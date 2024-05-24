15 agilních metrik a KPI, které musíte sledovat v roce 2025

Ať už váš tým uvádí na trh nový produkt, aktualizuje stávající funkce nebo prochází agilní transformací, musíte sledovat výkonnost.
Právě zde vstupují do hry agilní metriky a KPI.
Jsou vodítkem pro váš vývojový tým. Agilní metriky a KPI poskytují v reálném čase přehled o výkonu vašeho týmu a upozorňují na potenciální překážky, než naruší pokrok.
Čtěte dál a dozvíte se o 15 nejdůležitějších agilních metrikách a KPI, které byste měli sledovat, a o tom, jak je sledovat pomocí ClickUp.
Co jsou agilní metriky?
Agilní metriky jsou měřitelné datové body, které vám pomohou vyhodnotit pokrok, výkonnost a efektivitu vašeho týmu ve srovnání se stanovenými benchmarky.
Pro agilní týmy mohou být tyto metriky kvalitativní i kvantitativní. I když se mohou lišit v závislosti na organizaci a cílech agilního vývojového týmu, odpovídají na dvě otázky:
- Přinášejí vaše iterace přidanou hodnotu/mají dopad?
- Přináší váš produkt zákazníkům v průběhu času větší přidanou hodnotu?
Pro agilní projekt jsou metrikami pro tým Scrum sprint burndown a velocity, zatímco pro týmy Kanban budou agilními metrikami sledování propustnosti a rozpracované práce.
Co jsou agilní KPI?
Agilní KPI jsou agilní metriky, které se zaměřují na měření nejdůležitějších aspektů úspěchu vašeho agilního projektu ve formě sprintů nebo iterací. Zatímco agilní metriky poskytují širší sadu datových bodů, KPI zdůrazňují klíčové ukazatele spojené s cíli vašeho projektu.
Zde je stručný přehled klíčových bodů agilních KPI:
- Orientace na výsledky: Zaměřte se spíše na výsledky než na úroveň aktivity.
- Vybrané metriky: Skládají se z menšího souboru metrik, které jsou klíčové pro sledování celkového stavu projektu.
- Sladění s cíli: Klíčové ukazatele výkonnosti jsou přímo spojeny se specifickými cíli a záměry agilního projektu.
Jako agilní projektový manažer stanovujete a sledujete relevantní metriky projektu spolu s vaším plánem. Musíte také sledovat výkonnost všech týmů, včas identifikovat potenciální překážky a udržet váš projekt na cestě k úspěchu.
Výhody sledování agilních metrik a KPI
Identifikace úzkých míst a zefektivnění procesů
Metriky odhalují, co funguje (a co ne): Sledujte správné agilní metriky, jako je doba cyklu (průměrná doba strávená dokončením úkolu), rozpracovaná práce (WIP) a počet aktivních úkolů, abyste identifikovali oblasti zpomalení nebo místa, kde má někdo příliš mnoho práce.
Rozhodování na základě dat: Využijte tato data k úpravě pracovních postupů, přerozdělení úkolů mezi členy vašeho agilního softwarového týmu nebo implementaci agilních nástrojů pro řízení projektů, abyste odstranili překážky a zefektivnili celkový vývojový proces vašeho týmu.
Vyhněte se rozšiřování rozsahu: Zaměření se na agilní metriky a KPI vývoje softwaru zabrání tomu, aby váš projekt překročil plánované hranice. Použijte je ke sledování pokroku agilního projektu a řešte odchylky, než se stanou problémem.
Zlepšení dokončování úkolů a projektů
Jasná viditelnost pokroku: Sledujte výkonnost a pokrok svého týmu při přizpůsobování jeho tempa pomocí projektových metrik, jako jsou grafy burn-down, které vizuálně znázorňují zbývající práci ve sprintu.
Zaměření a stanovení priorit: Využijte poznatky z metrik KPI, jako je rychlost – kolik práce váš tým dokončí v každém sprintu – k efektivnímu plánování a stanovení priorit úkolů na základě potřeb klientů a termínů projektu.
