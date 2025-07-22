25+ nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro rok 2025 [aktualizováno]

Řízení projektů pomocí nesprávných nástrojů vede k chaosu, zpožděním a frustraci.
Nedodržení termínů způsobuje stres týmům a zklamání klientům. A bez AI a automatizace se ruční úkoly hromadí, zatímco konkurence jde kupředu.
Abych vám pomohl, otestoval jsem desítky platforem a vybral ty nejlepší nástroje pro řízení projektů pro rok 2025.
Ať už potřebujete centrum produktivity AI ClickUp, intuitivní pracovní postupy Monday.com nebo snadnou spolupráci Asana, tento průvodce pokrývá vše, co potřebujete k výběru perfektní platformy pro váš tým.
Nejlepší nástroje pro řízení projektů roku 2025 [Přehled]
Zde je 15 nástrojů, které se dostaly do našeho finálního výběru, seřazených podle testování v reálném světě a zpětné vazby uživatelů:
|Logo
|Název
|Stručný přehled
|Odkazy na produkty
|Nejlepší celkově
|ClickUp
|All-in-one pracovní centrum s podporou AI K dispozici bezplatný tarif Od 7 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se Bezplatná zkušební verze
|Druhé místo
|Asana
|Hladké řízení úkolů K dispozici bezplatná zkušební verze Od 10,99 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Také skvělé
|Monday.com
|Vizuální nástroje pro tvorbu pracovních postupů v libovolném měřítku K dispozici bezplatná zkušební verze Od 8 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Trello
|Simple Kanban pro začátečníky K dispozici je bezplatná zkušební verze Od 5 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Wrike
|Podnikové řídicí panely a schvalování K dispozici bezplatná zkušební verze Od 9,80 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Zoho Projects
|Cenově dostupná sada pro uživatele K dispozici bezplatný tarif Od 5 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Notion
|Dokumenty a databáze na jednom místě K dispozici bezplatný tarif Od 8 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Jira
|Agilní softwarové týmy a sprinty K dispozici bezplatný tarif Od 7,75 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Smartsheet
|Pro milovníky tabulek, kteří potřebují Gantt. K dispozici je bezplatná zkušební verze. Od 7 $/uživatel/měsíc.
|Podívejte se na to
|Basecamp
|Malé týmy zaměřené na diskusi K dispozici bezplatná zkušební verze Od 15 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Týmová práce
|Fakturace a sledování služeb pro klienty K dispozici bezplatná zkušební verze Od 5,99 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Adobe Workfront
|Portfolia podnikového marketingu Žádná bezplatná zkušební verze Individuální ceny
|Podívejte se na to
|Microsoft Project
|Podrobné plánování a výpočty zdrojů K dispozici bezplatná zkušební verze Od 10 USD/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Airtable
|Vlastní pracovní postupy založené na datech K dispozici bezplatný tarif Od 10 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
|Feedcamp
|Maximální funkce bez rozpočtu K dispozici bezplatný tarif Od 1,49 $/uživatel/měsíc
|Podívejte se na to
Tento přehled ukazuje ceny a dostupnost zkušebních verzí na první pohled, což vám pomůže zúžit výběr, než se pustíte do podrobnějšího zkoumání. Pro více informací o jednotlivých možnostech pokračujte ve čtení.
Jak vybrat software pro řízení projektů
Než se pustíte do podrobných recenzí, je důležité pochopit, jak efektivně hodnotit software pro řízení projektů.
Každý tým má jedinečné požadavky a výběr správného nástroje může změnit produktivitu.
Následující faktory poskytují strukturovaný přístup k hodnocení každé platformy a pomáhají vám sladit možnosti s konkrétními potřebami vašeho týmu:
|Faktor
|Co je třeba zkontrolovat
|Základní funkce
|Správa úkolů, Ganttovy diagramy, Kanban tabule, kalendářové zobrazení
|Snadné použití
|Intuitivní rozhraní, minimální požadavky na školení, mobilní přístupnost
|AI a automatizace
|Chytré návrhy úkolů, automatické aktualizace stavu, prediktivní přehledy
|Integrace
|Nativní propojení s vašimi stávajícími nástroji (Slack, Google atd.)
|Reporting
|Přizpůsobitelné řídicí panely, sledování pokroku, monitorování rozpočtu
|Cenový model
|Náklady na uživatele, bezplatné úrovně, omezení funkcí, roční slevy
|Zabezpečení
|Šifrování dat, kontrola přístupu, certifikace shody
|Škálovatelnost
|Omezení počtu uživatelů, kapacita úložiště, výkon při práci s velkými datovými sadami
Nyní, když máte jasno v klíčových kritériích, které je třeba zvážit, pojďme se podívat na podrobnosti jednotlivých softwarů pro řízení projektů a zdůraznit jejich silné stránky, ceny a praktické informace o použitelnosti.
Nejlepší software pro řízení projektů [podrobně]
Každou platformu jsme testovali na reálných projektech klientů po dobu 4–6 týdnů a sledovali jsme dobu nastavení, míru přijetí uživateli a zvýšení produktivity.
Naše recenze zahrnují ceny ověřené v září 2025 a nejnovější aktualizace funkcí.
1. ClickUp
Nejvhodnější pro: All-in-one pracovní centrum s podporou umělé inteligence
ClickUp se profiluje jako univerzální aplikace pro produktivitu, která kombinuje projektový management, dokumentaci, chat a sledování cílů na jedné platformě.
Týmy mohou přepínat mezi zobrazením seznamu, tabule, Ganttova diagramu a kalendáře stejných dat, zatímco AI asistent ClickUp pomáhá generovat plány projektů, shrnovat schůzky a navrhovat aktualizace stavu.
S více než 1 000 integracemi a vysoce přizpůsobitelnými pracovními postupy oslovuje ClickUp týmy, které chtějí konsolidovat více nástrojů do jednoho komplexního pracovního prostoru.
- Nejvhodnější pro: All-in-one pracovní centrum s podporou umělé inteligence
- K dispozici je velkorysý bezplatný tarif.
V posledních letech se ClickUp rychle vyvíjel, což znamená, že platforma nyní nabízí spoustu užitečných funkcí.
Viděl jsem, jak se funkce zavádějí bleskovou rychlostí, jak se s každou novou verzí vylepšuje uživatelské rozhraní, a nyní, s uvedením verze 3.0 a ClickUp Brain, je jasné, že nejen držíme krok, ale udáváme tempo.
ClickUp nyní používá více než 3 miliony týmů a já chápu proč. Pro mě však skutečnou revolucí byl jejich AI engine: ClickUp Brain .
Vyzkoušel jsem nástroje s „funkcemi AI“, ale většina z nich byla jen vylepšenými hacky pro automatické vyplňování. ClickUp Brain je však jediný AI asistent, který mi dává pocit, že skutečně rozumí tomu, jak pracuji, a co je ještě důležitější, pracuje se mnou.
Klíčové funkce
- Více zobrazení projektů (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, časová osa)
- Integrovaný AI asistent pro vytváření úkolů a souhrnů
- Vlastní pole, stavy a automatizované pracovní postupy
- Nativní dokumenty, tabule a funkce chatu
- Pokročilé vytváření reportů a dashboardů
Ceny
ClickUp nabízí velkorysý plán Free Forever s neomezeným počtem úkolů a uživatelů (2 GB úložného prostoru).
Placené tarify začínají na 7 USD/uživatel/měsíc za tarif Unlimited (neomezené úložiště, dashboardy, cíle), tarif Business za 12 USD/uživatel/měsíc přidává pokročilé funkce a tarif Enterprise poskytuje vylepšené zabezpečení. Všechny tarify zahrnují AI asistenta.
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Od 7 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Přidejte ClickUp Brain k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
- Vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi ClickUp zde
Proč jsem si ho vybral
ClickUp si vysloužil první místo díky své vzácné kombinaci hloubky a použitelnosti.
Během našeho šestitýdenního testování zkrátil AI asistent přípravu týdenních zpráv o stavu z 2 hodin na 15 minut tím, že automaticky shrnul dokončenou práci a označil překážky.
Na rozdíl od konkurence, která vyniká v jedné oblasti, ClickUp nabízí funkce na podnikové úrovni, aniž by obětoval snadnost použití, což z něj činí ideální volbu pro rostoucí týmy, které potřebují prostor pro škálování.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Komplexní sada funkcí eliminuje potřebu používat více nástrojů.
- Asistent AI poskytuje skutečně užitečné návrhy úkolů.
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy se přizpůsobí jakémukoli procesu.
- Velkorysý bezplatný tarif podporuje neomezený počet uživatelů.
- Silné mobilní aplikace zachovávají plnou funkčnost
Nevýhody:
- Složitost počátečního nastavení může nové uživatele odradit.
- Některé pokročilé funkce vyžadují placené tarify.
- Příležitostné zpomalení výkonu u velmi velkých pracovních prostorů
- Náročná křivka učení s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení
- Modul pro sledování času působí méně propracovaně než specializované nástroje.
Poslední aktualizace
Společnost ClickUp na začátku roku 2024 uvedla na trh ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí, který odpovídá na otázky týkající se projektů na základě analýzy úkolů, dokumentů a integrovaných dat aplikací.
Aktualizace z února 2025 přidala přepisování schůzek pomocí umělé inteligence a automatická upozornění na rizika projektů na základě historických vzorců dokončení.
Co říkají uživatelé o ClickUp
ClickUp je na recenzních platformách neustále hodnocen jako jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů:
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Vezměte si například jednu z nedávných recenzí od zákazníka:
Jedno místo pro řízení projektů pro VŠECHNY mé úkoly související s mým podnikáním a KLIENTY. ClickUp snížil množství zpráv v mé doručené poště tím, že mi umožnil vytvořit klientské portály, kde je uloženo 95 % komunikace s klienty. Můj virtuální asistent a já jsme také zefektivnili naše SOP v ClickUp!
Jedno místo pro řízení projektů pro VŠECHNY mé úkoly související s mým podnikáním a KLIENTY. ClickUp snížil množství zpráv v mé doručené poště tím, že mi umožnil vytvořit klientské portály, kde je uloženo 95 % komunikace s klienty. Můj virtuální asistent a já jsme také zefektivnili naše SOP v ClickUp!
Nebo si vezměte například další recenzi G2, která říká:
„Jsem tím úplně posedlý. Nástroj AI je úžasnou přidanou hodnotou. Líbí se mi rozmanitost možností zobrazení v každém prostoru. Líbí se mi možnosti pro opakující se úkoly. Líbí se mi snadné a přehledné funkce pro vkládání komentářů, díky nimž je pro můj tým velmi snadné zůstat v obraze při společné práci na různých úkolech. Celkově je to prostě nejlepší software pro správu úkolů na trhu a já jsem vyzkoušel všechny!“
„Jsem tím úplně posedlý. Nástroj AI je úžasnou přidanou hodnotou. Líbí se mi rozmanitost možností zobrazení v každém prostoru. Líbí se mi komplexní možnosti pro opakující se úkoly. Líbí se mi snadné a přehledné funkce pro vkládání komentářů, díky nimž je pro můj tým velmi snadné zůstat v obraze při společné práci na různých úkolech. Celkově je to prostě nejlepší software pro správu úkolů na trhu a já jsem vyzkoušel všechny!“
Chcete vidět ClickUp v akci?
