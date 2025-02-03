5 nejlepších alternativ a konkurentů Workflowy (funkce, ceny)

Byli jste někdy opravdu v flow?
Jsou to ty chvíle, kdy nápady prostě proudí a vy je stěží stíháte zaznamenávat!
V takovém případě je dobré mít po ruce praktický nástroj pro vytváření seznamů, který vám pomůže všechny tyto myšlenky dát dohromady.
A právě v tom vám může Workflowy pomoci.
Jedná se o užitečnou aplikaci pro vytváření seznamů s některými funkcemi pro správu úkolů.
Aplikace má však několik omezení.
Workflowy například nenabízí zobrazení myšlenkové mapy a odrážkové seznamy nejsou nejúčinnějším nástrojem pro brainstorming. 🧠
To je pravděpodobně také důvod, proč většina týmů hledá alternativy k Workflowy.
Ale nebojte se, sestavili jsme pro vás seznam nejlepších alternativních nástrojů.
V tomto článku se krátce podíváme na to, co je Workflowy, jaká jsou jeho omezení a pět nejlepších alternativ Workflowy, které vám pomohou zvládnout váš workflow.
Pojďme se pustit do čtení tohoto článku.
3 důvody, proč potřebujete alternativu k Workflowy
Workflowy je online správce úkolů, který pomáhá jednotlivcům i týmům vytvářet více seznamů. Jedná se v podstatě o digitální poznámkový blok, který lidem pomáhá plánovat, dělat si poznámky, vymýšlet geniální plány a mnoho dalšího.
Zde jsou některé z klíčových funkcí Worklowy:
- Vytvářejte vnořené seznamy
- Přetáhněte položky seznamu úkolů a změňte jejich pořadí.
- Přibližte si položku, na kterou se chcete zaměřit 🔎
- Označujte a přiřazujte položky
- Tabule ve stylu kanban pro plánování úkolů
Ačkoli aplikace disponuje slušnými funkcemi pro pořizování poznámek, ne vše funguje hladce.
Zde jsou tři nevýhody Workflowy, které vás přimějí přejít k jiné aplikaci:
1. Omezený bezplatný tarif
Bezplatný tarif má měsíční limit 250 odrážek.
Problém?
Pokud chcete aplikaci používat pro žurnalistiku, psaní nebo komplexní pořizování poznámek, 250 položek za měsíc pravděpodobně nebude stačit.
Tento počet však můžete zvýšit doporučením přátel (100 položek za každé doporučení).
Ale co když je vaše domácí zvíře vaším jediným přítelem? 🐶
Kromě toho má bezplatný tarif také limit pro nahrávání souborů ve výši 100 MB .
Jste také omezeni na dvě základní možnosti sdílení:
- Plný přístup: uživatelé mohou dokument upravovat a sdílet s ostatními
- Pouze pro prohlížení: uživatelé mohou dokument pouze prohlížet.
Je to tedy v podstatě všechno nebo nic!
Několik základních funkcí, jako jsou neomezené odrážky, zálohování do Dropboxu a rozšířené možnosti přizpůsobení, jsou k dispozici výhradně pro profesionální účty.
2. Chybí základní integrace
Workflowy není integrován s populárními nástroji, jako jsou Jira, Salesforce, Trello nebo Google Tasks.
Nedostatek integrace znamená, že jste v podstatě omezeni pouze na pořizování poznámek a nebudete moci propojit své oblíbené aplikace s tímto nástrojem.
3. Příliš jednoduché pro komplexní správu úkolů
Zde jsou tři důvody, proč je aplikace neefektivní pro správu velkých úkolů:
A. Omezené možnosti úpravy formátovaného textu
Ačkoli aplikace podporuje kurzívu, podtržení a tučné písmo, nenabízí různé fonty, nadpisy ani zkracovače odkazů.
B. Žádné vestavěné automatické připomenutí
Aplikace nemá žádné vestavěné připomenutí, které by vám pomohlo spravovat vaše denní úkoly a zvýšit produktivitu. Asi se budete muset spolehnout na Google Kalendář, abyste dostávali připomenutí. 🤷
C. Základní funkce pro spolupráci
Workflowy vám umožňuje sdílet odkazy s kolegy pro spolupráci na dokumentech, označovat členy týmu v poznámkách a sledovat, co již bylo hotovo.
Nemá však pokročilé funkce pro spolupráci týmu, jako je přidávání komentářů k dokumentům nebo možnost společného v kládání poznámek do souborů PDF.
Kromě toho není k dispozici vestavěná funkce pro okamžité zasílání zpráv.
