10 nejlepších alternativ k aplikaci Habitica pro sledování návyků v roce 2025

Máloco je tak uspokojující jako nahrazení špatných návyků dobrými návyky. Ještě větší radost přináší, když je plnění úkolů zábavné a snadné.
Habitica je aplikace pro sledování návyků založená na hře, která usnadňuje dosahování cílů vytvářením nových návyků. Je populární z dobrého důvodu. Znamená to ale, že je to perfektní nástroj pro sledování návyků pro každého? Ne nutně.
V tomto článku prozkoumáme nejlepší alternativy k aplikaci Habitica a to, jak by mohly fungovat pro vás. Podíváme se na jejich nejlepší funkce, omezení, ceny a hodnocení produktů, abyste mohli najít nejlepší sledovač návyků pro vás.
Co je Habitica a proč gamifikovaná produktivita funguje?
Habitica je aplikace pro správu úkolů, která z vašeho seznamu úkolů udělá hru. Místo toho, abyste své každodenní úkoly vnímali jako seznam povinností, se kterými jste vyrůstali, můžete je prožít jako roli v roli, kde získáváte odměny a postupujete na vyšší úroveň tím, že tyto úkoly plníte v reálném životě.
Místo nudného odškrtávání seznamu úkolů je jejich sledování mnohem zábavnější a motivující. Díky tomu je snazší udržet si dobré návyky a sledovat pokrok – gamifikované sledování návyků je jasná výhra!
Nemusíte na to být sami. Můžete se spojit se svými přáteli a společně plnit výzvy a úkoly, díky čemuž bude správa úkolů úplně jiná.
A gamifikovaná produktivita funguje.
Myšlenka přátelské soutěže a získávání odměn je motivující a zvyšuje produktivitu. Průzkum provedený v roce 2022 zjistil, že 90 % zaměstnanců uvedlo, že gamifikace je činí produktivnějšími v práci. Navíc zjistil, že společnosti, které gamifikaci využívají, jsou sedmkrát ziskovější než ty, které ji nevyužívají. ?
Co hledat v alternativě k Habitica
Někdy může být výběr správné aplikace pro produktivitu nebo sledování osobních návyků velmi obtížný. A co když si nejste jisti, zda chcete používat Habitica, co pak?
Můžete si být jisti, že máte na výběr z mnoha možností. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru alternativy k Habitica:
- Integrace s jinými nástroji: Zvažte, zda potřebujete, aby se vaše aplikace pro sledování návyků integrovala s jinými nástroji, jako je kalendářová aplikace nebo váš oblíbený nástroj pro správu projektů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní sledovač návyků usnadňuje plánování úkolů a termínů a sledování více návyků může být zábavné a příjemné při budování návyků a měření pokroku ?
- Podrobné analýzy a statistiky: Zajímá vás, jak vaše duševní zdraví ovlivňuje vaše návyky, nebo chcete sledovat trendy a vzorce, které se vyvíjejí v průběhu času? Pak hledejte aplikaci pro sledování návyků, která vám poskytne podrobné údaje.
- Komunitní funkce: Pokud vám nejde jen o sledování návyků a pokroku, hledejte aplikaci s komunitními funkcemi. Interakce a spolupráce s ostatními mohou přinést pozitivní aspekt do správy úkolů.
- Ochrana soukromí a bezpečnost: Osobní údaje jsou citlivou záležitostí, a pokud je to pro vás důležité, podívejte se na aplikace, které transparentně informují o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládají.
10 nejlepších alternativ k Habitica
Na výběr jsou desítky aplikací pro sledování návyků, ať už hledáte bezplatnou verzi, placenou prémiovou verzi s mnoha možnostmi přizpůsobení nebo něco mezi tím.
Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ k aplikaci Habitica pro dosahování cílů, správu úkolů a další.
