10 nejlepších aplikací pro sdílené kalendáře, které vám v roce 2025 zefektivní plánování

Sladění rodinného rozvrhu může často připomínat práci na plný úvazek. V jednu chvíli se chystáte na schůzku ve škole, zatímco váš partner trvá na tom, že jste slíbili vzít psa k veterináři.
Dobrou zprávou je, že spolehlivá aplikace pro sdílený kalendář může zajistit, aby všichni byli na stejné vlně a eliminovat chaotické záměny. Ať už potřebujete rodinný kalendář pro koordinaci školních akcí a pracovních závazků nebo aplikaci, která se hladce synchronizuje napříč více zařízeními, otestovali jsme pro vás ty nejlepší dostupné možnosti.
Zde je výběr nejlepších aplikací pro sdílené kalendáře, které zjednodušují plánování, takže můžete trávit méně času správou plánů a více času společným užíváním života.
📌 Přehled nejlepších aplikací pro sdílené kalendáře
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Synchronizace externích kalendářů, úkoly pomocí drag-and-drop, barevně odlišené položky, chat, plánování pomocí umělé inteligence
|Všechny velikosti týmů
|K dispozici je bezplatný tarif / 30denní bezplatná zkušební verze / Možnost přizpůsobení pro podniky
|Google Kalendář
|Synchronizace aplikací Google, více kalendářů, zadávání přirozeným jazykem, sdílení událostí
|Uživatelé integrovaní s aplikacemi Google
|Bezplatné / placené plány / možnost přizpůsobení pro podniky
|Cozi
|Plánování s barevným kódováním, sdílené seznamy úkolů a nákupních seznamů, týdenní e-maily s programem
|Plánování zaměřené na rodinu
|Zdarma / Premium: na základě předplatného
|TimeTree
|Více kalendářů, integrovaný chat, oznámení v reálném čase, přílohy souborů
|Sdílení kalendáře s komunikací
|Zdarma / Premium: na základě předplatného
|Kalendář Microsoft Outlook
|Integrace s Microsoft 365, vyhledávání v kalendáři, podpora více kalendářů, synchronizace e-mailů/událostí
|Uživatelé Microsoftu a plánování pro firmy a rodiny
|Bezplatné / placené plány / možnost přizpůsobení pro podniky
|FamilyWall
|Sledování polohy v reálném čase, plánování jídel, synchronizace s Google Kalendářem, nákupní seznamy
|Vše v jednom pro organizaci rodiny
|Zdarma / Premium: na základě předplatného
|FamCal
|Barevně označené události, sdílené seznamy, plánovač jídel, sledování výdajů
|Plánování pro celou rodinu
|Zdarma / Premium: na základě předplatného
|Cupla
|Synchronizace plánů partnerů, sdílené úkoly a připomenutí, integrovaný chat, automatické aktualizace
|Páry spravující plány
|Zdarma
|Asana
|Přiřazování úkolů, automatizace, synchronizace kalendáře, nastavení priorit
|Plánování rodiny na základě projektů
|Bezplatné / placené plány / možnost přizpůsobení pro podniky
|Fantastical
|Synchronizace více kalendářů, návrhy událostí, zadávání přirozeným jazykem, detekce hovorů
|Uživatelé Apple s pokročilými požadavky na plánování
|Bezplatné / placené plány / možnost přizpůsobení pro podniky
Co byste měli hledat v aplikacích pro sdílené kalendáře?
Ne všechny aplikace pro sdílení kalendáře jsou stejné. Některé usnadňují plánování, zatímco jiné vyžadují více práce, než kolik přinášejí užitku. Abyste udrželi svou rodinu organizovanou bez starostí, hledejte tyto nezbytné funkce:
- Synchronizace napříč více zařízeními: Zajistěte, aby všichni členové rodiny dostávali aktualizace v reálném čase, bez ohledu na to, jaké zařízení používají.
- Přizpůsobitelná oznámení: Nastavte si připomenutí důležitých událostí, změn v plánování na poslední chvíli nebo opakujících se úkolů.
- Více zobrazení kalendáře: Přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním rozvržením a rychle si prohlédněte, co vás čeká.
- Události označené barevnými kódy: Přiřaďte každému členovi rodiny jinou barvu, abyste se na první pohled vyhnuli záměně.
