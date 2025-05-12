10 nejlepších aplikací s připomínkami, které vám pomohou zvládnout všechny úkoly v roce 2025 (bezplatné i placené)

Ach, připomínky. Kde bychom bez nich byli?
Mezi seznamy úkolů, multitaskingem a vyhrazením si drahocenných chvil pro sebe samého nestačí váš mozek zpracovat všechny informace, které za den přijme. Proto jsou aplikace s připomínkami nezbytné.
Ale jak najít připomínkovou aplikaci, která vám pomůže, místo aby vám překážela? Tady přicházím na řadu já! Provedl jsem průzkum a našel 10 nejlepších připomínkových aplikací na trhu, včetně cen, recenzí, výhod a nevýhod.
10 nejlepších aplikací pro denní připomínky (bezplatné i placené)
Je čas pořídit si virtuálního asistenta v podobě skvělé aplikace pro připomínky. Ať už hledáte nejlepší aplikace pro připomínky nebo něco placeného, mám pro vás řešení.
1. ClickUp – nejlepší pro řízení projektů
Ano, ClickUp se umístil na prvním místě. ✨ Jistě, pravděpodobně jste to očekávali, ale uvedl jsem ho sem, protože udržuje celý náš tým v tempu! ClickUp získal několik ocenění a vedl řadu žebříčků, ale nebudu vás nudit podrobnostmi, když se snažíte zorganizovat.
Místo toho vám chci představit funkčnost připomínek a seznamu úkolů v aplikaci ClickUp. Během několika vteřin můžete vytvořit oznámení pro sebe a členy svého týmu a přidat soubory a přílohy jako připomínky, které vám usnadní život. Lze je snadno měnit, organizovat, komentovat, aktualizovat a (co je nejlepší) přizpůsobovat.
ClickUp je fantastická bezplatná aplikace s připomínkami, která v rámci tarifu Free Forever nabízí spoustu funkcí. Díky flexibilnímu sledování cílů, flexibilním termínům, šablonám seznamů úkolů a šablonám pro blokování času je ideálním řešením pro týmy jakékoli velikosti.
Pokud jde o týmy, ClickUp má přes 1 000 integrací a funguje na jakémkoli zařízení, které si můžete přát, takže je vynikající pro týmy pracující na různých platformách. ClickUp vám tedy vyhoví, ať už chcete aplikaci pro iOS nebo Android, funkcionalitu prohlížeče nebo stažení na desktop.
Zmínil jsem, že ClickUp má stovky dalších funkčních vlastností, které vám zjednoduší život? Ano, je to víc než jen aplikace pro seznam úkolů – je to osobní asistent, který může zefektivnit každý aspekt vašeho pracovního dne. A je to vynikající alternativa k outsourcingu projektového managementu.
Funkce ClickUp
- ClickUp Reminders nabízí řadu nastavení pro personalizaci, barevné kódování a další funkce, které vám pomohou dodržovat termíny a udržovat pořádek každý den.
- Inbox funguje jako kalendářová aplikace a správce úkolů, aby bylo snazší sledovat vaše připomenutí.
- Záložky „Další“, „Hotovo“ a „Nenaplánováno“ vám umožní sledovat, co vás čeká, co jste již dokončili a připomenutí, která nemají stanovený termín.
- Nastavte si připomenutí pomocí příloh a souborů, jako jsou fotografie, hlasové poznámky nebo polohy na mapě, aby vy i váš tým zůstali na správné cestě.
- Synchronizujte připomenutí a termíny s vašimi kalendářovými aplikacemi díky více než 1 000 integracím s nástroji jako Google Calendar, Outlook Calendar, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams a Zendesk.
- Nastavte připomenutí, oznámení a opakovaná připomenutí pro svůj tým pomocí možnosti „delegovaná připomenutí“ a udržujte vše organizované pomocí profilů týmu.
Výhody ClickUp
- Mnoho recenzí zmiňuje úspěšné řízení času a úkolů pomocí bezplatné verze ClickUp.
