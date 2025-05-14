10 nejlepších aplikací pro správu úkolů v roce 2025 (bezplatné i placené)

Určitě nejsem jediný, kdo žije podle seznamů úkolů! Tyto aplikace s denními kontrolními seznamy se staly mým osobním digitálním asistentem – pomáhají mi organizovat úkoly, nastavovat připomenutí a prioritizovat práci na detailní úrovni.
Ach, kolik věcí jsem zmeškal (včetně schůzek u zubaře) a termínů, a myslím, že zlomovým bodem pro mě bylo, když jsem organizoval akci, která skončila naprostým fiaskem.
Se správnými nástroji a změnou myšlení už vám nic neunikne. Někdy přeceňujeme své kognitivní schopnosti a nedokážeme přijmout pomoc.
Pokud ještě nepoužíváte aplikaci pro správu úkolů, považujte to za znamení, že je čas se k ostatním přidat. Tyto úžasné nástroje vám pomohou udržet přehled, když musíte zvládat více úkolů s různými termíny a prioritami.
Strávil jsem spoustu času experimentováním s různými aplikacemi pro správu úkolů. Na základě svých zkušeností a testování provedeného týmem ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších aplikací pro správu úkolů, jak bezplatných, tak placených.
Než se ale pustíme do seznamu, pojďme si rychle projít funkce, které by aplikace pro správu úkolů měla mít.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled nejlepších aplikací pro správu úkolů na trhu:
- ClickUp —nejlepší aplikace pro správu úkolů s integrovanou umělou inteligencí
- Todoist – nejlépe vypadající seznam úkolů
- TickTick – nejlepší pro udržení soustředění
- Any. do – nejlepší pro integraci s WhatsApp
- Things 3 – nejlepší pro správu úkolů v systému iOS
- Google Tasks – nejlepší pro uživatele G-Suite
- Microsoft To Do – nejlepší pro uživatele Microsoft 365
- Remember the Milk – nejlepší pro zábavné uživatelské rozhraní
- Habitica – nejlepší aplikace pro správu úkolů s herními prvky
- Workflowy – nejlepší pro vytváření minimalistických seznamů úkolů
Co byste měli hledat v aplikaci pro správu úkolů?
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Aplikace by měla být intuitivní a snadno ovladatelná, s jasnými pokyny a minimální náročností na naučení (někdy chci jen jednoduchý seznam úkolů, do kterého si můžu zapsat všechno, co mě napadne; vyhrává aplikace, která mi to umožní nejrychleji. Proto miluju widgety na domovské obrazovce svého telefonu. Jedno klepnutí a máte hotovo).
- Kompatibilita napříč platformami: Měli byste mít možnost plynule přistupovat k seznamům úkolů z různých zařízení, ať už se jedná o smartphone, tablet nebo počítač (Během dne přepínám mezi telefonem a notebookem, pak mám ještě stolní počítač pro svou osobní práci. Kompatibilita napříč platformami a bezpečnost jdou ruku v ruce. Nástroje musí mít stejně kvalitní uživatelské rozhraní na stolním počítači i v mobilní aplikaci. Často společnosti upřednostňují webové rozhraní a mobilní rozhraní je až na druhém místě).
- Možnosti prioritizace a třídění úkolů: Měli byste mít možnost prioritizovat úkoly podle naléhavosti nebo důležitosti a aplikace by měla poskytovat více možností třídění, například podle termínu splnění, kategorie nebo vlastního pořadí (Používám tagy, jako by na tom závisel můj život. Vzhledem k velkému objemu práce, kterou sleduji, potřebuji co nejvíce přizpůsobené zobrazení, abych byl efektivní. Toho dosahuji pomocí značek, příznaků priority, různých typů zobrazení atd. Je nezbytné mít možnost přizpůsobení).
