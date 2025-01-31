10 nejlepších softwarových balíků pro zvýšení produktivity v kanceláři v roce 2025 (recenze a ceny)

Ať už jste majitelem malé firmy nebo manažerem, který se snaží zvýšit produktivitu, potřebujete spolehlivý kancelářský balík, který vám umožní udělat více za méně času.
Představte si: kancelářský balík přizpůsobený vašim potřebám, který zlepšuje spolupráci a zvyšuje produktivitu.
Díky výkonným funkcím, jako je zpracování dokumentů, kompatibilita mezi platformami a úložiště, správný kancelářský software a aplikace podporují spolupráci a zvyšují efektivitu organizace.
Porozumění výhodám a nevýhodám dostupných kancelářských balíků na trhu vám pomůže vybrat nejvhodnější řešení.
Náš pečlivě sestavený seznam se zabývá 10 nejlepšími balíčky pro zvýšení produktivity, které vám pomohou formovat způsob, jakým pracujete, vytváříte a sdílíte digitální obsah, a zvýšit vaši produktivitu.
Co byste měli hledat v softwaru pro zvýšení produktivity v kanceláři?
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v kancelářském balíku.
- Vlastnosti a funkce: Nejlepší kancelářské balíky Microsoft Office nabízejí robustní funkce pro tvorbu dokumentů a prezentací, nástroje pro úpravy pro uživatele, správu úkolů a jsou kompatibilní s populárními formáty souborů.
- Spolupráce a komunikace mezi týmy: Efektivní kancelářský balík umožňuje vašim týmům pracujícím na více projektech současně spolupracovat v reálném čase s možností simultánní editace, komentování a přidávání poznámek. Kancelářský softwarový balík by měl nabízet komunikační aplikace, jako je e-mail a zasílání zpráv, aby podporoval týmovou práci a umožnil společně dosáhnout více.
- Intuitivní rozhraní: Chcete, aby vaše týmy trávily více času prací než zjišťováním, jak kancelářský balík funguje. Vyberte si kancelářské balíky s uživatelsky přívětivým rozhraním, které podporují rychlé osvojení, zkracují dobu školení, zvyšují produktivitu a zlepšují soustředění.
- Integrační schopnosti: Je řešení kompatibilní s vaší stávající technologií? Integrace s vašimi backendovými systémy, operačními systémy a cloudovými úložnými platformami pomáhá zefektivnit správu dat.
- Zabezpečení dat: Vyberte si sadu kancelářských programů s pokročilým šifrováním, zabezpečením dat, kontrolou přístupu a bezpečným sdílením, abyste ochránili citlivá obchodní data.
- Škálovatelnost a kompatibilita: Vyberte si kancelářský balík, který poroste spolu s vaší firmou a bude se přizpůsobovat měnícím se potřebám. Kompatibilita s více zařízeními a přístup prostřednictvím mobilních aplikací je nezbytností pro produktivitu vašich zaměstnanců na cestách.
10 nejlepších softwarových balíčků pro zvýšení produktivity v kanceláři
1. ClickUp
Jako manažer, který řídí několik projektů a spolupracuje s různými týmy, potřebujete správné řešení pro správu všech aspektů své práce. Cloudový nástroj pro zvýšení produktivity ClickUp vám umožňuje přizpůsobit si pracovní postupy a úkoly. Šablony, které ClickUp nabízí, pomáhají vašemu týmu soustředit se na dokončení prioritních úkolů a zajistit, že nic nezůstane opomenuto.
Kromě mnoha dostupných šablon vám funkce jako ClickUp AI umožňují vytvářet dokumenty od základu podle vašich požadavků. Třídit dokumenty, abyste je rychle našli, a ukládat je do svého pracovního prostoru pro rychlý přístup.
Řešení ClickUp vám pomůže pochopit posloupnost úkolů, které musí vaše týmy splnit, a zmapovat vzájemné závislosti, aby bylo zajištěno hladké provedení. Díky holistickému pohledu je snadné spravovat zdroje tak, aby byla zajištěna maximální produktivita a minimální překrývání.
