10 nejlepších alternativ a konkurentů Google Tasks pro rok 2025

Ahoj, fanoušci Google Tasks! Ačkoli Google Tasks je pro mnoho lidí oblíbeným nástrojem pro jednoduchou správu každodenních úkolů, nemusí nabízet vše, co hledáte. Potřebujete více funkcí? Hledáte něco s větším potenciálem? Nebojte se, existuje spousta alternativ Google Tasks, které vám pomohou být produktivnější.
Prohledali jsme rozsáhlé internetové zdroje a našli 10 nejlepších konkurentů Google Tasks, kteří vám pomohou pracovat rychleji v roce 2024. Pojďme se na ně podívat!
Co byste měli hledat v alternativách Google Tasks?
V ideálním případě by váš nový nástroj měl být uživatelsky přívětivý, mít robustní funkce pro správu úkolů a nabízet hladkou integraci s dalším softwarem, který používáte.
Aplikace pro správu úkolů by vám měly pomoci snadno vytvářet a spravovat úkoly, a to díky pokročilým možnostem nastavení priorit, závislostí a termínů.
Navíc by bylo skvělé, kdyby váš nástroj umožňoval spolupráci a nabízel přizpůsobitelné zobrazení. Chcete software, který bude tvrdě pracovat pro vás, a ne naopak, že?
10 nejlepších alternativ Google Tasks, které můžete použít
Připravte se na zvýšení produktivity s těmito 10 nejlepšími alternativami k Google Tasks.
1. ClickUp
Seznamte se s ClickUp – vaším novým nejlepším přítelem v oblasti produktivity! ClickUp není jen nástroj pro správu úkolů, ale také všestranný pracovní prostor a jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů na trhu. Udržuje vaše projekty na správné cestě a vaši mysl v pořádku.
Díky rozsáhlé sadě funkcí, jako jsou závislosti úkolů, vlastní stavy a robustní systém komentářů, se ClickUp dokáže přizpůsobit jakémukoli pracovnímu postupu, ať už osobnímu nebo týmovému.
Zjistíte, že má přehlednou organizaci, která vám pomůže udržet váš seznam úkolů přehledný a pod kontrolou, zatímco jeho velmi uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje navigaci. Jeho možnosti zobrazení jsou bezkonkurenční a umožňují vám vytvářet úkoly a vizualizovat je způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu způsobu stanovení priorit práce.
Díky možnosti synchronizace úkolů napříč několika zařízeními si můžete být jisti, že vaše produktivita zůstane vysoká, ať už jste u svého stolu nebo na cestách.
Je flexibilní, má přizpůsobitelné šablony a je nabitý funkcemi, ať už jste tým o jedné nebo 100 osobách. Od přidělování úkolů po organizaci dokumentů, ClickUp vám pokryje vše. A to nejlepší? Integruje se s téměř každou aplikací, kterou již používáte.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Organizujte svou práci pomocí ClickUp Tasks a vnořených podúkolů pro detailní řízení projektů.
- Přepínejte mezi zobrazeními, jako je seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, mapa a další.
- Spravujte úkoly pomocí stavů, značek a dalších vlastních polí.
- Diskutujte o úkolech přímo na platformě a sdílejte svou práci s ostatními členy týmu.
- Hladká synchronizace s Google Calendar, Slack, Zapier a více než 1000 dalšími aplikacemi.
- Spousta šablon pro správu úkolů, díky kterým bude organizace vašeho života snadná a zábavná.
Omezení ClickUp:
- Mírná náročnost na osvojení díky rozsáhlému seznamu funkcí
- Někteří uživatelé považují mobilní aplikaci za méně robustní než verzi pro stolní počítače.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. TickTick
Seznamte se s TickTick, nástrojem pro správu úkolů, který usnadňuje stanovení priorit projektů.
Kombinuje jednoduchost a funkčnost a poskytuje intuitivní rozhraní, kde můžete organizovat všechny své úkoly, bez ohledu na jejich povahu.
Oceníte vestavěný časovač Pomo, který podporuje produktivní styl práce pomocí techniky Pomodoro. Můžete nejen rychle přidávat opakující se úkoly a připomenutí, ale také je kategorizovat pro lepší správu.
Je to ideální nástroj pro snadné zvládání osobních povinností i pracovních úkolů.
Porovnejte TickTick s Todoist!
Nejlepší funkce TickTick
- Přiřaďte svým úkolům různé úrovně priority
- Automaticky generované seznamy jako „Dnes“ a „Týden“ pomáhají s organizací úkolů.
- Využijte techniku Pomodoro, jeden z nejlepších triků pro zvý šení produktivity a lepší správu času.
- Sdílejte popisy úkolů a seznamy s členy týmu
Omezení aplikace TickTick
- Chybí podrobné funkce pro správu projektů
- Prémiové funkce jsou ve srovnání s konkurencí nákladné.
