10 nejlepších aplikací pro soustředění, které vám pomohou zůstat produktivní v roce 2025

Věděli jste, že průměrný člověk je při práci rozptylován každých 40 sekund? S rostoucí prevalencí digitálních rozptýlení a neustálou poptávkou po multitaskingu je udržování soustředění a produktivity náročnější než kdykoli předtím.
Technologie však nabízí i řešení tohoto problému v podobě aplikací pro soustředění. Tyto inovativní aplikace jsou speciálně navrženy tak, aby pomáhaly jednotlivcům i týmům udržet soustředění, blokovat rušivé vlivy a v konečném důsledku zvýšit jejich produktivitu.
V tomto článku se ponoříme do světa aplikací pro soustředění a představíme 10 nejlepších aplikací pro soustředění roku 2024, které mohou revolučním způsobem změnit váš způsob práce a zvýšit vaši efektivitu. ?
Co je to aplikace pro soustředění?
Aplikace pro soustředění je digitální nástroj speciálně navržený tak, aby pomáhal jednotlivcům udržet koncentraci a produktivitu minimalizováním rušivých vlivů. Tyto aplikace nabízejí řadu funkcí, které pomáhají blokovat nebo omezovat přístup k webovým stránkám, sociálním sítím nebo jiným aplikacím, které zabírají čas a rozptylují pozornost.
Díky vytvoření kontrolovaného digitálního prostředí umožňují aplikace pro soustředění uživatelům zaměřit svou pozornost na důležité úkoly a cíle. Některé aplikace pro soustředění navíc přesahují možnosti blokování rušivých vlivů a poskytují funkce pro sledování cílů, efektivní správu času a podporu produktivnější pracovní rutiny.
Ať už jste student, profesionál nebo kdokoli, kdo se snaží zlepšit svou koncentraci, aplikace pro zlepšení koncentrace může být v dnešním rychle se měnícím světě cenným pomocníkem.
Naše metodika pro nalezení nejlepších aplikací pro soustředění
Abychom vyhodnotili nejlepší aplikace pro soustředění v roce 2024, provedli jsme komplexní výzkum založený na zkušenostech skutečných uživatelů. Naše analýza zohlednila faktory, jako je uživatelská zkušenost, efektivita, zákaznická podpora a funkce pro soustředění, které každá aplikace nabízí.
Zkoumali jsme také naše vlastní zkušenosti s aplikacemi pro soustředění, abychom zjistili, které z nich vynikají nad ostatními. Po pečlivém zhodnocení těchto klíčových kritérií jsme do našeho seznamu vybrali 10 aplikací pro soustředění, které si získaly chválu jak od uživatelů, tak od odborníků.
Pojďme na to!
10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity
Z široké nabídky aplikací pro soustředění jsme vybrali 10 nejlepších, které pomáhají jednotlivcům udržet soustředění a produktivitu. Od blokování rušivých vlivů po sledování cílů a optimalizaci pracovního postupu – tyto skvělé aplikace nabízejí řadu funkcí, které vám v roce 2024 pomohou zvýšit produktivitu.
Pojďme prozkoumat to nejlepší z oblasti aplikací pro soustředění!
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu projektů, týmovou spolupráci a produktivitu
ClickUp je univerzální aplikace pro soustředění, správu projektů a produktivitu v jednom komplexním balíčku. Je známá především díky svým přizpůsobitelným a flexibilním funkcím, které umožňují jednotlivcům i týmům zůstat organizovaní, soustředění a hladce spolupracovat.
Jak vám ClickUp pomáhá udržet soustředění? Zde je několik způsobů, jak ClickUp může zvýšit vaši produktivitu, eliminovat rušivé vlivy a udržet vás na správné cestě k dosažení lepších výsledků:
- All-in-one nástroj pro správu projektů a produktivitu: ClickUp nabízí stovky pokročilých funkcí pro správu projektů, týmovou spolupráci a produktivitu, které vám pomohou konsolidovat vaše aplikace – eliminuje potřebu používat více nástrojů a snižuje přepínání mezi kontexty.
- Plně přizpůsobitelná platforma: ClickUp nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a plně přizpůsobitelnou platformu, která vám umožní přizpůsobit aplikaci vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu a preferencím a zajistit tak personalizované a efektivní uživatelské prostředí.
- Globální sledování času: Vestavěný časový tracker v ClickUp vám umožňuje sledovat čas strávený na úkolech ve vašem pracovním prostoru a sledovat čas soustředění, což pomáhá s časovým managementem a udržuje vás zodpovědnými za svůj čas.
- Online aplikace pro seznam úkolů: Vytvářejte přehledné, multifunkční online seznamy úkolů, abyste mohli snadno spravovat své nápady, soustředit se na úkoly a dokončit svůj seznam úkolů.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizační funkce ClickUp vám umožňují automatizovat opakující se úkoly, což šetří čas a zajišťuje efektivnější pracovní postupy.
- Rozšíření ClickUp pro Chrome: Rozšíření ClickUp pro Chrome spojuje pět nejvíce oddělených funkcí projektového řízení do jedné úžasné aplikace. K těmto funkcím máte přístup z prohlížeče, což omezuje rušivé vlivy a nutnost otevírat novou aplikaci.
- Správa pracovního vytížení: Zobrazení pracovního vytížení je skvělé pro správu pracovního vytížení a zajištění správného rozdělení práce, aby nedocházelo k nedodržování termínů a vyhoření.
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji tak, aby vyhovovala vašim potřebám, pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně tabule ClickUp, kalendáře, časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších.
- Funkce drag and drop: Jednoduše přetahujte položky v pracovním prostoru ClickUp, aniž byste potřebovali technické znalosti.
- Hierarchie projektů: Funkce hierarchie projektů vám umožňuje vytvářet vnořené úkoly a podúkoly, čímž zajišťuje jasnou strukturu vašich projektů a hladkou spolupráci v rámci týmů.
