25 nejlepších nástrojů a softwarových aplikací pro zvýšení produktivity v roce 2025

Snažíte se stihnout všechno? Nemáte dost času? Máte příliš mnoho rozptýlení? Nefungují vám systémy?
Všichni jsme to zažili – zamotali jsme se do sítě úkolů, které je třeba splnit v omezeném čase, komplikovaných nebo neorganizovaných pracovních postupů, a k tomu všemu ještě přibyly rozptýlení.
A i když není možné se naklonovat a zastavit čas, můžete se obrátit na nástroje pro zvýšení produktivity, které vám pomohou lépe využít čas a stihnout více za méně času! 👩💻⚡️
Ale chápu to. S takovým množstvím dostupných nástrojů pro zvýšení produktivity může být nalezení toho, který vyhovuje vašim potřebám, stejně náročné jako zůstat produktivní! Ať už chcete zůstat soustředěný na úkoly a efektivně spravovat čas, nebo spolupracovat s týmy na dálku – určitě existuje aplikace, která vám s tím pomůže.
Abych vám ušetřil drahocenné minuty (které se mohou pěkně nasčítat), prozkoumal jsem nabídku a vybral 25 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou dnes k dispozici, abyste to nemuseli dělat sami. Od aplikací pro správu úkolů po nástroje pro sledování času a další – jsme si jisti, že v tomto přehledu najdete to, co hledáte!
Nejprve si ale řekneme, co byste měli hledat ve svých příštích nástrojích pro zvýšení produktivity. 👀
⏰ 60sekundové shrnutí
Chcete stihnout více za méně času? Zde je 10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, které vám pomohou pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
- ClickUp (nejlepší komplexní nástroj pro produktivitu a správu projektů)
- Calendly (nejlepší pro snadné plánování schůzek)
- Slack (nejlepší pro komunikaci týmu v reálném čase)
- Brain. fm (nejlepší pro zlepšení soustředění pomocí zvuků zvyšujících produktivitu)
- HubSpot (nejlepší CRM software pro správu vztahů se zákazníky)
- Loom (nejlepší pro rychlé zasílání videozpráv a nahrávání obrazovky)
- Shift (nejlepší pro správu více e-mailových a aplikačních účtů)
- Habitica (nejlepší pro gamifikaci sledování návyků a produktivity)
- Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů napříč aplikacemi)
- Weekdone (nejlepší pro sledování OKR a výkonu týmu)
Co jsou nástroje pro zvýšení produktivity?
Nástroje pro zvýšení produktivity jsou platformy navržené tak, aby pomáhaly zaměstnancům a týmům pracovat efektivněji a produktivněji. Nástroje pro zvýšení produktivity mohou uživatelům pomoci spravovat úkoly, udržovat pořádek, spolupracovat s ostatními, automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit pracovní postupy.
25 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity
Existuje mnoho nástrojů pro zvýšení produktivity – některé se specializují na pomoc s časovým managementem, omezením rušivých vlivů, organizací úkolů a řízením projektů, zatímco jiné se zaměřují na zlepšení spolupráce, propojení vzdálených týmů a zrychlení komunikace mezi odděleními a týmy. (A pak jsou tu ještě ty, které umí všechno! 😉)
Podívejte se na každý z nich a zjistěte, jak můžete tyto nástroje využít k maximalizaci své produktivity, udržení motivace a překlenutí propasti mezi tím, kde jste, a tím, kde potřebujete být!
1. ClickUp
Nejlepší všestranný nástroj pro produktivitu a správu projektů
První na řadě je ClickUp – váš nový pomocník, všestranný nástroj pro správu projektů a dokonalá aplikace pro produktivitu, která zvládne vše. Od správy jednoduchých seznamů úkolů po složité projekty, osobní i pracovní úkoly a vše mezi tím – tato aplikace vám pokryje vše. 👏
ClickUp, známý především díky pokročilým funkcím pro správu projektů v kombinaci s nástroji pro produktivitu a spolupráci, vám pomůže zvýšit výkonnost, spravovat pracovní zátěž a dosáhnout vašich cílů.
Využijte funkce pro zvýšení produktivity, jako je sledování času, správa úkolů a přizpůsobená automatizace, které vám pomohou uspořádat pracovní postupy, spolu s sadou nástrojů, včetně ClickUp Mind Maps pro brainstorming, ClickUp Docs pro dokumentaci a Workload view, které vám pomohou sledovat vaši kapacitu.
Nejlepší na tom je, že platforma je zcela přizpůsobitelná. To znamená, že si můžete ClickUp přizpůsobit tak, aby co nejlépe podporoval váš pracovní postup, projekty a preference, a dokonce jej upravovat podle měnících se potřeb, což z tohoto nástroje dělá jednu z nejflexibilnějších aplikací pro produktivitu a funkčních nástrojů pro správu projektů, které jsou dnes k dispozici.
Zatím jsme se jen letmo dotkli toho, co tento nástroj může udělat pro vaši profesní i osobní produktivitu. Zde je několik dalších klíčových funkcí pro zvýšení produktivity, které získáte s ClickUp. Podívejte se!
Nejlepší funkce
- Vlastní zobrazení ClickUp : Vyberte si z více než 15 vlastních způsobů zobrazení své práce (seznam, tabulka, Ganttův diagram, časová osa, kalendář, pracovní vytížení a další).
- ClickUp AI: Použijte ClickUp AI a ušetřete čas při psaní poznámek, tvorbě obsahu a dalších činnostech.
