10 nejlepších alternativ k TickTick pro správu úkolů v roce 2025

Odškrtávání úkolů na seznamu věcí, které je třeba udělat, je jednou z jednoduchých, ale o to uspokojivějších radostí života! ?
Seznamy úkolů se v posledních letech značně vyvinuly – místo pera a kousku papíru máte nyní k dispozici špičkové digitální platformy, jako je TickTick, které vám pomohou dodržovat harmonogram a dokončit práci! ✔️✔️
TickTick nabízí neuvěřitelnou všestrannost jako nástroj pro správu osobních a pracovních úkolů. Můžete se na něj spolehnout, že rozdělí náročné projekty na zvládnutelné části, nastaví připomenutí, podpoří spolupráci týmu prostřednictvím sdílených seznamů a kalendářů a mnoho dalšího.
Ale co když TickTick nesplňuje všechny vaše požadavky? Naštěstí máte ještě další možnosti!
Prozkoumali jsme nejlepší alternativy k TickTick a vytvořili přehledné shrnutí jejich funkcí, výhod a nevýhod. Podívejte se na ně a najděte si perfektního pomocníka pro správu času a úkolů! ⏱️
Co byste měli hledat v alternativách k TickTick?
Při výběru dalšího nástroje pro správu úkolů, produktivity nebo projektového řízení byste měli věnovat pozornost následujícím funkcím:
- Prioritizace úkolů: Aplikace vám umožňuje prioritizovat úkoly, takže je snadné informovat všechny o blížících se termínech a cílech.
- Kategorizace úkolů: Nový nástroj by vám měl umožnit seskupovat, filtrovat a rychle vyhledávat vaše úkoly. To pomáhá rozdělit velký cíl na menší, zvládnutelné úkoly, zejména u složitých projektů.
- Automatizace: Aplikace by vám měla ušetřit čas automatizací opakujících se úkolů.
- Odhady času a sledování: Měli byste být schopni vizualizovat úkoly, nastavovat připomenutí a oznámení a sledovat pokrok, abyste se mohli soustředit na práci.
- Komplexní integrace: Aplikace by měla být integrovatelná s vaším stávajícím softwarem, ale zároveň by měla fungovat z jedné platformy, aby se zabránilo přepínání mezi různými kontexty.
- Reagující zákaznická podpora: Nejlepší platformy pro správu projektů poskytují rychlou pomoc prostřednictvím chatu a e-mailu pro spolupráci v reálném čase.
10 nejlepších alternativ k TickTick, které můžete použít
Existuje několik důvodů, proč uživatelé hledají alternativu k TickTick. Někteří chtějí rozsáhlejší bezplatný tarif, zatímco jiní preferují plynulejší rozhraní. Mnoho rostoucích startupů potřebuje výkonnější nástroj pro zvýšení produktivity, který zvládne větší pracovní zátěž v souvislosti s rozšiřováním jejich podnikání.
S ohledem na různé potřeby jsme vybrali 10 nejlepších alternativ k TickTick, z nichž každá nabízí řadu funkcí, které oživí váš pracovní den a zvýší vaši produktivitu. ?
1. ClickUp
ClickUp je jednou z nejlepších alternativ k TickTick pro zpracování složitých projektů a jako nástroj pro zvýšení produktivity jej používají někteří z největších hráčů na trhu, jako jsou Google, Netflix, Airbnb a Nike.
Tato platforma nabízí špičkové řešení pro správu úkolů s klíčovými funkcemi navrženými pro zvýšení produktivity a zefektivnění pracovních postupů. ClickUp není jen jednoduchý nástroj pro správu úkolů – jeho výkonné funkce pro stanovení priorit úkolů jsou díky systému barevného kódování, který usnadňuje identifikaci úkolů s nejvyšší prioritou, doslova uměním.
S AI asistentem ClickUp můžete být třikrát efektivnější při konkrétních pracovních postupech, protože vám dokáže shrnout úkoly nebo extrahovat akční položky z ClickUp Docs!
A co opakující se úkoly? ClickUp vám kryje záda!
