10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, které stojí za pozornost

Není žádným tajemstvím, že zvládnutí dovedností v oblasti správy úkolů je klíčem k produktivitě. Stejně jako je dobře optimalizovaný web nezbytný pro získávání potenciálních zákazníků, je software pro správu úkolů zásadní pro pomoc organizacím při dokončování projektů a dosahování provozní efektivity.
Správný nástroj vám pomůže efektivněji sledovat úkoly a zefektivnit pracovní postupy.
Ti, kteří již znají webovou aplikaci pro správu úkolů a času Remember The Milk, vědí, jak cenné je mít spolehlivý systém pro správu každodenních úkolů.
S vývojem našich potřeb se však mění i naše hledání softwaru, který splňuje základní požadavky šablon seznamů úkolů a umožňuje nám spravovat pracovní zátěž s elegancí.
Hledání alternativ k Remember The Milk neznamená nahrazení spolehlivého nástroje. Naším cílem je spíše vylepšit vaši sadu nástrojů o další funkce, možnosti přizpůsobení a lepší integrační schopnosti.
Co byste měli hledat v alternativách k Remember The Milk?
Při hledání alternativ k Remember The Milk je důležité zvážit několik klíčových funkcí, které vylepšují možnosti správy úkolů. Správný nástroj by měl pomáhat organizovat každodenní úkoly a zlepšovat celkovou produktivitu. A pro uživatele, kteří hledají nástroje pro zvýšení produktivity při ADHD, je skvělým výchozím bodem nalezení aplikací s vynikajícími funkcemi pro správu seznamu úkolů.
- Funkce pro správu úkolů: Hledejte alternativy, které nabízejí robustní funkce pro správu úkolů a projektů, jako je vytváření, organizování, stanovování priorit a plánování úkolů.
- Kompatibilita s různými platformami: Vyberte si možnosti, které fungují bez problémů na různých zařízeních a operačních systémech, včetně stolních počítačů, smartphonů a tabletů.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte nástroj, který vám umožní přizpůsobit seznamy úkolů, štítky, priority, termíny a další aspekty tak, aby vyhovovaly vašim preferencím v pracovním postupu.
- Integrační funkce: Zvažte alternativy, které lze integrovat s dalšími nástroji a platformami pro zvýšení produktivity, které používáte, jako jsou kalendáře, e-mailové klienty, software pro správu projektů nebo nástroje pro spolupráci.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost (UI/UX): Vyberte si alternativy s intuitivním rozhraním a uživatelsky přívětivým prostředím, aby byla práce efektivní a příjemná.
- Offline přístup: Pokud často pracujete offline nebo v oblastech s omezeným připojením, zvažte platformy pro správu projektů, které nabízejí offline přístup a synchronizační funkce.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Hledejte alternativy k Remember the Milk, které upřednostňují bezpečnost a důvěrnost vašich úkolů a osobních údajů. Musí nabízet šifrování, opatření na ochranu dat a transparentní zásady ochrany osobních údajů.
10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, které můžete použít
Zjednodušte si vyhledávání pomocí našeho seznamu 10 nejlepších alternativ k Remember The Milk, který je přizpůsoben různým potřebám a preferencím uživatelů.
Ponořte se do nich a objevte ten, který je pro vás opravdu ten pravý!
1. ClickUp
ClickUp nabízí komplexní řešení pro týmy, které chtějí efektivně spravovat úkoly a projekty. Seznam úkolů ClickUp poskytuje nástroje pro správu osobních i složitých projektů, díky čemuž je oblíbenou aplikací profesionálů z různých oborů.
Více zobrazení
Platforma je navržena tak, aby vyhovovala různým pracovním postupům díky několika možnostem zobrazení, včetně zobrazení seznamu, tabule a kalendáře, což ji činí univerzální pro různé projekty a preference týmů. Například
- Zobrazení seznamu : Nabízí přehledný lineární seznam úkolů, který ocení zejména ti, kdo preferují jednoduchý a přímý přístup k práci.
- Board View : Napodobuje Kanban tabule a umožňuje vizuální znázornění pracovních postupů s úkoly přesouvajícími se mezi jednotlivými fázemi, což je ideální pro vizuálně orientované řízení projektů.
