ClickUp blog
10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, které stojí za pozornost

10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, které stojí za pozornost

Engineering Team
Engineering Team
4. února 2025

Není žádným tajemstvím, že zvládnutí dovedností v oblasti správy úkolů je klíčem k produktivitě. Stejně jako je dobře optimalizovaný web nezbytný pro získávání potenciálních zákazníků, je software pro správu úkolů zásadní pro pomoc organizacím při dokončování projektů a dosahování provozní efektivity.

Správný nástroj vám pomůže efektivněji sledovat úkoly a zefektivnit pracovní postupy.

Ti, kteří již znají webovou aplikaci pro správu úkolů a času Remember The Milk, vědí, jak cenné je mít spolehlivý systém pro správu každodenních úkolů.

S vývojem našich potřeb se však mění i naše hledání softwaru, který splňuje základní požadavky šablon seznamů úkolů a umožňuje nám spravovat pracovní zátěž s elegancí.

Hledání alternativ k Remember The Milk neznamená nahrazení spolehlivého nástroje. Naším cílem je spíše vylepšit vaši sadu nástrojů o další funkce, možnosti přizpůsobení a lepší integrační schopnosti.

Co byste měli hledat v alternativách k Remember The Milk?

Při hledání alternativ k Remember The Milk je důležité zvážit několik klíčových funkcí, které vylepšují možnosti správy úkolů. Správný nástroj by měl pomáhat organizovat každodenní úkoly a zlepšovat celkovou produktivitu. A pro uživatele, kteří hledají nástroje pro zvýšení produktivity při ADHD, je skvělým výchozím bodem nalezení aplikací s vynikajícími funkcemi pro správu seznamu úkolů.

  • Funkce pro správu úkolů: Hledejte alternativy, které nabízejí robustní funkce pro správu úkolů a projektů, jako je vytváření, organizování, stanovování priorit a plánování úkolů.
  • Kompatibilita s různými platformami: Vyberte si možnosti, které fungují bez problémů na různých zařízeních a operačních systémech, včetně stolních počítačů, smartphonů a tabletů.
  • Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj, který vám umožní přizpůsobit seznamy úkolů, štítky, priority, termíny a další aspekty tak, aby vyhovovaly vašim preferencím v pracovním postupu.
  • Integrační funkce: Zvažte alternativy, které lze integrovat s dalšími nástroji a platformami pro zvýšení produktivity, které používáte, jako jsou kalendáře, e-mailové klienty, software pro správu projektů nebo nástroje pro spolupráci.
  • Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost (UI/UX): Vyberte si alternativy s intuitivním rozhraním a uživatelsky přívětivým prostředím, aby byla práce efektivní a příjemná.
  • Offline přístup: Pokud často pracujete offline nebo v oblastech s omezeným připojením, zvažte platformy pro správu projektů, které nabízejí offline přístup a synchronizační funkce.
  • Bezpečnost a ochrana soukromí: Hledejte alternativy k Remember the Milk, které upřednostňují bezpečnost a důvěrnost vašich úkolů a osobních údajů. Musí nabízet šifrování, opatření na ochranu dat a transparentní zásady ochrany osobních údajů.

10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, které můžete použít

Zjednodušte si vyhledávání pomocí našeho seznamu 10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, který je přizpůsoben různým potřebám a preferencím uživatelů.

Ponořte se do nich a objevte ten, který je pro vás opravdu ten pravý!

1. ClickUp

Ovládací panel ClickUp
Buďte vždy informováni o všech svých projektech, lidech a úkolech pomocí panelu ClickUp Dashboard.

ClickUp nabízí komplexní řešení pro týmy, které chtějí efektivně spravovat úkoly a projekty. Seznam úkolů ClickUp poskytuje nástroje pro správu osobních i složitých projektů, díky čemuž je oblíbenou aplikací profesionálů z různých oborů.

