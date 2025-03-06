10 nejlepších kalendářových aplikací pro Mac v roce 2025

S přibývajícím věkem má mnoho z nás pocit, že čas ubíhá stále rychleji. Ačkoli vědci nedokážou vysvětlit přesnou příčinu tohoto jevu, jedna věc je jistá – musíme s tím něco udělat! ⌛
Větší pozornost věnovaná organizaci vašich aktivit vám může pomoci znovu získat kontrolu nad svým časem. Místo toho, abyste nechali hodiny ubíhat, můžete každý den maximálně využít díky pečlivému plánování pomocí kalendářových aplikací.
Pokud používáte počítač Apple, jste na správném místě – sestavili jsme seznam 10 nejlepších kalendářových aplikací pro Mac.
Po přečtení informací o jejich nejvýznamnějších funkcích, nedostatcích a cenách si budete moci vybrat perfektní kalendářový doplněk pro vaše osobní nebo profesionální potřeby.
Co jsou kalendářové aplikace pro Mac?
Kalendářové aplikace pro Mac jsou nástroje určené k tomu, aby pomáhaly uživatelům počítačů Apple efektivně spravovat čas. Tyto aplikace mohou být používány jak v osobním, tak v pracovním kontextu, jednotlivci i týmy.
Díky vizualizaci svého rozvrhu pomocí kalendáře můžete mít přehled o všech nadcházejících událostech, od narozenin až po termíny projektů. Aplikace kalendáře vám také umožňují efektivně plánovat schůzky a termíny a zabránit tak jejich překrývání.
Digitální kalendáře nabízejí oproti tradičním papírovým kalendářům mnoho výhod, včetně připomínek a synchronizace mezi různými zařízeními. 🔄
Co byste měli hledat v kalendářových aplikacích pro Mac?
Při výběru kalendářové aplikace pro zařízení Mac věnujte pozornost následujícímu:
- Funkce: Kalendářové aplikace existují v širokém spektru, od jednoduchých a minimalistických až po vysoce specializované a nabité funkcemi. Vyberte si kalendářovou aplikaci, která vyhovuje vašim konkrétním potřebám.
- Rozhraní: Jelikož kalendářovou aplikaci používáte každý den, měla by mít atraktivní a intuitivní design, který vám umožní snadno prohlížet a vytvářet události. Měla by vypadat přehledně, i když máte rozvrh naplněný k prasknutí.
- Přizpůsobení: V návaznosti na předchozí bod byste měli mít možnost měnit vzhled rozhraní kalendáře a přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením.
- Integrace: Vyberte si kalendářovou aplikaci, která se snadno integruje s dalšími nástroji, které používáte, jako jsou e-mailové klienty, software pro správu projektů nebo systémy pro správu obsahu (CMS).
- Sdílení: Možnost sdílet svůj kalendář a jednotlivé události s ostatními je při práci v týmu zásadní.
10 nejlepších kalendářových aplikací pro uživatele Mac v roce 2025
S tolika aplikacemi kalendáře pro Mac, které máte k dispozici, může být obtížné zjistit, které z nich stojí za váš čas. Tento seznam 10 nejlepších aplikací si klade za cíl zjednodušit tento proces tím, že představuje nejlepší dostupné možnosti a pomáhá vám najít perfektní nástroj pro zefektivnění plánování a zlepšení vašich schopností time managementu. ☝️
1. ClickUp
Ačkoli nabízí všechny funkce kalendářové aplikace, ClickUp je mnohem víc než jen to. Jedná se o komplexní, ale bezplatný nástroj pro správu projektů, který může zefektivnit jakýkoli úkol nebo proces.
Stáhněte si aplikaci ClickUp pro Mac a využijte její kalendářové zobrazení k plánování a přeplánování jakékoli události jednoduchým přetažením. Máte již existující plán, který chcete použít? Můžete propojit ClickUp s kalendářem iCloud a pokračovat tam, kde jste přestali.
Zobrazení kalendáře ClickUp je vysoce přizpůsobitelné – můžete si ručně vybrat přesně to, co chcete vidět, s denním, týdenním a měsíčním zobrazením, barevným kódováním úkolů a filtry. Chcete-li spolupracovat s ostatními, pozvěte je k prohlížení a úpravám nebo přidávejte komentáře k úkolům.