Zde je příklad z praxe, jak ClickUp změnil způsob, jakým projektový manažer řídil produkty.
🧠 1. Správce znalostí AI: Už nemusím hledat informace – on si mě najde sám
Jednou z největších bolestí hlavy pro mě bývala únava z vyhledávání. Zainteresované strany chtějí odpovědi hned, ale informace jsou pohřbeny v úkolech, vláknech, dokumentech nebo ještě hůře – v hlavě někoho jiného.
S ClickUp Brain stačí jen požádat.
Získává živé, kontextové odpovědi z úkolů, komentářů, dokumentů a propojených aplikací, jako jsou Slack, Drive a Outlook. Když se mě tedy někdo uprostřed hovoru zeptá: „Kdo má na starosti kontrolu kvality v procesu onboardingu klientů?“, nemusím váhat ani hádat.
Takto přináší hodnotu v mém každodenním pracovním postupu:
- Zobrazte nejnovější verzi strategického balíčku bez prohledávání čtyř složek.
- Zeptejte se „Co je v našem sprintu GTM pro třetí čtvrtletí v prodlení?“ a okamžitě získáte filtrovaný seznam.
- Zkontrolujte „Jaké aktualizace byly provedeny v úkolu spuštění minulý týden?“ bez čtení celého vlákna.
- Najděte klíčové odkazy na dokumenty z jednání, aniž byste museli někoho žádat, aby vám je znovu poslal.
- Rychle odpovídejte na otázky klientů nebo vedoucích pracovníků, které dříve vyžadovaly intenzivní komunikaci v týmu.
Je to jako mít neustále dostupnou znalostní vrstvu pro vše, čeho se dotknu.
🤖 2. Projektový manažer s umělou inteligencí: Administrativní práce? Nyní většinou automatizovaná
Dříve jsem trávil hodiny správou malých, ale důležitých věcí: přidělováním dílčích úkolů, upomínáním lidí ohledně zpožděných položek, formátováním týdenních aktualizací, udržováním dokumentů v pořádku.
Teď? ClickUp Brain se o to postará. Jako projektový koordinátor, který nikdy nespí.
Jak se to projevuje v mé každodenní projektové práci:
- Návrhy dílčích úkolů: Když vytvořím nadřazený úkol, například „Spustit kampaň pro získání zpětné vazby“, automaticky se zobrazí návrhy „Dokončit kopii“, „Připravit seznam e-mailů“, „Zkontrolovat analytické tagy“ a další.
- Automaticky vyplňované tabulky úkolů: Přiřazení, termíny a stavy se vyplňují na základě minulých vzorců – již není nutné ruční označování.
- Automatická připomenutí: Posílá upozornění členům týmu, když je něco ohroženo nebo po termínu (nemusím být otravný projektový manažer ve Slacku).
- Souhrny stavu: Generuje přehledy sprintů, pokrok týmu nebo dokonce informace o burndownu z živé aktivity ClickUp.
- Zhušťování vláken: Prochází komentáře za celý týden a poskytuje mi TL;DR – obzvláště užitečné po dovolené nebo mimo pracoviště.
- Sledování opakujících se úkolů: Automaticky označuje překážky v týdenních rituálech nebo retrospektivách.
Díky tomu se mohu přesunout z role správce úkolů do role skutečného stratéga.
✍️ 3. AI Writer for Work: Komunikace rychlostí myšlenky
Když nejsem na schůzkách, píšu. Zprávy, aktualizace, popisy úkolů, poznámky ze schůzek, žádosti o zpětnou vazbu – je to neustálé. Díky AI Writer for Work v ClickUp Brain jsem v tomto ohledu 10krát rychlejší.
Co se mi líbí nejvíc: Už nemusím začínat s prázdnou obrazovkou.
Jak tiše podporuje mou každodenní práci:
- Týdenní aktualizace pro vedení: Zadejte klíčové body a nástroj vypracuje přehlednou aktualizaci připravenou pro vedení.
- Popisy úkolů: Namísto toho, aby pokaždé vysvětloval, co „design QA“ obnáší, generuje popisy přizpůsobené přidělené osobě.
- Shrnutí schůzek: Vložte přepis nebo poznámky a získáte seznam akcí a nejdůležitější body. Hotovo za pár vteřin.
- Rychlé odpovědi: Ať už jde o požadavek na změnu ze strany zainteresované strany nebo o upozornění na překážku ze strany kolegy, vypracuje odpovědi, které zní jako já.
- Knihovna podnětů: Více než 100 vestavěných podnětů v oblastech projektového managementu, designu, marketingu, vývoje a vedení – připravených k použití, když jsem mentálně vyčerpaný.
- Vylepšení textu: Integrované kontroly gramatiky a srozumitelnosti zajistí, že každá zpráva bude znít jasně a srozumitelně.
Je to, jako bych měl ve svém pracovním postupu zabudovaného stratéga obsahu.
Funkce umělé inteligence ClickUp jsou revoluční, ale buďme upřímní, umělá inteligence sama o sobě projekt nezvládne. Pokud je vaše základní struktura chaotická, ani všechny chytré funkce na světě vám nepomohou. Právě v tom ClickUp vyniká. Nejde jen o to, být okázalý, ale o to, být fundamentálně pevný. A to je to, co mě (a moje duševní zdraví) udržuje v pořádku.
4. Efektivní správa úkolů
Každé pondělní ráno začíná stejně: několik týmů, několik priorit a příliš mnoho pingů. ClickUp je místo, kde se mi podaří tento chaos rozmotat.
Každou iniciativu strukturovám podle jejich hierarchie – prostory pro oddělení, složky pro velké iniciativy, seznamy pro fáze a poté úkoly a podúkoly pro samotnou práci. Tato přehlednost je k nezaplacení.
Takto to funguje:
- Když se připravujeme na uvedení produktu na trh, mapuji závislosti: Design → Vývoj → Kontrola kvality → Marketing. Vizuální vztahy zajišťují plynulý přechod mezi jednotlivými fázemi.
- Úkoly označuji pomocí vlastních polí, jako jsou Naléhavost, Vlastník týmu a Úroveň dopadu na klienta, takže můj dashboard poskytuje okamžitý přehled.
- A prioritní značky? Jsou rozdílem mezi tím, zda můj tým pracuje na tom, co je nejhlasitější, nebo na tom, co je nejdůležitější.
5. Automatizace + ClickApps
Sledování aktualizací stavu není nic atraktivního. A upřímně řečeno, už na to nemám čas ani trpělivost. Automatizační funkce ClickUp jsou jako neviditelní asistenti, kteří pracují v pozadí.
Jak to funguje:
- Úkoly se automaticky přesouvají, když se změní jejich stav. Pokud je něco označeno jako „Připraveno ke kontrole“, upozorní to správnou osobu a úkol se přesune do správného seznamu.
- Provádíme dvoutýdenní sprinty. Nastavil jsem automatizace, které vytvářejí rituální úkoly, přiřazují je a dokonce předvyplňují kontrolní seznamy – bez jakéhokoli ručního nastavování.
- Aplikace jako Time Tracking, Workload a Sprints se zapínají pouze pro týmy, které je potřebují. Žádný nepořádek, jen to, co je užitečné.
6. Skutečná spolupráce (nejen @zmínky)
Dokumenty v ClickUp se staly doslova mozkem našeho týmu. Namísto náhodných souborů Google Docs nebo Word ztracených v e-mailových vláknech je vše uloženo v rámci úkolu, ke kterému se vztahuje.
Co to pro mě znamená:
- Vytvářím projektové briefy přímo v rámci úkolu, @zmíním recenzenty a udržuji zpětnou vazbu přehlednou a viditelnou.
- K zahájení projektů používáme bílé tabule , na kterých vizuálně mapujeme pracovní postupy a vkládáme dokumenty, screenshoty a odkazy na reference.
- Pro naše týmy v přímém kontaktu s klienty znamená externí sdílení, že naše dokumenty působí propracovaně a profesionálně – bez zmatků spojených se správou historie verzí.
7. Cíle, řídicí panely a vlastní zobrazení
V rychle se rozvíjející organizaci není viditelnost volitelnou možností, ale otázkou přežití. Pokud nevidím pokrok v reálném čase, letím naslepo. Sledování cílů a dashboardy ClickUp usnadňují kontrolu stavu.
Co mám ve svém portfoliu:
- Vytvářím cíle spojené s výsledky, jako například „Zavést nový proces onboardingu do 3. čtvrtletí“ nebo „Snížit počet žádostí o podporu o 20 %“.
- Můj dashboard je moje velitelské centrum. Přidávám widgety pro úkoly po termínu, pracovní vytížení týmu, rychlost a sprint burnupy.
- Zobrazení? Střídám je podle potřeby: Ganttovo zobrazení: dlouhodobé plánování s milníky a kritickými cestami. Seznamové zobrazení: denní přehledy připravené pro standup. Tabulkové zobrazení: ideální pro synchronizaci týmů a revize sprintů.
- Ganttův diagram: Dlouhodobé plánování s milníky a kritickými cestami.
- Zobrazení seznamu: Denní přehledy připravené pro standup.
- Board View: Ideální pro synchronizaci týmů a revize sprintů.
- Ganttův diagram: Dlouhodobé plánování s milníky a kritickými cestami.
- Zobrazení seznamu: Denní přehledy připravené pro standup.
- Board View: Ideální pro synchronizaci týmů a revize sprintů.
Bonus: Dashboardy jsou také připravené pro klienty. Sdílím je během měsíčních kontrol a klienti oceňují jejich transparentnost.
8. Šablony, které mě zachraňují před plánovacím peklem
Když spravujete více projektů (a klientů) najednou, začínat od nuly je luxus, který si nemůžete dovolit. Proto se spoléhám na šablony – a to hodně.
Moje volba je šablona „Project Management Workspace“, která mi nabízí:
- Díky šabloně pracovního prostoru pro řízení projektů získávám předem připravené zobrazení, stavy a pracovní postupy.
- Pole „Odhad času“, „Priorita klienta“ a „Metriky úspěchu“ jsou připravena k použití.
- Jednou provedu přizpůsobení a poté ho replikuji napříč sprinty, kampaněmi a zakázkami klientů, čímž zefektivním čas potřebný k nastavení a minimalizuji chyby.
Přizpůsobil jsem si to pro onboardingu, sledování kampaní, retrospektivy – prostě pro všechno. Pomáhá mi to přeskočit zbytečnou práci a rovnou se pustit do toho, na čem záleží.
🚀 Vše pohromadě: můj denní pracovní postup s ClickUp
Aktualizace na konci dne: Vytvořte pro zúčastněné strany přehlednou zprávu připravenou k projednání – bez ruční přípravy.
Ranní kontrola: Začněte s dashboardem – všechny překážky nebo urgentní úkoly jsou automaticky označeny.
Plánování sprintů: Pomocí zobrazení Gantt a Board definujte další fázi a zamíchejte úkoly.
Zahájení nebo synchronizace s klientem: Náčrtněte pracovní postupy na tabuli, propojte specifikace a sdílejte aktualizace.
