10 alternativ k Google Workspace v roce 2025: nástroje podobné G Suite

Moderní pracoviště se ve velké míře spoléhá na nástroje pro spolupráci, aby zůstalo propojené, produktivní a organizované. Softwarové balíky jako Google Workspace (dříve G Suite) změnily způsob, jakým pracujeme, a umožnily nám spolupracovat s kolegy na druhém konci světa.
Za 5,40 $ (zlevněná cena) a více získají uživatelé Google Workspace vlastní firemní e-mail, zákaznickou podporu a nástroje pro spolupráci na dokumentech, jako jsou Drive, Docs, Slides, Meet a další. Jedná se o širokou škálu funkcí, které jsou k dispozici ve známém prostředí Google.
Nedávné zvýšení cen však vedlo malé a střední podniky k hledání alternativ k Google Workspace.
Naštěstí existuje spousta možností pro týmy (a rozpočty) různých velikostí. V tomto článku se podíváme na 10 alternativ k Google Workspace pro malé a střední podniky, velké společnosti, profesionály a studenty.
⏰ 60sekundové shrnutí
10 nejlepších alternativ Microsoft Office pro různé potřeby:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a správu projektů)
- LibreOffice (nejlepší pro tvorbu dokumentů s otevřeným zdrojovým kódem)
- WPS Office (nejlepší pro kancelářské úkoly na mobilních zařízeních)
- Google Workspace (nejlepší pro spolupráci v reálném čase)
- Calligra Office (nejlepší pro kreativní profesionály a grafickou integraci)
- Apple iWork (nejlepší pro uživatele ekosystému Apple)
- Dropbox Paper (nejlepší pro jednoduché cloudové poznámky a dokumenty)
- Apache OpenOffice (nejlepší pro základní kancelářské funkce s podporou open source)
- OfficeSuite (nejlepší pro úpravy dokumentů na různých platformách)
- Polaris Office (nejlepší pro přístup z více zařízení s výraznou podporou mobilních zařízení)
Co byste měli hledat v alternativách G Suite?
Při hodnocení alternativ G Suite zvažte, jaké nástroje a funkce pro spolupráci jsou pro vás nejdůležitější. Zamyslete se nad dokumenty, databázemi, sdílením souborů, videohovory, e-maily a vším, co významně podporuje spolupráci vašeho týmu v reálném čase.
Seznamte si, co je pro vás nezbytné a co by bylo příjemné mít. Můžete například potřebovat integrovaný chatovací systém, pokročilé sledování změn v dokumentech a rozhraní, které je snadno použitelné i pro technicky neznalé uživatele.
Možná byste rádi měli možnosti úpravy rozložení e-mailů a integrované sledování času, ale nejsou to pro vás rozhodující faktory. Seznamte si také, co nechcete nebo nepotřebujete – například dlouhý proces zapracování nebo 100 TB úložného prostoru.
Jakmile si stanovíte požadavky a rozpočet, je čas hledat alternativy k G Suite a zjistit, co si o nich myslí jejich uživatelé. Jste na správném místě!
Podívejme se na 10 platforem, které mohou nahradit Google Workspace. Zjistěte více o jejich funkcích, výhodách a nevýhodách, cenových plánech a průměrném hodnocení.
10 nejlepších alternativ k Google Workspace
1. ClickUp
ClickUp je výkonný software pro správu projektů. Jedná se o neuvěřitelně přizpůsobitelnou platformu, která zefektivňuje proces správy úkolů a projektů.
Díky rozhraní typu drag-and-drop je jeho používání intuitivní i pro studenty a uživatele bez technických znalostí. Můžete chatovat s členy týmu, vytvářet dokumenty s bohatými funkcemi a vizualizovat časové osy a pracovní zatížení, a to vše z jednoho centrálního místa.
Na rozdíl od jiných konkurentů Google Workspace má ClickUp také nativní nástroje pro sledování KPI projektů a vizualizaci hierarchií projektů. Uživatelé mohou software přizpůsobit svým konkrétním potřebám, což jim umožňuje vytvořit systém, který nejlépe vyhovuje jejich pracovním postupům.
Bezplatná verze ClickUp je skvělým způsobem, jak mohou týmy platformu vyzkoušet a zjistit její potenciál. Pokud vás software zaujme, můžete přejít na jeden z placených tarifů a získat tak pokročilejší funkce, jako jsou časové osy projektů a analytika.
ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje spravovat všechny vaše dokumenty s následujícími výhodami.