- Zobrazení kalendáře : Toto zobrazení je užitečné pro správu termínů a plánování. Úkoly se zobrazují v kalendáři, což pomáhá vizualizovat časově náročné povinnosti.
- Zobrazení Ganttova diagramu : Pro projekty vyžadující podrobné plánování a sledování závislostí úkolů poskytuje zobrazení Ganttova diagramu komplexní vizualizaci časové osy.
Nastavení priorit
ClickUp klade důraz na nastavení priorit a připomenutí, takže máte jistotu, že budete mít své úkoly efektivně pod kontrolou.
Například nastavení priorit v ClickUp vám umožňuje kategorizovat úkoly podle jejich naléhavosti, což vám pomůže soustředit se na to, co vyžaduje okamžitou pozornost. Priority lze přizpůsobit, ale obecně se řídí strukturou Naléhavé, Vysoké, Normální a Nízké.
Tato funkce je klíčová pro udržení efektivity, protože nejprve nasměruje vaši pozornost na nejdůležitější úkoly a zajistí, že budou dodrženy termíny projektu.
ClickUp Tasks
Díky funkci Úkoly v ClickUp a šabloně pro správu úkolů ClickUp můžete zefektivnit svůj pracovní postup, zvýšit produktivitu a zajistit, že vám nic neunikne.
Šablona je vhodná pro všechny druhy projektů a pracovních postupů, nabízí šest různých zobrazení a vlastní pole pro personalizaci. Pro lepší soustředění rozděluje všechny úkoly do tří seznamů: Akční položky, Nápady a Backlog.
Úkoly jsou základní jednotky v ClickUp, které představují jednotlivé položky, které je třeba dokončit. Může se jednat o jednoduché osobní úkoly až po složité části většího projektu. Každý úkol v ClickUp lze podrobně popsat, přiřadit členům týmu, zadat termín splnění a označit prioritami.
Díky této úrovni detailů můžete efektivně spravovat své pracovní zatížení a zajistit, aby každý člen týmu věděl, co má dělat.
- Vlastní pole: ClickUp umožňuje přidávat k úkolům vlastní pole, takže můžete přizpůsobit podrobnosti úkolů konkrétním požadavkům projektů, jako je sledování rozpočtu, rozdělení času nebo jiné důležité metriky.
- Podúkoly a kontrolní seznamy: Složité úkoly lze rozdělit na lépe zvládnutelné podúkoly nebo kontrolní seznamy, které usnadňují jejich dokončení a sledování pokroku.
- Komentáře a přílohy: Úkoly podporují komentáře pro komunikaci v rámci úkolu a připojení relevantních souborů, čímž centralizují všechny potřebné informace a diskuze.
Šablona Project Management Tasks Plan od ClickUp vám pomůže organizovat úkoly pro váš projekt. Můžete vytvářet podúkoly a přiřazovat je členům týmu s přesnou kontrolou přístupu.
Můžete také použít časové osy a Ganttovy diagramy ke sledování postupu projektu, prohlížení harmonogramů úkolů a zajištění, že je vše připraveno na den spuštění!
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přístup k zobrazení seznamu, tabule, kalendáře a Ganttova diagramu, které vyhovují různým preferencím pracovního postupu.
- Stanovte priority úkolů a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
- Buďte informováni o termínech a důležitých úkolech, abyste zajistili jejich včasné splnění.
- Vytvořte vlastní stavy, které budou odpovídat konkrétnímu pracovnímu postupu vašeho týmu.
- Spolupracujte se svým týmem na projektech pomocí komentářů, společné úpravy v ClickUp Docs a chatu.
- Ušetřete čas díky správě projektů ClickUp založené na umělé inteligenci, která vytváří podúkoly, generuje souhrny poznámek z jednání, nastavuje aktualizace projektů a mnoho dalšího.
- Integrujte ClickUp s celou řadou dalších nástrojů a zvyšte tak efektivitu pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí ClickUp a budou potřebovat nějaký čas, aby plně využili jeho možnosti.
