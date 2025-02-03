10 nejlepších alternativ k Things 3 pro správu úkolů v roce 2025

Na Things 3 se nám líbí tři věci: přehledné uživatelské rozhraní, několik integrací kalendáře a to, že zní jako trilogie klasických filmů o monstrech – viděl někdo Things 1 a 2? ?♀️
Ale i naše oblíbené věci mají své mouchy a Things 3 není výjimkou. Přístupnost, ceny, celková funkčnost a nedostatek funkcí pro spolupráci jsou u Things 3 velkým nedostatkem.
Tak co budete dělat?
Hledáte alternativu, která dokáže vyplnit všechny mezery ve funkcích – a ještě něco navíc. A my jsme tu, abychom vám pomohli!
S tolika aplikacemi pro zvýšení produktivity, které jsou k dispozici, může být hledání jinde velmi náročné. Pomůžeme vám vybrat si z této krátké seznamu devíti nejlepších alternativ k Things 3.
Co byste měli hledat v alternativě k Things 3?
Things 3 je k dispozici pouze v ekosystému Apple, což znamená, že k jeho používání potřebujete Mac, iPhone nebo iPad. A protože neexistuje webová aplikace, můžete ke svým seznamům úkolů přistupovat pouze ze svých zařízení, nikoli z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu.
Ačkoli Things 3 nevyžaduje žádné průběžné předplatné, neexistuje ani bezplatná verze této aplikace. Navíc budete muset zaplatit samostatný poplatek za každé ze svých zařízení iOS (49,99 $ za přidání do Macu, 19,99 $ za přidání do iPadu a 9,99 $ za přidání do iPhonu nebo Apple Watch, celkem tedy 80 $).
Aplikace také neobsahuje žádné funkce pro spolupráci, takže je vhodnější pro jednotlivce než pro týmy. I jednotlivci, kteří se snaží naplánovat dovolenou na pláži se svými nejlepšími přáteli, možná budou muset hledat jinde, aby se všichni shodli. ?️
Když hledáme nejlepší alternativu k Things 3, chceme aplikaci, která má podobné přednosti, ale méně nevýhod. Zde je náš seznam funkcí a vlastností, které by měla nabízet každá dobrá aplikace pro správu úkolů:
- Uživatelsky přívětivý design
- Šablony seznamů úkolů pro rychlé nastavení
- Webová aplikace
- Funkce pro spolupráci
- Bezplatné nebo cenově dostupné tarify
10 nejlepších alternativ k Things 3, které můžete použít
Toto je několik našich oblíbených alternativ k Things 3. Ačkoli žádná z nich není zabalena v hnědém papírovém obalu svázaném provázkem, těchto devět aplikací nabízí silnou kombinaci výše uvedených funkcí a zahrnuje možnosti pro uživatele iOS, Android a Microsoft.
1. ClickUp
ClickUp není jen nástroj pro správu úkolů, je to celá sada nástrojů. ?️
Zatímco aplikace pro seznamy úkolů jsou určeny pro jednotlivce a nástroje pro správu projektů jsou určeny pro týmy, ClickUp je určen pro oba. Jeho výkonné funkce se přizpůsobí projektům všech velikostí. Ať už se snažíte zorganizovat hledání bytu nebo uvedení produktu na trh, ClickUp vám s tím pomůže.
Tato platforma nabízí kreativní prostory, jako jsou ClickUp Whiteboards a Docs, kde můžete brainstormovat své nápady, a projektové tabule, kde můžete vytvářet vnořené seznamy úkolů a přiřazovat je ostatním členům.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní, které zahrnuje funkci drag-and-drop a stovky dynamických funkcí pro správu úkolů, jako jsou tagy, kontrolní seznamy a vlastní pole, můžete organizovat svůj pracovní postup podle svých představ. A díky desktopovým, webovým a mobilním aplikacím ClickUp pro iPhone nebo Android budete mít přístup ke své práci, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce
- Knihovna šablon ClickUp s více než 1 000 předem připravenými zdroji pro jakékoli použití, včetně šablony pro správu úkolů a šablony Getting Things Done, díky nimž rychle nastavíte svůj seznam úkolů.
