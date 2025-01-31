11 nejlepších softwarů pro plánování projektů pro týmy v roce 2025

Každý projekt může těžit ze softwaru, který zlepšuje výkonnost týmu – od usnadnění renovace domu až po organizaci vícefázových marketingových kampaní.
Díky možnosti plánovat, sledovat a spravovat časové osy projektů, úkoly a zdroje v reálném čase je software pro plánování projektů nezbytným nástrojem pro projektové manažery a členy týmu.
Ať už jde o pomoc vašemu týmu při řízení více projektů, sledování výkonu nebo plánování zdrojů, správný nástroj pro plánování projektů může znamenat rozdíl mezi ziskovým výsledkem a neúspěšným dokončením projektu!
Pokud máte málo času a chcete se posunout vpřed ve svém dalším projektu, vyzkoušejte šablonu kalendáře ClickUp, abyste shromáždili úkoly, schůzky a události svého týmu na jedné platformě! ?️
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování projektů?
Projektoví manažeři by měli hledat flexibilní software pro plánování projektů, který jim poskytne přehled o všech úkolech, činnostech a schůzkách.
Moderní týmy pracují napříč funkcemi s jinými odděleními a úzce spolupracují se zainteresovanými stranami, aby definovaly rozsah projektu, cíle a výstupy. Plán projektu je třeba udržovat na týdenní (pokud ne denní) bázi. Použití platformy pro spojení týmů a spolupráci je nejlepší způsob, jak se vyhnout rozšiřování rozsahu projektu nebo překážkám produktivity.
Zde jsou nejdůležitější funkce pro plánování projektů, které je třeba zvážit při výběru řešení:
- Přizpůsobitelné zprávy, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám a požadavkům projektových manažerů, zainteresovaných stran, vedení nebo klientů.
- Nástroje pro spolupráci , jako je skupinový chat, sdílení souborů a přiřazené komentáře, vám pomohou zůstat v kontaktu a mít přehled o nejnovějším vývoji.
- Intuitivní kalendáře a Ganttovy diagramy pro nastavení závislostí úkolů, přiřazení zdrojů a zobrazení více projektů vedle sebe.
- Správa rozpočtu pro sledování výdajů projektu, sledování pokroku v porovnání s náklady a správu rozpočtů projektu.
- Správa zdrojů pomáhá přiřazovat zdroje k úkolům a poskytuje způsob, jak sledovat kapacitu zdrojů.
- Pokročilé vyhledávací funkce pro filtrování projektů podle data, rozpočtu, zdrojů, názvu projektu a dalších kritérií.
- Automatizované pracovní postupy pro vytváření pravidel a automatizačních skriptů pro lepší správu úkolů
- Škálovatelná hierarchie pro správu malých projektů i rozsáhlých a komplexních projektů
S ohledem na tyto klíčové funkce se podívejme na nejlepší software pro plánování! ⚡️
10 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování projektů
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity určená pro týmy, které chtějí efektivně spravovat svou práci na jednom místě. Díky pokročilým přizpůsobitelným funkcím lze snadno vytvářet podrobné plány projektů a vizualizovat je z různých úhlů. Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp a integrace s Google Kalendářem můžete zajistit, aby všichni byli na stejné vlně, bez ohledu na to, kde se nacházejí!
Z každodenního hlediska mají týmy spolupracující v ClickUp všechny své práce a dokumenty na dosah ruky. Spouštějte schůzky Zoom v rámci úkolu, hromadně upravujte úkoly a plánujte úkoly v kalendáři jednoduchým přetažením.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podrobné datum zahájení, termíny a přesné časy pro přesnost při plánování termínů a milníků.
- Více než 1 000 integrací, které shromažďují všechna relevantní data a informace na jedné platformě (integrujte svůj Google Kalendář s ClickUp!).
- Přiřazené a propojené komentáře v jakémkoli dokumentu, úkolu nebo tabuli ClickUp
- Reporty a přehledy pro okamžitý přehled o vaší práci na vysoké úrovni
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů pro správu úkolů ze všech úhlů pohledu
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí Docs.
- Pokročilé odhady času pro předpověď vašeho pracovního týdne
- Vytvářejte a sledujte své projektové cíle
Omezení ClickUp
- Tolik výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Toggl Plan
Toggl Plan je software pro řízení projektů navržený pro efektivní správu projektů. S Toggl Plan mohou uživatelé vytvářet úkoly, přidělovat zdroje, stanovovat termíny a sledovat pokrok v reálném čase. Tento nástroj je k dispozici jak pro stolní počítače, tak pro mobilní zařízení, takže můžete snadno sledovat projekty odkudkoli.
