10 nejlepších aplikací pro sledování cílů pro rok 2025 (bezplatné i placené)

Život je krátký a naše seznamy věcí, které chceme stihnout? Ty se neustále prodlužují.
Jednoho dne chcete být v nejlepší kondici svého života a dalšího dne se chcete zdokonalovat, abyste postoupili ve své kariéře. Samotný počet cílů, které každý den sledujeme, může být vyčerpávající, zejména pokud nesledujeme výsledky a nepoužíváme je k posílení své motivace.
Jak to děláme?
Prostřednictvím aplikací pro sledování cílů! Díky technologickým zázrakům mohou aplikace pro sledování cílů fungovat jako vaši osobní trenéři, cheerleaders a úkoláři v jedné osobě. Shledal jsem je užitečnými pro organizování, stanovování priorit a sledování každého kroku na mé cestě.
Pokud také hledáte nějakou aplikaci, jste na správném místě.
Na základě svých zkušeností a testování provedeného naším týmem v ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších aplikací pro sledování cílů, včetně bezplatných i placených alternativ.
Doufám, že vám to pomůže najít řešení, které potřebujete k dosažení svých velkých, smělých a odvážných cílů!
⏰ 60sekundové shrnutí
Vyzkoušejte tyto aplikace pro sledování cílů, abyste si mohli stanovit, dosáhnout a překonat své cíle:
- ClickUp —Nejlepší pro stanovení a sledování cílů projektu
- Hive – nejlepší pro nastavení produktivní denní rutiny
- Way of Life – nejlepší pro vytváření nových návyků
- Coach. me – nejlepší pro osobní růst a osvojování nových dovedností
- Habitica – nejlepší aplikace pro sledování návyků s zábavnými herními prvky
- Todoist – nejlepší pro správu úkolů pomocí minimalistických, přehledných seznamů úkolů
- ATracker – nejlepší pro správu času pro každý cíl
- GoalsOnTrack – nejlepší pro vytváření podrobných akčních plánů pro vaše cíle
- Lattice – nejlepší pro OKR a cíle zaměstnanců
- Toodledo – nejlepší pro zvýšení produktivity ve všech oblastech vašeho života
Důležitost aplikací pro sledování a stanovování cílů
Při sledování velkých (i malých) ambicí mnozí z nás potřebují pomoc s udržením soustředění, měřením pokroku a udržením motivace v průběhu času.
A přesně k tomu jsou aplikace pro sledování cílů určeny – k nastavení cílů, jejich rozdělení na konkrétní kroky, oslavování milníků, tvrdší práci na dosažení nesplněných cílů a sledování toho, jak daleko jste se dostali a kolik vám ještě zbývá.
Na rozdíl od tradičních papírových diářů, které se snadno ztratí nebo poškodí, tyto digitální nástroje poskytují přístupná data o pokroku v reálném čase. Tento datově orientovaný přístup umožňuje odpovědnost, motivaci a přizpůsobivost při dosahování cílů.
Překonávají jednoduché digitální poznámky tím, že nabízejí strukturované rámce, připomenutí a analytické nástroje, které nás motivují k tomu, abychom podávali nejlepší výkony a v případě potřeby korigovali svůj směr.
Zajímá vás, které aplikace nabízejí všechny tyto výhody a ještě něco navíc? Pojďme to zjistit.
10 nejlepších aplikací pro sledování cílů v kostce
Abychom vám pomohli vybrat nejlepší aplikaci pro sledování cílů, sestavili jsme tabulku s přehledem 10 nejlepších dostupných možností. Každá aplikace nabízí jedinečné funkce přizpůsobené různým cílům a preferencím uživatelů. Podívejte se na ně:
|Aplikace
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Komplexní nastavení a správa cílů s přizpůsobivými funkcemi pro správu úkolů
|Sada přizpůsobení pro přehled cílů, řada možností spolupráce a předem připravené šablony pro rychlé stanovení cílů.
|Hive
|Sledování cílů projektu
|Hive Goals pro vizualizaci pokroku u složitých projektů
|Way of Life
|Pěstujte si dobré návyky a vědomě se zbavujte nežádoucích vzorců chování
|Integrovaný deník pro identifikaci spouštěčů špatných návyků s časově ohraničeným přehledem dobrých a špatných návyků.
