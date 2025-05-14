11 nejlepších aplikací pro správu času v roce 2025 (recenze a ceny)

Zjistili jste, že se při práci s krátkými termíny snadno rozptýlíte? Nebo končíte den s pocitem neproduktivnosti a přemýšlíte, kam se poděl všechen ten čas?
Všichni to známe. Od připomínek v kalendáři přes schůzky v kanceláři až po seznamy úkolů – někdy může být obtížné stihnout všechno, co si předsevzeme.
Všichni chceme stihnout více za méně času. ?
Klíčem k produktivitě je schopnost efektivně spravovat čas. A právě v tom vám pomohou aplikace pro správu času.
Ať už jste manažer, který chce delegovat úkoly na svůj tým, nebo freelancer, který si sestavuje měsíční kalendář, existuje aplikace šitá na míru vašim potřebám. Sestavili jsme pro vás seznam 11 nejlepších aplikací pro správu času, ze kterých si můžete vybrat. Čtěte dál.
Co je to aplikace pro správu času?
Aplikace pro správu času je mobilní nebo desktopová softwarová aplikace, která uživatelům pomáhá plánovat, sledovat a optimalizovat rozdělení času mezi všechny úkoly a spravovat projekty.
Pomáhají jednotlivcům i profesionálům organizovat jejich rozvrhy, zvyšovat produktivitu a dosahovat lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. ⏳
Ať už jste mistr multitaskingu nebo se snažíte uvést do pořádku chaos ve svém osobním či profesním životě, nástroje pro správu času vám pomohou pracovat rychleji tím, že přiřadí časové záznamy k různým úkolům a projektům.
Navíc jsou vybaveny dalšími funkcemi, jako je pořizování poznámek, seznamy úkolů, správci úkolů, organizátoři času, správa projektů a sledování návyků. Protože nesledujete samotný čas, ale to, na co ho trávíte.
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu času?
- Kompatibilita s různými platformami: Vyberte si nástroj pro správu času, který je kompatibilní s různými platformami, což vám umožní flexibilně sledovat čas strávený na konkrétním úkolu a pracovat na více zařízeních, včetně mobilních telefonů, tabletů a stolních počítačů.
- Sledování aktivit: Nástroj pro správu času by měl zahrnovat vytváření seznamu úkolů, kategorizaci, stanovení priorit a termínů a sledování pracovních hodin v průběhu dne. Aplikace pro správu času musí také umožňovat úpravu sledovaného času a ruční blokování času, aby se uživatel mohl soustředit na důležité úkoly.
- Reporting a analytika: Rozsáhlý analytický panel analyzuje vaši produktivitu a pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Tyto údaje můžete využít k přesnému odhadu času.
- Intuitivní rozhraní: Přehledné, snadno použitelné a intuitivní rozhraní aplikace vám pomůže soustředit se na správu času, místo abyste se museli zabývat navigací v aplikaci.
- Integrační možnosti: Nástroje pro správu času by měly nabízet hladkou integraci s aplikacemi pro správu projektů, komunikaci, fakturaci a kalendář pro profesionály a projektové manažery, aby bylo možné automatizovat pracovní postupy.
- Offline funkce: Zvažte aplikaci pro správu času, která dokáže sledovat strávený čas i při práci offline, abyste měli svůj čas pod kontrolou i bez připojení k internetu.
- Předem připravené šablony pro správu času: Díky přístupu k předem připraveným šablonám pro plánování času a denního rozvrhu můžete začít okamžitě, aniž byste museli denní rozvrh vytvářet od nuly.
11 nejlepších aplikací pro správu času, které můžete použít
1. ClickUp
Sledování času je základem úspěchu každého projektu. Chcete dodávat projekty včas jako tým, protože zpoždění mohou vést k překročení rozpočtu.
Aplikace pro správu času integrovaná do vaší platformy pro správu projektů ušetří vašemu týmu námahu s přecházením mezi nástrojem pro sledování času a platformou pro správu projektů. Jedná se o jediný zdroj informací, který vám pomůže efektivně spravovat čas a držet se na cestě k vašim cílům v oblasti správy času.
Aplikace pro správu času ClickUp umožňuje vašemu týmu sledovat čas z jakékoli platformy, fakturovat klientům odpracované hodiny a integrovat pracovní výkazy do pracovních postupů vašich projektů.