- Efektivní správa úkolů: ClickUp nabízí řadu funkcí pro efektivní správu úkolů, včetně přiřazování úkolů, nastavování termínů, přidávání příloh a vytváření kontrolních seznamů, díky čemuž je snazší zůstat organizovaní a soustředění.
- Integrace s více než 1000 nástroji pro zvýšení produktivity: ClickUp se hladce propojuje s celou řadou nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Drive, Slack a Trello, což vám umožňuje centralizovat vaši práci a eliminovat potřebu používat více aplikací, což vede k soudržnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu postupu.
- K dispozici na všech zařízeních: Díky dostupnosti na zařízeních s Androidem, iOS, Windows a Mac poskytuje ClickUp komplexní sadu funkcí pro zvýšení produktivity a zefektivnění týmové práce.
- Mobilní aplikace: Přistupujte ke své práci odkudkoli pomocí mobilní aplikace ClickUp.
- Neblokuje aplikace a webové stránky
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3600 recenzí)
- G2: 4,7 z 5 (více než 6700 recenzí)
- Blokujte rušivé webové stránky a aplikace: Focus Bear vám umožňuje snadno blokovat webové stránky a aplikace, které vás zdržují, eliminovat rušivé vlivy a vytvořit prostředí vhodné pro soustředěnou práci.
- Nastavte si denní rutinu: Díky možnosti vytvářet a sledovat denní návyky vám Focus Bear pomůže vytvořit produktivní rutinu, podobnou dennímu plánovači, ale zajistí vám konzistentnost a pokrok směrem k vašim cílům.
- Sledujte pokrok při dosahování cílů: Aplikace vám umožňuje nastavit a sledovat vaše cíle, poskytuje vizuální ukazatele pokroku a motivuje vás, abyste se drželi plánu a dosáhli požadovaných výsledků.
- Dělejte si přestávky pro zvýšení produktivity: Focus Bear podporuje pravidelné přestávky pro optimální produktivitu a nabízí přizpůsobitelné intervaly pro soustředění a osvěžující přestávky, aby se zabránilo vyhoření.
- Režimy soustředění: Focus Bear nabízí různé režimy soustředění, jako je technika Pomodoro nebo přizpůsobitelné časovače, které vám umožní přizpůsobit pracovní relace vaší preferované metodě a stylu práce, čímž dále zvýšíte produktivitu a koncentraci.
- Aplikace nenabízí bezplatnou verzi.
- Na základě předplatného: 5 $ měsíčně
- Product Hunt: 4,9 z 5 (17 recenzí)
- Interaktivní a intuitivní funkce gamifikuje produktivitu: Gamifikační přístup aplikace Forest činí soustředění zábavnějším a odměňujícím tím, že uživatelům umožňuje pěstovat virtuální les prostřednictvím soustředěných pracovních sezení a poskytuje vizuální znázornění jejich produktivity.
- Spolupráce pro povzbuzení: Uživatelé mohou pozvat přátele nebo kolegy, aby se připojili k jejich virtuálnímu lesu, což podporuje pocit odpovědnosti a motivace, protože společně pracují na dosažení svých cílů.
- Sázení skutečných stromů za virtuální mince: Aplikace Forest umožňuje uživatelům utratit virtuální mince získané za soustředěné sezení a přispět tak na iniciativy sázení skutečných stromů, čímž podporuje udržitelnost životního prostředí a má pozitivní dopad nad rámec produktivity.
- Tagy pro snazší navigaci: Forest nabízí funkci tagování, která uživatelům umožňuje kategorizovat jejich úkoly a relace, což usnadňuje navigaci a organizaci práce v rámci aplikace.
- Sledování pokroku pomocí časové osy: Funkce časové osy v aplikaci umožňuje uživatelům zobrazit historii své produktivity, zobrazuje délku a počet dokončených soustředěných relací, což jednotlivcům pomáhá sledovat jejich pokrok a identifikovat vzorce v jejich pracovních návycích.
- Nabízí pouze časovač Pomodoro.
- Zdarma: Vytvořte si svůj virtuální les
- Pro: 1,99 $ (jednorázová platba)
- Product Hunt: 4,7 z 5 (25 recenzí)
- Blokuje neomezený počet aplikací a webových stránek: Umožňuje uživatelům blokovat neomezený počet webových stránek a aplikací, čímž zajišťuje prostředí bez rušivých vlivů přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.
- Aplikace s blokováním heslem: Aplikace nabízí možnost chránit konkrétní aplikace heslem, čímž zabraňuje přístupu i během naplánovaných blokovacích období a přidává další úroveň kontroly a odpovědnosti.
- Blokování rozvrhů: Uživatelé si mohou nastavit vlastní blokování rozvrhů a určit dny a časy, kdy mají být určité aplikace nebo webové stránky blokovány, což jim umožní vytvořit si rutiny pro soustředěnou práci.
- Plány přestávek: Cold Turkey Blocker také poskytuje plány přestávek, které uživatelům umožňují vyhradit si konkrétní časové intervaly na odpočinek nebo činnosti nesouvisející s prací, čímž podporuje vyvážený přístup k produktivitě.
- Blokujte konkrétní URL adresy a klíčová slova: Uživatelé mají možnost blokovat konkrétní URL adresy nebo klíčová slova, čímž zabrání přístupu na konkrétní webové stránky nebo k obsahu, který by mohl rozptylovat, a dále tak zvýší svou koncentraci a produktivitu.
- Bezplatná verze postrádá mnoho užitečných funkcí, jako je blokový rozvrh.
- Není k dispozici pro mobilní zařízení.
- Blocker Free: bezplatná verze
- Blocker Pro: 39 $ (doživotní přístup)
- Trustpilot: 4,1 z 5 (7 recenzí)
- Blokování aplikací a webových stránek: Serene umožňuje uživatelům blokovat desktopové aplikace a webové stránky, což jim pomáhá udržet soustředění a eliminovat potenciální zdroje rušení během práce.