Váš tým tedy bude muset komunikovat postaru...
Ne, ne prostřednictvím holubí pošty.
Je to ještě horší... prostřednictvím e-mailu! 😩
5 nejlepších alternativ k Workflowy
Zde je pět nejlepších alternativ k Workflowy, které rozproudí vaši kreativitu:
1. ClickUp
ClickUp je nejlépe hodnocená aplikace pro pořizování poznámek a zvýšení produktivity , kterou používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
ClickUp je nejlepší nástroj, který vám pomůže zůstat soustředění, ať už jde o správu času pomocí nativního časového trackeru nebo nastavení a sledování osobních a pracovních cílů .
Zde je důvod, proč je ClickUp tou nejlepší alternativou k Workflowy:
Dělejte si poznámky, zapisujte nápady nebo si dokonce poznamenejte týdenní nákupní seznam pomocí Notepadu .
Nebo zkopírujte a vložte text z jakéhokoli místa na webu, jako je seznam četby, jídelníček, výzkum a další.
Váš Notepad je zcela soukromý, ale můžete převést své brilantní nápady na úkoly, až budete připraveni, aby na nich mohli spolupracovat i ostatní členové týmu.
Zde je přehled dalších možností, které nabízí Notepad:
- Zobrazit historii úprav a vrátit změny
- Vezměte si své poznámky s sebou díky rozšíření pro Chrome.
- Otevřete poznámku a rozbalte ji tak, aby vyplnila celou obrazovku.
- Najděte klíčové slovo ve svých poznámkách
- Vytiskněte si své poznámky
A navíc se můžete zbavit nudného prostého textu díky formátování bohatého textu .
Můžete:
- Přidejte spoustu zábavných emodži 📝
- Přidávejte nadpisy, „citáty“, tučné písmo, podtržení, kurzívu a další.
- Zmínka o úkolech
- Zvýraznění syntaxe
- Interpretujte spoustu jazyků pomocí formátování bloků kódu
Máte nějaké každodenní úkoly ?
Jednoduše přidejte seznamy úkolů do svých poznámek.
Do svých kontrolních seznamů můžete také přidávat vnořené položky pro lepší organizaci a podrobnosti.
Někdy se prostě stane, že musíte některé úkoly přesunout.
Proto vám ClickUp umožňuje přetahovat položky mezi seznamy a snadno je tak přeskupovat.
Po dlouhém dni plném úkolů potřebujete snadný způsob, jak si zorganizovat své povinnosti! 💆
Můžete také vytvářet šablony kontrolních seznamů a znovu je používat, aniž byste ztráceli čas.
A pokud se chystáte na rodinnou večeři a potřebujete trochu pomoci s nákupem potravin, jednoduše přiřaďte tento konkrétní úkol jednomu pověřenému. 🛒
A samozřejmě si můžete své denní úkoly vzít s sebou prostřednictvím webové aplikace, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace.
Neboj se, Homere, pokud si nejsi jistý, podívej se do aplikace.
Další klíčové funkce ClickUp
- Priority úkolů: pomocí příznaků označte, zda je úkol urgentní, má vysokou prioritu, normální prioritu nebo nízkou prioritu, aby členové týmu věděli, kde začít.
- Kontrola: urychlete schvalovací procesy přidělováním komentářů přímo k přílohám úkolů.
- Opakující se úkoly: nastavte opakující se plány pro vše, co je třeba dělat znovu a znovu, jako například týdenní schůzky týmu.
- Dokumenty: spolupracujte s kolegy v reálném čase na vytváření wiki stránek, poznámek z jednání, uživatelských příruček a dalších dokumentů.
- Připomenutí: nechte si připomenout úkol pět minut až tři dny před termínem jeho splnění.
- Šablony: použijte šablony pro osobní projekty, plánování událostí, řízení projektů a další činnosti, abyste se dostali vpřed.
- Myšlenkové mapy: vytvářejte vizuální osnovy pro své nadcházející projekty
- Zobrazení : zobrazte si své denní úkoly v seznamu, kanbanové tabuli, Ganttově diagramu nebo v jakémkoli jiném stylu podle svého výběru.
- Zobrazení časové osy: zobrazte si své úkoly lineárně a naplánujte si své denní úkoly v čase
- Zobrazení kalendáře : naplánujte si všechny úkoly a spravujte zdroje
- Synchronizace s Google Kalendářem: jakékoli změny provedené v synchronizovaných úkolech v jedné z aplikací se okamžitě projeví v obou aplikacích.