1. ClickUp
ClickUp je velmi univerzální a robustní nástroj, který můžete stejně dobře použít pro řízení projektů i sledování návyků. Díky možnosti přizpůsobení je skvělou alternativou k Habitica a můžete jej přizpůsobit svým potřebám, což vám umožní jemnější přístup ke sledování návyků a pomůže vám najít příležitosti ke zvýšení produktivity.
Pokud potřebujete více než základní aplikaci pro seznam úkolů, ClickUp s jeho snadno použitelným rozhraním je pro vás ideální volbou.
Díky funkci úkolů v ClickUp můžete projekty rozdělit na dílčí úkoly, čímž snadno zjednodušíte složitý projekt (nebo zvyk) na lépe zvládnutelnou velikost. Díky vlastním polím šablony Simple Task Management Template a možnosti plánovat opakující se úkoly budete mít snadno přehled o každém detailu s maximální přesností.
Nastavení můžete ještě více zjednodušit pomocí šablony ClickUp, například šablony pro jednoduchou správu úkolů nebo šablony pro sledování osobních návyků. ?
Funkce poznámkového bloku vám umožňuje zapisovat si jakékoli poznámky nebo nápady přímo v ClickUp, takže můžete mít vše přehledně uspořádané na jednom místě. Potřebujete více prostoru pro nápady? Žádný problém.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvořit perfektní dokument nebo wiki, do kterého můžete přidávat tabulky, vkládat záložky a spolupracovat s ostatními. Text lze snadno převést na sledovatelný úkol, takže vám nic neunikne.
Jakmile dokončíte vytváření úkolů, můžete použít funkci ClickUp Goals. Stanovte si cíle podle harmonogramu, který vám vyhovuje, a udržujte pořádek pomocí snadno použitelných složek pro každý svůj cíl. Při plnění úkolů můžete snadno vizualizovat pokrok v procentech, a to i u více cílů, vše v jednom přehledu.
Chcete víc? Sledujte svůj pokrok v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp. Berte to jako řídící centrum pro jakýkoli zvyk nebo projekt, na kterém pracujete. Sledujte úkoly a získejte podrobné informace o tom, jak se věci vyvíjejí.
Můžete vidět, kde vše běží hladce, nebo odhalit neefektivitu dříve, než způsobí zpoždění v projektu nebo dosažení cíle. Navíc více než 50 widgetů vám umožňuje vytvořit si dashboard, který vám bude perfektně vyhovovat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní správa úkolů v aplikaci ClickUp vám dává svobodu volby, zda chcete postupovat na základní nebo pokročilé úrovni. Zjednodušte si práci a přidávejte úkoly podle potřeby, nebo si naplánujte celý projekt a podívejte se, jak krok za krokem vybudovat požadovaný zvyk.
- Dáváte přednost něčemu vizuálnějšímu? Funkce Whiteboards od ClickUp vám pomůže proměnit vaše nápady v akční plán, díky čemuž bude snazší vytvářet a propojovat vaše nápady.
- Díky zavedení obousměrného propojení můžete snadno vytvářet spojení mezi různými úkoly a dokumenty, což vám umožní sledovat, kde se věci nacházejí, a rychle a efektivně se v nich orientovat.
- Na rozdíl od jiných alternativ Habitica nabízí bezplatná verze ClickUp řadu funkcí a neomezený počet uživatelů.
- Všechny vaše úkoly v ClickUp se hladce synchronizují s Google Kalendářem, Apple Kalendářem, Outlook Kalendářem a dalším softwarem, jako je Evernote a Calendly.
Omezení ClickUp
- S tolika integracemi, aplikacemi a automatizacemi může být pro nového uživatele trochu náročné se v tom zorientovat.
- Některé funkce jsou k dispozici pouze prostřednictvím aplikace pro stolní počítače nebo prohlížeče.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 3 000 recenzí)
2. Habitify
Habitify je další aplikace pro sledování návyků, která vám pomůže vytvořit dobré návyky a zbavit se těch špatných. Tato aplikace pro sledování každodenních návyků vám pomůže sledovat všechny vaše návyky, protože vám umožňuje rozdělit den na ráno, odpoledne a večer.