Tato platforma vám umožňuje automatizovat prakticky cokoli – od běžných úkolů až po celé procesy – čímž šetří drahocenný čas a umožňuje vašemu týmu soustředit se na smysluplnější práci. S ClickUp je nastavování a sledování cílů hladké.
Pokud pracujete s více členy týmu, můžete také převést komentáře na úkoly a zajistit, že se při komunikaci neztratí žádná důležitá informace! Dobrou zprávou je, že nemusíte být velká společnost s propracovanými procesy a pracovními postupy, abyste mohli využívat výhody ClickUp.
A pokud jste malá firma, startup nebo freelancer, využijte funkce seznamu úkolů této platformy, abyste měli přehled o svém pracovním vytížení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poznámkový blok pro kontrolní seznamy a seznamy úkolů
- Integrované šablony pro efektivní správu seznamů úkolů a úkolů
- Více zobrazení pro přehled o úkolech (např. zobrazení seznamu, Kanban nebo tabulky)
- Nativní sledování času
- Tabule a myšlenkové mapy pro vizualizaci vašich nápadů a jejich přeměnu na úkoly
- Rozsáhlé možnosti automatizace
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi a nástroji pro spolupráci
- Přizpůsobitelné připomenutí a oznámení pro sledování úkolů
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují přehledy o sledování času za obtížně čitelné.
- Bohatá nabídka funkcí může vést k náročnějšímu osvojování aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o cenový plán přizpůsobený vašim potřebám.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Todoist
Todoist, oblíbený miliony uživatelů, včetně takových gigantů jako Amazon, Facebook a Disney, nabízí uživatelsky přívětivé prostředí pro správu úkolů s přehledným designem a jednoduchým rozhraním.
Jak název napovídá, Todoist je funkční aplikace pro správu úkolů zaměřená na jednoduchost. Mezi její funkce patří opakující se termíny, štítky úkolů, priority a mobilní aplikace pro všechna zařízení. S prémiovou verzí získáte připomenutí, motivy a spolupráci na úkolech prostřednictvím e-mailu. ?
Zpracování přirozeného jazyka v Todoistu vám umožňuje rychle vytvářet, označovat a prioritizovat úkoly pomocí jednoduchých příkazů. Platforma nabízí více než 50 šablon pro různé potřeby – od sledování reklamních kampaní až po zaškolování nových zaměstnanců!
Aplikace Todoist, původně navržená pro jednotlivé uživatele, nyní rozšiřuje své funkce, aby vyhovovala malým týmům. Na rozdíl od ClickUp má však tato aplikace pro správu úkolů omezenou sadu funkcí, takže někteří uživatelé mohou Todoist považovat za vhodnější pro osobní použití.
Nejlepší funkce Todoist
- 85 integrací (můžete si vytvořit vlastní pomocí API)
- Rozsáhlá knihovna šablon
- Zpracování přirozeného jazyka
- Sdílení souborů a produktů na více než 10 platformách
- Barevné kódování dostupné pro úrovně priority v rámci platformy seznamu úkolů
Omezení Todoist
- Na rozdíl od jiných nejlepších alternativních nástrojů neumožňuje přiřadit více osob k jedné úloze.
- Omezené typy zobrazení: například není k dispozici zobrazení kalendáře
- Někteří firemní uživatelé mohou považovat jeho funkce za omezené.
Ceny Todoist
- Zdarma
- Výhody: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 6 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Taskade
Taskade je robustní aplikace pro tvorbu osnov, která byla vyvinuta s ohledem na týmy, zejména ty, které pracují na dálku. S Taskade může váš tým využít sílu umělé inteligence k:
- Přidávejte úkoly, i opakující se, pomocí přirozeného jazyka (například „připomeň mi každý pátek“).
- Organizujte a přeskupujte úkoly
- Vytvářejte vlastní šablony
Taskade je nabitý funkcemi, které zjednodušují pořizování poznámek a vytváření výkonných seznamů úkolů a projektů. Každý tým nebo projekt dostane vyhrazený pracovní prostor, který umožňuje členům týmu pracovat a chatovat ve stejném okně – rozlučte se s nepořádkem a přivítejte soustředěnou týmovou práci! Navíc je k dispozici Kanban tabule pro vizuální přehled o pracovní zátěži vašeho týmu, takže je snadné vidět, kdo co dělá a kdy. ?