Pokud si nejste jisti, jak začít organizovat svůj čas, použijte hotovou šablonu ročního kalendáře ClickUp, která vám pomůže tento skvělý přehled maximálně využít. 🗓️
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s kalendářem iCloud
- Denní, týdenní a měsíční zobrazení
- Synchronizujte ClickUp Chat s kalendářem, abyste mohli spravovat schůzky a prohlížet kalendář osoby, se kterou si píšete.
- Plánování a přeplánování pomocí drag-and-drop
- Filtry a pokročilá nastavení přizpůsobení
- Sdílení, řízení přístupu a komentáře k úkolům pro spolupráci
- Další pohledy na správu času, jako jsou Gantt, Timeline a Workload
- Odhady času, sledování a reportování
Omezení ClickUp
- Jednosměrná integrace s kalendářem iCloud
- Správa několika kalendářů najednou může být v některých případech složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Kalendář iCloud
Pokud jste nadšeným uživatelem Apple, pravděpodobně jste se již setkali s kalendářem iCloud. Tato výchozí aplikace kalendáře Apple, která se hladce synchronizuje se všemi zařízeními Apple, má jedinečný minimalistický design a je snadno použitelná. Události můžete nastavit několika kliknutími a sdílet je veřejně nebo soukromě několika dalšími kliknutími.
Aplikace Apple kalendář také dokáže automaticky vyplnit podrobnosti událostí, jakmile zadáte hlavní informace, a zobrazí vám přesnou polohu na mapě a předpověď počasí pro daný den. 🌤️
Kromě bezkonkurenční jednoduchosti je nejvýznamnější výhodou kalendáře iCloud možnost vytvářet kalendáře pro různé aspekty vašeho života a přepínat události mezi nimi.
Nejlepší funkce kalendáře iCloud
- Přehledné a snadné použití
- K dispozici na Apple Watch
- Možnost spravovat více kalendářů najednou
- Pozvánky na události se sledováním odpovědí
- Výběr časového pásma
- Automaticky vyplňuje podrobnosti události
- Denní, týdenní a měsíční zobrazení
- Možnost čínského lunárního kalendáře
Omezení kalendáře iCloud
- Chybí některé pokročilé funkce
- Sdílení kalendáře s těmi, kteří nepoužívají zařízení Apple, může být obtížné.
Ceny kalendáře iCloud
- Zdarma s iCloud
Hodnocení a recenze aplikace iCloud Calendar
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- TrustRadius: 8,4/10 (více než 30 recenzí)
3. BusyCal
Jak název napovídá, aplikace BusyCal je navržena tak, aby šetřila drahocenný čas lidem s nabitým programem. Aplikace vám umožňuje importovat kalendáře z více zdrojů, jako jsou iCloud a Google, a spravovat je všechny pod jednou střechou, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi.
Další významnou úsporou času je schopnost aplikace BusyCal vytvářet události pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Můžete rychle zapsat podrobnosti a aplikace rozpozná čas, datum a místo.
BusyCal si zaslouží pochvalu také za svou flexibilitu. Můžete si vybrat z pěti zobrazení:
- Den
- Týden
- Měsíc
- Rok
- Seznam
Zobrazení si můžete dále přizpůsobit výběrem počtu zobrazených dnů nebo týdnů, změnou typu a velikosti písma nebo přidáním barev a roztomilých malých grafik, aby váš pracovní rozvrh nebyl tak nudný! 🌈
Nejlepší funkce BusyCal
- Spravujte kalendáře z více zdrojů
- Integrace s mnoha cloudovými službami a bezdrátovou sítí LAN
- Integrace s konferenčními platformami, jako jsou Zoom a Webex
- Rychlé vytváření událostí pomocí přirozeného jazykového vstupu
- Denní seznamy úkolů v postranním panelu na pravé straně aplikace
- Synchronizace úkolů s aplikací Reminders pro Mac 10. 14
- Mnoho možností přizpůsobení, včetně rozložení a vzhledu
Omezení aplikace BusyCal
- Příležitostné chyby v aplikaci kalendáře
- Častá oznámení o aktualizacích mohou některé uživatele Apple obtěžovat.
Ceny BusyCal
- Doživotní licence a 18 měsíců aktualizací: 49,99 $.