- Stanovte si denní cíle: Uživatelé si mohou pomocí funkce seznamu úkolů v aplikaci Serene stanovit denní cíle, které jim poskytnou jasný cíl, ke kterému mohou směřovat, a pomohou jim stanovit priority úkolů a zůstat po celý den na správné cestě.
- Hudba pro soustředění: Serene nabízí pečlivě vybraný výběr hudby a ambientních zvuků, které podporují soustředění, a poskytuje uklidňující a pohlcující zvukové prostředí, které podporuje koncentraci a produktivitu.
- Pomodoro timery: Aplikace obsahuje Pomodoro timery, které uživatelům umožňují pracovat v soustředěných intervalech následovaných krátkými přestávkami, což je účinná technika pro správu času, udržení energie a prevenci vyhoření.
- Tlumič telefonu: Serene nabízí funkci tlumiče telefonu, která ztlumí příchozí hovory, oznámení a rušivé vlivy z mobilních zařízení, čímž zajistí nepřerušovaný pracovní tok a sníží pokušení používat telefon během pracovní doby.
- K dispozici pouze pro uživatele Mac.
- Nenabízí bezplatnou verzi.
- Nabízí 10 hodin bezplatné intenzivní práce, poté 4 $ měsíčně.
- Product Hunt: 4,1 z 5 (17 recenzí)
- Automatický pracovní postup a plány týmu: Taskade nabízí automatický pracovní postup, plány týmu a šablony pro hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence, které týmům umožňují vizualizovat postup projektu, sledovat úkoly a zajistit efektivní spolupráci od začátku do konce.
- Odpočítávací časovače: Taskade obsahuje odpočítávací časovače, které lze nastavit pro konkrétní úkoly nebo schůzky, což pomáhá týmům udržet soustředění a efektivně spravovat svůj čas.
- Zprávy a videochaty: Taskade nabízí integrované funkce pro zasílání zpráv a videochaty, které umožňují komunikaci v reálném čase a plynulou spolupráci mezi členy týmu bez ohledu na jejich umístění.
- Samostatné pracovní prostory pro každý tým: Aplikace umožňuje vytvořit samostatné pracovní prostory pro každý tým, čímž poskytuje vyhrazený prostor pro každý projekt nebo oddělení, kde lze spolupracovat, sdílet soubory a přidělovat úkoly, což zajišťuje organizovanou a soustředěnou týmovou práci.
- Kanbanová tabule: Taskade obsahuje kanbanovou tabuli, která týmům umožňuje vizualizovat a spravovat své úkoly vizuálně intuitivním způsobem, poskytuje jasný přehled o pracovním postupu a pokroku a usnadňuje stanovení priorit úkolů a koordinaci týmu.
- Nejužitečnější pro týmy
- Neblokuje webové stránky ani aplikace
- Navždy zdarma: Bezplatná verze
- Starter: 4 $ měsíčně pro 3 uživatele
- Plus: 8 $ měsíčně pro 5 uživatelů
- Pro: 19 $ měsíčně pro 20 uživatelů
- Podnikání: 49 $ měsíčně pro 50 uživatelů
- Ultimate: 99 $ měsíčně pro 100 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- Product Hunt: 5 z 5 (214 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (43 recenzí)
- Blokuje webové stránky a weby až na 24 hodin: SelfControl umožňuje uživatelům blokovat přístup k určitým webovým stránkám a celým webům na stanovenou dobu až 24 hodin, čímž zajišťuje prostředí bez rušivých vlivů během kritických pracovních období.
- Blokujte kategorie webových stránek a URL adresy s konkrétními slovy: Uživatelé mohou blokovat celé kategorie webových stránek nebo konkrétní URL adresy obsahující určitá slova, což poskytuje další úroveň kontroly nad typy obsahu, ke kterým lze během blokovaných období přistupovat.
- Pokračuje v blokování i po přeinstalování aplikace: SelfControl je navržen s přísným přístupem, který zajišťuje, že nastavení blokování přetrvává i po odinstalování a přeinstalování aplikace, což podporuje dlouhodobý závazek k produktivitě.
- Export a import seznamu blokovaných položek: Aplikace umožňuje uživatelům exportovat a importovat seznamy blokovaných položek, což usnadňuje sdílení a replikaci konfigurací blokování mezi různými zařízeními nebo mezi členy týmu.
- Blokuje vše kromě povolených položek: SelfControl využívá přístup založený na whitelistu a ve výchozím nastavení blokuje všechny webové stránky a aplikace kromě těch, které uživatel výslovně povolil, čímž vytváří vysoce restriktivní a soustředěné digitální prostředí pro maximální produktivitu.
- K dispozici pouze pro Mac
- Nenabízí žádné další funkce.
- Zdarma
- Alternative. me: 4,3 z 5 (7 recenzí)
- Blokování webových stránek: PawBlock umožňuje uživatelům blokovat konkrétní webové stránky, které bývají zdrojem rozptýlení, a pomáhá jim tak eliminovat činnosti, které mohou vést ke ztrátě času.
- Funkce měkkého blokování: Rozšíření nabízí funkci měkkého blokování, což znamená, že místo úplného blokování webové stránky zobrazí připomenutí nebo varování, což uživatelům dává příležitost přehodnotit své rozhodnutí navštívit rušivou stránku.
- Odblokování na základě otázek: Před odblokováním webové stránky PawBlock klade uživatelům opakované otázky, aby posílil jejich odhodlání zůstat soustředění, zajistil jim chvilku na zamyšlení a odradil je od impulzivních rozptýlení.
- Emocionální motivace: PawBlock poskytuje emocionální motivaci pomocí obrázků zklamaných zvířat, které vyvolávají pocit viny nebo odpovědnosti a slouží jako jemné, ale účinné připomenutí, abyste se soustředili na práci a neprokrastinovali.