- Funkce časového blokování a oznámení usnadňují vizualizaci vašeho pracovního dne a udržují vás v obraze ohledně úkolů.
- Zjednodušuje monitorování zaměstnanců pomocí delegovaných připomínek a profilů týmů.
ClickUp nevýhody
- Některé uživatelské recenze uvádějí nadbytečné dostupné funkce.
- Při společné úpravě připomínek může být nutné úkoly aktualizovat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. nTask – nejlepší pro spolupráci
nTask je další možností pro všechny, kteří hledají bezplatnou aplikaci s připomínkami. Pomůže vám zjistit, jak stanovit priority vaší práce pomocí seznamů úkolů, připomínek, oznámení, termínů a funkcí pro spolupráci. Můžete také zobrazit stav úkolů a sledovat, jak si váš tým vede v jakémkoli projektu.
Jako praktická aplikace pro připomínky má nTask také dobrou funkčnost napříč platformami a poskytuje připomínky úkolů pro váš tým na téměř jakémkoli zařízení. Je také navržena tak, aby pomáhala organizovat osobní úkoly, takže ať už potřebujete vytvořit připomínky, abyste nakoupili mléko nebo dokončili projekt, pomůže vám to splnit.
Funkce nTask
- Usnadněte si spolupráci díky funkcím pro různé platformy, jako jsou web, iOS a Android.
- Zobrazte si seznamy úkolů a jejich stav podle plánovaných a skutečných termínů splnění.
- Využijte funkce přidělování úkolů a správy projektů, abyste měli přehled o pokroku svého týmu.
- Nástroje pro správu více projektů a schůzek, které vám pomohou spravovat další oblasti vašeho pracovního toku
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Outlook, Slack, Zoon a Zapier.
Výhody nTask
- Recenze uvádějí lepší správu projektů díky možnosti vytvářet týmy.
- Snadné vytváření a organizování jednotlivých úkolů, abyste zůstali na správné cestě
- Úspěšné sledování času je snadné díky užitečným oznámením.
Nevýhody nTask
- Někteří uživatelé uvádějí, že by uvítali více funkcí.
- Nedostatek možností přizpůsobení může ztěžovat organizaci kalendáře.
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte nTask.
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
3. Todoist – nejlepší pro správu úkolů
Todoist je díky svým rozsáhlým funkcím, možnostem rychlého přidávání a elegantnímu rozhraní jednou z nejpoužívanějších aplikací pro denní připomínky v tomto seznamu. Jedná se o jednoduchý organizér seznamu úkolů, který vám pomůže splnit vaše úkoly v práci i v osobním životě.
Jednou z nejpopulárnějších funkcí Todoistu je systém streak, který z vašeho seznamu úkolů dělá hru a pomáhá vám motivovat se k jejich splnění. A protože je optimalizován pro delegování úkolů, je také užitečný pro projektové manažery, kteří se snaží udržet své týmy v tempu.
Funkce Todoist
- Rychle přidávejte úkoly, abyste měli svůj seznam úkolů vždy aktuální, bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni.
- Aplikace s připomínkami pro zařízení Android a iOS s funkcí pro více platforem
- Elegantní uživatelské rozhraní usnadňuje přehled o úkolech.
- Snadno stanovujte priority úkolů, přidávejte komentáře k projektům, vytvářejte připomenutí a měňte termíny splnění.
- Přeneste úkoly na členy týmu, aby všichni byli na stejné vlně.
Todoist pro
- Závěrečná zpráva za rok ukazuje váš celkový pokrok v plnění úkolů ze seznamu úkolů.
- Snadné vytváření a prioritizace úkolů s termíny splnění a delegováním
- Některé recenze zmiňují pozitivní ohlasy jejich týmu na funkci Kudos.
Todoist cons
- Recenze zmiňují nežádoucí denní připomínky všech nedokončených úkolů, bez ohledu na jejich prioritu.
- Může způsobit problémy se spoluprací, pokud všichni členové nemají stejný plán.