Široká škála funkcí pro úsporu času, včetně dat zahájení a ukončení, přemapování termínů, časových rozvrhů a přeplánování závislostí, z ní činí nejlepší aplikaci pro správu času.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie pro správu času. Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro správu času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit. Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce vám mohou navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém pro správu času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte svůj čas kdekoli – na počítači nebo v mobilní aplikaci. Sledování času funguje na všech zařízeních a propojuje údaje o čase s úkoly v ClickUp.
- Pomocí funkce Project Time Tracking (Sledování času projektu) aplikace ClickUp můžete ručně přidávat záznamy o čase stráveném minulými aktivitami a dokonce upravovat dříve zaznamenané záznamy, díky čemuž je sledování času projektu hračkou.
- Předpovídejte a stanovujte očekávání pomocí odhadů času, rozdělte odhady času mezi členy týmu podle úkolů a prohlížejte souhrny odhadů času, abyste získali celkový přehled.
- Rozlišujte mezi fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami, abyste svým klientům účtovali přesně.
- Přepínejte mezi různými prostředími, aniž byste přišli o aktuální stav časovače, pomocí globálního časovače ClickUp ⌛.
- Využijte předem připravené šablony, jako je šablona pro správu času, šablony pro zaznamenávání času a další, abyste si mohli bez námahy zorganizovat svůj den a projekty.
Omezení ClickUp
- Časové rozvrhy a fakturovatelné zprávy jsou k dispozici pouze v rámci tarifů Business a Enterprise.
- Přizpůsobení aplikace ClickUp vyžaduje mírnou nauku.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3800 recenzí)
2. Notion
Naše úkoly a projekty jsou často roztříštěné v různých diářích, seznamech úkolů nebo dokonce v aplikacích pro pořizování poznámek v našich telefonech.
Chybí nám čas na jejich zařazení, protože je nevidíme na jednom místě, což vede k nedodržování termínů klíčových činností.
Zobrazení všech našich nadcházejících úkolů na jednom místě je prvním krokem k úspěšnému time managementu.
Nástroj pro správu času od Notion umožňuje projektovým manažerům lépe plánovat úkoly tím, že je vizualizuje na jednom místě, podporuje více kalendářů a zobrazení Kanban a zvyšuje produktivitu díky efektivnímu monitorování.
Porovnejte Notion a ClickUp!
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Funkce sledování úkolů, která vizualizuje všechny vaše plánované úkoly a projekty na jednom místě, stanovuje priority a sleduje jejich průběh.
- Zobrazení časové osy poskytuje flexibilitu při plánování projektů, úpravách časových os a přizpůsobování zobrazení, takže můžete projekty a úkoly plánovat chronologicky.
- Notion AI automaticky vyplňuje data, vytváří analytické zprávy a automaticky generuje nové nápady na psaní, čímž šetří čas při brainstormingu.
Omezení aplikace Notion
- Mobilní aplikace mohou být pomalé
- Aplikace má určitou náročnost na osvojení.
Ceny aplikace Notion
- Zdarma pro jednotlivce
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Notion AI lze přidat k jakémukoli placenému tarifu za 8 $ za člena/měsíc.
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (4835 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (1946 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Notion!
3. MyLifeOrganized
Představte si, že plánujete firemní akci. Některé úkoly závisí na více lidech z různých týmů. Například tisk pozadí závisí na tom, zda je připravený návrh, zatímco jiný tým má na starosti jeho tisk.
Kdykoli existují závislosti, je nezbytné je vizualizovat, abyste pochopili, která úloha překročila plánovaný čas a způsobila zpoždění.
MyLifeOrganized (MLO) vytváří flexibilní hierarchické seznamy s podúkoly a definovanými závislostmi, aby bylo možné přesně určit překážky bránící dokončení úkolu.
Nejlepší funkce aplikace MyLifeOrganized
- Rozhraní typu drag and drop pro vytváření seznamů úkolů a jejich přeskupování ve formě seznamu nebo virtuálního stromu pro snadné sledování času.
- Vytvářejte podúkoly v rámci úkolů a dokonce přidávejte závislosti v rámci úkolů.
- Předem připravená šablona pro implementaci technik pro správu času, jako je například přístup Davida Allena „Getting Things Done“® (GTD®).
Omezení aplikace MyLifeOrganized
- Rozhraní není intuitivní a snadno použitelné.