- Sdílené seznamy úkolů: Sledujte nákupy potravin, školní projekty a domácí práce spolu s naplánovanými událostmi.
- Chat nebo poznámky k událostem: Přidejte podrobnosti, aktualizace nebo změny na poslední chvíli přímo k událostem, abyste se vyhnuli nekonečným textovým zprávám.
- Integrace s jinými aplikacemi: Synchronizujte s Google Kalendářem, Outlookem nebo správci úkolů a zefektivněte plánování.
- Přístup pro hosty pro dočasné události: Umožněte chůvám, příbuzným nebo přátelům prohlížet plány, aniž byste jim poskytli plný přístup.
🔍 Věděli jste? 70 % lidí využívá digitální kalendáře ke správě svých denních plánů. Sledování aktivit více členů rodiny však vyžaduje více než jen jednoduchou aplikaci pro kalendář.
10 nejlepších aplikací pro sdílené kalendáře
Nalezení správné aplikace pro sdílený kalendář má zásadní význam pro organizaci rodinného rozvrhu. Ať už potřebujete jednoduchý rodinný kalendář nebo plánovač s mnoha funkcemi, který se synchronizuje napříč zařízeními, existuje mnoho bezplatných aplikací pro kalendáře pro různé účely.
Zde jsou nejlepší tipy, které vám pomohou zůstat na správné cestě bez chaosu!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úkolů a kalendáře)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci s integrovanými funkcemi plánování a spolupráce.
Na rozdíl od tradičních aplikací pro rodinné kalendáře ClickUp integruje seznamy úkolů, sledování událostí a závislosti úkolů. Díky tomu je vynikající volbou pro zaneprázdněné rodiny, které musí skloubit několik rozvrhů.
ClickUp Calendar udržuje vaši rodinu na stejné vlně. Pouhými několika kliknutími můžete zobrazit své úkoly a aktivity podle dne, týdne nebo měsíce a získat tak podrobný nebo obecný přehled o rozvrhu vaší rodiny.
Skutečný posun vpřed? Můžete si automatizovat svůj plán. Představte si to: označíte své nejdůležitější úkoly jako priority a ClickUp pomocí umělé inteligence navrhne nejlepší časy, kdy na nich můžete pracovat. Tyto časové bloky pak můžete přidat do svého kalendáře jediným kliknutím. A pokud úkol nedokončíte? ClickUp automaticky přeplánuje čas za vás, abyste zůstali v plánu.
Kalendář ClickUp vám umožňuje integrovat všechny vaše kalendáře (pracovní, osobní, sociální) do jednoho jednotného zobrazení. Vytvoříte tak centrální místo pro všechny vaše závazky, což sníží zmatek a zjednoduší plánování.
A tady je to nejlepší: ClickUp hladce integruje vaše úkoly a kalendář. Vaše prioritní úkoly, úkoly po termínu a nevyřízené úkoly uvidíte přímo v postranním panelu kalendáře a můžete je snadno přetáhnout do svého rozvrhu. Tímto způsobem můžete efektivněji plánovat svůj pracovní den a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
S aplikací ClickUp Tasks můžete přiřazovat úkoly jednotlivým členům rodiny, označovat aktivity barevnými kódy a dokonce vytvářet opakující se připomenutí školních akcí nebo rodinných výletů.
S aplikací ClickUp Tasks můžete také:
- Používejte vlastní pole pro lepší kontext úkolů, aby všichni byli na stejné vlně.
- Propojte úkoly mezi sebou pomocí flexibilních závislostí pro hladké řízení.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou každodenní povinnosti, abyste strávili méně času nastavováním připomínek.
Upravte rozložení kalendáře, filtrujte úkoly a sdílejte zobrazení s ostatními. Můžete také synchronizovat s externími kalendáři, jako jsou Outlook a Apple Calendar.
Díky plánování pomocí drag-and-drop, synchronizaci externích kalendářů a chatům založeným na událostech vám ClickUp usnadní plánování rodinného rozvrhu, aniž byste museli přepínat mezi několika aplikacemi.
📮 ClickUp Insights: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však nenabízí integrované funkce pro stanovení priorit, což má vliv na produktivitu.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vytvářejí přizpůsobenou strategii řízení času, která vyhovuje vašemu týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladce synchronizujte externí kalendáře a sjednoťte Google Kalendář a Outlook do jednoho jednotného zobrazení.