ClickUp Tasks
Snadno spravujte úkoly týmu a využívejte vlastní zobrazení, jako je zobrazení ClickUp Board, abyste mohli efektivněji delegovat práci.

Více zobrazení

Platforma je navržena tak, aby vyhovovala různým pracovním postupům díky několika možnostem zobrazení, včetně zobrazení seznamu, tabule a kalendáře, což ji činí univerzální pro různé projekty a preference týmů. Například

  • Zobrazení seznamu : Nabízí přehledný lineární seznam úkolů, který ocení zejména ti, kdo preferují jednoduchý a přímý přístup k práci.
  • Board View : Napodobuje Kanban tabule a umožňuje vizuální znázornění pracovních postupů s úkoly přesouvajícími se mezi jednotlivými fázemi, což je ideální pro vizuálně orientované řízení projektů.
  • Zobrazení kalendáře : Toto zobrazení je užitečné pro správu termínů a plánování. Úkoly se zobrazují v kalendáři, což pomáhá vizualizovat časově náročné povinnosti.
  • Zobrazení Ganttova diagramu : Pro projekty vyžadující podrobné plánování a sledování závislostí úkolů poskytuje zobrazení Ganttova diagramu komplexní vizualizaci časové osy.
Funkce ClickUp Priority
Nastavte priority v ClickUp, abyste lépe rozlišili, co je třeba udělat hned a co může počkat.

Nastavení priorit

ClickUp klade důraz na nastavení priorit a připomenutí, takže máte jistotu, že budete mít své úkoly efektivně pod kontrolou.

Například nastavení priorit v ClickUp vám umožňuje kategorizovat úkoly podle jejich naléhavosti, což vám pomůže soustředit se na to, co vyžaduje okamžitou pozornost. Priority lze přizpůsobit, ale obecně se řídí strukturou Naléhavé, Vysoké, Normální a Nízké.

Tato funkce je klíčová pro udržení efektivity, protože nejprve nasměruje vaši pozornost na nejdůležitější úkoly a zajistí, že budou dodrženy termíny projektu.

ClickUp Tasks

Díky funkci Úkoly v ClickUp a šabloně pro správu úkolů ClickUp můžete zefektivnit svůj pracovní postup, zvýšit produktivitu a zajistit, že vám nic neunikne.

Zefektivněte své pracovní postupy pomocí šablony pro správu úkolů ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Zefektivněte své pracovní postupy pomocí šablony pro správu úkolů ClickUp.

Šablona je vhodná pro všechny druhy projektů a pracovních postupů, nabízí šest různých zobrazení a vlastní pole pro personalizaci. Pro lepší soustředění rozděluje všechny úkoly do tří seznamů: Akční položky, Nápady a Backlog.

Úkoly jsou základní jednotky v ClickUp, které představují jednotlivé položky, které je třeba dokončit. Může se jednat o jednoduché osobní úkoly až po složité části většího projektu. Každý úkol v ClickUp lze podrobně popsat, přiřadit členům týmu, zadat termín splnění a označit prioritami.

Díky této úrovni detailů můžete efektivně spravovat své pracovní zatížení a zajistit, aby každý člen týmu věděl, co má dělat.

  • Vlastní pole: ClickUp umožňuje přidávat k úkolům vlastní pole, takže můžete přizpůsobit podrobnosti úkolů konkrétním požadavkům projektů, jako je sledování rozpočtu, rozdělení času nebo jiné důležité metriky.
  • Podúkoly a kontrolní seznamy: Složité úkoly lze rozdělit na lépe zvládnutelné podúkoly nebo kontrolní seznamy, které usnadňují jejich dokončení a sledování pokroku.
  • Komentáře a přílohy: Úkoly podporují komentáře pro komunikaci v rámci úkolu a připojení relevantních souborů, čímž centralizují všechny potřebné informace a diskuze.
Zajistěte hladký start svého projektu pomocí šablony pro plánování úkolů v rámci správy projektů od ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Zajistěte hladký start svého projektu pomocí šablony pro plánování úkolů v rámci správy projektů od ClickUp.