|Coach. me
|Osobní růst a rozvoj dovedností
|Přístup ke specializovaným trenérům a mentorům
|Habitica
|Gamifikace budování návyků
|Zábavné úkoly a odměny, které vás udrží na správné cestě
|Todoist
|Proměňte každý cíl nebo projekt v úkoly a podúkoly, ať jste kdekoli
|Krásné, přehledné a čisté rozhraní
|ATracker
|Řízení času
|Sledování času na více zařízeních pro každý cíl
|GoalsOnTrack
|Vytváření podrobných akčních plánů a vizuálních tabulek
|Komplexní nastavení cílů a sledování pokroku pomocí plánovačů, pracovních listů, vizualizací, deníků a zpráv
|Toodledo
|Zvýšení celkové produktivity
|Rozděluje váš čas do kategorií Život, Práce a Plán, abyste mohli spravovat cíle produktivity v každé oblasti.
|Lattice
|Stanovení cílů zaměstnanců
|Pět samostatných produktů, včetně Performance, Goals a Grow, z nichž každý se zaměřuje na zvyšování výkonu, OKR a neustálé zlepšování.
10 nejlepších aplikací pro sledování cílů v roce 2025
Seznam obsahuje aplikace, které jsou oblíbené nejen mezi profesionály, ale které může využít téměř kdokoli – studenti, freelancerové, podnikatelé nebo kancelářští pracovníci.
Začněme s „aplikací na všechno“ pro vaše velké cíle, zdlouhavé projekty a jednoduché úkoly.
1. ClickUp – nejlepší pro stanovení a sledování cílů projektu
ClickUp je univerzální nástroj pro správu projektů, který vyniká ve sledování cílů jednotlivců i týmů.
ClickUp Goals pomáhá týmům a jednotlivcům efektivně stanovovat, sledovat a dosahovat cílů. Tato funkce vám umožňuje vytvářet konkrétní, měřitelné cíle (včetně cílů a klíčových výsledků nebo OKR) a rozdělit je na proveditelné úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy ClickUp.
Můžete je sledovat pomocí přizpůsobitelného sledování pokroku s číselnými, peněžními, pravdivými/nepravdivými a úkolovými cíli.
Pokud sledujete více cílů pro tým, ClickUp vám umožňuje je sdílet, přiřazovat odpovědnosti a sledovat společné úspěchy. Funkce jako ClickUp Chat, diskuzní vlákna k úkolům, @zmínky a ClickUp Inbox podporují hladkou spolupráci na všech vašich projektech. Cíle můžete také organizovat do speciálních složek pro snadný přístup.
Díky funkcím, jako jsou závislosti cílů a souhrny pokroku, zajišťuje ClickUp Goals, že všichni jsou sladěni a pracují na společných cílech.
Kromě toho ClickUp nabízí mnoho předem připravených šablon pro snadné nastavení a sledování cílů. Moje oblíbená je šablona ClickUp SMART Goals.
Zahrnuje přizpůsobitelné stavy pro sledování postupu projektu, vlastní pole pro efektivní kategorizaci a vizualizaci cílů a vlastní zobrazení, jako je Goal Effort (Úsilí o dosažení cíle) a SMART Goal Worksheet (Pracovní list SMART cílů), které se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Tuto šablonu používám k:
- Sledujte všechny své cíle a záměry
- Organizujte cíle do různých stavů: Dokončeno, Rozsypáno, Mimo plán, Pozastaveno, Podle plánu, abyste mohli sledovat pokrok.
- Sledujte a analyzujte úkoly , abyste zajistili maximální produktivitu.
- Změřte úsilí potřebné pro každý cíl
- Stanovte si časový plán a dodržujte ho
Nejlepší na tom je, že ClickUp nejen pomáhá se sledováním cílů, ale nabízí také klíčové funkce a šablony pro řízení projektů, komunikaci a spolupráci. Představte si to jako jednu aplikaci, díky které zvládnete většinu své práce, ať už profesionální nebo osobní!