- Přetahujte události myší a okamžitě upravujte plány bez ručního zadávání.
- Označte položky v kalendáři barevnými kódy, abyste měli přehled o aktivitách každého člena rodiny na první pohled.
- K událostem připojujte poznámky a soubory, abyste přidali podrobnosti, jako jsou školní formuláře, seznamy nákupů nebo cestovní plány.
- Použijte ClickUp Whiteboards ke spolupráci s rodinou a kolegy, abyste společně vymýšleli nápady a plnili úkoly pomocí kreativních vizuálů.
- Umožněte komunikaci v reálném čase a hladkou koordinaci událostí a zajistěte, aby všichni byli bez námahy na stejné vlně díky ClickUp Chat.
- Zjistěte celkový čas, který jste strávili úkoly, a filtrujte zaznamenaný čas podle stavu, dat a priorit pomocí ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Naučte se používat jednoduchou aplikaci pro rodinný kalendář
- Žádný speciální mobilní widget pro prohlížení nadcházejících událostí bez otevření aplikace
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp nám umožňuje získat jak celkový přehled o projektech, tak i detaily, což nám pomáhá rychle řešit problémy a udržet všechny účastníky projektu na stejné vlně. Také se mi líbí možnost automatizovat většinu mých každodenních úkolů.
ClickUp nám umožňuje získat jak celkový přehled o projektech, tak i detaily, což nám pomáhá rychle řešit problémy a udržet všechny účastníky projektu na stejné vlně. Také se mi líbí možnost automatizovat většinu mých každodenních úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud má vaše rodina více kalendářů pro práci, školu a domácí život, pokročilé filtry ClickUp vám umožní zobrazit skupinové plány samostatně nebo všechny na jednom místě. Použijte tyto filtry, abyste se vyhnuli nepořádku a zároveň měli přehled o všem, na čem záleží.
2. Google Calendar (nejlepší pro hladkou integraci s aplikacemi Google)
Google Calendar je jednou z nejpoužívanějších aplikací pro sdílení kalendářů, a to z dobrého důvodu. Snadno se synchronizuje se všemi aplikacemi Google, jako jsou Gmail, Meet a Drive.
Pokud vaše rodina používá účet Gmail, tato aplikace pro kalendář se stává ještě výkonnější. Umožňuje vám automaticky přidávat události z e-mailů, plánovat videohovory a sdílet svůj plán.
Google Calendar vyniká svou schopností spravovat více kalendářů v rámci jednoho rozhraní. Můžete vytvořit samostatné kalendáře pro členy rodiny, práci, školu a dokonce i rodinný deník, a pak mezi nimi přepínat nebo zobrazit vše najednou.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Synchronizujte aplikace Google automaticky a přidávejte události z Gmailu, Meet a Google Tasks bez ručního zadávání.
- Snadno vytvořte více kalendářů a oddělte pracovní, školní a osobní plány na jednom místě.
- Sdílejte kalendáře s členy rodiny okamžitě, aby byli všichni informováni o důležitých událostech.
- Využívejte vytváření událostí v přirozeném jazyce a zadejte jednoduché fráze, jako například „návštěva u lékaře v 15:00“, a Google ji za vás naplánuje.
Omezení kalendáře Google
- Hledání společné dostupnosti může být složité, když se snažíte zobrazit plány jiných lidí.
- Chybí vestavěná správa úkolů pro rodiny, které chtějí kombinovat plány s seznamy úkolů.
Ceny Google Kalendáře
- Bezplatná verze
- Business starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Business standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Business plus: 22 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: 4,6/5,0 (42 790+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (3 470+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zvládnutí několika triků v Google Kalendáři vám může ušetřit hodiny stresu při plánování – od automatického přidávání událostí z Gmailu až po nastavení pracovní doby a vlastních oznámení. Podívejte se na nejlepší triky v Google Kalendáři zde.
3. Cozi (nejlepší pro plánování a organizaci zaměřenou na rodinu)
Cozi je aplikace pro sdílení rodinného kalendáře, která pomáhá organizovat rušné domácnosti. Na rozdíl od běžných aplikací pro sdílení kalendáře kombinuje Cozi sdílení kalendáře, seznamy úkolů, nákupní seznamy a plánování jídel do jedné platformy.