- Dalších 18 měsíců aktualizací: 29,99 $.
Hodnocení a recenze BusyCal
- G2: 4,6/5 (4+ recenze)
- Mac App Store: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Cron
Cron, který v roce 2022 převzala plánovací aplikace Notion, je slibná kalendářová aplikace pro jednotlivce i firmy. Aplikace je jednoduchá, ale vypadá dobře a umožňuje vám vybrat si mezi světlým a tmavým motivem. 🌓
Nabízí základní funkce kalendáře, jako jsou opakující se události a časová pásma, s několika výjimkami, které stojí za zmínku. Například můžete používat klávesové zkratky k navigaci v aplikaci. Aby se usnadnila týmová práce, aplikace vám umožňuje snadno sdílet vaši dostupnost a překrývat plány kolegů pro efektivní přidělování zdrojů.
Nezapomeňte, že k registraci potřebujete účet Google. Možnost synchronizace s iCloud je v době psaní tohoto článku stále ve vývoji.
Nejlepší funkce Cron
- Propojte více účtů v Kalendáři Google
- Zobrazení dne, týdne a měsíce
- Světlé a tmavé téma a barevné kódování událostí
- Klávesové zkratky
- Překrývejte kalendáře svých kolegů
- Snadné sdílení dostupnosti
Omezení Cron
- V současné době funguje pouze s účty Google Calendar.
Ceny Cron
- Základní úroveň: zdarma
- Úroveň Enterprise: K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Cron
- Product Hunt: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
5. Kalendář 366 II
S aplikací Calendar 366 II můžete mít svůj rozvrh vždy po ruce, ať už pracujete na čemkoli. Jedná se o přizpůsobitelný kalendář v liště nabídek, který můžete optimalizovat pro zobrazení na výšku nebo na šířku. Kromě nových funkcí se druhá verze aplikace Calendar 366 pyšní novým designem s osmi zobrazeními a devíti motivy, ze kterých si můžete vybrat.
Tato kalendářová aplikace pro Mac se snadno používá díky klávesovým zkratkám, zkratkám a přesouvání schůzek metodou drag-and-drop. Stejně jako BusyCal, i Calendar 366 II umí vytvářet události na základě vašich přirozených jazykových vstupů.
Tato kalendářová aplikace je k dispozici v devíti různých jazycích, takže vám pomůže bez ohledu na to, odkud pocházíte nebo jak dobře ovládáte angličtinu. 💬
Nejlepší funkce aplikace Calendar 366 II
- Kalendář v liště nabídek
- Osm zobrazení a devět motivů
- Přesouvejte schůzky pomocí funkce drag and drop.
- Klávesové zkratky a zkratky
- Vytváří úkoly na základě zadání v přirozeném jazyce.
- Devět jazykových možností
Omezení aplikace Calendar 366 II
- Potíže se správou oznámení v aplikaci kalendáře
Ceny aplikace Calendar 366 II
- Jednorázový nákup: 14,99 $
Hodnocení a recenze aplikace Calendar 366 II
- Mac App Store: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
6. Morgen
Morgen nabízí komplexní sadu nástrojů, které vám umožní držet krok s vaším rozvrhem, bez ohledu na to, jak nabitý může být. Vše na této platformě je navrženo tak, aby vám ušetřilo čas – od vytváření událostí v přirozeném jazyce až po personalizované odkazy pro rezervace, které usnadňují plánování.
S aplikací Morgen můžete sestavovat kalendáře z různých zdrojů, včetně Apple, a spravovat je z centralizované platformy. Dokonce slučuje duplicitní události z různých kalendářů. Morgen zjednodušuje blokování času, protože položky můžete přetahovat přímo ze Správce úloh do kalendáře.
Mezi aplikacemi kalendáře pro Mac vyniká Morgen zejména svou schopností usnadňovat koordinaci týmu.
