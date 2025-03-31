13 nejlepších kalendářových aplikací pro rok 2025 (bezplatné i placené)

Pro mnoho lidí je kalendář mnohem víc než jen nástroj pro plánování. Je to organizér s připomínkami a termíny, který nám pomáhá být produktivní, nebo paměťový záznamník nejdůležitějších událostí v našem životě. Proto si výběr digitálního kalendáře pečlivě promýšlíme – chceme totiž něco, co nám plánování zpříjemní a bude funkční!
Jaké funkce bychom měli hledat v kalendářové aplikaci, která nám pomůže zvládnout náš rozvrh? Zvažte:
- Sdílení pro udržení kontaktu s rodinou, přáteli a členy týmu
- Přizpůsobení nástroje pomocí barevného kódování a kategorizace událostí
- Snadné použití pro uživatelsky přívětivý, intuitivní a snadno naučitelný zážitek
- Univerzální synchronizace napříč všemi našimi zařízeními (stolní počítače, mobilní telefony a tablety)
Sestavili jsme seznam nejlepších aplikací, které vám pomohou dosáhnout vašich osobních i pracovních cílů v oblasti kalendáře. Od jednoduchých až po pokročilé kalendářové aplikace – na seznamu si každý najde to své! 📅
Jaké jsou 13 nejlepších aplikací pro kalendář?
1. ClickUp
ClickUp je více než jen bezplatný nástroj pro zvýšení produktivity s časově úspornými funkcemi kalendáře na webu a v mobilních aplikacích, díky kterým je přidávání i těch nejobyčejnějších úkolů zábavou! Ať už hledáte kalendář pro pracovní i soukromý život nebo potřebujete jediný zdroj informací, kam si můžete zapisovat myšlenky a připomínky, ClickUp se přizpůsobí jakýmkoli preferencím jako univerzální aplikace pro práci, která propojuje váš kalendář s úkoly a dokumenty v ClickUp.
S kalendářem ClickUp můžete:
- Využijte plánování založené na umělé inteligenci k automatickému blokování času pro prioritní úkoly, což vám pomůže chránit hodiny potřebné pro soustředěnou práci.
- Proměňte schůzky v akci díky automatickým poznámkám, přepisem a možnosti převést body diskuse na přidělené úkoly. ClickUp AI Notetaker se integruje s Clickup Calendar, aby to bylo jednodušší.
- Zůstaňte v obraze bez ohledu na to, kde pracujete – díky obousměrné synchronizaci ClickUp s Google Kalendářem, oznámením na panelu nástrojů a přizpůsobitelným připomenutím.
Ať už potřebujete komplexní pracovní kalendář nebo jednoduchý systém pro poznámky a připomenutí, ClickUp Calendar se přizpůsobí vašim jedinečným preferencím v oblasti pracovních postupů.
Zde je několik příkladů, jak skuteční uživatelé využívají kalendář ClickUp:
„Hlavním problémem, který jsem vyřešil pomocí ClickUp, je nedostatek přehlednosti. ClickUp mi pomáhá vědět, na čem mám pracovat a kdy. Díky několika filtrům a zobrazením, funkci LineUp™️ a domovské stránce s kalendářem nemusím trávit tolik času přemýšlením, co mám dělat dál. Ztrácím méně času a stíhám termíny.“
„Nyní ClickUp řídí většinu mého života (jak profesního, tak osobního). Profesně jej používám k organizování a plánování projektů a jejich vkládání do mého online kalendáře s příslušnými metadaty. Osobně jej používám ke správě své domácnosti a s funkcí bezplatného hostovského místa. Informuji svého partnera o renovacích, dodavatelích, rozhovorech s poskytovateli služeb atd.“
„Ve srovnání s konkurencí je ClickUp vynikající v tom, že udržuje platformu jednoduchou a zároveň nabízí maximální funkčnost. Má všechny různé pohledy – kalendář, Ganttův diagram, seznamy, podseznamy, nahrávání, týmovou práci atd. To vše je velmi podrobné, předchozí software, který jsem vyzkoušel, neposkytoval podrobnosti interaktivity, které jsem potřeboval, abych mohl být kreativní při změnách plánů a informací a podúkolů/podinformací. “
Bezplatný tarif ClickUp je vše, co potřebujete, abyste mohli začít plánovat své dny tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Není nutné přecházet na jeden z placených tarifů, protože ClickUp je navždy zdarma! Mezi stovkami výkonných funkcí, které ClickUp nabízí, jsou tři, které můžete hned teď využít ke zvýšení své produktivity:
👤 Režim Me: Odstraňte nepořádek zobrazením úkolů, podúkolů, kontrolních seznamů a komentářů, které vám byly přiděleny v pracovním prostoru ClickUp.