Optimalizujte dynamiku týmu a alokaci zdrojů: Sledujte a monitorujte agilní metriky výkonu, abyste porozuměli výkonu svého týmu, optimalizovali dostupnost zdrojů a zajistili soulad, aby nic neuniklo vaší pozornosti.
Dodávání lepších produktů pro klienty
Kontrola kvality: Sledujte metriky, jako je míra úniku vad, abyste identifikovali a vyřešili potenciální problémy dříve, než se dostanou k zákazníkovi. Tento důraz na kontrolu kvality vede k lepšímu produktu a v konečném důsledku k větší spokojenosti zákazníků.
Včasné dodání: Když sledujete metriky v různých fázích vývojového procesu, víte, zda je projekt na dobré cestě ke splnění termínů.
Jaké jsou různé typy agilních metrik?
|Metriky Kanban
|Metriky Scrum
|Lean metriky
|Co to je?
|Metriky Kanban jsou součástí širších agilních KPI a zaměřují se na pracovní tok a dokončování úkolů.
|Metriky Scrumu jsou specifické metriky, které sledují zlepšení jejich účinnosti a efektivity.
|Lean metriky se zaměřují na tok hodnoty z organizace k jejím zákazníkům.
|Metriky
|Průchodnost Doba cyklu Rozpracovaná výroba
|Rychlost týmu Sprint burndown
|Net Promoter Score Hodnota dodaná
|Důležitost
|Včas odhaluje úzká místa, zlepšuje prognózy a maximalizuje efektivitu napříč projekty.
|Poskytuje přehled o efektivitě týmu a jeho přínosu pro podnik z hlediska návratnosti investic.
|Měří výkonnost v systému, který směřuje k nepřetržitému toku.
Jak nastavit agilní KPI
- Stanovte si cíle: Jasně definujte své cíle. Usilujete o rychlejší uvedení produktů na trh, spokojenější zákazníky nebo lepší kvalitu vývoje? Vyberte si KPI, které přímo odrážejí tyto cíle.
- Vyberte kombinaci KPI: Agilita klade důraz na široký pohled. Namísto sledování pouze jednoho aspektu, jako jsou „story pointy“, vyberte kombinaci metrik, které poskytují ucelený obraz o výkonu vašeho týmu v různých oblastech.
- Vyhněte se přetížení KPI: Nepřetěžujte svůj tým přílišným množstvím KPI. Vyberte 3–5 klíčových KPI a metrik, které jsou nejrelevantnější pro vaše aktuální cíle. Měly by být použitelné a poskytovat informace pro zlepšení procesů.
- K měření pokroku použijte šablonu agilního řízení projektů: Šablona agilního řízení projektů ClickUp vám pomůže zlepšit přehled o pokroku projektu, snížit plýtvání, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a vizualizovat a analyzovat výsledky, abyste mohli provést úpravy ve svém vývojovém cyklu.
- Četnost sledování: Stanovte si pravidelný harmonogram sledování – budete je měřit denně, týdně nebo během sprintových revizí?
- Sladění týmu: Zajistěte, aby všichni chápali význam agilních metrik a KPI. Pravidelně je kontrolujte během agilních schůzek, abyste identifikovali oblasti pro zlepšení a přizpůsobili svůj přístup. Pamatujte, že agilita je o neustálém zlepšování a vaše KPI by to měly odrážet.
Přiřaďte odpovědnost za sledování KPI. Zatímco některé, jako například spokojenost týmu, může sledovat vedoucí týmu, jiné mohou vyžadovat přímou účast vývojového týmu, aby byla zajištěna přesnost.
Nezapomeňte, že vámi vybrané KPI by měly být v souladu s vaším pracovním postupem (např. Kanban, Scrum nebo Lean) a v konečném důsledku podporovat rámec vybraný pro váš projekt.
Bonus: 50 pojmů agilního Scrumu, které musíte znát
15 agilních metrik a KPI, které byste měli sledovat
1. Rychlost
Rychlost je agilní metrika, která měří práci, kterou váš tým dokončil během sprintu. Obvykle se měří sečtením odhadovaného úsilí všech bodů uživatelských příběhů dokončených ve sprintu.
