Notion vs Todoist: Který z nich je nejlepší nástroj pro správu úkolů?

Bez ohledu na velikost vašeho týmu je pro efektivní správu úkolů zásadní mít správné nástroje.
S tolika aplikacemi pro správu úkolů je těžké se rozhodnout, která je nejlepší. Notion a Todoist jsou dvě nejoblíbenější aplikace známé svou efektivitou.
Oba nástroje jdou nad rámec základních seznamů úkolů a nabízejí pokročilé funkce pro správu úkolů. Je však důležité učinit správnou volbu.
V tomto článku porovnáme Notion a Todoist, zhodnotíme jejich klíčové funkce a zvážíme klady a zápory, abychom vám pomohli vybrat tu správnou platformu.
Pomůžeme vám najít nástroj, který vám bude nejlépe vyhovovat. Zůstaňte s námi a představíme vám lepší možnost!
Co je Notion?
Notion je univerzální software pro správu pracovního prostoru a úkolů, který slouží k řízení, sledování, spolupráci a organizaci projektů.
Notion je výkonný nástroj, jakmile se naučíte přizpůsobovat a spravovat úkoly v rámci platformy. Nastavení Notionu s integracemi a přizpůsobením je složité, ale jakmile to zvládnete, tento nástroj vám pomůže ušetřit čas.
Flexibilita Notionu zlepšuje prioritizaci úkolů a výkon díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Funkce Notion
Notion je sice především nástroj založený na dokumentech, ale nabízí mnohem víc. Má funkce pro práci s poznámkami, modely pro správu úkolů, databáze, vysoce přizpůsobitelnou dynamiku, šablony, nástroje pro projekty a další.
Zde je stručný přehled nejlepších funkcí Notion pro správu úkolů:
Wikis
Team Wikis v Notion poskytuje vašemu týmu univerzální a organizovaný pracovní prostor pro centralizaci znalostí a dokumentace. Tato funkce je vysoce přizpůsobivá a má zjednodušené rozhraní, robustní vyhledávací funkci a možnost vizuálně přizpůsobit stránky pomocí emodži a obrázků na obálce.
Členové týmu mohou snadno přispívat do znalostní báze, aniž by potřebovali technické znalosti.
Funkce Synced Blocks v Notion zajišťuje, že váš obsah je konzistentně aktualizován na různých místech, což eliminuje zmatek s různými verzemi. Platforma se hladce integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Figma, Jira a GitHub.
Šablony
Notion nabízí neomezený přístup k hotovým šablonám, které nemusíte navrhovat od základu!
Ať už se jedná o základní stránku nebo kompletní projektový plán, Notion vám nabízí různé šablony vytvořené tvůrci v komunitě Notion, některé zdarma, jiné za poplatek.
Správa úkolů
Ačkoli správa úkolů může vypadat trochu složitě, Notion je velmi flexibilní. Experimentujte s nastavením spolupráce, přidávejte zaškrtávací políčka a snadno sdílejte zpětnou vazbu se svým týmem.
Vizualizujte své úkoly pomocí funkcí kalendáře, tabulky a kanbanové tabule v Notion.
Notion vám pomůže roztřídit seznam úkolů na úkoly s vysokou, střední nebo nízkou prioritou. Jděte ještě o krok dál a roztřiďte je podle různých kritérií, jako je priorita, kategorie a časový harmonogram, abyste zvýšili svou produktivitu.
Stav svých úkolů můžete také upravit pomocí připomínek, jako jsou k provedení, v procesu a dokončeno.
Integrace nástrojů
Notion nabízí rostoucí seznam oficiálních integrací a podporuje použití Notion API pro vlastní připojení.
Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira a Microsoft Office. Pokud váš oblíbený software není na seznamu, můžete požádat o vlastní integraci.
Pokud v určitém okamžiku budete potřebovat vlastní funkce pro branding, strategii nebo marketing, Notion API vám pomůže s přizpůsobenými řešeními.
Pořizování poznámek
Používejte Docs v Notion pro své denní záznamy do deníku nebo obecné poznámky. Uspořádejte a označte různé části svých poznámek do různých kategorií a formátů.
Vytvořte šablony pro správu projektů a databáze Notion, abyste měli lépe organizované poznámky a snadněji hledali informace.
Dokumenty můžete také sdílet se svým týmem, spolupracovat, navrhovat změny a přidávat komentáře. Navíc k dokumentům můžete připojovat obrázky, videa a odkazy.
Notion AI
Pokud chcete ušetřit čas při zvládání více priorit, Notion AI vám pomůže. Pomáhá vytvářet obsah, upravovat text, dělat si poznámky, shrnovat pasáže a mnoho dalšího.
Stejně jako jiné nástroje umělé inteligence, i Notion dokáže na základě vašich pokynů generovat osnovy blogových příspěvků a e-maily.
Přizpůsobitelné zobrazení databáze
Rozložení databáze Notion vám umožňuje přizpůsobit různé styly, formáty nebo struktury tak, aby odpovídaly vaší představivosti, pokud to je v rámci Notion.
Zobrazte si svou databázi jako tabuli, seznam, tabulku, časovou osu, kalendář nebo galerii. Můžete zobrazit nebo skrýt vlastnosti pro každý pohled, filtrovat, třídit a dokonce seskupovat položky podle libosti.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Co je Todoist?
Todoist zjednodušuje správu úkolů a funguje na různých platformách. Todoist nabízí užitečné doplňky, jako je integrace EverNote a DropBox, a navíc podporu přirozeného jazyka pro plánování projektů a úkolů.
Pokud chcete zlepšit efektivitu procesů ve vaší organizaci pomocí aplikace pro správu úkolů, Todoist je skvělou volbou. Nastavujte a upravujte termíny, štítky a komentáře.
Todoist je skvělý pro plánování opakujících se úkolů ve vaší denní rutině. Zatímco mnozí spoléhají na připomenutí, Todoist je vhodný nástroj, který vám připomene a pomůže vám zůstat na správné cestě.
S Todoistem je sdílení hračka; pozvěte členy týmu, kolegy a přátele, aby s vámi spolupracovali na vaší práci.
Propojte Todoist se svými pracovními e-maily a kalendáři a zefektivněte tak svůj pracovní postup. Todoist se snadno propojuje s e-maily a synchronizuje se s kalendáři, což umožňuje optimální plánování úkolů.
Platforma nabízí praktické šablony pro správu úkolů a produktivitu s přizpůsobitelnými úkoly, které můžete použít pro každodenní scénáře, jako je sledování projektů nebo programy schůzek.
Funkce Todoist
Díky funkcím Todoistu pro zvýšení produktivity můžete snadno udržovat pořádek, stanovovat priority svých úkolů a snadno je plnit.
Tento nástroj nabízí hladkou integraci aplikací, vizuální sledování pokroku, přizpůsobitelné zobrazení a uživatelsky přívětivé nástroje pro spolupráci, které usnadňují delegování a sdílení úkolů.
Zde je seznam nejlepších funkcí Todoistu pro správu úkolů:
Integrace softwaru
Todoist nabízí dokonalou jednoduchost. Tuto produktivní aplikaci snadno integrujete do svých stávajících pracovních postupů a nástrojů. Ať už chcete propojit oblíbené aplikace jako Google Calendar, Dropbox, Evernote a další, Todoist vám to umožní.
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste mohli vytvářet úkoly přímo z e-mailu nebo ukládat důležité soubory do seznamu úkolů? Todoist zajišťuje hladké fungování těchto integrací.
Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi; tyto integrace plynule zefektivňují váš pracovní postup, včetně Google Kalendáře, Evernote, Outlooku, AI Assistant a mnoha dalších.
Todoist nabízí Karma, vizuální způsob sledování vašeho pokroku v projektech a úkolech. Za dokončené úkoly získáváte karmické body a můžete si dokonce udržovat denní a týdenní sérii úkolů, což vám zajistí konzistentní plnění vašich úkolů.
Barevný graf vizuálně znázorňuje vaši tvrdou práci a poskytuje přehled o trendech vaší produktivity.
Personalizace
Přizpůsobte si zobrazení úkolů v Todoistu. Vyberte si mezi tabulkou ve stylu Kanban nebo jednoduchým seznamem.
Každá sekce má svůj sloupec v zobrazení tabule; v zobrazení seznamu je to jen dlouhý seznam. Úkoly můžete přetahovat, seskupovat a přidávat k nim štítky. Navíc můžete úkoly filtrovat podle přidělených osob.
Spolupráce
Delegujte úkoly, zjednodušte složitosti a usnadněte vizualizaci toho, jak jeden úkol plynule navazuje na druhý.
Využijte uživatelsky přívětivé rozhraní Todoist ke sdílení svého pokroku nebo úkolů.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc
- Starter Workspace: zdarma
- Business Workspace: 6 $/měsíc na uživatele
Notion vs. Todoist: Porovnání funkcí
Jak Notion, tak Todoist nabízejí působivé funkce pro správu úkolů.
Notion však vyniká svou rozsáhlostí, přizpůsobitelností a mnoha integracemi. Todoist naopak zachovává jednoduchost a vyniká ve sledování a monitorování priorit.
Podívejme se blíže na to, čím se Notion a Todoist liší. Zde je Todoist vs. Notion:
1. Integrované funkce a integrace
Díky integrovaným funkcím máte od samého začátku k dispozici všechny nezbytné nástroje, takže nemusíte hledat další aplikace pro základní úkoly.
Integrace pomáhá vašemu nástroji pro správu úkolů hladce spolupracovat s aplikacemi, které již používáte, jako je kalendář, chatovací aplikace a cloudové úložiště.
Jak si Notion a Todoist vedou v této kategorii? Podívejme se na to.
Notion se integruje s celou řadou softwaru a nástrojů. Najdete zde dostatek vestavěných funkcí a nechybí ani externí integrace.
Integrovaná funkce AI v Notion vám pomůže shrnovat poznámky, vytvářet úkoly, vylepšovat psaní a mnoho dalšího.
Naopak Todoist postrádá komplexní funkce, pro konkrétní úkoly se spoléhá na externí integrace a jako nástroj pro správu projektů má své nedostatky.
Pokud chcete používat AI s Todoistem, musíte integrovat externí software AI asistenta.
Závěr: Vzhledem k rozdílům ve vestavěných funkcích a integracích obou aplikací zde vítězí Notion.
2. Sledování pokroku
Funkce sledování pokroku vám umožní držet se plánu vašich úkolů a projektů a vidět, kam směřujete.
Zde je návod, jak vám Notion a Todoist mohou pomoci.
Sledování pokroku v Notion se zaměřuje především na změnu stavu úkolů, aby vám pomohlo sledovat vaše cíle.
Nezobrazuje vizuální průběh úkolů a postrádá denní přehledy pro zajištění konzistence.
S funkcí Karma od Todoistu získáte zábavnější a spolehlivější systém sledování pokroku.
Zahrnuje denní a týdenní série, které vás udrží na správné cestě a motivují k dokončení úkolů, a velkým plusem je vizuální znázornění vašeho pokroku.
Závěr: V tomto souboji Notion vs. Todoist vítězí Todoist.
3. Složité projekty a pracovní postupy
Nástroj pro správu úkolů zjednodušuje složité projekty a pracovní postupy tím, že je rozdělí na zvládnutelné kroky, přidělí odpovědnosti a zajistí, aby všichni byli na stejné vlně.
Zde je přehled toho, jak vám Notion a Todoist pomohou zvládnout složité projekty:
Notion
Díky jeho všestrannosti a schopnosti zvládat složité pracovní postupy a projekty získáte status „vše v jednom pracovním prostoru“.
Notion jde nad rámec úkolů a dokumentů; zvládá produktové roadmapy, rozsáhlou týmovou spolupráci, nastavení webových stránek a mnoho dalšího.
Todoist
Na druhou stranu, Todoist zefektivňuje správu úkolů a je vhodnější pro jednotlivce nebo malé týmy.
Závěr: Je to remíza. Pokud chcete jednoduché, přizpůsobitelné a minimalistické řešení pro správu úkolů, zvolte Todoist. Pokud však potřebujete robustní nástroj pro správu úkolů a projektů, zvolte Notion.
4. Přizpůsobené zobrazení a filtry
Přizpůsobené zobrazení a filtry vám umožňují zobrazit úkoly tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Nabízejí Notion a Todoist tyto možnosti přizpůsobení? Pojďme to zjistit.
Notion
Umožňuje vám přizpůsobit a zobrazit vaši databázi několika způsoby, například jako tabuli, seznam, kalendář, tabulku, časovou osu nebo galerii.
Todoist
Todoist má omezené možnosti přizpůsobení: kanbanovou tabuli a zobrazení seznamu.
Závěr: Notion je zde jasným vítězem.
Notion vs. Todoist na Redditu
Abychom pochopili preference lidí mezi Notion a Todoist, obrátili jsme se na Reddit.
Rychlé vyhledávání na Redditu na téma „Notion vs. Todoist“ odhaluje, že většina uživatelů se domnívá, že Notion nabízí lepší sadu nástrojů pro zpracování složitých úkolů. Zde je komentář z Redditu:
„Pokud chcete zpracovávat složité projekty s dokumentací, referenčními obrázky, kontrolními seznamy atd., jednoduchá aplikace pro úkoly, jako je Todoist, pravděpodobně nebude stačit a budete chtít použít něco jako Notion.“
Na druhou stranu, uživatelé Todoistu mají tendenci si myslet, že aplikace funguje nejlépe pro jednoduché úkoly. Jeden uživatel komentoval:
„Používám Todoist a musím říct, že je to efektivní nástroj pro správu úkolů, ale zjistil jsem, že selhává, když se ho pokusíte použít pro správu projektů nad rámec základní úrovně složitosti.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Notion a Todoist
ClickUp vám pomůže spojit projekty, úkoly a správu znalostí na jednom místě. Notion a Todoist vám pomohou spravovat pouze některé z vašich úkolů a potřeb v oblasti řízení projektů.
Ať už potřebujete integrovat jednoduché nebo složité API, prioritizovat úkoly, sledovat aktivity nebo spravovat úkoly pro malou nebo velkou firmu, ClickUp je vaší nejlepší volbou.
Poskytuje komplexní nástroje pro produktivitu, které umožňují spravovat projekty všeho druhu, sledovat pokrok a pořizovat podrobné poznámky.
ClickUp Docs
ClickUp Docs přímo konkuruje Notion a Todoist Docs. Můžete jej snadno přizpůsobit pomocí různých formátovacích režimů, jako jsou tabulky, obrázky, videa, bloky kódu, tlačítka, widgety a další.
Spolupracujte v reálném čase díky simultánní editaci, komentování a označování ostatních ve vašich dokumentech. Navíc můžete převést text dokumentu na úkol a přiřadit jej členům svého týmu.
Pokročilá nastavení oprávnění ClickUp vám umožňují kontrolovat soukromí vašich dokumentů, ať už je chcete mít soukromé, veřejné nebo chráněné. Sdílejte své dokumenty s spolupracovníky prostřednictvím odkazu nebo pozvánky.
ClickUp AI
ClickUp AI se stane vaším pomocníkem při psaní na cestách. Shrnuje, přepisuje a upravuje vaše dokumenty, aby vám usnadnil psaní. Rychle shrňte své schůzky a vytvořte seznam úkolů, které se promění ve vaše povinnosti.
ClickUp AI nabízí dokonce nové a kreativní nápady pro psaní. Jediným kliknutím za vás napíše a upraví blogové příspěvky.
Použijte ClickUp k brainstormingu nových obchodních nápadů a vypracování podrobného plánu realizace. Možnosti ClickUp AI jsou nekonečné.
ClickUp Notepad
ClickUp Notepad je ideálním místem pro rychlé zaznamenání nápadů, abyste na ně nezapomněli. Zapište si kód, myšlenky, odkazy nebo cokoli, co potřebujete, a uložte si to na později.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ na člena.
Začněte spravovat úkoly s ClickUp
Potřebujete efektivní aplikaci pro správu úkolů, abyste mohli držet krok se svými seznamy úkolů. Situace se komplikuje, když přidáte podúkoly a závislosti. Potřebujete aplikaci pro správu úkolů, která kombinuje komplexnost funkcí a jednoduchost designu.
Spojte širokou škálu nástrojů a softwaru do jedné platformy a zefektivněte své pracovní procesy s ClickUp ještě dnes. Ať už jde o rozdělení vašich dlouhodobých cílů na měřitelné úkoly nebo sdílení zpětné vazby o postupu úkolů s členy týmu, ClickUp vám pomůže se vším tímto a ještě mnohem více.