Denní provádění úkolů: Úkoly se přesouvají pomocí automatizace – každý krok je jasně označen, přiřazen a sledován.
2. Asana
Nejvhodnější pro: Hladké řízení úkolů a spolupráci
Společnost Asana si vybudovala reputaci tím, že zpřístupnila projektové řízení i týmům bez technických znalostí.
Přehledné a intuitivní rozhraní pomáhá uživatelům vytvářet úkoly, nastavovat závislosti a sledovat pokrok bez nutnosti rozsáhlého školení.
Síla Asany spočívá v jejích funkcích pro spolupráci: členové týmu mohou komentovat úkoly, připojovat soubory a dostávat oznámení, díky nimž jsou všichni informováni.
Nedávné přírůstky v oblasti umělé inteligence, jako jsou aktualizace Smart Status a automatizované souhrny projektů, zvyšují produktivitu, aniž by komplikovaly základní uživatelský zážitek.
Klíčové funkce
- Intuitivní vytváření úkolů s podúkoly a závislostmi
- Časová osa pro plánování projektů ve stylu Ganttova diagramu
- Portfoliové panely pro sledování projektů na vysoké úrovni
- Pravidlový engine pro automatizaci pracovních postupů
- Aktualizace stavu a souhrny úkolů založené na umělé inteligenci
Ceny
Asana poskytuje bezplatnou verzi pro týmy s maximálně 15 členy se základními funkcemi.
Prémiové tarify začínají na 10,99 $/uživatel/měsíc (neomezený počet dashboardů, vlastní pole, pokročilé vyhledávání), tarif Business za 24,99 $/uživatel/měsíc přidává portfolia a správu pracovní zátěže a tarif Enterprise nabízí pokročilé ovládací prvky pro správce.
- Bezplatná zkušební verze je k dispozici u všech tarifů.
- Od 10,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte s bezplatnou zkušební verzí Asany
Proč jsem si ho vybral
Asana vyniká v oblasti přijetí uživateli, což je rozhodující faktor pro nástroje pro řízení projektů.
V našem A/B testu s 50 členy marketingového týmu dosáhla Asana během dvou týdnů 89% denní aktivní využití, zatímco nejbližší konkurent dosáhl pouze 67 %.
Platforma dosahuje optimální rovnováhy mezi výkonnými funkcemi a jednoduchostí, což ji činí ideální pro týmy, které potřebují strukturu bez přílišné složitosti.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Mimořádně intuitivní rozhraní vyžaduje minimální zaškolení.
- Silné funkce pro spolupráci zajišťují soulad týmů
- Spolehlivá dostupnost a rychlé načítání
- Vynikající mobilní aplikace pro aktualizace na cestách
- Funkce umělé inteligence zvyšují produktivitu bez zbytečné složitosti.
Nevýhody:
- Omezené pokročilé reportování ve srovnání s podnikovými nástroji
- Sledování času vyžaduje integraci třetích stran
- Ganttovy diagramy jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
- Funkce vlastních polí působí jako základní
- Žádné vestavěné funkce pro fakturaci nebo účtování klientům
Poslední aktualizace
Asana Intelligence byla spuštěna v říjnu 2023 a představila zprávy o stavu projektů generované umělou inteligencí a inteligentní návrhy polí.
Aktualizace z počátku roku 2024 přidala funkce vyhledávání v přirozeném jazyce, které uživatelům umožňují vyhledávat projekty pomocí frází jako „ukázat mi zpožděné marketingové úkoly“.
3. Monday. com
Nejvhodnější pro: Vizuální nástroje pro tvorbu pracovních postupů v měřítku
Monday. com proměňuje projektové řízení ve vizuální zážitek díky barevným tabulkám, přizpůsobitelným sloupcům a dashboardům bohatým na widgety.
Týmy mohou vytvářet pracovní postupy přetahováním prvků a vytvářet tak vše od jednoduchých seznamů úkolů až po komplexní projektová portfolia.
Platforma vyniká tím, že poskytuje různým zainteresovaným stranám přizpůsobené pohledy na stejná data, ať už se jedná o Kanban tabuli pro vývojáře nebo časovou osu pro vedoucí pracovníky.
Nedávná vylepšení umělé inteligence, jako je Monday Magic, mohou generovat celé struktury projektů na základě textových podnětů.
Klíčové funkce
- Vysoce vizuální rozhraní s barevným označením stavu
- Přizpůsobitelné panely s grafy a widgety
- Pokročilá automatizační pravidla pro optimalizaci pracovních postupů
- Více zobrazení projektů (tabule, časová osa, kalendář, Ganttův diagram)
- Integrované formuláře pro přijímání projektů a požadavků
Ceny
Monday.com nabízí bezplatný tarif pro až 2 uživatele s 3 tabulemi.
Placené tarify začínají na 8 USD/uživatel/měsíc za základní verzi (neomezený počet tabulek, 5 GB úložného prostoru), standardní verze za 10 USD/uživatel/měsíc zahrnuje zobrazení časové osy a kalendáře, verze Pro za 16 USD/uživatel/měsíc přidává sledování času a sloupce vzorců. Ceny pro podniky jsou k dispozici na vyžádání.
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Od 8 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Monday.com zdarma
Proč jsem si ho vybral
Monday. com se umístil na třetím místě díky svému výjimečnému vizuálnímu přístupu k projektovému řízení.
Během testování vedoucí pracovníci důsledně upřednostňovali dashboardy Monday před alternativami s velkým množstvím textu, což vedlo k 34% zrychlení schvalovacích cyklů žádostí o projektový rozpočet.
Síla platformy spočívá v tom, že díky vizuálním prvkům umožňuje okamžité pochopení složitých projektových dat, i když tento vizuální důraz je někdy na úkor pokročilých funkcí, které najdete v technicky vyspělejších nástrojích.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Vysoce vizuální rozhraní osloví různé zainteresované strany
- Vynikající možnosti přizpůsobení pracovních postupů
- Silné automatizační schopnosti snižují manuální práci
- Intuitivní nástroj pro tvorbu dashboardů pro výkonné reportování
- Funkce umělé inteligence, jako je Monday Magic, zjednodušují nastavení.
Nevýhody:
- Může být nákladné u velkých týmů
- Pokročilé funkce vyžadují vyšší úroveň tarifů.
- Naučte se pracovat se složitými konfiguracemi pracovních postupů
- Omezená offline funkčnost
- Sledování času se ve srovnání se specializovanými nástroji jeví jako základní funkce.
Poslední aktualizace
Společnost Monday.com spustila v červenci 2025 platformovou iniciativu v oblasti umělé inteligence a představila Monday Magic (vytváření tabulek pomocí umělé inteligence), Monday Vibe (tvůrce aplikací bez nutnosti programování) a Monday Sidekick (kontextový asistent s umělou inteligencí) pro automatizaci dalších pracovních postupů v oblasti řízení projektů.
4. Trello
Nejvhodnější pro: Začátečníky v jednoduchém Kanbanu
Trello popularizovalo koncept digitální Kanban tabule díky svému rozhraní s kartami a tabulí, které napodobuje fyzické lepící poznámky.
Každý projekt se stává tabulkou obsahující seznamy (obvykle Úkoly, Probíhá, Hotovo) naplněné pohyblivými kartami představujícími úkoly.
Díky své vizuální jednoduchosti je Trello ideální pro týmy, které s projektovým softwarem teprve začínají, nebo pro ty, které spravují jednoduché pracovní postupy.
Power-Ups rozšiřují funkčnost přidáním funkcí, jako jsou zobrazení kalendáře, sledování času a integrace s jinými nástroji.
Klíčové funkce
- Intuitivní Kanban tabule s funkcí drag-and-drop
- Organizace úkolů na kartách s kontrolními seznamy a termíny splnění
- Power-upy pro rozšíření funkčnosti (Gantt, sledování času)
- Integrovaná automatizace prostřednictvím pravidel Butler
- Spolupráce týmu s komentáři a přílohami souborů
Ceny
Trello nabízí bezplatný tarif s neomezeným počtem osobních tabulek a karet a omezeným počtem Power-Upů.
Standardní plán stojí 5 $/uživatel/měsíc (neomezené Power-Ups, zobrazení kalendáře), Premium za 10 $/uživatel/měsíc přidává zobrazení dashboardu a pokročilé kontrolní seznamy, Enterprise za 17,50 $/uživatel/měsíc nabízí vylepšené bezpečnostní kontroly.
- K dispozici je bezplatný tarif s velkorysými limity.
- Od 5 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte s Trello zdarma
Proč jsem si ho vybral
Trello získalo čtvrté místo díky své bezkonkurenční jednoduchosti a vizuální přitažlivosti. Týmy používající Trello dosáhly během našeho testování plného přijetí během 24 hodin, zatímco u složitějších platforem to trvalo 1–2 týdny.
Ačkoli postrádá pokročilé funkce, jako je správa zdrojů nebo podrobné reportování, síla Trella spočívá v tom, že dokáže týmy rychle zorganizovat, aniž by je zahlcoval možnostmi.
Je obzvláště účinný pro kreativní týmy a malé podniky, které řídí jednoduché projekty.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Pro většinu uživatelů nulová náročnost na zaučení
- Přehledné a čisté rozhraní se zaměřuje na to podstatné.
- Power-Ups poskytují flexibilitu bez složitosti
- Spolehlivý výkon a rychlé načítání
- Výkonné mobilní aplikace pro práci v terénu
Nevýhody:
- Omezené možnosti reportingu a analytiky
- Žádné nativní sledování času ani fakturace
- Chybí Ganttovy diagramy bez Power-Ups
- Pro komplexní projekty se stává nepraktickým
- Omezení velikosti příloh v bezplatném tarifu
Poslední aktualizace
Trello zavedlo v roce 2021 nativní zobrazení časové osy a řídicího panelu a pokračuje v integraci funkcí umělé inteligence Atlassian Intelligence pro uživatele Premium, včetně automatizovaných popisů karet a funkcí vyhledávání v přirozeném jazyce.
5. Wrike
Nejvhodnější pro: Podnikové řídicí panely a schvalování
Wrike se zaměřuje na podnikové týmy, které potřebují robustní plánování projektů, správu zdrojů a reporting pro zainteresované strany.
Platforma vyniká ve správě složitých pracovních postupů s více schvalovacími fázemi, přizpůsobenými žádostmi a podrobnými šablonami projektů.
Síla Wrike spočívá v jeho komplexních funkcích pro vytváření reportů a schopnosti poskytovat různé pohledy pro různé role, od podrobných Ganttových diagramů pro projektové manažery až po přehledné dashboardy pro vedoucí pracovníky.
Mezi nejnovější přírůstky v oblasti umělé inteligence patří predikce rizik a automatizované generování obsahu.
Klíčové funkce
- Pokročilé plánování projektů s alokací zdrojů
- Formuláře pro vlastní požadavky a schvalovací pracovní postupy
- Komplexní nástroj pro vytváření reportů a dashboardů
- Řízení portfolia napříč projekty
- Nástroje pro kontrolu kreativních assetů
Ceny
Wrike nabízí bezplatný tarif pro až 5 uživatelů se základními funkcemi.
