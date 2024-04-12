Jak stanovit metriky cílů (s příklady)

Ve velmi populární knize o managementu Goal od Eliyahu M. Goldratta autor tvrdí, že základním cílem každého podnikání je vydělávat peníze. Ačkoli je to velmi snadné pochopit, není to snadné realizovat.
Cíl vydělat peníze je třeba rozdělit na zvýšení průchodnosti, snížení výdajů a minimalizaci zásob, což vše vede k maximalizaci tržeb a zisku. V závislosti na oboru, ve kterém podnikáte, to může být poměrně složité.
Například pro nezávislého autora obsahu může být zvýšení výkonu tak jednoduché, jako psát více článků každý týden. Pro výrobce automobilů však to znamená optimalizovat tisíce procesů, z nichž každý má své vlastní cíle.
K jejich sledování je třeba speciálně navržený software, jako je ClickUp. Podívejme se, jak můžete nastavit efektivní metriky cílů a dosáhnout jich ve vaší organizaci.
Co jsou metriky cílů?
Cíle jsou obecné záměry, které chce dosáhnout jednotlivec, tým nebo organizace. Může se jednat například o zvýšení tržeb z nové produktové řady nebo expanzi na nový trh.
Metriky cílů jsou konkrétní, měřitelné ukazatele pro dosažení těchto cílů. Rozdělují cíle na konkrétní kroky a pomáhají sledovat výkonnost a hodnotit úspěch.
Jaké jsou rozdíly mezi cíli a metrikami?
Ačkoli se cíle a metriky používají společně, jedná se o zásadně odlišné pojmy.
|Cíle
|Metriky
|Obecné cíle
|Cílená měření výkonu
|Poskytněte pokyny a jasné pracovní pokyny
|Poskytněte kontrolní body pro měření výstupů
|Metriky založené na výsledcích, jako je růst tržeb, spokojenost zákazníků atd.
|Obvykle se jedná o metriky založené na výstupech, jako jsou generované potenciální zákazníky, NPS atd.
|Stanovte si dlouhodobé cíle, obvykle čtvrtletní nebo roční.
|Stanovte si krátkodobé cíle. Týmy někdy sledují metriky denně/týdně.
Jak spolu cíle a metriky souvisejí?
Cíle a metriky mají symbiotický vztah. Cíle vedou organizaci správným směrem, metriky zajišťují, že se pohybujete správným tempem.
Pokud je například vaším cílem zvýšit tržby v příštím obchodním roce, můžete stanovit metriky, jako jsou:
- Zvyšte počet generovaných potenciálních zákazníků
- Zvyšte míru konverze potenciálních zákazníků na zákazníky
- Zvyšte roční opakující se výnosy od každého zákazníka
- Zvyšte retenci zákazníků
Sledování těchto metrik na týdenní nebo měsíční bázi pomáhá dosáhnout ročního cíle, který jste si stanovili. Vedoucí pracovníci rozdělují cíle celé organizace na menší cíle pro jednotlivé týmy. Poté pomocí metrik cílů určují pokrok při dosahování těchto cílů.
Porozumění několika klíčovým entitám v řízení metrik cílů
Při rozlišování mezi cíli, záměry a metrikami se setkáte s řadou pojmů. Pro upřesnění si některé z nich vysvětlíme.
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): KPI je konkrétní měřítko úspěchu projektu, oddělení nebo organizace při plnění svých cílů. V případě cílů produktivity může být KPI například počet odpracovaných hodin.
Smlouva o úrovni služeb (SLA): SLA je standard výkonu, ke kterému jste se zavázali. Například tým údržby softwaru může mít SLA 4 hodiny jako dobu odezvy na stížnosti s vysokou prioritou.
Míra prokliku (CTR): Míra prokliku je oblíbený marketingový KPI, který měří počet kliknutí na odkaz v poměru k počtu zobrazení. Pokud vaši reklamu na Facebooku vidí 100 lidí a jeden z nich na ni klikne, vaše CTR je 1 %.
Aktivní uživatelé: Ve světě SaaS jsou klíčovými metrikami denní aktivní uživatelé (DAU) a měsíční aktivní uživatelé (MAU). Jedná se o počet lidí, kteří produkt aktivně používají, což je hlavní metrika pro potenciální výnosy.
S pevným základem této teorie se podívejme na několik příkladů.
