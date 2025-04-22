10 bezplatných šablon denního plánovače ve formátech Word, Excel a ClickUp

Ovládáte svůj den, nebo je to naopak?
V jednom dni nikdy nemusí být dost hodin na to, abyste stihli vše, co chcete, a špatné plánování úkolů to jen zhoršuje. Jistě, když si včas nevyzvednete věci z čistírny, nic se nestane, ale když zmeškáte důležitou schůzku, může to mít vážné následky!
Pokud máte chaotický rozvrh, je důležité stát se pánem svého času, nikoli jeho zajatcem. Právě v tom vám pomohou denní plánovače a šablony denních plánovačů, které vám doslova zachrání den!
Tyto šablony vám umožní pečlivě naplánovat svůj rozvrh, což vám pomůže vyrovnat se s rozptýleními a maximalizovat produktivitu. V tomto článku vám představíme 10 nejlepších šablon denních plánovačů, které podporují chytré stanovení priorit a soustředěné úsilí. ⌛
Co je to bezplatná šablona denního plánovače?
Denní plánovače mají mnoho názvů – osobní organizér, plánovač nebo dokonce denní záznamník. Tradičně se jedná o malou knížku nebo pořadač. Ačkoli fyzické a tisknutelné denní plánovače jsou esteticky přitažlivé, nepomáhají vám zrovna s brainstormingem a vytvářením efektivního harmonogramu.
Pokud chcete plánovat svůj den s jasnějším záměrem, může vám pomoci digitální šablona denního plánovače!
Šablona má správnou strukturu pro návrh denního plánu plného aktivit. Namísto plánování od nuly vyplníte předem připravenou strukturu šablony. Tím se zkrátí doba plánování a odstraní se pocit přetížení a stres z organizování roztříštěných dnů.
Z obchodního hlediska je šablona obzvláště užitečná pro řízení týmu. Pomáhá organizovat úkoly projektu podle priorit a termínů a udržuje pracovní zátěž pro všechny zvládnutelnou.
Co dělá šablonu denního plánovače dobrou?
Typ šablony denního plánovače, který potřebujete, závisí na tom, zda jej chcete používat pro osobní nebo pracovní účely. Existuje však několik klíčových charakteristik dobrých denních plánovačů, jako například:
- Přizpůsobitelnost: Měla by podporovat plánování pro různé účely a umožňovat přidávání nebo mazání prvků, stanovení priorit úkolů a přidávání podúkolů.
- Přehledná struktura: Vyhněte se nepřehledným šablonám. Kvalitní šablony mají přehledný a snadno srozumitelný formát s prostorem pro přidání podrobností ke každému úkolu.
- Podpora spolupráce: Denní plánovače pro velké týmy (nebo rodiny) by měly podporovat spolupráci pomocí funkcí, jako je editace v reálném čase, sdílení úkolů a aktualizace stavu.
- Možnosti barevného kódování: Barevné kódování prokazatelně zvyšuje produktivitu. Šablona by vám měla umožnit vizualizovat naléhavost různých úkolů (a udělat je zábavnými na pohled!) přiřazením barev.
- Sledovatelnost: Měla by vám pomoci sledovat průběh úkolů v průběhu dne a podporovat rozhodnutí založená na produktivitě pomocí reportů a analýz.
10 šablon denního plánovače, které můžete použít
Prozkoumali jsme desítky možností a vybrali jsme 10 nejlepších šablon denních plánovačů z ClickUp, Word a Excel, které představují dokonalou rovnováhu mezi funkčností a vizuální přitažlivostí. Pojďme se na ně podívat!
1. Šablona denního plánovače ClickUp
Lepší časové řízení, méně stresu a vyšší produktivita – nezní to jako sen? Proměňte ho v realitu s šablonou denního plánovače ClickUp!
Tato snadno použitelná šablona vám umožní organizovat úkoly jako osobní, pracovní nebo cíle. Poskytuje také přehledný přehled díky několika rozvržením.
Ve výchozím nastavení je seznam úkolů šablony rozdělen do dvou částí:
- Sledování návyků: Pro opakující se činnosti, jako je chození do posilovny, vypracovávání zpráv, placení účtů nebo cvičení jógy.
- Osobní úkoly: Pro jednorázové úkoly, jako je návštěva u lékaře nebo schůzka s klientem.
Nastavte termíny, stanovte priority úkolů, používejte stavy a přidávejte sloupce, abyste si prostor přizpůsobili podle svých potřeb. Sekce Habit Tracker obsahuje počítadlo sérií, které vám pomůže udržet se na správné cestě a dá vám pocit úspěchu za splnění cílů.
