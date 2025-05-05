10 alternativ a konkurentů aplikace Microsoft To Do v roce 2025

Jste optimalizátor založený na úkolech a hledáte nový nástroj pro správu úkolů? Microsoft To Do je známá volba, ale mnoho jiných aplikací pro pořizování poznámek může lépe vyhovovat vašim potřebám.
Ve světě produktivity neexistuje univerzální řešení, a proto vám nabízíme další nástroje. Tento seznam obsahuje nejlepší alternativy aplikace Microsoft To Do, z nichž každá přináší jedinečnou kombinaci funkcí.
Jste připraveni najít správného konkurenta aplikace Microsoft To Do, který vám pomůže být produktivnější? Pojďme se do toho pustit.
Co byste měli hledat v alternativách k Microsoft To Do?
Když se vydáte do světa triků pro zvýšení produktivity, aplikací pro seznamy úkolů a nástrojů pro správu úkolů, nezaměřujte se pouze na estetický vzhled. Zde je několik klíčových faktorů, které byste měli mít na paměti:
- Hladká integrace: V naší propojené digitální době spočívá síla nástroje často v jeho schopnosti harmonicky spolupracovat s ostatními. Špičkový správce úkolů se hladce integruje s vašimi oblíbenými aplikacemi, centralizuje vaše data a ušetří vám zdlouhavé přepínání mezi platformami. Tato integrační schopnost promění dobrý software v excelentní, personalizovaný nástroj pro produktivitu, díky kterému budete pracovat rychleji.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Jednoduchost je vrchol sofistikovanosti, zejména pokud jde o technologické nástroje. Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní může poskytnout úspěšnější zkušenost s řízením projektů, než je to běžné. Je důležité vybrat si aplikaci pro seznam úkolů, která vám umožní zaznamenávat nápady, vytvářet a spravovat úkoly a organizovat všechna vaše data bez námahy, aniž byste se museli nejprve ponořit do uživatelské příručky nebo technické dokumentace.
- Možnosti spolupráce: Dnešní práce často vyžaduje kolektivní úsilí. Ideální aplikace pro seznam úkolů vám umožňuje sdílet úkoly a spolupracovat na nich s ostatními členy týmu. Funkce pro spolupráci udržují váš tým v synchronizaci a pomáhají zabránit tomu, aby vám nějaké úkoly unikly. Možnost komunikovat, delegovat a sledovat pokrok na jedné platformě může zvýšit produktivitu vašeho týmu a podpořit zdravý pracovní rytmus.
Nezapomeňte, že nejlepší nástroj pro správu úkolů je ten, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a pomáhá vám zůstat organizovaní a efektivní co nejpohodlnějším způsobem.
10 nejlepších konkurentů aplikace Microsoft To Do, které můžete použít
Zde jsou naše oblíbené nástroje pro správu úkolů a seznamů úkolů, které slouží k dokumentaci, správě a (naše oblíbená část!) odškrtávání otravných úkolů ze seznamu.
1. ClickUp
Žádná diskuse o nástrojích pro produktivitu není úplná bez ClickUp.
ClickUp je více než jen aplikace pro seznamy úkolů, je to jednotná platforma pro veškerou vaši práci. ClickUp Tasks vám umožňuje transformovat náročné projekty na menší úkoly, což je ideální pro nadšence do produktivity pracující samostatně i pro více uživatelů.
S ClickUp je spolupráce v reálném čase hračkou, takže vy a váš tým budete vždy na stejné vlně. Navíc díky možnostem přizpůsobení si můžete pracovní prostor přizpůsobit svým potřebám.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte mapování procesů pomocí vnořených seznamů úkolů, které usnadňují rozdělení jednoho úkolu na menší akce.
- Synchronizujte své seznamy úkolů na počítači, smartphonu nebo tabletu.
- Formátujte své různé úkoly tak, abyste na první pohled snadno viděli, co je třeba udělat.
- Přiřazujte úkoly ostatním a proměňte svůj seznam úkolů v týmový pracovní postup.
