Dropbox Paper je editační nástroj Dropboxu. Usnadňuje spolupráci s vaším týmem v reálném čase prostřednictvím komentářů a umožňuje vám přiřazovat úkoly přímo v dokumentu.
Díky přehlednému a jednoduchému designu je vytváření dokumentů snadné. Můžete také vložit řadu souborů, včetně Google Maps, klipů SoundCloud, videí YouTube a GIFů, abyste lépe vyjádřili svůj názor a zatraktivnili dokument – a poté jej automaticky převést na prezentaci. ?
Nejlepší funkce Dropbox Paper:
- Přístup získáte pouhým založením účtu Dropbox – stačí i bezplatný účet.
- Vyberte si z řady šablon, které vám pomohou začít, včetně projektového plánu, prostoru pro brainstorming, plánu pro sociální média a poznámek z jednání.
- Udržujte vše přehledně uspořádané – program schůzky, zápisy a další kroky na jednom místě.
- Dokumenty si můžete stáhnout a používat je offline, například v aplikaci Microsoft Word.
Omezení Dropbox Paper:
- Abyste získali přístup k Dropbox Paper, potřebujete účet Dropbox – můžete si zdarma založit účet s úložným prostorem až 2 GB.
- Někteří uživatelé mají pocit, že formáty a rozvržení projektů jsou ve srovnání s Office Suite poněkud omezené.
Ceny Dropbox Paper:
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní pro balíčky Standard, Advanced a Professional
- Plus: 9,99 $/měsíc pro jednoho uživatele, 2 TB (při ročním vyúčtování)
- Standard: 15 USD/měsíc na uživatele pro malé týmy o minimálně třech členech, 5 TB (při roční fakturaci)
- Rodina: 16,99 $/měsíc pro až šest uživatelů, 2 TB (při ročním vyúčtování)
- Pokročilá verze: 24 USD/měsíc na uživatele pro týmy o minimálně třech členech, s neomezeným prostorem (při ročním vyúčtování)
- Professional: 16,58 $/měsíc pro jednoho uživatele (freelancery), 3 TB (při roční fakturaci)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen, přizpůsobitelné s neomezeným prostorem
Hodnocení a recenze Dropbox Paper:
- G2: 4,1/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
8. Apache OpenOffice
Tato bezplatná alternativa k Microsoft Office je open-source kancelářský software, který používají miliony uživatelů. Byl vyvíjen po mnoho let, často na základě požadavků uživatelů. ?
Kromě obvyklých aplikací pro zpracování textu, tabulek a prezentací ukládá data ve standardním formátu Open Document Format (ODF), ale stále dokáže pracovat se soubory z většiny ostatních kancelářských softwarových balíčků.
Nejlepší funkce Apache OpenOffice:
- Je snadno použitelný, protože funguje jako mnoho jiných kancelářských programů a má většinu stejných funkcí.
- Funguje na téměř všech počítačích a v mnoha různých jazycích.
- Je zcela zdarma a můžete jej používat jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje.
Omezení Apache OpenOffice:
- Pokud také používáte sadu Microsoft Office, můžete občas narazit na několik problémů s kompatibilitou.
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní je poněkud zastaralé a zasloužilo by si aktualizaci.
Ceny Apache OpenOffice:
- Zdarma (pokud máte zkušenosti s vývojem softwaru, můžete se odvděčit tím, že věnujete čas práci na systému)
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice:
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
9. OfficeSuite
OfficeSuite je přesně to, co název napovídá – sada běžně používaných kancelářských nástrojů. Kromě aplikací pro zpracování textu, tabulek a prezentací nabízí tato alternativa k Microsoft Office také funkce pošty a kalendáře.
Spolupracujte se svým týmem na dokumentech pomocí zvýraznění, komentářů, kreseb a sledování změn. A díky speciálnímu editoru PDF můžete využívat pokročilé funkce k vyplňování formulářů, nastavování oprávnění k úpravám, používání digitálních podpisů a zamykání souborů heslem – nebo je převádět do jiných formátů souborů. ?