25 příkladů metrik cílů z reálného světa
Metriky cílů se mohou lišit v závislosti na druhu práce, kterou vykonáváte. Abychom vám poskytli jasnou představu, vybrali jsme příklady z různých obchodních funkcí.
Prodej
1. Náklady na získání zákazníka (CAC): Veškeré náklady na získání zákazníka, včetně prodejních nákladů a marketingových aktivit. CAC jsou důležité náklady, které je třeba minimalizovat.
2. Prodejní aktivity na jednoho obchodního zástupce: Počet úkolů, které obchodní zástupce splní v určitém časovém období. Většina organizací sleduje prodejní hovory. Jedná se o metriku produktivity, která pomáhá týmům dosahovat prodejních cílů.
3. Míra konverze: Míra, s jakou se potenciální zákazníci mění v klienty. Tato metrika sleduje kvalitu potenciálních zákazníků a efektivitu procesu prodeje.
4. Délka prodejního cyklu: Průměrná délka prodejního procesu od počáteční fáze kontaktu až po uzavření obchodu. Spolu s aktivitami jednotlivých obchodních zástupců a mírou konverze pomáhá tento ukazatel předpovídat výnosy.
5. Životní hodnota zákazníka (CLV): Celkový výnos, který může podnik generovat od zákazníka po celou dobu trvání jejich vztahu. CLV pomáhá racionalizovat CAC a odpovídajícím způsobem alokovat rozpočty.
Marketing
6. Marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci (MQL): Počet potenciálních zákazníků, u kterých marketingový tým předpokládá, že se stanou skutečnými zákazníky. MQL přidávají prvek kvality k generovaným potenciálním zákazníkům.
7. Cena za lead (CPL): Veškeré výdaje spojené se získáním leadu. CPL je předním ukazatelem CAC.
8. Zobrazení, kliknutí a potenciální zákazníci: Počet lidí, kteří viděli reklamu, klikli na ni a vyplnili formulář, aby byli zaznamenáni jako potenciální zákazníci. Tyto metriky KPI pomáhají měřit výkonnost horní části trychtýře.
9. Míra odrazu: Procento marketingových e-mailů, které se odrazí, když je ID nesprávné, neaktivní nebo nedostupné. Míra odrazu je ukazatelem zdraví vaší databáze odběratelů.
10. Návratnost investic do marketingu (ROI): Poměr výnosů generovaných marketingem a marketingových výdajů. Jedná se o důležitý ukazatel účinnosti marketingu.
Provoz
11. Hrubá zisková marže: (tržby – náklady na prodané zboží)/100. Hrubá marže je klíčovým ukazatelem provozní síly a finanční stability projektu.
12. Získaná hodnota: Skutečně dokončená práce x rozpočet. Pokud je váš rozpočet 30 000 na 30denní projekt a za 6 dní jste dokončili 10 %, vaše získaná hodnota je 3 000. A vaše plánovaná hodnota je 6 000. To spolu s dalšími finančními metrikami pomáhá měřit v dolarech, jak moc jste pozadu/napřed oproti harmonogramu.
13. Rozptyl nákladů: Rozpočtované náklady – skutečné náklady. Jedním z hlavních cílů úspěšné realizace projektu je dodržení rozpočtu. Rozptyl nákladů je pro to klíčovým ukazatelem.
14. Odchylka od plánu: Plánované dodání – skutečné dodání. Ve výše uvedeném příkladu jste měli dokončit 20 % za 6 dní. Vaše odchylka od plánu je tedy 10 %.
15. Míra využití: Odpracované hodiny/dostupné hodiny. Pokud jste v rámci 40hodinového pracovního týdne odpracovali 30 hodin, máte míru využití 75 %. Jedná se o přední ukazatel produktivity a alokace zdrojů, který je nedílnou součástí cílů projektu.
Softwarové inženýrství
16. Četnost nasazení: Jak často je kód nasazován do produkce. Někdy je považován za klíčový ukazatel pro týmy, které přijaly agilní přístup, a je to klíčový indikátor produktivity a rychlosti technického týmu.
17. Míra úspěšnosti sprintových cílů: Procento položek ze sprintového backlogu, které byly dokončeny. Tato metrika ukazuje schopnost týmu efektivně plánovat a plnit obchodní cíle.