- Přizpůsobení dokumentace: Vytvářejte univerzální dokumenty nebo wiki stránky s vnořenými stránkami, možnostmi stylizace a šablonami. Přidávejte záložky, tabulky a další prvky podle svých potřeb.
- Spolupracujte v reálném čase: Upravujte dokumenty společně se svým týmem, označujte členy komentáři, přidělovávejte úkoly a sledujte pokrok přímo ve svých dokumentech.
- Propojte dokumenty s pracovními postupy: Integrujte dokumenty s úkoly, aktualizujte pracovní postupy a spravujte projekty – vše přímo z editoru.
- Organizujte se pomocí Docs Hub: Používejte ověřené wiki, šablony a vyhledávací nástroje, abyste měli své zdroje přehledně uspořádané a snadno přístupné.
- Bezpečné sdílení: Ovládejte nastavení soukromí a oprávnění k úpravám, sdílejte prostřednictvím odkazů a spravujte přístup pro týmy, hosty nebo veřejnost.
Klíčové funkce ClickUp:
- Kompletní sada nástrojů pro spolupráci a produktivitu, včetně ClickUp Docs, sdílení dokumentů, tabule a chat
- 15 způsobů, jak zobrazit své projekty a úkoly (seznamy, tabule, zobrazení kalendáře, Ganttovy diagramy, grafy a další)
- Vnořené úkoly pro složitější projekty
- Intuitivní plánování kalendáře pro vizualizaci časových os projektů a pracovní zátěže týmu
- Více než 1 000 integrací pro váš tým, včetně nativních integrací a integrací Zapier.
Výhody:
- Přechod z jiných platforem, jako je Google Workspace, je snadný a jednoduchý.
- Funkce automatizace umožňuje uživatelům rychle definovat pracovní postupy, což šetří spoustu času.
- Získejte přístup ke svým datům odkudkoli díky cloudovému systému ClickUp a synchronizaci účtů napříč více zařízeními.
- Získejte aktualizace stavu úkolů v reálném čase a udržujte všechny v obraze.
- Bezplatné školení nových uživatelů spolu s 24hodinovou podporou
Nevýhody:
- Pokročilé funkce mohou být pro některé uživatele, kteří nejsou tak obeznámeni s projektovým softwarem, příliš složité.
- V mobilní aplikaci není (zatím) k dispozici všech 15 zobrazení.
Ceny:
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Microsoft 365
Microsoft 365 sdružuje aplikace Microsoft Office do jedné cloudové platformy. Jeho software, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, je mnoha uživatelům dobře známý, takže pokud jste zvyklí používat Google Docs, Sheets a Slides, pravděpodobně nebudete potřebovat mnoho školení, abyste je mohli používat.
Je to však jedna z dražších alternativ Google Workspace na tomto seznamu, takže není ideální pro malé podniky.
Klíčové funkce Microsoft 365:
- Aplikace Microsoft Office, jako jsou Forms, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams a OneDrive
- Inteligentní asistence, jako je Analyze Data v Excelu, Researcher ve Wordu a e-maily s přehledem, které vám pomohou naplánovat den.
- Integruje se s tisíci podnikových softwarů a služeb prostřednictvím Microsoft AppSource.
Výhody:
- Bezpečné úložiště souborů na podnikové úrovni a pokročilá ochrana před hrozbami s více vrstvami zabezpečení
- Podporuje spolupráci v rámci organizací a s externími partnery prostřednictvím Yammeru, nástroje pro sociální sítě pro podniky.
- Pravidelně vydává automatické aktualizace
Nevýhody:
- Problémy s kompatibilitou se staršími a na míru vytvořenými podnikovými systémy
- Dražší než konkurenční platformy
- Dlouhé doby stahování aktualizací
Ceny:
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
- Office 365 Enterprise E1 Plan: 8 $/měsíc na uživatele
- Office 365 Enterprise E3 Plan: 20 $/měsíc na uživatele
- Office 365 Enterprise E5 Plan: 35 $/měsíc na uživatele
- K dispozici jsou vládní plány
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
3. Bitrix24
Bitrix24 usnadňuje spolupráci a zvyšuje produktivitu díky nástrojům pro týmovou práci, komplexním funkcím pro správu projektů a všestranným možnostem komunikace. Díky vysoké míře přizpůsobení jej můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám – můžete například vytvořit přizpůsobené panely pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti.
Bitrix24 má však také své nevýhody. Pokud přecházíte z Google Workspace, možná vám uživatelské rozhraní Bitrix24 nepřijde intuitivní, což některé uživatele vede k hledání alternativ k Bitrix24.