- ClickUp Docs je ideální pro brainstorming a organizaci vašich úkolů v ClickUp. Pokud používáte metodu řízení úkolů Getting Things Done (GTD), Docs vám pomůže udržet pořádek během fáze zachycování nápadů.
- Funkce pro spolupráci vám umožňují přiřazovat úkoly a termíny splnění jiným lidem. Můžete také zanechávat komentáře, chatovat a společně upravovat dokumenty.
- Integrované sledování času vám pomůže vizualizovat, jak dlouho trvají různé úkoly, a činit informovanější rozhodnutí o termínech v budoucnosti.
- Díky integraci můžete snadno propojit svůj seznam úkolů ClickUp s aplikací Apple, Outlook nebo Google Calendar.
Omezení
- Vzhledem k tomu, že ClickUp má tolik přizpůsobitelných funkcí, může být pro nové uživatele náročné se s ním naučit pracovat.
- Ne všechny funkce ClickUp jsou k dispozici v bezplatném tarifu.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 8 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 720 recenzí)
2. Workflowy
Mottem Workflowy je „jednodušší způsob organizace vaší práce“. Jednoduchost je zdaleka největší předností Workflowy.
Tato aplikace pro správu úkolů vám umožňuje vytvářet vnořené seznamy s odrážkami, takže můžete své nadřazené úkoly uspořádat do jednoho seznamu a poté každý bod rozdělit na podúkoly přidáním vnořeného seznamu pod hlavní úkol.
Můžete pokračovat v rozdělování bodů do dalších podbodů, takže můžete přidávat podúkoly, pod-podúkoly, pod-pod-podúkoly a tak dále.
Workflowy je k dispozici jako webová aplikace, desktopová aplikace pro Windows, MacOS a Linux a mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
Nejlepší funkce
- Díky jednoduchému designu je tato aplikace neuvěřitelně snadná na používání, bez nutnosti učení se nebo dlouhého spouštění.
- Intuitivní funkce pro spolupráci vám umožňují pozvat kohokoli do vašeho seznamu sdílením odkazu a každému ze svých spolupracovníků můžete udělit oprávnění pouze pro prohlížení nebo pro úpravy.
Omezení
- Workflowy má omezené možnosti formátování, což může znesnadnit rozlišení jednotlivých úkolů na první pohled.
- Uživatelské rozhraní není typu „ukázat a kliknout“ jako u mnoha jiných aplikací v tomto seznamu a pro efektivní používání této platformy možná budete muset naučit se různé klávesové zkratky.
Ceny
- Základní: zdarma
- Pro: 4,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
3. Úkoly Google
Pokud již používáte Google Workspace, pak by se Google Tasks mohl snadno hodit do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Zatímco uživatelé si dříve stěžovali, že Google Tasks postrádá některé klíčové funkce, které nabízejí jiné seznamy úkolů (například synchronizaci s aplikací kalendáře), nedávné aktualizace přinesly významná vylepšení. Tato aplikace tedy skutečně ztělesňuje mantru „Pokud se ti to nepodaří napoprvé…“. ?
Nyní se všechny úkoly, které dostanete přes Gmail, schůzky, které přidáte do Kalendáře Google, nebo připomenutí, která nastavíte přes Asistenta Google, přidávají do aplikace Úkoly v reálném čase. Už tedy nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi. ?
Nyní, když se podíváte do Google Tasks, uvidíte všechny své denní úkoly na jednom místě. Protože je tato aplikace vyvinuta společností Google, je skvělá pro uživatele Androidu, ale nabízí také aplikace pro iOS a stolní počítače.
Nejlepší funkce
- Pokud již používáte ekosystém Google, synchronizace v reálném čase s dalšími aplikacemi Google usnadňuje organizaci všech vašich úkolů na jednom místě.
- Funkce sdílení podobné sdílení v Google Docs vám umožňují pozvat ostatní, aby si prohlíželi nebo upravovali vaše seznamy.
- Kanbanové tabule vám umožňují sledovat pokrok vašich úkolů nebo organizovat seznamy úkolů podle témat.