Přesnost předpovědí roste s každou iterací, protože jsou založeny na minulé rychlosti.
Vzorec pro výpočet rychlosti je:
Rychlost = Σ (body příběhů dokončených uživatelských příběhů ve sprintu)
Důležité upozornění 🧠: Rychlost je relevantní pro jeden tým a porovnávání rychlosti různých týmů může být zavádějící kvůli jejich rozdílné velikosti, dovednostem a složitosti projektů.
2. Sprint Burndown
Sprint burndown chart vizuálně znázorňuje zbývající práci v průběhu sprintu. Sleduje úsilí (odhadované v bodech příběhu) potřebné k dokončení všech uživatelských příběhů, které jsou součástí daného sprintu.
Základní komponenty sprintového burndown grafu jsou:
- Horizontální osa (osa X): Představuje zbývající dny nebo pracovní hodiny ve sprintu.
- Vertikální osa (osa Y): Představuje celkové zbývající úsilí.
- Trendová čára (ideální burndownová čára): Jedná se o šikmou čáru, která začíná u počátečního celkového úsilí na začátku sprintu a na konci se zpomaluje až na nulu. Představuje ideální burndownovou rychlost, pokud veškerá práce postupuje rovnoměrně.
- Skutečná burndown linie: Tato linie představuje skutečné zbývající úsilí během sprintu na základě denních aktualizací. V ideálním případě by tato linie měla být blízko trendové linii.
3. Doba cyklu
V agilních metodikách, jako je Kanban, je doba cyklu delší než doba potřebná k dokončení úkolu. Konkrétně měří průměrnou dobu potřebnou k dokončení úkolu od jeho vstupu do fáze hlavního pracovního postupu až do jeho dodání.
Běžným způsobem měření doby cyklu je
Doba cyklu = doba realizace dokončených pracovních úkolů/počet dokončených pracovních úkolů
4. Net Promoter Score (NPS)
Net Promoter Score (NPS) je klíčový agilní metrik, který měří spokojenost a loajalitu zákazníků vůči produktu, společnosti nebo službě.
NPS je založen na jediné otázce průzkumu: „Na stupnici od 1 do 10, jak pravděpodobné je, že doporučíte [společnost/produkt/službu] kolegovi?“
NPS je otázka v průzkumu, nikoli vzorec. Skóre se dělí do kategorií:
- Vynikající: NPS > 70
- Pozitivní: NPS 50–69
- Negativní: NPS < 20
Důležité upozornění 🧠: Obecně se skóre nad 70 považuje za vynikající, skóre mezi 50 a 69 je stále pozitivní a skóre pod 20 se považuje za negativní.
5. Dodaná hodnota
Dodaná hodnota přesahuje míru dokončení a zabývá se skutečným obchodním přínosem vytvořeným pro zákazníka. Tato metrika měří hmatatelný dopad vašeho projektu na cíle organizace.
Tento metrik zaměřený na zákazníka se soustředí na konkrétní výsledky, jako je zvýšená spokojenost zákazníků, vysoké tržby, snížené náklady a zlepšená efektivita.
Neexistuje žádný konkrétní vzorec pro měření dodané hodnoty, ale měří se prostřednictvím dopadu na cíle zákazníků (spokojenost, výnosy, efektivita atd.).
Díky zaměření na poskytovanou hodnotu může agilní tým zajistit konzistentní výkon, který má pozitivní dopad na celou organizaci a projekt jako celek.
6. Práce v procesu (WIP)
Práce v procesu (WIP) je běžnou praxí v Kanbanu, která má přímý dopad na efektivitu pracovního toku a výkonnost týmu.
Limity WIP definují maximální počet úkolů povolených v každé fázi vaší Kanban tabule. To motivuje týmy, aby se soustředily na dokončení stávajících úkolů před zahájením nových, čímž se snižuje neefektivita a zpoždění.
Limity WIP definují maximální počet úkolů povolených v každé fázi kanbanové tabule.