- Bezplatná verze postrádá několik funkcí.
Ceny Todoist
- Bezplatná verze
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Microsoft To Do – nejlepší pro uživatele Microsoftu
Microsoft To Do je jednoduchá aplikace pro správu úkolů, která spravuje pracovní i osobní úkoly na jednom přehledném panelu. Umožňuje vám zobrazit přehled všeho, co potřebujete za den udělat, nebo podle potřeby přiblížit konkrétní seznamy. A to nejlepší? Je zcela zdarma!
Microsoft To Do vám umožňuje nastavit termíny a připomenutí pro každý úkol a označit hvězdičkou ty nejdůležitější úkoly, aby byly stále viditelné. Můžete také použít „kroky“ (neboli podúkoly) k rozdělení větších úkolů a podle potřeby k nim přidat poznámky.
Funkce aplikace Microsoft To Do
- Při vytváření úkolů můžete nastavit přiřazené osoby, vytvořit termíny splnění, přetahovat mezi seznamy a provádět hromadné aktualizace.
- Prioritizace úkolů vám umožňuje seřadit seznam úkolů podle nejnaléhavějších úkolů.
- Nastavte si připomenutí nebo závislosti úkolů, které vám pomohou určit, v jakém pořadí je třeba úkoly provést.
- Opakující se úkoly vám usnadní život a eliminují zbytečnou práci navíc, zejména když úkoly přiřazujete.
Výhody aplikace Microsoft To Do
- Úkoly v aplikaci Microsoft To Do se automaticky synchronizují s úkoly v aplikaci Outlook, takže své seznamy můžete vidět na obou místech.
- Uživatelé Outlooku a Microsoftu hodnotili jednoduché a snadno použitelné rozhraní.
- Bezplatné pro všechny uživatele s existujícím účtem Microsoft.
Microsoft To Do cons
- Z nejlepších aplikací pro připomínky v tomto seznamu postrádá To Do integraci s jinými aplikacemi.
- Nedávné recenze zákazníků poukazují na nedostatek aktualizací a nových funkcí.
- Uživatelské rozhraní nemá mnoho funkcí pro přizpůsobení a někteří ho považují za neatraktivní.
Ceny aplikace Microsoft To Do
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
5. TickTick – nejlepší připomínková aplikace s alarmem
TickTick je další aplikace s připomínkami, která nabízí bezplatnou verzi pro všechny uživatele. A protože najít nejlepší aplikaci s připomínkami může být náročné, je fajn mít na výběr z několika možností, které si můžete zdarma vyzkoušet.
Je určen pro jednotlivce i firmy všech velikostí a nabízí funkce pro plánování práce, které vám pomohou spravovat úkoly, termíny, soubory a korespondenci z jednoho ovládacího panelu. A protože vytváří automatické připomenutí, pomůže vám a vašim kolegům vyhnout se zapomenutým úkolům, abyste všichni mohli zůstat v obraze.
Funkce aplikace TickTick
- Komunikační funkce umožňují spolupráci s členy týmu a lidmi ve vašem osobním životě.
- Zapněte funkci „Annoying Alert*“ (Otravné upozornění), abyste nastavili připomínkové alarmy.
- Vytvořte si návyky pro profesionální i osobní použití a sledujte své úspěchy, abyste zvýšili produktivitu a dosáhli většího úspěchu.
- Uspořádejte si úkoly a procesy podle minulých nebo budoucích dat a nastavte si připomenutí nebo časovače, abyste nikdy nezmeškali termín.
- Funkce „Annoying Alert“ (otravné upozornění) a více připomínek pro jeden úkol pomáhají překonat pokušení ignorovat upozornění, aniž byste se na ně podívali.
- Pomodoro timer je skvělá funkce aplikace pro připomínky, která vás upozorní, když je čas na přestávku.
Výhody aplikace TickTick
- Uživatelé hlásí úspěchy díky funkci inteligentních návrhů, seznamům a opakovaným připomenutím.