Svůj seznam úkolů můžete dále přizpůsobit pomocí vlastních polí, která umožňují kategorizaci na základě značek, jako jsou vztahy, práce, osobní růst, zdraví nebo cokoli jiného, co je pro vás důležité. Integrované barevné kódování pomáhá na první pohled rozpoznat prioritní kategorie.
Mějte svůj den pod kontrolou díky ClickUp Views – sledujte svůj pokrok na kartové Kanban tabuli nebo v kalendáři a získejte realistický pohled na to, jak by měl vypadat váš proveditelný plán.
2. Šablona denního záznamu ClickUp
Které úkoly a činnosti vám zabírají značnou část času a energie během jednoho dne? Pokud vás to zajímá, vyzkoušejte šablonu ClickUp Daily Log Template. Jedná se o revoluční nástroj v rychle se rozvíjejících odvětvích, jako je stavebnictví nebo agilní vývoj softwaru, kde je sledování každodenního pokroku nezbytné.
Šablonu můžete použít k:
- Vytvořte si deník od nuly (doporučujeme přidat sloupce pro datum, úkoly, poznámky a čas).
- Pomocí vlastních polí můžete úkoly a podúkoly rozdělit do kategorií.
- Stanovte si priority
- Kontrolujte pokrok (ideálně každý den), abyste identifikovali překážky produktivity.
Můžete také vytvářet záznamy pro celý tým, přímo přidávat osoby odpovědné za úkoly, označovat dokončené úkoly a v případě nedodržení termínů vyžadovat od zaměstnanců zodpovědnost. Projektovým manažerům šablona zjednodušuje sledování denních záznamů díky nástrojům, jako jsou filtry značek, automatizace úkolů a ClickUp AI.
Chcete-li zvýšit produktivitu týmu, propojte ClickUp s Toggl , populární platformou pro sledování času. Díky této integraci můžete sledovat čas investovaný do konkrétních úkolů, získat přehled o neefektivitách procesů a vytvářet přesnější denní záznamy.
3. Šablona denního rozvrhu ClickUp
Potřebujete víc než jen obyčejné seznamy denních úkolů? Posuňte se o úroveň výš a plánujte po hodinách pomocí šablony ClickUp Daily Hour Schedule Template. ⌚
Tato šablona je rozdělena do sekcí, které zobrazují časové úseky pro úkoly v jediném okně. Je ideální pro řízení operačního týmu, protože umožňuje manažerům přizpůsobit harmonogramy projektů podle dostupnosti zaměstnanců.
Využijte vynikající zobrazení šablony – denní rozvrh, denní pracovní postup, absence a tabule – ke sledování úkolů týmu a hodinových termínů. Díky funkci drag-and-drop šablony budete moci úkoly snadno přesouvat.
Pomocí zobrazení Denní plán můžete úkoly zobrazit jako karty v kalendáři. Podrobnosti o aktivitách zkontrolujete kliknutím na kartu.
V zobrazení Denní pracovní postup jsou úkoly seřazeny podle termínů splnění. Rozložení si můžete přizpůsobit pomocí vlastních polí, jako jsou přidělené osoby, manažeři, odhadovaný čas a komentáře.
Zobrazení Absences je kanbanová tabule, která přehledně zobrazuje úkoly, které nejsou spravovány kvůli nepřítomnosti zaměstnanců. Úkoly jsou seskupeny podle důvodu nepřítomnosti, jako je nemoc nebo mimořádná dovolená, což vám poskytuje více kontextu pro přerozdělení zdrojů.
Zobrazení Board View, také rozložení Kanban, zobrazuje úkoly podle jejich stavu, například To-Do (K provedení) nebo Closed (Uzavřeno).
4. Šablona denní zprávy o činnosti zaměstnanců ClickUp
Stejně jako předchozí možnost vám šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců ClickUp umožňuje pečlivě sledovat denní příspěvky vašich zaměstnanců.
Šablona je navržena tak, aby odhalila mezery v produktivitě a chyby v provádění procesů. Jejím cílem je také nahradit vyčerpávající individuální schůzky s každým členem týmu a přizpůsobit osobní rozvrhy, které zabrání vyhoření. ✅
Ve výchozím nastavení je rozložení rozděleno do tří hlavních částí , které zobrazují pracovní vytížení za celý týden.
První částí je Úspěchy, kde jsou uvedeny dokončené aktivity. U každé aktivity je uvedena doba trvání a datum dokončení.
Druhá část, Probíhající činnosti, se zaměřuje na úkoly, které jsou právě v procesu. Zaměstnanci mohou do šablony vkládat poznámky, aby informovali svého manažera, pokud potřebují pomoc s některými úkoly.
Třetí část obsahuje Nadcházející aktivity. Použijte ji ke sledování budoucích úkolů podle priority a v případě potřeby přiřaďte další podporu.