Šablona Project Management Tasks Plan od ClickUp vám pomůže organizovat úkoly pro váš projekt. Můžete vytvářet podúkoly a přiřazovat je členům týmu s přesnou kontrolou přístupu.

Můžete také použít časové osy a Ganttovy diagramy ke sledování postupu projektu, prohlížení harmonogramů úkolů a zajištění, že je vše připraveno na den spuštění!

Nejlepší funkce ClickUp

  • Získejte přístup k zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu, které vyhovují různým preferencím pracovního postupu.
  • Stanovte priority úkolů a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
  • Buďte informováni o termínech a důležitých úkolech, abyste zajistili jejich včasné splnění.
  • Vytvořte vlastní stavy, které budou odpovídat konkrétnímu pracovnímu postupu vašeho týmu.
  • Spolupracujte se svým týmem na projektech pomocí komentářů, společné úpravy v ClickUp Docs a chatu.
  • Ušetřete čas díky správě projektů ClickUp založené na umělé inteligenci, která vytváří podúkoly, generuje souhrny poznámek z jednání, nastavuje aktualizace projektů a mnoho dalšího.
  • Integrujte ClickUp s celou řadou dalších nástrojů a zvyšte tak efektivitu pracovních postupů.

Omezení ClickUp

  • Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí ClickUp a budou potřebovat nějaký čas, aby plně využili jeho možnosti.
  • Někteří uživatelé zmínili, že systém oznámení může být příliš složitý nebo obtížně přizpůsobitelný jejich preferencím.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)

2. Todoist

Todoist
prostřednictvím Todoist

Todoist je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro správu úkolů a aplikací pro seznamy úkolů na trhu a používají ho miliony jednotlivců a firem po celém světě. Patří mezi nejznámější alternativy Remember the Milk.

Todoist, známý svou jednoduchostí a výkonnými funkcemi pro správu úkolů, nabízí efektivní přístup k organizaci úkolů a projektů.

Díky intuitivnímu rozhraní, flexibilní organizaci úkolů a robustnímu systému připomínek pomáhá jednotlivcům i týmům snadno spravovat jejich pracovní zátěž.

Bohužel bezplatná verze mnoho z těchto funkcí nepodporuje.

Nejlepší funkce Todoist

  • Organizujte úkoly podle projektů, termínů a úrovní priority a přizpůsobte si svůj pracovní postup.
  • Díky včasným připomenutím a oznámením budete mít přehled o termínech a prioritách.
  • Spolupracujte se svým týmem přidělováním úkolů, sdílením projektů a komentováním úkolů.
  • Spravujte své úkoly odkudkoli a na jakémkoli zařízení

Omezení Todoist

  • Bezplatná verze Todoist je poněkud omezená, co se týče počtu projektů, úkolů a připomínek.
  • Některé z pokročilejších funkcí, včetně štítků, připomínek a podrobných zpráv, jsou k dispozici pouze v prémiových verzích.

Ceny Todoist

  • Navždy zdarma
  • Výhoda: 5 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Todoist

  • G2: 4,4/5 (770+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)

Porovnejte Notion a Todoist!

3. Volition

Volition
prostřednictvím Volition na Producthunt

Volition je novým hráčem v kategorii nástrojů pro správu úkolů a profiluje se jako skvělá alternativa k Remember The Milk.

Odlišuje se od jiných aplikací GTD a alternativ k Remember the Milk tím, že se zaměřuje na sebemotivaci a psychologii produktivity a kombinuje tradiční funkce správy úkolů s inovativními přístupy, které vám pomohou dosáhnout vašich denních i dlouhodobých cílů.

Například Volition nabízí jednoduchou funkci odhadu Pomodoro, která vám umožní snadno odhadnout čas potřebný pro úkoly v 25minutových intervalech. Jeho seznam úkolů se hladce integruje s odhady času, takže máte jasnou představu o tom, kolik času každý úkol zabere.