- Uživatelé potřebují další předplatné, aby mohli synchronizovat data mezi zařízeními v cloudu.
Ceny aplikace MyLifeOrganized
- MLO pro Android (jednorázový poplatek, žádné měsíční poplatky) Bezplatná profesionální verze: 29,99 $.
- Zdarma
- Profesionální verze: 29,99 $
- MLO pro iOS (jednorázový poplatek, žádné měsíční poplatky) Bezplatná profesionální verze: 29,99 $
- Zdarma
- Profesionální verze: 29,99 $
- MLO pro Windows (jednorázový poplatek, bez měsíčních poplatků) Standard: 49,95 $ Profesionální: 59,95 $
- Standardní cena: 49,95 $
- Profesionální: 59,95 $
- Služba synchronizace v cloudu (pro synchronizaci pokroku na různých zařízeních) 19,95 $ ročně 12,95 $ za šest měsíců
- 19,95 $ ročně
- 12,95 $ na šest měsíců
- Zdarma
- Profesionální verze: 29,99 $
- Zdarma
- Profesionální verze: 29,99 $
- Standardní cena: 49,95 $
- Profesionální: 59,95 $
- 19,95 $ ročně
- 12,95 $ na šest měsíců
Hodnocení a recenze aplikace MyLifeOrganized
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Rize
Jako projektový manažer je důležité pochopit, jak váš tým investuje svůj čas a zda existuje lepší způsob, jak maximalizovat produktivitu všech.
Rize je aplikace pro správu času, která využívá umělou inteligenci ke zlepšení soustředění a produktivity a k vytvoření zdravých pracovních návyků. Pomáhá vám spravovat úkoly mezi několika probíhajícími projekty a vyhnout se rozptýlení.
Automaticky sledujte úkoly, kategorizujte aktivity svého týmu v reálném čase, analyzujte, jak tráví čas, a pomozte jim optimalizovat jejich produktivitu.
Nejlepší funkce aplikace Rize
- Automaticky sleduje čas strávený u počítače, aniž byste museli spouštět nebo zastavovat časomíru.
- Vytvořte si vlastní kategorie, abyste získali lepší přehled o tom, kam směřujete svůj čas.
- Nastavte počet hodin, které chcete denně věnovat práci, a nechte si zasílat upozornění, abyste se vyhnuli přepracování.
Omezení aplikace Rize
- Uživatelé hlásí, že při nastavování vlastních kategorií dochází k problémům.
- Není k dispozici pro iOS a Android.
Ceny Rize
- Bezplatná zkušební verze, pouze na jeden měsíc
- Měsíčně: 16,99 $ za měsíc
- Roční předplatné: 9,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Rize
- G2: NA (0 recenzí)
- Capterra: NA (0 recenzí)
5. Wrike
Příliš mnoho osobních schůzek nebo e-mailů může být pro váš tým příliš zatěžující. Ještě horší je, že většinu času tráví odpovídáním na vaše e-maily, což vede ke ztrátě produktivity.
Díky kalendářům Wrike získávají relevantní zúčastněné strany informace o postupu projektu v reálném čase, aniž by musely kontrolovat několik e-mailů, aby všichni byli informováni. Projektový kalendář sleduje termíny, postup projektu, kolize v pracovním vytížení a potenciální překážky.
Nejlepší funkce aplikace Wrike
- Software Wrike pro sledování času zobrazuje přesný čas strávený na různých projektech/úkolech, který lze porovnat s plánovanými hodinami.
- Sledujte využitý čas, abyste získali přesný počet fakturovatelných hodin, a poté jej synchronizujte se svými finančními systémy pro fakturaci.
- Informujte své týmy o důležitých milnících v plánování projektů a synchronizujte práci na meziresortních úkolech.
Omezení aplikace Wrike
- Neobsahuje vestavěné analytické nástroje pro vizualizaci.
- Zobrazení časové osy nemá funkci zpět; úkoly nelze přeplánovat.
Ceny Wrike
- Zdarma: 0 $ za uživatele za měsíc
- Tým: 9,80 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 24,80 $ za uživatele a měsíc
- Podniky: individuální ceny
- Pinnacle: individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Wrike
- G2: 4,2/5 (3500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2535 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Wrike!
6. Toggl Track
Přesné řízení fakturovatelných hodin je klíčovou výzvou, které čelí projektoví manažeři při práci s různými členy týmu po celém světě. Aplikace pro správu času pomáhají maximalizovat čas vašeho týmu na jakémkoli projektu klienta.
