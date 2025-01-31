9 nejlepších aplikací a softwaru GTD pro dokončení úkolů

Topíte se v moři poznámek na post-itech? Neustále přidáváte položky do nekonečného seznamu úkolů? Mít přehled o všech svých úkolech může být náročné, ale je možné se proměnit v produktivního workoholika. A klíčem k tomu může být metoda Getting Things Done (GTD).
David Allen, americký konzultant v oblasti produktivity, vyvinul přístup GTD k time managementu a produktivitě. Jádrem metody GTD je Allenovo přesvědčení, že čím více informací máte v hlavě, tím těžší je rozhodnout se, co dělat dál.
Metoda GTD vám poskytuje systém, díky kterému se zbavíte mentálních úkolů, zorganizujete své úkoly, stanovíte priority projektů a dosáhnete lepšího soustředění. Nyní se můžete stát superhvězdou produktivity.
Aplikace a software využívající metodu GTD vám mohou pomoci efektivně implementovat Allenův systém. V tomto článku se podíváme na nejlepší dostupné aplikace GTD, jejich nejlepší funkce, potenciální nevýhody, ceny a hodnocení.
Co je to software GTD?
Software GTD je digitálním doplňkem metody GTD. Jeho hlavním cílem je zbavit vás mentálního nepořádku, zvýšit vaši koncentraci a pomoci vám být efektivnější při plnění úkolů a projektů. Jedná se o software, který vám pomáhá zefektivnit vaše úsilí tím, že vám pomáhá zaznamenávat, organizovat a provádět úkoly.
Ačkoli existuje mnoho variant softwaru GTD, všechny obvykle obsahují systém správy úkolů. Tento systém vám pomůže vytvořit seznamy úkolů s prioritami a termíny.
Mnoho aplikací GTD se integruje s dalšími aplikacemi ve vašem technologickém stacku, jako je Google Kalendář, e-mailové aplikace a chatovací programy, aby vám pomohly zefektivnit vytváření a správu úkolů.
📮ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů svůj vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou. Funkce Task Priorities (Priority úkolů) aplikace ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům založeným na umělé inteligenci a vlastním značkám priorit aplikace ClickUp budete vždy vědět, co řešit jako první.
Co byste měli hledat v aplikaci pro správu úkolů?
Výběr perfektní aplikace GTD může výrazně ovlivnit vaši efektivitu a organizaci. Zde je několik tipů, na co se zaměřit, když začnete hledat řešení pro zvýšení produktivity:
- Intuitivní rozhraní, která se snadno ovládají a nabízejí rychlé způsoby přidávání a přiřazování úkolů.
- Správa úkolů, která usnadňuje vytváření, stanovení priorit, správu a přiřazování podle potřeby.
- Integrační možnosti, které vám umožní propojit se s jinými aplikacemi, jako je Google Kalendář, e-mailové aplikace a chatovací služby.
- Nástroje pro spolupráci, které vám umožní sdílet a delegovat úkoly s ostatními a spolupracovat na seznamu úkolů týmu.
Věnujte čas zvážení možností GTD aplikací, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
9 nejlepších aplikací GTD
Najdeme ty nejlepší GTD aplikace, které uvolní váš produktivní potenciál!
1. ClickUp
S ClickUp je využití metody Getting Things Done snazší než kdy dříve. Tato platforma pro správu projektů vyniká integrovaným systémem správy úkolů, takže rámec GTD působí jako její nedílná součást. Platforma ClickUp se rychle přizpůsobuje a umožňuje vám snadno přejít od správy osobního seznamu úkolů k dohledu nad složitými projekty.
K dispozici jsou rozsáhlé možnosti přizpůsobení a integrace a software se snadno integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu, přičemž nabízí spoustu příležitostí k vylepšení a doladění systému podle vašich potřeb.
Pokud chcete začít používat výkonnou platformu pro správu projektů ClickUp, podívejte se na šablonu ClickUp Getting Things Done. Šablona je v souladu s principy GTD a poskytuje vám místo, kde můžete zaznamenávat úkoly, stanovovat priority a provádět je s optimální efektivitou.