Nejlepší funkce Volition

  • Zjednodušte odhadování času pomocí jednoduchých odhadů Pomodoro od společnosti Volition.
  • Propojte úkoly s odhady času pro hladké plánování a provádění.
  • Usnadněte si reflexi díky integrované funkci denního deníku od Volition.

Omezení vůle

  • Největší výzvou pro Volition je zvláštní problém – jeho zákazníci jsou ochotni platit za pokročilé funkce, ale vývojář se zdráhá tyto funkce vytvořit a účtovat za ně poplatky.

Ceny Volition

  • Navždy zdarma

Hodnocení a recenze Volition

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

4. Trello

Trello
prostřednictvím Trello

Trello a Kanban se staly téměř synonymy. Jedná se o jeden z nejznámějších online nástrojů pro správu úkolů Kanban. Trello, které je známé svým jednoduchým rozvržením založeným na kartách, vám umožňuje vizuálně spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných tabulek, seznamů a karet.

Díky této flexibilitě je ideální pro jednotlivce, týmy a firmy, které chtějí zefektivnit spolupráci a zvýšit produktivitu v různých projektech.

Síla této platformy spočívá v její schopnosti přizpůsobit se mnoha různým případům použití, od jednoduchých seznamů úkolů až po složité scénáře správy projektů. Díky široké škále Power-Ups (termín Trello pro integrace) můžete Trello propojit s jinými aplikacemi a službami, jako jsou Slack, Google Drive a Dropbox.

Navíc vestavěný automatizační nástroj Trello, Butler, automatizuje každodenní úkoly a procesy, šetří čas a snižuje manuální úsilí nastavením pravidel, příkazů a naplánovaných operací.

Nejlepší funkce Trello

  • Organizujte úkoly a projekty vizuálně pomocí kartového systému Trello, který poskytuje okamžitý přehled o stavu projektů.
  • Přizpůsobte si tabule tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu, a to vytvořením seznamů a karet pro různé projekty.
  • Podporujte týmovou práci a transparentnost pomocí nástrojů pro spolupráci, které umožňují přiřazování úkolů, přidávání komentářů, připojování souborů a nastavování termínů přímo na kartách, aby byli členové týmu sladěni.
  • Zvyšte produktivitu a zlepšete pracovní postupy propojením Trello s dalšími aplikacemi a službami.
  • Automatizujte opakující se úkoly a procesy pomocí integrovaného automatizačního nástroje Butler od Trello.

Omezení Trello

  • Zatímco Trello je vynikající pro malé a střední projekty, větší týmy nebo projekty se složitými požadavky mohou mít potíže se efektivním řízením všeho, vzhledem k jeho rozsáhlé škále funkcí.
  • Základní plán Trello nabízí omezené funkce pro vytváření reportů a analýz.

Ceny Trello

  • Navždy zdarma
  • Standard: 6 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
  • Plán Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)

Hodnocení a recenze Trello

  • G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)

5. Super produktivita

Super Productivity je jednou z našich alternativ k Remember the Milk.
via Super Productivity

Super Productivity nabízí jedinečnou kombinaci funkcí pro správu úkolů určených pro vývojáře, freelancery a všechny, kteří chtějí maximalizovat svou produktivitu s důrazem na jednoduchost a efektivitu.

Na rozdíl od tradičních nástrojů pro správu úkolů integruje Super Productivity sledování času a správu projektů přímo do vašeho pracovního postupu, což z něj činí zajímavou alternativu k Remember The Milk v roce 2024.

Za prvé, Super Productivity hladce integruje sledování času do správy úkolů, takže můžete efektivně sledovat čas strávený každým úkolem. Navíc poskytuje podrobnou organizaci úkolů s podúkoly, poznámkami a přílohami, což usnadňuje komplexní zpracování projektů.