- Globální časový tracker: Sledujte čas strávený nad úkoly, označujte čas jako fakturovatelný a přidávejte poznámky ke svým záznamům.
- Vlastní a předem připravená automatizace: Přepněte svou práci na autopilota – omezte manuální a opakující se úkoly, zrychlete svůj pracovní postup a vytvořte konzistentní a škálovatelné procesy.
- Vlastní panely: Vytvořte si panel ClickUp, který vám poskytne přehled o vaší práci na první pohled.
- Společné tabule : Vytvářejte a vizualizujte své pracovní postupy, strategie a další a snadno je sdílejte nebo spolupracujte na nápadech se svým týmem a klienty.
- ClickUp Docs: Vytvářejte wiki, SOP, blogy, znalostní báze a další a využijte funkci soustředění v Docs, abyste se mohli plně věnovat své práci.
- Připomenutí : Mějte vždy přehled o tom, co potřebujete udělat, díky připomenutím, která můžete spravovat z prohlížeče, počítače nebo mobilních zařízení.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji a zefektivněte svůj pracovní postup.
- Mobilní aplikace: Přístup k ClickUp na cestách z jakéhokoli zařízení, včetně mobilních telefonů
- Vlastní a předem připravené šablony : Vytvořte si vlastní nebo použijte šablony produktivity ClickUp, včetně šablony osobní produktivity ClickUp, která vám pomůže rychleji začít.
Aktuální omezení
- Ne všechny zobrazení ClickUp jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 5 720 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (3 553+ recenzí)
2. Calendly
Nejlepší pro plánovací software
Calendly je nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá automatizovat proces plánování schůzek a jednání se zákazníky, klienty a členy týmu.
Integruje se s vaším kalendářem, aby zkontroloval vaši dostupnost, a umožňuje ostatním naplánovat si s vámi schůzky na základě dostupnosti, kterou jste nastavili. Tím se snižuje potřeba výměny e-mailů nebo telefonátů za účelem naplánování schůzek, což uvolňuje čas pro jiné úkoly a zvyšuje produktivitu.
Calendly se také integruje s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity z tohoto seznamu, včetně ClickUp. Propojte ClickUp s Calendly a zefektivněte plánování produktivity, sledování a organizování schůzek a pracovních plánů v rámci ClickUp.
Nejlepší funkce
- Přizpůsobte si svou dostupnost a snadno si zablokujte dny a časy, abyste se vyhnuli dvojímu rezervování.
- Propojení kalendářů vám umožňuje synchronizovat vaše plány napříč více kalendáři v reálném čase.
- Formuláře pro směrování umožňují vám a účastníkům vaší schůzky požádat návštěvníky webových stránek nebo pozvané osoby o informace a směrovat je k správné osobě nebo zdroji.
- Rychle rozesílejte ankety k schůzkám, najděte nejoblíbenější termíny a rezervujte si schůzku na jednom místě.
Aktuální omezení
- Calendly nemá schopnost zpracovávat opakující se události s různými harmonogramy pro různé týdny.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Essentials: 8 $ za místo/měsíc
- Profesionální: 12 $ za licenci/měsíc
- Teams: 16 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (1 581+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 617+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Calendly!
3. Slack
Nejlepší software pro týmovou komunikaci
Slack je platforma pro spolupráci a komunikaci určená pro týmy. Umožňuje uživatelům vytvářet kanály pro různé projekty nebo témata a usnadňuje zasílání zpráv v reálném čase, sdílení souborů a další funkce.
Díky tomu, že všechny tyto nástroje shromažďuje na jednom místě, pomáhá Slack jednotlivcům i týmům zůstat organizovaní a propojení, což jim umožňuje být produktivnější a zvládnout více práce za kratší dobu.
Nejlepší funkce
- Díky instant messagingu mohou týmy diskutovat o tématech a řešit problémy rychleji.
- Robustní vyhledávací a archivační funkce usnadňují vyhledávání minulých konverzací nebo informací.
- Vlastní kanály umožňují týmům organizovat konverzace podle témat, díky čemuž zůstávají konverzace zaměřené na dané téma.
- Integrace s dalšími nástroji může zefektivnit práci vašeho týmu.
Aktuální omezení
- Bezplatné tarify mají omezenou kapacitu úložiště pro soubory, kterou lze zvětšit přechodem na placený tarif.
- Oznámení a konverzace ve Slacku mohou být rušivé, pokud s nimi není správně zacházeno.
Ceny
- Pro: 8,25 $ za osobu/měsíc, fakturováno měsíčně
- Business+: 15 $ za osobu/měsíc, fakturováno měsíčně
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (30 927+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (22 828+ recenzí)
Porovnejte Slack a Asana!
4. Brain. fm
Nejlepší aplikace pro zlepšení soustředění
Brain.fm je hudební a zvukový nástroj pro zvýšení produktivity, který byl navržen tak, aby zlepšoval kognitivní funkce a celkovou produktivitu.
Využívá kombinaci hudby, zvukových kulis a rytmických vzorců speciálně vytvořených tak, aby ovlivňovaly mozkové vlny, a pomáhá uživatelům zůstat bdělými, soustředěnými a produktivními.
Díky možnosti přizpůsobit si zvukový zážitek a vybrat si z řady režimů a žánrů pomáhá Brain.fm uživatelům zůstat soustředění a produktivní po celý den, bez ohledu na to, na jakém úkolu právě pracují.