Jedná se o komplexní řešení pro sledování aktivit všech členů a informování rodinných příslušníků pomocí automatických oznámení. Díky barevnému kódování plánování je na první pohled snadné zjistit, kdo se účastní jednotlivých událostí.
Cozi zajistí, že si všichni zapamatují důležité termíny, ať už se jedná o školní akce, návštěvy zubaře nebo rodinné aktivity.
Nejlepší funkce Cozi
- Nastavte automatická oznámení a e-maily s programem, aby byli všichni informováni o změnách.
- Sdílejte seznamy nákupů, jídelníčky a seznamy úkolů a spravujte domácí práce na jednom místě.
- Přístup k rodinnému kalendáři z jakéhokoli zařízení, abyste mohli kontrolovat plány i na cestách
Omezení aplikace Cozi
- Chybí integrace s jinými aplikacemi pro kalendáře, jako je Google Calendar nebo Outlook.
- Některé funkce vyžadují placené předplatné, aby bylo možné odemknout pokročilé nástroje.
Ceny Cozi
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cozi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📌 Bonusový tip: Použijte e-maily s programem od Cozi k zasílání týdenního rozvrhu členům rodiny, aby všichni předem věděli, co je čeká. To se hodí pro sledování rodinných setkání, školních akcí a plánování jídel najednou!
4. TimeTree (nejlepší pro sdílení kalendáře s integrovanou komunikací)
TimeTree je aplikace pro sdílení kalendáře, která zjednodušuje plánování a koordinaci pro rodiny, přátele a týmy.
Na rozdíl od standardních aplikací pro rodinné kalendáře jde TimeTree nad rámec sdílení kalendáře. Obsahuje vestavěné funkce chatu, více kalendářů pro různé skupiny a okamžitá oznámení o událostech v kalendáři.
S aplikací TimeTree můžete vytvořit sdílený rodinný kalendář, pracovní kalendář a dokonce i rodinný deník. Aplikace informuje všechny v reálném čase a eliminuje potřebu samostatných aplikací pro zasílání zpráv, které slouží k projednávání plánů.
Nejlepší funkce TimeTree
- Vytvořte více kalendářů pro různé skupiny, abyste oddělili pracovní, rodinný a osobní kalendář. Dostávejte automatická oznámení o všech změnách, aby nikdo nezmeškal žádnou aktualizaci.
- Diskutujte o událostech ve svém online kalendáři pomocí integrovaného chatu a komentářů.
- Připojujte soubory a obrázky k událostem, abyste měli důležité dokumenty snadno dostupné.
Omezení aplikace TimeTree
- Chybí hluboká integrace s jinými aplikacemi pro kalendáře, jako je Google Calendar nebo Outlook.
- Některé pokročilé funkce, jako je prioritizace událostí, vyžadují placené předplatné.
Ceny TimeTree
- Bezplatná verze
- Premium: 4,49 $/měsíc na uživatele
- Roční plán: 44,99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze TimeTree
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Studie provedená na 393 rodinách zjistila, že nástroje pro společné plánování snižují stres v rodinném životě. Aplikace pro rodinný kalendář zabraňují dvojím rezervacím, nedorozuměním a chaosu na poslední chvíli a zajišťují hladkou koordinaci pracovního, školního a osobního rozvrhu.
5. Kalendář Microsoft Outlook (nejlepší pro uživatele Microsoftu a hladké plánování pracovních i rodinných aktivit)
Microsoft Outlook Calendar je aplikace pro sdílené kalendáře, která je integrována do ekosystému Microsoft. Ať už organizujete rodinné události, školní rozvrhy nebo pracovní schůzky, nabízí několik zobrazení kalendáře, pozvánky na události a aktualizace v reálném čase.
Rodinám, které již používají Microsoft 365, umožňuje sdílení kalendáře v Outlooku koordinovat plány napříč různými účty. Podporuje také synchronizaci s Google Calendar a Apple Calendar, což vám umožňuje spravovat všechny vaše plány na všech zařízeních.
Integrovaný systém připomenutí událostí zajistí, že nikdo nezapomene na důležité termíny, a díky možnosti prohledávat více kalendářů snadno najdete, co potřebujete.
Nejlepší funkce kalendáře Microsoft Outlook
- Synchronizujte s kalendáři Google, Apple a Microsoft a sjednoťte všechny plány do jednoho přehledu.
