11 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity při ADHD, které vám pomohou zůstat soustředění a organizovaní

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Otevřete notebook a jste připraveni začít s tím úkolem. Ale nejdřív si potřebujete dát něco k pití. Cestou do kuchyně si vzpomenete na balíček, který jste zapomněli otevřít. Při otevírání balíčku uvidíte účtenku a pomyslíte si: „Měl bych si opravdu dát do pořádku své finance.“
Vezmete si telefon, abyste zkontrolovali svou bankovní aplikaci, ale nakonec strávíte 20 minut doomscrollingem. Teď stojíte v kuchyni, telefon v ruce, bez pití, bez pokroku a bez tušení, jak jste se tam dostali.
Pokud váš mozek funguje takto, víte, jak frustrující může být udržet se na správné cestě. Správné nástroje pro ADHD však mohou změnit situaci k lepšímu.
Ať už jde o organizaci úkolů, správu času nebo omezení rušivých vlivů, těchto 11 nástrojů pro zvýšení produktivity při ADHD je navrženo tak, aby vám pomohlo dosáhnout vašich cílů.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou naše doporučení nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity při ADHD:
- ClickUp (nejlepší pro digitální plánování a správu úkolů při ADHD)
- Todoist (nejlepší pro rychlé zaznamenávání a organizaci úkolů)
- Forest (nejlepší pro omezení rozptylování telefonem)
- Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek a organizaci digitálního obsahu)
- Habitify (nejlepší pro budování konzistentních denních rutin)
- RescueTime (nejlepší pro pochopení osobních vzorců produktivity)
- Trello (nejlepší pro vizuální plánování úkolů)
- Due (nejlepší pro úkoly, u kterých nesmíte ztratit čas)
- Brain Focus (nejlepší pro přizpůsobení intervalů soustředění)
- Remember The Milk (nejlepší pro správu opakujících se úkolů)
- Brain. fm (nejlepší pro hudbu určenou k soustředění)
Co byste měli hledat v nástrojích pro zvýšení produktivity při ADHD?
Ne každý nástroj pro zvýšení produktivity je vhodný pro mozek s ADHD. Přehledné rozhraní může vypadat hezky, ale pokud je třeba příliš mnoho kliknutí, abyste našli to, co potřebujete, může vás to zpomalit.
Nejlepší software pro správu úkolů snižuje tření, omezuje rozptýlení a usnadňuje sledování pokroku. Zde je několik klíčových funkcí, na které se zaměřte:
- Rychlá a snadná navigace: Zabraňuje zmatkům, udržuje jednoduché nabídky a zajišťuje intuitivní uživatelské prostředí pro plynulé řízení projektů s ADHD.
- Flexibilní organizace úkolů: Podporuje personalizované struktury úkolů, jde nad rámec základních seznamů úkolů a přizpůsobuje se individuálním pracovním postupům.
- Integrované připomenutí: Automatizuje upozornění na úkoly, zabraňuje zapomnětlivosti a pomáhá udržet soustředění.
- Řízení rozptýlení: Pomáhá, když se nemůžete soustředit na práci, blokuje přerušení a pomocí časovačů rozděluje úkoly na zvládnutelné části, což po jejich dokončení vyvolává pocit úspěchu.
- Možnosti přizpůsobení: Nabízí přizpůsobitelná nastavení štítků, motivů a pracovních postupů pro zvýšení použitelnosti a personalizace.
Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity při ADHD
Nepotřebujete další aplikaci, jejíž používání je jako otrava. Nejlepší nástroje pro zvýšení produktivity při ADHD skutečně pomáhají tím, že udržují úkoly viditelné, snižují rozptýlení a usnadňují jejich plnění.
Zde je několik, které skutečně fungují. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro digitální plánování a správu úkolů při ADHD)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která zjednodušuje plánování, správu úkolů a řízení projektů s ADHD, aniž by vás nutila používat rigidní systémy produktivity nebo zkoušet více aplikací.
Máte potíže se sledováním projektů, termínů a denních úkolů?