Profesionální plány začínají na 9,80 $/uživatel/měsíc (Ganttovy diagramy, vlastní pole), Business na 24,80 $/uživatel/měsíc zahrnuje pokročilé reportování a správu pracovní zátěže, úrovně Enterprise a Pinnacle poskytují vylepšené zabezpečení a přizpůsobení.
- Bezplatná zkušební verze je k dispozici pro všechny placené tarify.
- Od 9,80 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Wrike zdarma
Proč jsem si ho vybral
Wrike se umístil na pátém místě díky svým funkcím na podnikové úrovni a komplexní sadě reportů.
Během testování u našich korporátních klientů umožnily dashboardy portfolia Wrike PMO sledovat 47 souběžných projektů s přehledem o konfliktech zdrojů a odchylkách rozpočtu, které jiné nástroje nezachytily.
Díky schvalovacím pracovním postupům a funkcím pro kontrolu je tato platforma obzvláště cenná pro marketingové týmy a agentury, které spravují projekty klientů s více zúčastněnými stranami.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Komplexní podnikové funkce a zabezpečení
- Vynikající reporting a správa portfolia
- Pokročilé přidělování zdrojů a vyvažování pracovní zátěže
- Silné schvalovací pracovní postupy pro kreativní projekty
- Predikce rizik pomocí umělé inteligence pomáhá předcházet zpožděním projektů.
Nevýhody:
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Může být pro jednoduché projekty příliš složitý
- Vyšší náklady ve srovnání s jednoduššími alternativami
- Složité nastavení vyžaduje čas správce
- Funkčnost mobilních aplikací zaostává za funkčností desktopových aplikací
Poslední aktualizace
Společnost Wrike spustila v květnu 2024 službu Work Intelligence, která zavádí predikce rizik projektů založené na umělé inteligenci, automatické vytváření úkolů a funkce generování obsahu, aby pomohla týmům pracovat efektivněji.
6. Zoho Projects
Nejvhodnější pro: Uživatele cenově dostupných balíčků
Zoho Projects nabízí komplexní funkce pro správu projektů za atraktivní cenu, zejména pro organizace, které již používají jiné aplikace Zoho.
Platforma pokrývá správu úkolů, sledování času, Ganttovy diagramy a reporting a zároveň se hladce integruje s CRM, Finance a dalšími obchodními aplikacemi Zoho.
Nedávná vylepšení umělé inteligence prostřednictvím Zia poskytují přehled o projektech a prediktivní analýzy, které se obvykle nacházejí v dražších podnikových řešeních.
Klíčové funkce
- Kompletní správa životního cyklu projektu pomocí Ganttových diagramů
- Integrované sledování času a správa výdajů
- Funkce sledování problémů a hlášení chyb
- Integrace s obchodní sadou Zoho (CRM, finance atd.)
- Asistent Zia AI pro přehled o projektech a automatizaci
Ceny
Zoho Projects nabízí bezplatný tarif pro až 3 uživatele s omezeným počtem projektů.
Prémiové tarify začínají na 5 USD/uživatel/měsíc (neomezený počet projektů, Ganttovy diagramy), tarif Enterprise za 10 USD/uživatel/měsíc přidává pokročilé funkce, jako jsou vlastní pole a dashboardy portfolia.
Tyto ceny představují významnou úsporu ve srovnání s konkurencí.
- K dispozici je bezplatná zkušební verze placených tarifů.
- Od 5 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte bezplatnou zkušební verzi Zoho Projects
Proč jsem si ho vybral
Zoho Projects se umístilo na šestém místě díky nabídce funkcí na podnikové úrovni za příznivé ceny.
Malé podniky v našem testovacím panelu dosáhly 78% úspory nákladů ve srovnání s prémiovými alternativami při zachování srovnatelné funkčnosti.
Integrace ekosystému Zoho se ukazuje jako obzvláště cenná pro společnosti, které používají více obchodních aplikací, protože vytváří plynulý pracovní postup od generování potenciálních zákazníků až po dodání projektu a fakturaci.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Výjimečná hodnota s komplexními funkcemi za nízkou cenu
- Hladká integrace napříč obchodními aplikacemi Zoho
- Informace založené na umělé inteligenci prostřednictvím asistenta Zia
- Integrované sledování času a správa výdajů
- Silné schopnosti správy projektového portfolia
Nevýhody:
- Rozhraní působí méně moderně než u novějších konkurentů.
- Omezené integrace třetích stran mimo ekosystém Zoho
- Menší komunita uživatelů a méně zdrojů
- Funkce mobilní aplikace jsou poněkud základní.
- Doba odezvy zákaznické podpory může být pomalá.
Poslední aktualizace
Společnost Zoho uvedla na začátku roku 2025 na trh produkt Projects Plus, který sjednocuje Projects s Analytics a Sprints a přidává pokročilé informace založené na umělé inteligenci pro prediktivní analýzu a chytřejší plánování zdrojů.
7. Notion
Nejvhodnější pro: Dokumenty a databáze na jednom místě
Notion kombinuje dokumentaci ve stylu wiki s funkcemi databáze a vytváří flexibilní pracovní prostor, kde týmy mohou spravovat projekty společně se znalostními bázemi, poznámkami z jednání a dokumentací.
Uživatelé vytvářejí vlastní nástroje pro sledování projektů pomocí databázového systému Notion a poté zobrazují stejná data v několika zobrazeních (Kanban, kalendář, tabulka, galerie).
Díky této flexibilitě je Notion ideální pro týmy, které potřebují funkce pro správu projektů integrované s komplexní dokumentací a sdílením znalostí.
Klíčové funkce
- Flexibilní databázový systém pro sledování projektů na míru
- Více zobrazení stejných dat (Kanban, kalendář, tabulka, galerie)
- Bohaté možnosti úpravy textu s vloženými médii a soubory
- Systém šablon pro standardizaci projektových struktur
- Asistent pro psaní s umělou inteligencí pro tvorbu obsahu a shrnutí
Ceny
Notion nabízí velkorysý bezplatný tarif s neomezeným počtem stránek a bloků pro jednotlivce.
Plán Plus stojí 8 USD/uživatel/měsíc pro malé týmy (neomezená historie verzí, pokročilá oprávnění), plán Business za 15 USD/uživatel/měsíc přidává pokročilé funkce, plán Enterprise nabízí individuální ceny pro větší organizace.
- Bezplatný tarif podporuje základní spolupráci týmu.
- Od 8 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Notion zdarma
Proč jsem si ho vybral
Notion získal sedmé místo díky své jedinečné kombinaci funkcí pro řízení projektů a znalostí.
Týmy, které v naší studii přijaly Notion, uvedly, že strávily o 45 % méně času hledáním informací souvisejících s projekty, protože vše je uloženo v jednom propojeném pracovním prostoru.
Tato platforma vyniká zejména pro produktové týmy a startupy, které potřebují řídit projekty a zároveň vytvářet komplexní dokumentaci a procesní wiki.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Bezkonkurenční flexibilita pro přizpůsobené pracovní postupy
- Kombinuje projektové řízení s dokumentací
- Silná komunita šablon pro rychlé nastavení
- Asistent AI pomáhá s tvorbou obsahu
- Velkorysý bezplatný tarif pro jednotlivé uživatele
Nevýhody:
- Náročná křivka učení pro složité nastavení
- Může být pomalý při práci s velmi velkými databázemi.
- Postrádá tradiční funkce PM, jako jsou Ganttovy diagramy.
- Žádné nativní sledování času ani správa zdrojů
- Vyžaduje disciplínu k udržení organizované struktury
Poslední aktualizace
Společnost Notion představila v květnu 2023 specializovaný modul Projects, který lépe podporuje použití pro sledování projektů, a navíc v průběhu roku 2024 vylepšila funkce umělé inteligence pro generování obsahu a automatizaci databázových polí.
8. Jira
Nejvhodnější pro: Agilní softwarové týmy a sprinty
Jira dominuje v oblasti řízení projektů vývoje softwaru díky robustní podpoře agilních metodik, podrobnému sledování problémů a rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Vývojové týmy používají Jira ke správě sprintů, sledování chyb, plánování vydání a generování burndown reportů.
Síla platformy spočívá v možnostech přizpůsobení pracovních postupů a integraci s vývojářskými nástroji, jako jsou GitHub, Bitbucket a Confluence.
Nedávné doplňky umělé inteligence pomáhají generovat popisy problémů a shrnout složité tikety.
Klíčové funkce
- Pokročilé agilní řízení projektů (Scrum, Kanban)
- Podrobné sledování problémů s vlastními poli a pracovními postupy
- Plánování sprintů a reportování pomocí burndown chartů
- Rozsáhlý trh s doplňky a integracemi
- Vytváření a shrnování problémů pomocí umělé inteligence
Ceny
Jira nabízí bezplatný tarif pro až 10 uživatelů se základními funkcemi.
Standardní tarif stojí 7,75 $/uživatel/měsíc (správa uživatelů, auditní protokoly), tarif Premium za 15,25 $/uživatel/měsíc přidává pokročilé plány a přehledy, tarif Enterprise poskytuje neomezené úložiště a prémiovou podporu. Pro vlastní hostované nasazení jsou k dispozici možnosti datového centra.
- Od 7,75 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte bezplatnou zkušební verzi Jira
Proč jsem si ho vybral
Jira se umístila na osmém místě jako nesporný lídr pro týmy softwarového vývoje, které praktikují agilní metodiky.
Vývojové týmy v našich testech konzistentně hodnotily funkce Jira pro správu sprintů a sledování problémů jako lepší než univerzální projektové nástroje.
Díky rozsáhlému ekosystému integrací a doplňků zaměřených na vývojáře je Jira pro technické týmy nenahraditelná, i když její složitost může být pro ne-vývojáře příliš náročná.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Špičkové funkce Agile a DevOps
- Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy a pole
- Rozsáhlý integrační ekosystém pro vývojáře
- Výkonné reportování a analytika pro metriky sprintů
- Funkce umělé inteligence zefektivňují dokumentaci problémů
Nevýhody:
- Složité rozhraní odrazuje uživatele bez technických znalostí
- Pro optimální použití vyžaduje značné konfigurace.
- Může být nákladné pro velké vývojové týmy
- Problémy s výkonem u velmi velkých instancí
- Omezená přitažlivost mimo kontext vývoje softwaru
Poslední aktualizace
Společnost Atlassian spustila v prosinci 2023 v rámci Jira funkci Intelligence AI, která poskytuje funkce jako automatické popisy problémů, souhrny ticketů a vyhledávání v přirozeném jazyce, aby pomohla týmům pracovat efektivněji.
9. Smartsheet
Nejvhodnější pro: Milovníky tabulek, kteří potřebují Ganttův diagram
Smartsheet kombinuje známé rozhraní tabulkového procesoru s pokročilými funkcemi pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, automatizované pracovní postupy a výkonné řídicí panely.
Uživatelé, kteří jsou zvyklí na Excel nebo Google Sheets, se rychle přizpůsobí mřížkovému přístupu Smartsheet a zároveň získají funkce jako závislosti, analýza kritické cesty a správa zdrojů.
Tato platforma vyniká tím, že překlenuje propast mezi jednoduchými tabulkami a komplexním softwarem pro řízení projektů.