- Někteří uživatelé zmínili, že systém oznámení může být příliš složitý nebo obtížně přizpůsobitelný jejich preferencím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Todoist
Todoist je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro správu úkolů a aplikací pro seznamy úkolů na trhu a používají ho miliony jednotlivců a firem po celém světě. Patří mezi nejznámější alternativy Remember the Milk.
Todoist, známý svou jednoduchostí a výkonnými funkcemi pro správu úkolů, nabízí efektivní přístup k organizaci úkolů a projektů.
Díky intuitivnímu rozhraní, flexibilní organizaci úkolů a robustnímu systému připomínek pomáhá jednotlivcům i týmům snadno spravovat jejich pracovní zátěž.
Bohužel bezplatná verze mnoho z těchto funkcí nepodporuje.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte úkoly podle projektů, termínů a úrovní priority a přizpůsobte si svůj pracovní postup.
- Díky včasným připomenutím a oznámením budete mít přehled o termínech a prioritách.
- Spolupracujte se svým týmem přidělováním úkolů, sdílením projektů a komentováním úkolů.
- Spravujte své úkoly odkudkoli a na jakémkoli zařízení
Omezení Todoist
- Bezplatná verze Todoist je poněkud omezená, co se týče počtu projektů, úkolů a připomínek.
- Některé z pokročilejších funkcí, včetně štítků, připomínek a podrobných zpráv, jsou k dispozici pouze v prémiových verzích.
Ceny Todoist
- Navždy zdarma
- Výhoda: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
Porovnejte Notion a Todoist!
3. Volition
Volition je novým hráčem v kategorii nástrojů pro správu úkolů a profiluje se jako skvělá alternativa k Remember The Milk.
Odlišuje se od jiných aplikací GTD a alternativ k Remember the Milk tím, že se zaměřuje na sebemotivaci a psychologii produktivity a kombinuje tradiční funkce správy úkolů s inovativními přístupy, které vám pomohou dosáhnout vašich denních i dlouhodobých cílů.
Například Volition nabízí jednoduchou funkci odhadu Pomodoro, která vám umožní snadno odhadnout čas potřebný pro úkoly v 25minutových intervalech. Jeho seznam úkolů se hladce integruje s odhady času, takže máte jasnou představu o tom, kolik času každý úkol zabere.
Nejlepší funkce Volition
- Zjednodušte odhadování času pomocí jednoduchých odhadů Pomodoro od společnosti Volition.
- Propojte úkoly s odhady času pro hladké plánování a provádění.
- Usnadněte si reflexi díky integrované funkci denního deníku od Volition.
Omezení vůle
- Největší výzvou pro Volition je zvláštní problém – jeho zákazníci jsou ochotni platit za pokročilé funkce, ale vývojář se zdráhá tyto funkce vytvořit a účtovat za ně poplatky.
Ceny Volition
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Volition
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
4. Trello
Trello a Kanban se staly téměř synonymy. Jedná se o jeden z nejznámějších online nástrojů pro správu úkolů Kanban. Trello, které je známé svým jednoduchým rozvržením založeným na kartách, vám umožňuje vizuálně spravovat úkoly, projekty a pracovní postupy pomocí přizpůsobitelných tabulek, seznamů a karet.
Díky této flexibilitě je ideální pro jednotlivce, týmy a firmy, které chtějí zefektivnit spolupráci a zvýšit produktivitu v různých projektech.
Síla této platformy spočívá v její schopnosti přizpůsobit se mnoha různým případům použití, od jednoduchých seznamů úkolů až po složité scénáře správy projektů. Díky široké škále Power-Ups (termín Trello pro integrace) můžete Trello propojit s jinými aplikacemi a službami, jako jsou Slack, Google Drive a Dropbox.
Navíc vestavěný automatizační nástroj Trello, Butler, automatizuje každodenní úkoly a procesy, šetří čas a snižuje manuální úsilí nastavením pravidel, příkazů a naplánovaných operací.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly a projekty vizuálně pomocí kartového systému Trello, který poskytuje okamžitý přehled o stavu projektů.
- Přizpůsobte si tabule tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu, a to vytvořením seznamů a karet pro různé projekty.
- Podporujte týmovou práci a transparentnost pomocí nástrojů pro spolupráci, které umožňují přiřazování úkolů, přidávání komentářů, připojování souborů a nastavování termínů přímo na kartách, aby byli členové týmu sladěni.