Software pro správu osobních projektů ClickUp organizuje vše na jednom místě, takže se nemusíte spoléhat na paměť ani přepínat mezi aplikacemi, abyste našli to, co potřebujete.
ClickUp Tasks
ClickUp Tasks rozděluje projekty na jasné akční položky. Velké cíle se zdají zvládnutelné, když jsou rozděleny na menší kroky s jasným rozdělením odpovědnosti a termíny splnění. Úkoly můžete přizpůsobit pomocí vlastních polí, stavů a úrovní priority, což usnadňuje dodržování plánu.
V rámci těchto úkolů pomáhají seznamy úkolů ClickUp sledovat každý malý krok.
Předpokládejme, že se blíží termín odevzdání výzkumné práce. Napsat „pracovat na práci“ vám moc nepomůže, ale rozdělit ji na jednotlivé kroky, jako je shromáždění zdrojů, nastínění klíčových bodů, sepsání návrhu a korektura, vám usnadní začátek. Odškrtávání jednotlivých kroků vám dá pocit skutečného pokroku a vašemu mozku dodá vytouženou dávku dopaminu.
Kalendář ClickUp
Schopnost kalendáře ClickUp automaticky blokovat čas pro prioritní úkoly pomáhá vytvořit vyhrazené období bez rušivých vlivů. Pro osoby s ADHD, které mohou mít potíže s časovým managementem, je díky vizuálnímu charakteru kalendáře v kombinaci s integrací úkolů snazší přesně vidět, kolik času je k dispozici a co je třeba splnit. To může pomoci snížit úzkost na pracovišti.
👉🏼 Například marketingový profesionál s ADHD může začít svůj den kontrolou kalendáře ClickUp, kde vidí své tři prioritní úkoly naplánované jako bloky soustředění mezi schůzkami.
Když dokončí ranní poradu, AI Notetaker od ClickUp – integrovaný do kalendáře – již vytvořil úkoly z poznámek z porady a přidal je do jejich seznamu úkolů. Kalendář jim 5 minut před začátkem dalšího bloku soustředění pošle oznámení s výzvou, aby se přeorientovali na intenzivní práci na svém prioritním projektu.
Tyto jasné vizuální podněty a automatické plánování snižují únavu z rozhodování a paralýzu, která může nastat, když se musíte neustále rozhodovat, „co bude dál“. Na rozdíl od jiných kalendářových aplikací je ClickUp flexibilní a snadno se reorganizuje pomocí plánování metodou drag-and-drop. Navíc se hladce integruje s vaším kalendářem Google.
Můžete také použít kalendář v ClickUp k vytvoření rutiny pro ADHD, nastavení konzistence, vizualizaci termínů a udržení přehledu o prioritách, aniž byste se cítili přetížení.
ClickUp Brain
ClickUp Brain pomáhá lidem s ADHD udržovat pořádek tím, že poskytuje souhrny úkolů a chatů založené na umělé inteligenci a chytré návrhy, jak věci vyřídit rychleji, čímž snižuje mentální zátěž spojenou se správou projektů.
Pomocí něj můžete rychle vyhledávat informace ve svém pracovním prostoru ClickUp, čímž minimalizujete čas strávený hledáním poznámek, dokumentů nebo podrobností o projektech. ClickUp Brain také pomáhá rozdělit složité úkoly na menší, zvládnutelné kroky, díky čemuž je snazší zůstat soustředěný a produktivní.
ClickUp Automations
Opakující se úkoly zabírají příliš mnoho mentálního prostoru, takže se na ně snadno zapomíná. ClickUp Automations se o ně postará bez nutnosti neustálých připomínek, čímž snižuje kognitivní přetížení. Nastavte automatické spouštěče pro opakující se akce, jako je přiřazování úkolů, aktualizace stavů, odesílání připomínek a další, když jsou splněny nastavené podmínky.
Předpokládejme, že každý pátek je třeba odevzdat zprávu. ClickUp vytvoří úkol, označí jej jako vysoce prioritní a odešle oznámení, pokud nebyl dokončen. Tímto způsobem není nutné si jej ručně pamatovat.