- Připomenutí a oznámení: Připomenutí a oznámení jsou nezbytné, aby vám pomohly sledovat úkoly a dodržovat termíny projektů. (Kromě možnosti dostávat připomenutí považuji za nejdůležitější možnost přizpůsobit si, jaký druh připomenutí a jakým způsobem chcete být upozorňováni. Jinak se utopíte v moři oznámení. )
- Funkce pro spolupráci: Pro práci na týmových projektech jsou klíčové funkce pro spolupráci, jako je sdílení úkolů, přidávání komentářů a přidělování úkolů členům týmu (To je pro mě nejdůležitější, protože pracuji napříč odděleními, často označuji nebo zmiňuji lidi a diskutuji o úkolu, abychom mohli učinit rozhodnutí a sjednotit se. Je důležité, aby to vše bylo možné dělat na jednom místě. )
- Přizpůsobitelné kategorie nebo štítky: Měli byste mít možnost organizovat úkoly do kategorií nebo jim přiřazovat štítky, abyste je mohli snadno třídit a filtrovat a efektivně tak řídit své projekty.
Tyto základní funkce mi pomohly vybrat z mnoha nástrojů dostupných na trhu ty nejlepší pro vás.
Začneme!
10 nejlepších aplikací pro správu úkolů
Přehled nejlepších aplikací pro správu úkolů:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|Ceny
|ClickUp
|Vytváření a aktualizace úkolů pomocí umělé inteligence
|ClickUp Úkoly, přizpůsobitelné zobrazení a šablony připravené k použití
|Navždy zdarma Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc Business: 19 $/uživatel za měsíc Enterprise: Individuální ceny ClickUp Brain je k dispozici za 5 $/uživatel za měsíc pro každý pracovní prostor
|Todolist
|Spolupráce
|Rozpoznávání dat a stanovení priorit úkolů
|Začátečník: zdarma Pro: 4 $/uživatel za měsíc Business: 6 $/uživatel za měsíc Spolupráce: cena na míru Pokročilý: cena na míru
|TickTick
|Udržujte si soustředění
|Gamifikovaný průběh úkolů a automatické připomenutí
|Zdarma Základní: 2,99 $/uživatel za měsíc
|Any. do
|Integrace s WhatsApp
|Neomezený počet tabulek a automatické přiřazování úkolů
|Things 3
|Správa úkolů v systému iOS
|Záložka Dnes a záložka Nadcházející
|MacOS: 49,99 $ (jednorázový nákup)iPhone a Apple Watch: 9,99 $ (jednorázový nákup)iPad: 19,99 $ (jednorázový nákup)
|Google Tasks
|Správa úkolů v G-Suite
|Přetahováním úkolů můžete nastavit priority a vytvářet úkoly z Gmailu.
|Zdarma
|Microsoft To Do
|Uživatelé Microsoft 365
|Integrace s Teams a Outlookem
|Zdarma
|Remember the Milk
|Zábavné uživatelské rozhraní
|Rychlé vyhledávání pomocí inteligentního seznamu
|Habitica
|Gamifikace
|Odměny ve hře a rychlé vytváření úkolů
|Základní: zdarma Pro skupiny: 9 $ měsíčně + 3 $ za uživatele
|Workflowy
|Minimalistické rozhraní
|Globální vyhledávání
|Základní: zdarma Workflowy Pro: 4,99 $/uživatel za měsíc
1. ClickUp – nejlepší aplikace pro správu úkolů s integrovanou umělou inteligencí
ClickUp je komplexní aplikace pro správu úkolů s mnoha funkcemi pro řízení projektů, spolupráci a analýzu. Díky integraci umělé inteligence se odlišuje od většiny nástrojů a nabízí funkce, které šetří čas, zvyšují efektivitu a pomáhají vám soustředit se na smysluplnou práci, která má dopad.
ClickUp Tasks je pohodlné řešení pro rozdělení projektů na malé části a nastavení každé akce jako samostatného úkolu.
Pomocí seznamů úkolů v ClickUp mohu vytvářet kontrolní seznamy v jakékoli části svého pracovního prostoru, ať už v úkolech, dokumentech nebo poznámkách. Kontrolní seznam úkolů mi pomáhá nastínit transparentní proces pro mě a můj tým, zatímco kontrolní seznam dokumentů zajišťuje, že mohu odškrtávat položky uvedené v dokumentu v ClickUp Docs.