- Vytvářejte a sdílejte více kalendářů, abyste oddělili práci, školu a osobní život.
- Snadno vyhledávejte položky kalendáře a rychle najděte minulé i budoucí události.
Omezení kalendáře Microsoft Outlook
- Omezené bezplatné úložiště ve srovnání s jinými aplikacemi pro kalendáře
- Pokročilé nástroje mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení pro ty, kteří jsou v systému Microsoft nováčky.
Ceny kalendáře Microsoft Outlook
- Microsoft 365 Family: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze kalendáře Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5,0 (více než 2 970 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2 120 recenzí)
Co říkají uživatelé o kalendáři Microsoft Outlook?
Uživatel G2 říká:
MS Outlook je jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro e-mailovou komunikaci a správu pracovního kalendáře. Nejlepší vlastností tohoto nástroje je jeho hladká integrace s dalšími nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom Workplace, MS Teams atd.
MS Outlook je jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro e-mailovou komunikaci a správu pracovního kalendáře. Nejlepší vlastností tohoto nástroje je jeho hladká integrace s dalšími nástroji pro schůzky, jako jsou Zoom Workplace, MS Teams atd.
6. FamilyWall (nejlepší pro komplexní organizaci a komunikaci v rodině)
FamilyWall je platforma pro organizaci celé rodiny, která zefektivňuje denní rozvrhy, úkoly a komunikaci. Integruje nákupní seznamy, plánování jídel a sledování polohy v reálném čase, což z ní činí nezbytný nástroj pro zaneprázdněné rodiny.
Díky synchronizaci s Google Kalendářem můžete sloučit více kalendářů na jedno místo a zajistit, aby všichni byli v obraze. Sdílené seznamy úkolů a nákupních seznamů zajistí, že na nic nezapomenete, zatímco rodinný messenger umožňuje okamžitou komunikaci bez přepínání mezi aplikacemi.
Prémioví uživatelé mohou využívat sledování rozpočtu a plánování jídel, díky čemuž bude správa domácnosti ještě plynulejší.
Nejlepší funkce FamilyWall
- Synchronizujte plány s Kalendářem Google a centralizujte všechny události na jednom místě.
- Sdílejte nákupní seznamy a seznamy úkolů, abyste jako rodina měli přehled o všech úkolech.
- Využijte sledování polohy dětí v reálném čase a dostávejte upozornění na bezpečné zóny.
- Naplánujte si jídla na celý týden a automaticky generujte seznamy nákupů pro snadné nakupování.
Omezení aplikace FamilyWall
- Uživatelé potřebují předplatné pro rozpočtování a pokročilé plánování jídel.
- Sledování polohy může u některých zařízení rychleji vybíjet baterii.
Ceny FamilyWall
- Bezplatná verze
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze FamilyWall
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Studie uvádí, že muži spoléhají na digitální kalendáře více než ženy (73 % oproti 67 %), ale ženy častěji používají papírové diáře (32,1 %). Aplikace jako ClickUp pomáhají překlenout tuto propast tím, že poskytují digitální organizační nástroje a zároveň umožňují snadné ruční psaní poznámek pro ty, kteří stále preferují tradiční přístup.
7. FamCal (nejlepší pro organizaci celé rodiny v jedné aplikaci)
FamCal je aplikace pro sdílený rodinný kalendář, která pomáhá domácnostem synchronizovat události, úkoly, poznámky a nákupní seznamy. Nabízí plánování s barevným kódováním, role členů rodiny a aktualizace v reálném čase, což z ní činí ideální nástroj pro zaneprázdněné rodiny, které musí zvládat více povinností najednou.
Díky synchronizaci s Google Kalendářem mohou uživatelé přidávat události, nastavovat připomenutí a přiřazovat úkoly konkrétním členům rodiny.
Aplikace obsahuje sdílený plánovač receptů, sledování výdajů za rodinné výlety a soukromé poznámky. Díky tomu bude vše od denních plánů až po dovolenkové plány dobře zorganizováno.
Nejlepší funkce FamCal
- Vytvářejte sdílené události s barevně odlišenými kategoriemi, abyste mohli sledovat rozvrh každého člena rodiny.
- Spravujte seznamy nákupů a úkolů, abyste měli přehled o nákupech a domácích povinnostech.