18. Doba odezvy: Čas, který systém potřebuje k odpovědi na dotaz. Jedná se o klíčový ukazatel agility a schopnosti reagovat.
19. Pokrytí kódu: Procento kódu pokrytého automatizovanými testy. Tato agilní metrika identifikuje účinnost testování i ty části, které vyžadují zvláštní pozornost.
20. Průměrná doba obnovy (MTTR): Čas, který technický tým potřebuje k obnovení po incidentu. Ve světě, kde jsou incidenty týkající se bezpečnosti/výkonu nevyhnutelné, je MTTR ukazatelem odolnosti.
21. Bezpečnostní incidenty: Počet incidentů nebo narušení. Ve spojení s průměrnou dobou detekce, průměrnou dobou obnovy a závažností incidentu měří bezpečnostní schopnosti softwaru.
Zákaznický servis
22. Udržení zákazníků: Procento zákazníků, kteří zůstali věrní v průběhu času. Tato metrika udává schopnost produktu/služby být pro zákazníka hodnotnou, čímž se snižují náklady na získávání nových zákazníků.
23. Net Promoter Score (NPS): Pravděpodobnost, s jakou zákazník doporučí produkt nebo službu. Jedná se o metriku spokojenosti zákazníků ve většině organizací zabývajících se produkty/službami.
24. Doba první reakce: Rychlost první reakce na dotazy zákazníků. Doba první reakce, která je obvykle uvedena v SLA, je klíčovým ukazatelem efektivity zákaznického servisu.
25. Míra vyřešených případů: Procento případů vyřešených v rámci SLA.
Pokud se vám některý z těchto cílů jeví jako vhodný, zde je návod, jak jej sledovat a vykazovat, abyste optimalizovali výkon.
Sledování a vykazování metrik cílů
Jakmile stanovíte metriky cílů, zajistěte, abyste je měli vždy jasně na očích. K tomu se perfektně hodí aplikace pro sledování cílů, jako je ClickUp.
Stanovte si cíle v ClickUp
Pomocí ClickUp Goals nastavte číselné, peněžní, pravdivé/nepravdivé a úkolové cíle. Například nastavte číselné cíle pro týdenní generování potenciálních zákazníků. Nastavte peněžní cíle pro prodej.
Pokud nevíte, kde začít, vyzkoušejte šablonu ClickUp SMART Goals Template.
Přiřaďte metriky cílů správným osobám
Přiřaďte uživatele ke každé metrice cílů. Metriku můžete také rozdělit mezi více členů týmu, kteří společně dosahují cílů.
Definujte data
Identifikujte zdroje dat pro každou metriku a integrujte je do ClickUp. Může se jednat o interní systémy, externí databáze, zpětnou vazbu od zákazníků nebo průzkumy mezi zaměstnanci. Zajistěte přesnost, spolehlivost a dostupnost dat.
Sledujte je na panelech ClickUp.
Přizpůsobte si panely ClickUp tak, aby zobrazovaly metriky, které jsou pro vás důležité. Získejte aktualizace jednotlivých metrik v reálném čase, abyste mohli přizpůsobit své úsilí a zlepšit výkon.
Definování měřítek pro každý cíl
Jedním z hlavních aspektů stanovení cíle nebo definování metrik je přesné definování referenčních hodnot. Start-up v prvním roce svého působení může být schopen dosáhnout cíle 100% nárůstu tržeb, ale nadnárodní společnost možná ne. Abychom poznali rozdíl, jsou nezbytné referenční hodnoty.
Při stanovování cílů, měřítka:
- Stanovte základní úroveň výkonu
- Zajistěte, aby cíle byly dosažitelné a realistické.
- Posuňte hranice a dosáhněte lepších výsledků
- Pomozte efektivně konkurovat na trhu
Stručně řečeno, cíl je to, čeho je třeba dosáhnout. Metrika je ukazatelem výkonu směřujícího k tomuto cíli. Benchmark je číslo pro metriky.
Například v případě softwarového inženýrského produktu je cílem zvýšení propustnosti. Metrikou je počet funkcí nasazených do produkce. Benchmarkem je 10 funkcí na sprint.
Začněte nastavovat své benchmarky a metriky pomocí některé z těchto šablon pro stanovení cílů.