Zjednodušte si správu projektů a ulehčete si práci díky uživatelsky přívětivému a přizpůsobitelnému rozhraní. Nejnovější verze ClickUp zjednodušuje sdílení souborů a spolupráci v reálném čase tím, že propojuje všechny účastníky vašich pracovních postupů, abyste mohli získat zpětnou vazbu od svého týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte a stanovujte priority svých kancelářských úkolů s přehledem o všech detailech projektu a o tom, jak je chcete sladit s cíli společnosti.
- Pomocí ClickUp Docs získáte přístup ke všemu na jednom místě propojením dokumentů a úkolů. Přidejte widgety pro aktualizaci pracovních postupů, aktualizaci stavu projektů, přiřazování úkolů, sdílení souborů a další.
- ClickUp Whiteboard je perfektní plátno pro vizualizaci vašich nápadů, vytváření týmových pracovních postupů pro brainstorming, strategii a mapování a přidávání dalšího kontextu k vaší práci propojením úkolů, dokumentů a souborů.
- Vytvářejte akční položky a podúkoly na základě kontextu úkolů a dokumentů pomocí ClickUp AI a vdechněte kreativitě do svého pracovního postupu s obsahem.
- Vytvořte šablony pro běžné úkoly a přidejte funkce, jako je pokročilé úpravy, značky úkolů a kontrolní seznamy úkolů, abyste se nemuseli obávat, že něco vynecháte.
- Upravujte dokumenty současně pro snadnou spolupráci v týmu a přiřazujte úkoly a komentáře členům svého týmu.
- Automatizujte sledování týmu pomocí ClickUp Goals, držte se jasných cílů, abyste dodrželi termíny, a stanovte si cíle, abyste mohli sledovat úspěchy.
- ClickUp umožňuje plynulý přechod mezi platformami – například z Google Workspace, Asana, Microsoft Excel nebo Monday.com – a hladkou integraci s komunikačními nástroji, jako jsou Zoom a Slack.
Omezení ClickUp
- Nové funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Bezplatná verze neposkytuje přístup k pokročilým funkcím, jako jsou analytické nástroje nebo časové osy projektů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Microsoft 365
Intuitivní platforma typu „vše v jednom“ vám umožňuje vytvářet, sdílet a spolupracovat na jednom místě, což usnadňuje týmovou práci. Microsoft Office 365 je cloudový software pro správu kanceláře, který pomáhá malým podnikům a velkým organizacím spolupracovat na jednom místě se všemi jejich oblíbenými aplikacemi.
Sada Microsoft Office 365 zahrnuje Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web a Microsoft Skype for Business Online. Online kancelářský software umožňuje uživatelům zvýšit svou produktivitu prakticky odkudkoli přes internet.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Možnost navrhovat cokoli od rozpočtů, příspěvků na sociálních sítích, videí a dalšího bez jakýchkoli zkušeností s grafickým designem.
- Jednotné rozhraní Microsoft Office pro vytváření dokumentů, prezentací a pracovních listů
- OneDrive organizuje a ukládá všechny vaše důležité soubory v rámci Office 365.
- Funkce pro spolupráci, díky kterým může váš tým a klienti spolupracovat odkudkoli a na všech vašich zařízeních.
Omezení Microsoft 365
- Jednotlivé produkty Office 365 nelze zakoupit samostatně.
- Nízká šířka pásma může způsobit zpomalení sady Office.
Ceny Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 E3: 36,00 $/uživatel/měsíc (roční závazek)
- Microsoft 365 E5: 57,00 $/uživatel/měsíc (roční závazek)
- Microsoft 365 F3: 8,00 $/uživatel/měsíc (roční závazek)
- Microsoft 365 Family: 99,99 $/rok
- Microsoft 365 Personal: 69,99 $/rok
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,7/5 (více než 4900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 400 recenzí)
3. Google Workspace
Google Workspace je webová online kancelářská sada, která hladce integruje vaše obchodní cíle s potřebami vašeho týmu. Jejich nejnovější Duet AI je velký produktivní hack, který pomáhá zvýšit produktivitu vaší společnosti pomocí generativní AI.