- Pomocí vestavěného plánovače jídel můžete organizovat recepty a plánovat jídla přímo v kalendáři.
- Sledujte výdaje na cestách na jednom místě a mějte přehled o výdajích během dovolené.
Omezení FamCal
- Nesynchronizuje se s Outlookem ani kalendářem Samsung, což omezuje integraci mezi platformami.
- Některé základní funkce jsou nyní zpoplatněné, což frustruje dlouhodobé uživatele.
Ceny FamCal
- Bezplatná verze
- Premium: 4,99 $/týden na uživatele
- Roční plán: 39,99 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze FamCal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Nejlepší rozšíření a doplňky pro Google Kalendář
8. Cupla (nejlepší pro páry, které společně spravují své plány)
Cupla je aplikace pro sdílený kalendář určená pro páry, která usnadňuje plánování společného života. Tato obecná aplikace pro rodinný kalendář se zaměřuje na plánování přátelské k vztahům a zajišťuje, aby partneři byli v synchronizaci s důležitými daty, seznamy úkolů a připomenutími.
Vytvářejte sdílené události, synchronizujte s jinými kalendáři, jako je Google Calendar, a dokonce chatujte přímo v aplikaci, abyste mohli diskutovat o plánech v reálném čase.
Ať už plánujete rande, koordinujete pracovní rozvrhy nebo sledujete vzájemnou dostupnost, Cupla vám to zjednoduší.
Několik nejlepších funkcí
- Okamžitě synchronizujte plány a zobrazte dostupnost obou partnerů.
- Společně spravujte seznamy úkolů a připomenutí, abyste měli přehled o každodenních úkolech.
- Komunikujte v rámci aplikace a koordinujte plány, aniž byste museli přepínat na jiné platformy pro zasílání zpráv.
- Dostávejte automatické aktualizace o změnách v plánování, aby nikdo nezmeškal důležitou událost.
Několik omezení
- Omezeno na plánování pro páry bez širších funkcí pro rodinu nebo tým
- Pro ty, kteří preferují správu plánů na počítači, není k dispozici desktopová verze.
Ceny Cupla
- Stažení zdarma
Hodnocení a recenze Cupla
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Asana (nejlepší pro organizaci rodiny na základě projektů a sledování úkolů)
Asana není určena pouze pro firmy – je to také výkonná aplikace pro sdílený kalendář pro rodiny, které potřebují strukturované řízení úkolů. Pokud vaše domácnost funguje jako miniaturní organizace s více kalendáři, seznamy úkolů a sdílenými povinnostmi, Asana vám pomůže vše sjednotit.
Na rozdíl od tradičních aplikací pro rodinné kalendáře vám Asana umožňuje vytvářet události, nastavovat termíny, sledovat úkoly a automatizovat pracovní postupy. Můžete přidělovat úkoly, spravovat školní rozvrhy a dokonce používat integraci s Google Kalendářem nebo Microsoft Outlookem, abyste vše synchronizovali na jednom místě.
Nejlepší funkce Asany
- Organizujte rodinné plány pomocí projektového plánování, abyste měli přehled o škole, práci a událostech.
- Automatizujte opakující se úkoly a spravujte domácí práce, plánování jídel nebo platby účtů bez ručního zadávání.
- Synchronizujte s Google Kalendářem a dalšími kalendáři a sjednoťte všechny události na jednom místě.
- Přiřazujte úkoly členům rodiny s termíny, úrovněmi priority a připomenutími.
Omezení aplikace Asana
- Hromadná automatizace a pokročilá pravidla vyžadují podnikový plán s minimálními požadavky na počet uživatelů.
- Roční fakturace bez možnosti vrácení peněz je riskantní pro ty, kteří si nejsou jisti dlouhodobým používáním.
Ceny Asany
- Bezplatná verze
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5,0 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 13 350 recenzí)
Co říkají uživatelé o Asaně?
Uživatel G2 říká:
Miluji jednoduchost práce s Asanou. V průběhu let jsem vyzkoušel mnoho jiných nástrojů pro správu projektů, ale žádný z nich nemá tak přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní. Pokud jste novým uživatelem tohoto nástroje, je jeho používání neuvěřitelně snadné.