Klíčové funkce
- Známé rozhraní tabulkového procesoru s funkcemi pro správu projektů
- Pokročilé Ganttovy diagramy s analýzou kritické cesty
- Automatizované pracovní postupy a schvalovací procesy
- Nástroj pro tvorbu výkonných dashboardů s daty v reálném čase
- AI asistent pro psaní vzorců a analýzu dat
Ceny
Smartsheet nenabízí bezplatný tarif, ale poskytuje 30denní zkušební verzi. Tarif Pro stojí 7 USD/uživatel/měsíc (až 10 uživatelů), tarif Business 25 USD/uživatel/měsíc pro neomezený počet uživatelů s vylepšenými funkcemi a tarif Enterprise poskytuje pokročilé zabezpečení a ovládací prvky s individuální cenou.
- Není k dispozici bezplatná verze, ale velkorysé zkušební období.
- Od 7 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Smartsheet zdarma
Proč jsem si ho vybral
Smartsheet se umístil na devátém místě díky úspěšnému propojení tabulek a projektového řízení.
Týmy, které již spravovaly projekty v Excelu, vykázaly o 67 % rychlejší míru přijetí Smartsheet ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů, protože rozhraní jim bylo známé.
Tato platforma vyniká zejména v odvětvích, jako je stavebnictví a výroba, kde je třeba integrovat projektová data s finančními tabulkami a plánováním zdrojů.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Známé rozhraní tabulkového procesoru snižuje náročnost učení
- Výkonné Ganttovy diagramy s pokročilými funkcemi plánování
- Silné funkce automatizace a schvalovacího workflow
- Vynikající integrace s Microsoft Office a Google Workspace
- Funkce umělé inteligence pomáhají laikům vytvářet složité vzorce.
Nevýhody:
- Žádný bezplatný tarif neomezuje přístupnost pro malé týmy.
- Pro větší organizace může být nákladný.
- Méně intuitivní pro čistě vizuální řízení projektů
- Funkčnost mobilní aplikace je poněkud omezená.
- Pro optimální využití je nutná znalost práce s tabulkami.
Poslední aktualizace
Společnost Smartsheet oznámila na konferenci ENGAGE 2023 generativní funkce umělé inteligence, včetně asistenta pro vzorce umělé inteligence a automatizovaných funkcí pro shrnování dat, které byly zavedeny na začátku roku 2024.
10. Basecamp
Nejvhodnější pro: Malé týmy zaměřené na diskusi
Basecamp volí záměrně jednoduchý přístup k řízení projektů a soustředí se spíše na komunikaci a spolupráci v týmu než na složité plánování nebo správu zdrojů.
Každý projekt se stává centralizovaným centrem obsahujícím nástěnky, seznamy úkolů, plány, dokumenty a skupinový chat.
Díky svému komunikačně orientovanému designu je Basecamp ideální pro kreativní agentury, poradenské firmy a malé týmy, které upřednostňují diskusi a koordinaci před podrobným sledováním projektů.
Klíčové funkce
- Centralizovaná komunikační centra pro projekty
- Jednoduché seznamy úkolů s přiřazením a termíny splnění
- Diskusní fóra pro organizované týmové diskuse
- Sdílené kalendáře a sledování milníků
- Ovládací prvky přístupu klientů pro externí spolupráci
Ceny
Basecamp nabízí jedinečný cenový model s bezplatnou verzí Basecamp Personal pro až 20 uživatelů a 3 projekty. Neexistují žádné cenové úrovně na uživatele, což zjednodušuje rozpočtování pro rostoucí organizace.
Business plán stojí 299 $/měsíc s paušální sazbou pro neomezený počet uživatelů a projektů, což je nákladově efektivní řešení pro větší týmy.
- Od 299 $/měsíc paušální sazba
- Vyzkoušejte Basecamp zdarma.
Proč jsem si ho vybral
Basecamp se umístil na desátém místě díky své osvěžující jednoduchosti a zaměření na komunikaci.
Malé kreativní týmy v našem průzkumu dosáhly nejvyšší míry spokojenosti s Basecampem, protože tento software eliminoval složitost a zároveň zachoval základní koordinační funkce.
Model paušálního cenového modelu je obzvláště atraktivní pro agentury s kolísající velikostí týmů, i když absence pokročilých funkcí omezuje škálovatelnost pro organizace založené na datech.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Mimořádně jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Paušální ceny se nákladově efektivně přizpůsobují růstu týmu.
- Silný důraz na komunikaci a spolupráci
- Funkce přístupu pro klienty podporují zapojení externích zainteresovaných stran.
- Minimální náročnost na zaučení pro všechny členy týmu
Nevýhody:
- Postrádá pokročilé funkce pro řízení projektů (Ganttovy diagramy, reportování)
- Žádné funkce pro sledování času nebo správu zdrojů
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s jinými platformami
- Může se zdát příliš jednoduchý pro komplexní projektové požadavky.
- Žádná oznámení v mobilní aplikaci pro aktualizace v reálném čase
Poslední aktualizace
Basecamp 4 byl spuštěn v roce 2022 s obnoveným rozhraním a vylepšeným plánováním zpráv, ale platforma si zachovává svou filozofii jednoduchosti nad rozšiřováním funkcí, bez přidání umělé inteligence k roku 2025.
11. Týmová práce
Nejvhodnější pro: Fakturaci a sledování služeb pro klienty
eamwork kombinuje projektový management s funkcemi pro správu vztahů s klienty, sledování času a fakturaci, které ocení agentury, poradenské společnosti a firmy poskytující služby.
Týmy mohou spravovat projekty od počátečního briefu klienta až po finální fakturaci pomocí funkcí, jako jsou šablony projektů, přidělování zdrojů a sledování ziskovosti.
Nedávná vylepšení umělé inteligence pomáhají automatizovat nastavení projektů a poskytují prediktivní analýzy pro lepší plánování zdrojů a komunikaci s klienty.
Klíčové funkce
- Komplexní správa životního cyklu projektů klientů
- Integrované sledování času a správa výdajů
- Vytváření faktur a reportování ziskovosti
- Šablony projektů a nástroje pro přidělování zdrojů
- Nastavení projektů a vyvažování pracovní zátěže pomocí umělé inteligence
Ceny
Teamwork nabízí bezplatný tarif pro až 5 uživatelů s omezenými funkcemi.
Základní tarif stojí 5,99 $/uživatel/měsíc (neomezený počet projektů, základní reportování), tarif Deliver za 9,99 $/uživatel/měsíc přidává funkce portfolia a pokročilé reportování, tarif Grow za 19,99 $/uživatel/měsíc zahrnuje správu pracovní zátěže a vlastní pole. Podnikové tarify jsou k dispozici s individuálními cenami.
- Od 5,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte bezplatnou zkušební verzi Teamwork
Proč jsem si ho vybral
Teamwork se umístil na jedenáctém místě díky svému komplexnímu přístupu k řízení projektů v oblasti služeb zákazníkům. Agentury v našem testovacím panelu zaznamenaly 23% zlepšení ve sledování ziskovosti projektů ve srovnání s používáním samostatných nástrojů pro řízení projektů a účetnictví.
Funkce klientského portálu platformy a integrované fakturační funkce ji činí obzvláště cennou pro servisní podniky, které potřebují udržovat transparentnost vůči externím zainteresovaným stranám a zároveň sledovat interní efektivitu.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Kompletní správa životního cyklu klientských projektů
- Integrované funkce pro sledování času a fakturaci
- Silná ziskovost projektů a analýza výkonu
- Funkce klientského portálu zlepšují externí komunikaci
- Funkce umělé inteligence zefektivňují nastavení projektů a plánování zdrojů.
Nevýhody:
- Rozhraní může působit přeplněně díky četným funkcím.
- Pro pokročilé funkce jsou vyžadovány vyšší cenové úrovně.
- Naučná křivka pro týmy, které nejsou obeznámeny s fakturací klientům
- Mobilní aplikace neobsahuje všechny funkce desktopové verze.
- Reakce zákaznické podpory se liší
Poslední aktualizace
Společnost Teamwork zavedla v roce 2024 funkce umělé inteligence, včetně automatizovaného nastavení projektů na základě zadání klienta a doporučení zdrojů založených na umělé inteligenci pro lepší rozložení pracovní zátěže a prognózy projektů.
12. Adobe Workfront
Nejvhodnější pro: marketingová portfolia podniků
Adobe Workfront je určen pro velké marketingové oddělení a kreativní agentury, které potřebují sofistikované řízení kampaní, pracovní postupy schvalování aktiv a integraci s kreativními nástroji.
Tato platforma vyniká ve správě složitých marketingových operací díky funkcím, jako jsou fronty požadavků, automatické směrování, plánování kapacity zdrojů a podrobné reporty portfolia.
Díky integraci s Adobe Creative Cloud mohou designéři přijímat úkoly a odevzdávat práci přímo z aplikací Photoshop, Illustrator a dalších kreativních aplikací.
Klíčové funkce
- Pokročilé řízení marketingových kampaní a portfolia
- Sofistikované schvalovací pracovní postupy pro kreativní zdroje
- Integrace s aplikacemi Adobe Creative Cloud
- Nástroje pro plánování a přidělování kapacit zdrojů
- Formuláře pro vlastní požadavky a automatické směrování
Ceny
Adobe Workfront používá individuální cenovou nabídku na základě poptávky, veřejně dostupné ceny nejsou k dispozici.
Platforma obvykle vyžaduje značné investice vhodné pro podnikové rozpočty, přičemž náklady na implementaci a školení jsou často zahrnuty v ročnících smlouvách.
Ceny se liší v závislosti na počtu uživatelů a požadavcích na funkce. Informace o cenách získáte od společnosti Adobe. Pouze individuální ceny pro podniky.
Proč jsem si ho vybral
Workfront se umístil na dvanáctém místě jako specializované řešení pro marketingové operace podniků.
Velké marketingové týmy spravující více než 50 souběžných kampaní zaznamenaly při používání specializovaných pracovních postupů Workfront výrazné zlepšení v délce schvalovacích cyklů a kontrole verzí aktiv.
Integrace Creative Cloud poskytuje jedinečnou hodnotu pro organizace s vysokými nároky na kreativitu, ale zaměření na podniky a ceny omezují dostupnost pro menší týmy.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Hluboká specializace na marketing a kreativní pracovní postupy
- Hladká integrace s Adobe Creative Suite
- Funkce zabezpečení a souladu s předpisy na podnikové úrovni
- Sofistikovaná správa zdrojů a kapacit
- Prioritizace projektů a návrhy obsahu vylepšené umělou inteligencí
Nevýhody:
- Velmi vysoké náklady omezují dostupnost pro podnikové rozpočty.
- Složitá implementace vyžaduje specializované řízení projektů
- Náročná křivka učení pro členy týmů mimo marketing
- Omezená přitažlivost mimo marketing a kreativní použití
- Vyžaduje průběžnou správu a údržbu.
Poslední aktualizace
Od akvizice společností Adobe se Workfront hlouběji integroval s Adobe Experience Manager a prostřednictvím Adobe Sensei přidal funkce umělé inteligence pro automatické stanovení priorit projektů a optimalizaci obsahu v letech 2024–2025.
13. Microsoft Project
Nejvhodnější pro: Podrobné plánování a výpočty zdrojů
Microsoft Project zůstává zlatým standardem pro plánování složitých projektů a nabízí sofistikované vyrovnávání zdrojů, analýzu kritické cesty a funkce pro správu portfolia.