- Pozitivní vztah mezi prací a přestávkami: Toto rozšíření pomáhá uživatelům navázat pozitivní vztah mezi prací a přestávkami tím, že je povzbuzuje k plánovaným přestávkám a odměňuje je relaxací bez pocitu viny, čímž podporuje zdravou rovnováhu mezi soustředěnou prací a osvěžujícími přestávkami.
- Lze použít pouze uživatelé PC s prohlížečem Firefox nebo Chrome.
- Zdarma pro uživatele
- Doplňky Firefoxu: 4,6 z 5 (13 recenzí)
- Opakující se plány pro blokování nebo přístup na webové stránky: LeechBlock umožňuje uživatelům nastavit opakující se plány pro blokování nebo povolení přístupu na konkrétní webové stránky, což poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení se jejich pracovním rutinám a efektivní řízení online rozptýlení.
- Šest sad blokovaných webů: Rozšíření nabízí šest různých sad blokování webových stránek, což uživatelům umožňuje kategorizovat a přizpůsobovat seznamy blokovaných webů na základě různých kontextů nebo typů rozptýlení, kterým se chtějí vyhnout.
- Časové limity nebo pevně stanovená časová období pro blokování: Uživatelé mohou nastavit časové limity nebo pevně stanovená časová období pro blokování webových stránek, například na 3 hodiny nebo od 9:00 do 14:00, což zajistí soustředěné pracovní relace bez pokušení navštívit rušivé stránky během určených časových rámců.
- Časové limity pro přístup na každou webovou stránku: LeechBlock umožňuje uživatelům nastavit konkrétní časové limity pro přístup na jednotlivé webové stránky, což podporuje efektivní prohlížení a zabraňuje nadměrnému trávení času na neproduktivních stránkách.
- Blokuje přístup k internetu pomocí zástupných znaků: Díky funkci zástupných znaků může LeechBlock blokovat přístup k celým kategoriím nebo doménám internetu, čímž poskytuje komplexní přístup ke snížení rušivých vlivů a zvýšení produktivity.
- Není k dispozici pro uživatele mobilních zařízení.
- Zdarma
- AlternativeTo: 4,3 z 5 (7 recenzí)
- Blokuje neomezený počet webových stránek a aplikací: Freedom umožňuje uživatelům blokovat neomezený počet webových stránek a aplikací, což jim umožňuje vytvořit přizpůsobené digitální prostředí bez rušivých vlivů, které je šité na míru jejich konkrétním potřebám.
- Okolní zvuky pro soustředění: Aplikace nabízí okolní zvuky, jako je zvuk deště nebo bílý šum, které mohou zlepšit soustředění a koncentraci tím, že vytvářejí uklidňující a pohlcující zvukové pozadí.
- Plánování jednotlivých a opakujících se relací: Freedom umožňuje plánovat jak jednotlivé relace, tak opakující se relace, což uživatelům umožňuje naplánovat si období soustředěné práce a vytvořit si pravidelné rutiny pro optimalizaci produktivity.
- Anotace relací: Uživatelé mohou své relace opatřit poznámkami nebo značkami, což jim umožňuje sledovat pokrok, reflektovat úspěchy nebo přidávat kontext ke svým produktivním relacím pro lepší organizaci a analýzu.
- Režim uzamčení: Freedom nabízí funkci režimu uzamčení, která zabraňuje uživatelům obejít nebo změnit nastavení blokování během aktivních relací, čímž zajišťuje nepřerušované soustředění a odrazuje od impulzivních rozptýlení.
- Uživatelé mají možnost dostávat oznámení z aplikací, protože blokuje pouze internetové připojení k aplikacím.
- Ročně: 3,33 $ měsíčně
- Měsíčně: 8,99 $ za měsíc
- Navždy: 99,50 $
- G2: 4,8 z 5 (6 recenzí)
- Získat aplikaci: 4,8 z 5 (55 recenzí)
Podívejte se, jak vám ClickUp AI pomůže zvýšit vaši produktivitu na novou úroveň: Nejlepší funkce Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji podle svých potřeb pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí. Více než 15 vlastních zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně ClickUp Whiteboards, kalendáře, časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších Funkce drag and drop: Jednoduše přetahujte položky v pracovním prostoru ClickUp bez nutnosti technických znalostí Hierarchie projektů: Funkce hierarchie projektů vám umožňuje vytvářet vnořené úkoly a podúkoly, což poskytuje jasnou strukturu vašich projektů a zajišťuje hladkou spolupráci v rámci týmů Zefektivněné řízení úkolů: ClickUp poskytuje řadu funkcí pro zefektivnění řízení úkolů, včetně přiřazování úkolů, nastavování termínů, přidávání příloh a vytváření kontrolních seznamů, což usnadňuje udržení organizace a soustředění Integrace s více než 1000 nástroji pro zvýšení produktivity: ClickUp se hladce propojuje s celou řadou nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Drive, Slack a Trello, což vám umožňuje centralizovat vaši práci a eliminovat potřebu používat více aplikací, což vede k soudržnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu postupu Dostupné na všech zařízeních: Díky své dostupnosti na zařízeních Android, iOS, Windows a Mac poskytuje ClickUp komplexní sadu funkcí pro zvýšení produktivity a zefektivnění týmové práce Mobilní aplikace: Díky mobilní aplikaci ClickUp máte přístup ke své práci odkudkoli. Omezení Neblokuje aplikace a webové stránky. Ceny Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel Business: 12 $ za měsíc/uživatel Enterprise: Ceny na vyžádání Hodnocení a recenze zákazníků Capterra: 4,7 z 5 (3600+ recenzí) G2: 4,7 z 5 (6700+ recenzí)
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji tak, aby vyhovovala vašim potřebám, pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně tabule ClickUp, kalendáře, časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších.
- Funkce drag and drop: Jednoduše přetahujte položky v pracovním prostoru ClickUp, aniž byste potřebovali technické znalosti.