Když pracuji na nějakém úkolu a najednou mě napadne nějaký nápad (nebo zapomenu, že mám tento týden jít nakoupit nebo že mám schůzku u zubaře, čehož se tak bojím), vytvořím si rychlý seznam úkolů v poznámkovém bloku ClickUp. Nemusím přepínat mezi záložkami, takže můj pracovní postup zůstává nepřerušený.
Já také raději vytvářím úkoly v ClickUp Docs, protože je to velmi jednoduché. Proces vypadá takto:
- Zvýraznění textu v dokumentu
- Klikněte na + Úkol na panelu nástrojů.
- Klikněte na Vybrat seznam a vyberte seznam.
- Klikněte na Vytvořit
Po vytvoření úkolů je přiřadím členům týmu a nastavím termíny. Funkce úprav v reálném čase mi umožňuje hladkou spolupráci s mým vzdáleným týmem.
Pro úkoly, které nevyžadují ruční zásah, používám ClickUp Brain. Automatizuje vytváření úkolů a plánování podúkolů, odpovídá na otázky týkající se úkolů a dokumentů (když spěchám a hledám konkrétní informace) a shrnuje podrobnosti úkolů.
Abych otestoval, jak intuitivní je tento nástroj pro správu úkolů s umělou inteligencí, vytvořil jsem úkol s názvem „Navrhnout program školení zaměstnanců“ a přidal jsem členy svého týmu, abychom prodiskutovali, jak program naplánujeme. Pomocí komentářů k úkolům jsme se zabývali našimi cíli a přístupem, který chceme při školení použít.
Během několika dní začala aplikace ClickUp Brain doporučovat přizpůsobené dílčí úkoly (po zvážení kontextu úkolu), jako například identifikace potřeb zaměstnanců a mezer v jejich dovednostech, kontaktování odborníků na dané téma za účelem vytvoření školicích modulů a stanovení časového rámce programu. Aplikace je také skvělá v tom, že vám pomáhá stanovit priority ve vašem seznamu úkolů!
Zcela nová dimenze!
ClickUp také nabízí několik šablon seznamů úkolů a šablon GTD, které jsou připravené k okamžitému použití a pomohou vám organizovat úkoly systematicky.
Toto jsou moje oblíbené šablony seznamů úkolů, se kterými můžete začít:
Šablona ClickUp Work To Do
Tato šablona sladí vaše denní činnosti s týdenními cíli. Použijte ji k vytvoření seznamu priorit podle důležitosti, naléhavosti nebo náročnosti, organizujte projekty pomocí seznamů, podúkolů a termínů a sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů nebo Kanbanových tabulek.
Kromě toho, že vám pomůže udržet pořádek, vám šablona umožní pracovat bez stresu, protože budete mít přehled o tom, které úkoly vyžadují okamžitou pozornost a jak daleko jste od svých cílů.
Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Pomocí této šablony si nastavte akční plán na příští týden. Seskupte podobné úkoly do kategorií, nastavte si připomenutí pro úkoly, u nichž je důležitý čas, a sledujte svůj pokrok podle stanovených termínů.
Šablonu si můžete přizpůsobit tak, aby se hodila pro vytváření osobních i pracovních seznamů úkolů.
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Tato šablona je plánovač vašich každodenních rutin, který vám pomůže vybudovat zdravé návyky a dodržovat je. Pomůže vám:
- Udržujte pořádek v každodenních povinnostech a pracovních závazcích.
- Stanovte si dosažitelné cíle, které vám v dlouhodobém horizontu pomohou dosáhnout úspěchu.
- Pravidelně kontrolujte pokrok
- Spravujte priority, abyste nezmeškali důležité úkoly.
Jak budete odškrtávat úkoly ze svého seznamu, získáte motivaci, která vás bude pohánět k ještě tvrdší práci. Nezapomeňte si za své úspěchy, ať už velké nebo malé, pogratulovat!
ClickUp je vhodný pro mezifunkční týmy všech velikostí, od malých firem po velké podniky. Podporuje více než 1 000 integrací s jinými aplikacemi, jako jsou GitHub, Slack, HubSpot, Clockify, Calendly a Zendesk. I když tedy máte nabitou technologickou výbavu, ClickUp se rychle přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
📮ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities (Priority úkolů) aplikace ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům aplikace ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
V tomto videu najdete naše nejlepší tipy na stanovení priorit úkolů!👇🏽
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte svůj seznam úkolů ClickUp z počítače, telefonu nebo prohlížeče.
- Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, abyste mohli nastavit, vizualizovat a sledovat pokrok svého seznamu úkolů způsobem, který vám vyhovuje.
- Přizpůsobte si typy úkolů přidáním vlastních pojmenovacích konvencí do vlastních polí ClickUp.
- Sledujte svou denní produktivitu shrnutím úkolů na konci dne pomocí AI Standups od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky je zde určitá křivka učení. ClickUp však nabízí dostatek zdrojů a připravených šablon pro správu úkolů, které vám pomohou rychle začít.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatelé oceňují možnost intuitivního vytváření úkolů, podúkolů a kontrolních seznamů v aplikaci ClickUp a hodnotí ji jako jednu z nejlepších aplikací pro správu projektů.
„Líbí se mi, že si mohu vytvořit svůj denní seznam úkolů, zaznamenat nápady na později a připomenout si následné kroky.“
2. Todoist – nejlépe vypadající seznam úkolů
Vytvoření seznamu úkolů nestačí. Měli byste na něm být schopni spolupracovat s členy týmu, abyste udrželi tempo. A právě zde přichází na řadu Todolist.
Miluji minimalistické rozhraní této aplikace pro správu úkolů, hlavně proto, že díky němu je sdílení úkolů mnohem snazší. Todoist umožňuje nejen sdílení, ale také přiřazování úkolů členům týmu a přidávání dalších podrobností pomocí komentářů.
Zjistil jsem také, že existuje možnost nastavit určité projekty jako soukromé, pokud chcete omezit přístup k citlivým údajům. Jedná se o promyšlený doplněk, který zajistí důvěrnost produktových plánů, nabídek a dalších interních údajů.
Aplikace Todlist je chytrá aplikace pro správu úkolů určená pro malé a střední týmy, která byla navržena s cílem zvýšit týmovou spolupráci a produktivitu.
Nejlepší funkce Todoist
- Soustřeďte se na důležité úkoly díky flexibilním zobrazením
- Upřednostněte úkoly, které jsou časově náročné, a odškrtávejte je rychleji.
- Nastavte opakující se úkoly a termíny intuitivně pomocí rozpoznávání datumu.
- Synchronizujte svůj seznam úkolů mezi počítačem, Androidem, iOS, nositelnými zařízeními a rozšířeními prohlížeče.
Omezení aplikace Todoist
- Integrace kalendáře mohla být výkonnější
- Struktura podúkolů je matoucí
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 8 $/uživatel za měsíc
- Spolupráce: Ceny na míru
- Pokročilé: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Většina uživatelů dává přednost aplikaci Todoist před jinými aplikacemi pro správu úkolů kvůli její jednoduchosti a výkonným funkcím pro spolupráci.
Todoist se snadno instaluje a je zaměřen na uživatele.
3. TickTick – nejlepší pro udržení soustředění
Někdy může být pohled na dlouhý seznam úkolů ohromující. Snažíte se je všechny splnit najednou. Ale věda o přepínání kontextu nám říká, že multitasking je zabiják produktivity – klíčem k odškrtnutí všech úkolů je soustředit se na jednu práci najednou. S tím vám pomůže TickTick.
Vyzkoušel jsem jeho Pomo timer, který vám umožňuje rezervovat si malé časové bloky, abyste se mohli soustředit na úkoly podle produktivního systému Pomodoro. I když není ideální pozastavovat Pomodoro timer, TickTick tuto funkci nabízí pro případ, že by nastala nějaká naléhavá situace.
Pro mě osobní produktivita znamená soustředit se na jednu věc, vyhýbat se rozptýlení a vykonat dostatek hluboké práce. TickTick mi v tom pomohl.
Také se mi líbilo, jak rychle jsem mohl přidávat úkoly pomocí funkce hlasového zadávání a synchronizovat časovač na všech svých zařízeních. Tato aplikace pro správu úkolů je ideální pro profesionály, kteří chtějí zůstat produktivní tím, že se soustředí na krátká období intenzivní práce.