ClickUp navíc nabízí tarif Forever Free Plan, takže už nikdy nebudete muset pracovat bez robustních funkcí pro správu úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Díky několika zobrazením můžete úkoly v ClickUp zobrazit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje, včetně tabulek, seznamů, kalendáře, časové osy a dalších.
- Integruje se s více než 1 000 aplikacemi, takže ji můžete plně propojit se svým pracovním postupem.
- Díky snadným možnostem spolupráce mohou všichni společně pracovat na úkolech a projektech z jedné centralizované platformy.
- Přizpůsobené připomenutí vám zasílají upozornění v pravý čas a na správném místě, takže už nikdy nezmeškáte žádný úkol.
- Integrované funkce umělé inteligence (AI) vám pomohou vytvořit seznamy úkolů nebo akční položky ze shrnutí schůzek.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení nejsou (zatím!) k dispozici na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. OmniFocus
OmniFocus je software GTD s širokou uživatelskou základnou díky dodržování principů GTD. Tento software nabízí systém správy úkolů pro Mac a iOS, který vám umožňuje zaznamenávat, organizovat a prioritizovat vaše úkoly v intuitivním uživatelském rozhraní.
OmniFocus se synchronizuje se všemi vašimi zařízeními Apple, takže vaše úkoly jsou k dispozici bez ohledu na to, kde a jak pracujete. Software GTD má vynikající možnosti přizpůsobení, díky kterým si můžete pracovní prostor přizpůsobit podle svých preferencí, a je škálovatelný tak, aby vyhovoval potřebám jednotlivců i týmů.
Pro věrné uživatele Mac a iOS může toto komplexní softwarové řešení GTD zvýšit produktivitu a pomoci vám zůstat soustředění.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Vynikající systém správy úkolů s přizpůsobitelnými zobrazeními
- Možnost připojit k úkolům informace vám pomůže uchovávat data na jednom centrálním místě.
- Integrace se Siri pro hands-free správu úkolů na cestách.
Omezení OmniFocus
- Aplikace je určena pro Mac, takže uživatelé Windows a Androidu mohou mít pocit, že jsou opomíjeni.
Ceny OmniFocus
- Předplatné pro Mac, iPhone, iPad a web: 9,99 $/měsíc, automatické obnovení
- OmniFocus pro web: 4,99 $/měsíc
- Standardní licence pouze pro Mac: 49,99 $ jednorázová platba
- Pro licenci pouze pro Mac: 99,99 $ jednorázová platba
- Standardní licence pro iPhone nebo iPad: 49,99 $ jednorázová platba
- Licence pro iPhone nebo iPad Pro: 74,99 $ jednorázová platba
Hodnocení a recenze OmniFocus
- G2: 4,6/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (74+ recenzí)
3. Toodledo
Toodledo je oblíbený software GTD, který nabízí všestrannost při optimalizaci vaší produktivity. Můžete zaznamenávat, organizovat a spravovat své úkoly v přehledném a intuitivním rozhraní.
Aplikace GTD usnadňuje zadávání úkolů a umožňuje vám rychle stanovit priority každého úkolu. Flexibilita platformy se projevuje v atributech úkolů, kde můžete nastavit termíny a připomenutí, přidávat poznámky a spolupracovat s členy týmu. Díky tomu je snadné přizpůsobit pracovní postup vašim potřebám.
Toodledo nabízí dobré možnosti integrace a můžete jej propojit se svými oblíbenými aplikacemi a rozšířit tak jeho funkčnost. Jedná se o spolehlivé řešení pro zvýšení produktivity, které využívá metodu GTD.
Nejlepší funkce Toodledo
- Přizpůsobitelné atributy úkolů jsou skvělé pro přizpůsobení pracovního postupu vašim osobním preferencím.
- Funkce pro spolupráci usnadňují vytváření úkolů a jejich sdílení s členy týmu.
- Nabízí dobré možnosti integrace, takže můžete vytvořit ucelený GTD zážitek napříč několika platformami.
Omezení aplikace Toodledo
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za méně vizuálně přitažlivé než u jiných GTD aplikací na trhu.