Tato platforma také usnadňuje spolupráci tím, že umožňuje členům týmu komentovat úkoly a sdílet soubory nebo snímky obrazovky přímo z aplikace. Její uživatelsky přívětivé rozhraní a výkonné funkce pomáhají týmům udržovat pořádek, šetřit čas a dosahovat výsledků rychleji.
Nejlepší funkce Toggl Plan
- Nástroje pro spolupráci na úkolech k organizaci příloh souborů, zpětné vazby a kontrolních seznamů
- Vizuální správa pracovní zátěže a opakující se úkoly
- Přehled plánů týmu na jedné obrazovce
- Plánování pomocí drag-and-drop na časových osách
- Obousměrná integrace s Toggl Track
Omezení Toggl Plan
- Přístup ke všem funkcím v aplikaci může být náročnější než ve webové verzi.
- Nevhodné pro správu více projektů s mezifunkčními pracovními postupy.
Ceny Toggl Plan
- Tým: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 13,35 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
3. GanttPRO
GanttPRO je platforma pro správu projektů vyvinutá s cílem pomoci jednotlivcům a firmám spravovat jejich projekty a spolupracovat na nich. Poskytuje uživatelům funkce pro plánování projektů, které umožňují vytvářet dynamické Ganttovy diagramy pro více projektů, nastavovat seznamy úkolů, přiřazovat úkoly členům týmu a kontrolovat stav zdrojů.
Software také obsahuje šablony plánů pro různé typy projektů, díky kterým můžete rychle vytvářet plány projektů, aniž byste museli začínat od nuly. Kromě toho nabízí nástroje pro spolupráci, jako je chat v reálném čase a funkce komentářů, které týmům pomáhají efektivně komunikovat a koordinovat úkoly.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Zprávy s podrobnostmi o projektových úkolech, projektech, uživatelích a dalších informacích
- Nástroje pro plánování projektů, včetně zobrazení Gantt a Board
- Automatické plánování pro přepočítání závislostí úkolů
- Zobrazení pracovní zátěže pro lepší správu úkolů
- Export souborů ve formátech PDF, PNG, XLSX a XML
Omezení GanttPRO
- Vytváření závislostí úkolů může být při plánování pracovního postupu složitým procesem.
- Ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro plánování projektů postrádá rozmanité zobrazení projektů.
Ceny GanttPRO
- Základní: 7,99 $ za uživatele a měsíc
- PRO: 12,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 19,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 13,35 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
4. Wrike
Wrike je cloudová platforma pro správu projektů a spolupráci na pracovních postupech, která pomáhá týmům plánovat, spravovat a analyzovat jejich práci. Nabízí funkce jako seznamy úkolů, Ganttovy diagramy, Kanban tabule, přizpůsobitelné panely, týmové kalendáře, sdílení souborů a další.
Platforma také poskytuje nástroje pro plánování projektů a vytváření reportů, takže můžete sledovat průběh projektů v reálném čase. Wrike se integruje s dalšími oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack a Zapier, což usnadňuje organizaci vašeho týmu. S Wrike můžete spolupracovat na projektech s týmy jak uvnitř, tak vně vaší organizace!
Nejlepší funkce Wrike
- Analýza kritické cesty, snímky a stanovení základních hodnot v Ganttových diagramech
- Importér souborů Microsoft Project
- Závislosti a milníky
- Hromadné přeplánování úkolů
- Sdílené odkazy na úkoly
Omezení Wrike
- Chybí systém správy dokumentů (prozkoumejte lepší možnosti v alternativách Wrike ).
- Žádná samostatná funkce pro pořizování poznámek
Ceny Wrike
- Bezplatná verze
- Tým: 9,80 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 24,80 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Wrike.
- Pinnacle: Podrobnosti získáte u společnosti Wrike.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 300 recenzí)
5. Hive
Hive je platforma pro řízení projektů s funkcemi, jako je správa úkolů, komunikace v týmu a přidělování zdrojů pro úspěšné plánování projektů. Hive poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které týmům usnadňuje spolupráci a práci na úkolech odkudkoli. Díky možnosti přiřazovat úkoly, stanovovat termíny, sledovat stav projektu a přijímat oznámení poskytuje Hive týmům přehled, aby mohly dodržovat harmonogram projektu a termíny.
Jednou z klíčových výhod používání Hive je možnost vizualizace časových os a závislostí projektového plánování. S Hive mohou týmy vytvářet Ganttovy diagramy, které poskytují jasný přehled o harmonogramu projektu, včetně závislostí úkolů a milníků.