Tato aplikace je však nejvhodnější pro osobní úkoly. Pokud chcete spolupracovat se svým týmem na seznamech úkolů, budete se muset poohlédnout jinde.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Automaticky nastavujte připomenutí, když k úkolu přidáte informace o termínu a čase splnění.
- Sdílejte svůj seznam úkolů s ostatními
- Zábavnou formou sledujte pokrok v plnění úkolů pomocí bodového hodnocení Achievement Score.
- Organizujte úkoly do složek, seznamů, úkolů a odškrtávaných položek.
Omezení aplikace TickTick
- Zobrazení kalendáře není v bezplatné verzi k dispozici.
- Omezené možnosti spolupráce
Ceny aplikace TickTick
- Zdarma
- Základní: 2,99 $/uživatel za měsíc (roční předplatné za 35,99 $)
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k TickTick!
4. Any. do – nejlepší pro integraci s WhatsApp
Jste zahlceni přílišným množstvím aplikací a hledáte něco, co by vyhovovalo vaší denní rutině? Any. do by mohla být dobrá volba.
Všichni často používáme aplikace pro zasílání zpráv nebo textových zpráv a Any. do funguje nad tímto základem. Umožňuje vám nastavit připomenutí přímo z WhatsApp, aniž byste museli otevírat aplikaci Any. do.
Propojil jsem Any.do s WhatsApp a fungovalo to naprosto bez problémů. Kdykoli jsem přidal úkol s časovým plánem, dostal jsem připomenutí na WhatsApp. Tato funkce je však k dispozici pouze v placených tarifech. Pokud WhatsApp nepoužíváte, můžete tento nástroj pohodlně propojit se Siri a Apple Reminders, pokud máte zařízení Apple.
Pokud vaše práce zahrnuje hodně externí interakce s lidmi, jako jsou obchodní hovory nebo schůzky, může být vhodné vyzkoušet produktivní aplikaci zaměřenou na zasílání zpráv. Pokud se však snažíte soustředit na práci, aplikace pro zasílání zpráv mohou být velkým zdrojem rozptýlení. Používat je za účelem zvýšení produktivity může být nakonec kontraproduktivní.
Any. do může být vhodná pro jednotlivce a malé nebo střední týmy, které hledají jednoduchou aplikaci pro správu úkolů. Větší týmy a podniky však mohou potřebovat něco výkonnějšího.
Nejlepší funkce Any.do
- Vytvořte si soukromé tabule pro správu důvěrných informací
- Automaticky přiřazujte úkoly, termíny a stav projektu
- Vytvářejte neomezený počet tabulek pro správu svého pracovního toku
- Synchronizujte obsah mezi stolním počítačem, notebookem, tabletem, mobilním telefonem a nositelnými zařízeními.
Omezení aplikace Any. do
- Omezená funkce kalendáře: nástroj nastavuje jako výchozí 30minutové intervaly, které nelze přizpůsobit.
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 5,99 $/uživatel za měsíc
- Teams: 7,99 $/uživatel za měsíc
- Rodina: 9,99 $ (pro 4 uživatele za měsíc)
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Any.do!
5. Things 3 – nejlepší pro správu úkolů v systému iOS
Pokud dáváte přednost práci s zařízeními Apple, zcela nová aplikace Things 3 je přesně to, co potřebujete ke zefektivnění správy úkolů.
Velmi se mi líbila funkce připomenutí, která v aplikaci dříve chyběla. Analyzátor datumu v přirozeném jazyce rozumí času, který zadáte, a podle toho nastaví připomenutí. Docela šikovné.
Nemáte čas psát? Požádejte Siri, aby nastavila připomenutí v aplikaci Things, a máte hotovo. Tato funkce je užitečná, pokud často řešíte úkoly, u nichž záleží na čase – připomenutí se zobrazí na všech vašich zařízeních, takže nezmeškáte žádné termíny.
Design je přesně takový, jaký byste od aplikace pro uživatele Apple očekávali: čistý, elegantní, minimalistický a hlavně funkční. Jednoduchý přehled toho, co vás čeká dnes, zítra nebo dokonce celý týden, je opravdu neocenitelný.