- Recenze zmiňují, že díky minimálním funkcím je aplikace snadno ovladatelná.
- Opakující se úkoly nebo funkce navrhování opakujících se úkolů
TickTick cons
- Některé recenze zmiňují špatné zkušenosti se zákaznickým servisem.
- Může docházet k problémům se synchronizací, což může vést ke ztrátě dat.
Ceny TickTick
- Bezplatná verze
- Premium: 2,79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. ProofHub – nejlepší pro podnikové týmy
ProofHub je aplikace pro připomínky a správu projektů určená pro firmy a velké týmy, která je nabitá funkcemi pro spolupráci. Od sledování času po chaty a oznámení – má vše, co projektový manažer potřebuje, aby členové týmu pokračovali v plnění úkolů.
ProofHub je navržen tak, aby se dal snadno naučit, což zefektivňuje integraci s členy týmu. A protože je k dispozici v několika jazycích, je oblíbenou volbou u nadnárodních společností, které řídí vzdálené pracovníky. ✨
Funkce ProofHub
- Možnost neomezeného počtu uživatelů v obou tarifech usnadňuje spolupráci velkých týmů.
- Plánujte, rozvrhujte a realizujte projekty snadno díky funkcím pro spolupráci.
- Optimalizované pro práci s členy týmu na dálku
- Online nástroj funguje na jakémkoli zařízení s iOS nebo Androidem.
- Funkce pro spolupráci zahrnují například chat, diskuze, přenosy souborů a oznámení.
- K dispozici v 10 jazycích
Profesionálové z ProofHub
- Recenze zmiňují úspěchy s úkolovými tabulemi a pracovními postupy specifickými pro jednotlivé týmy.
- Hladká synchronizace pro většinu zařízení
ProofHub nevýhody
- Někteří uživatelé uvádějí, že jejich týmy se po několika měsících používání aplikace začaly cítit nepohodlně.
- Cena může být pro menší týmy a firmy příliš vysoká.
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
7. Twobird – nejlepší bezplatná aplikace pro denní připomínky
Twobird je pravděpodobně jednou z nejlepších bezplatných aplikací pro připomínky na tomto seznamu, protože je 100% zdarma. Ačkoli plánují v budoucnu přidat prémiové plány s dalšími funkcemi, všechny nástroje aplikace jsou v současné době k dispozici zdarma.
Twobird nefunguje jako samostatný nástroj, ale promění vaši doručenou poštu v multitaskingový seznam úkolů, místo pro poznámky a komunikační platformu. Vaše nákupní seznamy, týmové poznámky a další věci vám pošle do doručené pošty, abyste k nim měli rychlý a snadný přístup.
Funkce Twobird
- Integrují se s Gmailem a Outlookem, takže můžete spravovat své úkoly přímo ze své doručené pošty, místo abyste museli používat několik různých nástrojů.
- Nastavte si připomenutí a poznámky ze své doručené pošty a mějte je přehledně uspořádané v jednoduchém kalendáři.
- Využívá stávající e-mailový účet ke správě seznamů úkolů, nákupních seznamů, povinností, domácích prací a připomínek.
- Určete své nejdůležitější úkoly pomocí inteligentní identifikace úkolů od Twobird.
Twobird pros
- Celá aplikace je zdarma, což je ideální pro malé firmy, podnikatele a osobní použití.
- Sdílejte poznámky s lidmi, kteří TwoBird nepoužívají, a umožněte jim upravovat poznámky z jejich prohlížeče.
Twobird cons
- Chybí zákaznické recenze na populárních recenzních webech.
- K dispozici jsou omezené funkce a žádné placené plány pro odemčení dalších nástrojů.
- Na rozdíl od jiných aplikací pro seznamy úkolů podporuje pouze e-mailové účty Gmail a Outlook.