Pro vše, co vám přesto unikne, jsou tu připomenutí ClickUp. Nejedná se o běžná vyskakovací okna, která se ignorují – objevují se přesně v okamžiku, kdy jsou potřeba. Jsou k dispozici v prohlížečích, na počítačích i mobilních zařízeních a poskytují plynulý způsob, jak sledovat důležité úkoly, delegovat úkoly a sledovat klíčové konverzace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si své priority na jednom místě: Otevřete ClickUp Home a získejte okamžitý přehled o naléhavých úkolech, blížících se termínech a denních cílech.
- Udržujte své myšlenky v pořádku: Zapište si nápady, připomínky a rychlé poznámky do ClickUp Notepad a poté je přeměňte na úkoly, až budete připraveni jednat.
- Sledujte, kam skutečně směřuje váš čas: Používejte ClickUp jako software pro sledování času, abyste zaznamenávali pracovní hodiny, viděli vzorce ve svém soustředění a vyhnuli se příliš dlouhému trávení času nad jedním úkolem.
- Zůstaňte soustředění: Aktivujte režim Focus Mode v ClickUp, abyste minimalizovali rozptýlení a soustředili se vždy jen na jeden úkol.
- Přehledný přehled pokroku: Vytvořte si vlastní panely ClickUp, abyste mohli sledovat trendy produktivity, míru dokončení úkolů a klíčové metriky, aniž byste museli procházet seznamy.
- Zvyšte produktivitu pomocí šablon: Vyzkoušejte šablony ADHD od ClickUp pro plánování, stanovení priorit a udržení přehledu o úkolech, aniž byste museli projekty začínat od nuly.
Omezení ClickUp
- Připomínky sice pomáhají se správou úkolů, ale nezůstávají na obrazovce tak, jak by si někteří uživatelé přáli.
- Mobilní aplikace je výkonná, ale ovládání více funkcí na menším displeji může chvíli trvat, než si na něj zvyknete.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Není nic lepšího, než mít přehled o všech svých pracovních povinnostech a závazcích na jednom místě. Moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě překonává. ClickUp Brain. Lidi, stačí se zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a vše je hned k dispozici! Úžasné.
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Představte si, že by všechny tyto informace byly zdokumentovány a okamžitě dostupné.
S ClickUp po boku se přepínání mezi kontexty stane minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
2. Todoist (nejlepší pro rychlé zaznamenávání a organizaci úkolů)
Todoist proměňuje správu úkolů v plynulý, přirozený proces – téměř jako psaní poznámek do fyzického zápisníku. Tato aplikace pro správu úkolů vyniká díky klávesovým zkratkám a schopnosti zpracovávat přirozený jazyk.
Zadejte „schůzka se Samem příští čtvrtek v 15:00“ a Todoist ji automaticky naplánuje. Rozhraní je přehledné a čisté, takže zadávání úkolů je na všech zařízeních hladké. Systém karmy přidává produktivitě hravý prvek, protože za dokončené úkoly a udržení série uděluje body.
Nejlepší funkce Todoist
- Třídit úkoly do vlastních sekcí a podprojektů a vytvořit tak hierarchii, která odpovídá vašemu jedinečnému pracovnímu postupu a myšlenkovému procesu.
- Sledujte pokrok pomocí vizualizací produktivity, které zobrazují dokončené úkoly, série a vzorce ve vašich pracovních návycích.
- Vytvářejte připomenutí založená na poloze, která se spustí, když dorazíte na konkrétní místa, a pomohou vám zapamatovat si úkoly specifické pro daný kontext.
- Sdílejte a delegujte úkoly napříč týmovými tabulemi a zároveň udržujte jasnou odpovědnost a sledujte stav dokončení.
Omezení Todoist
- Kalendářový náhled postrádá pokročilé funkce, jako je přetahování myší a náhled celého týdne/měsíce.
- Omezená synchronizace s externími kalendáři (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) a žádná nativní obousměrná synchronizace
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co o Todoistu říkají skuteční uživatelé?