Výhody ClickUp
- Výkonná bezplatná verze s neomezeným počtem uživatelů
- Přiřazujte úkoly více osobám, aby mohli členové týmu spolupracovat.
- Přiřazené komentáře zajišťují, že žádný úkol neunikne pozornosti.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo ve vaší úloze pomocí aplikace Email ClickApp.
- Rychle propojujte související úkoly napříč pracovními prostory pomocí vztahů mezi úkoly.
- Více než 50 automatizací úkolů pro zefektivnění pracovních postupů
- Pomocí klávesové zkratky můžete používat krásný text, aniž byste museli opustit klávesnici.
- Přidejte ke svým úkolům datum zahájení a termíny splnění, abyste dostávali připomenutí, kdy je třeba úkoly splnit.
- Integrace s Evernote, Facebookem, Google Assistantem a dalšími
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici zobrazení tabulky.
Podívejte se na plán ClickUp, abyste zjistili, jak tyto nedostatky řešíme, a na náš komplexní seznam alternativ ClickUp.
A když už jste u toho, ponořte se do pokladnice funkcí, které pro vás tato bezplatná alternativa Workflowy připravila!
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí tři cenové plány:
- Plán Free Forever: Neomezený počet členů Neomezený počet úkolů 100 MB úložného prostoru A další
- Neomezený počet členů
- Neomezený počet úkolů
- 100 MB úložného prostoru
- A další
- Neomezený počet členů
- Neomezený počet úkolů
- 100 MB úložného prostoru
- A další
- Všechny „bezplatné“ funkce
- Neomezené zobrazení seznamů, tabulek a kalendářů
- Neomezené integrace
- Cíle
- Portfolia
- A další
- Business Plan (9 $/měsíc na člena): Všechny neomezené funkce Složky cílů Všechny widgety na ovládacím panelu Všechny automatizace Extra hosté Čas ve stavu Pokročilé sledování času Myšlenkové mapy A další
- Všechny funkce bez omezení
- Složky cílů
- Všechny widgety na ovládacím panelu
- Všechny automatizace
- Další hosté
- Čas ve stavu
- Pokročilé sledování času
- Myšlenkové mapy
- A další
- Všechny funkce bez omezení
- Složky cílů
- Všechny widgety na ovládacím panelu
- Všechny automatizace
- Další hosté
- Čas ve stavu
- Pokročilé sledování času
- Myšlenkové mapy
- A další
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Apple Notes
Apple Notes je aplikace pro vytváření seznamů pro iOS. Tuto aplikaci pro vytváření osnov můžete používat na iPadu, mobilním zařízení Apple, notebooku nebo dokonce prostřednictvím prohlížeče.
Apple Notes je však pouze základní aplikace pro pořizování poznámek a postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů, jako jsou přiřazené úkoly a poutavé upozornění.
Klíčové funkce Apple Notes
- Připněte si své oblíbené nebo nejdůležitější poznámky, abyste je snáze našli.
- Přidejte ke svým poznámkám přílohy, jako jsou fotografie, videa nebo webové odkazy.
- Vytvářejte kontrolní seznamy
- Uspořádejte si poznámky do složek
Výhody Apple Notes
- Pozvěte lidi ke spolupráci na svých poznámkách
- Vyhledávejte ručně psané poznámky, psané poznámky a obrázky
- K uzamčení a odemčení poznámek použijte Face ID, Touch ID nebo heslo.
Omezení Apple Notes
- Není k dispozici žádná aplikace pro Android.
- Nelze vytvářet opakující se seznamy úkolů
- Nelze zvýraznit důležitý text
Ceny Apple Notes
Apple Notes je zdarma. Pokud však chcete více úložného prostoru v iCloudu, ceny začínají na 0,99 $/měsíc za 50 GB.
Hodnocení zákazníků Apple Notes
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Notion
Notion je aplikace pro pořizování poznámek s některými základními funkcemi pro správu projektů, jako jsou kanbanové tabule, přiřazené úkoly a výkonné integrace.
Pro větší týmy je však tento nástroj pro spolupráci neefektivní, pokud jej nechtějí používat výhradně jako software pro znalostní bázi.
Jaký bude váš názor na tento organizační nástroj, až si prohlédneme jeho funkce?
Podívejme se na to:
Klíčové funkce Notion
- Vytvořte týmové wiki, aby měl váš tým přístup ke všem informacím, které potřebuje vědět o vaší společnosti nebo projektu.
- Obsahuje kanbanové tabule, tabulky, seznamy a další
- Vytvářejte poznámky, seznamy a dokumenty
- Komentáře a zmínky, které vám pomohou dosáhnout více s ostatními lidmi, ať jste kdekoli.