Tato aplikace pro správu úkolů je k dispozici na několika platformách, včetně iOS, MacOS a Android. Synchronizuje se také s Apple Health a Google Fit. ?
Jednou z funkcí aplikace je několik způsobů, jak zobrazit a sledovat svůj pokrok, takže můžete vidět jak sérii návyků, tak týdenní, měsíční nebo dokonce roční pokrok.
Nejlepší funkce aplikace Habitify
- Podrobné analýzy vám ukážou, jak postupujete, takže můžete vidět konkrétní důkazy o tom, jak se formují nové návyky a jak se daří sledovat cíle.
- Komunitní zapojení vám nabízí příležitost vyzvat své přátele, vyšplhat se v měsíčních výzvách na vrchol žebříčku nebo fungovat jako systém odpovědnosti.
- Díky funkcím, jako je sledování nálady, vestavěné poznámky, vestavěný časovač a zámek soukromí, máte úplnou kontrolu nad tím, jak chcete úkoly sledovat.
Omezení aplikace Habitify
- Sledování návyků je v bezplatné verzi omezené; jediný způsob, jak využívat neomezené množství návyků a tmavý režim, je verze Premium.
- Uživatelé uvádějí, že sledování několika návyků může být obtížné, takže tato aplikace může být vhodnější pro někoho, kdo se snaží vybudovat méně návyků.
- Habitify usnadňuje nastavení neomezeného počtu oznámení, která mohou být při nesprávném nastavení velmi obtěžující.
Ceny Habitify
- Zdarma
- Premium: Od 4,99 $ za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Habitify
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Trackabi
Trackabi může být jednou z nejlepších alternativ k Habitica, pokud hledáte uživatelsky přívětivé sledování času a časové zprávy pro sledování vašich návyků. Tato aplikace klade důraz na funkčnost a snadné použití, což uživatelé považují za jednu z jejích nejlepších vlastností.
Pokud chcete věci dotáhnout do konce a soustředit se na úkoly, Trackabi vám v tom pomůže přímočarým způsobem, protože projekty lze rozdělit na úkoly a podúkoly. To platí i pro sledování návyků, zejména pokud se soustředíte na věnování určitého množství času určitým činnostem.
Ať už je vaším cílem 15 minut meditace ráno nebo 30 minut učení se novému jazyku, Trackabi vám může pomoci.
Nejlepší funkce Trackabi
- Soukromé a firemní přehledy vám poskytnou podrobné souhrny za týden a měsíc.
- Obsahuje podrobný přehled o tom, jak je čas trávěn (zaznamenaný čas vs. časová aktivita vs. volný čas).
- K dispozici je 30denní bezplatná zkušební verze, ve které můžete vyzkoušet všechny funkce, které Trackabi nabízí.
Omezení aplikace Trackabi
- Většinou zaměřené spíše na sledování pracovních než osobních návyků.
- Hlavní zaměření na sledování času ve srovnání s jinými aplikacemi pro sledování návyků
- Chybí některé funkce, které nabízejí jiné aplikace pro sledování návyků
Ceny Trackabi
- Starter: 0 $
- Podnikání: 16 $/měsíc
- Business Plus: 20 $/měsíc
- Podniky: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Trackabi
- G2: 4,7 (40+ recenzí)
- Capterra: 4,7 (50+ recenzí)
4. Focus Bear
Focus Bear je aplikace pro sledování produktivity a návyků, která uživatele provede každým z jeho návyků a během časových bloků určených pro soustředění zablokuje přístup k webovým stránkám a dalším aplikacím, včetně telefonu. Navíc je vyvinuta týmem lidí s ADHD a opírá se o principy neurovědy. ?
Můžete si vytvořit vlastní rutiny, díky kterým uvidíte, čeho jste toho dne dosáhli, a udržíte si tak motivaci.