Úloha metrik cílů při zlepšování výkonu
Na cestě k úspěchu organizace jsou metriky cílů milníky, které musíte překonat. Zde je několik příkladů, jak mohou pomoci provozním týmům zlepšit výkonnost.
Viditelnost: Metriky cílů zviditelňují cíl pro všechny členy týmu. Pomáhají jim řídit jejich pokrok na základě toho, čeho musí dosáhnout v průběhu roku.
Měřitelnost: Projekty často trvají měsíce, ne-li roky. Čekání na jejich konec, abyste zjistili, zda jste byli úspěšní, může být demotivující. Metriky cílů pomáhají členům týmu v pravidelných intervalech zjistit, jak postupují.
Účel: Pro členy týmu představují metriky cílů smysl. Pomáhají vytvářet kolektivní odpovědnost za dosažení cílů.
Neustálé zlepšování: Na základě viditelnosti, měřitelnosti a účelu mohou týmy vytvořit plán neustálého zlepšování. Pokud zjistíte, že vaše výkonnost se odchyluje od plánu, můžete okamžitě provést úpravy.
Zajistěte přehlednost pomocí dashboardů ClickUp. Provádějte pravidelné retrospektivy a dokumentujte poučení na ClickUp Docs. Diskutujte o nápadech v komentářích a mějte přehled o všech konverzacích díky zobrazení ClickUp Chat.
Zaveďte změny, sledujte pokrok, opakujte!
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří v rámci procesu stanovování cílů podrobné plány. Překvapivých 50 % z nich však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete cíle hladce převést na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Navíc naše dashboardy bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, ukazují vaše výsledky a dávají vám větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
Výzvy při implementaci metrik cílů
Navzdory mnoha výhodám není implementace metrik cílů snadná. Pravděpodobně se setkáte s několika výzvami. Zde je návod, jak je překonat.
Metriky, které nejsou v souladu s cíli
Nejlepší metriky musí být v souladu s cíli týmu. Měří výkonnost v souvislosti s požadovaným cílem. Týmy však často mají potíže s identifikací správných metrik pro své cíle.
Překonejte tuto výzvu s ClickUp. Vytvořte složky pro sledování sprintových cyklů, OKR, týdenních hodnotících karet zaměstnanců atd. a odvoďte metriky pro každou z nich.
Nastavení a zapomenutí metrik
Týmy na začátku roku s nadšením stanovují cíle, metriky a úkoly. Je běžné, že na to vše zapomenou, jakmile začne každodenní pracovní shon.
ClickUp vám pomůže tomuto problému předejít automatizací sledování pokroku.
Nedostatečná viditelnost
Jedním z důvodů, proč týmy stanoví cíle a pak na ně zapomenou, je to, že nemají neustálý přehled. Rozptýlené tabulky s různými úpravami cílů a metriky ztěžují přístup k nim.
ClickUp řeší tento problém tím, že začleňuje cíle do kontextu každodenních úkolů. Díky tomu jsou cíle viditelné a relevantní pro práci.
Nedostatek dat pro sledování pokroku
Bez robustního nástroje pro řízení projektů může být i zodpovězení tak základní otázky, jako „kolik úkolů jsme dokončili?“, příliš časově náročné.
Komplexní modul pro správu úkolů ClickUp je navržen tak, aby tyto problémy překonal. Pouhým použitím ClickUp mohou vaše týmy shromažďovat data o úkolech, sledování času, pracovní zátěži a dalších aspektech.
Mějte přehled o svých cílech a metrikách úspěchu s ClickUp
Každá firma vždy pracuje na dosažení cíle, výsledku, který si přeje. Možná nesouhlasíte s Goldrattem a myslíte si, že vaším primárním cílem je změnit svět. Nebudeme vás soudit.
Ať už je váš cíl jakýkoli, ClickUp vám pomůže. Využijte funkce ClickUp pro správu úkolů, plánování, monitorování a sledování cílů k dosažení svých cílů. Začněte hned teď.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky o metrikách cílů
1. Jaký je cíl metrik úspěchu?
Metriky úspěchu jsou ukazatele výkonu. Cílem metrik úspěchu je poskytnout členům týmu jasnost, směr a účel.
2. Co jsou metriky cílů KPI?
Metriky cílů KPI jsou konkrétní měřítka používaná k hodnocení výkonu organizace, týmu nebo jednotlivce ve vztahu k předem stanoveným cílům.