Výhody Notion
- Pomůže vám spravovat vaše produkty, personální povinnosti, marketingové aktivity a další.
- Pomocí aplikace pro Android nebo iOS si můžete dělat poznámky i na cestách.
- Umí mapovat úkoly a termíny pomocí časové osy.
Omezení Notion
- Omezeno na 50 šablon
- Pro přístup k nástrojům pro správu a zabezpečení je nutné přejít na prémiový tarif.
- Žádné dvoufaktorové ověřování pro zabezpečení vašich dokumentů
Ceny Notion
Notion má tři cenové plány:
- Osobní (zdarma): Neomezený počet stránek a bloků Sdílení s pěti hosty Synchronizace mezi zařízeními A další
- Neomezený počet stránek a bloků
- Sdílejte s pěti hosty
- Synchronizace mezi zařízeními
- A další
- Neomezený počet stránek a bloků
- Sdílejte s pěti hosty
- Synchronizace mezi zařízeními
- A další
- Personal pro (5 $/měsíc): Neomezené nahrávání souborů Neomezený počet hostů Historie verzí A další
- Neomezené nahrávání souborů
- Neomezený počet hostů
- Historie verzí
- A další
- Neomezené nahrávání souborů
- Neomezený počet hostů
- Historie verzí
- A další
- Tým (10 $/měsíc na člena): Neomezený počet členů týmu Společný pracovní prostor Pokročilá oprávnění Nástroje pro správu A další
- Neomezený počet členů týmu
- Spolupracovní pracovní prostor
- Pokročilá oprávnění
- Nástroje pro správu
- A další
- Neomezený počet členů týmu
- Spolupracovní pracovní prostor
- Pokročilá oprávnění
- Nástroje pro správu
- A další
Hodnocení zákazníků Notion
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
4. Microsoft OneNote
Microsoft OneNote je bezplatná aplikace pro pořizování poznámek. Aplikace obsahuje virtuální poznámkové lístky, šablony pro opakující se projekty a vlastní štítky.
Tento nástroj je také skvělou alternativou k Evernote.
Rádi bychom však přidali jednu poznámku: někdy trvá synchronizace dat z webové aplikace s mobilními aplikacemi déle nebo se vůbec neprovede.
Asi budete muset jen zírat na svůj telefon a čekat!
Klíčové funkce Microsoft OneNote
- Upravujte své poznámky pomocí zvýraznění nebo ručních poznámek.
- Sdílejte poznámky a spolupracujte na nich
- Pomocí nástroje OneNote Web Clipper můžete ukládat obsah jediným kliknutím.
- Šablony pro rozpočtování, plánovače a sledovače, karty a další
Výhody Microsoft OneNote
- Nahrávejte zvukové poznámky, vkládejte online videa a přidávejte soubory
- K dispozici jako mobilní aplikace pro iOS a Android.
- Uspořádejte si obsah do stránek a sekcí
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Verze pro Mac nepodporuje vlastní tagy.
- Chybí nativní integrace s nástroji jiných výrobců než Microsoft, jako jsou Salesforce, Calendly a další.
- Nelze přidávat poznámky do souborů PDF
Ceny Microsoft OneNote
Microsoft OneNote je zdarma.
Hodnocení zákazníků Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Dropbox Paper
Dropbox Paper je nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá týmům při brainstormingu. Tento nástroj vám umožňuje společně editovat, přidávat komentáře, poznámky, obrázky, videa a zvukové soubory k vašim brainstormingovým poznámkám, abyste mohli své nápady plně vizualizovat.
Pokud však chcete aplikaci používat pro práci, budete pro tento nástroj potřebovat hodně papíru, protože jeho placené tarify začínají na 19,99 $/měsíc. 💵
Jak se říká, čím víc papírů, tím víc problémů. 🤷
Klíčové funkce Dropbox Paper
- Vytvářejte zápisy z jednání s akčními položkami a zmínkami týmu
- Přiřazujte úkoly kolegům a přidávejte k úkolům termíny splnění.
- Podporuje šablony pro brainstorming, kalendář obsahu, kreativní briefy a další.
- Zaznamenávejte si nápady a pořizujte fotografie na cestách pomocí svého zařízení iOS nebo Android.
Výhody Dropbox Paper
- Spolupracujte na dokumentech se svými kolegy
- Bezplatný tarif vám nabízí 2 GB volného úložného prostoru.
- Vyberte si, ke kterým souborům chcete mít přístup v režimu offline.