Nejlepší funkce
- Vědecky podložená hudba a zvukové kulisy jsou navrženy tak, aby pomáhaly uživatelům soustředit se.
- Nastavitelná doba přehrávání hudby umožňuje uživatelům přizpůsobit délku přehrávání hudby podle svých potřeb.
- Mobilní aplikace umožňuje uživatelům přístup k hudbě a zvukovým kulisám na cestách.
- Pravidelně aktualizovaná hudební knihovna, která uživatelům nabízí širokou škálu hudby
Aktuální omezení
- Účinnost závisí na uživateli.
Ceny
- Měsíčně: 6,99 $ za měsíc
- Ročně: 49,99 $ za rok
Hodnocení a recenze zákazníků
- Product Hunt: 5 z 5 (98+ recenzí)
5. Hubspot
Nejlepší CRM software
Hubspot je komplexní platforma pro inbound marketing, prodej a zákaznický servis, která pomáhá firmám přilákat, zaujmout a potěšit zákazníky.
Poskytuje sadu nástrojů, které pomáhají firmám spravovat jejich marketingové, prodejní a zákaznické aktivity na jednom místě, což usnadňuje organizaci a zvyšuje produktivitu.
Spojením všech těchto nástrojů pomáhá Hubspot firmám zefektivnit jejich procesy, ušetřit čas a soustředit se na to, co umí nejlépe – poskytovat výjimečný zákaznický zážitek.
Nejlepší funkce
- Nástroje pro automatizaci marketingu pomáhají týmům zefektivnit a rozšířit jejich marketingové aktivity.
- Přizpůsobení a personalizace poskytují týmům flexibilní řešení, které jim pomáhá přizpůsobit se jejich jedinečným potřebám.
- Reporting a analytika umožňují firmám sledovat a monitorovat výkonnost marketingu a prodeje.
- Hubspot se integruje s celou řadou dalších nástrojů a systémů, včetně ClickUp, Slack a Zapier.
Aktuální omezení
- Příliš mnoho možností může být ohromující a může bránit produktivitě.
Ceny
- Marketing Professional od 800 $ měsíčně Enterprise od 3 600 $ měsíčně
- Profesionální verze začíná na 800 $ za měsíc.
- Cena pro podniky začíná na 3 600 USD za měsíc.
- Prodej Professional od 450 $ měsíčně Enterprise od 1 200 $ měsíčně
- Profesionální verze začíná na 450 $ měsíčně.
- Cena pro podniky začíná na 1 200 USD za měsíc.
- Zákaznický servis Professional od 450 $ měsíčně Enterprise od 1 200 $ měsíčně
- Profesionální verze začíná na 450 $ za měsíc.
- Cena pro podniky začíná na 1 200 USD za měsíc.
- Profesionální verze začíná na 800 $ měsíčně.
- Cena pro podniky začíná na 3 600 USD za měsíc.
- Profesionální verze začíná na 450 $ za měsíc.
- Cena pro podniky začíná na 1 200 USD za měsíc.
- Profesionální verze začíná na 450 $ za měsíc.
- Cena pro podniky začíná na 1 200 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (9 191+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 5 360 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Hubspotu!
6. Loom
Nejlepší software pro nahrávání obrazovky
Loom je nástroj pro videokomunikaci, který pomáhá jednotlivcům i týmům komunikovat efektivněji a zvyšovat jejich produktivitu.
S aplikací Loom mohou uživatelé nahrávat videozprávy, které kombinují záběry z webové kamery se záznamy obrazovky. To usnadňuje sdělování nápadů, poskytování zpětné vazby, sdílení znalostí, vizuální komunikaci a omezuje zdlouhavé e-mailové řetězce nebo osobní schůzky.
Nejlepší funkce
- Nahrávejte videozprávy a záznamy obrazovky a snadno je sdílejte se svými týmy nebo kýmkoli jiným.
- Živé titulky poskytují titulky v reálném čase, což může být užitečné zejména pro osoby se sluchovým postižením.
- Možnost oříznout a upravit nahrávky předtím, než je sdílíte s ostatními
- Ovládací prvky ochrany soukromí umožňují uživatelům nastavit úrovně přístupu, aby byla zajištěna ochrana a zabezpečení soukromých informací.
Aktuální omezení
- Bezplatná verze má omezený počet videí.
Ceny
- Začátečník: Zdarma
- Podnikání: 12,50 $ za tvůrce/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (987+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (338+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Loom!
7. Shift
Nejlepší pro organizaci vašeho webového prohlížeče
Shift je aplikace pro správu e-mailů, která uživatelům pomáhá zvýšit produktivitu tím, že umožňuje spravovat více e-mailových účtů z jednoho centrálního místa.
Tato aplikace pomáhá uživatelům snížit čas strávený přepínáním mezi různými e-mailovými účty, vyhledáváním konkrétních e-mailů a správou nepořádku v doručené poště. Uživatelé mají přístup ke všem svým e-mailovým účtům na jednom místě, mohou rychle vyhledávat konkrétní e-maily a organizovat svou doručenou poštu pomocí přizpůsobitelných štítků, složek a filtrů.
Nejlepší funkce
- Správa více účtů umožňuje uživatelům spravovat e-mailové a kalendářové účty z jednoho místa.
- Pokročilé funkce e-mailu, jako je odložení, připomenutí a odeslání později, pomáhají uživatelům lépe spravovat jejich doručenou poštu.
- Vlastní klávesové zkratky pomáhají týmům zrychlit procesy a umožňují jim rychlejší přístup k aplikacím.
- Díky integračním funkcím mohou uživatelé propojit Shift s jinými pracovními nástroji a zefektivnit tak svůj pracovní postup.
Aktuální omezení
- Aplikace není dostupná pro mobilní zařízení.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Pokročilý: 149 $ ročně
- Teams: 149 $ ročně (na uživatele)
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 3,6 z 5 (62+ recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (296+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Shift!
8. Habitica
Nejlepší aplikace pro sledování návyků
Habitica je gamifikovaná aplikace pro produktivitu a sledování návyků, která uživatelům pomáhá budovat a udržovat dobré návyky, dosahovat jejich cílů a zlepšovat jejich celkovou pohodu tím, že proměňuje všední úkoly v dobrodružné hry.
Díky zábavnému a poutavému přístupu mohou uživatelé Habitica získávat odměny, postupovat na vyšší úrovně a odemykat nové funkce, které je motivují a pomáhají jim provádět smysluplné změny v jejich životech, což vede ke zvýšení produktivity a pocitu naplnění.
Nejlepší funkce
- Zábavnou formou podporuje vytváření návyků a plnění úkolů, aby uživatelé zůstali motivovaní a zapojení.
- Úkoly a výzvy poskytují zábavné a motivující prostředí pro dosahování cílů.
- Sledování návyků, zpětná vazba a odměny poskytují uživatelům poutavý způsob, jak měřit svůj pokrok, udržet se na správné cestě a oslavit své úspěchy.
- Funkce pro spolupráci umožňují uživatelům využívat platformu společně s ostatními uživateli, například se svými týmy, přáteli a členy rodiny.
Aktuální omezení
- Žádný bezplatný tarif
- Vzhledem k tomu, že ve hře existují tresty, může to u uživatelů vyvolat strach z neúspěchu a uživatelé se mohou vrátit k podvádění.
Ceny
- Obecné předplatné: 5 $ měsíčně
- Skupinový plán: 9 $ měsíčně a 3 $ za člena
Hodnocení a recenze zákazníků
- App Store: 4,1 z 5 (více než 1 000 recenzí)
- Google Play 4,2 z 5 (více než 19 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Habitica!
9. Zapier
Nejlepší pro propojení vašich technologií
Zapier je online automatizační nástroj, který uživatelům umožňuje propojit jejich oblíbené webové služby a automatizovat opakující se úkoly, čímž šetří čas a zvyšuje produktivitu.
S aplikací Zapier mohou uživatelé propojit tisíce aplikací a vytvářet „Zaps“, což jsou automatizované pracovní postupy mezi různými aplikacemi, které automatizují jednoduché i složité pracovní postupy.
Propojením svých nástrojů se Zapierem a automatizací manuálních a opakujících se úkolů se uživatelé Zapieru mohou soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou, uvolnit si čas a energii pro kreativnější a strategičtější práci a udržet produktivitu jednotlivců i týmů.
Nejlepší funkce
- Automatizace pracovních postupů umožňuje uživatelům automatizovat rutinní úkoly.
- Vytvářejte vícestupňové pracovní postupy pro provádění složitějších úkolů
- Usnadňuje přenos dat mezi různými aplikacemi
- Integruje se s 5 000 skvělými aplikacemi, včetně ClickUp, Gmail, Slack a dalších.
Aktuální omezení
- Někteří uživatelé mohou považovat cenovou strukturu Zapieru za drahou pro své potřeby.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 19,99 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Professional: 49 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Team: 399 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Společnost: 799 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 044+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 481+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Zapieru!
10. Weekdone
Nejlepší pro sledování OKR
Weekdone je software OKR a nástroj pro správu týmů, který je navržen tak, aby pomáhal týmům zvýšit jejich produktivitu tím, že sjednocuje jejich cíle, sleduje pokrok a poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu.
Týmy mohou vytvářet a přidělovat úkoly, stanovovat cíle a sledovat jejich postup v čase. Aplikace také poskytuje pravidelné kontroly, při kterých mohou členové týmu podávat zprávy o svém pokroku a sdílet novinky se svými kolegy. Tato pravidelná zpětná vazba pomáhá týmům zůstat informovanými a sladěnými a může vést k lepší spolupráci, komunikaci a produktivitě.
Nejlepší funkce
- Nástroje pro stanovení cílů a sledování pokroku pro měření pokroku a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit
- Přizpůsobitelné šablony umožňují týmům vytvářet zprávy o pokroku, které jsou v souladu s jejich cíli.
- Nástroje pro spolupráci, jako jsou komentáře a aktualizace týmu, pomáhají udržovat všechny informované.
- Analýza výkonu týmu poskytuje vedoucím pracovníkům a týmům možnost sledovat výkon na jednoduchém dashboardu.
Aktuální omezení
- Bezplatný tarif podporuje pouze tři osoby.
- Nastavení aplikace a vytváření týmů může být pro nové uživatele náročné.
- Neexistují žádné měsíční zprávy o pokroku (pouze týdenní zprávy).
Ceny
- Cena závisí na počtu uživatelů.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (24+ recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (57+ recenzí)
11. Pocket
Nejlepší aplikace pro ukládání záložek
Pocket je aplikace pro ukládání a vyhledávání obsahu, která uživatelům umožňuje ukládat články, videa a další webový obsah k pozdějšímu přečtení nebo prohlédnutí, čímž snižuje potřebu přepínat mezi různými aplikacemi a rozptylovat se při práci.
Aplikace také poskytuje sadu nástrojů pro organizaci a kategorizaci obsahu, včetně značek, složek a vyhledávání, což uživatelům usnadňuje najít to, co potřebují, když to potřebují.
Nejlepší funkce
- Funkce „uložit na později“ umožňuje uživatelům ukládat články, videa a další obsah pro pozdější prohlížení.
- Snadno kategorizujte a označujte uložený obsah, aby se vám lépe hledalo.
- K dispozici na různých platformách, včetně iOS, Android a webových prohlížečů.
- Využívá algoritmy strojového učení k doporučování obsahu, který by mohl uživatele zajímat.
Aktuální omezení
- Rozhraní a vyhledávání by mohly být vylepšeny pro lepší použitelnost.
Ceny
- Prémiové měsíční předplatné: 4,99 $ za měsíc
- Roční předplatné Premium: 44,99 $ za rok
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (26+ recenzí)
- Capterra: N/A
12. Toggl
Nejlepší software pro sledování času
Toggl je nástroj pro sledování času, který pomáhá týmům i jednotlivcům zvýšit produktivitu tím, že sleduje čas strávený na úkolech, organizuje projekty a poskytuje cenné informace o jejich pracovních návycích a výkonu.
Díky přesnému sledování času a poskytování cenných informací o pracovních návycích může Toggl pomoci uživatelům zvýšit jejich produktivitu tím, že sníží čas strávený ručním sledováním času, optimalizuje pracovní postupy a zlepší komunikaci a spolupráci.
Toggl se navíc integruje s mnoha dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, včetně aplikací pro správu projektů, nástrojů pro fakturaci a dalších.
Nejlepší funkce
- Sledujte čas strávený různými úkoly a projekty a přizpůsobte časovač tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám projektu.
- Získejte řadu přehledů, jako jsou týdenní a měsíční souhrny, které ukazují, jak je čas věnován jednotlivým úkolům.
- Díky integračním funkcím se Toggl může propojit s dalšími pracovními nástroji, jako jsou ClickUp, Zapier, Evernote, Slack a další.
- Nechte si připomenout, kdy spustit nebo zastavit časovač.
Aktuální omezení
- Samostatné plány pro sledování času, řízení projektů a nábor zaměstnanců jsou ve srovnání s jinými alternativami Toggl drahé.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 9 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (více než 1 514 recenzí)
- Capterra: 4,7 (2 137+ recenzí)
13. 1password
Nejlepší trezor hesel
1Password je nástroj pro správu hesel, který pomáhá jednotlivcům i týmům vytvářet silná hesla, snadno se přihlašovat do aplikací, aniž by si museli pamatovat více hesel, a bezpečně sdílet hesla.
Tato aplikace snižuje riziko narušení bezpečnosti souvisejícího s hesly a zjednodušuje správu hesel.
Nejlepší funkce
- Bezpečně ukládejte svá uživatelská jména, hesla a další citlivé informace
- Automatické vyplňování přihlašovacích údajů pro rychlejší a snadnější přihlášení
- Vytvářejte silná a jedinečná hesla, abyste posílili své přihlašovací údaje.
- Pravidelné bezpečnostní audity, které vás upozorní, pokud došlo k ohrožení nebo použití hesel
Aktuální omezení
- Uživatelé zaznamenali problémy mezi rozšířením prohlížeče a integrovanou aplikací pro stolní počítače.
Ceny
- Osobní: 2,99 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Rodina: 4,99 $ měsíčně pro pět členů rodiny, fakturováno ročně
- Podnikání: 7,99 $ za uživatele/měsíc
- Startovací balíček pro týmy: 19,95 $ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (1 217+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (1 904+ recenzí)
14. Jasper AI
Nejlepší AI asistent pro psaní
Jasper je platforma navržená tak, aby poskytovala firmám a týmům virtuálního asistenta s umělou inteligencí, který dokáže automatizovat rutinní úkoly a zvýšit produktivitu.
Platforma využívá pokročilé technologie zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení k porozumění a reagování na požadavky uživatelů, čímž uvolňuje čas pro strategičtější a kreativnější práci.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte poutavé odstavce pomocí generátoru odstavců
- Získejte cenný rámec pro vytváření nových nápadů na marketingové texty s rámcem Problem-Agitate-Solution (PAS).
- Přepište obsah a zlepšete kvalitu psaní pomocí funkce Content Improver.
- Získejte odpovědi na složité otázky pomocí funkce Quora Answers.
Aktuální omezení
- Cenový model může být pro některé uživatele drahý.
Ceny
- Boss Mode: odhadovaná cena 99 $ za měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (761+ recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (1 589+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Jasperu!
15. Pomofocus
Nejlepší aplikace pro sledování času a pomodoro
Pomofocus je nástroj pro správu času založený na technice Pomodoro, která je oblíbenou metodou pro zvýšení produktivity.
Aplikace pro zvýšení produktivity, jako je Pomofocus, mohou zlepšit vaši produktivitu tím, že rozdělí práci na zvládnutelné části a zajistí pravidelné přestávky na dobytí energie a znovu se soustředění. Tento software pomodoro pomáhá omezit rozptýlení, zlepšit schopnosti time managementu a zvýšit soustředění, což vede ke zlepšení kvality práce a dokončení úkolů.
Nejlepší funkce
- Poskytuje časovač, který pomáhá uživatelům soustředit se po dobu 25 minut s 5minutovou přestávkou mezi jednotlivými intervaly.
- Možnost přizpůsobit dobu soustředění, krátké a dlouhé přestávky tak, aby vyhovovaly jakýmkoli potřebám.
- Integruje se s celou řadou pracovních nástrojů, jako jsou aplikace pro správu úkolů, kalendáře, nástroje pro zvýšení produktivity a další, a zajišťuje tak plynulý zážitek.
- Poskytuje podrobné statistiky o tom, kde trávíte čas při plnění úkolů, aby uživatelé mohli identifikovat vzorce a oblasti, které je třeba zlepšit.
Aktuální omezení
- Žádné pokročilé funkce pro správu úkolů
- Omezené možnosti sledování času ve srovnání s jinými špičkovými aplikacemi Pomodoro
Ceny
- Pomofocus nabízí bezplatné i placené tarify. Ceny si vyžádejte u Pomofocus.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: N/A
- Capterra: N/A
16. Strides
Nejlepší aplikace pro sledování cílů
Strides je aplikace pro vytváření návyků a sledování cílů, která pomáhá jednotlivcům i týmům zvýšit produktivitu a dosáhnout svých cílů. Aplikace nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní pro nastavení a sledování cílů, připomínky a sledování pokroku, které pomáhají uživatelům udržet se na správné cestě.
Uživatelé mohou zvýšit svou produktivitu nastavením a sledováním cílů souvisejících s jejich pracovním i osobním životem. Poskytuje jasný přehled o pokroku, takže je snadné vidět, co funguje a co ne, a podle potřeby provádět úpravy.
Nejlepší funkce
- Zahrnuje řadu analytických nástrojů a přehledů, které umožňují sledovat pokrok v čase a identifikovat, které návyky a rutiny fungují dobře.
- Umožňuje týmům sdílet mezi sebou své cíle a pokrok, což pomáhá zvýšit odpovědnost a motivaci.
- Poskytuje flexibilní systém správy úkolů, který uživatelům umožňuje vytvářet, organizovat a prioritizovat jejich úkoly a seznamy úkolů.
- Integrace s dalšími pracovními nástroji pro efektivnější a plynulejší práci
Aktuální omezení
- Formát seznamu úkolů může být pro jiné uživatele s komplexními cíli příliš jednoduchý.
Ceny
- K dispozici jako bezplatná aplikace.
- Podporováno nákupy v aplikaci v rozmezí od 4,99 $ do 79,99 $ za doživotní členství.
Hodnocení a recenze zákazníků
- Apple store: 4,8 z 5 (194+ recenzí)
17. 15five
Nejlepší software pro řízení výkonu
15Five je platforma pro řízení výkonu, která pomáhá týmům zlepšit produktivitu tím, že slaďuje cíle zaměstnanců, sleduje pokrok a poskytuje pravidelnou zpětnou vazbu.
Aplikace navíc pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a umožňuje tak činit rozhodnutí založená na datech o tom, jak alokovat zdroje a optimalizovat výkon.
Nejlepší funkce
- Poskytuje řadu analytických a reportovacích nástrojů, které pomáhají manažerům porozumět výkonu jejich týmu, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a sledovat pokrok v čase.
- Týdenní kontrolní proces, který zaměstnancům umožňuje sdílet své pokroky a cíle
Aktuální omezení
- Ačkoli je software obecně snadno použitelný, může docházet k určitým nejasnostem ohledně různých typů zpětné vazby a cílů, které lze nastavit.
Ceny
- Engage: 4 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Perform: 8 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Focus: 8 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
- Celková platforma: 14 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (1 736+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 870 recenzí)
18. Hootsuite
Nejlepší software pro plánování sociálních sítí
Hootsuite je platforma pro správu sociálních médií, která pomáhá týmům zefektivnit jejich přítomnost na sociálních médiích a zvýšit produktivitu.
Používání této aplikace může zvýšit produktivitu tím, že sníží čas a úsilí potřebné ke správě více účtů na sociálních médiích. Naplánujte a publikujte příspěvky předem, sledujte zmínky a zprávy, sledujte analytické údaje sociálních médií a spolupracujte s členy týmu, to vše z jednoho centrálního místa.
Nejlepší funkce
- Spravujte příchozí zprávy z více sociálních kanálů
- Sledujte aktivitu a buďte informováni o tržních trendech a konkurentů
- Propagujte organický obsah a spravujte placené reklamy
- Analyzujte a měřte výsledky napříč všemi sociálními sítěmi
Aktuální omezení
- Drahé cenové modely
Ceny
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Tým: 249 $ měsíčně (tři uživatelé)
- Podnikání: 739 $ měsíčně (pět uživatelů)
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,1 z 5 (3 786+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (3 371+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Hootsuite!
19. Evernote
Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek
Evernote je aplikace pro pořizování poznámek a organizaci, která pomáhá týmům zlepšit jejich produktivitu tím, že poskytuje centrální místo pro ukládání a organizaci informací.
Vytvářejte poznámky, včetně textu, obrázků, zvukových nahrávek a dalších, a organizujte je do poznámkových bloků. Poskytuje také řadu nástrojů pro vyhledávání a organizování poznámek, díky nimž snadno najdete potřebné informace, když je potřebujete.
Nejlepší funkce
- Synchronizujte a organizujte své poznámky
- Vytvářejte úkoly ve svých poznámkách a přeměňujte je na úkoly
- Důležité dokumenty mějte vždy po ruce díky skeneru dokumentů a ukládejte je do svých poznámek.
- Ukládejte články, webové stránky a snímky obrazovky přímo v aplikaci.
Aktuální omezení
- Podporuje omezený počet typů souborů
- Ve srovnání s jinými alternativami Evernote postrádá funkce pro zvýšení produktivity.
Ceny
- Profesionální: 10,99 $ měsíčně
- Teams: 14,99 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (1978+ recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (7 735+ recenzí)
20. Zoom
Nejlepší software pro webové konference
Zoom je platforma pro videokonference a spolupráci, která pomáhá vzdáleným týmům zvýšit produktivitu tím, že jim umožňuje snadno pořádat audio a video hovory odkudkoli.
Kromě toho tato aplikace poskytuje různé nástroje pro sdílení obrazovky, nahrávání a vkládání poznámek, což týmům usnadňuje prezentaci a spolupráci na dokumentech, prezentacích a dalších materiálech.
Nejlepší funkce
- Povolte sdílení obrazovky během schůzek, aby účastníci mohli snadno vidět vaši obrazovku během prezentace.
- Přeložené titulky pomáhají odstranit jazykové bariéry.
- Spojte své systémy pomocí integrací Zoom
- Zefektivněte a organizujte komunikaci pomocí nástrojů postranního panelu Zoom Chat.
Aktuální omezení
- Bezplatný tarif omezuje čas na jednu schůzku.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Pro: 149,90 $ za uživatele/rok
- Podnikání: 199,90 $ za uživatele/rok
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (52 532+ recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 13 455 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Zoomu!
21. Superhuman
Nejlepší software pro optimalizaci e-mailů
Superhuman je nástroj pro produktivitu a správu e-mailů, který pomáhá týmům zlepšit jejich produktivitu tím, že poskytuje nástroje pro plánování a sledování e-mailů.
Tato platforma poskytuje rychlejší a efektivnější způsob správy e-mailů, čímž snižuje čas a úsilí potřebné k třídění velkého množství e-mailů a vyhledávání potřebných informací.
Navíc pomáhá uživatelům udržet přehled o důležitých úkolech a následných položkách, čímž snižuje riziko zmeškání termínů nebo zapomenutí úkolů.
Nejlepší funkce
- Klávesové zkratky pro zrychlení správy e-mailů
- Rozdělte si doručenou poštu, abyste se mohli soustředit na jeden e-mailový účet najednou
- Plánované následné kontroly udržují uživatele v obraze ohledně odpovědí
Aktuální omezení
- Chybí obecná funkce vyhledávání; uživatelé musí přepínat mezi e-mailovými účty, aby si mohli prohlížet zprávy.
Ceny
- Growth: 30–45 $ za uživatele/měsíc
- Starter: 30 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (61+ recenzí)
- Capterra: 4,9 z 5 (více než 15 recenzí)
22. Todoist
Nejlepší jednoduchá aplikace pro seznamy úkolů
Todoist je aplikace pro správu úkolů a seznamů úkolů, která uživatelům pomáhá zvýšit produktivitu tím, že poskytuje centralizované místo pro organizaci a sledování úkolů a projektů. Pomáhá také snížit čas a úsilí potřebné ke sledování více seznamů a úkolů.
Nástroje pro spolupráci a delegování navíc usnadňují týmům společnou práci, stanovení priorit a zajištění včasného dokončení úkolů v vysoké kvalitě.
Nejlepší funkce
- Funkce rychlého přidání vám umožní okamžitě zaznamenat a uspořádat úkoly.
- Opakující se termíny vám pomohou zapamatovat si důležité termíny a vytvořit si lepší pracovní návyky.
- Organizujte své úkoly a projekty podle sekcí a podúkolů
- Přidejte úrovně priority, abyste si poznamenali, které úkoly jsou důležité a/nebo urgentní.
Aktuální omezení
- Ačkoli je rozhraní jednoduché a snadno použitelné, může se někdy zdát trochu omezené.
Ceny
- Zdarma: Získejte až pět aktivních projektů
- Pro: 4 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Podnikání: 6 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (743+)
- Capterra: 4,6 z 5 (2 081+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Todoistu!
23. OpenPhone
Nejlepší software pro firemní telefony
OpenPhone je nástroj pro firemní komunikaci, který pomáhá firmám a týmům zefektivnit komunikaci.
Platforma poskytuje virtuální firemní telefonní číslo, které mohou týmy používat pro veškerou svou profesionální komunikaci, čímž se snižuje čas a úsilí potřebné ke správě více telefonních čísel a zařízení.
Nejlepší funkce
- Získejte virtuální telefonní čísla, aniž byste potřebovali nový telefonní systém
- Přizpůsobte si hlasové pozdravy pro každé firemní telefonní číslo
- Odesílejte a přijímejte textové zprávy z virtuálních telefonních čísel
- Integrujte jej se Zapierem a získejte přístup k více než 4 000 dalším aplikacím.
Aktuální omezení
- Někteří uživatelé zaznamenali špatnou kvalitu hovorů.
Ceny
- Standard: 17 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 25 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (více než 1 274 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (46+ recenzí)
24. Userguiding
Nejlepší software pro zaškolování nových zaměstnanců
UserGuiding je platforma pro zaškolování uživatelů a přijetí produktu, která pomáhá týmům zlepšit jejich produktivitu tím, že poskytuje jednoduchý a efektivní způsob vzdělávání a školení uživatelů, čímž snižuje čas a úsilí potřebné k poskytování osobního školení nebo písemné dokumentace.