Aplikace Things 3 je nejvhodnější pro sledování osobního seznamu úkolů, ať už se jedná o pracovní povinnosti nebo domácí práce.
3 nejlepší funkce aplikace Things
- Zbavte se nepořádku díky minimalistickému, ale funkčnímu designu.
- Rozdělte velké úkoly na menší části pomocí nadpisů
- Sledujte svůj denní rozvrh pomocí seznamu Today.
- Naplánujte si týden dopředu pomocí záložky „Upcoming“ (Nadcházející).
Omezení aplikace Things 3
- K dispozici pouze pro Mac a iOS.
- Žádná bezplatná zkušební verze
Ceny aplikace Things 3
- MacOS: 49,99 $ (jednorázový nákup)
- iPhone a Apple Watch: 9,99 $ (jednorázový nákup)
- iPad: 19,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze aplikace Things 3
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Things 3!
Mnoho uživatelů postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako je vlastní třídění a vlastní zobrazení pro sledování úkolů v aplikaci Things.
Hlavním problémem, který jsem měl s aplikací Things, bylo to, že jsem chtěl více možností, jak rozlišit a odlišit úkoly. Hodně používám barevné kódy a také štítky – štítky jsou v aplikaci Things skvělé, ale mohl bych využít více způsobů, jak oddělit úkoly a projekty, aby bylo snadné na první pohled pochopit, co je třeba udělat. Nechci číst všechny úkoly pokaždé, když se na ně podívám.
Většina z nich se však shoduje na tom, jak jednoduchá a intuitivní je tato základní aplikace pro správu úkolů.
Miluji jednoduchost a estetiku aplikace Things. Je intuitivní a prostě funguje. Synchronizace je napříč platformami naprosto spolehlivá. Má všechny základní funkce, které potřebuji: projekty, oblasti, úkoly, poznámky a štítky. Nadpisy jsou také pěkné.
6. Google Tasks – nejlepší pro uživatele G-Suite
Google Tasks je bezplatná aplikace pro správu úkolů, kterou můžete propojit s Gmailem a Kalendářem Google.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbila možnost vytvářet úkoly přímo z Gmailu. Když například člen týmu položí otázku nebo pošle položku ke kontrole, můžete ji převést na úkol a ten se zobrazí ve vašem seznamu úkolů – což je velká pomoc, když máte hodně práce a málo času na nastavování jednotlivých úkolů.
Toto může být vhodná volba pro jednotlivce nebo společnosti pracující v rámci Gsuite, které nepotřebují další funkce. Problémem však je, že jakmile máte úkol, možnosti spolupráce jsou omezené. Možná budete muset přepnout zpět na chatovou aplikaci svého pracoviště, abyste úkol dále prodiskutovali, nebo jim poslat e-mail. Přizpůsobení úkolů přidáním priority, štítků nebo značek je stále omezené.
Předpokládejme, že již tento nástroj používáte, ale hledáte pokročilé a přizpůsobitelné funkce, jako je správa projektů a možnosti spolupráce. V takovém případě můžete integrovat svou aplikaci Google Tasks s ClickUp (s pomocí Zapier). Jakákoli akce, kterou provedete v jedné aplikaci, se projeví i v druhé, což zlepší plynulost a efektivitu vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce aplikace Google Tasks
- Přetahováním úkolů můžete měnit jejich priority.
- V případě potřeby můžete úkol vysledovat zpět k původnímu e-mailu, abyste získali více kontextu.
- Využijte pomoc Google Assistant pro lepší správu úkolů.
- Sledujte a upravujte úkoly z jakéhokoli zařízení podle svého výběru.
Omezení aplikace Google Tasks
- Někdy se push notifikace nespustí včas, což může způsobit, že zmeškáte důležité termíny.
Ceny aplikace Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Google Tasks
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se na tyto alternativy k Google Tasks!
7. Microsoft To Do – nejlepší pro uživatele Microsoft 365
Microsoft To-Do je jednou z nejjednodušších aplikací pro správu úkolů na našem seznamu. Navzdory omezeným funkcím splňuje svůj účel – a to zdarma.