- Zvyšte produktivitu a zlepšete pracovní postupy propojením Trello s dalšími aplikacemi a službami.
- Automatizujte opakující se úkoly a procesy pomocí integrovaného automatizačního nástroje Butler od Trello.
Omezení Trello
- Zatímco Trello je vynikající pro malé a střední projekty, větší týmy nebo projekty se složitými požadavky mohou mít potíže se efektivním řízením všeho, vzhledem k jeho rozsáhlé škále funkcí.
- Základní plán Trello nabízí omezené funkce pro vytváření reportů a analýz.
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
5. Super produktivita
Super Productivity nabízí jedinečnou kombinaci funkcí pro správu úkolů určených pro vývojáře, freelancery a všechny, kteří chtějí maximalizovat svou produktivitu s důrazem na jednoduchost a efektivitu.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro správu úkolů integruje Super Productivity sledování času a správu projektů přímo do vašeho pracovního postupu, což z něj činí zajímavou alternativu k Remember The Milk v roce 2024.
Za prvé, Super Productivity hladce integruje sledování času do správy úkolů, takže můžete efektivně sledovat čas strávený každým úkolem. Navíc poskytuje podrobnou organizaci úkolů s podúkoly, poznámkami a přílohami, což usnadňuje komplexní zpracování projektů.
Můžete také zkontrolovat svou pracovní historii pomocí funkce Worklog, která pomáhá analyzovat vzorce produktivity a provádět nezbytné úpravy. Nástroj je integrován s populárními službami, jako jsou GitHub, GitLab a Jira.
Nejlepší funkce Super Productivity
- Hladká integrace sledování času do správy úkolů
- Pečlivě organizujte úkoly pomocí podúkolů, poznámek a příloh.
- Pohodlně si prohlédněte historii práce pomocí funkce Worklog.
- Zefektivněte pracovní postupy integrací s oblíbenými službami
- Zvyšte produktivitu pomocí integrovaného časovače Pomodoro.
Omezení super produktivity
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat řadu funkcí a možností přizpůsobení za příliš složitou.
- Ačkoli existuje mobilní aplikace, její funkce a možnosti jsou ve srovnání s desktopovou verzí omezenější.
- Jeho design je více zaměřen na individuální produktivitu, což může omezit jeho účinnost při spolupráci větších týmů.
Ceny Super Productivity
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Super Productivity
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Things
Things je elegantní a výkonná platforma pro správu projektů, která nabízí elegantní řešení pro správu úkolů, projektů a termínů. Things je navržen s důrazem na jednoduchost a snadné použití a poskytuje intuitivní rozhraní, které uživatelům pomáhá organizovat jejich život s minimálním úsilím.
Díky jedinečné kombinaci designu a funkčnosti aplikace ji zařazujeme do našeho seznamu alternativ k Remember The Milk, zejména pro uživatele v ekosystému Apple. Umožňuje vám spravovat úkoly napříč zařízeními pomocí synchronizace iCloud.
Díky funkcím, jako je zadávání přirozeného jazyka, plánování projektů a zobrazení Dnes, vás Things povzbuzuje, abyste se soustředili na to, co je důležité, aniž byste byli zahlceni každodenními úkoly.
Nejlepší funkce aplikace Things
- Zjednodušte správu úkolů pomocí přehledného a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Pracujte efektivněji díky možnosti rychle přidávat úkoly pomocí přirozeného jazykového vstupu.
- Vytvářejte podrobné plány projektů rozdělením velkých cílů na zvládnutelné úkoly a začleněním milníků.
- Soustřeďte se na každodenní úkoly pomocí funkce Today View (Zobrazení dne).
- Spravujte úkoly na všech zařízeních Apple prostřednictvím synchronizace iCloud.
Omezení aplikace Things
- Aplikace Things je k dispozici výhradně pro iOS, macOS a watchOS, což omezuje její použití pouze na uživatele produktů Apple.
- Ve srovnání s jinými nástroji pro správu úkolů má Things vyšší cenu a pro každou platformu (iPhone, iPad a Mac) je nutné zakoupit samostatnou licenci.