- Hierarchie projektů: Funkce hierarchie projektů vám umožňuje vytvářet vnořené úkoly a podúkoly, čímž zajišťuje jasnou strukturu vašich projektů a hladkou spolupráci v rámci týmů.
- Efektivní správa úkolů: ClickUp nabízí řadu funkcí pro efektivní správu úkolů, včetně přiřazování úkolů, nastavování termínů, přidávání příloh a vytváření kontrolních seznamů, díky čemuž je snazší zůstat organizovaní a soustředění.
- Integrace s více než 1000 nástroji pro zvýšení produktivity: ClickUp se hladce propojuje s celou řadou nástrojů pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Drive, Slack a Trello, což vám umožňuje centralizovat vaši práci a eliminovat potřebu používat více aplikací, což vede k soudržnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu postupu.
- K dispozici na všech zařízeních: Díky dostupnosti na zařízeních s Androidem, iOS, Windows a Mac poskytuje ClickUp komplexní sadu funkcí pro zvýšení produktivity a zefektivnění týmové práce.
- Mobilní aplikace: Přistupujte ke své práci odkudkoli pomocí mobilní aplikace ClickUp.
Omezení
- Neblokuje aplikace a webové stránky
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3600 recenzí)
- G2: 4,7 z 5 (více než 6700 recenzí)
2. Focus Bear
Nejlepší pro budování návyků a zlepšení každodenní produktivity
Focus Bear je výkonná aplikace pro budování návyků, produktivitu a soustředění, která pomáhá lidem zůstat pozorní a zvýšit jejich produktivitu.
Díky své schopnosti blokovat rušivé aplikace a webové stránky vytváří Focus Bear prostředí bez rušivých vlivů, které uživatelům umožňuje soustředit se na své úkoly a dosáhnout svých cílů. Ať už používáte zařízení Mac, Windows, Android nebo iOS, Focus Bear je k dispozici pro všechna vaše zařízení a poskytuje konzistentní a efektivní řešení pro zvýšení soustředění a produktivity.
Nejlepší funkce
- Blokujte rušivé webové stránky a aplikace: Focus Bear vám umožňuje snadno blokovat webové stránky a aplikace, které vás zdržují, eliminovat rušivé vlivy a vytvořit prostředí pro soustředěnou práci.
- Nastavte si denní rutinu: Díky možnosti vytvářet a sledovat denní návyky vám Focus Bear pomůže vytvořit produktivní rutinu, podobnou dennímu plánovači, ale zajistí vám konzistentnost a pokrok směrem k vašim cílům.
- Sledujte pokrok při dosahování cílů: Aplikace vám umožňuje nastavit a sledovat vaše cíle, poskytuje vizuální ukazatele pokroku a motivuje vás, abyste se drželi plánu a dosáhli požadovaných výsledků.
- Dělejte si přestávky pro zvýšení produktivity: Focus Bear podporuje pravidelné přestávky pro optimální produktivitu a nabízí přizpůsobitelné intervaly pro soustředění a osvěžující přestávky, aby se zabránilo vyhoření.
- Režimy soustředění: Focus Bear nabízí různé režimy soustředění, jako je technika Pomodoro nebo přizpůsobitelné časovače, které vám umožní přizpůsobit pracovní sezení vaší preferované metodě a stylu práce, čímž dále zvýšíte produktivitu a koncentraci.
Omezení
- Aplikace nenabízí bezplatnou verzi.
Ceny
- Na základě předplatného: 5 $ měsíčně
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,9 z 5 (17 recenzí)
3. Forest
Nejlepší pro překonání závislosti na internetu a lepší time management
Forest je jedinečná aplikace pro produktivitu a soustředění, která využívá koncept pěstování virtuálního stromu jako silnou motivaci k udržení soustředění a vyhnutí se závislosti na telefonu. Pokud se uživatelé zaváží k 25minutovým sezením soustředění, mohou pěstovat virtuální strom, ale pokud během této doby použijí telefon, strom „zemře“. Díky svému poutavému a interaktivnímu přístupu Forest podporuje pozorné pracovní návyky a pomáhá jednotlivcům udržet koncentraci. Forest je k dispozici na platformách Android a iOS a je cenným pomocníkem pro každého, kdo se snaží zvýšit produktivitu a zbavit se rozptýlení telefonem.
Nejlepší funkce
- Interaktivní a intuitivní funkce gamifikuje produktivitu: Gamifikační přístup aplikace Forest činí soustředění zábavnějším a přínosnějším tím, že uživatelům umožňuje pěstovat virtuální les prostřednictvím soustředěných pracovních sezení a poskytuje vizuální znázornění jejich produktivity.
- Spolupráce pro povzbuzení: Uživatelé mohou pozvat přátele nebo kolegy, aby se připojili k jejich virtuálnímu lesu, což podporuje pocit odpovědnosti a motivace, protože společně pracují na dosažení svých cílů.
- Sázení skutečných stromů za virtuální mince: Aplikace Forest umožňuje uživatelům utratit virtuální mince získané za soustředěné sezení a přispět tak na iniciativy sázení skutečných stromů, čímž podporuje udržitelnost životního prostředí a má pozitivní dopad nad rámec produktivity.
- Tagy pro snazší navigaci: Forest nabízí funkci tagování, která uživatelům umožňuje kategorizovat jejich úkoly a relace, což usnadňuje navigaci a organizaci práce v rámci aplikace.
- Sledování pokroku pomocí časové osy: Funkce časové osy v aplikaci umožňuje uživatelům zobrazit historii své produktivity, zobrazuje délku a počet dokončených soustředěných relací, což jednotlivcům pomáhá sledovat jejich pokrok a identifikovat vzorce v jejich pracovních návycích.
Omezení
- Nabízí pouze Pomodoro časovač.