- Prohlédněte si desítky šablon seznamů úkolů, jako jsou šablony pracovních plánů a mnoho dalšího!
- Přetahujte úkoly a rychle měňte pořadí svého seznamu úkolů za běhu.
- Vlastní stavy vám umožňují definovat fáze postupu úkolů, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu.
- Pomocí integrovaného sledování času zjistěte, jak dlouho úkoly trvají.
- Plánujte si své dny efektivně pomocí integrovaného kalendáře.
Omezení ClickUp
- Všechny funkce mohou na nové uživatele působit trochu složitě.
- Možnosti přizpůsobení vyžadují trochu času, abyste je mohli plně využít.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Úkoly Google
Google Tasks vyniká jako jednoduchá aplikace pro správu úkolů. Integruje se do Gmailu a Kalendáře Google jako jednoduchý, ale výkonný správce úkolů.
S Google Tasks můžete snadno vytvářet projekty, dokumentovat obchodní procesy, nastavovat připomenutí a sledovat důležité úkoly a termíny, což z něj dělá ideální nástroj pro uživatele, kteří touží po jednoduchosti.
Nejlepší funkce Google Tasks
- Převádějte e-maily na úkoly přímo ze své doručené pošty Gmail.
- Prohlížejte si úkoly a snadno je spravujte v Kalendáři Google a Dokumentu Google.
- Rozdělte nové úkoly na zvládnutelné části
- Přístup k vašim úkolům na cestách z více platforem, včetně vašeho smartphonu.
Omezení aplikace Google Tasks
- Postrádá pokročilé funkce, jako je sledování času a vizualizace pokroku.
- Minimální funkce pro spolupráci ho činí méně vhodným pro týmové projekty, které nepracují s Google Kalendářem, Dokumenty nebo Tabulkami (vyzkoušejte tyto alternativy Google Tasks!).
Ceny služby Google Tasks
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Tasks:
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Any. do
Any. do je univerzální aplikace pro produktivitu a software pro správu úkolů, který je známý svým krásným designem a uživatelsky přívětivým rozhraním. Tato alternativa k Microsoft To Do nabízí klíčové funkce, jako jsou integrované kalendáře, seznamy nákupů a denní plánovače, které zefektivní správu vašich úkolů.
Ať už jste individuální uživatel nebo součástí týmu, který zahrnuje externí zúčastněné strany, Any. do nabízí hladký způsob organizace a správy vašich úkolů.
Nejlepší funkce Any.do
- Uspořádejte si nákupní seznamy pomocí automaticky tříděných kategorií.
- Začněte svůj den s jasným plánem a stanovte priority úkolů pro maximální produktivitu.
- Rychlé přidávání úkolů pomocí hlasových příkazů
- Spravujte seznamy a přidělujte úkoly komukoli
Omezení Any.do
- Někteří uživatelé mohou považovat systém připomínek za poněkud složitý na správu.
- Bezplatná verze je ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu úkolů poněkud omezená co do funkčnosti.
Ceny Any. do
- Osobní: zdarma
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele
- Teams: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Any.do:
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Access!
4. Evernote
Evernote je více než jen aplikace pro správu úkolů a seznam úkolů – je to komplexní aplikace pro pořizování poznámek, která dokáže efektivně spravovat všechny vaše úkoly. Evernote je jednou z nejvýkonnějších alternativ k Microsoft To Do.
Vyniká v ukládání všech druhů informací – od jednoduchých textových poznámek po webové stránky a soubory PDF – a může být výkonným nástrojem pro jednotlivce i týmy.
Nejlepší funkce Evernote
- Přidávejte úkoly, přílohy, hlasové nahrávky a zaškrtávací políčka přímo do svých poznámek nebo seznamu úkolů.
- Ukládejte články, výzkumy a užitečné webové stránky přímo z vašeho prohlížeče.
- Používejte nebo přizpůsobujte šablony pro efektivní pořizování poznámek a správu úkolů.
- Vyhledávejte text v obrázcích nebo ručně psaných poznámkách
Omezení Evernote
- Žádné specializované funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy nebo sledování času.