Todoist pomáhá organizovat všechny úkoly podle jejich priority, takže je snadné se nejprve věnovat těm nejnaléhavějším. Velmi se mi líbí uživatelské rozhraní, protože je dobře navržené, takže je intuitivní a snadno se v něm orientuje a pracuje s ním.
🧠 Zajímavost: Lepicí poznámky, které se často používají ke sledování úkolů, byly vynalezeny náhodou, když se vědec ze společnosti 3M pokoušel vytvořit super silné lepidlo. Místo toho vytvořil slabé, opakovaně použitelné lepidlo – ideální pro poznámky!
3. Forest (nejlepší pro omezení rozptylování telefonem)
Forest gamifikuje čas soustředění tím, že produktivitu promění v dobrodružství pěstování stromů. Tato gamifikace je skvělá pro mozky s ADHD, protože využívá motivaci poháněnou dopaminem, díky čemuž se úkoly jeví jako zajímavější a přínosnější.
Když začnete pracovat, zasaďte virtuální semínko a sledujte, jak během vaší soustředěné práce vyroste ve strom. Pokud během práce zkontrolujete telefon, váš strom zemře. Aplikace využívá naši přirozenou touhu pečovat a tvořit, díky čemuž se soustředěná práce nezdá jako nudná povinnost.
A co je na tom nejlepší? Vaše virtuální stromy se promění ve skutečné stromy vysazené díky partnerství Forest s organizací Trees for the Future.
Nejlepší funkce aplikace Forest
- Přizpůsobte délku soustředěných pracovních bloků a vysazujte různé druhy stromů podle svých pracovních návyků a preferencí.
- Spolupracujte s přáteli nebo kolegy na výsadbě skupinových stromů a přidejte tak sociální odpovědnost ke svému času soustředění.
- Sledujte denní, týdenní a měsíční vzorce soustředění pomocí podrobných analýz a vizualizace lesa.
- Proměňte svůj soustředěný čas v reálný dopad na životní prostředí prostřednictvím iniciativy výsadby stromů.
Omezení aplikace Forest
- Omezené možnosti přizpůsobení systémů odměn s minimální integrací do správy času.
- Základní statistiky a omezené reportování; bezplatná verze nepodporuje synchronizaci více zařízení.
Ceny Forest
- iOS: 3,99 $ (jednorázová platba)
- Android: Zdarma s možností upgrade na verzi Pro za 1,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze aplikace Forest
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o aplikaci Forest říkají skuteční uživatelé?
Také mám ADHD a pomáhá mi to. Nastavil jsem si to na 2 hodiny a aplikace mě donutí přestat používat telefon. Je mi líto zabíjet strom, když roste 2 hodiny. Nakonec jsem si aplikaci koupil, abych mohl používat funkci whitelistu, takže můžete stále pěstovat stromy a zároveň používat užitečné aplikace, jako je kalkulačka nebo slovník.
🧠 Zajímavost: Technika Pomodoro, produktivní trik, při kterém se soustředíte na úkol po dobu 25 minut, po které následuje 5minutová přestávka, byla vyvinuta Francescem Cirillem na konci 80. let. Pojmenoval ji „Pomodoro“, což je italské slovo pro rajče, podle kuchyňské minutky ve tvaru rajčete, kterou používal během studia na univerzitě ke sledování svých pracovních sezení.
4. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek a organizaci digitálního obsahu)
Evernote vyniká v přeměně náhodných myšlenek a nápadů na organizované znalosti. Aplikace pomáhá shromažďovat články, obrázky, zvukové klipy a ručně psané poznámky v jednom prohledávatelném centru.
Představte si to jako digitální kartotéku, kde každá informace najde své správné místo. Webový clipper ukládá celé články nebo konkrétní části a zachovává přitom formátování. Díky pokročilým vyhledávacím funkcím už nikdy neztratíte recept, poznámky z jednání nebo skvělý nápad, který jste si zapsali ve 3 hodiny ráno.
Nejlepší funkce Evernote
- Vytvářejte dynamické poznámky kombinující text, obrázky, zvuk a soubory a organizujte je do personalizované hierarchie.