Nejlepší funkce OfficeSuite:
- Vytvářejte nové soubory z výběru snadno použitelných šablon.
- OfficeSuite je plně kompatibilní s Microsoft Office a Google Docs, stejně jako s formáty Open Document.
- Funguje na Windows, Androidu a iOS a dokumenty můžete synchronizovat napříč platformami.
- Hladce se integruje s cloudovými službami, jako jsou OneDrive, Google Drive a DropBox.
Omezení OfficeSuite:
- Neexistují žádné nástroje pro živou spolupráci, které by umožňovaly pracovat s vaším týmem v reálném čase.
- Funkce vyhledávání a nahrazování je ve srovnání s alternativami k Microsoft Office v tomto seznamu poněkud omezená.
Ceny OfficeSuite:
- Bezplatná zkušební verze balíku Office: Po dobu sedmi dnů v balíčcích Personal a Family
- Osobní: 39,99 $/rok pro jednoho uživatele
- Rodina: 59,99 $/rok pro 6 uživatelů
- Podnikání: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Business Extra: 6,99 $/měsíc na uživatele (s pokročilým editorem PDF)
- Home & Business 2024: 99,99 $ pro jednoho uživatele (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze OfficeSuite:
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
10. Polaris Office
Polaris Office vám umožňuje prohlížet, upravovat a sdílet dokumenty, prezentace a tabulky ve vašem prohlížeči a pomáhá vám snadno spravovat soubory PDF. Vyberte si z řady stylů, aby vaše dokumenty vypadaly elegantně a profesionálně, spolupracujte se svým týmem a sledujte změny v reálném čase.
Nedávno přidaná funkce umělé inteligence posouvá tuto alternativu k Microsoft Office o úroveň výš a pomáhá vám pracovat chytřeji a snadněji vytvářet obsah. ?
Nejlepší funkce Polaris Office:
- Práce s nimi je velmi jednoduchá a snadná.
- Polaris Office funguje jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních.
- Šablony lze přizpůsobit vašim potřebám.
- Nabízí bezpečnostní funkce pro ochranu důležitých dokumentů.
- Produkt se neustále vyvíjí a každý týden jsou přidávány nové funkce.
Omezení Polaris Office:
- Kapacita úložiště je poněkud omezená, což může být frustrující.
- Pokud používáte bezplatnou verzi, budete vystaveni reklamám, které vás budou přesvědčovat, abyste přešli na placenou verzi.
Ceny Polaris Office:
- Polaris Office Smart (cloud): 39,99 $/rok pro devět zařízení
- Polaris Office Pro (cloud): 59,99 $/rok pro 15 zařízení a více úložného prostoru
- Windows nebo MacOS (PC): 79,99 $ za jeden počítač (doživotní licence)
- iOS (mobilní zařízení): 39,99 $ (doživotní licence)
- Polaris Office Business: 83,88 $/rok pro více zařízení
Hodnocení a recenze Polaris Office:
- G2: 4,2/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (16 recenzí)
Začněte spravovat práci s alternativami k Microsoft Office
Pokud každý den pracujete s dokumenty, máte na výběr. Můžete použít výchozí možnost pro své kancelářské dokumenty nebo zvážit alternativu k Microsoft Office. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, můžete dokonce ušetřit peníze a přitom získat všechny funkce, které potřebujete. ?
Při výběru se rozhodněte, jaké konkrétní funkce a úroveň složitosti potřebujete, a poté prozkoumejte dostupné možnosti a zjistěte, co nabízejí.
Pokud hledáte alternativu k Microsoft Office, která zvládne prakticky vše, co potřebujete, ClickUp je vynikající volbou. Jedná se o komplexní řešení, které vám pomůže se vším, od vytváření, úprav a sdílení dokumentů až po správu pracovního toku, který z toho všeho vyplývá, a mnohem více.
Vyberte si ClickUp ještě dnes a usnadněte si každý den život. ✨