Firmy používají Toggl k fakturaci klientům, měření ziskovosti a správě pracovního vytížení. Sledované časové záznamy si můžete prohlížet v tabulce nebo v kalendáři a přehledy času ukazují, kde váš tým tráví čas denně a týdně.
Přečtěte si naši komplexní recenzi aplikace Toggl!
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Rozšíření Toggl Track pro Chrome vám umožňuje automaticky spustit a zastavit aplikaci pro sledování času, i když je váš počítač v nečinnosti, ale časovač stále běží; nabízí také způsoby, jak opravit zaznamenaný časový úsek.
- Vytvářejte přesné rozpočty projektů na základě údajů o sledování času a sledujte fakturovatelné hodiny pro projekty v klientském dashboardu.
- Integruje se se všemi předními nástroji Google Calendar, nástroji pro správu projektů, platformami pro řízení lidských zdrojů a účetnictví.
Omezení aplikace Toggl Track
- Uživatelé hlásí případy, kdy se v desktopové aplikaci nezaznamenaly časy ukončení relace.
- Neobsahuje žádné funkce pro správu úkolů nebo plánování; nemůžete plánovat a sledovat pracovní vytížení svého týmu.
Ceny aplikace Toggl Track
- Zdarma: Pro až pět uživatelů
- Začátečník: 9 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (1553 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (2235 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Toggl!
7. Asana
Údaje o čase jsou klíčové pro plánování pracovní zátěže a zdrojů, poskytují odhady postupu projektu v reálném čase a jsou také důležité pro lepší prognózy a rozpočtování.
Přesné údaje o sledování času jsou nezbytné pro správu osobních i pracovních projektů.
Aplikace pro správu času Asana obsahuje vestavěné časovače, které automaticky zaznamenávají čas a v reálném čase zasílají data do analytického panelu, což týmům pomáhá udržet si přehled.
Porovnejte Asanu a ClickUp!
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Nativní funkce sledování času pro odhad času potřebného k dokončení úkolu a zaznamenání skutečně stráveného času.
- Vytvářejte dílčí úkoly, přiřazujte je členům týmu a sledujte jejich průběh v reálném čase ?
- Údaje o sledování času lze vykazovat v analytickém panelu a podporují třídění podle vlastních polí, jako je odhadovaný čas, strávený čas a další.
Omezení aplikace Asana
- Integrované sledování času je podporováno pouze v rámci tarifu Advanced a vyšších.
- Rozhraní není tak intuitivní jako u jiných aplikací.
Ceny Asany
- Zdarma: pro osobní použití (sledování času podporováno pouze prostřednictvím integrace)
- Starter: 10,99 $/měsíc (nepodporuje integrované sledování času)
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Asana
- G2: 4,3/5 (9522 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 270 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Asana!
8. TimeTree
Organizujete velkou akci? TimeTree vám pomůže koordinovat vaše akce sdílením důležitých informací a pracovních plánů. Jedná se o komplexní nástroj pro sdílení plánů a diskusi o nadcházejících zajímavých akcích v jediném kalendáři.
TimeTree má také chatovací funkce, které mohou rodina, přátelé a zájmové skupiny využít k vytvoření kalendáře pro každou komunitu a plánování událostí.
Nejlepší funkce aplikace TimeTree
- Sdílejte informace v kalendářovém formátu pomocí veřejného kalendáře TimeTree.
- Zefektivněte veškerou komunikaci na jednom místě a posílejte připomenutí, fotografie nebo přílohy související s událostí.
Omezení aplikace TimeTree
- Sdílený kalendář může mít až 200 členů.
- Na jeden účet je možné přidat maximálně 20 kalendářů.
Ceny TimeTree
- Bezplatná měsíční zkušební verze
- Premium: 4,49 $ měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace TimeTree
- G2: Není uvedeno na G2
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
9. Habitica
Je těžké zůstat důsledný při vytváření nových návyků. Interaktivní aplikace pro správu času Habitica nabízí systém odměn, který zdůrazňuje váš pokrok a činí jej hmatatelnějším.
Mějte přehled o úkolech, plňte seznamy úkolů, zvyšte produktivitu a získejte odměnu pokaždé, když dokončíte důležitý úkol v této bezplatné gamifikované aplikaci pro správu času a úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Habitica
- Sledujte a spravujte svůj čas, pracovní návyky, denní cíle a seznam úkolů pomocí mobilních aplikací a webového rozhraní Habitica.