Tato vizualizace umožňuje týmům identifikovat potenciální překážky a podle toho upravit harmonogram projektu, aby se zajistilo, že budou na dobré cestě k dosažení cílů projektu.
Nejlepší funkce Hive
- Zobrazte časové osy projektů, základní linie, milníky a závislosti pomocí Ganttova diagramu.
- Pracovní plocha pro vizualizaci všech aktivit na platformě
- Hive Notes pro spolupráci s členy týmu v reálném čase
- Rodičovské projekty s podřízenými projekty v flexibilní hierarchii
- Integrovaná funkce chatu
Omezení Hive
- Drahé cenové plány ve srovnání s jinými softwary pro plánování projektů
- Omezené možnosti úprav více úkolů a funkce pro úpravy formátovaného textu
Ceny Hive
- Solo: zdarma
- Týmy: 12 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Hive.
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
6. ActiveCollab
ActiveCollab je nástroj pro správu projektů, který zjednodušuje proces správy klientů a plánování projektů pro agentury. Platforma umožňuje uživatelům vytvářet podrobné plány projektů, přidělovat úkoly členům týmu, spravovat termíny a spolupracovat ve sdíleném pracovním prostoru.
Od prohlížení stavu projektu až po výměnu zpětné vazby v reálném čase nabízí ActiveCollab řadu funkcí, které agenturám pomáhají udržovat pořádek a držet se plánu. Platforma poskytuje prostředí pro spolupráci, ve kterém mohou členové týmu diskutovat o projektech, sdílet soubory a komunikovat o pokroku.
Nejlepší funkce ActiveCollab
- E-mailový kanál s úkoly po termínu, úkoly splatnými v daný den a úkoly, které se blíží
- Ukázkové projekty, abyste se seznámili s rozhraním platformy
- Zobrazení projektů včetně seznamu, sloupců a časové osy
- Čtyři barevná témata, včetně tmavého a neonového
- Opakující se úkoly, nadřazené a podřízené úkoly
Omezení ActiveCollab
- Omezená škálovatelnost pro správu projektového portfolia
- Pokročilé reportování je k dispozici v dražších tarifech.
Ceny ActiveCollab
- Pro: 8 $/měsíc na člena
- Plus: 9,50 $/měsíc pro 3 členy
- Pro + Get Paid: 11,75 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ActiveCollab
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
7. Monday. com
Monday je platforma pro správu projektů s řadou funkcí, které uživatelům usnadňují plánování, správu a spolupráci na projektech. S Monday.com mohou týmy vytvářet úkoly a stanovovat termíny, přiřazovat úkoly členům týmu, sledovat pokrok, komentovat úkoly a zobrazovat celkový stav projektu.
Díky jeho vizualizačním funkcím mohou týmy sledovat stav projektu a vizualizovat data, což jim umožňuje rychleji přijímat lepší rozhodnutí. Monday také nabízí kontrolu přístupu, takže uživatelé mohou snadno spravovat, kdo má přístup k práci na platformě, a pro větší pohodlí také integraci s dalšími aplikacemi pro plánování projektů, jako jsou Slack a Google Drive.
Nejlepší funkce Monday
- Více než 10 zobrazení projektů, včetně Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek
- Vlastní pracovní postupy s bloky bez nutnosti programování
- Hlavní, soukromé a sdílené pracovní dokumenty
- Více než 200 předem připravených automatizačních receptů
- Dashboardy v reálném čase
Omezení pondělí
- Náročné osvojení funkcí a rozhraní (podívejte se na alternativy Monday ).
- Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
Ceny v pondělí
- Individuální: Navždy zdarma
- Základní: 8 $ za uživatele za měsíc, od 3 míst
- Standard: 10 $ za uživatele a měsíc, od 3 míst
- Pro: 16 $ za uživatele za měsíc, od 3 licencí
- Enterprise: Podrobnosti získáte u společnosti Monday.
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 7 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 700 recenzí)
8. Tabulky Google
Google Sheets je tabulkový procesor, který týmům umožňuje snadno vytvářet, spolupracovat a sdílet tabulky pro plánování a rozvrhování projektů. S Google Sheets mohou týmy rychle zadávat data do tabulek a přizpůsobovat vzhled svých tabulek pomocí fontů, barev a vzorců.
Tento nástroj také obsahuje výkonné funkce pro analýzu dat s tabulkami a grafy, které lze snadno sdílet s ostatními členy týmu. Google Sheets umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, což umožňuje efektivní spolupráci a komunikaci na projektech. Program je bezpečný a snadno použitelný a umožňuje týmům rychlý přístup k jejich dokumentům z jakéhokoli zařízení!