Ceny Twobird
- Zdarma
Hodnocení a recenze Twobird
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Any. do – nejlepší aplikace pro skupinové připomínky
Any. do je webová aplikace pro správu úkolů navržená s jednoduchými funkcemi, které usnadňují učení členům týmu. Může pomoci s řízením projektů pro týmy jakékoli velikosti a zároveň udržet pořádek ve vašem osobním životě.
Any. do se zaměřuje na klíčové funkce aplikace s připomínkami, jako jsou seznamy úkolů, denní plánovače a kalendář, aniž by přidával zbytečné funkce. A má bezplatnou verzi, takže si ji můžete vyzkoušet, než se rozhodnete, což je vždy výhoda.
Any. do funkce
- Funkce pro správu projektů usnadňují vytváření seznamů úkolů a úkolů pro vás a váš tým.
- Denní plánovač vám pomůže naplánovat každý den, abyste měli přehled o tom, co musíte udělat a kdy.
- Kalendář vám poskytuje přehled o vašem pracovním rozvrhu a osobních úkolech.
- Připomínky a oznámení vám pomohou udržet se na správné cestě
- Funkce chatu a spolupráce pomáhají hladkému průběhu týmové práce.
- Funguje na všech zařízeních iOS nebo Android.
Any. do pros
- Synchronizace s Google Kalendářem pro snadnou správu úkolů
- Upřednostňuje denní úkoly, aby se snáze dokončovaly.
- Díky jednoduchým funkcím se aplikace snadno ovládá.
Any. do cons
Ceny Any. do
- Osobní: Zdarma
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Tým: 5 $/měsíc na uživatele
Any. do hodnocení a recenze
- G2: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců posílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. Díky vestavěným připomenutím v ClickUp budete mít své úkoly vždy pod kontrolou a nic vám neunikne. Navíc můžete přidat přesné odhady času a podrobnosti o datu!
9. Capsicum – nejlepší pro každodenní plánování
Capsicum je aplikace pro správu seznamu úkolů a denního plánování určená výhradně pro uživatele iOS. Je optimalizována pro osobní použití spíše než pro profesionální účely a obsahuje funkce pro plánování vašich dnů, sledování zdravých návyků a podporu psaní deníku.
Capsicum také pomáhá profesionálům kontrolovat předpověď nadcházejících úkolů, dělat si poznámky k projektům a plánovat pracovní dny, aby zůstali organizovaní. Design je inspirován fyzickými diáři a může pomoci profesionálům, kteří přecházejí na digitální správu úkolů.
Funkce Capsicum
- Pomocí zkratek Siri můžete sledovat a přidávat návyky i na cestách; umožňují také připomínky návyků založené na poloze.
- Vytvořte si více poznámkových bloků, abyste mohli spravovat různé aspekty svého života.
- Používejte měsíční, týdenní a denní seznamy úkolů k organizaci svých povinností.
- Synchronizujte události a úkoly s kalendářem Apple
- Stránky s poznámkami podporují záznamy do deníku a neformální poznámky, které nejsou spojeny s žádným úkolem.
Výhody Capsicum
- Optimalizováno pro uživatele iOS
- 14denní bezplatná zkušební verze počítá každý jednotlivý den, kdy je aplikace používána, nikoli 14 po sobě jdoucích dní.
Capsicum cons
- Chybí zákaznické recenze na populárních recenzních webech.
- K dispozici pouze pro uživatele iOS.
Ceny Capsicum
- Měsíčně: 1,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsicum
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Google Keep – nejlepší pro uživatele Google Workspace
Google Keep je aplikace pro pořizování poznámek a připomenutí, která je zdarma pro všechny, kdo mají účet Gmail. Umožňuje vám rychle a snadno vytvářet seznamy, připomenutí a úkoly v seznamu úkolů. Můžete také ukládat obrázky a integrovat Keep do svého kalendáře Google.
Google Keep je užitečný pro freelancery a malé firmy, které potřebují sledovat více projektů, ale je funkční i pro osobní použití. A protože můžete úkoly a seznamy upravovat, kdykoli chcete, je snadné vytvořit krátkou poznámku na cestách a později ji rozšířit.