S pomocí e-mailu, chatu, souborů a schůzek můžete v rámci této alternativy k Microsoft Office navazovat kontakty, tvořit a spolupracovat. Nejnovější verze Gmailu je vhodná pro organizace a podniky na podnikové úrovni a je vybavena analytickým panelem a konfigurací zabezpečení dat.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Kompatibilita mezi zařízeními umožňuje zaměstnancům spolupracovat z kanceláře nebo domova na více zařízeních, včetně mobilních aplikací.
- Cloudová infrastruktura zajišťuje bezpečnost a ochranu informací, identit, aplikací, jako je Google Docs, a zařízení.
- Integrujte své sdílené stránky s Google Kalendářem, abyste měli všechny dokumenty z jednání na jednom místě.
- 14denní zkušební verze, abyste mohli vyzkoušet sadu aplikací Google pro zvýšení produktivity
Omezení Google Workspace
- Není kompatibilní s jinými platformami pro sdílení dokumentů.
- Webový software neumožňuje práci v offline režimu.
Ceny Google Workspace
- Bezplatná verze: na 14 dní
- Individuální plán: 9,99 $/měsíc (sleva při ročním závazku)
- Business Starter: 6 $/měsíc/uživatel (roční závazek)
- Business Standard: 12 $/měsíc/uživatel (roční závazek)
- Business Plus: 18 $/měsíc/uživatel (roční závazek)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 200 recenzí)
4. Apple iWork
Pokud chcete vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace v ekosystému Apple, Apple iWork je pro vás ideální volbou. Pomocí nástrojů pro kancelářskou produktivitu na iCloud.com můžete otevírat, upravovat a exportovat dokumenty v formátech Word, Excel a Presentation.
Kancelářské balíky obsahují různé šablony, které podporují vytváření profesionálních dokumentů přizpůsobených vašim potřebám. Spolupracujte s členy svého týmu pomocí funkcí, jako je sledování změn, zvýrazňování a integrovaný chat.
Nejlepší funkce Apple iWork
- Sestavujte dokumenty a přidávejte obrázky, grafy a další prvky pomocí dostupných šablon.
- Vytvářejte tabulky s grafy, tabulkami, obrázky, inteligentními kategoriemi a kontingenčními tabulkami.
- Vytvářejte a prezentujte prezentace sami nebo jako tým pomocí Keynotes.
Omezení Apple iWork
- Uživatelé se při otevírání dokumentů iWork v MS Office a jiném kancelářském softwaru potýkají s nesrovnalostmi ve formátování.
- Problémy s kompatibilitou mezi různými verzemi iOS
Ceny Apple iWork
- Bezplatná verze pro všechny, kteří mají účet iCloud.
Hodnocení a recenze Apple iWork
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. WordPerfect
WordPerfect je kompletní softwarová sada s mnoha funkcemi, od nástroje pro zpracování textu až po snadno použitelný nástroj pro úpravu obrázků, který vám pomůže zvýšit produktivitu.
Kromě toho Corel WordPerfect Office nabízí pokročilé funkce, jako je vestavěný slovník Oxford, vydavatel elektronických knih a několik šablon, které vám umožní pracovat chytřeji.
Nejlepší funkce WordPerfect
- Komplexní kancelářský balík s aplikací pro zpracování textu (WordPerfect), aplikací pro práci s tabulkami (Quattro Pro), aplikací pro prezentace, WordPerfect Lightning a nástrojem pro úpravu obrázků AfterShot.
- Otevírejte, upravujte a ukládejte nejnovější verzi formátů Microsoft Office v aplikaci WordPerfect Office.
- WordPerfect Lightning umožňuje uživatelům shromažďovat text a obrázky z různých zdrojů a znovu je použít jako dokument nebo e-mail.
Omezení programu WordPerfect
- Převod tabulek a dalších komponent do jiného nástroje, například Word, nefunguje dokonale.
- Ve srovnání s Microsoftem je třeba na redliningu ještě zapracovat.
Ceny WordPerfect
- Jednorázová licence: 249,99 $
Hodnocení a recenze WordPerfect
- G2: 4,1/5 (73 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (190 recenzí)
6. LibreOffice
Pokud hledáte dostupný, ale téměř kompletní kancelářský balík, který je cenově výhodný, přijde vám na pomoc LibreOffice, produkt Document Foundation.