- Vylepšete svého avatara a odemkněte funkce ve hře, kdykoli splníte úkoly.
- Odměny a tresty ve hře a silná sociální síť, která inspiruje uživatele
Omezení aplikace Habitica
- Gamifikace nemusí být pro některé lidi velkou motivací.
Ceny Habitica
- Měsíčně: 4,99 $ a zahrnuje 25 drahokamů
- 3 měsíce: 14,99 $ včetně 30 drahokamů a jedné mystické přesýpací hodiny
- 6 měsíců: 29,99 $ včetně 35 drahokamů a dvou mystických přesýpacích hodin
- Roční předplatné: 47,99 $, zahrnuje 45 drahokamů a čtyři mystické přesýpací hodiny
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Habitica!
10. Trello
S nabitým pracovním rozvrhem a několika probíhajícími projekty potřebujete pomoc se správou své osobní produktivity. Aplikace pro správu času Trello vylepšuje správu vašeho osobního času, zdokonaluje metody stanovování priorit a řeší váš seznam úkolů.
Trello kombinuje všechny úkoly, členy týmu a nástroje pomocí tabulek, seznamů a karet, aby bylo možné lépe pochopit zdroje a rozdělení času.
Porovnejte Trello a ClickUp!
Nejlepší funkce Trello
- Sledujte své osobní termíny produktivity pomocí kalendáře Trello a šablon Trello.
- Pomocí časové osy můžete přehledně sledovat všechny úkoly vašeho projektu v průběhu času. Stačí přetáhnout myší a můžete nastavit nebo změnit termíny podle toho, jak se mění priority.
- Spravujte pracovní zátěž, překonávejte překážky, vizualizujte metriky, jako jsou termíny a přidělené úkoly, a informujte zainteresované strany pomocí Trello Dashboard.
Omezení aplikace Trello
- Žádná vestavěná podpora pro sledování času
- Bezplatná verze má omezené funkce.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: 17,50 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (13 427 recenzí)
- Capterra: 4,5 /5 (23018 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Trello!
11. Clockify
Clockify je jednoduchá a efektivní aplikace pro správu času, která uživatelům umožňuje sledovat pracovní dobu napříč projekty. Je to ideální nástroj pro agentury, freelancery a profesionály, kteří chtějí organizovat svůj čas pro efektivnější správu. Clockify má přehledné rozhraní, které umožňuje snadné přepínání mezi úkoly a generuje komplexní zprávy.
Nejlepší funkce aplikace Clockify
- Uživatelé mohou vytvářet časovače pro konkrétní úkoly, přidělovat sledovaný čas podle projektu a spravovat více časovačů současně.
- Nabízí panel aktivit týmu, který umožňuje sledovat produktivitu týmu na první pohled a poskytuje informace pro optimalizaci.
- Clockify se integruje s oblíbenými nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello, Asana a Jira.
Omezení aplikace Clockify
- Někteří uživatelé hlásili občasné potíže s časovačem a také to, že ovládání rozhraní může být obtížné.
- Pokročilé funkce, jako je sledování cílů nebo upozornění, jsou k dispozici pouze v placených verzích.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma: Omezené funkce
- Základní: 4,99 $/měsíčně
- Standard: 6,99 $/měsíčně
- Pro: 9,99 $/měsíčně
- Enterprise: 14,99 $/měsíčně
Recenze zákazníků Clockify
- G2: 4,5/5 (150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Clockify!
Maximalizujte svou produktivitu pomocí nejlepších aplikací pro správu času
Když máte v životě hodně povinností, může to způsobit stres a mnoho zmeškaných termínů. Správná aplikace pro sledování času vám pomůže efektivně spravovat váš čas, zlepšit osobní a profesionální produktivitu a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Při výběru aplikace pro správu času, která vám bude vyhovovat, se zaměřte na funkce, kompatibilitu s různými platformami, integraci s předními nástroji pro správu projektů a kalendáři, automatizaci a analytiku, které vám pomohou lépe využít váš čas.
Funkce pro sledování času v aplikaci ClickUp v kombinaci s komplexním softwarem pro správu projektů vám umožní soustředit se na nejdůležitější úkoly.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes a stihněte více za méně času.