- Prohledávejte ručně psané poznámky a obrázky pomocí technologie optického rozpoznávání znaků (OCR), která čte text na obrázcích.
- Vytvářejte sdílené odkazy na poznámkové bloky a kontrolujte úrovně přístupu při spolupráci s členy týmu nebo klienty.
- Nahrávejte zvukové poznámky během psaní a udržujte dokonalou synchronizaci mezi zvukem a textem.
Omezení Evernote
- Pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Synchronizace je omezena na dvě zařízení v bezplatné verzi aplikace.
Ceny Evernote
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 010 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 275 recenzí)
Co říkají o Evernote skuteční uživatelé?
Tento Evernote používám s jednoduchým přístupem k vedení poznámkových bloků. Tato minimalistická struktura mi pomáhá udržovat pořádek, aniž by věci zbytečně komplikovala... Aplikace je jednoduchá a snadno použitelná, ale jako plnohodnotná náhrada tradičního poznámkového bloku nestačí. Chybějící nástroje omezují její funkčnost.
🔍 Věděli jste, že... ADHD patří mezi nejvíce dědičné psychiatrické poruchy, přičemž genetické faktory se podílejí na jeho vývoji přibližně z 70 % až 80 %.
5. Habitify (nejlepší pro budování konzistentních denních rutin)
Habitify přistupuje k vytváření návyků na základě datových analýz. Aplikace transformuje abstraktní cíle na konkrétní každodenní činnosti a zároveň sleduje váš pokrok pomocí podrobných analýz. Pomáhá vám vytvářet flexibilní plány návyků, které se přizpůsobují různým rutinám pro všední dny, víkendy nebo konkrétní dny.
Vytvořte si vlastní plány návyků, které budou v souladu s vaším přirozeným rytmem – ranní meditace, odpolední procházky, večerní čtení. Intuitivní rozhraní eliminuje zbytečné překážky při sledování návyků. Barevně odlišené pruhy a řady poskytují rychlou vizuální zpětnou vazbu o vaší důslednosti.
Nejlepší funkce Habitify
- Sledujte plnění návyků pomocí interaktivních grafů a objevte vzorce ve svém chování v průběhu času.
- Nastavte si spouštěče návyků založené na poloze, které vám připomenou, abyste provedli konkrétní akce v příslušných kontextech.
- Exportujte podrobné údaje o návycích a analyzujte svůj pokrok pomocí komplexních statistik a trendů.
- Vytvořte si vlastní skupiny návyků na základě různých oblastí života nebo konkrétních cílů, kterých chcete dosáhnout.
Omezení aplikace Habitify
- Aplikace nabízí omezené sociální funkce.
- Ve srovnání s podobnými aplikacemi nabízí Habitify méně přednastavených návrhů návyků, takže uživatelé musí ručně zadávat více vlastních návyků.
Ceny Habitify
- Zdarma
- Premium: 2,49 $/měsíc (účtováno ročně)
- Premium (doživotní): 59,99 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Habitify
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Vytvoření konzistentních rutin může pomoci osobám s ADHD zvládat příznaky, protože předvídatelnost pomáhá snižovat úzkost a zlepšovat soustředění.
6. RescueTime (nejlepší pro pochopení osobních vzorců produktivity)
RescueTime tiše sleduje tvoje digitální aktivity, aby odhalilo, jak skutečně trávíš svůj čas. Aplikace automaticky kategorizuje webové stránky a aplikace, které používáš, a ukazuje, které aktivity ti ubírají produktivní čas.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro sledování času běží RescueTime na pozadí a shromažďuje přesná data bez ručního zadávání. Dashboard transformuje surová časová data na praktické informace o vašich nejproduktivnějších hodinách, běžných rozptýleních a pracovních vzorcích.
Nejlepší funkce RescueTime
- Identifikujte hodiny s nejvyšší produktivitou pomocí automatického sledování vašich nejvíce soustředěných pracovních období.
- Blokujte rušivé webové stránky během soustředěných pracovních fází na základě svých osobních cílů produktivity.