🗓 Obousměrná synchronizace: Propojte ClickUp s kalendářem Google, Outlook nebo Apple.
🎨 Nastavení karet úkolů: Přizpůsobte si, jak se mají karty úkolů zobrazovat v kalendáři (zobrazit přiřazené osoby, prioritu, podúkoly, odhadovaný čas, zaznamenaný čas, štítky).
Výhody kalendáře ClickUp
- Uživatelé si mohou vybrat ze 100 nativních integrací a tisíců dalších dostupných prostřednictvím Zapier a Integromat.
- Uživatelé mohou pomocí ClickUp Goals plánovat, spravovat a plnit denní, týdenní, čtvrtletní a roční cíle.
Nevýhody ClickUp
- Žádná funkce exportu do Dashboardu
Ceny ClickUp
💬 Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (3 880+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)
2. Kalendář Google
Google Calendar představuje ideální rovnováhu mezi správcem úkolů a plánovačem; je to jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších kalendářových aplikací, která kategorizuje události, nepřítomnost v kanceláři, úkoly a termíny schůzek. Navíc je snadné si uspořádat kalendář Google, ať už jste v kanceláři nebo stojíte ve frontě ve Starbucks!
Výhody Google Kalendáře
- Uživatelé mohou přidávat nové barvy HEX a přizpůsobit tak pozadí kalendáře.
- Uživatelé mohou nastavit primární a sekundární časová pásma pro celé kalendáře.
- Šablony Google Kalendáře pro optimalizaci pracovních postupů
Nevýhody Google Kalendáře
- Tato kalendářová aplikace nemá desktopovou verzi pro macOS nebo Windows 10.
Ceny Google Kalendáře
- Google Kalendář je zdarma pro osobní použití nebo s placeným firemním účtem.
Hodnocení zákazníků Google Kalendáře
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Calendly
Calendly je inteligentní plánovací software, který automatizuje ruční práci tím, že rezervuje schůzky a události ve správný čas a na správném místě. Může se propojit s kalendáři vaší organizace – Google, Outlook nebo iCal – a zajistit tak bezproblémovou komunikaci mezi hostiteli a pozvanými.
Výhody Calendly
- Uživatelé mohou přidat Calendly na svůj web nebo do e-mailu, aby zefektivnili plánování.
- Uživatelé mohou automatizovat komunikaci před a po schůzkách.
- Calendly nabízí spoustu integrací, jako jsou ClickUp, Linkedin a Slack.
Nevýhody Calendly
- Tato kalendářová aplikace se dá propojit s oblíbenými nástroji, jako jsou Zoom a Zapier, ale pro pozvané může být komplikované, když se musí propojit přes několik kroků.
Ceny Calendly
- Calendly nabízí bezplatné a placené tarify od 8 USD za místo za měsíc.
Hodnocení zákazníků Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
4. Baluu
Na čtvrtém místě našeho žebříčku se umístila aplikace Baluu. Tento plnohodnotný rezervační systém a nástroj pro tvorbu webových stránek je ideální pro malé podniky, které potřebují přijímat rezervace online. Můžete propojit svůj bankovní účet nebo Stripe, abyste mohli přijímat platby, a dokonce prodávat produkty pomocí jejich e-commerce funkcí.
Výhody Baluu
- Vytvořte si během několika minut hotový rezervační web a začněte přijímat platby a rezervace online.
- Integruje se do jakékoli existující webové stránky jako iframe.
- Synchronizuje se se všemi hlavními kalendářovými platformami (Google, Outlook atd.).
Nevýhody Baluu
- Aplikace Baluu zatím neexistuje.
Ceny Baluu
- Baluu nabízí bezplatný tarif (omezený na 50 rezervací za měsíc) a placené tarify od 17 USD za měsíc.
Hodnocení zákazníků Baluu
- G2: 5/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
5. SavvyCal
SavvyCal je nástroj pro plánování, který vám umožňuje přepínat mezi jejich kalendářem a vaším seznamem časových slotů. Tato funkce překrytí dává uživatelům možnost snadno najít vzájemnou dostupnost. SavvyCal se synchronizuje s populárními kalendáři a dalšími nástroji pro plánování pracovních postupů, aby vytvářel události a kontroloval časy, kdy jste zaneprázdněni.
Výhody SavvyCal
- Uživatelé mohou prezentovat žebříček dostupnosti, aby příjemci mohli vybrat optimální čas.