Nejlepší funkce Focus Bear
- Aplikace je k dispozici pro Mac, Windows, Android a iOS.
- Bezpečně se synchronizuje s cloudem, takže si můžete nastavení uchovat na jakémkoli zařízení.
- Focus Bear je natolik chytrý, že se nezobrazuje během videohovorů, takže nedochází k nepříjemným přerušením.
Omezení aplikace Focus Bear
- Žádná bezplatná verze
- Někteří uživatelé hlásí, že oznámení mohou být zaměněna za systémové chyby.
Ceny Focus Bear
- 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Focus Bear
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Any. do
Any.do je univerzální aplikace pro správu úkolů a produktivitu, která uživatelům usnadňuje organizovat seznamy úkolů, úkoly a připomenutí na jednom místě. Nabízí integraci kalendáře, funkce pro spolupráci a možnost přizpůsobit si prostředí podle svých potřeb.
Nejlepší funkce Any. do
- Knihovna šablon nabízí uživatelům spoustu možností, ze kterých si mohou vybrat a spravovat jakýkoli projekt nebo pracovní postup.
- I když používáte jiné aplikace, můžete snadno importovat všechna svá data do Any.do.
- Sledování návyků a kontrola projektů je k dispozici na jakékoli platformě; plynule přecházejte mezi počítačem, iPadem, iPhonem a dokonce i Apple Watch.
Jakékoli omezení.
Ceny Any. do
- Osobní: 0 $
- Premium: 3 $/měsíc
- Týmy: 5 $/měsíc na uživatele
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,0 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4 (více než 160 recenzí)
6. DailyHabits
DailyHabits je možná nejjednodušší aplikace pro produktivitu na našem seznamu, která slouží k vytváření nových návyků. Snadno si stanovte cíle a zorganizujte svůj denní režim. Je to tak jednoduché a snadné, že můžete hned začít, jakmile budete připraveni sledovat své pokroky, a tak snadno dosáhnout svých cílů. ✨
Nejlepší funkce DailyHabits
- Rychle si prohlédněte návyky za celý měsíc a zjistěte, v čem byste se chtěli zlepšit.
- Místo toho, aby se soustředila na sérii, tato aplikace podporuje důslednost a zároveň umožňuje, aby se život odehrával tak, jak má.
- K dispozici je možnost pořizování poznámek jako připomenutí nebo reflexe úkolu.
Omezení aplikace DailyHabits
- Jedná se o velmi jednoduchou aplikaci pro sledování návyků; pokud hledáte aplikaci s mnoha možnostmi přizpůsobení, tato pro vás pravděpodobně nebude tou nejvhodnější.
- Aplikace neobsahuje komunitní aspekt pro ty, kteří chtějí zůstat motivovaní díky přátelské soutěži.
Ceny DailyHabits
- Zdarma
- 2,99 $/měsíc nebo 17,99 $/rok
Hodnocení a recenze DailyHabits
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. Toggl
Díky vynikajícímu zákaznickému servisu a snadno použitelnému rozhraní je Toggl oblíbenou volbou pro sledování času a vytváření lepších návyků. Díky oznámením a možnosti nastavit připomenutí vám Toggl usnadní soustředit se a sledovat, kam váš čas mizí.
Nejlepší funkce aplikace Toggl
- Všechny tarify zahrnují 30denní bezplatnou zkušební verzi s možností zcela bezplatného tarifu.
- Bezplatná verze aplikace pro sledování návyků nabízí spoustu funkcí.
- Můžete přesně vidět, jak trávíte svůj čas a na co se soustředíte.
Omezení aplikace Toggl
- Nelze pozastavit relace, což znamená, že musíte pokaždé začínat od začátku.
- Uživatelé hlásí, že může docházet k problémům se synchronizací mezi mobilní aplikací a jinými zařízeními.