Tato platforma vyniká při zpracování velkých projektů se stovkami úkolů, složitými závislostmi a podrobnými omezeními zdrojů.
Integrace s ekosystémem Microsoft 365 poskytuje známá rozhraní a plynulé sdílení dat s aplikacemi Excel, PowerPoint a SharePoint pro komplexní dokumentaci projektů a reporting.
Klíčové funkce
- Pokročilé plánování projektů s vyrovnáváním zdrojů
- Analýza kritické cesty a plánování scénářů „co by, kdyby“
- Správa zdrojů na úrovni portfolia napříč projekty
- Integrace s aplikacemi Microsoft 365
- Komplexní reporting a analýza získané hodnoty
Ceny
Microsoft Project Plan 1 stojí 10 USD/uživatel/měsíc za základní cloudové funkce, Plan 3 za 30 USD/uživatel/měsíc zahrnuje desktopového klienta a pokročilé funkce, Plan 5 za 55 USD/uživatel/měsíc přidává správu portfolia. Trvalé desktopové licence jsou k dispozici za jednorázovou cenu 679 USD. Podnikové smlouvy často zahrnují množstevní slevy.
- Od 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Microsoft Project
Proč jsem si ho vybral
Microsoft Project se umístil na třináctém místě jako zavedený lídr v oblasti plánování složitých projektů a správy zdrojů.
Stavební a inženýrské týmy v našich testech důsledně volily Project pro jeho bezkonkurenční přesnost plánování a schopnosti optimalizace zdrojů.
Ačkoli je rozhraní ve srovnání s moderními alternativami zastaralé, matematická přesnost Projectu a integrace do ekosystému Microsoftu jej činí nenahraditelným pro odvětví, která vyžadují podrobné plánování a reporting v oblasti compliance.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Špičkové plánování projektů a optimalizace zdrojů
- Komplexní analýza získané hodnoty a portfolia
- Hluboká integrace s ekosystémem Microsoft 365
- Desítky let ověřené spolehlivosti pro komplexní projekty
- Pokročilá analýza „co by, kdyby“ a plánování scénářů
Nevýhody:
- Náročné osvojování vyžaduje specializované školení
- Rozhraní pro stolní počítače působí ve srovnání s moderními nástroji zastarale.
- Omezené funkce pro spolupráci distribuovaných týmů
- Vysoké náklady na pokročilé funkce a více licencí
- Navrženo především pro tradiční metodiky typu „vodopád“.
Poslední aktualizace
Společnost Microsoft představila Project for the Web jako moderní cloudovou alternativu a přidala vylepšenou integraci s Teams pro lepší spolupráci, plus základní funkce umělé inteligence prostřednictvím Power BI pro prediktivní analytiku v letech 2023–2024.
14. Airtable
Nejvhodnější pro: Přizpůsobené pracovní postupy založené na datech
Airtable kombinuje jednoduchost tabulek s výkonem databáze, což týmům umožňuje vytvářet vysoce přizpůsobené systémy pro sledování projektů šité na míru jejich konkrétním potřebám.
Uživatelé mohou definovat vlastní pole, vytvářet relační databáze a zobrazovat stejná data v několika zobrazeních, včetně formátů mřížky, kalendáře, Kanban a galerie.
Díky této flexibilitě je Airtable ideální pro kreativní projekty, kalendáře obsahu, plány vývoje produktů a další scénáře, kde týmy potřebují sledovat různé typy dat nad rámec standardního řízení úkolů.
Klíčové funkce
- Flexibilní databázový systém s vlastními typy polí
- Více zobrazení dat (mřížka, kalendář, Kanban, galerie, formuláře)
- Pravidla automatizace pro optimalizaci pracovních postupů
- Bohaté typy polí včetně příloh, vzorců a vyhledávání
- AI asistent pro generování obsahu a analýzu dat
Ceny
Airtable nabízí bezplatný tarif s omezeným počtem záznamů a funkcí pro malé týmy.
Plán Plus stojí 10 USD/uživatel/měsíc (25 000 záznamů na databázi), plán Pro za 20 USD/uživatel/měsíc zahrnuje pokročilé funkce, jako je historie revizí a pokročilé zobrazení kalendáře, plán Enterprise poskytuje vylepšené zabezpečení a správcovské ovládací prvky s individuální cenou.
- K dispozici je bezplatná zkušební verze placených tarifů.
- Od 10 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Vyzkoušejte Airtable zdarma
Proč jsem si ho vybral
Airtable se umístil na čtrnáctém místě díky své výjimečné flexibilitě při vytváření vlastních pracovních postupů projektů.
Marketingové týmy, které sledují kampaně s více typy aktiv, termíny a zúčastněnými stranami, shledaly databázový přístup Airtable vhodnější než rigidní systémy řízení úkolů.
Síla této platformy spočívá ve scénářích vyžadujících strukturovanou správu dat nad rámec jednoduchých seznamů úkolů, i když vyžaduje více počátečního nastavení než plug-and-play nástroje pro řízení projektů.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Výjimečná flexibilita pro přizpůsobené datové struktury
- Více typů zobrazení vyhovuje různým pracovním stylům
- Silné automatizační schopnosti pro optimalizaci pracovních postupů
- Bohaté typy polí podporují rozmanitý obsah a média
- Funkce umělé inteligence pomáhají s tvorbou obsahu a analýzou dat.
Nevýhody:
- Vyžaduje více času na nastavení než tradiční nástroje pro řízení projektů.
- Může být nákladné při práci s velkými datovými sadami.
- Naučte se základy databázových konceptů
- Chybí tradiční funkce PM, jako jsou Ganttovy diagramy bez rozšíření.
- Výkon se může zpomalit u velmi velkých databází.
Poslední aktualizace
Společnost Airtable vydala v polovině roku 2023 funkce umělé inteligence, které uživatelům umožňují vkládat funkce založené na GPT pro generování obsahu a analýzu dat, a vylepšený nástroj Interface Designer pro vytváření vlastních projektových dashboardů.
15. Freedcamp
Nejvhodnější pro: Maximální funkce při nulovém rozpočtu
Freedcamp vyniká tím, že nabízí neobvykle komplexní sadu funkcí zcela zdarma, včetně neomezeného počtu uživatelů, projektů a úložného prostoru.
Platforma zahrnuje správu úkolů, sledování času, kalendář, sdílení souborů, fakturaci a dokonce i modul CRM.
Díky velkorysé bezplatné verzi je Freedcamp obzvláště atraktivní pro startupy, neziskové organizace a malé podniky, které potřebují plně funkční projektový management bez rozpočtových omezení. Nedávné doplňky umělé inteligence pomáhají automatizovat plánování a nastavení projektů.
Klíčové funkce
- Kompletní sada pro řízení projektů s neomezeným bezplatným používáním
- Integrované moduly pro fakturaci a CRM
- Sledování času a správa výdajů
- Funkce wiki a sledování problémů
- Asistent pro nastavení projektů s umělou inteligencí pro automatizované plánování
Ceny
Freedcamp nabízí mimořádně velkorysý bezplatný tarif s neomezeným počtem uživatelů a projektů a 1 GB úložného prostoru. Bezplatná verze pokrývá většinu základních potřeb.
Minimalistický plán stojí 1,49 $/uživatel/měsíc za další úložiště a funkce, Business za 7,49 $/uživatel/měsíc zahrnuje pokročilé reportování a vlastní pole, Enterprise za 16,99 $/uživatel/měsíc přidává prioritní podporu a pokročilé zabezpečení.
- Od 1,49 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
- Začněte s Freedcamp zdarma
Proč jsem si ho vybral
Freedcamp se umístil na patnáctém místě a nabízí výjimečnou hodnotu pro týmy s omezeným rozpočtem.
Startupy v našem testovacím panelu dosáhly 85 % funkčnosti, kterou potřebovaly od prémiových nástrojů, aniž by za ně musely platit.
Asistent pro tvorbu projektů s umělou inteligencí, který byl spuštěn v únoru 2024, poskytuje sofistikované funkce pro plánování projektů, které se obvykle vyskytují pouze v drahých podnikových řešeních.
Ačkoli je rozhraní méně propracované než u prémiových alternativ, poměr funkcí a ceny zůstává bezkonkurenční.
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Komplexní sada funkcí zcela zdarma pro neomezený počet uživatelů
- Nastavení projektů pomocí umělé inteligence šetří značné množství času při plánování.
- Integrovaná fakturace a CRM eliminují potřebu samostatných nástrojů.
- Žádná umělá omezení základních funkcí
- Pravidelné aktualizace a vylepšení funkcí
Nevýhody:
- Design rozhraní působí méně moderně než u prémiových konkurentů.
- Zákaznická podpora omezená na bezplatnou úroveň
- Menší komunita uživatelů a méně zdrojů třetích stran
- Některé pokročilé funkce vyžadují placené aktualizace.
- Funkce mobilní aplikace jsou poněkud základní.
Poslední aktualizace
Společnost Freedcamp uvedla v únoru 2024 na trh svého asistenta pro tvorbu projektů s umělou inteligencí, který uživatelům umožňuje vytvářet kompletní struktury projektů s úkoly, přiřazenými úkoly a termíny prostřednictvím jednoduchého dotazníkového rozhraní.
Další možnosti, které se nedostaly do našeho žebříčku
Kromě nejužitečnějších nástrojů pro řízení projektů existují i další možnosti, které stojí za zvážení.
I když jsme se nedomnívali, že nabízejí dostatek funkcí, aby je bylo možné považovat za špičku v oboru, doporučujeme si je prohlédnout a zjistit, co dalšího je k dispozici.
Celoxis
Nejvhodnější pro: Správu portfolia
Pokud jste unaveni z žonglování s více projekty, Celoxis by měl být součástí vaší technologické výbavy pro řízení projektů. Tento nástroj pro řízení projektů a portfolia centralizuje různé projekty, zdůrazňuje závislosti a propojuje úkoly s obecnými cíli.
Celoxis má intuitivní rozhraní, které poskytuje ucelený přehled o stavu projektu a zdrojích. Pomáhá projektovým manažerům plnit cíle portfolia a zároveň odborně spravovat zdroje.
Zároveň nabízí vysoký stupeň detailnosti. Můžete propojit i ty nejmenší úkoly nebo činnosti s větším cílem, čímž zajistíte, že se všichni budou cítit zapojeni.
S tímto nástrojem nemám rozsáhlé zkušenosti, protože je na trhu poměrně nový. Naše zkušenosti s ním však byly převážně pozitivní a jsem zvědavý, jak se Celoxis bude vyvíjet v budoucnu.
Nejlepší funkce Celoxis
- Centralizujte projektové požadavky z různých zdrojů, abyste mohli sladit poptávku s kapacitou.
- Vytvářejte dynamické projektové plány, které se přizpůsobují tržním podmínkám a požadavkům projektu.
- Sledujte průběh projektu v reálném čase a řešte problémy, aniž byste opustili ovládací panel.
- Spravujte pohledávky, výdaje, ziskovost a další rozpočtové ukazatele napříč projekty a portfolii.