Miluji jednoduchost práce s Asanou. V průběhu let jsem vyzkoušel mnoho jiných nástrojů pro správu projektů, ale žádný z nich nemá tak přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní. Pokud jste novým uživatelem tohoto nástroje, je jeho používání neuvěřitelně snadné.
➡️ Číst více: Nejlepší aplikace pro kalendáře (bezplatné i placené)
10. Fantastical (nejlepší pro uživatele Apple, kteří potřebují pokročilé nástroje pro plánování)
Fantastical je prémiová aplikace pro kalendář určená pro uživatele Mac, kteří potřebují plynulé sdílení kalendáře, plánování událostí a správu úkolů napříč zařízeními Apple. Nabízí vytváření událostí v přirozeném jazyce, podporu časových pásem a automatické plánování schůzek.
Fantastical se odlišuje svou schopností synchronizovat se s Google Calendar, iCloud, Microsoft 365 a dalšími aplikacemi pro kalendáře, což vám umožňuje zobrazit více kalendářů. Nabízí návrhy událostí, takže můžete poslat různé časové možnosti a nechat ostatní vybrat si to, co jim nejlépe vyhovuje – ideální pro rodinná setkání nebo školní schůzky.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Synchronizujte více kalendářů a sjednoťte plány z Google, iCloud a Outlooku na jednom místě.
- Vytvářejte události pomocí přirozeného jazyka s frázemi jako „Večeře u babičky v 18:00“.
- Navrhněte členům rodiny termíny událostí a nechte je hlasovat o nejlepší variantě.
- Automaticky zobrazujte a připojujte se k konferenčním hovorům díky detekci odkazů Zoom, Google Meet a Teams.
Omezení aplikace Fantastical
- Cena je vysoká, přestože nenabízí žádnou hostovanou kalendářovou službu.
- Omezeno na zařízení Apple, bez plné podpory pro uživatele Windows nebo Android.
Fantastické ceny
- Osobní: 4,75 $/měsíc na uživatele
- Rodina (až 5 uživatelů): 7,50 $/měsíc na uživatele
Fantastická hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5,0 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Fantastical?
Uživatel G2 říká:
Je velmi snadné jej používat. Je těžké to vysvětlit lidem, kteří mají základní požadavky na kalendář, ale můj kalendář je velmi nabitý. Umožňuje vám přidávat položky do kalendáře pomocí jednoduché angličtiny a rozhraní je skvělé. Je mnohem lepší než iCal.
Je velmi snadné jej používat. Je těžké to vysvětlit lidem, kteří mají základní požadavky na kalendář, ale můj kalendář je velmi nabitý. Umožňuje vám přidávat položky do kalendáře pomocí jednoduché angličtiny a rozhraní je skvělé. Je mnohem lepší než iCal.
➡️ Číst více: Jak sloučit dva nebo více kalendářů Google
Další aplikace pro sdílené kalendáře, které stojí za prozkoumání
Pokud stále hledáte ideální aplikaci pro sdílení kalendáře, zde je několik dalších výkonných alternativ, které by mohly vyhovovat vašim potřebám.
- Teamup Calendar: Flexibilní kalendář pro skupiny, který umožňuje organizovat plány bez nutnosti přihlašování uživatelů, což je ideální pro komunitní akce nebo týmy dobrovolníků.
- Any. do Calendar: Kombinuje plánování kalendáře s seznamem úkolů, což uživatelům umožňuje plánovat si den a zároveň hladce spravovat úkoly v jedné aplikaci.
- Zoho Calendar: Sdílený kalendář vhodný pro podnikání s plánováním událostí, připomenutími a integrací s produktivní sadou Zoho.
Spravujte více kalendářů hladce s ClickUp!
Najít nejlepší aplikaci pro sdílený kalendář není jen o plánování – jde o snížení stresu, zlepšení komunikace a udržení celé rodiny na stejné vlně. Ať už potřebujete automatizaci úkolů, chat založený na událostech nebo hladkou synchronizaci kalendáře, správný nástroj dělá velký rozdíl.
ClickUp nabízí kalendář s funkcí drag-and-drop, integraci s Google Calendar, Outlookem a dalšími aplikacemi a výkonné řízení úkolů – vše na jednom místě. Pokud tedy chcete zrychlit a zjednodušit své plánování, ClickUp je pro vás tou správnou volbou!
Odstraňte chaos z plánování rodinných aktivit ještě dnes. Zaregistrujte se na ClickUp!