Když chcete naplánovat schůzku, Morgen vám nejen ukáže, kdy jsou vaši kolegové k dispozici, ale také navrhne čas, který co nejméně naruší denní rozvrh a soustředění účastníků. 🧑💻
📮 ClickUp Insight: 50 % zaměstnanců je stále vázáno na kancelář, i když 48 % z nich preferuje hybridní uspořádání pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Výsledek? Pevné rozvrhy, únava z dojíždění a špatná kontrola hranic. 🚗💨Díky automatickému plánování a blokování času vám kalendář ClickUp pomáhá udržet pořádek ve všech pracovních prostředích. Ať už jste doma nebo v kanceláři, váš pracovní postup zůstává v ClickUp konzistentní a váš osobní čas zůstává chráněn!💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení pracovní efektivity.
Nejlepší funkce aplikace Morgen
- Integrujte více kalendářů a slučujte duplicitní události.
- Personalizované stránky pro rezervace a odkazy na plánování
- Vlastní oznámení a připomenutí
- Určuje optimální časy schůzek pro všechny účastníky události.
- Přirozené jazykové vstupy pro automatické vytváření událostí
- Integrace platformy pro videohovory a správce úkolů
- Přísné standardy zabezpečení dat
Omezení aplikace Morgen
- Synchronizace více kalendářů je k dispozici pouze u placených tarifů.
- Možnosti bezplatných kalendářových aplikací jsou omezené.
Ceny aplikace Morgen
- Základní: zdarma
- Pro: 9 $/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: Ceny jsou k dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Morgen
- Product Hunt: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
7. Any. do
Díky kalendáři, dennímu plánovači a nástrojům pro spolupráci vám Any.do pomůže udržet přehled o všech projektech a jejich časovém harmonogramu. Můžete si vytvořit samostatné kalendáře pro osobní a pracovní potřeby a dosáhnout tak ideální rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. ⚖️
Aplikace kalendáře se integruje s mnoha dalšími kalendáři, včetně iCloudu, a bezproblémově se synchronizuje mezi různými zařízeními, takže máte přehled o svém rozvrhu v reálném čase, ať jste kdekoli.
Any.do můžete používat společně se svými kolegy, přiřazovat si navzájem úkoly a komunikovat prostřednictvím komentářů a chatu. Přidejte podúkoly, poznámky a soubory, aby měli příjemci úkolů vše, co potřebují k jejich snadnému splnění, a minimalizujte zbytečné dohadování.
Nejlepší funkce Any.do
- Kalendář, seznamy úkolů, správa úkolů a připomenutí
- Spolupráce prostřednictvím přidělování úkolů, komentářů a chatu
- Pracovní a osobní rozvrhy v jednom kalendáři
- Šablony, které vám pomohou začít
- Integruje se s běžnými kalendáři a více než 5 000 dalšími aplikacemi prostřednictvím Zapier.
- Synchronizace mezi více zařízeními
Omezení Any. do
- Kalendářová aplikace nemusí být vhodná pro větší týmy.
- Omezené funkce a možnosti přizpůsobení v bezplatném tarifu
Ceny Any.do
- Osobní: zdarma
- Premium: 3 $/měsíc
- Teams: 5 $/uživatel/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Any. do
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
8. Proton Calendar
Proton je známý švýcarský e-mailový klient, který rozšířil své služby o plánování. Stejně jako ostatní nástroje Proton klade i Proton Calendar velký důraz na ochranu dat. Veškeré informace o událostech ve vašem kalendáři jsou šifrovány od začátku do konce, a to i v případě, že událost sdílí externí uživatel a zdroj. 🔒
Pokud jde o přizpůsobení, můžete si vybrat mezi různými zobrazeními, upravit motiv a definovat, kdy a jak chcete dostávat oznámení. Pokud již používáte Proton Mail, mělo by být využívání Proton Calendar hladké, protože můžete vytvářet události a spravovat pozvánky, aniž byste museli opustit e-mailovou aplikaci.
Nejlepší funkce aplikace Proton Calendar
- Špičková ochrana dat kalendáře pomocí šifrování
- Více kalendářů
- Synchronizace s vašimi zařízeními iOS
- Zobrazení podle dne, týdne nebo měsíce
- Vlastní oznámení a e-mailová upozornění
- Motivy kalendáře
- Sdílejte celý kalendář nebo pouze dostupnost
- Rychlé vytváření událostí a pozvánek prostřednictvím Proton Mail
Omezení aplikace Proton Calendar
- Žádná push oznámení pro uživatele Apple Calendar (protože je přístupný pouze přes prohlížeč)
Ceny aplikace Proton Calendar
- Zdarma
- Neomezený: 9,99 $ (roční fakturace)
Hodnocení a recenze aplikace Proton Calendar
- Žádné recenze nejsou k dispozici.