LibreOffice, open-source kancelářský balík, je nástupcem OpenOffice. Tento bezplatný kancelářský balík zajistí, že vaše práce bude vypadat skvěle bez ohledu na formát dokumentu a účel, od dopisů, diplomových prací, finančních zpráv a prezentací až po technické výkresy.
Nejlepší funkce LibreOffice
- Bezplatný nástroj pro zvýšení produktivity v kanceláři s textovým editorem, editorem tabulek a prezentačním softwarem, který je k dispozici ve 110 jazycích.
- Nabízí kompatibilitu s více formáty dokumentů, včetně Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) a Publisher.
- Rozšiřte funkčnost a automatizujte úkoly pomocí rozšíření z LibreOffice Extension Center a šablon připravených k použití.
Omezení LibreOffice
- Chybí možnosti ukládání, sdílení, automatizace a online integrace s jiným softwarem.
- Zastaralé rozhraní ve srovnání s jinými balíky kancelářských aplikací
Ceny LibreOffice
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice
- G2: 4,3/5 (257 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2151 recenzí)
7. Apache OpenOffice
Máme řešení, pokud váš finanční ředitel požaduje snížení rozpočtu, ale stále potřebuje kancelářský balík s otevřeným zdrojovým kódem.
Apache OpenOffice je bezplatný open-source balík kancelářských aplikací, který organizacím pomáhá rychleji připravovat dokumenty Excel, prezentace, grafiku a spravovat data.
Nejlepší funkce Apache OpenOffice
- K dispozici v několika jazycích a kompatibilní se všemi standardními počítači.
- Data jsou uložena v mezinárodním otevřeném standardním formátu, který umožňuje číst a zapisovat soubory vytvořené pomocí jiných standardních kancelářských softwarových balíků.
- Apache OpenOffice Base vám umožňuje vytvářet a upravovat tabulky, formuláře a zprávy v rámci balíku softwaru.
Omezení Apache OpenOffice
- Uživatelské rozhraní je nudné a zastaralé.
- Některé formáty z aplikací MS Office nejsou kompatibilní s Oneoffice.
Ceny Apache OpenOffice
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 480 recenzí)
8. Zoho Workplace
Zjistili jste, že vaše týmy přeskakují mezi několika aplikacemi a pracují izolovaně?
Podniky mohou eliminovat rutinní práci pomocí jednotného ovládacího panelu, který integruje vaše aplikace a obchodní zdroje na jednom místě pomocí Zoho Workplace, integrované sady aplikací a nástrojů pro zvýšení produktivity.
Zoho Workplace nabízí e-mailovou službu, nástroj pro správu souborů a sadu kancelářských a kolaboračních aplikací. Tento balík kancelářských aplikací poskytuje spolupráci ve stylu sociálních médií pro vaši e-mailovou schránku. Ve Streams v Zoho Mail můžete zveřejňovat své nápady, pořádat brainstormingové sezení se svým týmem a současně plánovat úkoly.
Nejlepší funkce Zoho Workplace
- Přizpůsobitelný ovládací panel vám umožňuje měnit motivy a vybrat si preferovaný jazyk.
- Díky mobilním aplikacím Workplace můžete být ve spojení se svým týmem a spolupracovat s ním odkudkoli.
- Connect je řešení sociálního intranetu pro spolupráci v rámci celé společnosti.
- Vytvářejte a prezentujte profesionální prezentace svému publiku po celém světě pomocí Zoho Show a vybírejte z mnoha šablon a pokročilých animačních možností.
Omezení Zoho Workplace
- Náročná křivka učení pro začínající uživatele
- Problémy s integrací s aplikacemi, které nejsou od Zoho
Ceny Zoho Workplace
- Standard: 3 $/měsíc/uživatel
- Professional: 6 $/měsíc/uživatel
- Pouze e-mail: 1 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoho Workplace
- G2: 4,4/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. SoftMaker Office
SoftMaker Office je alternativa k Google Workspace s automatickým překladem, slučováním PDF, digitálním podpisem a porovnáváním dokumentů pro smartphony a tablety.