Taskade vyniká jako nástroj pro správu úkolů zaměřený na týmovou spolupráci a vizuální plánování, ale mohl by využít několik dalších nativních integrací, aby přilákal více uživatelů.
Nejlepší funkce Taskade
- Vyhrazené pracovní prostory
- Funkce úkolů založené na umělé inteligenci
- Zpracování přirozeného jazyka
- Spolupráce v reálném čase pomocí zpráv a videochatů v aplikaci
- Odpočítávací časovače pro správu času
- Přehled ve stylu Kanban
Omezení Taskade
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Relativně málo nativních integrací
Ceny Taskade
- Zdarma
- Starter: 4 $/měsíc pro 3 uživatele
- Plus: 8 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Výhody: 19 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Podnikání: 49 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Ultimate: 99 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
4. OmniFocus
OmniFocus, který je součástí skupiny Omni Group, je především správce úkolů navržený pro ekosystém Apple. Nabízí specializované edice pro uživatele iPhone a hladce se integruje se Siri. Přidávejte úkoly pomocí hlasových příkazů a sledujte, jak se okamžitě objeví ve vašem seznamu úkolů OmniFocus! ?
OmniFocus se neomezuje pouze na vytváření úkolů. Umožňuje vám organizovat úkoly do projektů, označovat je pro snadné vyhledávání a přidávat podrobné poznámky pro kontext. Integrované perspektivy nabízejí různé úhly pohledu na vaše úkoly v závislosti na tom, na co se chcete zaměřit.
Například funkce Forecast zobrazuje vaše nadcházející úkoly a události v kalendáři chronologicky, takže máte jasný přehled o svém dni nebo týdnu.
Nejlepší funkce OmniFocus
- Zahrnuje funkce Siri
- Offline přístup
- Šifrovaná synchronizace napříč všemi zařízeními pro správu projektů
- Hromadná úprava pro výběr více úkolů a jejich úpravu najednou
Omezení OmniFocus
- Většina funkcí funguje pouze na zařízeních Apple.
- Omezené funkce pro spolupráci
Ceny OmniFocus
- Pro web: 4,99 $/měsíc
- Pro předplatné: 9,99 $/měsíc
- Standardní licence V3: 49,99 $ – jednorázová platba
- Licence V3 Pro pro iPhone a iPad: 99,99 $ – jednorázová platba
- Licence V3 Pro: 99,99 $ – jednorázová platba
Hodnocení a recenze OmniFocus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
5. MeisterTask
Cítili jste se někdy přemoženi obrovským úkolem, nevěděli jste, kde začít, a neustále jste pochybovali, zda vám něco neuniklo? Funkce více kontrolních seznamů aplikace MeisterTask rozdělí tyto přemožující úkoly na zvládnutelné části a zajistí, že vám neunikne žádný detail.
Představte si, že se snažíte zvládnout řadu úkolů pro mapování procesů, z nichž každý má svůj vlastní termín a podúkoly. MeisterTask vám umožňuje přidat více akčních položek, abyste mohli organicky sledovat svůj pokrok. Ano, správně – ty úkoly, které jste nestihli dokončit, na vás budou zírat přímo z vaší projektové tabule! ?
Díky integrovanému časovému trackeru MeisterTask můžete sledovat, jak dlouho trvá každý úkol, a optimalizovat výkonnost svého týmu. Platforma však umožňuje pouze jednoho přiděleného pracovníka na jeden úkol, což může narušit vaše plány spolupráce.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Jednoduchý nástroj pro správu úkolů, který se integruje s více než 5 000 dalšími aplikacemi přes Zapier.
- Snadné nastavení úkolů/podúkolů pro lepší organizaci
- Integrovaný časový tracker
- Více možností přizpůsobení
Omezení MeisterTask
- Mohlo by být více možností pro nastavení opakujících se úkolů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že systém třídění úkolů není příliš pokročilý a postrádá funkci stanovení priorit.