9. Mini Calendar
Někdy nepotřebujete všechny možné funkce, ale spíše jednoduchou kalendářovou aplikaci, na kterou se můžete v případě potřeby rychle podívat. Mini Calendar je přesně taková – lehká aplikace, která vás nebude rozptylovat od důležité práce. 🪶
K mini kalendáři máte přístup na následujících místech:
- Widget oznamovacího centra
- Ikona v Docku
- Ikona v liště nabídek
- Přizpůsobitelná klávesová zkratka
- Widget pro plochu
Pokud umístíte Mini Calendar na plochu, budete moci změnit jeho barvu a průhlednost. Můžete také zvolit zobrazení kalendáře nad ostatními okny, pokud jej potřebujete mít neustále po ruce.
Nejlepší funkce aplikace Mini Calendar
- Jednoduchá kalendářová aplikace
- Přístupné na pěti místech
- Přizpůsobitelný widget, který je vždy na ploše
- Widget na ploše nad tapetou nebo okny
- Časy východu a západu slunce
- Nastavitelná klávesová zkratka a zobrazení v nabídkové liště
Omezení aplikace Mini Calendar
- Neumožňuje plánovat, zvát nebo sdílet události.
Ceny aplikace Mini Calendar
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Mini Calendar
- Mac App Store: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
10. Fantastical
Se šesti zobrazeními, šesti jazykovými možnostmi a mnoha dalšími užitečnými funkcemi Fantastical dostává svému jménu. Do Fantastical můžete nahrát existující účty a vytvořit vlastní sady kalendářů. Filtry Focus vám umožní oddělit pracovní a osobní rozvrhy několika kliknutími. 🖱️
Jelikož Fantastical má všechny standardní funkce, zaměříme se na to, co je na něm jedinečné. Například vám umožňuje nejen sdílet volné termíny, ale také navrhovat více možností času a data při plánování událostí, kterých se účastní i další osoby. Pomozte účastníkům s přípravou tím, že nahrajete soubory a obrázky přímo do svého iCloudu nebo jiného poskytovatele a synchronizujete je na všech zařízeních.
Chcete se dozvědět o důležitých nadcházejících termínech a veřejných událostech? Vyhledávejte, procházejte a čtěte relevantní obsah v aplikaci Fantastical a poté přidejte událost do svého kalendáře, abyste ji nezmeškali.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Zobrazení DayTicker, Den, Týden, Měsíc, Čtvrtletí a Rok
- Filtry pro oddělení osobních a pracovních plánů
- Sdílejte volná místa a navrhněte pozvaným více možností
- Integrujte s konferenčními platformami a rychle generujte hovory
- Údaje o počasí a veřejných akcích
- Šest jazykových možností
- Přidávejte soubory a obrázky
Omezení aplikace Fantastical
- Někteří uživatelé považují cenu za příliš vysokou a nelíbí se jim, že aplikace pro kalendář nemá bezplatnou verzi.
- Mohla by se hodit možnost potvrzení změn, protože uživatelé mohou omylem upravit události a sdílet aktualizace s ostatními.
Ceny aplikace Fantastical
- Pro jednotlivce: 4,75 $/měsíc
- Pro rodiny s až 5 členy: 7,50 $/měsíc
- Pro týmy: 4,75 $/uživatel/měsíc
- Flexibilní týmy: K dispozici po domluvě
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Fantastické hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
Zjednodušte si správu času pomocí nejlepších kalendářových aplikací pro Mac
Těchto 10 kalendářových aplikací pro Mac revolučním způsobem změní váš pohled na čas a jeho organizaci. Pokud jde o váš osobní život, zajistí, že už nikdy nezmeškáte narozeniny svých přátel. V obchodním kontextu vám tyto kalendářové aplikace umožní vám a vašemu týmu pracovat efektivněji a dodržovat plán procesů bez ohledu na okolnosti.
Pokud potřebujete další funkce pro zvýšení produktivity, vyberte si ClickUp. Tento nástroj pro správu projektů má vše, co potřebujete k vytvoření úžasných věcí, a to v rekordním čase. ⏱️