Klíčové funkce Bitrix24:
- Integrovaný CRM systém s databází zákazníků, funnelem potenciálních zákazníků a automatizací prodeje
- HR moduly, jako je plánování pracovníků a docházkové listy
- Funkce business intelligence, včetně analytického dashboardu a interaktivních reportů
- Rozsáhlá sada integrovaných aplikací, jako jsou e-shopy, účetní software a funkce pro webové konference.
Výhody:
- K používání nástrojů business intelligence není třeba znát SQL.
- Platformu můžete používat offline a jakmile se připojíte k internetu, vaše práce se automaticky nahraje do cloudu.
- Zákaznická podpora je rychlá a ochotná
Nevýhody:
- Omezené možnosti uživatelských rolí a přístupových oprávnění
- Nelze přizpůsobit stavy úkolů
- Složité nastavení a uživatelské rozhraní
Ceny:
- Bezplatný tarif
- Základní: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,1/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 600 recenzí)
4. Dropbox Business
Dro p box začínal s úzkým posláním: zjednodušit sdílení, synchronizaci a přístup k souborům mezi více uživateli. V současné době má dostatek funkcí, aby se stal potenciální alternativou Google Workspace.
Více než 300 000 firemních týmů a přes polovina společností z žebříčku Fortune 500 používá Dropbox jako digitální pracovní prostor a řešení pro ukládání dat v cloudu. Dropbox je sice výkonný nástroj pro sdílení souborů a spolupráci, ale nenabízí klíčové komunikační funkce, které by mohly nahradit Gmail nebo Meet.
Klíčové funkce Dropbox Business:
- Pokročilé funkce správy souborů, jako je verzování, automatické zálohování, vyhledávání souborů, sdílené složky, komentáře a externí sdílení.
- Sledování aktivity, které vám poskytne přehled o činnostech uživatelů
- Koordinace projektů pomocí časových os, tabulek a seznamů
- Integruje se s nástroji třetích stran, jako jsou Slack a Zoom, aniž byste museli opustit platformu.
Výhody:
- IT profesionálům jsou k dispozici komplexní nástroje pro správu, které usnadňují správu uživatelských účtů s podrobným nastavením oprávnění.
- Vylepšená kontrola verzí usnadňuje návrat k předchozím verzím souborů, pokud uděláte chybu.
- Nenutí vás komprimovat soubory
Nevýhody:
- Příležitostné zpomalení nebo chyby při synchronizaci souborů mezi zařízeními
- Limity úložiště mohou být pro firmy s velkým množstvím dat omezující.
- Někdy se zdá, že se více soustředí na zavádění nových funkcí než na posilování svých základních funkcí.
Ceny:
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý tarif: 24 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 21 000 recenzí)
5. Asana
Asana je cloudová platforma pro spolupráci a správu projektů, která týmům pomáhá koordinovat úkoly, organizovat projekty, sledovat pokrok a zůstat v kontaktu. Poskytuje širokou škálu funkcí, které týmům pomáhají pracovat chytřeji a efektivněji.
Ačkoli je Asana velmi výkonným nástrojem pro správu pracovních postupů, nemá speciální nástroje pro vytváření dokumentů, prezentací a tabulek. Pokud chcete Asanu používat jako alternativu k Google Workspace, věnujte čas prostudování jejích integrací aplikací, abyste mohli propojit všechny potřebné nástroje na jedné platformě.
Klíčové funkce Asany:
- Komunikujte prostřednictvím komentářů, @zmínek a přizpůsobitelných oznámení
- Můžete delegovat úkoly, přiřazovat termíny a stanovovat priority pracovních postupů pomocí funkcí drag-and-drop.
- Zobrazte závislosti úkolů na první pohled ve formě datového modelu Work Graph® a Ganttových diagramů.
- Integruje se s dalšími službami, jako jsou Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive a více než 1 000 aplikací třetích stran.
Výhody:
- Pokročilé vyhledávací funkce
- Robustní podpora mobilních zařízení a synchronizace aplikací v reálném čase (Apple iOS a Android)
- Vhodné pro koordinaci a sledování velkých, komplexních projektů
Nevýhody:
- Může být obtížné jej používat, pokud nejste obeznámeni s projektovým softwarem.
- Nedostatečná flexibilita při nastavování opakujících se úkolů
- Automaticky se přihlásíte k odběru e-mailových oznámení, která mohou zaplavit vaši schránku a zakrýt důležitá oznámení.