- Jeho rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc na uživatele
- Professional: 14,17 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
5. Things
Things je aplikace pro správu úkolů a seznam úkolů navržená s ohledem na uživatele Apple. Poskytuje přehledné a intuitivní rozhraní, které vám umožní snadno spravovat vaše úkoly. Její kouzlo spočívá v jednoduchosti, díky čemuž je ideální pro osobní použití nebo malé týmy, které upřednostňují snadné použití před bohatými funkcemi.
Nejlepší funkce aplikace Things
- Odlišné kategorie vám pomohou soustředit se na bezprostřední úkoly.
- Uspořádejte si úkoly v pořadí nebo podle priority.
- Okamžitě přejděte ke svým projektům nebo oblastem pomocí několika stisků kláves.
- Zobrazte si události v kalendáři společně se seznamem úkolů.
Omezení aplikace Things
- K dispozici pouze pro zařízení macOS a iOS, což omezuje přístupnost napříč platformami, zejména pro ty, kteří spravují úkoly v Outlooku.
- Žádné efektivní nástroje pro spolupráci, což může být nevýhodou pro týmy.
Ceny Things
- Mac: 49,99 $ jednorázový nákup
- iPad: 19,99 $ jednorázový nákup
- iPhone: 9,99 $ jednorázový nákup
Hodnocení a recenze Things
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
6. Google Keep
Google Keep vyniká svou jednoduchostí. Jako přímočará aplikace pro pořizování poznámek vám umožňuje zaznamenávat nápady, vytvářet seznamy úkolů a nastavovat připomenutí. Pokud již používáte sadu produktů Google, Google Keep se hladce integruje do vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Google Keep
- Uspořádejte si poznámky a seskupte úkoly tak, abyste je mohli snadno vyhledat pomocí složek a barevných štítků.
- Rychle nadiktujte své myšlenky a nechte je přepsat pomocí Google Assistant.
- Nechte si připomenout úkol, když jste na konkrétním místě.
- Sdílejte úkoly a spolupracujte na poznámkách s ostatními v reálném čase.
Omezení aplikace Google Keep
- Žádné pokročilé funkce pro správu úkolů, jako jsou podúkoly nebo sledování času.
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s jinými aplikacemi
- Pro správu úkolů v Outlooku pomocí Microsoft To Do budete muset hledat jinde.
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
7. Toodledo
Toodledo je robustní nástroj pro produktivitu navržený tak, aby vyhovoval různým potřebám. Pokrývá několik aspektů produktivity, od úkolů a poznámek až po návyky a kalendáře. Díky svým flexibilním funkcím je vhodný pro jednotlivce, týmy i firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Toodledo
- Sledujte a rozvíjejte své návyky spolu s každodenními úkoly.
- Sdílejte a upravujte úkoly s kolegy nebo členy rodiny.
- Přizpůsobte si pracovní prostor tak, aby odpovídal vašemu preferovanému pracovnímu postupu.
- Ideální pro komplexní plánování projektů a brainstorming
Omezení Toodledo
- Rozhraní může působit trochu zastarale ve srovnání s Microsoft To Do a jinými aplikacemi.
- Náročnější osvojení díky bohatým funkcím a možnostem přizpůsobení
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Plus: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ohledně cen kontaktujte Toodledo
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
8. Hubstaff Tasks
Hubstaff Tasks je efektivní softwarové řešení pro správu projektů, které je ideální pro týmy všech velikostí. Hubstaff, postavený na filozofii Agile, je jednou z nejlepších alternativ k Microsoftu, protože nabízí výkonné funkce, jako jsou Kanban tabule a automatizované standupy, které podporují týmovou spolupráci a zajišťují plynulý pracovní tok.
Nejlepší funkce Hubstaff Tasks
- Pomocí sprintů rozdělte své projekty na menší, lépe zvládnutelné části.
- Díky podrobným kontrolním seznamům vám neunikne žádný detail úkolu.
- Udržujte svůj tým v synchronizaci a sledujte pokrok pomocí automatizovaných standupů.