Ceny MeisterTask
- Základní: zdarma
- Výhody: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
6. Toggl
Toggl nabízí dva produkty pro optimalizaci vaší práce: Toggl Track pro sledování času a Toggl Plan pro plánování práce a správu úkolů.
Toggl Plan vám umožňuje plánovat, přiřazovat a sledovat úkoly na časové ose pomocí několika kliknutí nebo rychlého přetažení. Umožňuje vám také vizualizovat pracovní plán vašeho týmu a zobrazit potenciální překryvy, pokud se přiřazení úkolů střetává s jinými projekty, volnem nebo svátky.
Toggl Plan zjednodušuje komunikaci tím, že centralizuje všechny informace související s úkoly, přílohy souborů, kontrolní seznamy a zpětnou vazbu. Integruje se také s Toggl Track, což poskytuje snadný způsob, jak měřit čas strávený nad úkoly v rámci Toggl Plan.
Mobilní aplikace Toggl pro iOS a Android vám umožňují spravovat úkoly na cestách, ale je třeba poznamenat, že nemají všechny funkce.
Nejlepší funkce Toggl
- Barevně odlišené milníky
- Jednoduchý, uživatelsky přívětivý design
- Mobilní aplikace
- Vizuální správa pracovního zatížení
- Přizpůsobené pracovní postupy úkolů
Omezení aplikace Toggl
- Omezené možnosti integrace
- Prohlížení předchozích záznamů může být komplikované
Ceny Toggl
- Toggl Track Free
- Toggl Track Starter: 9 $/měsíc na uživatele
- Toggl Track Premium: 18 $/měsíc na uživatele
- Toggl Track Enterprise: Kontaktujte Toggl pro individuální cenový plán
- Toggl Plan Team: 8 $/měsíc na uživatele
- Toggl Plan Business: 13,35 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Toggl
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
7. Evernote
O oddané fanouškovské základně, kterou si Evernote získal jako aplikace pro pořizování poznámek, již víme, ale platforma se nyní vyvinula v komplexní nástroj pro správu úkolů. Jeho nově zavedená funkce Tasks zahrnuje pořizování poznámek a plnění úkolů –přidávejte úkoly přímo do svých poznámek, takže není třeba přecházet mezi aplikací pro pořizování poznámek a samostatným správcem úkolů. ?
Funkce pro spolupráci jsou k dispozici uživatelům, kteří si předplatí dražší tarify. Můžete přidělovat úkoly, sledovat jejich průběh a dokonce propojit své poznámky s dalšími nástroji pro spolupráci, jako jsou Google Drive, Gmail, Outlook, Slack a Microsoft Teams.
Funkce správy úkolů v Evernote jsou pravděpodobně nejvhodnější pro ty, kteří jej již používají k pořizování poznámek. Bezplatná verze této platformy však zaostává za tím, co nabízejí jiné nástroje pro správu času.
Nejlepší funkce Evernote
- Rychlé nastavení opakujících se úkolů
- Efektivní třídění a filtrování úkolů
- Offline přístup
- Snadno se integruje s platformami pro spolupráci, jako je Microsoft Teams.
- Vyhledávání klíčových slov v obrázcích, dokumentech a souborech PDF
Omezení Evernote
- Synchronizace může být pomalá
- Drahé ve srovnání s podobnými řešeními
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 19,99 $/měsíc na uživatele, minimálně dva uživatelé
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
8. SmartTask
SmartTask má mnoho funkcí – v jednom místě spojuje správu úkolů, správu projektů a funkce CRM. Je navržen hlavně pro správu vzdálených pracovníků a plánování zaměstnanců.
SmartTask má intuitivní systém správy úkolů – úkoly můžete přidávat přímo v aplikaci nebo prostřednictvím přeposílání e-mailů. Můžete dokonce specifikovat závislosti pro související úkoly, které musí být dokončeny v určitém pořadí.
Díky připomenutím na mobilních zařízeních, počítačích a e-mailech platforma zajišťuje, že vám neunikne žádná důležitá úloha. Její systém značek vám umožňuje filtrovat podobné úkoly napříč různými projekty. Přeskupování úkolů je díky funkci drag-and-drop velmi jednoduché.