Omezení
- Google Tasks je rozhodně aplikace pro seznamy úkolů, nikoli nástroj pro správu projektů. Neobsahuje kalendáře pro správu projektů a jeho funkce nejsou dostatečně pokročilé pro organizaci složitých projektů.
- Pokud používáte více než jeden účet Google, například oddělený pracovní a osobní účet, nebudete moci zobrazit všechny své úkoly na jednom místě. Budete muset zkontrolovat každý účet Google spojený s účtem Tasks zvlášť.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. 2Do
2Do je aplikace pro správu úkolů s bohatými funkcemi a uživatelským rozhraním, které obdivují i designéři.
I přes možnost třídit, filtrovat, přidávat značky, přidávat umístění, nastavovat časová rozmezí a hromadně upravovat, jednou z nejvíce působivých věcí na 2Do je to, že tolik funkcí dokáže pojmout do tak přehledného rozvržení. ?
Tuto aplikaci můžete použít k vytvoření jednoduchého seznamu úkolů nebo podobného Things 3, můžete ji použít k implementaci plánu produktivity Getting Things Done (GTD), kde zaznamenáváte své nápady a stanovujete priority své práce.
2Do se prezentuje jako osobní správce úkolů a je jednoznačně navržen pro individuální produktivitu, nikoli pro produktivitu týmu. Tato aplikace je určena pro samotáře tohoto světa. ?
Je také ideální pro uživatele Mac. Tato platforma začínala jako aplikace pro správu úkolů pouze pro zařízení Mac a iOS, ale nyní je k dispozici také jako aplikace pro Android. Verze pro stolní počítače je stále k dispozici pouze pro MacOS.
Nejlepší funkce
- Oznámení založená na poloze vám připomenou úkoly, jako je „nakoupit potraviny“ nebo „vyzvednout věci z čistírny“, kdykoli se nacházejí v blízkosti a lze je snadno splnit.
- Pokročilé funkce plánování usnadňují nastavení opakujících se úkolů v jakékoli frekvenci, kterou si přejete.
- Díky pokročilému vyhledávání můžete plánovat více projektů a stovky úkolů současně, aniž byste ztratili přehled o jediném z nich.
Omezení
- Cenový model aplikace 2Do je velmi podobný cenovému modelu aplikace Things 3, což znamená, že neexistuje bezplatná verze. Zaplatíte jednorázový poplatek a získáte přístup k instalaci programu až na pět zařízení.
- Neobsahuje žádné funkce pro spolupráci, takže nemůžete pozvat ostatní, aby upravovali vaše seznamy nebo přidělovali úkoly.
Ceny
- Licence pro jednoho uživatele: 49,99 $
- Licence pro více uživatelů: 149,99 $
Hodnocení a recenze
- G2: 3,5/5 (2+ recenze)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
5. Gone
Pokud je gamifikace jediný způsob, jak se můžete přesvědčit k čemukoli, chápeme to. Někdy všichni potřebujeme trochu extra motivace. Aplikace Gone vám tuto motivaci poskytne tím, že funguje jako odpočítávací časovač v produktivní hře. ⏱️
Jakmile přidáte úkol, bude ve vašem seznamu k dispozici pouze 24 hodin, než zmizí. Splňte všechny své úkoly a vyhrajte den.
Dostanete upozornění, když se úkoly chystají zmizet, abyste je mohli stihnout včas. A na konci týdne získáte skóre, které ukazuje, kolik procent úkolů jste splnili do 24 hodin. Tento systém vám dá lepší představu o tom, kolik toho můžete za den stihnout, a pomůže vám postupně rozvíjet lepší schopnosti řízení pracovní zátěže.
Nejlepší funkce
- Gamifikační prvek této aplikace vás může motivovat k dokončení více úkolů.
- Jednoduchý design kontrolního seznamu je snadno použitelný a nevyžaduje žádné učení.
- 24hodinová časová osa vám pomůže soustředit se na každodenní úkoly a vyhnout se přetížení.
Omezení
- Gone je k dispozici pouze jako mobilní aplikace pro zařízení iOS. Není k dispozici pro stolní počítače ani pro Android a budete k ní mít přístup pouze ze svého iPhonu nebo iPadu, nikoli z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
- Zmizení úkolů může vést k tomu, že některé položky z vašeho seznamu úkolů zapomenete nebo je budete muset zadávat opakovaně, než je dokončíte.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Akiflow
Tato aplikace je určena pro supertaskery. ?
Akiflow je stejně tak software pro plánování úkolů jako seznam úkolů a pomáhá vám sledovat vaše úkoly a kalendář zároveň. Integruje se také s dalšími nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Asana, Trello, Jira a Todoist, takže můžete importovat své úkoly z více platforem a pomocí Akiflow je organizovat, prioritizovat a plánovat.
Tato aplikace je skvělou volbou pro uživatele, kteří chtějí mít extrémně podrobný přehled o svých dnech. Je k dispozici jako webová aplikace nebo jako desktopová aplikace pro Mac nebo Windows. Mobilní aplikace pro iOS a Android jsou momentálně v beta testování.
Nejlepší funkce
- Funkce blokování času vám umožňuje přetahovat položky ze seznamu úkolů do kalendáře a okamžitě naplánovat každý úkol.
- Funkce doručené pošty a kalendáře zjednodušuje proces shromažďování a plánování úkolů tím, že zobrazuje seznam úkolů a kalendář vedle sebe.
- Díky integraci můžete importovat úkoly z nejčastěji používaných aplikací, jako jsou Slack, Gmail, Notion a ClickUp, takže strávíte méně času sestavováním seznamu úkolů.
Omezení
- Ačkoli je k dispozici sedmidenní bezplatná zkušební verze, neexistuje žádný bezplatný tarif a měsíční poplatky jsou ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu úkolů vysoké.
- Mnoho uživatelů považuje tyto funkce za vhodnější pro správu úkolů než pro správu projektů, takže pokud plánujete komplexní týmové projekty, možná budete potřebovat jiný nástroj.
Ceny
- Měsíční tarif: 24,99 $ za měsíc
- Roční plán: 14,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
7. Microsoft To Do
V roce 2015 koupila společnost Microsoft Wunderlist, jednu z nejoblíbenějších aplikací pro správu úkolů té doby. Převzala klíčové funkce Wunderlistu, integrovala je do aplikace Microsoft To Do a první aplikaci nahradila aplikací To Do, která je integrována do ekosystému Microsoft 365.
Pokud tedy vše, co děláte, probíhá v tomto ekosystému, pak se Microsoft To Do symbioticky zapojí do vašeho pracovního postupu.
Tento program dobře spolupracuje s Microsoft Planner a Outlookem a automaticky přidává úkoly přiřazené v Planneru nebo označené e-maily v Outlooku do vašeho seznamu úkolů. Ačkoli je tato aplikace nejvhodnější pro uživatele 365, je k dispozici také pro iOS nebo Android.
Nejlepší funkce
- Rozložení této aplikace se velmi podobá dennímu plánovači, takže si budete moci vizualizovat svůj den a týden předem v známém formátu.
- Plánování opakujících se úkolů je snadné, a to i v případě vlastního harmonogramu.
- Na úkolech můžete spolupracovat tím, že je přiřadíte jiným lidem přímo z aplikace To Do nebo z aplikace Microsoft Planner.
Omezení
- Ačkoli aplikace To Do nabízí některé možnosti přizpůsobení vizuálního rozvržení, jsou tyto možnosti omezené a mnoho uživatelů si stěžuje, že aplikace neobsahuje dostatek pokročilých funkcí pro formátování.
- Aplikace nemá vestavěný kalendář, takže své úkoly můžete zobrazit pouze ve formě seznamu.
Ceny
- Zdarma
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 750 recenzí)
8. Taskade
Taskade se pohybuje na pomezí mezi aplikací pro správu osobních úkolů a aplikací pro správu týmových projektů – s funkcemi, které se nacházejí někde mezi těmito dvěma. ?♂️
Je to dobrá volba pro jednotlivé superuživatele nebo malé týmy. Velké týmy však mohou shledat, že funkce nejsou dostatečně robustní.