5. Šablona plánovače projektů ClickUp
Vzrušení z nového projektu může vyprchat, jakmile začnete plánovat každý detail.
Samozřejmě pouze v případě, že nepoužíváte šablonu plánovače projektů ClickUp!
Tato šablona vám poskytuje úplnou kontrolu nad všemi aspekty vašeho pracovního postupu, od plánování rozpočtu po stanovení očekávání a sledování pokroku. Použijte ji k dokumentaci rozsahu projektu, definování odpovědností týmu, přidělení zdrojů a stanovení časového harmonogramu pro dokončení.
Šablona obsahuje několik zobrazení, která vám umožní analyzovat projekt z různých úhlů pohledu. Například zobrazení projektových aktivit obsahuje seznam úkolů v rámci celého projektu roztříděných podle jejich aktuálního stavu. Seznam si můžete přizpůsobit podle termínů, délky trvání, přidělených osob, náročnosti a rizika, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.
Další užitečné zobrazení zahrnují:
- Zobrazení sledování rozpočtu: Pro nastavení a sledování rozpočtů pro každou úlohu
- Zobrazení panelu projektu: Pro seskupování úkolů podle náročnosti
- Zobrazení plánu: Pro zobrazení úkolů naplánovaných na budoucí období v kalendářovém rozložení.
- Zobrazení itineráře: Pro posouzení časových os různých projektových aktivit a identifikaci závislostí úkolů.
Přidejte k úkolům značky priority a předem rozpoznávejte rizika nesplnění. Díky tomu je snadné sdělovat změny zainteresovaným stranám nebo aktualizovat plány dodávek – vždy máte vše pod kontrolou!
6. Šablona plánovače dovolené ClickUp
Koordinace dovolených zaměstnanců zlepšuje transparentnost na pracovišti a zajišťuje soulad výstupů týmu bez toho strašného stresu na poslední chvíli. Ale buďme upřímní, tato povinnost je sama o sobě obrovskou přítěží.
V takovém případě je šablona ClickUp Holiday Planner vaším trumfem v rukávu!
Plánovač má jednoduchý formát – nejprve požádejte členy svého týmu, aby vyplnili formulář žádosti o dovolenou (součást šablony). Formulář shromažďuje informace, jako je kategorie dovolené, oddělení, typ dovolené (placená nebo neplacená), měsíc a délka trvání.
Tyto informace se zobrazují v zobrazení svátků, které pomáhá manažerovi schvalovat nebo zamítat nadcházející svátky a žádosti o svátky a kategorizovat je podle jejich stavu.
Zobrazení kalendáře zobrazuje stejné informace, ale v kalendáři pro lepší správu času. Použijte jej k získání cenných informací o časových osách a k odhalení překrývajících se absencí, varování o závislostech a konfliktů v plánování.
Vaše účetní oddělení ocení funkci Vacation Leaves View! Ta třídí žádosti o dovolenou na placené a neplacené a poté je označuje podle jejich stavu – nová žádost, v procesu schvalování, zamítnuta, zrušena a schválena.
Plánujete teambuildingový výlet? Máte štěstí! Tato šablona vám také pomůže naplánovat výlety zaměstnanců tím, že shrnuje logistiku, jako jsou lety a hotely. Bude vaším centrálním místem pro ukládání informací o pasech, letenkách a rezervacích.
7. Šablona denních poznámek ClickUp
Všichni jsme to už zažili, když jsme se dostali do úzkých poté, co jsme zapomněli na urgentní úkol. Nebo když nám vypadla z hlavy skvělá myšlenka, protože jsme si ji nezapsali.
Vyzkoušejte šablonu ClickUp Daily Notes Template a nechte tyto nepříjemné situace minulostí!
Tato šablona denního plánovače je více než jen digitální zápisník pro zaznamenávání vašich myšlenek. Je to robustní nástroj pro kategorizaci vašich poznámek, seznamů úkolů , nápadů a všeho mezi tím. Každý detail, který přidáte, je centralizován a snadno přístupný.
Začněte vyplněním formuláře denních poznámek, který je součástí šablony. Zadejte typ záznamu, abyste mohli vložit svůj obsah. K každému záznamu můžete také přidat vysvětlující komentáře, abyste měli přehled o svém denním rozvrhu.
Zápisy se převádějí do dvou zobrazení: Poznámky a Tabule. První z nich seskupuje vaše poznámky do seznamů podle typu, zatímco druhé je převádí na karty a kategorizuje je podle stavu dokončení.
Stojí za zmínku (slovní hříčka zamýšlena), že šablona je 100% přizpůsobitelná – můžete mazat, upravovat a přidávat nová pole nebo obohacovat své záznamy o přílohy, jako jsou fotografie, tabulky nebo grafy.