Tato sada kancelářských programů splňující požadavky GDPR je kompatibilní s Microsoft Office, což vám umožňuje upravovat dokumenty v ekosystému Microsoft.
Nejlepší funkce SoftMaker Office
- Obsahuje automatický překlad, slučování PDF, digitální podpisy a porovnávání dokumentů.
- Prémiová kvalita fontů OpenType a TrueType pro systémy Windows, Mac a Linux
- V souladu s GDPR a k dispozici v mobilních aplikacích pro iOS a Android.
Omezení SoftMaker Office
- Nelze snadno synchronizovat s cloudovým úložištěm
- Uživatelé si stěžují, že aktualizace jsou chybové a pomalé.
Ceny SoftMaker Office
- Professional 2024: 129,95 $
- Standard 2024: 99,95 $
Hodnocení a recenze SoftMaker Office
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. OnlyOffice
Předpokládejme, že jste manažerem IT oddělení ve vzdělávací instituci a hledáte kancelářský balík, který lze integrovat do cloudového prostředí, aby bylo možné bezpečně ukládat dokumenty v cloudu. Hledáte alternativu k MS Office s lokálním hostováním a OnlyOffice je ideální volbou.
Sada kancelářských programů OnlyOffice umožňuje učitelům a studentům zefektivnit práci na jejich projektech, spolupracovat online, vytvářet a upravovat dokumenty, tabulky a prezentace a usnadňuje proces výuky a učení.
Nejlepší funkce OnlyOffice
- Intuitivní ovládací panel pro správu vašeho digitálního pracovního prostoru a jeho přizpůsobení pomocí vestavěných barevných schémat, nahrazení log, titulů a odkazů a změnu motivu rozhraní.
- Prostory pro spolupráci umožňují společné vytváření dokumentů, sledování změn a komunikaci v reálném čase pomocí integrovaného chatu a audio a video hovorů.
- Používejte Workspace pro dokumentaci projektů, šifrujte spolupráci na dokumentech pro zabezpečení podniku a analyzujte produktivitu svého týmu pomocí Ganttových diagramů.
Omezení OnlyOffice
- Není snadné přizpůsobit uživatelské rozhraní
- Nesynchronizuje se automaticky s Google Drive.
Ceny OnlyOffice
- Enterprise: 2 200 $/server pro 50 uživatelů
- Enterprise Plus: 3 300 USD/server pro 50 uživatelů
- Enterprise Premium: 4 450 USD/server pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze OnlyOffice
- G2: 4,4/5 (63 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (324 recenzí)
Jste připraveni revolučně zvýšit produktivitu vaší organizace?
Výběr kancelářského softwaru je kompasem, který vás vede k efektivní spolupráci, efektivnímu zpracování dokumentů a zvýšené organizační efektivitě. Vyberte si kancelářský balík, který odpovídá workflow vaší organizace a poskytuje týmům plynulé, produktivní a bezpečné prostředí pro dosahování jejich cílů.
ClickUp je jedna z nejlepších kancelářských sad dostupných pro firmy, organizace, vzdělávací instituce a kohokoli, kdo chce vytvářet a sdílet digitální obsah.
Správa pracovních postupů rozděluje složité projekty na zvládnutelné úkoly a umožňuje vám přidělovat odpovědnosti, sledovat pokrok a automatizovat manuální kroky pracovního postupu.
Automatizace ClickUp se integruje s jiným kancelářským softwarem, aby zajistila plynulý tok informací mezi různými softwary a odděleními. Díky zabezpečení na podnikové úrovni je to online kancelářský balík první volby, a to i pro odvětví, jako jsou vzdělávací instituce.
Díky pokročilým funkcím, jako jsou šablony tabulek, nástroje pro týmovou spolupráci, migrace mezi platformami a možnost integrace s jinými komunikačními aplikacemi, je ClickUp ideální volbou pro zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí vytvářet a sdílet digitální obsah se svými klienty a týmy.
Vyzkoušejte kancelářský software ClickUp ještě dnes.