- Sledujte zdroje a poskytujte je na základě poptávky, dostupnosti a dovedností.
Omezení Celoxis
- Nenabízí bezplatnou verzi ani verzi freemium.
- Chybí tlačítko pro vrácení zpět a pokud odstraníte prvek projektu, je navždy pryč.
- Za účty externích zainteresovaných stran budete muset zaplatit.
Ceny Celoxis
- Manažer: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Člen týmu: 15 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,5/5,0 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 300 recenzí)
Miro
Nejvhodnější pro: tvorbu nápadů na tabuli
Miro je zaměřeno na kreativní řešení problémů. Jeho interaktivní tabule mi často pomohla myslet mimo zaběhnuté schémata, protože umožňuje online brainstormingové sezení. Můj tým spolupracuje v reálném čase, vytváří myšlenkové mapy, digitální kresby a poznámky – v podstatě dělá to, co z něj dělá tým. Zjistil jsem, že online brainstormingový nástroj může podpořit účast i introvertů v týmu.
Miro také pomáhá ukládat a organizovat výstupy z takové výměny nápadů pro pozdější použití. Ať už zkoumáte UX design aplikace nebo pořádáte společné jednání, Miro to zvládne nastavit pouhými několika kliknutími.
Zjistili jsme, že Miro sice zjednodušuje práci s whiteboardy a mindmappingem, ale nedokáže pomoci s dalšími důležitými aspekty projektového řízení. Je to efektní (ale velmi pěkný) whiteboard, který vás může přijít draho, když uvážíte, že to je vše, co umí!
Nejlepší funkce Miro
- Vytvářejte wireframy, odhady projektů, plány produktů, mapy závislostí, mapy cest a zjednodušené vývojové diagramy.
- Využijte Talktrack, pokročilý nástroj pro usnadnění asynchronní spolupráce.
- Pomocí Miro Assist můžete automaticky generovat diagramy, myšlenkové mapy, kód a souhrny.
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí funkcí vhodných pro práci na dálku.
Omezení Miro
- Přejít na konkrétní oblast je složité, protože budete muset přejít přes veškerý obsah na tabuli.
- Rozhraní má tendenci zpomalovat, když vkládáte obsah, odkazy, dokumenty atd. nebo spolupracujete na tabuli.
- Má špatnou kontrolu přístupu s malou nebo žádnou transparentností ohledně toho, kdo má přístup k tabuli.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5,0 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 1 500 recenzí)
Nifty
Nejvhodnější pro: virtuální týmy
Nifty je výkonný nástroj pro řízení projektů pro vzdálené týmy. Tento virtuální operační systém řeší jedinečné výzvy spojené s prací s virtuálními nebo hybridními týmy. Nifty propojuje vzdálené týmy pomocí nástrojů pro správu úkolů, centralizovaných komunikačních kanálů a synchronních i asynchronních diskusí.
Týmy mohou spolupracovat na úkolech, vyměňovat si nápady a být informovány o postupu projektu bez ohledu na časová pásma nebo umístění. Navíc obsahuje několik šikovných funkcí (vidíte, co jsem tam udělal?) pro sociální uznání a týmové chaty, které vytvářejí pocit sounáležitosti.
Zjistili jsme však, že Nifty skrývá několik klíčových funkcí za placenými bariérami. Ani plány Business nebo Unlimited nenabízejí klíčové funkce, jako je sledování cílů a správa pracovní zátěže týmu.
Nejlepší funkce Nifty
- Vytvářejte projektové plány pomocí Ganttových diagramů, které se zobrazují v časové ose a v zobrazení swimlane, a získejte přehled o celém projektu.
- Propojte týmy, vyměňujte si nápady, sdílejte soubory a spolupracujte pomocí Nifty Discussions.
- Stanovte priority úkolů a vytvořte automatizaci založenou na spouštěčích, která bude vyhovovat požadavkům projektu.
- Vytvářejte, upravujte, organizujte, sdílejte a kontrolujte dokumenty v Nifty pomocí Google Docs, Sheets a Presentations.
- Vytvářejte vlastní formuláře pro sběr a třídění vstupů v centralizovaném úložišti.
Šikovná omezení
- Výrazně vyšší cena než u srovnatelného softwaru
- Migrace dat může způsobit ztrátu integrity a kvality.
- Někteří uživatelé považují zákaznickou podporu za velmi pomalou.
- Pomalé načítání brání praktickému řízení projektů
Výhodné ceny
- Zdarma: 0 $
- Starter: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Neomezený: 499 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5,0 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 400 recenzí)
Hive
Použil jsem Hive ke zefektivnění spolupráce v rámci svého týmu – ať už byli lidé na dálku, v hybridním režimu nebo se zastavili v kanceláři. Začal jsem s Hive Solo (jejich plánem s trvalou bezplatností), který perfektně fungoval pro náš malý dvoučlenný tým. Poskytl nám vše, co jsme potřebovali k řízení projektů od začátku do konce, aniž bychom utratili jediný cent.
Co mi v Hive fungovalo nejlépe
- Použil jsem Project Action Cards, abych jasně rozdělil práci, přidal podrobnosti a přiřadil vlastníky.
- Rozhraní bylo jednoduché a připravené k okamžitému použití, takže jsme neztráceli čas nastavováním.
- Ganttovy diagramy usnadňují mapování časových os a úpravy závislostí bez obvyklých problémů s tabulkami.
- Spolupracovali jsme přímo v Hive pomocí integrovaného chatu a e-mailu – vše zůstalo na jednom místě.
- Vytvořil jsem analytické panely, abych získal rychlý přehled o postupu projektu.
Co nefungovalo tak dobře
- Přizpůsobení dashboardů a zobrazení vyžadovalo trochu pokusů a omylů – nebylo to tak intuitivní, jak jsem doufal.
- Jak náš tým začal růst, ceny Hive se staly poněkud nepřiměřené ve srovnání s více škálovatelnými možnostmi.
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc/uživatel
- Týmy: 12 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
nTask
Nejvhodnější pro: sledování cílů
Vyzkoušel jsem nTask, když jsem potřeboval jednoduchý nástroj, který by sjednotil můj projektový tým na jednom místě. Zaujal mě přehledný design a možnost vytvořit neomezený počet pracovních prostorů, což je velmi užitečné při správě více klientů nebo oddělení. Rozhraní mi poskytlo celkový přehled o všem, což mi pomohlo udržet si přehled o postupu a rychleji se rozhodovat.
Co se mi líbilo na nTask
- Mohl jsem rozdělit projekty na dílčí úkoly, což výrazně usnadnilo sledování složitých pracovních postupů.
- Plánování schůzek a následné kroky byly integrovány – už nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji.
- Modul pro řízení rizik mi umožňuje včas upozornit na problémy a vytvořit nouzové plány.
- Integrované nástroje pro rozpočtování pomohly sledovat výdaje projektu bez nutnosti přecházet na tabulky.
Kde to nestačilo
- Bezplatný tarif neobsahoval reporting, což ztěžovalo sledování výkonu v průběhu času.
- Funkce pro komunikaci v týmu byly trochu omezené – měl jsem pocit, že stále potřebuji Slack nebo e-mail.
- Ganttovy diagramy byly užitečné, ale ne tak plynulé a intuitivní jako jiné nástroje, které jsem používal.
- Jakmile jsme se rozrostli, ceny se nám vzhledem k nabídce funkcí zdály trochu vysoké.
Přehled cen
- Základní: Zdarma
- Premium: 4 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí pro vyvození závěrů
Todoist
Nejvhodnější pro: Osobní produktivitu
Nejprve jsem si vybral Todoist , abych mohl zaznamenávat rychlé myšlenky na cestách – a upřímně řečeno, tento účel splnil na jedničku. Stačilo zadat nebo nadiktovat své úkoly v přirozeném jazyce a aplikace mi bez problémů nastavila připomenutí. Je přehledná, minimalistická a rychlá.
Ale jakmile jsem ho zkusil použít pro skutečné týmové projekty, narazil jsem na překážku.
Todoist byl původně vytvořen jako osobní správce úkolů, nikoli jako plnohodnotný nástroj pro týmové projekty. Je sice skvělý pro správu mých vlastních priorit, ale bezplatná verze neumožňuje spolupráci v reálném čase, což znamenalo, že jsem musel upgradovat nebo hledat jinde, abych mohl spravovat týmové pracovní postupy.
Co se mi na Todoistu líbilo
- Během několika sekund jsem mohl vytvořit vlastní seznamy úkolů s termíny a prioritami.
- Díky barevně odlišeným grafům jsem rychle získal přehled o aktuálním stavu věcí.
- Připomenutí (prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push zprávy) byla záchranou pro časově náročnou práci.
- Zapojit kolegy do sdílených úkolů je snadné – stačí mít správný plán.
Co mi nefungovalo
- Můžete propojit pouze jeden kalendář Google pro všechny projekty.
- Pokud omylem smažete úkol, nelze to vrátit zpět – hrůza.
- Některé klávesové zkratky mi nepřipadaly intuitivní.
Rozpis cen
- Zdarma
- Pro: 5 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
TeamGantt
Nejvhodnější pro: Vizuální časové osy projektů
Pokud máte rádi Ganttovy diagramy stejně jako já (například sním o závislostech), pak by vám TeamGantt mohl vyhovovat. Jedná se o nástroj pro správu projektů, který klade Ganttovy diagramy do popředí – žádné rušivé prvky, pouze přehledné vizuální časové osy, které okamžitě ukazují, kdo co dělá a kdy.
Použil jsem jej ke správě všeho od marketingových kampaní po harmonogramy stavebních prací. Sledování pokroku v reálném čase je záchranou – procenta se aktualizují podle odškrtávání úkolů, což udržuje celý tým poctivý a na správné cestě.
Co se mi na TeamGantt líbilo
- Ganttovy diagramy jsou nádherné – jednoduché, intuitivní a perfektní pro prezentace před klienty.
- Mohl jsem přiřazovat závislosti, nastavovat milníky a sledovat pracovní zátěž, a to vše na jednom místě.
- Díky integrované funkci sledování času jsem získal skvělý přehled o tom, kde jsme skutečně trávili hodiny.
- Bonus: Mohl jsem přepínat mezi kalendářem, Kanbanem a seznamem pro různé styly práce.
Co bylo zabijákem nadšení
- Bezplatný tarif vás omezuje pouze na jeden Ganttův diagram. To je obtížné, pokud jako já pracujete na více projektech najednou.
- Ocenil bych více možností přizpůsobení – barvy, pozadí, branding… pro reporting směrem k zákazníkům je to trochu fádní.
Přehled cen
- Zdarma
- Pro: 59 $/měsíc za manažera + 9 $/měsíc za spolupracovníka
- Neomezené vše: Individuální ceny
- Vydání pro stavebnictví: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
ActiveCollab
Nejvhodnější pro: Freelancery a malé agentury
Vyzkoušel jsem ActiveCollab , když jsem hledal projektový nástroj, který by nevypadal jako přeplněný ovládací panel z vesmírné lodi. Pokud máte rádi čistý design, jednoduchost Kanbanu a vyřizování úkolů bez zbytečného přemýšlení, stojí za to se na něj podívat.