Ceny Toggl
- Zdarma: 0 $ pro až pět uživatelů
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze aplikace Toggl
- G2: 4,5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7 (více než 2 200 recenzí)
8. Streaks
Další jednoduchou alternativou k Habitica je Streaks, která slouží jako počítadlo sérií. Dostanete jemné připomenutí, které vám pomůže nezapomenout dokončit úkol, než se počítadlo vynuluje. ?
Vytváření návyků může být snadné a tato aplikace vám ukáže, jak na to.
Nejlepší funkce Streaks
- Můžete si přizpůsobit, které návyky jsou pro každý den a které ne.
- Metriky vám ukážou, které úkoly ještě musíte dokončit a jak postupujete.
- Můžete si vybrat z 24 úkolů nebo si vytvořit vlastní.
Omezení Streaks
- Není dostatečně robustní pro řízení projektů, takže pokud je to váš cíl, budete si muset vybrat jinou aplikaci.
- Ve hře není systém odměn.
- Je omezená v typech úkolů, které vám pomůže sledovat.
Ceny Streaks
- 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Streaks
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Do It Now
Stejně jako Habitica je i Do It Now gamifikovaná aplikace pro produktivitu, která vám pomůže budovat návyky a sledovat vaše každodenní zvyky. Získejte zkušenostní body za plnění úkolů v reálném životě. Jakmile se do toho dostanete, budete chtít svůj život neustále vylepšovat.
Nejlepší funkce aplikace Do It Now
- Denní úkoly jsou díky barevným motivům a systému odměn zajímavější.
- Různé možnosti zobrazení vašeho pokroku vám pomohou zjistit, v čem jste opravdu dobří a kde byste mohli potřebovat trochu pomoci.
- Úkoly můžete sdružovat do skupin, aby vše bylo přehledné a uspořádané.
Omezení aplikace Do It Now
- Někteří uživatelé shledávají, že nastavení úkolů není tak intuitivní, jak si původně mysleli.
- Omlouváme se uživatelům iPhone, tato aplikace je k dispozici pouze pro Android.
Ceny Do It Now
- 2,49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Do It Now
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Level Up Life
Budování dobrých návyků má své vlastní odměny a gamifikovaná aplikace pro produktivitu posouvá sledování návyků a správu úkolů na novou úroveň. A díky široké škále cílů najdete více než jen pár, o které se můžete snažit.
Nejlepší funkce Level Up Life
- Zábavný způsob, jak plnit úkoly, ať už osobní nebo pracovní.
- Přizpůsobte si své cíle a úkoly
- Podporujte sebeuvědomění tím, že sledujete své metriky a poznáváte své vlastní návyky.
Omezte své životní limity
- Uživatelé někdy mají pocit, že navigace není tak intuitivní, jak by mohla být.
- Někteří uživatelé považovali sledování všech dostupných úkolů za náročné.
Ceny Level Up Life
- Ceny nejsou k dispozici
Hodnocení a recenze Level Up Life
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Najděte lepší alternativu k Habitica
Někdy se zdá, že vytvoření zdravých návyků je náročné. Ale nalezení správné aplikace pro sledování návyků (ať už placené nebo bezplatné) vám může pomoci cítit se úspěšní díky odškrtávání dokončených úkolů nebo podpoře komunity. ✅
Ještě lepší je, pokud má intuitivní rozhraní s mnoha možnostmi přizpůsobení, abyste si ji mohli přizpůsobit podle svých potřeb. Tipy pro zvýšení produktivity mohou mít velký vliv, a pokud stále potřebujete pomoc s tím, kde začít, vyhraďte si nějaký čas na stanovení cílů, než si vytvoříte svůj vlastní svět s gamifikovanou produktivitou.
Pokud jste připraveni sledovat své návyky, udržovat pořádek ve svých seznamech úkolů a spravovat všechny své projekty, ClickUp je tou nejlepší volbou. Díky možnosti skutečně přizpůsobit si své prostředí je budování nových návyků hračkou.