Omezení Dropbox Paper
- Třídění a organizování souborů může být náročné
- V bezplatném tarifu omezeno na jednoho uživatele.
- Jelikož je aplikace založena na markdownu, postrádá některé pokročilé funkce zpracování textu, jako je vestavěná kontrola pravopisu a různé fonty.
Ceny Dropbox Paper
Dropbox Paper nabízí šest tarifů:
- Základní (zdarma): Až 3 zařízení Přenos Dropbox (až 100 MB) 1 uživatel 2 GB šifrovaného úložiště A další
- Až 3 zařízení
- Dropbox Transfer (až 100 MB)
- 1 uživatel
- 2 GB šifrovaného úložiště
- A další
- Až 3 zařízení
- Dropbox Transfer (až 100 MB)
- 1 uživatel
- 2 GB šifrovaného úložiště
- A další
- Plus (11,99 $/měsíc na uživatele): 1 uživatel 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložiště Tolik zařízení, kolik potřebujete Ušetřete místo na pevném disku díky Dropbox Smart Sync A další
- 1 uživatel
- 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložiště
- Tolik zařízení, kolik potřebujete
- Ušetřete místo na pevném disku díky Dropbox Smart Sync
- A další
- 1 uživatel
- 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložiště
- Tolik zařízení, kolik potřebujete
- Ušetřete místo na pevném disku díky Dropbox Smart Sync
- A další
- Rodina (19,99 $/měsíc na rodinu): Až 6 uživatelů Sdílení 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložiště Složka Family Room pro sdílení Centralizované fakturace A další
- Až 6 uživatelů
- Sdílejte 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložiště
- Složka Family Room pro sdílení
- Centralizované fakturace
- A další
- Až 6 uživatelů
- Sdílejte 2 TB (2 000 GB) šifrovaného úložného prostoru
- Složka Family Room pro sdílení
- Centralizované fakturace
- A další
- Professional (19,99 $/měsíc na uživatele): Jeden uživatel 3 TB (3 000 GB) prostoru Pokročilé ovládací prvky sdílení Chraňte soubory, které sdílíte, pomocí vodoznaku s logem A další
- Jeden uživatel
- 3 TB (3 000 GB) prostoru
- Pokročilé ovládací prvky sdílení
- Chraňte soubory, které sdílíte, pomocí značkových vodoznaků
- A další
- Jeden uživatel
- 3 TB (3 000 GB) prostoru
- Pokročilé ovládací prvky sdílení
- Chraňte soubory, které sdílíte, pomocí vodoznaků s logem vaší značky.
- A další
- Standard (15 $/měsíc na uživatele): 3+ uživatelé 5 TB (5 000 GB) prostoru Pokročilé nástroje pro sdílení a spolupráci Správcovské ovládací prvky pro další podporu zabezpečení A další
- 3+ uživatelé
- 5 TB (5 000 GB) prostoru
- Pokročilé nástroje pro sdílení a spolupráci
- Správcovské ovládací prvky pro další podporu zabezpečení
- A další
- 3+ uživatelé
- 5 TB (5 000 GB) prostoru
- Pokročilé nástroje pro sdílení a spolupráci
- Správcovské ovládací prvky pro další podporu zabezpečení
- A další
- Advanced (25 $/měsíc na uživatele): 3+ uživatelé Neomezený úložný prostor Provoz a statistiky Vícestupňové role správců A další
- 3+ uživatelé
- Neomezený úložný prostor
- Provoz a statistiky
- Víceúrovňové role správců
- A další
- 3+ uživatelé
- Neomezený úložný prostor
- Provoz a statistiky
- Víceúrovňové role správců
- A další
Hodnocení uživatelů Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Neztrácejte svůj rytmus s Workflowy 🙅
Workflowy je docela slušný nástroj, pokud jde o pořizování poznámek.
Má však minimální bezplatný tarif.
Kromě toho jeho placený tarif nenabízí žádné pokročilé funkce pro správu úkolů, které týmy potřebují k realizaci projektu od začátku do konce.
Není to ideální situace, pokud se snažíte zdokumentovat všechny nápady, které vám přicházejí na mysl. 🤷
Ačkoli jsme zmínili několik úspěšných alternativ k Workflowy, na prvním místě se umístil ClickUp. 🏆
S ClickUp získáte výkonnou hierarchickou strukturu, která vám pomůže snadno spravovat pracovní postupy, panel nástrojů pro více úkolů, který můžete použít k hromadným změnám, a spoustu integrací pro všechny vaše potřeby.
Tak proč se ještě dnes nezaregistrovat do ClickUp zdarma a zajistit si hladký průběh práce!