Ceny
- Zdarma: Vytvořte si svůj virtuální les
- Pro: 1,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,7 z 5 (25 recenzí)
4. Cold Turkey Blocker
Nejlepší pro blokování přístupu k webovým stránkám a jiným aplikacím
Cold Turkey Blocker je výkonná aplikace pro zvýšení produktivity, která bojuje proti rozptýlení tím, že blokuje přístup k celému internetu. Díky svým robustním blokovacím schopnostem pomáhá tento nástroj jednotlivcům udržet soustředění a produktivitu tím, že brání přístupu k webovým stránkám, aplikacím a online rozptýlením. Tato aplikace, která je k dispozici pro platformy Mac i Windows, poskytuje cenné řešení pro ty, kteří chtějí znovu získat kontrolu nad svým digitálním prostředím a maximalizovat svou produktivitu.
Nejlepší funkce
- Blokuje neomezený počet aplikací a webových stránek: Umožňuje uživatelům blokovat neomezený počet webových stránek a aplikací, čímž zajišťuje prostředí bez rušivých vlivů přizpůsobené jejich konkrétním potřebám.
- Aplikace s blokováním heslem: Aplikace nabízí možnost chránit konkrétní aplikace heslem, čímž zabraňuje přístupu i během naplánovaných blokovacích období a přidává další úroveň kontroly a odpovědnosti.
- Blokování rozvrhů: Uživatelé si mohou nastavit vlastní blokování rozvrhů a určit dny a časy, kdy mají být určité aplikace nebo webové stránky blokovány, což jim umožní vytvořit si rutiny pro soustředěnou práci.
- Plány přestávek: Cold Turkey Blocker také poskytuje plány přestávek, které uživatelům umožňují vyhradit si konkrétní časové intervaly na odpočinek nebo činnosti nesouvisející s prací, čímž podporuje vyvážený přístup k produktivitě.
- Blokujte konkrétní URL adresy a klíčová slova: Uživatelé mají možnost blokovat konkrétní URL adresy nebo klíčová slova, čímž zabrání přístupu na konkrétní webové stránky nebo k obsahu, který by mohl rozptylovat, a dále tak zvýší svou koncentraci a produktivitu.
Omezení
- Bezplatná verze postrádá mnoho užitečných funkcí, jako je blokový rozvrh.
- Není k dispozici pro mobilní zařízení.
Ceny
- Blocker Free: bezplatná verze
- Blocker Pro: 39 $ (doživotní přístup)
Hodnocení a recenze zákazníků
- Trustpilot: 4,1 z 5 (7 recenzí)
5. Serene
Nejlepší pro soustředěnou práci pro uživatele Mac
Serene je aplikace pro produktivitu a správu, která pomáhá uživatelům soustředit se a dosáhnout svých cílů tím, že blokuje rušivé vlivy. Serene se zaměřuje na vytvoření klidného a produktivního pracovního prostředí a nabízí řadu funkcí, které eliminují přerušení a zvyšují koncentraci. Serene je k dispozici výhradně pro uživatele Mac a je cenným nástrojem pro jednotlivce, kteří chtějí optimalizovat svou produktivitu a vytvořit klidný pracovní postup bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce
- Blokování aplikací a webových stránek: Serene umožňuje uživatelům blokovat desktopové aplikace a webové stránky, což jim pomáhá udržet soustředění a eliminovat potenciální zdroje rušení během práce.
- Stanovte si denní cíle: Uživatelé si mohou pomocí funkce seznamu úkolů v aplikaci Serene stanovit denní cíle, které jim poskytnou jasný cíl, na kterém mohou pracovat, a pomohou jim stanovit priority úkolů a zůstat po celý den na správné cestě.
- Hudba pro soustředění: Serene nabízí pečlivě vybranou hudbu a ambientní zvuky, které podporují soustředění, a vytváří uklidňující a pohlcující zvukové prostředí, které podporuje koncentraci a produktivitu.
- Pomodoro timery: Aplikace obsahuje Pomodoro timery, které uživatelům umožňují pracovat v soustředěných intervalech následovaných krátkými přestávkami, což je účinná technika pro správu času, udržení energie a prevenci vyhoření.
- Tlumič telefonu: Serene nabízí funkci tlumiče telefonu, která ztlumí příchozí hovory, oznámení a rušivé vlivy z mobilních zařízení, čímž zajistí nepřerušovaný pracovní tok a sníží pokušení používat telefon během pracovní doby.
Omezení
- K dispozici pouze pro uživatele Mac.
- Nenabízí bezplatnou verzi.
Ceny
- Nabízí 10 hodin bezplatné intenzivní práce, poté 4 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 4,1 z 5 (17 recenzí)
6. Taskade
Nejlepší pro týmy a týmovou spolupráci
Taskade je komplexní nástroj pro správu projektů určený pro týmy, který nabízí širokou škálu funkcí pro plánování úkolů s cílem zlepšit spolupráci a produktivitu týmů pracujících na dálku. Díky své dostupnosti na všech vašich zařízeních, včetně Windows, Mac, Linux, Android, iOS a rozšíření prohlížečů, poskytuje Taskade týmům plynulé a přístupné řešení pro zefektivnění jejich pracovních postupů, efektivní komunikaci a udržení organizace, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Nejlepší funkce
- Automatický pracovní postup a plány týmu: Taskade nabízí automatický pracovní postup, plány týmu a šablony pro hodnocení výkonu pomocí umělé inteligence, které týmům umožňují vizualizovat průběh projektu, sledovat úkoly a zajistit efektivní spolupráci od začátku do konce.
- Odpočítávací časovače: Taskade obsahuje odpočítávací časovače, které lze nastavit pro konkrétní úkoly nebo schůzky, což pomáhá týmům soustředit se a efektivně spravovat svůj čas.
- Zprávy a videochaty: Taskade nabízí integrované funkce pro zasílání zpráv a videochaty, které umožňují komunikaci v reálném čase a plynulou spolupráci mezi členy týmu bez ohledu na jejich umístění.