Moje oblíbená funkce je záložka „Můj den“. Nabízí přehled o mém dni (včetně osobních a pracovních úkolů) a inteligentní návrhy pro aktualizaci seznamu na cestách.
Tento nástroj je nejvhodnější pro týmy, které začínají s aplikací pro správu úkolů, nebo pro malé a střední podniky, které hledají bezplatnou aplikaci pro správu úkolů.
Pokud intenzivně pracujete v prostředí Microsoft, můžete integrovat To Do s Outlook Tasks, což vám usnadní správu všech úkolů na jednom místě.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To-Do
- Integrujte tento nástroj s dalšími produkty MS ve vašem technologickém stacku, jako jsou Teams a kalendář Outlook.
- Označte úkoly jako důležité, abyste měli přehled o prioritách.
- Efektivně plánujte denní porady a schůzky s klienty a přistupujte ke své aplikaci pro správu úkolů přes web, Windows, iPhone a Android.
- Sdílejte svůj seznam úkolů s členy týmu, aby byli vždy v obraze.
Omezení aplikace Microsoft To-Do
- Silně závislé na ekosystému Microsoftu
- Žádná funkce pro sledování výkonu
Ceny aplikace Microsoft To-Do
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To-Do
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Microsoft To-Do je oblíbená aplikace pro správu úkolů pro týmy i jednotlivce.
Microsoft To-Do je velmi snadno použitelný a flexibilní. Pomáhá mi připravit si plán dne s úkoly, aktivitami a schůzkami. Díky němu se mohu lépe soustředit na úkoly, které mi byly přiděleny, a lépe je plánovat a provádět. Díky hladké integraci s ekosystémem Microsoft je snadno přístupný. Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcemi synchronizace kalendáře funguje skvěle. Vytvořené úkoly lze snadno sdílet s týmem. Dobrá zákaznická podpora.
8. Remember the Milk – nejlepší pro zábavné uživatelské rozhraní
Možná jsem fanouškem profesionálně vypadajících nástrojů pro správu práce, ale nemohl jsem se ubránit dojmu, jak je tato aplikace roztomilá.
Při zkoušení klíčových funkcí jsem narazil na Smart List – funkci, která umožňuje prohledávat úkoly podle konkrétních kritérií. Můžete například vyhledat úkoly, které mají být splněny tento týden, abyste jim mohli dát přednost před ostatními.
Ačkoli jsou jeho možnosti spolupráce omezeny na přidělování úkolů členům týmu, mohou jej jednotlivci a malé podniky využít k obohacení svého každodenního pracovního postupu o zábavný prvek.
Nejlepší funkce aplikace Remember the Milk
- Zábavné a přitažlivé uživatelské rozhraní
- Rychle vytvářejte úkoly a nastavujte připomenutí pomocí funkce Smart Add.
- Nechte si připomínat úkoly prostřednictvím kanálu, který používáte nejčastěji – e-mailu, SMS nebo jiné aplikace.
Omezení aplikace Remember the Milk
- Chcete-li sdílet úkoly s členy týmu, musíte je nejprve přidat do svých kontaktů. Pro velké týmy je to nepohodlné.
Ceny aplikace Remember the Milk
- Základní: Zdarma
- Pro: 49,99 $/rok s neomezeným sdílením (měsíční tarif není k dispozici)
Hodnocení a recenze aplikace Remember the Milk
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k aplikaci Remember the Milk!
9. Habitica – nejlepší aplikace pro správu úkolů s herními prvky
Pokud vám odškrtávání úkolů z seznamu připadá jako spousta práce, Habitica promění váš seznam úkolů ve hru. Skvělý způsob, jak si práci zpestřit a zvýšit produktivitu!
Ať už chcete pít více vody, číst více knih nebo pracovat na úkolech, které se vám nedaří dokončit, v aplikaci si můžete nastavit jakýkoli zvyk nebo cíl.