Můžete také zkontrolovat svou pracovní historii pomocí funkce Worklog, která pomáhá analyzovat vzorce produktivity a provádět nezbytné úpravy. Nástroj je integrován s populárními službami, jako jsou GitHub, GitLab a Jira.

Nejlepší funkce Super Productivity

  • Hladká integrace sledování času do správy úkolů
  • Pečlivě organizujte úkoly pomocí podúkolů, poznámek a příloh.
  • Pohodlně si prohlédněte historii práce pomocí funkce Worklog.
  • Zefektivněte pracovní postupy integrací s oblíbenými službami
  • Zvyšte produktivitu pomocí integrovaného časovače Pomodoro.

Omezení super produktivity

  • Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat řadu funkcí a možností přizpůsobení za příliš složitou.
  • Ačkoli existuje mobilní aplikace, její funkce a možnosti jsou ve srovnání s desktopovou verzí omezenější.
  • Jeho design je více zaměřen na individuální produktivitu, což může omezit jeho účinnost při spolupráci větších týmů.

Ceny Super Productivity

  • Navždy zdarma

Hodnocení a recenze Super Productivity

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

6. Things

CultureCode Things
via Things

Things je elegantní a výkonná platforma pro správu projektů, která nabízí elegantní řešení pro správu úkolů, projektů a termínů. Things je navržen s důrazem na jednoduchost a snadné použití a poskytuje intuitivní rozhraní, které uživatelům pomáhá organizovat jejich život s minimálním úsilím.

Díky jedinečné kombinaci designu a funkčnosti aplikace ji zařazujeme do našeho seznamu alternativ k Remember The Milk, zejména pro uživatele v ekosystému Apple. Umožňuje vám spravovat úkoly napříč zařízeními pomocí synchronizace iCloud.

Díky funkcím, jako je zadávání přirozeného jazyka, plánování projektů a zobrazení Dnes, vás Things povzbuzuje, abyste se soustředili na to, co je důležité, aniž byste byli zahlceni každodenními úkoly.

Nejlepší funkce aplikace Things

  • Zjednodušte správu úkolů pomocí přehledného a uživatelsky přívětivého rozhraní.
  • Pracujte efektivněji díky možnosti rychle přidávat úkoly pomocí přirozeného jazykového vstupu.
  • Vytvářejte podrobné plány projektů rozdělením velkých cílů na zvládnutelné úkoly a začleněním milníků.
  • Soustřeďte se na každodenní úkoly pomocí funkce Today View (Zobrazení dne).
  • Spravujte úkoly na všech zařízeních Apple prostřednictvím synchronizace iCloud.

Omezení aplikace Things

  • Aplikace Things je k dispozici výhradně pro iOS, macOS a watchOS, což omezuje její použití pouze na uživatele produktů Apple.
  • Ve srovnání s jinými nástroji pro správu úkolů má Things vyšší cenu a pro každou platformu (iPhone, iPad a Mac) je nutné zakoupit samostatnou licenci.

Ceny Things

  • iPhone a Apple Watch: 9,99 $, jednorázový poplatek
  • iPad: 19,99 $, jednorázový poplatek
  • Vision Pro: 29,99 $, jednorázový poplatek
  • Mac: 49,99 $, jednorázový poplatek

Hodnocení a recenze Things

  • G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)

7. Quire

Quire
via Quire

Quire je dynamický a uživatelsky přívětivý nástroj pro správu úkolů a projektů, který nabízí nový pohled na organizaci úkolů a projektů. Jeho inovativní přístup ke správě úkolů využívá vnořený seznam úkolů a umožňuje rozdělit projekty na zvládnutelné dílčí úkoly.

Platforma podporuje týmovou práci prostřednictvím svého společného pracovního prostoru, kde mohou členové sdílet úkoly, zapojit se do diskusí a dostávat aktualizace. Díky integrovanému zobrazení Kanban tabule můžete dynamicky vizualizovat průběh úkolů a pracovní postupy, což usnadňuje efektivní sledování a správu úkolů.