Ceny Things
- iPhone a Apple Watch: 9,99 $, jednorázový poplatek
- iPad: 19,99 $, jednorázový poplatek
- Vision Pro: 29,99 $, jednorázový poplatek
- Mac: 49,99 $, jednorázový poplatek
Hodnocení a recenze Things
- G2: 4,4/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
7. Quire
Quire je dynamický a uživatelsky přívětivý nástroj pro správu úkolů a projektů, který nabízí nový pohled na organizaci úkolů a projektů. Jeho inovativní přístup ke správě úkolů využívá vnořený seznam úkolů a umožňuje rozdělit projekty na zvládnutelné dílčí úkoly.
Platforma podporuje týmovou práci prostřednictvím svého společného pracovního prostoru, kde mohou členové sdílet úkoly, zapojit se do diskusí a dostávat aktualizace. Díky integrovanému zobrazení Kanban tabule můžete dynamicky vizualizovat průběh úkolů a pracovní postupy, což usnadňuje efektivní sledování a správu úkolů.
Quire dále zefektivňuje pracovní postupy díky integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar a GitHub.
Nejlepší funkce Quire
- Spravujte práci lépe pomocí úkolů a podúkolů v hierarchické struktuře.
- Spolupracujte ve sdíleném pracovním prostoru, kde mohou členové sdílet úkoly, diskutovat v komentářích a dostávat aktualizace.
- Vizualizujte průběh úkolů a pracovní postupy dynamicky pomocí integrovaného zobrazení Kanban tabule.
- Zefektivněte pracovní postupy a konektivitu integrací s oblíbenými nástroji.
- Udržujte produktivitu i na cestách díky mobilní dostupnosti
Omezení aplikace Quire
- Pomalá křivka učení vzhledem k rozsáhlé škále funkcí
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení zobrazení úkolů a oznámení za méně propracované ve srovnání s jinými platformami.
Ceny Quire
- Navždy zdarma
- Profesionální: 10,95 $/měsíc na uživatele
- Premium: 18,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 24,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 220 recenzí)
8. TickTick
TickTick je univerzální nástroj pro správu úkolů s bohatou nabídkou funkcí. Je to zajímavá alternativa k Remember The Milk pro jednotlivce i týmy, které chtějí zvýšit svou produktivitu. Díky důrazu na intuitivní design a širokou škálu funkcí TickTick uspokojí široké spektrum potřeb v oblasti správy úkolů, od jednoduchých seznamů úkolů až po komplexní sledování projektů.
Díky připomínkám, kalendářům a funkcím pro sledování návyků se hladce integruje do každodenního života.
Díky své přizpůsobivosti napříč zařízeními a platformami, možnostem přizpůsobení a nástrojům pro zvýšení produktivity je TickTick robustním řešením, které zefektivňuje proces správy úkolů, zlepšuje organizaci a zvyšuje efektivitu.
Nejlepší funkce TickTick
- Díky dostupnosti TickTick na různých platformách máte přístup k úkolům odkudkoli.
- Komplexní správa úkolů s podporou úkolů, podúkolů, opakujících se úkolů a úrovní priority.
- Zvyšte produktivitu díky integrovanému kalendáři pro plánování úkolů a časovači Pomodoro, který vám pomůže lépe se soustředit během pracovních sezení.
- Podporujte pozitivní návyky pomocí nástroje pro sledování návyků.
- Usnadněte týmovou práci a organizaci rodiny sdílením úkolů a seznamů.
Omezení aplikace TickTick
- Někteří uživatelé mohou považovat širokou škálu funkcí za příliš složitou, zejména pokud hledají jednoduché řešení pro správu úkolů.
- Pokročilé funkce vyžadují předplatné.
Ceny TickTick
- Navždy zdarma
- Premium: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
9. Any. do
S Any. do je udržování pořádku a produktivity snazší než kdy dříve. Any. do se zaměřuje na čistý design a uživatelsky přívětivé funkce a poskytuje intuitivní platformu pro správu úkolů, nastavování připomínek a plánování událostí.