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přehled o pokroku v plnění cílů a čase stráveném na projektech pomocí několika widgetů ClickUp Dashboards, včetně pruhů pokroku, výsečových grafů, burndown grafů atd.
- Dostávejte upozornění na blížící se termíny pomocí ClickUp Reminders. ClickUp vám připomene vaše úkoly pět minut až tři dny před jejich splatností.
- Prohlédněte si své nadcházející úkoly v seznamu, na tabuli Kanban, v Ganttově diagramu nebo v jakémkoli jiném stylu podle svého výběru pomocí ClickUp Views.
- Spolupracujte na úkolech, sdílejte zpětnou vazbu a pracujte společně na společných cílech pomocí ClickUp Chat.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup jakémukoli typu úkolu pomocí užitečných funkcí ClickUp Tasks, jako jsou vlastní stavy, úrovně priority a závislosti.
Omezení ClickUp
- Nelze snadno exportovat dashboardy
- Náročnější naučení ve srovnání s nástroji, které nabízejí pouze sledování cílů
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Mnoho uživatelů ClickUp se shoduje, že tato platforma se stala nepostradatelným nástrojem pro dosažení jejich projektových cílů:
ClickUp Goals pomáhá udržet pozornost všech členů každého oddělení na tom, co je opravdu důležité, což je při uvádění nového produktu na trh zásadní.
2. Hive – nejlepší pro nastavení produktivní denní rutiny
Hive je jednou z mála aplikací na tomto seznamu, která kombinuje sledování cílů s robustními funkcemi pro správu projektů. Poskytuje vám flexibilitu při strukturování vašich cílů pomocí seznamů úkolů, termínů, milníků a metrik pokroku. Ať už si stanovujete osobní návyky nebo spravujete cíle týmu, Hive se přizpůsobí tomu, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Hlavní předností aplikace je, že vám pomáhá vytvořit rutinu, která podporuje produktivitu i důslednost. Můžete si nastavit cíle jako projekty, přiřadit dílčí úkoly, sledovat procento dokončení a používat automatické připomínky, abyste dodrželi plán.
Nejlepší funkce Hive
- Vyberte si z různých způsobů sledování cílů – použijte projekty pro sledování milníků, úkoly pro každodenní návyky a přehledy pro přehled o všem na jednom místě.
- Sledujte svůj pokrok v čase pomocí filtrů pro týden, měsíc nebo rok.
- Využijte vestavěné analytické nástroje, jako jsou míra dokončení, aktualizace stavu a přehledy produktivity týmu, abyste zůstali na správné cestě.
Omezení Hive
- Žádný vestavěný systém odměn ani gamifikační funkce pro zvýšení motivace
- Aplikace je k dispozici pro mobilní zařízení, ale nejvýkonnější je jako desktopová nebo webová aplikace.
Ceny Hive
- Zdarma
- Začátečník: 5 $ měsíčně na uživatele
- Týmy: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
3. Way of Life – nejlepší pro vytváření nových návyků
Way of Life kombinuje triky pro budování návyků, jako je vedení deníku a seznamů úkolů, do intuitivního digitálního nástroje pro sledování návyků.
Líbilo se nám, jak vás nutí zodpovídat se za špatné návyky. Místo toho, abyste jen zdůrazňovali své dobré návyky, můžete přijít na způsob, jak se vypořádat se situacemi, které vás mohou svádět k tomu, abyste zaostávali za svými cíli v budování návyků.
Díky funkci Grafy můžete sledovat pozitivní a negativní trendy v průběhu týdnů, měsíců nebo dokonce let.
Nejlepší funkce aplikace Way of Life
- Sledujte své rutiny pomocí jedinečného systému barevného kódování
- Držte se kurzu k dosažení svých cílů díky výkonným připomínkám.
- Zapište si, co vyvolává špatné návyky, pomocí vestavěné funkce deníku.
Omezení aplikace Way of Life
- V bezplatném tarifu můžete sledovat pouze tři návyky.
- Neexistuje žádný způsob, jak sledovat, jak blízko jste k dosažení cíle. Existuje pouze možnost ano nebo ne.