Quire dále zefektivňuje pracovní postupy díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar a GitHub.

Nejlepší funkce Quire

  • Spravujte práci lépe pomocí úkolů a podúkolů v hierarchické struktuře.
  • Spolupracujte ve sdíleném pracovním prostoru, kde mohou členové sdílet úkoly, diskutovat v komentářích a dostávat aktualizace.
  • Vizualizujte průběh úkolů a pracovní postupy dynamicky pomocí integrovaného zobrazení Kanban tabule.
  • Zefektivněte pracovní postupy a konektivitu integrací s oblíbenými nástroji.
  • Udržujte produktivitu i na cestách díky mobilní dostupnosti

Omezení aplikace Quire

  • Pomalá křivka učení vzhledem k rozsáhlé škále funkcí
  • Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení zobrazení úkolů a oznámení za méně propracované ve srovnání s jinými platformami.

Ceny Quire

  • Navždy zdarma
  • Profesionální: 10,95 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 18,95 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 24,95 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Quire

  • G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 220 recenzí)

8. TickTick

TickTick je jednou z alternativ aplikace Remember the Milk.
prostřednictvím TickTick

TickTick je univerzální nástroj pro správu úkolů s bohatou nabídkou funkcí. Je to zajímavá alternativa k Remember The Milk pro jednotlivce i týmy, které chtějí zvýšit svou produktivitu. Díky důrazu na intuitivní design a širokou škálu funkcí TickTick uspokojí široké spektrum potřeb v oblasti správy úkolů, od jednoduchých seznamů úkolů až po komplexní sledování projektů.

Díky připomínkám, kalendářům a funkcím pro sledování návyků se hladce integruje do každodenního života.

Díky své přizpůsobivosti napříč zařízeními a platformami, možnostem přizpůsobení a nástrojům pro zvýšení produktivity je TickTick robustním řešením, které zefektivňuje proces správy úkolů, zlepšuje organizaci a zvyšuje efektivitu.

Nejlepší funkce TickTick

  • Díky dostupnosti TickTick na různých platformách máte přístup k úkolům odkudkoli.
  • Komplexní správa úkolů s podporou úkolů, podúkolů, opakujících se úkolů a úrovní priority.
  • Zvyšte produktivitu díky integrovanému kalendáři pro plánování úkolů a časovači Pomodoro, který vám pomůže lépe se soustředit během pracovních sezení.
  • Podporujte pozitivní návyky pomocí nástroje pro sledování návyků.
  • Usnadněte týmovou práci a organizaci rodiny sdílením úkolů a seznamů.

Omezení aplikace TickTick

  • Někteří uživatelé mohou považovat širokou škálu funkcí za příliš složitou, zejména pokud hledají jednoduché řešení pro správu úkolů.
  • Pokročilé funkce vyžadují předplatné.

Ceny TickTick

  • Navždy zdarma
  • Premium: 35,99 $/rok

Hodnocení a recenze TickTick

  • G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)

9. Any. do

Any.do
via Any.do

S Any. do je udržování pořádku a produktivity snazší než kdy dříve. Any. do se zaměřuje na čistý design a uživatelsky přívětivé funkce a poskytuje intuitivní platformu pro správu úkolů, nastavování připomínek a plánování událostí.

Díky integračním funkcím budete mít své úkoly snadno pod kontrolou, zvýšíte svou produktivitu a snížíte stres. Funkce hlasového zadávání navíc umožňuje rychlé přidávání úkolů bez použití rukou. Společná práce je díky sdíleným úkolům a seznamům snadná, což podporuje týmovou práci a koordinaci mezi přáteli, rodinou nebo členy týmu.

Funkce denního plánovače vás navíc každé ráno vyzve k přezkoumání a naplánování vašeho dne, což vám pomůže při stanovení priorit úkolů a efektivním řízení času.