Čas strávený nad úkoly můžete sledovat ručně nebo pomocí časovače, který je však k dispozici pouze jako placená funkce. SmartTask v současné době nabízí 13 nativních integrací.
Nejlepší funkce SmartTask
- Pokročilé filtrování úkolů
- Komunikační funkce, jako jsou komentáře k úkolům, chatování a videokonference
- Pět přizpůsobitelných zobrazení
- Sledování času dostupné pro platící uživatele
Omezení aplikace SmartTask
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za trochu komplikované.
- Mobilní aplikace mohou někdy vykazovat zpoždění.
- Omezené nativní integrace
Ceny SmartTask
- Navždy zdarma
- Premium: 7,98 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10,98 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Podrobnosti získáte u společnosti SmartTask.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze SmartTask
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
9. Google Tasks
Google Tasks je k dispozici jako bezplatná samostatná aplikace pro Android a iOS a je elegantně integrován do prostředí Google Workspace na webu.
Tento uživatelsky přívětivý nástroj vám umožňuje třídit, spravovat a označovat úkoly jako splněné v různých seznamech. Kromě toho vám umožňuje převádět zprávy z Google Chatu na úkoly, označovat prioritní úkoly a organizovat je do seznamů.
Google Tasks zvyšuje svou užitečnost tím, že vám umožňuje nastavit připomenutí pomocí hlasových příkazů přes Google Assistant.
Ačkoli se nemůže pochlubit celou řadou pokročilých funkcí, jeho jednoduchý design z něj činí dostupnou volbu pro ty, kteří hledají základní, ale efektivní nástroj pro správu úkolů.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Součást ekosystému pro spolupráci Google Workspace
- Úkoly se zobrazují v postranním panelu Gmailu.
- Umožňuje převádět chatové zprávy na úkoly
- Funkce pro stanovení priorit úkolů
Omezení aplikace Google Tasks
- Chybí možnosti přizpůsobení
- Vyžaduje přístup k internetu a účet Google.
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- TrustRadius: 7,9/10 (více než 40 recenzí)
10. Any. do
Ať už spravujete osobní úkoly nebo vedete týmový projekt, Any. do vám bude oporou. Používejte jej jako seznam úkolů s neomezeným počtem úkolů a podúkolů – prémioví předplatitelé mohou také vytvářet opakující se úkoly a označovat je barevnými štítky.
Pro týmy jsou k dispozici funkce pro spolupráci a správu projektů. Můžete přiřazovat úkoly a podúkoly, sdílet termíny a diskutovat s členy svého týmu v reálném čase díky funkci chatu.
Úkoly můžete synchronizovat na všech svých zařízeních a organizovat je podle priority a kategorie. Připomenutí Any.do fungují s Amazon Alexa, Google Assistant a Siri, ale musíte si dvakrát zkontrolovat termín splnění – pokud nebudete opatrní, každý úkol, který přidáte, může mít termín splnění dnes!
Any. do nejlepší funkce
- Více než 100 šablon pracovních postupů
- Synchronizujte připomenutí napříč různými zařízeními
- Úkoly označené barevnými značkami
- Propojení s více než 5 000 aplikacemi přes Zapier
Any. do omezení
- Někteří uživatelé považují za nevhodné, že výchozí termín splnění nových úkolů je „dnes“.
- Mazání dokončených úkolů může být zdlouhavé
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 3 $/měsíc
- Týmy: 5 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
Najděte nejlepší alternativu k TickTick pro váš tým
Žonglování s úkoly je jako pasení koček – může to být naprosto divoké! ?
Aplikace pro správu úkolů přicházejí na pomoc a mění chaotické úkoly v symfonii produktivity. Naše nejlepší alternativy k TickTick jsou v tomto příběhu bezpochyby superhrdinové!
Vyberte si jednu z nich a budete připraveni okamžitě využít ninja triky pro stanovení priorit, kouzla spolupráce, čarodějnictví sledování času a super síly integrace! ?