Ceny aplikace Way of Life
- Zdarma
- Premium: Cena začíná na 4,99 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Way of Life
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
4. Coach. me – nejlepší pro osobní růst a osvojování nových dovedností
Coach.me je vynikající platforma, která vás spojí s certifikovanými kouči a mentory v různých oborech. Pokud je vaším primárním cílem osobní růst, vřele doporučuji Coach.me.
Shledal jsem to velmi užitečným pro rozvoj dovedností, protože získáte 360stupňovou podporu pro osvojení si dovednosti podle vašeho výběru – přátelé, kolegové a dokonce i osobní trenér vás mohou udržet na správné cestě.
Můžete také těžit z jeho univerzálnosti – slouží také jako aplikace pro sledování návyků, takže můžete využívat několik funkcí, aniž byste se museli přihlašovat k osobnímu koučovacímu plánu.
Nejlepší funkce aplikace Coach.me
- Stanovte si cíle a připomenutí, kolikrát týdně chcete trénovat určitou dovednost nebo pracovat na nějakém návyku.
- Zobrazte týdenní a měsíční trendy svého pokroku
- Postupujte podle denních pokynů trenérů a dosáhněte svého cíle.
- Přihlaste se z widgetu Today View ve vašem iPhonu nebo na vašich chytrých hodinkách, aniž byste museli otevírat aplikaci.
Omezení aplikace Coach.me
- Příležitostné problémy s přihlášením, které mohou narušit vaši sérii
- Omezená funkčnost sledování projektů
Ceny Coach.me
- Sledování návyků: Zdarma
- Osobní koučink: 100 $ měsíčně (od 25 $ týdně)
Hodnocení a recenze Coach.me
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
5. Habitica – nejlepší aplikace pro sledování návyků s zábavnými herními prvky
Habitica promění váš seznam návyků v hru a umožní vám vytvořit zábavné avatary, které se s plněním úkolů stávají silnějšími. Získáte také odměny, za které si můžete koupit skvělé vylepšení avatarů.
Nejvíce se mi líbila integrace sociálních médií. S partnery, kteří mě motivují, je pro mě snazší zůstat motivovaný. Díky integraci sociálních médií do hry Habitica je snazší zapojit vaše kontakty do vašich „úkolů“ a společně pracovat na dosažení stejných cílů.
Nejlepší funkce Habitica
- Sledujte své návyky a denní úkoly na cestách pomocí mobilních a webových rozhraní.
- Získejte zábavné odměny za splnění svých cílů a ozdobte svého avatara bojovou zbrojí, tajemnými mazlíčky, magickými schopnostmi a dokonce i úkoly.
- Použijte mince ve hře k nákupu skutečných výhod, jako je bezplatný přístup k televizním pořadům.
Omezení aplikace Habitica
- Omezené možnosti přizpůsobení výzev
- Navigace může být pro některé uživatele složitá.
Ceny Habitica
- Zdarma
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
6. Todoist – nejlepší pro správu úkolů pomocí minimalistických, přehledných seznamů úkolů
Todoist je krásná, automatizovaná aplikace pro správu úkolů na cestách. Zjednodušuje vaše cíle tím, že je přemění na konkrétní akce. A pocit uspokojení, který vám přinese, když označíte akci nebo dílčí úkol jako „splněný“, je nepřekonatelný. Ano, stačí k tomu jedno klepnutí nebo kliknutí.
Další pozoruhodnou funkcí je rozpoznávání přirozeného jazyka, které třídí vaše úkoly do zobrazení Dnes, Nadcházející a vlastní filtry. To vám pomůže snadno stanovit priority vašich cílů. Také mi to umožnilo vytvořit sdílený prostor pro společné úkoly oddělený od mých osobních cílů a projektů.
Nejlepší funkce Todoist
- Zaznamenávejte a organizujte úkoly v okamžiku, kdy vás napadnou, pomocí plynulého a přirozeného jazyka.
- Vytvořte si návyky a sledujte termíny pomocí automatického rozpoznávání dat.
- Proměňte cokoli v úkol na svém seznamu úkolů odkudkoli pomocí více než 80 integrací.
- Sledujte svůj pokrok několika způsoby – vizualizací produktivity, historií aktivit a archivem dokončených úkolů.
Omezení Todoist
- Kvalita generovaných souhrnů se liší, proto je nutné je ručně zkontrolovat a opravit, aby byly přesné.