Any. do nejlepší funkce

  • Spravujte úkoly hladce napříč platformami iOS, Android, webem a desktopem.
  • Efektivně spolupracujte s členy týmu pomocí sdílených úkolů a seznamů.
  • Získejte komplexní přehled o každodenních povinnostech
  • Upřednostňujte úkoly a efektivně spravujte čas

Any. do omezení

  • Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení správy úkolů a rozhraní za omezené ve srovnání s jinými nástroji.

Ceny Any.do

  • Navždy zdarma
  • Premium: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
  • Rodina: 8 $/měsíc pro 4 uživatele (účtováno ročně)
  • Teams: 8 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)

Any. do hodnocení a recenze

  • G2: 4,2/5 (193 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (169 recenzí)

10. Sorted

Sortedapp lze zařadit mezi alternativy Remember the Milk.
via Sorted

Sorted vyniká jako inovativní nástroj pro správu úkolů, který kombinuje to nejlepší z kalendáře a správy úkolů do jedinečného, efektivního prostředí. Díky výkonným funkcím Sorted se správa úkolů a plánování stává plynulou a intuitivní.

Například funkce Hyper-scheduling automaticky uspořádá úkoly kolem vašich událostí a optimalizuje váš den pro maximální produktivitu. Funkce Unified Timeline konsoliduje úkoly, události a poznámky do uceleného přehledu a nabízí komplexní přehled vašich denních aktivit.

Podobně vám Magic Select pomáhá snadno organizovat úkoly a události pomocí intuitivních gest, čímž zlepšuje celkový uživatelský zážitek.

Sorted také nabízí přizpůsobitelné zobrazení, které vyhovuje různým potřebám plánování, včetně zobrazení seznamu, dne a 3 dnů. Funkce Seamless Syncing této platformy také zajišťuje, že vaše úkoly a plán zůstanou synchronizovány na všech zařízeních Apple, což poskytuje soudržný zážitek z plánování.

Nejlepší funkce Sorted

  • Automaticky plánujte úkoly kolem svých událostí pomocí Hyper-Scheduling
  • Spojte úkoly, události a poznámky do ucelené časové osy pomocí Unified Timeline.
  • Snadno organizujte a upravujte úkoly a události pomocí jednoduchých gest s Magic Select.
  • Využijte různé zobrazení, která vyhovují různým potřebám plánování, včetně zobrazení seznamu, dne a 3 dnů, s přizpůsobitelnými zobrazeními.
  • Synchronizujte úkoly a plány na všech zařízeních Apple pomocí funkce Seamless Syncing.

Omezení Sorted

  • Sorted je v současné době k dispozici pouze pro iOS a macOS.
  • Jedinečné funkce a rozhraní aplikace Sorted mohou vyžadovat určité období přizpůsobení, aby noví uživatelé mohli plně využít její možnosti.

Ceny seřazené podle ceny

  • Navždy zdarma
  • iOS Pro: 14,99 $/rok na uživatele
  • macOS Pro: 24,99 $/rok na uživatele

Seřazeno podle hodnocení a recenzí

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

Zlepšete své dovednosti v oblasti správy úkolů pomocí správné alternativy k Remember The Milk.

Nalezení správného nástroje pro správu úkolů může mít významný vliv na váš pracovní postup, efektivitu a celkový úspěch při řízení projektů a každodenních úkolů.

Při hledání alternativ k Remember The Milk je důležité vybrat nástroj, který odpovídá vašim osobním potřebám nebo potřebám vašeho týmu, ať už jde o hromadné zadávání úkolů nebo správu seznamu priorit.

Každá z uvedených alternativ nabízí jedinečné funkce a možnosti, od intuitivního designu a kompatibility napříč platformami až po pokročilé nástroje pro správu úkolů a spolupráci. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Díky svým všestranným funkcím a intuitivnímu rozhraní nabízí ClickUp všechny nástroje, které potřebujete k zdokonalení pracovního postupu a zvýšení efektivity řízení projektů.

Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp