10 alternativ a konkurentů Akiflow v roce 2025

V dnešním rychle se měnícím světě je více než kdy jindy důležité mít správné nástroje pro efektivní stanovení priorit, plánování a zvyšování produktivity.
Možná jste se dosud spoléhali na Akiflow, aby všechny úkoly proběhly hladce, nebo možná hledáte zcela nový nástroj, který zvýší vaši efektivitu.
Ať už je váš výchozí bod jakýkoli, nabídka nejlepších alternativ k Akiflow je bohatá a rozmanitá. Od výkonných nástrojů s mnoha funkcemi až po minimalistické skvosty – existuje řešení šité na míru každé potřebě.
Připoutejte se a vydejte se s námi na cestu po nejlepších nástrojích, které vám pomohou předefinovat správu úkolů a kalendáře.
Co byste měli hledat v alternativách Akiflow?
Než se ponoříte do moře alternativ k Akiflow, je důležité přesně určit, co hledáte. I když má každý jedinec své jedinečné požadavky, existují určité univerzálně vyhledávané vlastnosti, které mají nejlepší alternativy Akiflow:
- Snadné použití: Upřednostňujte platformy s intuitivním a uživatelsky přívětivým rozhraním, protože právě to může být rozdílem mezi plynulým řízením úkolů a frustrujícími překážkami.
- Integrace: V našem propojeném digitálním ekosystému musí vaše kalendářová aplikace a další pracovní nástroje plynule komunikovat mezi jednotlivými úkoly. Ať už se jedná o synchronizaci s Google Kalendářem nebo spolupráci na Slacku, hladká integrace může výrazně zlepšit váš pracovní postup.
- Rozmanité pohledy: Různé úkoly vyžadují různé pohledy. Zatímco seznam může fungovat pro každodenní úkoly, kalendářový pohled poskytuje vizuální časovou osu, která je zásadní pro časově omezené projekty a termíny.
- Šablony: Proč začínat od nuly, když můžete začít hned? Šablony přizpůsobené pro různé scénáře vám ušetří hodiny času při nastavování, takže se můžete soustředit na plnění úkolů.
- Přizpůsobitelnost: Pracovní postupy každého člověka jsou odlišné. Špičková alternativa k Akiflow se přizpůsobí vašemu stylu, takže nemusíte měnit své návyky, abyste se přizpůsobili nástroji.
- Funkce AI: Díky umělé inteligenci můžete očekávat užitečné návrhy, automatické kategorizace a celkové zvýšení produktivity.
Proč při zvažování alternativy Akiflow klást důraz na tyto funkce? Jednoduše proto, že jsou navrženy tak, aby posílily produktivitu a efektivitu.
10 nejlepších alternativ Akiflow, které můžete použít
V rozsáhlé nabídce alternativ Akiflow se snadno ztratíte. Jste tu proto, abyste našli to nejlepší, a my to respektujeme. Vybral jsme pro vás seznam špičkových nástrojů, které vám pomohou zefektivnit vaši produktivitu. S těmito vynikajícími alternativami Akiflow už se nemusíte spokojit s „dobrým“. Pojďme se podívat, v čem vynikají!
1. ClickUp
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který byl navržen tak, aby zefektivnil veškerou práci na jednom místě. Tento nástroj, vytvořený jak pro týmy, tak pro jednotlivce, zajišťuje, že všichni jsou sladěni a pracují s maximální produktivitou. Pro ty, kteří jsou obeznámeni s Akiflow, je přechod na ClickUp hračkou.
Platforma nabízí známé funkce a navíc umožňuje snadno stanovovat priority projektů. Zobrazení kalendáře poskytuje přehled o všech vašich úkolech, termínech a událostech. Spojte to s šablonou kalendáře ClickUp a získáte nástroj, který vám pomůže zefektivnit váš rozvrh a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zlepšete organizaci své práce pomocí úkolů ClickUp.
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení a tisíce integrací pro přístup ke všem nástrojům z jedné platformy.
- Globální časovače úkolů, které lze sledovat z jakéhokoli zařízení, okna, aplikace nebo úkolu
- Bezplatné a dostupné zdroje nápovědy, webináře a online podpora
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace pokroku na první pohled
- Funkce importu pro snadný import úkolů z jiných aplikací, jako jsou Asana, Monday.com, Wrike a další.
- ClickUp AI, asistent pro psaní, který generuje shrnutí, vytváří akční položky, navrhuje obsah a mnoho dalšího.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují počáteční fázi učení za poněkud náročnou.
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. SimpleTask
SimpleTask je ideální volbou pro správu času. Vychází z přesvědčení, že jednoduchost je vrcholem sofistikovanosti, a nabízí přehledný, přehledný prostor, kde se můžete soustředit na svůj seznam úkolů.
Nebudete se ztrácet v nesčetných funkcích, ale to neznamená, že jako alternativa k Akiflow něco postrádá. Pokrývá všechny základní funkce a zajišťuje, že zůstanete produktivní, aniž byste se cítili přetížení. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a dokazuje sílu minimalismu v aplikacích pro produktivitu.
Nejlepší funkce SimpleTask
- Snadno použitelné a přehledné rozhraní
- Soustřeďte se na to, co je nejdůležitější, díky funkcím pro stanovení priorit úkolů, jako je blokování času. Potřebujete další pomoc? Podívejte se na tyto tipy pro zvýšení produktivity.
- Nastavte si připomenutí svých úkolů
- Používejte jej na jakémkoli zařízení
- Inspirováno nejlepšími aplikacemi pro denní plánování
- Spolupracujte bez námahy
- Používejte režim offline pro nerušené soustředění
Omezení SimpleTask
- Omezené integrace ve srovnání s významnějšími platformami
- Žádné návrhy AI ani vylepšené funkce
- Jako bezplatný nástroj bez placených tarifů může být pro rozsáhlé potřeby projektového řízení příliš jednoduchý.
Ceny SimpleTask
- Zdarma
Hodnocení a recenze SimpleTask
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Spike
Spike boří zažité stereotypy o konvenčních aplikacích pro zvýšení produktivity. Spojením snadnosti používání aplikací pro zasílání zpráv s formální strukturou e-mailů vrací konverzaci zpět do práce. Rozhraní této alternativy Akiflow působí moderně, svěže a zábavně. Pro ty, kteří hledají odklon od tradičních e-mailových klientů a trochu neformálnosti, je Spike jasnou volbou.
Nejlepší funkce Spike
- E-maily, úkoly a kalendáře na jednom místě
- Chatujte, spolupracujte a sdílejte, aniž byste opustili svou doručenou poštu.
- Najděte cokoli rychle díky pokročilému vyhledávání
- Udržujte vše přehledně uspořádané ve svém seznamu úkolů.
- Soustřeďte se na důležité e-maily díky funkcím pro prioritní zpracování doručené pošty.
- Použijte synchronizaci kalendáře, abyste nikdy nezmeškali žádnou událost.
- Organizujte své úkoly pomocí integrovaného seznamu úkolů. Zde je podobné srovnání aplikací se seznamem úkolů, pokud potřebujete jiný nástroj tohoto typu.
Omezení Spike
- Formát konverzačních e-mailů nemusí vyhovovat každému.
- Vyžaduje změnu v tom, jak tradičně vnímáte e-maily.
- Omezené funkce nástroje pro správu projektů
Ceny Spike
- Zdarma
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Spike
- G2: 4,7 z 5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 40 recenzí)
4. KosmoTime
KosmoTime není jen o správě úkolů – je o jejich maximalizaci. Díky zavedení konceptů z neurovědy vybízí uživatele k přeměně úkolů na specializované relace. To podporuje hlubokou práci, minimalizuje rozptýlení a zvyšuje koncentraci. Pokud chcete dokončit více úkolů za kratší dobu a využít plný potenciál svého mozku, KosmoTime může být tajnou zbraní, kterou jste hledali.
Nejlepší funkce KosmoTime
- Úkoly založené na relacích podporují soustředěnou práci
- Upřednostněte svou práci podle svého času díky integrovanému kalendáři.
- Odstraňte rušivé vlivy pomocí časového blokování
- Seskupte podobné úkoly pro větší efektivitu
- Zapište si své myšlenky a proměňte je v úkoly pomocí integrovaných poznámek.
- Vytváření úkolů jedním kliknutím vám pomůže pracovat rychleji.
- Dostupné kdekoli, kde pracujete, díky rozšíření pro prohlížeč
Omezení KosmoTime
- Novinka na trhu, takže méně rozsáhlých uživatelských recenzí
- Přístup k úkolům založený na relacích nemusí vyhovovat pracovnímu postupu každého.
- Některé základní funkce jsou dostupné pouze za poplatek.
Ceny KosmoTime
- Zdarma
Hodnocení a recenze KosmoTime
- G2: 4,6/5 (12+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (4+ recenze)
5. Kalendář rutinních úkolů
Routine Calendar je alternativou k Akiflow, která využívá sílu návyků a má za cíl proměnit vaše každodenní úkoly v druhou přirozenost. Je založen na předpokladu, že důsledné rutiny připravují cestu k dosažení velkých cílů. Díky vizuálně přitažlivému rozhraní vám nejen umožňuje nastavit připomenutí úkolů, ale také vás motivuje k tomu, abyste je začlenili do svého každodenního života. Pokud chcete vytvořit trvalé návyky, které vedou k úspěchu, Routine Calendar slibuje, že bude vaším věrným spojencem.
Nejlepší funkce kalendáře Routine
- Nastavte si úkoly, které se opakují každý den, a vytvořte si tak návyky.
- Hladce se propojí s dalšími oblíbenými kalendářovými službami, jako je Google Calendar, pouhými několika kliknutími.
- Snadné rezervování schůzek
- Pomocí časového blokování si vytvořte rutiny pro rána, večery nebo konkrétní pracovní bloky.
- Sledujte svůj pokrok v plnění úkolů a udržujte konzistentnost.
- Jemné pobídky, které vám pomohou dodržovat vaše rutiny a plnit úkoly
- Získejte přehled o své konzistentnosti na první pohled
- Díky integraci s dalšími aplikacemi a softwarem pro správu cílů, jako je Google Calendar, můžete své úkoly sladit s většími cíli.
Omezení rutinního kalendáře
- Omezené možnosti softwaru pro správu úkolů mimo rutinní nastavení
- Možná nebude vhodný pro složité projekty.
- Někteří uživatelé považují tuto aplikaci za zaměřenou spíše na návyky než na komplexní řízení projektů.
Ceny za rutinní kalendář
- Zdarma
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Routine Calendar
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Toodledo
Toodledo je veteránem ve světě produktivity a může se pochlubit dlouhou tradicí excelence. Nabízí vše od základních seznamů úkolů až po pokročilé funkce pro správu úkolů. Díky jeho bohaté historii můžete těžit z alternativy Akiflow, která byla v průběhu času vylepšena a zahrnuje zpětnou vazbu uživatelů a nejnovější trendy v oblasti produktivity. Je univerzální a spolehlivý.
Nejlepší funkce Toodledo
- Přizpůsobte si jej svým potřebám pouhými několika kliknutími.
- Uspořádejte si úkoly, nápady, seznamy a plány
- Používejte Habit Tracker, abyste se udrželi v kondici.
- Sdílejte úkoly, přidělujte povinnosti a spolupracujte s více účty.
- Používejte alarmy, abyste nikdy nezmeškali důležité úkoly.
- Pracujte na svých úkolech bez přerušení díky offline přístupu nebo potlačte rušivé vlivy pomocí časového blokování, když musíte být online.
- Rychle zaznamenávejte úkoly na cestách pomocí rozšíření prohlížeče Toodledo.
Omezení Toodledo
- Rozhraní může některým uživatelům připadat zastaralé.
- Pro nové uživatele může mít strmější křivku učení.
- Pro pokročilé funkce je nutné předplatné.
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 3,99 $/měsíc
- Plus: 5,99 $/měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,4/5 (49+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
7. Evernote
Evernote přesahuje rámec pouhého pořizování poznámek. Jedná se o komplexní alternativu Akiflow, která je navržena tak, aby zachycovala nápady, dokumentovala poznámky z jednání, spravovala úkoly a ukládala informace. Jeho prostředí bohaté na funkce vám umožňuje zapisovat nápady, ukládat články z webu a dokonce skenovat dokumenty. Je to digitální ekvivalent multifunkčního nástroje pro úkoly, který vám zajistí, že budete mít vše, co potřebujete, na dosah ruky.
Nejlepší funkce Evernote
- Do svých poznámek můžete přidávat text, náčrtky, fotografie, zvukové soubory a další.
- Ukládejte a organizujte obsah z webu
- Integrace s Google Kalendářem
- Rychle začněte s úkoly díky předem připraveným formátům poznámek
- Vyhledávat lze dokonce i ručně psané poznámky.
- Synchronizujte úkoly na všech zařízeních
- Přechod na bezpapírovou kancelář je díky skenování dokumentů snadný.
- Spolupracujte se svým týmem a organizujte pracovní úkoly
Omezení Evernote
- Nejedná se primárně o nástroj pro správu kalendáře nebo úkolů, takže mu mohou chybět některé pokročilé funkce.
- Někteří uživatelé považují ceny za pořizování poznámek za poněkud vysoké.
- Občas jsou hlášeny problémy se synchronizací mezi zařízeními.
- Dražší cenové plány než jiné nástroje v této kategorii
Ceny Evernote
- . Profesionální: 17,99 $/měsíc nebo 169,99 $/rok
- Týmy: 24,99 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
8. Calendly
Calendly je řešením nekonečných e-mailových konverzací, které se snaží najít vhodný termín schůzky. Zjednodušuje schůzky a správu harmonogramu a umožňuje uživatelům vybrat si termíny, které vyhovují jejich kalendářům. Odstraňuje neustálé přepisování s Google Kalendářem a zavádí efektivitu do nastavení schůzek. Calendly je závanem čerstvého vzduchu pro profesionály, kteří žonglují s více schůzkami nebo konzultacemi, a zajišťuje hladké plánování, které ušetří čas pro jiné úkoly.
Nejlepší funkce Calendly
- Přizpůsobte si svou dostupnost pro různé typy událostí v kalendáři.
- Automaticky detekuje a přizpůsobuje se časovým pásmům
- Hladce rezervujte schůzky pomocí kalendáře Google, Outlook, Office 365 a iCloud.
- Koordinujte dostupnost týmu
- Posílejte připomenutí, následné zprávy a další
- Vložte na svůj web nebo použijte personalizovaný odkaz
- Zajistěte si, že nebudete mít naplánované schůzky těsně za sebou.
Omezení Calendly
- Zaměřeno na schůzky a plánování, nejedná se o komplexní nástroj pro správu úkolů.
- Bezplatná verze má omezené typy událostí v kalendáři.
- Některé integrace vyžadují vyšší úroveň tarifů.
Ceny Calendly
- Základní: Zdarma
- Essentials: 8 $ za místo/měsíc
- Profesionální: 12 $ za místo/měsíc
- Týmy: 16 $ za místo/měsíc
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7 z 5 (1 581+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 617+ recenzí)
9. Nook Calendar
Nook Calendar jako alternativa k Akiflow přináší to nejlepší z obou světů – správu úkolů a plánování schůzek. Jeho moderní rozhraní nabízí plynulý zážitek a umožňuje vám sledovat úkoly a zároveň zajistit, aby se perfektně hodily do vašeho dne.