Rozdělil jsem projekty na úkoly, přidal termíny a přidělil je týmu – a díky uživatelskému rozhraní to proběhlo zcela hladce. Můžete přepínat mezi zobrazením seznamu a Kanbanem a k dispozici je dokonce i vestavěný stopky pro sledování času (už nikdy nezapomenete stisknout „start“ v jiné aplikaci). Obsahuje chat v aplikaci, sdílení souborů a umožňuje vám zapojit klienty, aniž byste je zahlcovali.
Co vás zaujalo
- Závislosti úkolů + automatické přeplánování mi ušetřily několik starostí souvisejících s termíny.
- Funkce sledování rozpočtu byla velmi užitečná během projektu s klientem.
- Líbily se mi přehledné ovládací panely a flexibilní sledování času.
- Všechno působilo intuitivně – dokonce i pro kolegu, který PM nástroje nesnáší.
Co se nepodařilo
- Trochu skoupý na integraci třetích stran (zejména pokud žijete v ekosystému Google).
- Rozvržení funguje, ale nečekejte rozsáhlé možnosti přizpůsobení nebo sofistikované zobrazení.
Rozpis cen
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Plus: 15 $/měsíc (paušální cena pro 3 uživatele)
- Pro: 11 $/uživatel/měsíc
- Pro+Get Paid: 17 $/uživatel/měsíc (včetně fakturace a plateb)
Hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Paymo
Nejvhodnější pro: Správa zdrojů
Jste freelancer? Samostatný projektový manažer? Nebo jen někdo, kdo chce Kanban, sledování času a fakturaci, aniž by musel otevírat pět různých záložek? To vše vám nabízí Paymo .
Používal jsem jej ke sledování fakturovatelných hodin, správě úkolů pro různé klienty a dokonce i k vytváření faktur – to vše bez nutnosti používat externí aplikace. Integrované Ganttovy diagramy jsou skvělé pro vizuálně orientované lidi a komentáře k úkolům v reálném čase usnadňují asynchronní spolupráci.
Co se mi líbilo
- Sledování času je integrováno (bez složitých integrací)
- Komentáře k úkolům udržovaly konverzace týmu soustředěné
- Fakturace jedním kliknutím byla po nočních závěrečných schůzkách k projektům doslova požehnáním.
Co by mohlo být lepší
- Není možné přidat stručné informace nebo popisy na úrovni projektu (podivné opomenutí).
- Nelze vytvářet denní kontrolní seznamy, pouze seznamy založené na projektech, což je pro detailní plánovače poněkud omezující.
Přehled cen
- Zdarma pro základní použití
- Starter: 5,90 $/uživatel/měsíc (po 3 měsících se cena zvýší na 9,90 $)
- Malá kancelář: 10,90 $/uživatel/měsíc → 15,90 $ po 3 měsících
- Podnikání: 16,90 $/uživatel/měsíc → 23,90 $ po 3 měsících
Hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 690 recenzí)
MeisterTask
Nejvhodnější pro: Správu projektů založenou na cloudu
Pokud máte rádi Kanban tabule, MeisterTask by mohl být vaším dalším oblíbeným nástrojem.
Použil jsem jej ke správě kreativních sprintů a marketingových úkolů a zvládá základní funkce – úkoly typu drag-and-drop, vestavěné automatizace a uživatelské rozhraní, které je natolik přehledné, že i ten nejchaotičtější seznam úkolů působí zenově. Vše – termíny, komentáře, kontrolní seznamy – je organizováno v přizpůsobitelných sloupcích Kanban.
Co se mi líbilo
- Úkolové karty se velmi snadno sdílejí a aktualizují.
- Ke každému úkolu můžete přidat kontextové poznámky, odkazy a komentáře.
- Snadné sledování kdo co dělá díky označování členů týmu a monitorování výkonu
Co chybí
- Žádný měsíční přehled aktivit pro tým (což by bylo užitečné)
- Ocenili bychom hlubší přizpůsobení šablon úkolů.
Přehled cen
- Zdarma pro základní funkce
- Pro: 9 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 16 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
Capterra: 4,7/5 (více než 1 160 recenzí)
G2: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Mohlo by se vám také líbit
Prozkoumejte související nástroje pro zvýšení produktivity, které vám pomohou optimalizovat celý pracovní postup:
- Software pro správu úkolů : řešení zaměřená na sledování úkolů jednotlivců a týmů
- Bezplatný software pro řízení projektů : komplexní průvodce možnostmi řízení projektů bez nákladů
- Aplikace pro správu času : digitální nástroje pro osobní produktivitu a sledování času
Kritéria výběru, která jsme použili
Výběr správného softwaru pro řízení projektů vyžaduje pochopení konkrétních problémů a požadavků na pracovní postupy vašeho týmu.
Každou platformu jsme hodnotili pomocí vážených kritérií založených na skutečném významu pro projektové týmy:
|Kritérium
|Hmotnostní %
|Snadné použití a přijetí
|25 %
|Kompletnost funkcí
|20 %
|Cena Hodnota
|15 %
|Integrační možnosti
|15 %
|AI a automatizace
|12 %
|Bezpečnost a soulad s předpisy
|8 %
|Mobilní zážitek
|5 %
Na základě údajů z průzkumu mezi více než 500 projektovými manažery patří mezi nejdůležitější faktory snadné přijetí uživateli, integrace se stávajícími nástroji a transparentní ceny, které se přizpůsobují růstu týmu.
Funkce softwaru pro řízení projektů
Moderní platformy pro řízení projektů by měly zahrnovat tyto základní funkce, které podporují efektivní koordinaci týmů.
Plánování a rozvrhování
- Vytváření úkolů s podúkoly a závislostmi
- Více zobrazení projektů (seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram)
- Alokace zdrojů a plánování kapacity
- Sledování milníků a správa termínů
- Knihovna šablon pro opakovatelné projekty
- Analýza kritické cesty pro složité plány
Automatizace a inteligence
- Pravidla a spouštěče automatizace pracovních postupů
- Návrhy úkolů a souhrny založené na umělé inteligenci
- Automatické hlášení stavu a oznámení
- Inteligentní plánování na základě historických dat
- Prediktivní analýza rizik projektu
- Sledování času s automatickými časovači
Spolupráce a komunikace
- Komentáře a sdílení souborů v reálném čase
- Funkce týmového chatu a zasílání zpráv
- Přístup a oprávnění k portálu pro klienty
- Integrace e-mailů a oznámení
- Mobilní aplikace pro aktualizace v terénu
- Správa verzí dokumentů a aktiv
Tip: Během zkušební doby vždy otestujte rychlost vytváření úkolů, protože to má největší vliv na každodenní produktivitu.
Výhody softwaru pro řízení projektů
Implementace správného softwaru pro řízení projektů přináší měřitelnou návratnost investic díky zvýšení efektivity a snížení nákladů na koordinaci:
- Rychlejší dodání projektů: Týmy dokončují projekty v průměru o 23 % rychleji díky strukturovaným nástrojům pro řízení projektů.
- Snížený objem e-mailů: Komunikace související s konkrétními projekty snižuje počet e-mailů až o 45 % na jednoho člena týmu.
- Vylepšená kontrola rozpočtu: Sledování výdajů v reálném čase zabraňuje překročení nákladů v 78 % projektů.
- Vyšší spokojenost týmu: Přehledné zobrazení úkolů a správa termínů zlepšují morálku týmu o 31 %.
- Lepší vztahy s klienty: Transparentní stav projektu snižuje eskalaci klientů o 40 %.
- Zvýšená fakturovatelná efektivita: Automatické sledování času zaznamenává o 15–20 % více fakturovatelných hodin pro poskytovatele služeb.
- Snížení počtu neúspěšných projektů: Strukturované pracovní postupy snižují míru neúspěšnosti projektů z 37 % na 12 %.
Náklady a ceny softwaru pro řízení projektů
Ceny softwaru pro řízení projektů se výrazně liší v závislosti na velikosti týmu, požadavcích na funkce a preferencích nasazení:
|Scénář
|Měsíční náklady (obecný odhad)
|Typické funkce
|Freelancer/jednotlivec
|0–15 USD
|Základní úkoly, kalendář, sdílení souborů
|Malý tým (5–10 uživatelů)
|25–100 $
|Spolupráce, základní reportování, integrace
|Rostoucí podnik (25–50 uživatelů)
|200–500 USD
|Pokročilé funkce, automatizace, vlastní pole
|Podnik (100+ uživatelů)
|1 000–5 000+ USD
|Správa portfolia, bezpečnost, specializovaná podpora
Tip pro návratnost investic: Týmy obvykle zaznamenávají pozitivní návratnost během 3–6 měsíců díky zvýšené efektivitě a snížení zpoždění projektů.
Často kladené otázky
Některé z nejčastěji kladených otázek, které slýcháme ohledně nástrojů pro řízení projektů:
Většina platforem podporuje neomezený počet uživatelů v placených tarifech, zatímco bezplatné tarify jsou obvykle omezeny na 2–15 uživatelů v závislosti na poskytovateli. Podnikové tarify často zahrnují množstevní slevy pro velké týmy.
Ano, většina hlavních platforem nyní zahrnuje funkce umělé inteligence, jako je automatické vytváření úkolů, souhrny stavu a prediktivní analytika. ClickUp, Asana a Monday.com nabízejí nejkomplexnější asistenty umělé inteligence v roce 2025.
Mezi základní bezpečnostní funkce patří šifrování dat, dvoufaktorová autentizace, řízení přístupu na základě rolí, auditní protokoly a certifikáty shody (SOC 2, GDPR). Plány pro podniky obvykle nabízejí vylepšené bezpečnostní možnosti.
Většina platforem poskytuje pomoc při migraci a nástroje pro import dat pro přechod od konkurence. Mezi oblíbené integrace patří import CSV, připojení API a specializované migrační služby pro složité přechody.
Úrovně podpory se liší podle úrovně plánu, od komunitních fór a dokumentace nápovědy u bezplatných plánů až po specializované správce účtů a prioritní podporu u podnikových plánů. Doba odezvy se obvykle zlepšuje s vyššími úrovněmi předplatného.
Ano, několik platforem nabízí robustní bezplatné úrovně, včetně ClickUp, Asana (až 15 uživatelů), Trello a Freedcamp (neomezený počet uživatelů). Bezplatné plány obvykle zahrnují základní funkce, ale omezují pokročilé funkce a úložiště.
Závěrečné myšlenky
Po šestiměsíčním testování 15 platforem pro správu projektů se ClickUp jeví jako jasný vítěz pro většinu týmů, které hledají komplexní funkcionalitu s automatizací založenou na umělé inteligenci.
Asana a Monday.com doplňují první trojici díky vynikající uživatelské přívětivosti a vizuálnímu řízení projektů.
Klíčem k úspěchu je přizpůsobení funkcí platformy konkrétním požadavkům pracovního postupu vašeho týmu, nikoli výběr založený pouze na počtu funkcí.
Začněte s bezplatnými zkušebními verzemi našich nejlepších doporučení a vyzkoušejte si na vlastní kůži zvýšení produktivity.
Nebo můžete tento proces přeskočit a rovnou se rozhodnout pro ClickUp, který si určitě zamilujete. Chcete-li se o ClickUp dozvědět více, zaregistrujte se a získejte bezplatný účet.