- Omezené možnosti přizpůsobení statistik produktivity a zobrazení reportů
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Podnikání: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
7. ATracker – nejlepší pro správu času pro každý cíl
ATracker je aplikace pro správu cílů založená na čase, která generuje přehledy o tom, jak trávíte čas na jednotlivých cílech. To vám umožňuje strategicky naplánovat každý úkol a podúkol pro optimální využití vašeho času.
Prozkoumal jsem pokročilá nastavení aplikace a zjistil jsem, že můžete sledovat souhrnný čas strávený skupinou úkolů. ATracker ukládá všechny vaše záznamy a zobrazuje je v seznamu i v kalendáři. Záznamy můžete také aktualizovat nebo zaznamenat čas později.
Nejlepší funkce aplikace ATracker
- Spouštějte a zastavujte úkoly jediným dotykem, aniž byste museli odemykat zařízení.
- Sledujte svůj čas na mobilních aplikacích, tabletech, hodinkách Apple Watch nebo počítačích.
- Stanovte si denní a týdenní cíle na základě úkolů a značek, včetně číselných a rozevíracích značek.
- Vytvářejte denní zprávy o pokroku ve formě přehledných koláčových a sloupcových grafů.
Omezení aplikace ATracker
- Příležitostné potíže se synchronizací kalendáře
- Není možné sledovat čas pro více úkolů současně
Ceny aplikace ATracker
- Zdarma
- Pro: 4,99 $ pro iOS a 2,99 $ pro Android (jednorázový poplatek)
- Premium: 2,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace ATracker
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
8. GoalsOnTrack – nejlepší pro vytváření podrobných akčních plánů pro vaše cíle
GoalsOnTrack je software pro stanovení cílů SMART s víceúrovňovou strukturou cílů. To znamená, že můžete vytvořit podrobné akční plány pro každý cíl a dílčí cíl. Díky tomu se nejedná pouze o aplikaci pro seznam úkolů, ale také o podrobný nástroj pro sledování agendy s funkcemi pro sledování návyků, času a pokroku.
Byl jsem příjemně překvapen, kolik práce za vás tento software udělá. Například dostanete formulář pro vyplnění metrik cílů, abyste se ujistili, že váš cíl je SMART – konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený.
Podobně existují vizuální tabule, šablony pro stanovení cílů a deníky pro zaznamenávání myšlenek. Je to, jako by všechny vaše představy o cílech žily v několikapatrovém bytě. Vše je v rámci stejného komplexu, ale dostatečně oddělené, aby bylo možné vše správně organizovat.
Nejlepší funkce GoalsOnTrack
- Naplánujte si všechny fáze svých cílů pomocí tisknutelných plánovačů a pracovních listů.
- Sledujte pokrok v plnění cílů čtyřmi způsoby: podle dílčích cílů, úkolů, výsledků a ručně.
- Plánování pomocí drag and drop s kalendářem úkolů, který se integruje s externími kalendáři, jako je Google Calendar, iCal, Outlook
- Sledujte plnění svých zvyků pomocí denních zaškrtávacích políček
- Sdílejte cíle se svým týmem, zaznamenávejte aktivity týmu v reálném čase a zveřejňujte zprávy nebo komentáře na centralizované nástěnce, abyste mohli spolupracovat.
Omezení aplikace GoalsOnTrack
- Vyžaduje připojení k internetu.
- Neexistuje žádná zkušební ani bezplatná verze.
Ceny GoalsOnTrack
- Členství stojí 68 dolarů ročně.
Hodnocení a recenze GoalsOnTrack
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
9. Lattice – nejlepší pro OKR a cíle zaměstnanců
Lattice je řešení pro stanovování cílů pro týmy. Je ideální pro organizace, které chtějí sledovat pracovní výkonnost a zároveň umožnit zaměstnancům sladit jejich profesní rozvoj s cíli společnosti.
Zjistili jsme, že je to užitečné pro mezifunkční řízení projektů a zajištění jasné spolupráce. Můžete například nastavit cíle pro marketing společně na jednom místě a cíle zákaznického servisu samostatně na jiném místě. Můžete také nastavit cíle pro vývoj softwaru a cíle SMART pro manažery. Všechny mohou být propojeny a spolupracovat na jedné platformě.