- Samostatné pracovní prostory pro každý tým: Aplikace umožňuje vytvořit samostatné pracovní prostory pro každý tým, čímž poskytuje vyhrazený prostor pro každý projekt nebo oddělení, kde lze spolupracovat, sdílet soubory a přidělovat úkoly, což zajišťuje organizovanou a soustředěnou týmovou práci.
- Kanbanová tabule: Taskade obsahuje kanbanovou tabuli, která týmům umožňuje vizualizovat a spravovat jejich úkoly vizuálně intuitivním způsobem, poskytuje jasný přehled o pracovním postupu a pokroku a usnadňuje stanovení priorit úkolů a koordinaci týmu.
Omezení
- Nejužitečnější pro týmy
- Neblokuje webové stránky ani aplikace
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatná verze
- Starter: 4 $ měsíčně pro 3 uživatele
- Plus: 8 $ měsíčně pro 5 uživatelů
- Pro: 19 $ měsíčně pro 20 uživatelů
- Podnikání: 49 $ měsíčně pro 50 uživatelů
- Ultimate: 99 $ měsíčně pro 100 uživatelů
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 5 z 5 (214 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (43 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Taskade!
7. SelfControl
Nejlepší pro lidi, kteří hledají bezplatný přísný blokovač rozptýlení
SelfControl je přísný blokovač rozptýlení s otevřeným zdrojovým kódem, který pomáhá uživatelům soustředit se tím, že blokuje přístup k rozptylujícím webovým stránkám a aplikacím. Díky důrazu na sebekázeň a produktivitu je SelfControl cenným nástrojem pro uživatele Mac, kteří hledají účinné řešení k eliminaci digitálních rozptýlení a udržení koncentrace na důležité úkoly.
Nejlepší funkce
- Blokuje webové stránky a weby až na 24 hodin: SelfControl umožňuje uživatelům blokovat přístup na konkrétní webové stránky a celé weby na stanovenou dobu až 24 hodin, čímž zajišťuje prostředí bez rušivých vlivů během kritických pracovních období.
- Blokujte kategorie webových stránek a URL adresy s konkrétními slovy: Uživatelé mohou blokovat celé kategorie webových stránek nebo konkrétní URL adresy obsahující určitá slova, což poskytuje další úroveň kontroly nad typy obsahu, ke kterým lze během blokovaných období přistupovat.
- Pokračuje v blokování i po přeinstalování aplikace: SelfControl je navržen s přísným přístupem, který zajišťuje, že nastavení blokování přetrvává i po odinstalování a přeinstalování aplikace, což podporuje dlouhodobý závazek k produktivitě.
- Export a import seznamu blokovaných položek: Aplikace umožňuje uživatelům exportovat a importovat seznamy blokovaných položek, což usnadňuje sdílení a replikaci konfigurací blokování mezi různými zařízeními nebo mezi členy týmu.
- Blokuje vše kromě povolených položek: SelfControl využívá přístup založený na whitelistu a ve výchozím nastavení blokuje všechny webové stránky a aplikace kromě těch, které uživatel výslovně povolil, čímž vytváří vysoce restriktivní a soustředěné digitální prostředí pro maximální produktivitu.
Omezení
- K dispozici pouze pro Mac
- Nenabízí žádné další funkce.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze zákazníků
- Alternative. me: 4,3 z 5 (7 recenzí)
8. PawBlock
Nejlepší pro blokování prohlížečů a boj proti prokrastinaci
PawBlock je aplikace pro blokování webových stránek a rozšíření pro prohlížeč Chrome, které pomáhá uživatelům překonat prokrastinaci tím, že jim poskytuje hravé, ale účinné připomenutí, aby se soustředili. Toto rozšíření prohlížeče zvyšuje produktivitu a povzbuzuje uživatele, aby si vyhradili čas na soustředění a zůstali soustředění na úkol, tím, že je upozorňuje na neproduktivní chování a přesměrovává jejich pozornost zpět na práci.
Nejlepší funkce
- Blokování webových stránek: PawBlock umožňuje uživatelům blokovat konkrétní webové stránky, které bývají zdrojem rozptýlení, a pomáhá jim tak eliminovat činnosti, které mohou vést ke ztrátě času.
- Funkce měkkého blokování: Rozšíření nabízí funkci měkkého blokování, což znamená, že místo úplného blokování webové stránky zobrazí připomenutí nebo varování, což uživatelům dává příležitost přehodnotit své rozhodnutí navštívit rušivou stránku.
- Odblokování na základě otázek: Před odblokováním webové stránky PawBlock klade uživatelům opakované otázky, aby posílil jejich odhodlání zůstat soustředění, zajistil jim chvilku na zamyšlení a odradil je od impulzivních rozptýlení.
- Emocionální motivace: PawBlock poskytuje emocionální motivaci pomocí obrázků zklamaných zvířat, které vyvolávají pocit viny nebo odpovědnosti a slouží jako jemné, ale účinné připomenutí, abyste se soustředili na práci a neprokrastinovali.
- Pozitivní vztah mezi prací a přestávkami: Toto rozšíření pomáhá uživatelům navázat pozitivní vztah mezi prací a přestávkami tím, že je povzbuzuje k plánovaným přestávkám a odměňuje je relaxací bez pocitu viny, čímž podporuje zdravou rovnováhu mezi soustředěnou prací a osvěžujícími přestávkami.
Omezení
- Lze použít pouze uživatelé PC s prohlížečem Firefox nebo Chrome.