- Uživatelé mohou nastavit limity pro počet schůzek, které lze rezervovat za den, týden nebo měsíc, aby si vyhradili čas na soustředěnou práci.
Nevýhody SavvyCal
- Tato kalendářová aplikace nemá bezplatný tarif.
Ceny SavvyCal
- SavvyCal nabízí placené tarify od 12 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků SavvyCal
- G2: 5/5 (7 recenzí)
- Capterra: N/A
6. Any. do
Funkce kalendáře Any.do má za cíl pomoci uživatelům kontrolovat jejich den, týden a měsíc s událostmi a úkoly v jediném zobrazení. Rozhraní je přehledné a snadno použitelné a umožňuje bezproblémové propojení s jinými kalendáři, jako jsou Google Calendar, iCloud a Outlook. Any.do však v současné době nenabízí žádné bezplatné tarify.
Any. do pros
- Uživatelé mohou pomocí přirozeného jazyka přeměnit zprávy WhatsApp na úkoly a připomenutí.
- Uživatelé si mohou vybrat z různých motivů a pozadí, aby si je přizpůsobili podle svého vkusu.
Any. do cons
- Funkce správy úkolů této kalendářové aplikace je omezena na základní funkce.
Ceny Any.do
- Any. do nabízí bezplatný tarif. Ceny si vyžádejte u Any. do.
Hodnocení zákazníků Any. do
- G2: 4,1/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
7. Kalendář Apple
Pokud jste uživatelem Apple, víte, že Apple Calendar je předinstalován na všech zařízeních iOS a macOS (včetně Apple Watch), aby uživatelé měli přístup ke svým kalendářovým účtům na jednom místě. Tato základní kalendářová aplikace sice pokrývá potřeby plánování a rychlé nastavení událostí, ale postrádá pokročilé funkce pro větší přizpůsobení.
Výhody kalendáře Apple
- Uživatelé mohou zobrazit všechny nebo konkrétní kalendáře v jediném okně.
- Uživatelé mohou přidat adresu místa konání události, aby dostávali oznámení „Čas k odjezdu“ na základě doby, kterou jim zabere cesta na místo určení.
Nevýhody kalendáře Apple
- Tato kalendářová aplikace zabraňuje pozvání osob na událost, pokud jejich e-mail není uložen v seznamu kontaktů vašeho telefonu.
Ceny aplikace Apple Calendar
- Kalendář Apple je zdarma na všech zařízeních Apple.
Hodnocení zákazníků Apple Calendar
- G2: 4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: N/A
Bonus: Software pro správu projektů pro počítače Mac
8. Kalendář Microsoft Outlook
Microsoft Outlook Calendar slouží jako kalendář a nástroj pro plánování, který umožňuje sledovat osobní i pracovní události. Díky funkci sdíleného kalendáře můžete přistupovat ke kalendářům svých kolegů a dokonce spravovat jejich plány.
Výhody kalendáře Microsoft Outlook
- Uživatelé mohou vytvářet kalendáře, které zobrazují rozvrh skupiny lidí.
- Uživatelé mohou zobrazit více kalendářů vedle sebe.
Nevýhody kalendáře Microsoft Outlook
- Tato kalendářová aplikace má příliš mnoho funkcí, které mohou bránit jednoduchému plánování.
Ceny kalendáře Microsoft Outlook
- Kalendář Microsoft Outlook nabízí bezplatné i placené tarify. Informace o cenách získáte u společnosti Microsoft 365.
Hodnocení zákazníků kalendáře Microsoft Outlook
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Outlook!
9. DigiCal
DigiCal se synchronizuje se všemi kalendářovými servery, které jsou podporovány na platformě Android. Uživatelé mohou vzhled plně přizpůsobit pomocí přednastaveného motivu nebo použít výběr barev a přednastavená písma k vytvoření vlastního motivu. Navíc jedinečné vestavěné vyhledávání polohy v DigiCal umožňuje uživatelům zadat název místa a aplikace automaticky vyplní adresu polohy.
Výhody DigiCal
- Uživatelé mohou přepínat mezi sedmi různými zobrazeními kalendáře v světlém nebo tmavém motivu podle svých preferencí.
- Uživatelé si mohou vybrat widget pro rychlý přehled svého programu na den, týden nebo měsíc.
Nevýhody DigiCal
- Tato kalendářová aplikace má příliš mnoho funkcí, které mohou bránit jednoduchému plánování.