Díky snadné funkci drag-and-drop je úprava a přeplánování úkolů zcela bezproblémová. Nook Calendar je ideální volbou pro ty, kteří chtějí mít komplexní přehled o svém dni, s task managerem a schůzkami vedle sebe. Navíc se integruje s Google Calendar!
Nejlepší funkce kalendáře Nook
- Rychle zaznamenávejte úkoly do svých seznamů úkolů spolu s událostmi.
- Podívejte se na denní, týdenní, měsíční a agendové zobrazení svých schůzek.
- Snadné plánování schůzek pomocí drag and drop
- Sdílejte více kalendářů nebo konkrétní události a úkoly
- Využijte chytré návrhy k nalezení optimálních časů schůzek
- Mějte přehled o svém rozvrhu a nastavte si připomenutí pro každý úkol.
- Nastavte si opakující se události a už se o ně nemusíte starat
Omezení kalendáře Nook
- Je relativně nový, takže může mít méně integrací.
- Omezeno na funkce související s kalendářem
- Možná nebude vyhovovat uživatelům, kteří hledají pokročilý nástroj pro správu projektů nebo úkolů.
Ceny kalendáře Nook
- Zdarma
Hodnocení a recenze Nook
- G2: N/A
- Capterra: 5/5 (1+ recenze)
10. Habitify
Habitify je více než jen alternativa k Akiflow – je to dlouhodobý společník. Zaměřuje se na pěstování trvalých návyků a klade důraz na důslednost a vytrvalost v každodenních procesech. Uživatelům nejen připomíná jejich návyky, ale také je motivuje pomocí vizuálních grafů pokroku a sérií. Pokud se snažíte začlenit pozitivní rutiny do svého každodenního života, Habitify vám bude sloužit jako vodítko.
Nejlepší funkce Habitify
- Sledujte své návyky pomocí vizuálně přitažlivých grafů.
- Používejte na více platformách, od mobilní aplikace po webovou verzi a dokonce i nositelná zařízení.
- Využijte funkci časovaných návyků pro návyky, které vyžadují stanovenou dobu trvání.
- Získejte denní dávku inspirace
- Zamyslete se nad svou cestou v režimu deníku.
- Využijte tmavý režim pro noční sovy.
- Nikdy nepřerušujte řetězec s nastavenými připomenutími
Omezení Habitify
- Zaměřuje se hlavně na sledování návyků, takže nejde o širší správce úkolů určený k úspoře času.
- Některé prémiové funkce jsou dostupné pouze za poplatek.
- Pro některé uživatele se může jevit jako příliš specializovaný.
Ceny Habitify
- Zdarma
- Placená verze: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Habitify
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Proč ClickUp vyniká mezi ostatními
V moři produktivních nástrojů, které slibují úsporu času, je důležité najít správce úkolů, který splňuje vaše obchodní potřeby a vylepšuje a zjednodušuje váš pracovní postup. Po prozkoumání různých alternativ Akiflow se ClickUp jeví jako komplexní produktivní platforma kombinující to nejlepší ze správy úkolů, integrace kalendáře a intuitivního uživatelského prostředí.
Na rozdíl od mnoha nástrojů specializovaných pouze na jednu oblast nabízí ClickUp komplexní sadu výkonných funkcí, od správy úkolů pro každodenní procesy až po zobrazení kalendáře, takže máte vše, co potřebujete, na jednom místě.
Díky flexibilním cenám, včetně plánu Free Forever, získáte za svou investici neuvěřitelnou hodnotu. ClickUp navíc svou platformu neustále aktualizuje, přidává nové funkce a vylepšuje uživatelský zážitek na základě zpětné vazby od uživatelů.
Díky bezproblémovým integračním schopnostem může ClickUp hladce spolupracovat s dalšími nástroji, které máte rádi, a usnadnit tak přechod. A přestože je ClickUp robustní, nekompromituje uživatelský zážitek. Jeho rozhraní je intuitivní, takže začátek práce s ním je hračkou.