Ceny TickTick
- Zdarma
- Premium: 27,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Vyzkoušejte tyto konkurenty TickTick!
3. Todoist
Tato alternativa k Google Tasks zvyšuje produktivitu.
Todoist nabízí minimalistické rozhraní a zaměřuje se na to, aby vám pomohl spravovat vaše úkoly bez jakýchkoli rušivých vlivů. Jeho funkce rychlého přidávání je revoluční a umožňuje vám přidávat úkoly za běhu.
Díky systému bodů Karma můžete sledovat svou produktivitu a dokonce proměnit správu úkolů v hru.
Jeho inteligentní vstup automaticky rozpoznává a kategorizuje vaše úkoly, takže organizace je hračkou.
Nejlepší funkce Todoist
- Seskupte úkoly v rámci projektu pro snadnou navigaci
- Přidávejte komentáře nebo připojujte soubory k libovolnému úkolu
- Rychlé přidávání úkolů pomocí zpracování přirozeného jazyka
- Zvyšte produktivitu pomocí bodů za dokončené úkoly
Omezení Todoist
- Omezené funkce v bezplatné verzi
- Někteří uživatelé považují vyhledávací funkci za poněkud základní.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
4. OmniFocus
OmniFocus je dokonalou kombinací sofistikovanosti a jednoduchosti, vytvořenou exkluzivně pro uživatele Apple, a je ideální alternativou k Google Tasks.
Tato alternativa Google Tasks nabízí organizaci založenou na kontextu, díky čemuž uvidíte úkoly relevantní pro váš aktuální kontext.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je integrace Siri, která vám umožňuje rychle přidávat úkoly pomocí hlasových příkazů. Jeho sofistikovaný, ale čistý design vám pomůže spravovat složité projekty, aniž byste se cítili přetížení.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Upřednostňujte úkoly podle umístění, nástroje nebo osoby
- Pravidelné kontroly projektů, aby vám nic neuniklo
- Zobrazit nadcházející úkoly v kalendáři
- Rychlé přidávání úkolů pomocí Siri
- Nastavte opakující se úkoly pouhými několika kliknutími
Omezení OmniFocus
- K dispozici pouze na zařízeních Apple.
- Pro nové uživatele může být složitost funkcí trochu matoucí.
Ceny OmniFocus
- Předplatné: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 49,99 $ jednorázový nákup
- Pro: 99,99 $ jednorázový nákup
Hodnocení a recenze OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Podívejte se na nejlepší alternativy OmniFocus!
5. Microsoft To-Do
Microsoft To-Do je velmi jednoduchý, ale to neznamená, že by zaostával v oblasti funkcí.
Jako produkt společnosti Microsoft se snadno integruje s dalšími službami tohoto technologického giganta. To-Do je jednoduché řešení, které zvýší vaši produktivitu.
Zde nenajdete přeplněné pracovní prostředí ani složité funkce. Místo toho najdete konkurenci Google Tasks, která nabízí jednoduché a bezproblémové řízení úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To-Do
- Naplánujte si den pomocí personalizovaného denního plánovače
- Získejte chytré návrhy úkolů, které můžete přidat do svého My Day.
- Spolupracujte na úkolech s ostatními
- Synchronizace s úkoly aplikace Outlook
Omezení aplikace Microsoft To-Do
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně intuitivní než Google Tasks.
Ceny služby Microsoft To-Do
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To-Do
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Microsoft To-Do!
6. Taskque
Seznamte se s Taskque, výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity, který vyniká v automatizaci pracovních postupů. Zjednodušuje správu úkolů a usnadňuje týmovou spolupráci.
Získáte přehled o všech svých úkolech na první pohled a funkce správy zdrojů vám umožní snadno spravovat a přidělovat zdroje.
Aplikace Taskque vyniká mezi aplikacemi pro správu úkolů svým zaměřením na zvýšení produktivity; každá její funkce vám pomáhá zvládnout více práce a dokončit úkoly v kratším čase.
Nejlepší funkce Taskque
- Automatizujte přidělování úkolů a maximalizujte produktivitu
- Získejte přehled o všech svých úkolech
- Komunikujte a spolupracujte přímo v okně úkolů.
- Snadno spravujte a přidělujte zdroje
Omezení Taskque
- Omezená integrace s jinými nástroji
Ceny Taskque
- Základní: Zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskque
- G2: 4,1/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (2+ recenze)
7. MeisterTask
Díky atraktivnímu vizuálnímu designu a flexibilním projektovým tabulkám posouvá MeisterTask spolupráci na novou úroveň.
Umožňuje automatizaci úkolů, díky čemuž jsou opakující se úkoly méně nudné. Nejde však jen o správu úkolů; MeisterTask se také integruje s MindMeisterem, aby bylo možné vytvářet úkoly z myšlenkových map.