- Porovnejte skóre produktivity v různých dnech a pochopte, jak vnější faktory ovlivňují vaši práci.
- Nastavte si vlastní upozornění, když trávíte příliš mnoho času v konkrétních aplikacích nebo kategoriích.
Omezení RescueTime
- Jeho mobilní aplikace byla kritizována za chyby a problémy s výkonem.
- Možnosti API tohoto nástroje jsou velmi omezené.
Ceny RescueTime
- Lite: Zdarma
- Premium: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
🔍 Věděli jste? Lidé s ADHD mohou být úspěšní na pracovišti, pokud absolvují potřebné školení. 61 % organizací poskytuje zaměstnancům školení v oblasti řízení projektů.
7. Trello (nejlepší pro vizuální plánování úkolů)
Trello kombinuje vizuální organizaci se správou úkolů prostřednictvím systému založeného na kartách. Každá tabule se stává plátnem, na kterém můžete přetahovat úkoly mezi různými fázemi dokončení. Vizuální povaha umožňuje okamžitě sledovat pokrok projektu – odhalit úzká místa, sledovat pohyb úkolů a pružně upravovat pracovní postupy.
Výjimečnou vlastností Trella je jeho přizpůsobivost díky Power-Ups – integracím, které vylepšují funkčnost, aniž by přetěžovaly uživatelské rozhraní. Tyto Power-Ups umožňují uživatelům podle potřeby přidávat další funkce a přizpůsobovat platformu konkrétním pracovním postupům.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly vizuálně pomocí přizpůsobitelných tabulek, které odrážejí vaše jedinečné fáze pracovního postupu.
- Přidejte ke kartám kontext pomocí kontrolních seznamů, příloh a komentářů.
- Automatizujte opakující se akce pomocí příkazů Butler, které reagují na konkrétní aktivity na tabuli.
- Vytvořte šablony pro opakující se projekty a zajistěte konzistentnost napříč různými pracovními postupy.
Omezení Trello
- Omezené možnosti reportingu
- Žádné vestavěné funkce pro blokování nebo sledování času
- Složité projekty vyžadují více tabulek
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně pro 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 410 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Trello je skvělý nástroj pro udržování organizace a sledování pokroku, který se mi osvědčil jako velmi účinný. Jeho hladká integrace s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive a Slack, zjednodušuje správu různých úkolů na jednom místě. Bezplatná verze je sice skvělá, ale některé užitečné funkce jsou k dispozici pouze v prémiové verzi. Bylo by hezké mít v bezplatném tarifu o pár možností víc.
🧠 Zajímavost: Kanban, populární metoda řízení projektů, na které je založena aplikace Trello, byla původně vyvinuta společností Toyota v 40. letech 20. století za účelem optimalizace výrobních procesů – dlouho předtím, než se stala nepostradatelným nástrojem pro produktivitu a řízení pracovních postupů!
8. Due (nejlepší pro zvládání úkolů, u nichž je důležitý čas)
Due bere připomínky vážně (opravdu vážně). Aplikace vám bude připomínat důležité úkoly, dokud je neoznačíte jako dokončené nebo nepřesunete na jiný termín.
Due vyniká svou jednoduchostí a spolehlivostí – žádné složité funkce pro správu úkolů, pouze čistá připomínková síla. Funguje offline, bezproblémově se synchronizuje mezi zařízeními přes iCloud nebo Dropbox a dokonce vám umožňuje přizpůsobit zvuky připomínek pro větší motivaci.
Funkce automatického odložení pomáhá spravovat frekvenci připomínek, aniž byste ztratili přehled o úkolech. Systém rychlého zadávání vám pomůže nastavit připomenutí během několika sekund, zatímco analýza přirozeného jazyka převede text jako „Zítra v 13:00 oběd“ na správně načasovaná upozornění. Navíc díky připomenutím založeným na poloze vám Due zajistí, že dostanete správné upozornění na správném místě.
Nejlepší funkce
- Vytvářejte automaticky se opakující připomenutí, která přetrvávají, dokud úkol nepotvrdíte nebo nepřesunete.