Ceny
- Zdarma pro uživatele
Hodnocení a recenze zákazníků
- Doplňky Firefoxu: 4,6 z 5 (13 recenzí)
9. LeechBlock
Nejlepší pro blokování rušivých vlivů ve všech běžných prohlížečích
LeechBlock je doplněk pro webové prohlížeče, který uživatelům pomáhá blokovat rušivé vlivy a zvyšovat produktivitu. Díky přizpůsobitelným možnostem nastavení časových limitů a časových období umožňuje LeechBlock uživatelům znovu získat kontrolu nad svými online aktivitami a vytvořit prostředí pro soustředěnou práci. LeechBlock je k dispozici pro populární prohlížeče, jako jsou Chrome, Firefox, Opera, Edge a další, a je cenným nástrojem pro jednotlivce, kteří se snaží minimalizovat rušivé vlivy a maximalizovat svou efektivitu při procházení webu.
Nejlepší funkce
- Opakující se plány pro blokování nebo přístup na webové stránky: LeechBlock umožňuje uživatelům nastavit opakující se plány pro blokování nebo povolení přístupu na konkrétní webové stránky, což poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení se jejich pracovním rutinám a efektivní správu online rozptýlení.
- Šest sad blokovaných webů: Rozšíření nabízí šest různých sad blokování webových stránek, což uživatelům umožňuje kategorizovat a přizpůsobovat seznamy blokovaných webů na základě různých kontextů nebo typů rušivých vlivů, kterým se chtějí vyhnout.
- Časové limity nebo pevně stanovená časová období pro blokování: Uživatelé mohou nastavit časové limity nebo pevně stanovená časová období pro blokování webových stránek, například na 3 hodiny nebo od 9:00 do 14:00, což zajistí soustředěné pracovní relace bez pokušení navštívit rušivé stránky během určených časových rámců.
- Časové limity pro přístup na každou webovou stránku: LeechBlock umožňuje uživatelům nastavit konkrétní časové limity pro přístup na jednotlivé webové stránky, což podporuje efektivní prohlížení a zabraňuje nadměrnému trávení času na neproduktivních stránkách.
- Blokuje přístup k internetu pomocí zástupného znaku: Díky funkci zástupného znaku může LeechBlock blokovat přístup k celým kategoriím nebo doménám internetu, čímž poskytuje komplexní přístup ke snížení rušivých vlivů a zvýšení produktivity.
Omezení
- Není k dispozici pro uživatele mobilních zařízení.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze zákazníků
- AlternativeTo: 4,3 z 5 (7 recenzí)
10. Freedom
Nejlepší pro správu času stráveného u obrazovky na PC a mobilních zařízeních
Fre edom je výkonná aplikace pro blokování rušivých vlivů, která pomáhá uživatelům soustředit se tím, že spravuje a eliminuje různé rušivé vlivy na jejich mobilních zařízeních a počítačích. Díky své dostupnosti na více platformách, včetně Windows, Mac, iOS, Android a Chrome, poskytuje Freedom komplexní řešení pro znovuzískání kontroly nad digitálními návyky, zvýšení produktivity a vytvoření pracovního prostředí bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce
- Blokuje neomezený počet webových stránek a aplikací: Freedom umožňuje uživatelům blokovat neomezený počet webových stránek a aplikací, což jim umožňuje vytvořit přizpůsobené digitální prostředí bez rušivých vlivů, které je šité na míru jejich konkrétním potřebám.
- Okolní zvuky pro soustředění: Aplikace nabízí okolní zvuky, jako je zvuk deště nebo bílý šum, které mohou zlepšit soustředění a koncentraci tím, že vytvářejí uklidňující a pohlcující zvukové pozadí.
- Plánování jednotlivých a opakujících se relací: Freedom umožňuje plánovat jak jednotlivé relace, tak opakující se relace, což uživatelům umožňuje naplánovat si období soustředěné práce a vytvořit si pravidelné rutiny pro optimalizaci produktivity.
- Anotace relací: Uživatelé mohou své relace opatřit poznámkami nebo značkami, což jim umožňuje sledovat pokrok, reflektovat úspěchy nebo přidávat kontext ke svým produktivním relacím pro lepší organizaci a analýzu.
- Zamčený režim: Freedom nabízí funkci zamčeného režimu, která zabraňuje uživatelům obejít nebo změnit nastavení blokování během aktivních relací, čímž zajišťuje nepřerušované soustředění a odrazuje od impulzivních rozptýlení.
Omezení
- Uživatelé mají možnost dostávat oznámení z aplikací, protože blokuje pouze internetové připojení k aplikacím.
Ceny
- Ročně: 3,33 $ měsíčně
- Měsíční poplatek: 8,99 $ za měsíc
- Navždy: 99,50 $
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (6 recenzí)
- Stáhnout aplikaci: 4,8 z 5 (55 recenzí)
Zvyšte svou produktivitu pomocí aplikací pro soustředění
V dnešním rychle se měnícím digitálním světě je pro úspěch klíčové dosáhnout maximální produktivity. Naše nejlepší aplikace pro soustředění v roce 2024 vám pomohou odemknout produktivitu vašeho týmu, zefektivnit spolupráci a vylepšit vaše technologické vybavení. Ať už si vyberete ClickUp pro správu projektů, Focus Bear pro budování návyků a blokování rušivých vlivů nebo jakoukoli jinou zmíněnou aplikaci, aplikace pro soustředění jsou klíčem k dosažení nové úrovně efektivity.
Nespokojte se s rozptýlením a zmeškanými termíny – posilte svůj tým pomocí těchto aplikací pro zvýšení produktivity a buďte svědky proměny na vlastní oči. Pamatujte, že soustředění je dovednost, kterou můžete s pomocí správných nástrojů zvládnout. Využijte sílu aplikací pro zvýšení soustředění ještě dnes a posuňte svůj úspěch na novou úroveň!
Hostující autor:
Jeremy Nagel je neuro-spicy softwarový vývojář, který se stal zakladatelem startupu a je mírně posedlý návyky. Rád začíná každý den tříhodinovou ranní rutinou a někdy překvapí kolegy tím, že během schůzek udělá sérii kliků, aby si udržel vysokou energii. Když nepracuje na startech, rád se věnuje běžeckému lyžování, trailovému běhu a cyklistice se svou ženou.