Díky integračním funkcím budete mít své úkoly snadno pod kontrolou, zvýšíte svou produktivitu a snížíte stres. Funkce hlasového zadávání navíc umožňuje rychlé přidávání úkolů bez použití rukou. Společná práce je díky sdíleným úkolům a seznamům snadná, což podporuje týmovou práci a koordinaci mezi přáteli, rodinou nebo členy týmu.
Funkce denního plánovače vás navíc každé ráno vyzve k přezkoumání a naplánování vašeho dne, což vám pomůže při stanovení priorit úkolů a efektivním řízení času.
Any. do nejlepší funkce
- Spravujte úkoly hladce napříč platformami iOS, Android, webem a desktopem.
- Efektivně spolupracujte s členy týmu pomocí sdílených úkolů a seznamů.
- Získejte komplexní přehled o každodenních povinnostech
- Upřednostňujte úkoly a efektivně spravujte čas
Any. do omezení
- Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení správy úkolů a rozhraní za omezené ve srovnání s jinými nástroji.
Ceny Any.do
- Navždy zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Rodina: 8 $/měsíc pro 4 uživatele (účtováno ročně)
- Teams: 8 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (193 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (169 recenzí)
10. Sorted
Sorted vyniká jako inovativní nástroj pro správu úkolů, který kombinuje to nejlepší z kalendáře a správy úkolů do jedinečného, efektivního prostředí. Díky výkonným funkcím Sorted se správa úkolů a plánování stává plynulou a intuitivní.
Například funkce Hyper-scheduling automaticky uspořádá úkoly kolem vašich událostí a optimalizuje váš den pro maximální produktivitu. Funkce Unified Timeline konsoliduje úkoly, události a poznámky do uceleného přehledu a nabízí komplexní přehled vašich denních aktivit.
Podobně vám Magic Select pomáhá snadno organizovat úkoly a události pomocí intuitivních gest, čímž zlepšuje celkový uživatelský zážitek.
Sorted také nabízí přizpůsobitelné zobrazení, které vyhovuje různým potřebám plánování, včetně zobrazení seznamu, dne a 3 dnů. Funkce Seamless Syncing této platformy také zajišťuje, že vaše úkoly a plán zůstanou synchronizovány na všech zařízeních Apple, což poskytuje soudržný zážitek z plánování.
Nejlepší funkce Sorted
- Automaticky plánujte úkoly kolem svých událostí pomocí Hyper-Scheduling
- Spojte úkoly, události a poznámky do ucelené časové osy pomocí Unified Timeline.
- Snadno organizujte a upravujte úkoly a události pomocí jednoduchých gest s Magic Select.
- Využijte různé zobrazení, která vyhovují různým potřebám plánování, včetně zobrazení seznamu, dne a 3 dnů, s přizpůsobitelnými zobrazeními.
- Synchronizujte úkoly a plány na všech zařízeních Apple pomocí funkce Seamless Syncing.
Omezení Sorted
- Sorted je v současné době k dispozici pouze pro iOS a macOS.
- Jedinečné funkce a rozhraní aplikace Sorted mohou vyžadovat určité období přizpůsobení, aby noví uživatelé mohli plně využít její možnosti.
Ceny seřazené podle ceny
- Navždy zdarma
- iOS Pro: 14,99 $/rok na uživatele
- macOS Pro: 24,99 $/rok na uživatele
Seřazeno podle hodnocení a recenzí
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Zlepšete své dovednosti v oblasti správy úkolů pomocí správné alternativy k Remember The Milk.
Nalezení správného nástroje pro správu úkolů může mít významný vliv na váš pracovní postup, efektivitu a celkový úspěch při řízení projektů a každodenních úkolů.
Při hledání alternativ k Remember The Milk je důležité vybrat nástroj, který odpovídá vašim osobním potřebám nebo potřebám vašeho týmu, ať už jde o hromadné zadávání úkolů nebo správu seznamu priorit.
Každá z uvedených alternativ nabízí jedinečné funkce a možnosti, od intuitivního designu a kompatibility napříč platformami až po pokročilé nástroje pro správu úkolů a spolupráci. Vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Díky svým všestranným funkcím a intuitivnímu rozhraní nabízí ClickUp všechny nástroje, které potřebujete k zdokonalení pracovního postupu a zvýšení efektivity řízení projektů.