- Naplánujte si připomenutí pomocí přirozeného jazykového vstupu a získejte inteligentní návrhy pro běžné časové vzorce.
- Přizpůsobte intervaly připomenutí podle priority úkolů a svých osobních reakčních vzorců.
- Nastavte si spouštěče založené na poloze, které aktivují připomenutí, když dorazíte na určité místo nebo ho opustíte.
Omezení
- Uživatelé poukázali na nemožnost nastavit složité opakující se připomenutí, například takové, které se opakují každých několik hodin pouze v určitých časech během dne.
- Automatické rozpoznávání času a data v aplikaci může někdy nesprávně interpretovat vstupy uživatele.
Přiměřená cena
- Základní: Zdarma
- Premium: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pravidelné krátké přestávky mezi pracovními úkony pomáhají udržet mysl svěží a snižují riziko vyhoření. Zkuste použít poměr „práce-přestávka“, například 25 minut soustředěné práce následované 5minutovou přestávkou.
9. Brain Focus (nejlepší pro přizpůsobení intervalů soustředění)
Brain Focus je aplikace Pomodoro, která se přizpůsobí vašemu přirozenému pracovnímu rytmu a pomůže vám zůstat produktivní, aniž byste se vyčerpali. Umožňuje vám přizpůsobit pracovní a přestávkové intervaly podle vaší energie a požadavků úkolů, takže nemusíte zůstávat u výchozího cyklu Pomodoro 25/5, pokud vám nevyhovuje.
Brain Focus jde nad rámec jednoduchých časovačů a blokuje rušivé aplikace a oznámení během soustředěných sezení, aby vás udržel v koncentraci. Sleduje také historii vašich sezení a poskytuje podrobné statistiky, které vám pomohou analyzovat vaše pracovní návyky a v průběhu času vylepšit vaši produktivitu.
Nejlepší funkce Brain Focus
- Přizpůsobte si pracovní a přestávkové intervaly podle své energie a různých typů úkolů.
- Sledujte vzorce produktivity pomocí podrobných statistik o míře dokončení vašich soustředěných pracovních úseků.
- Vytvořte si různé přednastavené časovače pro různé činnosti, jako je studium, psaní nebo soustředěná práce.
- Exportujte data ze sezení zaměřených na soustředění, abyste mohli analyzovat trendy a optimalizovat svůj produktivní rozvrh.
Omezení Brain Focus
- Design rozhraní je poměrně jednoduchý.
- Funguje pouze na zařízeních s operačním systémem Android.
Ceny Brain Focus
- Zdarma
Hodnocení a recenze Brain Focus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Remember The Milk (nejlepší pro správu opakujících se úkolů)
Název aplikace Remember The Milk (RTM) vychází z jednoduchého, ale srozumitelného scénáře: zapomenutí na důležité úkoly, jako je například nákup mléka! Název odráží její hlavní poslání: pomáhat uživatelům snadno si pamatovat a spravovat každodenní povinnosti.
Kromě svého hravého názvu vyniká RTM také inteligentní správou seznamů a zpracováním opakujících se úkolů. Aplikace exceluje ve správě opakujících se úkolů – od jednoduchých denních připomínek až po složité vzorce, jako je „každý třetí čtvrtek“.
Chytré seznamy automaticky organizují úkoly podle vašich kritérií, zatímco výkonné vyhledávací příkazy pomáhají okamžitě filtrovat úkoly ve všech seznamech. Funkce sdílení a delegování úkolů je praktická jak pro osobní, tak pro týmové použití.
Nejlepší funkce aplikace Remember The Milk
- Vytvářejte dynamické seznamy, které automaticky třídí úkoly podle vámi zvolených kritérií, jako je priorita, termín splnění nebo štítky.
- Vytvářejte chytré seznamy, které automaticky organizují úkoly na základě vlastních kritérií a značek.
- Pomocí pokročilých vyhledávacích operátorů (např. dueBefore:today AND tag:urgent) můžete okamžitě najít relevantní úkoly ve všech seznamech.