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 3,99 $/měsíc
- Plus: 5,99 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,4/5 (49+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
4. SimpleTask
SimpleTask odstraňuje rušivé vlivy a nabízí správce seznamu úkolů s funkcemi, které jsou dostatečné pro dodržování metody GTD. V přehledném uživatelském rozhraní můžete rychle přidat úkol, označit ho, přiřadit mu prioritu a roztřídit do skupin.
Pomocí aplikace GTD můžete vytvářet připomenutí v kalendáři Apple a Google nebo nastavit připomenutí přímo v aplikaci. Sdílejte svůj seznam splněných úkolů s týmem pomocí funkce sdílení a pogratulujte si k produktivnímu dni.
Tato možnost je vhodná pro uživatele, kteří chtějí lehké řízení úkolů s minimalistickým designem.
Nejlepší funkce SimpleTask
- Rozhraní bez rušivých prvků pro maximálně efektivní správu úkolů
- Praktické možnosti značkování a filtrování usnadňují organizaci úkolů a přehled o tom, co je na vašem seznamu priorit jako další.
- Synchronizuje váš seznam úkolů napříč různými platformami, takže můžete mít všechny úkoly vždy aktuální, ať jste kdekoli.
Omezení aplikace SimpleTask
- Někteří uživatelé mohou být zklamáni nedostatkem funkcí, které jsou k dispozici v bezplatné aplikaci GTD.
Ceny SimpleTask
- Bezplatný nástroj GTD
Hodnocení a recenze SimpleTask
- G2: n/a
- Capterra: n/a
5. Evernote
Evernote slouží jako aplikace pro pořizování poznámek i jako aplikace pro organizaci. Fanoušci GTD ji mohou také použít ke správě své metodiky GTD, protože se jedná o robustní platformu pro zaznamenávání a správu informací. Mezi její funkce patří vytváření poznámek, webové výstřižky a ukládání dokumentů.
Navíc se synchronizuje se všemi vašimi zařízeními, takže máte vždy po ruce potřebné informace. Využijte ji jako digitální úložiště, které vám ulehčí od mentální zátěže, zaznamená úkoly a odškrtne všechny vaše práce.
Nejlepší funkce Evernote
- Skvělá pro přidávání informací k vašim úkolům, protože Evernote vám umožňuje přidávat text, multimédia a další obsah.
- Synchronizuje vaše informace napříč zařízeními, takže máte informace vždy po ruce, ať jste kdekoli.
- Díky široké škále možností použití může aplikace sloužit nejen jako platforma GTD.
Omezení Evernote
- Díky tolika funkcím se uživatelé, kteří hledají více vedenou GTD zkušenost, mohou cítit zahlceni.
Ceny Evernote
- Professional: 17,99 $/měsíc nebo 169,99 $/rok
- Týmy: 24,99 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
6. Nirvana pro GTD
Další možností softwaru pro správu úkolů pro nadšence GTD je Nirvana for GTD.
Aplikace GTD vám umožní rychle zaznamenat více úkolů a zároveň se soustředit na to, co je třeba dnes udělat. Úkoly můžete filtrovat podle času, místa, kde se právě nacházíte, a dokonce i podle toho, kolik mentální energie máte.
Elegantní rozhraní je také velmi uživatelsky přívětivé. Jedná se o skvělou aplikaci GTD, která vám pomůže přistupovat k úkolům s větší zenovou vyrovnaností.
Nejlepší funkce Nirvana pro GTD
- Díky metodě GTD, která je základem této aplikace, můžete snadno zaznamenávat, upřesňovat, organizovat a plnit své úkoly, aniž byste se cítili přetížení.
- Minimalistický design je atraktivní, aniž by působil dojmem, že postrádá funkce, a pomáhá vám soustředit se na další úkol.
- Přizpůsobitelné kontexty a tagy vám umožňují filtrovat více úkolů na základě osobních kritérií, abyste mohli vybrat správné úkoly ve správný čas.
Nirvana pro omezení GTD
- Ačkoli software GTD nabízí vynikající základní funkce metody GTD, nedostatek robustnějších funkcí může pokročilým uživatelům připadat nedostatečný.