Ceny DigiCal
- DigiCal nabízí bezplatné a placené tarify od XXX/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků DigiCal
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Acuity Scheduling
Podobně jako Calendly a SavvyCal je Acuity Scheduling nástroj speciálně navržený pro webové stránky Squarespace. Klienti zahájí proces plánování výběrem typu schůzky, kterou si chtějí rezervovat. Pokud pořádáte skupinové kurzy, například kaligrafie nebo jógy, funkce Class umožňuje více lidem rezervovat služby v konkrétním čase.
Výhody aplikace Acuity Scheduling
- Uživatelé mohou vytvářet a upravovat libovolný počet typů schůzek.
- Uživatelé mohou nastavit časová omezení, aby si mohli vybrat, zda a kdy mohou klienti rezervovat, upravovat nebo rušit své schůzky.
Nevýhody aplikace Acuity Scheduling
- Tato funkce je doplňkem pro webové stránky Squarespace a nejedná se o samostatný nástroj.
Ceny aplikace Acuity Scheduling
- Ceny si vyžádejte u společnosti Squarespace.
Hodnocení zákazníků Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
11. Fantastical
Další na našem seznamu nejlepších kalendářových aplikací je Fantastical. Tato aplikace synchronizuje všechny vaše vlastní šablony, oznámení, nastavení počasí a další údaje, aby vám poskytla podrobný přehled všech položek v kalendáři. Jediným kliknutím nebo klepnutím Fantastical automaticky vygeneruje konferenční hovor a přidá všechny podrobnosti do vaší události.
Výhody aplikace Fantastical
- Uživatelé mohou přidávat hovory přes Zoom, Google Meet, Webex a Microsoft Teams.
- Uživatelé mohou procházet a odebírat zajímavé kalendáře, včetně sportovních událostí, televizních pořadů, svátků a dalších.
Nevýhody Fantastical
- Tato aplikace má příliš mnoho funkcí, které mohou bránit jednoduchému plánování.
Ceny Fantastical
- Fantastical nabízí bezplatné a placené tarify od XXX/uživatel za měsíc.
Fantastická hodnocení zákazníků
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
12. Business Calendar 2
Business Calendar 2 je kalendářová aplikace pro telefony Android s praktickou funkcí drag-and-drop pro organizování a plánování úkolů. Ať už jde o motivy, barvy nebo počet dní, které chcete zobrazit, můžete si aplikaci přizpůsobit podle svých preferencí. Na rozdíl od většiny kalendářových aplikací však Business Calendar 2 nemá webovou verzi.
Business Calendar 2 – výhody
- Uživatelé mohou k události připojit obrázky a hlasové nahrávky.
- Uživatelé mohou při cestování zobrazovat události a úkoly ve svém domovském časovém pásmu.
Business Calendar 2 – nevýhody
- Pro verze této aplikace je relativně drahá na mobilní kalendářovou aplikaci bez podpory webu nebo iOS.
Ceny aplikace Business Calendar 2
- Business Calendar 2 nabízí bezplatné i placené tarify. Ceny si vyžádejte u Business Calendar 2.
Hodnocení zákazníků Business Calendar 2
- G2: N/A
- Capterra: N/A
13. Vantage
Poslední, ale neméně důležitou položkou na našem seznamu nejlepších kalendářových aplikací je Vantage. Tato kalendářová aplikace obsahuje sadu vizuálních podnětů, které uživatelům pomáhají lépe organizovat jejich každodenní život. Například jedinečná funkce zvaná Stacks (Stoh) redukuje nepořádek a vizualizuje, kolik úkolů máte na programu. Čím více událostí a úkolů je naplánováno na konkrétní den, tím vyšší je stoh.
Výhody aplikace Vantage
- Uživatelé mohou pomocí funkce drag and drop nastavit termíny splnění úkolů.
- Uživatelé si mohou vybrat z nabídky barevných balíčků a přizpůsobit tak vzhled kalendáře.
Nevýhody Vantage
- Tato kalendářová aplikace je určena pro uživatele se specifickými estetickými preferencemi.
Ceny Vantage
- Vantage nabízí bezplatnou verzi s nákupy v aplikaci.
Hodnocení zákazníků Vantage
- G2: N/A
- Capterra: N/A
ClickUp je univerzální řešení pro vaše potřeby v oblasti kalendářových aplikací.
Nechte ClickUp, aby vám ulehčil plánování, abyste mohli co nejlépe využít svůj čas k odpočinku nebo k činnostem, které máte rádi. Pokud jste dosud přecházeli mezi Googlem a jinými aplikacemi pro kalendář, je to pro vás znamení, abyste ještě dnes vyzkoušeli ClickUp Calendar! 🗓