Ceny:
- Základní: Zdarma
- Prémiový tarif: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
6. Zoho Workplace
Zoho Workplace je cloudová sada aplikací pro zvýšení produktivity, která pomáhá firmám, týmům i jednotlivcům spolupracovat, komunikovat a plnit pracovní úkoly. Obsahuje řadu funkcí, jako je tvorba a ukládání dokumentů, správa úkolů, hosting e-mailů, videokonference a sledování projektů.
Ve srovnání s některými možnostmi v tomto seznamu není Zoho Workplace příliš známou alternativou k Google Workspace. To znamená, že najdete méně zdrojů, které by vás naučily, jak tuto platformu co nejlépe využít.
Klíčové funkce Zoho Workplace:
- Zia, AI asistent pro psaní a analýzu dat
- E-mailový nástroj s bohatými funkcemi
- Pokročilé vyhledávací funkce ve všech aplikacích Workplace
Výhody:
- Hladce se integruje do ekosystému Zoho, který zahrnuje platformu CRM, finance a marketing.
- Workplace Dashboard vám poskytuje komplexní přehled aplikací, takže nemusíte přepínat mezi prohlížeči.
- Mnoho návrhů a šablon pro prezentace spolu s možností vkládání multimediálního obsahu
Nevýhody:
- Některé problémy se spolehlivostí, například neuložení práce při výpadku internetu
- Není tak populární jako jiné aplikace pro spolupráci, takže online je k dispozici omezené množství zdrojů pro řešení problémů a nápadů.
- Složitý proces obnovy omylem smazaných souborů
Ceny:
- Navždy zdarma
- Standard: 3 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 6 $/měsíc na uživatele
- Pouze e-mail: 1 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 recenze)
7. LibreOffice
LibreOffice je open-source kancelářský balík, který obsahuje nástroje pro zpracování textu, tabulky, prezentace, databáze a další. Je kompatibilní s širokou škálou formátů souborů, včetně souborů Microsoft a G Suite, a lze jej používat na Windows, macOS a Linux.
„Libre“ je španělský výraz pro „zdarma“ – a LibreOffice je přesně to. Nemá mnoho zbytečných funkcí, ale funguje jako alternativa k Google Docs, Sheets a Slides.
Klíčové funkce LibreOffice:
- Zpracování textu, tabulky, prezentace, databáze a další
- Kancelářský balík s nástroji pro zpracování textu, tabulky a tvorbu prezentací
- Výkonné funkce pro analýzu dat
- Automatizace obchodních procesů pomocí maker a skriptů
Výhody:
- Funguje na jakémkoli operačním systému
- Podporuje širokou škálu formátů souborů pro export
- Neustále vydává aktualizace funkcí a funkcionalit
Nevýhody:
- Není založen na cloudu, takže soubory musí být uloženy lokálně nebo na serveru.
- Chybí e-mailový program
- Žádná spolupráce v reálném čase pro distribuované týmy
Ceny:
- Zdarma
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
8. OnlyOffice
OnlyOffice je kancelářský balík navržený tak, aby pomáhal týmům spolupracovat a dokončovat práci. Můžete jej nasadit buď v cloudu, nebo lokálně. Je to dobrá alternativa k G Suite, pokud většinu své práce děláte v programech pro zpracování textu, tabulkách a prezentačním softwaru.
Pokud se rozhodnete pro lokální řešení, budete muset investovat do soukromého serveru (a jeho údržby).
Klíčové funkce OnlyOffice:
- Obsahuje sadu nástrojů pro spolupráci, včetně správy projektů, e-mailu, kalendáře, CRM a komunikace.
- Funguje na různých platformách (Linux, Mac, Windows)
- Nabízí širokou škálu šablon dokumentů
- Podporuje rozšíření, takže můžete přidat další funkce.
Výhody:
- Nabízí cloudové i lokální možnosti
- Snadné použití a naučení
- Získejte větší kontrolu nad svými daty a soukromím, pokud se rozhodnete pro lokální nasazení.
Nevýhody:
- Nekompatibilita formátování s běžnějšími typy souborů, jako jsou dokumenty Word a tabulky Excel
- Není ideální pro vytváření složitých dokumentů, databází a prezentací.
- Žádný e-mailový klient ani kalendářová aplikace
Ceny:
Cloud
- Zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
On-Premises
- Enterprise: 2 200 $/server pro 50 uživatelů
- Enterprise Plus: 3 300 $/server pro 50 uživatelů
- Enterprise Premium: 4 450 $/server pro 50 uživatelů
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,4/5 (56 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. Wrike
Wrike je cloudová platforma pro správu projektů, která pomáhá týmům pracovat efektivněji. Obsahuje řadu funkcí, jako jsou seznamy úkolů, správa zdrojů, sledování času a reportování, přizpůsobitelné panely, automatizované pracovní postupy a další.