Funkce Google Keep
- Organizujte, filtrujte a vyhledávejte své poznámky podle barvy a kategorie.
- Používejte obrázky a zvukové soubory jako úkoly a připomenutí
- Fungují téměř na všech telefonech, tabletech nebo počítačích.
- Možnost sdílet seznamy s ostatními lidmi pro snadnou spolupráci a synchronizaci v reálném čase
Výhody aplikace Google Keep
- Jednoduchý software je snadno použitelný a intuitivní pro stávající uživatele Gmailu.
- Uživatelé hlásí vyšší produktivitu a větší spokojenost díky personalizačním funkcím.
Google Keep
- Recenze uvádějí omezené funkce pro zpracování textu.
- Na některých zařízeních iOS může docházet k zpoždění.
Ceny Google Keep
- Zdarma
- Business Starter: 6 $ za uživatele a měsíc, s 30 GB úložného prostoru na uživatele
- Business Standard: 12 $ za uživatele za měsíc, s 2 TB úložného prostoru na uživatele
- Business Plus: 18 $ za uživatele a měsíc, s 5 TB úložného prostoru na uživatele
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Co byste měli hledat v aplikaci s připomínkami?
Aplikace s připomínkami by měla vašemu mozku pomáhat sledovat vše, od důležitých úkolů v práci až po denní seznamy úkolů pro osobní potřebu. Lidský mozek zapomíná hodně – výzkumy ukazují, že lidé zapomenou 50 % nových informací do hodiny od jejich přijetí. Po 24 hodinách zapomenete 70 % z nich, po týdnu se toto číslo zvýší na 90 %!
Aplikace s připomínkami vám mohou pomoci tyto mezery vyplnit. Zde je několik klíčových bodů, na které se zaměřte při výběru nejlepší aplikace pro vaše každodenní úkoly:
- Kompatibilita s různými platformami: Nejlepší aplikace pro denní připomínky pro vás a váš tým by měla podporovat zařízení iOS a Android, aby fungovala pro všechny. Nikdy nevíte, možná ji členové vašeho týmu budou chtít na svém iPadu, iPhonu, Apple Watch, Androidu, Android Wear, Outlooku, Gmailu, prohlížeči, počítači s Windows nebo Mac nebo na něčem jiném.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Aplikace pro úkoly, která se obtížně používá, nikomu nepomůže. Najděte si tedy takovou, která je uživatelsky přívětivá, má minimalistické rozhraní a nabízí spoustu možností výuky.
- Efektivní upozornění: Pokud si nevšimnete, když vás aplikace upozorní, nebudete z ní mít žádný užitek. Hledejte aplikace s funkcemi připomenutí založenými na poloze, připomenutími prostřednictvím textových zpráv, vyskakovacími připomenutími úkolů, možnostmi odložení a widgety, abyste měli jistotu, že budou viditelné.
- Rychlé přidávání úkolů: Je snadné zapomenout přidat úkol, pokud je to v aplikaci složité. Nejlepší aplikace pro připomínky proto mají funkce pro rychlé přidávání, jako jsou hlasové příkazy a chytré návrhy.
- Další funkce: Čím více funkcí má vaše aplikace pro připomínky úkolů, tím lépe. Hledejte další funkce, jako jsou podúkoly, opakující se úkoly a pořizování poznámek.
V tomto případě je v pořádku mít vysoké nároky! Když najdete vynikající aplikaci s připomínkami, nemusíte se bát, že na něco zapomenete, a můžete věci vyřizovat efektivněji.
S aplikacemi pro připomínky už nikdy nezmeškáte termín
Je čas vybrat si připomínkovou aplikaci a rozloučit se s promeškanými termíny. Tyto spolehlivé pomocníky vám pomohou udržet si přehled a přiblížit se k dokonalým výsledkům v osobním i pracovním životě. Možná si dokonce uvolníte čas na happy hour – na zdraví a na to, abyste měli vše pod kontrolou!