- Vizualizujte si harmonogram projektu a podle potřeby jej upravujte pomocí zobrazení časové osy.
Omezení aplikace Hubstaff Tasks
- Bezplatná verze postrádá pokročilé funkce pro vytváření přehledů.
- Ačkoli je integrován s Hubstaffem, sledování času není přímo zabudováno do Tasks.
Ceny Hubstaff Tasks
- Zdarma
- Starter: 5,83 $/měsíc na uživatele
- Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte Hubstaff.
Hodnocení a recenze Hubstaff Tasks
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
9. Quire
Quire je vizuálně přitažlivý nástroj pro správu úkolů určený pro kreativní týmy. Jeho jedinečná stromová struktura vám umožňuje rozdělit více úkolů na podúkoly, což zjednodušuje správu složitých projektů. Díky své jednoduchosti a intuitivnímu rozhraní je jeho používání radostí.
Nejlepší funkce Quire
- Používejte podúkoly pro přehledné uspořádání úkolů.
- Používejte vizuální tabule, jako je Kanban, abyste porozuměli svému pracovnímu postupu a identifikovali úzká místa.
- Sdílejte, delegujte a diskutujte o komentářích k úkolům se svým týmem.
- Pokračujte v práci na svých úkolech i bez připojení k internetu.
Omezení aplikace Quire
- Omezená integrace s externími nástroji a službami
- Žádná vestavěná funkce pro sledování času
Ceny Quire
- Zdarma
- Profesionální: 7,65 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 19,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Quire
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Checkvist
Checkvist je minimalistický správce úkolů zaměřený na ovládání seznamu úkolů pomocí klávesnice. Oslovuje pokročilé uživatele, kteří pro správu projektů a organizaci úkolů upřednostňují text a klávesové zkratky před grafickým rozhraním. Díky jednoduchosti a rychlosti aplikace Checkvist budou vaše seznamy úkolů a nástroje pro spolupráci efektivní a přehledné, což vám umožní mnohem lépe spravovat projekty.
Nejlepší funkce Checkvist
- Procházejte a spravujte své úkoly zcela pomocí klávesnice.
- Organizujte úkoly a podúkoly ve vnořené struktuře
- Snadno formátujte poznámky a komentáře k úkolům
- Sdílejte a delegujte úkoly se svým týmem
Omezení Checkvist
- Minimalistické textové rozhraní aplikace pro správu úkolů nemusí oslovit všechny uživatele.
- Chybí vizuální pomůcky, jako jsou Kanban tabule nebo Ganttovy diagramy.
Ceny Checkvist
- Zdarma
- Pro: 39 $/rok
- Pro Team: 69 $/rok
Hodnocení a recenze Checkvist
- G2: 4,2/5 (3+ recenze)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
Výběr partnera pro produktivitu, který nahradí Microsoft To Do
Při výběru nejlepší alternativy aplikace Microsoft To Do pro vaše potřeby nic nenahradí praktické zkušenosti. Vyzkoušejte tedy tyto další nástroje a zjistěte, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu jedinečnému stylu práce.
Začněte prozkoumáním funkce Úkoly v ClickUp. Naši inovativní funkci Úkoly jsme navrhli tak, aby se přizpůsobila vašim konkrétním potřebám a změnila způsob, jakým spravujete svůj seznam úkolů. ClickUp je více než jen aplikace pro správu úkolů – je to komplexní platforma, kterou jsme vytvořili, aby vám pomohla pracovat chytřeji, ne tvrději.
Pokud navíc teprve začínáte s produktivitou nebo hledáte nový přístup k řízení projektů, stojí za to se podívat na naši šablonu denního seznamu úkolů. Jedná se o nástroj, který vám pomůže strukturovat den a vyhoví mnoha potřebám.
Pamatujte, že klíčem k lepší produktivitě je výběr správného nástroje, který odpovídá vašemu stylu práce a požadavkům. S ClickUp si nevybíráte jen skvělou alternativu k nástroji – vybíráte si partnera, který se zavázal ke zvýšení vaší produktivity. Je čas udělat další krok!