Dalším promyšleným prvkem této šablony je její uklidňující design a klidné barevné motivy, které vám pomohou udržet stres pod kontrolou zejména v hektických dnech, kdy se snažíte sledovat všechny své denní úkoly.
8. Šablona denního plánovače Excel od Vertex42
Chcete jednoduchou šablonu denního plánovače ve formátu tabulky, kterou lze vytisknout? Šablona denního plánovače Excel od Vertex42 může být přesně to, co potřebujete pro práci jako váš osobní plánovač.
Denní plánovač pokrývá plánování na dva dny najednou a má velmi podrobné sekce s malým kalendářem v horní části. Hlavní část se skládá z následujících tří sloupců:
- Nezapomeňte: Použijte jej k přidání výročí, priorit, seznamů osob, kterým je třeba zavolat, a očekávaných výdajů.
- Schůzky: Tento sloupec slouží k detailnímu plánování vašeho dne po hodinách. Časové úseky jsou rozděleny do 15minutových intervalů, aby bylo plánování každodenních úkolů snazší.
- Poznámky: Zapište si vše, co si netroufáte svěřit své paměti.
Šablona obsahuje také dva další listy – Události a Svátky. Použijte je ke sledování narozenin, výročí, státních svátků a dovolených.
Použití šablony není nijak složité. Stačí ji stáhnout a získáte plánovač s výchozím datem nastaveným na 14. února. Je to snad nějaký tajný trik, jak si utahovat z nezadaných lidí? Možná. ♥️
Samozřejmě se nemusíte omezovat pouze na Valentýna – klikněte na buňku s datem a aktualizujte ji během chvilky. Můžete libovolně upravovat výchozí písmo, velikost textu a styl.
9. Šablona denního plánovače pro Word od TemplateLab
Špatné dny potkávají i ty nejlepší z nás. Mluvíme o ponurých obdobích, kdy je těžké zůstat motivovaní. Šablona denního plánovače Word od TemplateLab vám pomůže tyto dny překonat díky svému jednoduchému designu.
Tuto minimalistickou šablonu denního plánovače lze upravovat v aplikaci Microsoft Word, ale můžete ji také vytisknout a psát do ní staromódním způsobem. ✏️
Šablona obsahuje následující stránky plánovače, které vám pomohou sestavit vyvážený rozvrh:
- Schůzky
- Naléhavé
- Připomenutí
- Sledování stravování
- Jsem vděčný za
- Poznámky
Některé sekce nepotřebujete? Odstraňte je! Chcete přejmenovat jednu nebo dvě sekce? Žádný problém! Osvěžující aqua tóny dokumentu mohou podpořit relaxaci, pokud se necítíte nejlépe.
Tato šablona denního plánovače ve formátu Word obsahuje časové úseky pro schůzky od 5:00 ráno v intervalu 30 minut.
10. Tisknutelný denní plánovač s seznamem úkolů od On Planners
Pokud hledáte elegantní šablonu denního plánovače se šedivými motivy, bude se vám líbit Printable Daily Planner To Do List od On Planners.
Šablona obsahuje následující sekce:
- 3 nejdůležitější priority vaší denní rutiny
- Důležité úkoly a časy
- Další úkoly
- Sledování příjmu tekutin
- Cvičení
- Poznámky
Díky dvou sekcím věnovaným zdraví – sledování příjmu tekutin a cvičení – je tato šablona skvělou volbou pro ty, kteří chtějí vědomě změnit svůj životní styl a zůstat fyzicky aktivní.
Šablonu si můžete před stažením přizpůsobit. Vyplňte pole Datum zahájení a Datum ukončení a vytvořte si osobní zápisník. Určete konečné rozložení a mezní body a vytiskněte několik stránek najednou!
Chcete se vyhnout uhlíkové stopě způsobené tiskem? Na stránce pro stažení vyberte možnost Digitální namísto Tisknutelné a plánovač můžete používat na svém iPadu, tabletu reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox nebo Supernote.
Šablony denních plánovačů: Vaše vstupenka do země pečlivosti
Cíl bez plánu je jen přáním – je to klišé, ale také pravda. Pokud nedokážete spravovat svůj čas, bude to vést k pocitu viny a nízkému sebevědomí.
Šablony denních plánovačů vám pomohou splnit vaše přání, ať už jde o organizaci rodinné dovolené, zvládnutí nového projektu nebo vytvoření kalendáře obsahu.
Důvěřujte našim šablonám, které vám pomohou eliminovat rozptýlení a rychleji dosáhnout vašich cílů. Když začnete své úsilí proměňovat v výsledky, není místo pro výčitky!