Kromě toho mohou uživatelům pomoci interaktivní průvodci a prohlídky produktů v aplikaci UserGuiding rychle a efektivně osvojit nové produkty a funkce, čímž se sníží čas a úsilí potřebné k řešení problémů a zodpovězení otázek.
Nejlepší funkce
- Podrobné analýzy, které vám pomohou vytvořit efektivní návody k produktům
- Vytvářejte personalizované zážitky z onboardingu pomocí funkce segmentace
- Získejte důležité informace o uživatelích pomocí průzkumů Net Promoter Surveys (NPS)
Aktuální omezení
- Pro některé uživatele může být náročné se s nimi naučit pracovat.
Ceny
- Základní: 69 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Professional: 299 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Firemní: 499 $+ měsíčně, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (112+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (51+ recenzí)
25. Canva
Nejlepší software pro grafický design
Canva je grafický nástroj, který pomáhá týmům zvýšit jejich produktivitu tím, že poskytuje snadno použitelnou platformu pro vytváření různých vizuálních obsahů, včetně prezentací, příspěvků na sociálních médiích, letáků a dalších, čímž snižuje potřebu specializovaných designérských dovedností nebo použití více designérských nástrojů.
Aplikace také nabízí šablony a designové prvky, které pomáhají zajistit vizuální konzistenci designů a jejich soulad s pokyny pro značku, čímž se snižuje riziko chyb a nutnosti přepracování.
Nejlepší funkce
- Snadná úprava a převod souborů PDF do online formátu
- Editor typu drag and drop usnadňuje všem uživatelům vytváření a úpravy návrhů.
- Vyberte si z knihovny šablon, obrázků a dalších zdrojů.
- Stáhněte si návrhy a sdílejte je s kýmkoli prostřednictvím odkazu.
Aktuální omezení
- Pokročilé funkce a prostředky jsou k dispozici pouze s placeným předplatným.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 12,99 $ měsíčně pro jednu osobu
- Teams: 14,99 $ měsíčně pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (3 844+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (10 973+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Canva!
Co byste měli hledat v nástrojích pro zvýšení produktivity?
Je dobré vědět, na co přesně se zaměřit, abyste našli dlouhodobě vyhovující řešení. ☝️
Zde je několik základních kritérií, která byste měli mít na paměti při posuzování těchto nástrojů:
✅ Funkční a snadno použitelné
Je snadno použitelný a můžete přijít na to, jak ho používat, aniž byste potřebovali technické znalosti?
Pokud vás nástroj stojí více času, energie a dokonce i peněz, než kolik vám přináší užitku, pak je to špatná volba.
Nástroje, které si vyberete, by měly být intuitivní a snadno ovladatelné. A co je nejdůležitější, musí být funkční. Tyto nástroje by měly obohatit váš život tím, že vám pomohou vyplnit mezery, propojit pracovní postupy a zjednodušit každodenní činnosti.
✅ Flexibilní a škálovatelné
Každý má svůj jedinečný pracovní postup a preference v oblasti učení. Nástroje pro zvýšení produktivity, které si vyberete, by měly být flexibilní, aby vyhovovaly vašemu stylu práce a potřebám a umožnily vám pracovat na maximum.
Kromě toho by měl být vhodný nástroj kompatibilní s vašimi aktuálními potřebami a dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vašim měnícím se potřebám v průběhu vašeho kariérního růstu.
✅ Bezpečné, spolehlivé a dostupné
Můžete snadno a kdykoli ukládat, upravovat a přistupovat ke své práci? A jsou bezpečné – jsou vaše soubory, konverzace a osobní údaje chráněny?
Pokud je vaším cílem zvýšit produktivitu, pak musí být vaše nástroje spolehlivé, dostupné a především bezpečné a chránit vaše soukromí.
✅ Zlepšuje spolupráci
Ať už pracujete sami nebo s týmem a klienty na dálku, aplikace pro zvýšení produktivity, které vám umožňují snadnou komunikaci a spolupráci v reálném čase, jsou klíčem ke zlepšení vaší pracovní efektivity.
Vyberte si nástroje s integrovanými komunikačními a kolaboračními funkcemi, abyste snížili čas ztrácený opakovanými konverzacemi, zrychlili zpětnou vazbu, rychleji řešili problémy a okamžitě získali potřebná vysvětlení.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí aplikací pro zvýšení produktivity
Ať už pracujete v kanceláři nebo z domova, správné nástroje a triky pro zvýšení produktivity vám pomohou zůstat organizovaní, motivovaní a na správné cestě k dosažení více cílů.
Naštěstí pro vás existuje spousta možností, které vám pomohou najít to, co potřebujete. Vše se nakonec scvrkne na to, abyste si udělali čas na prozkoumání a vyhodnocení, které nástroje nejlépe vyhovují vašim konkrétním potřebám, pracovnímu postupu, stylu učení a cílům.
Některé nástroje pro zvýšení produktivity vám pomohou udržet soustředění, jiné vám pomohou držet se vašich cílů a další zjednoduší váš pracovní postup – s ClickUpem můžete dělat všechno. 😉
Díky stovkám přizpůsobitelných funkcí a výkonným integracím vám ClickUp umožní pracovat podle svých představ a zvládnout svůj pracovní postup.
Je čas probudit v sobě guru produktivity. S ClickUpem můžete všechny své projekty a práci soustředit na jednom místě. 👌