Nejlepší funkce Google Sheets
- Funkce komentářů a akčních položek pro udržení harmonogramů projektů v pohybu
- Možnosti přizpůsobených řešení s položkami nabídky a makry pomocí Apps Script
- Integrace Salesforce pro propojení s daty z jiných platforem
- Pomocné funkce, jako je inteligentní vyplňování a návrhy vzorců
- Automatické ukládání s historií verzí
Omezení Google Sheets
- K vylepšení funkcí Sheet jsou nutné doplňky z Google Workspace Marketplace.
- Nevhodné jako samostatný software pro plánování projektů nebo nástroj pro správu úkolů.
Ceny Google Sheets
- Bezplatná verze
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
9. Microsoft Excel
Microsoft Excel je výkonný tabulkový procesor vyvinutý společností Microsoft, který uživatelům umožňuje ukládat, organizovat, analyzovat a manipulovat s daty. Lze jej použít pro řadu úkolů souvisejících s plánováním projektů, jako je vytváření Ganttových diagramů, sledování postupu projektu pomocí grafů a tabulek, výpočet nákladů a rozpočtů, rychlé a efektivní třídění dat do kategorií, stejně jako vytváření a formátování grafů pro vizuální znázornění dat.
Excel také nabízí řadu funkcí pro plánování projektů, jako jsou kontingenční tabulky a podmíněné formátování, které uživatelům pomáhají spravovat, analyzovat a vizualizovat data co nejefektivnějším způsobem. Tento software lze použít jak pro základní seznamy úkolů, tak pro složitější grafy, jako jsou finanční modely.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Excel
- Inteligentní nástroje pro učení se vzorcům chování uživatelů a organizaci dat
- Moderní vzorce pro provádění výpočtů
- Sparklines a tabulky pro předpovídání trendů
- Mobilní, desktopové a online aplikace
- Vlastní tabulky
Omezení programu Microsoft Excel
- Chybí funkce pro plánování zdrojů nebo komplexní plánování projektů.
- Některé grafy a tabulky v Excelu vyžadují předplatné Microsoft 365.
Ceny Microsoft Excel
- Microsoft Excel je k dispozici jako samostatná verze za 159,99 $ nebo s předplatným Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Microsoft Excel
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 18 000 recenzí)
10. Týmová práce
Teamwork je platforma pro správu projektů a spolupráci určená pro týmy, které chtějí efektivně plánovat, organizovat a spravovat projekty. Platforma pro plánování projektů nabízí nástroje pro správu komunikace mezi členy týmu prostřednictvím chatových zpráv, hovorů a oznámení. Integruje se také s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Dropbox a Google Docs.
Umožňuje uživatelům sledovat průběh jejich projektů vytvářením a přiřazováním úkolů, sledováním odpracovaných hodin na každém úkolu, nastavováním termínů a milníků a monitorováním pokroku. K dispozici jsou funkce pro vytváření reportů, které týmům pomáhají hodnotit jejich výkon, což z něj dělá skvělý software pro plánování projektů pro týmy.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Zobrazení Seznam, Kanban, Ganttovy diagramy, Tabulka, Vše a Moje práce
- Oprávnění a úrovně ochrany soukromí pro klienty a spolupracovníky
- Fakturovatelné sazby a náklady pro každého člena týmu
- Správa zdrojů a pracovní zátěže
- Vlastní rozpočty pro každý projekt
Omezení týmové práce
- Někteří říkají, že jeho osvojení a aplikace v pracovních postupech vyžaduje trochu času.
- Minimální funkce chatu
Ceny za týmovou práci
- Navždy zdarma
- Starter: 5,99 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Deliver: 9,99 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Grow: 19,99 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Rozsah: Podrobnosti získáte od společnosti Teamwork.
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (790+ recenzí)
Podívejte se na tyto konkurenty Teamwork!
11. NiftyPM
NiftyPM je online platforma pro správu projektů, která pomáhá týmům spolupracovat a udržovat pořádek v harmonogramu projektů. Zjednodušuje pracovní postupy při správě projektů, úkolů, zdrojů a zúčastněných stran pomocí snadno použitelných funkcí, jako je plánování úkolů, vizuální časové osy pro sledování pokroku a cílů, automatická oznámení, která udržují členy týmu na stejné vlně, a robustní reporting.
Nástroj pro plánování projektů také nabízí řadu integrací s oblíbenými obchodními aplikacemi, jako jsou Dropbox, Google Drive a Slack, což týmům umožňuje hladce propojit jejich aktivity v oblasti řízení projektů s ostatními pracovními postupy.