Wrike má také mobilní aplikaci, takže k projektům máte přístup i na cestách.
Na rozdíl od snadného používání Google Workspace a dalších konkurentů Wrike, s Wrike pravděpodobně nezačnete hned pracovat. Požádejte tým Wrike, aby vám pomohl nastavit systém přizpůsobený procesům a potřebám vaší společnosti.
Klíčové funkce Wrike:
- Řízení projektů pomocí Ganttova diagramu a Kanbanových tabulek v kombinaci s přehledem o pracovním vytížení každého člena týmu pro správné řízení zdrojů.
- Prohlížejte si přizpůsobené zprávy o stavu projektu s údaji v reálném čase a vizuálně přitažlivými dashboardy.
- Sledujte časové osy a skutečné náklady ve srovnání s odhadovanými náklady, abyste se vešli do rozpočtových limitů.
- Více než 400 integrací připravených k okamžitému použití
Výhody:
- Žádosti odeslané prostřednictvím formulářů lze automaticky převést na úkoly.
- Automaticky aktualizuje termíny v Ganttových diagramech, když dojde ke změně časového harmonogramu projektu.
- Prodejní a podpůrné týmy vám pomohou přizpůsobit Wrike vašim provozním potřebám.
Nevýhody:
- Vyžaduje určitý čas na osvojení a zapracování, protože je třeba přijmout nový způsob uvažování o tom, jak organizovat projekty vaší společnosti.
- Nedostatek možností pro konfiguraci e-mailových oznámení o aktualizacích
- Některé recenze uvádějí, že uživatelské rozhraní není příliš intuitivní a vyhledávání položek může být matoucí.
Ceny:
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
- Pinnacle: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
10. Monday. com
Monday.com je webový pracovní operační systém, který vám umožňuje integrovat aplikace jako stavební bloky a vytvořit si tak sadu nástrojů pro zvýšení produktivity, kterou potřebujete. Obsahuje řadu funkcí, jako jsou tabule úkolů, řídicí panely, sdílení souborů, zasílání zpráv a další.
Ačkoli je jeho „stavebnicový“ přístup novátorský a kreativní, není vhodný pro každého, a proto někteří hledají alternativy k Monday. Čtěte dál a zjistěte, zda je Monday opravdu alternativou k Google Workspace, kterou potřebujete.
Hlavní funkce Monday:
- Snadno sledujte pokrok a OKR pomocí tabulek, časových os a grafů s funkcí drag-and-drop, stejně jako přizpůsobitelných dashboardů.
- Produkty určené pro konkrétní použití: řízení práce, marketing, prodej, projekty a vývoj IT
- Pracujte se soubory z jiných platforem, jako jsou Microsoft 365, Dropbox a Google Workspace, díky integraci a receptům bez nutnosti programování.
- Vytvářejte vlastní automatizace a spouštěče nebo použijte API monday.com k lepší integraci procesů vaší společnosti.
Výhody:
- Přehledné štítky a intuitivní nabídky, které rychle pochopí i začínající uživatelé, což urychluje zaškolení.
- Funkce drag-and-drop je snadno použitelná a zjednodušuje vytváření pracovních postupů.
- Díky přílohám a chatům na úrovni úkolů získáte více kontextu k úkolům.
Nevýhody:
- Může být obtížné jej použít jako základ pro rozsáhlé operace, protože postrádá užitečné funkce pro projekty na podnikové úrovni.
- Import a export projektů z jiných nástrojů pro správu projektů a do nich může být někdy obtížný i pro pokročilé technické uživatele.
- Omezené možnosti formátování textu
Ceny:
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
Najděte alternativu k Google Workspace, která předčí vaše očekávání
Jak vidíte, existuje řada alternativ k Google Workspace, které nabízejí výkonné funkce určené k usnadnění spolupráce týmů a zvýšení produktivity.
Ať už hledáte cenově dostupné řešení nebo něco s pokročilejšími funkcemi, možnosti popsané v tomto článku by měly vyhovovat vašim potřebám. Každá platforma má své vlastní výhody a nevýhody, proto si před rozhodnutím, která z nich je pro vás ta pravá, nezapomeňte provést průzkum.
Díky všem těmto alternativám G Suite, které jsou nyní k dispozici, nebylo nikdy snazší najít perfektní nástroj pro spolupráci pro váš tým!