Software OKR se integruje s Jira, Salesforce, Slack a Microsoft Teams, aby zajistil, že cíle jsou vždy v popředí a jsou neustále realizovány.
Přečtěte si také: Jak stoupat po kariérním žebříčku: Jak stanovit a dosáhnout cílů pro softwarové inženýry
Nejlepší funkce Lattice
- Propojte individuální cíle s cíli oddělení a celé společnosti pro hodnocení výkonu.
- Integrujte OKR do řízení výkonu, abyste sladili dosahované výsledky s hlavními obchodními prioritami.
- Podporujte zapojení zaměstnanců prostřednictvím individuálních schůzek a interakcí s personálním oddělením a manažery.
Omezení mřížky
- Webová stránka může být při prvním načítání pomalá.
- Žádná bezplatná verze
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/osoba za měsíc
- Zapojení: 4 $/osoba za měsíc
- Grow: 14 $/osoba za měsíc
- Odměna: 6 $/osoba za měsíc
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
10. Toodledo – nejlepší pro zvýšení produktivity ve všech oblastech vašeho života
Toodledo je propracovaný nástroj pro zvýšení produktivity. Nabízí několik možností, jak organizovat a sledovat cíle, se zaměřením na zvýšení výkonu. Vychází z myšlenky jednoduchého seznamu úkolů a rozšiřuje jej do podrobného pracovního prostoru, abyste mohli s každým cílem nebo úkolem dosáhnout více.
Jeho kategorizace mi připadala velmi zajímavá:
- Život: Umožňuje vám vytvářet seznamy úkolů a poznámky a sdílet je s přáteli a rodinou na základě metody Getting Things Done.
- Práce: Pomáhá vám načrtnout vaše projekty, přidělovat úkoly vašemu týmu a sledovat čas strávený na každém projektu.
- Plán: Pomáhá vám co nejlépe využít volný čas díky vestavěnému plánovači, který obsahuje připomenutí na základě vaší polohy, opakující se úkoly a integraci kalendáře.
Nejlepší funkce Toodledo
- K organizaci seznamů úkolů použijte složky, štítky, kontexty a podúkoly.
- Třídit, filtrovat a prohledávat svůj seznam a zjistit, co je třeba dokončit. Aplikace vám zasílá upozornění, když se blíží termín splnění úkolů.
- Sledujte své pokroky, udržujte si motivaci a dosahujte svých cílů.
- Zaznamenávejte své vzpomínky, používejte je jako deník – zapisujte si recepty, poznámky z cest a další věci.
- Pomocí osnovy naplánujte svůj další projekt, zaznamenejte rodokmen své rodiny nebo jakékoli jiné použití, které vás napadne.
Omezení aplikace Toodledo
- Funkce Poznámky vyžaduje lepší vyhledávací funkce.
Ceny Toodledo
- Zdarma
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Vyberte si nejlepší aplikaci pro sledování cílů
Aplikace, které jsem otestoval a vybral, mají několik společných rysů: všechny jsou jednoduché na používání a pomáhají mi být organizovanější a produktivnější. Jsou skvělé pro stanovování a sledování cílů, ale jen velmi málo z nich nabízí více než základní funkce.
Dávám přednost nástrojům pro dlouhodobé plánování cílů, které mi pomáhají vyvážit osobní i pracovní úkoly. Ideální pro mě je tedy platforma s pokročilou týmovou spoluprací, správou úkolů a projektovým managementem.
V tomto kontextu splňuje všechna kritéria pouze jeden nástroj – ClickUp!
Díky svým univerzálním funkcím a připraveným šablonám zjednodušuje sledování cílů. Nástroje pro správu projektů ClickUp nám umožňují mít přehled o seznamech úkolů a spolupracovat s mezifunkčními týmy.
Celkově ClickUp nabízí flexibilitu pro práci na profesních cílech jako tým, namísto sledování cílů pouze na individuální úrovni. I když můžete své osobní cíle sledovat samostatně, funkce pro spolupráci nabízejí výhodu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! Nebudete litovat.