Není každý den, kdy najdete nástroj, který je nejen příjemný na pohled, ale také velmi výkonný.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Vizualizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných Kanban tabulek.
- Automatizujte kroky ve svém pracovním postupu pro opakující se úkoly.
- Vytvořte úkol z myšlenkové mapy pomocí MindMeister
- Sledujte čas strávený každým úkolem
Omezení MeisterTask
- Některé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy a podúkoly, nejsou k dispozici.
- Funkce pro vytváření reportů by mohly být robustnější.
Ceny MeisterTask
- Základní: zdarma
- Pro: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte MeisterTask.
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
8. Toodledo
Toodledo vyniká svými komplexními funkcemi, které přesahují rámec jednoduché správy úkolů.
Tento nástroj vám poskytuje sledování návyků, nástroj pro vytváření osnov a možnost nastavit připomenutí v různých formátech. Jedná se o komplexní řešení, které vám umožní efektivně organizovat svůj den a sledovat svůj pokrok v průběhu času.
Pokud chcete zefektivnit každý aspekt svého dne, Toodledo je nástroj právě pro vás.
Nejlepší funkce Toodledo
- Sledujte své návyky v průběhu času a měřte svůj pokrok.
- Uspořádejte si své nápady pomocí strukturovaných osnov
- Dostávejte připomenutí e-mailem, SMS nebo push notifikacemi.
- Sdílejte seznamy a přidělujte úkoly ostatním
Omezení Toodledo
- Uživatelské rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
- Vzhledem k množství funkcí může být naučení se jejich používání náročné.
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Plus: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ohledně cen kontaktujte Toodledo.
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
9. Joplin
Joplin je univerzální nástroj pro správu úkolů. Jedná se o open-source aplikaci, která zpracovává poznámky a úkoly a chrání vaše soukromí pomocí šifrování typu end-to-end.
Ačkoli Joplin možná postrádá specializované rozhraní pro správu úkolů, které mají jiné aplikace, kompenzuje to flexibilním, přizpůsobitelným nástrojem, který respektuje vaše soukromí.
Pro ty, kteří preferují DIY přístup, je Joplin solidní volbou.
Nejlepší funkce Joplinu
- Bezplatné použití a úpravy
- Všechny poznámky jsou psány a vykreslovány v Markdownu.
- Synchronizace s více cloudovými službami
- Připínejte webové stránky přímo do svých poznámek
Omezení Joplinu
- Chybí specializované rozhraní pro správu úkolů
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
Ceny Joplinu
- Základní: 1,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Teams: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Joplin
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Super Productivity
Super Productivity je jednoduchý nástroj pro správu úkolů, který má přesto velkou sílu. Tato aplikace nabízí jedinečnou funkci sledování rozptýlení, která vám umožní zaznamenávat činnosti, které vás rozptylují, a naučit se jim vyhýbat. Díky integrovanému sledování času můžete sledovat, kolik času trávíte jednotlivými úkoly.
Navíc vám funkce správy projektů umožní zvládat více projektů najednou, aniž byste se cítili přetížení. Jednoduchost a výkon v jednom balíčku.
Nejlepší funkce Super Productivity
- Zaznamenávejte činnosti, které vás rozptylují, a naučte se, jak se jim vyhnout.
- Integrovaný časový tracker s pracovním deníkem, Pomodoro časovačem a připomenutím přestávek
- Synchronizujte svá data napříč více zařízeními
- Snadno spravujte více projektů
Omezení Super Productivity
- Vyžaduje určité ruční nastavení a konfiguraci.
- Pro velké týmy nemusí být vhodné.
Ceny Super Productivity
- Zdarma
Hodnocení a recenze Super Productivity
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Hledáte další nástroje pro úkoly? Podívejte se na tyto alternativy Taskade!
Jste připraveni vybrat si alternativu k Google Tasks?
A tady je máte – 10 spolehlivých alternativ Google Tasks, které jsou připraveny raketově zvýšit vaši produktivitu v roce 2024. Každý nástroj má své jedinečné silné stránky a zvláštnosti, takže správná volba závisí na tom, co hledáte.
Pokud stále váháte, který nástroj pro správu úkolů nebo projektů si vybrat, nezapomeňte, že nejlepší nástroj pro správu úkolů nebo projektů je ten, který vyhovuje vašim potřebám, rozpočtu a stylu práce.
A pokud chcete svou produktivitu ještě více zvýšit, nezapomeňte se podívat na ClickUp. Od přidělování úkolů, sledování času a nastavování priorit až po přizpůsobené zobrazení a robustní integrace – ClickUp má vše, co potřebujete, abyste zůstali organizovaní, sledovali strávený čas a stihli více práce.
Prozkoumejte naše funkce pro správu úkolů a zjistěte, jak ClickUp může změnit váš pracovní postup a pomoci vám zvládnout seznam úkolů jako nikdy předtím. Na vaši větší produktivitu!