Pokud jste někdo, kdo většinou konzultuje svůj seznam úkolů z mobilního zařízení, pak si zamilujete nativní design aplikace Taskade. Běží rychle a má možnosti pro widgety, které vám pomohou vizualizovat vaše úkoly a průběh projektu.
Mobilní aplikace je k dispozici pro iOS nebo Android. K dispozici jsou také desktopové aplikace pro Mac, Windows a Linux a rozšíření pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge.
Nejlepší funkce
- Taskade usnadňuje správu vašich pracovních i osobních úkolů v jedné aplikaci s oddělenými oblastmi pro každou část vašeho života.
- Funkce pro spolupráci zahrnují nejen možnost přiřazovat úkoly kolegům, ale také funkci videohovorů v aplikaci, která vám umožní chatovat tváří v tvář.
- Nabízí výkonné funkce pro pořizování poznámek při brainstormingu a dokumentaci nebo pro fázi zachycování v rámci procesu Getting Things Done.
- Funkce pro správu úkolů
Omezení
- Taskade nabízí pouze několik integrací, takže většinu úkolů budete muset přidat ručně, místo aby se importovaly automaticky.
- Mnoho uživatelů uvádí, že by uvítali více možností přizpůsobení a že rozhraní působí přeplácaně.
Ceny
- Zdarma
- Starter: 4 $ měsíčně
- Plus: 8 $ měsíčně
- Pro: 19 $ měsíčně
- Podnikání: 49 $ měsíčně
- Ultimate: 99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
9. Todoist
Todoist je snadno použitelná aplikace pro správu úkolů, která je jednoduchá, přehledná a organizovaná.
Můžete si vytvořit základní denní seznam úkolů nebo přidat více projektů a pro každý z nich vytvořit samostatný seznam úkolů. K dispozici jsou jednoduché funkce sdílení. Můžete také pozvat další osoby do svých projektů a delegovat úkoly na členy rodiny nebo členy týmu.
Tato aplikace funguje s celou řadou strategií osobní produktivity, včetně GTD a techniky Pomodoro. I když ji můžete použít také k organizaci jednoduchých týmových projektů, je to spíše nástroj pro správu úkolů než nástroj pro správu projektů.
Todoist je k dispozici jako desktopová aplikace pro Mac, Windows nebo Linux, mobilní aplikace pro iOS nebo Android a rozšíření pro prohlížeče Chrome, Firefox, Edge a Safari.
Nejlepší funkce
- Pomocí přirozeného jazyka můžete vytvořit nový úkol nebo vlastní opakující se plán jednoduše zadáním toho, co máte na mysli.
- Funkce Projekty vám umožňuje vytvářet samostatné seznamy úkolů pro pracovní život, osobní život a další kategorie.
- Funkce Karma vám umožňuje vizuálně sledovat vaši produktivitu pomocí grafů a tabulek, které zobrazují míru dokončení vašich úkolů.
Omezení
- Připomenutí nejsou k dispozici v rámci bezplatného tarifu.
- Omezené integrace ztěžují propojení s vaším e-mailem, kalendářem nebo aplikacemi pro pořizování poznámek.
Ceny
- Plán pro začátečníky/startující: zdarma
- Pro Plan: 4 $ měsíčně
- Business Plan: 6 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (760+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 250 recenzí)
10. TickTick
TickTick je oblíbená aplikace pro správu úkolů, která pomáhá jednotlivcům i týmům zůstat organizovaní a produktivní. S TickTickem mohou uživatelé vytvářet seznamy úkolů, nastavovat připomenutí, plánovat úkoly a spolupracovat s ostatními.
Nejlepší funkce
- Integrovaný časovač Pomodoro
- Připomenutí plánů spolu s upozorněními založenými na poloze
- K dispozici pro iOS (iPhone a iPad) a Android.
Omezení
- Žádná nativní synchronizace kalendáře
- Omezené možnosti integrace
- Bezplatná verze je omezena pouze na 99 úkolů (škoda, že to není alespoň kulaté číslo ?).
Ceny
- Základní tarif lze upgradovat na tarif Premium za 27,99 $ ročně.
Hodnocení a recenze
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Najděte správnou náhradu za Things 3