- Pracujte na úkolech i bez připojení k internetu, s automatickou synchronizací, jakmile se znovu připojíte online.
Omezení aplikace Remember The Milk
- Design rozhraní aplikace působí poněkud zastarale.
- Nabízí omezené možnosti připojení souborů.
Ceny aplikace Remember The Milk
- Ročně: 49,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Remember The Milk
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Někdy může být tlak nekonečného seznamu úkolů s ADHD ohromující. Místo toho si vytvořte seznam „hotových“ úkolů, do kterého zaznamenáváte dokončené úkoly. Vizuální přehled o vašem pokroku může zvýšit motivaci a připomenout vám vaše úspěchy.
Chcete se zlepšit v sestavování seznamu priorit? Podívejte se na naše nejlepší tipy v tomto videu👇🏽
11. Brain. fm (nejlepší pro hudbu určenou k soustředění)
Brain. fm vytváří hudbu generovanou umělou inteligencí, která je speciálně navržená pro zvýšení soustředění a produktivity. Jde nad rámec běžné hudby na pozadí tím, že generuje zvukové kulisy pomocí umělé inteligence, které zlepšují kognitivní výkon.
Na rozdíl od statických playlistů Brain.fm upravuje každou skladbu v reálném čase na základě poslechových návyků a délky relace. To pomáhá udržet koncentraci a optimální vzorce mozkových vln pro různé duševní stavy.
Aplikace nabízí specializované zvukové kulisy pro soustředěnou práci, relaxaci a meditaci. Tyto zvukové stopy se řídí neuroakustickými principy, které stimulují specifické nervové vzorce a pomáhají uživatelům dosáhnout stavu hlubokého soustředění během několika minut.
Nejlepší funkce Brain.fm
- Vyberte si hudbu pro soustředění na základě vaší aktuální činnosti a požadovaného duševního stavu.
- Upravujte zvukové vlastnosti v reálném čase, abyste si udrželi optimální soustředění.
- Sledujte délku a efektivitu soustředěných pracovních období pomocí podrobné historie poslechu.
- Stáhněte si skladby pro poslech offline během cestování nebo při špatném připojení.
Omezení Brain.fm
- Omezená hudební rozmanitost
- Žádné funkce pro spolupráci
- Základní funkce mobilní aplikace
Ceny Brain.fm
- Měsíčně: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Ročně: 69,99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze Brain.fm
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Brain.fm?
Koupil jsem si to po jedné lekci. Binaurální rytmy jsem dlouho používal na vysoké škole a zdálo se, že mi pomáhají. Alespoň jsem byl produktivnější a dokázal se lépe soustředit, když jsem je poslouchal při práci na úkoly. Ať už je to placebo nebo ne, tyto zvuky mi pomáhají se soustředit.
🤝 Přátelské připomenutí: Místo toho, abyste se soustředili pouze na jeden úkol, střídejte několik zajímavých úkolů, abyste si udrželi tempo a zvýšili produktivitu bez vyhoření. Tato strukturovaná rozmanitost stimuluje váš mozek a zároveň vám umožňuje dosahovat pokroku.
Ztratili jste se v záložkách? ClickUp vás přivede zpět
Nalezení správného nástroje pro zvýšení produktivity má pro mozky s ADHD obrovský význam. Strukturované řízení úkolů, sledování návyků a chytré připomínky pomáhají snížit kognitivní zátěž a zlepšit soustředění.
Zatímco každý nástroj vyniká v určité oblasti, ClickUp vyniká jako dokonalé komplexní řešení, které nabízí výkonné funkce, které daleko přesahují základní správu úkolů.
ClickUp Brain využívá poznatky umělé inteligence, které pomáhají snadno stanovovat priority a organizovat práci, zatímco automatizace eliminuje opakující se úkoly, čímž šetří čas a duševní energii. Navíc jeho inteligentní kalendář nabízí přehledný a přizpůsobitelný způsob vizualizace úkolů, termínů a harmonogramů – vše na jednom místě.
Váš mozek pracuje rychle – stejně tak by měl pracovat i váš nástroj pro zvýšení produktivity. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