Nejlepší funkce NiftyPM
- Závislosti milníků k zablokování všech úkolů v milníku, dokud nejsou dokončeny ostatní úkoly milníku
- Přizpůsobení modulů tak, aby vyhovovaly roli a potřebám členů týmu v rámci projektu
- Automatizace stavu rozpracovaných, dokončených a zpožděných projektů v reálném čase
- Vlastní pole pro další data a informace o milnících
- Nativní integrace a vlastní vložení
Omezení NiftyPM
- Na rozdíl od jiných nástrojů pro plánování projektů jsou pro používání základních funkcí nutné drahé placené tarify.
- Bezplatný plán je omezen na dva aktivní projekty.
Ceny NiftyPM
- Navždy zdarma
- Starter: 5 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 16 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti NiftyPM.
Hodnocení a recenze NiftyPM
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Typy nástrojů a softwaru pro plánování projektů
Stále si nejste jisti, který nástroj pro plánování projektů je pro váš tým nejvhodnější? Rozdělili jsme typy softwaru pro plánování projektů, abychom vám pomohli najít ten nejvhodnější:
1. Software pro Ganttovy diagramy
Software pro tvorbu Ganttových diagramů je jedním z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších nástrojů pro plánování projektů. Poskytuje vizuální znázornění úkolů, časových os a závislostí projektu. S Ganttovým diagramem můžete snadno sledovat průběh projektu, identifikovat potenciální překážky a provádět úpravy, aby byl projekt dokončen včas. Mnoho softwarů pro tvorbu Ganttových diagramů také nabízí funkce pro spolupráci, které členům týmu umožňují aktualizovat stav úkolů, přidávat komentáře a efektivně komunikovat.
2. Nástroje pro agilní řízení projektů
Nástroje pro agilní řízení projektů jsou určeny pro týmy, které používají agilní metodiku. Tyto nástroje se zaměřují na iterativní vývoj a umožňují týmům rozdělit projekty na menší, lépe zvládnutelné úkoly zvané sprinty. Software pro agilní řízení projektů usnadňuje spolupráci, podporuje transparentnost a umožňuje týmům rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Funkce jako Kanban tabule, uživatelské příběhy a burndown grafy usnadňují sledování pokroku a zajišťují, že projekty budou dodány včas.
3. Software pro správu zdrojů
Správa zdrojů hraje v plánování projektů klíčovou roli. Software pro správu zdrojů pomáhá organizacím optimalizovat přidělování zdrojů a zajišťuje, že správní lidé jsou přiděleni ke správným úkolům ve správný čas. Tyto nástroje poskytují přehled o dostupnosti zdrojů, rozložení pracovní zátěže a plánování kapacity v reálném čase. Software pro správu zdrojů umožňuje týmům vyhnout se přetížení projektových plánů, předcházet konfliktům v plánování a maximalizovat produktivitu.
4. Software pro metodu kritické cesty (CPM)
Software Critical Path Method (CPM) je ideální pro správu harmonogramů projektů s více vzájemně závislými úkoly. Pomáhá identifikovat kritickou cestu, což je posloupnost úkolů, která určuje celkovou dobu trvání projektu. Software CPM umožňuje týmům analyzovat závislosti úkolů, odhadovat časové harmonogramy projektů a identifikovat potenciální zpoždění nebo úzká místa. Zaměřením se na kritickou cestu mohou týmy efektivněji stanovovat priority úkolů a přidělovat zdroje, čímž zajistí úspěch projektu.
5. Nástroje pro spolupráci
Nástroje pro spolupráci jsou nezbytné pro efektivní plánování projektů, zejména pro vzdálené nebo rozptýlené týmy. Tyto nástroje usnadňují komunikaci, sdílení souborů a plynulou spolupráci mezi členy týmu. Funkce pro plánování projektů, jako jsou zprávy v reálném čase, přiřazování úkolů a sdílení dokumentů, usnadňují týmům zůstat v kontaktu a efektivně spolupracovat. Software pro spolupráci se integruje s nástroji pro plánování projektů a poskytuje komplexní řešení pro správu projektů a podporu týmové práce.
Software pro plánování projektů pro projektové manažery
ClickUp je nejlepší software pro plánování projektů pro všechny, kteří chtějí mít své projekty přehledně zorganizované a plnit úkoly. Díky intuitivnímu rozhraní a uživatelsky přívětivým funkcím nabízí efektivní způsob, jak zvládat více úkolů najednou!
Navíc jeho funkce pro spolupráci pomáhají jednotlivcům i týmům spolupracovat z jakéhokoli místa a zajišťují tak nejlepší zážitek z plánování projektů. Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet v ClickUp!