Ceny Nirvana pro GTD
- Zdarma
- Pro: 3 $/měsíc, fakturováno ročně, nebo 5 $/měsíc, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze aplikace Nirvana for GTD
- Google Play: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Remember the Milk
Remember the Milk je aplikace GTD, která vám slibuje, že vám pomůže právě s tím: pamatovat si na mléko. Tato aplikace pro správu úkolů s bohatými funkcemi je ideální pro každodenní život a je dostatečně výkonná, aby vám pomohla zorganizovat vše od seznamu domácích úkolů až po složité pracovní projekty.
Spravujte úkoly, nastavujte připomenutí a určujte priority svých aktivit jediným kliknutím. Široká škála funkcí a krásné uživatelské rozhraní z něj dělají oblíbenou volbu pro příznivce metody GTD.
Nejlepší funkce aplikace Remember the Milk
- Upřednostňujte úkoly podle termínu splnění, priority nebo značek, abyste měli přístup k relevantním úkolům, když je potřebujete.
- Propojte ji s dalšími aplikacemi a službami, abyste maximalizovali efektivitu.
- Nastavte si připomenutí založená na poloze, která vám budou zasílat úkoly podle toho, kde se právě nacházíte, abyste už nikdy nezapomněli koupit mléko v obchodě.
Omezení aplikace Remember the Milk
- Aplikace může mít strmější křivku učení pro uživatele, kteří hledají přímočařejší systém správy úkolů.
Ceny aplikace Remember the Milk
- Zdarma
- Pro: 39,99 $/rok
Hodnocení a recenze aplikace Remember the Milk
- G2: 4,4/5 (16+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (56+ recenzí)
8. Todoist
Todoist je aplikace pro správu úkolů, která slibuje, že díky svému krásně navrženému rozhraní přinese pořádek do vašeho domova i práce. Můžete rychle stanovit priority úkolů a získat jasný přehled o všem, co potřebujete za den stihnout, včetně domácích, pracovních i osobních úkolů.
Funkce snadného sdílení zjednodušují odesílání a delegování úkolů ostatním, takže můžete dosáhnout více. Díky personalizovanému zobrazení úkolů a různým možnostem integrace je to aplikace pro metodu GTD, kterou můžete hladce přidat do svého pracovního postupu.
Nejlepší funkce Todoist
- Začněte psát své úkoly a integrovaná umělá inteligence vyplní zbytek.
- Automatické filtrování úkolů vám ukáže nejdůležitější priority dne, abyste mohli nejdříve vyřídit ty nejdůležitější věci.
- Pracovní prostory v rámci softwaru GTD vám umožňují oddělit pracovní, domácí a osobní úkoly.
Omezení aplikace Todoist
- Mnoho z nejlepších funkcí není v bezplatné verzi aplikace k dispozici, takže možná budete muset přejít na placenou verzi, abyste je mohli odemknout.
Ceny Todoist
- Plán pro začátečníky: zdarma
- Pro: 4 $/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 6 $/měsíc/člen, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
9. Everdo
Tento multiplatformní software GTD klade důraz na soukromí. Aplikace uchovává vaše informace ve vašem zařízení s end-to-end šifrováním. Protože vaše data zůstávají ve vašem zařízení, jsou vždy k dispozici offline, takže můžete pracovat i bez připojení k internetu.
Aplikace GTD nešetří ani na stylu a nabízí elegantní uživatelské rozhraní, které se snadno ovládá. Díky intuitivnímu rozhraní mohou noví uživatelé snadno spravovat své úkoly hned od začátku.
Nejlepší funkce Everdo
- Filtrujte své úkoly podle času a energie a získejte přizpůsobený seznam úkolů podle vaší dostupnosti.
- Správa úkolů, která specificky zahrnuje metodiku GTD
- Díky offline funkcionalitě můžete pracovat i bez připojení k internetu.
Omezení Everdo
- Minimalistické rozhraní nemusí být vizuálně přitažlivé pro uživatele, kteří touží po více než jen základních funkcích.
Ceny Everdo
- Zdarma
- Pro: 79,99 $
Hodnocení a recenze Everdo
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