Zjistil jsem, že funkce Odměny je velmi motivující pro správu úkolů. Pokaždé, když jsem odškrtl úkol, dostal jsem odměnu. Bylo skvělé mít tajemného digitálního mazlíčka pro společnost (to byla moje odměna za to, že jsem byl super produktivní, pokud vás to zajímá)!
Díky herní konzoli se můžete spojit s ostatními Habiticans a bojovat proti monstrům v epické bitvě. Za vítězství získáte zlato, které můžete použít k odemčení odměn podle vlastního výběru (například pizza k snídani, sledování nejnovějšího dílu vašeho oblíbeného seriálu na Netflixu nebo cokoli jiného, co vás potěší).
Nejlépe funguje pro jednotlivce a malé týmy, které mají rádi gamifikovaný model, ale pro pokročilé řízení úkolů bude možná lepší zvolit jinou aplikaci.
Nejlepší funkce aplikace Habitica
- Nastavte si úkoly rychle pomocí jednoduchého a zábavného uživatelského rozhraní.
- Udržujte si motivaci díky odměnám ve hře
- Zúčastněte se her s ostatními uživateli
- Vytvořte si zdravé návyky při hraní
Omezení aplikace Habitica
- Omezené možnosti použití – nemusí fungovat pro profesionální spolupráci
- Nelze integrovat s projektovým softwarem
Ceny Habitica
- Základní: Zdarma
- Pro skupiny: 9 $/měsíc + 3 $/uživatel
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se na tyto alternativy Habitica!
10. Workflowy – nejlepší pro vytváření minimalistických seznamů úkolů
Workflowy je jednoduchá, ale výkonná aplikace pro správu úkolů, která je navržena tak, aby vytvářela přehledné seznamy úkolů.
Okamžitě mě zaujalo jeho přehledné uživatelské rozhraní. Má levý postranní panel pro procházení celého seznamu úkolů, což mi přišlo obzvláště užitečné pro získání přehledu o stovkách úkolů na mém seznamu. Je snadné odstranit úkoly, které již nejsou relevantní, nebo je přesunout nahoru nebo dolů v seznamu.
Také se mi líbilo, jak snadné je pořizovat poznámky v odrážkových seznamech, přeměnit je na úkoly a odškrtávat je. Workflowy také umožňuje seskupovat podobné položky pomocí značek – malý doplněk, který je nezbytný pro úsporu času.
Projektoví manažeři, marketéři nebo profesionálové, kteří nejsou fanoušky vizuálně náročných rozhraní, si tuto aplikaci zamilují pro každodenní pořizování poznámek a vytváření rychlých seznamů úkolů.
Nejlepší funkce Workflowy
- Najděte, co hledáte, pomocí globálního vyhledávání
- Přidejte k úkolům kontext pomocí krátkých poznámek
- Přidejte k úkolům relevantní soubory a obrázky
- Sdílejte úkoly s členy týmu
Omezení Workflowy
- Úkoly můžete sdílet, ale není zde možnost spolupráce.
- Není možné přizpůsobit vizuální prvky nástroje (kromě zvýraznění).
Ceny Workflowy
- Základní: Zdarma
- Workflowy Pro: 4,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Workflowy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Podívejte se na tyto alternativy Workflowy!
Výběr nejlepší aplikace pro správu úkolů
Většina aplikací, které jsem zařadil do tohoto seznamu, má jednoduché uživatelské rozhraní, takže jsou přístupné týmům s různou úrovní technických znalostí.
Ačkoli jsou všechny tyto nástroje dobré pro vytváření úkolů a jejich odškrtávání, jen velmi málo z nich nabízí pokročilé funkce seznamu úkolů, jako je vizuální sledování pokroku, spolupráce s velkými týmy, přiřazování úkolů více členům týmu současně, reportování a analytika, mobilní aplikace a integrace umělé inteligence.
Jednodušší nástroje jsou vhodné pro osobní použití, ale jejich omezené možnosti nebudou stačit pro komplexní projekty s vzdálenými nebo mezifunkčními týmy.
V takových případech je jasným vítězem ClickUp. Propojuje vytváření a sledování úkolů s projektovým řízením podporovaným umělou inteligencí, což zajišťuje, že váš tým zůstane produktivní a efektivní a bude fungovat jako jeden celek.