7. Průchodnost
V metodologii Kanban a Lean-Agile odráží propustnost celkovou efektivitu vašeho pracovního toku. Měří rychlost, s jakou váš tým dokončuje úkoly a přináší hodnotu zákazníkovi.
Průchodnost nesleduje pouze počet zahájených úkolů, ale konkrétně měří počet úkolů dokončených v určitém časovém rámci, například za den, týden nebo sprint. To poskytuje jasný obraz o skutečné kapacitě vašeho týmu.
Běžným způsobem výpočtu propustnosti je
Průchodnost = počet dokončených úkolů v daném časovém období/délka časového období
8. Míra úniku vad
Míra úniku defektů (DER) odhaluje účinnost testování funkčního softwaru vašimi vývojovými týmy. Měří procento defektů, které nebyly zachyceny během testovacího procesu a nakonec byly objeveny vašimi klienty po vydání.
Vzorec pro výpočet míry úniku vad je:
DER = (1 – počet vad po vydání / celkový počet vad) x 100 %
Důsledné úsilí o snižování DER v průběhu času poukazuje na silný proces zajištění kvality.
Důležité upozornění 🧠: Nižší hodnota DER znamená přísnější testovací proces, který odhalí chyby dříve, než ovlivní zákazníka. Sledováním hodnoty DER v průběhu času můžete snadno identifikovat trendy a vyhodnotit účinnost svých testovacích strategií.
9. Pokrytí kódu
Pokrytí kódu je cenným měřítkem pro agilní projektové týmy, které jim pomáhá posoudit důkladnost jejich testování a identifikovat oblasti, kde mohou být zapotřebí další testy.
Kvantifikuje podíl bloků kódu provedených během automatizovaných testů. Vyšší pokrytí kódu obecně naznačuje komplexní sadu testů, což potenciálně snižuje riziko nezjištěných vad.
Vzorec pro výpočet pokrytí kódu je:
Pokrytí kódu = (počet řádků kódu provedených v testech / celkový počet řádků kódu) x 100 %
10. Stáří pracovní položky
Work Item Age (WIA) sleduje dobu, po kterou se pracovní položka nachází v cyklu vývoje softwaru, od okamžiku, kdy je přidána do backlogu, až do jejího dokončení.
WIA odhaluje, jak dlouho úkoly obvykle zůstávají v systémech řízení projektů. Úkoly s trvale vysokou hodnotou WIA mohou naznačovat úzká místa ve vašem pracovním postupu, jako jsou omezené zdroje a závislost na vnějších faktorech.
Vzorec pro výpočet stáří pracovní položky je:
WIA = aktuální datum – datum přidání pracovní položky do backlogu
11. Blokovaný čas
V agilních metodikách, kde je rozhodující přizpůsobivost a rychlé dodání, blokovaný čas ukazuje čas, který členové týmu stráví bráněním pokroku ve svých úkolech.
Sledování blokovaného času pomáhá týmu identifikovat opakující se problémy, které brání efektivitě toku.
Neexistuje žádný konkrétní vzorec pro výpočet blokovaného času; místo toho sledujte čas strávený členy týmu, kteří nemohou pokročit kvůli překážkám, abyste pochopili, co je to blokovaný čas.
Sledování blokovaného času může agilním týmům pomoci vytvořit efektivní tok v jejich pracovním prostředí, minimalizovat zpoždění a maximalizovat čas strávený poskytováním hodnoty svým zákazníkům.
Důležité upozornění 🧠: Mezi běžné příčiny blokovaného času patří čekání na schválení, nejasné požadavky na úkoly, chyby nebo výpadky systému.
12. Release Burndown
Na rozdíl od sprintových burndown grafů, které sledují pokrok v krátkém časovém období, release burndown poskytuje přehled o práci, která zbývá za celý release cyklus, který může zahrnovat několik sprintů.
Na svislé ose znázorňuje celkové zbývající úsilí pro vydání a na vodorovné ose zbývající čas.
- Vertikální osa: Celkové zbývající úsilí pro vydání
- Horizontální osa: Zbývající čas v cyklu vydání
Grafy burndownu vydání pomáhají agilním týmům udržovat transparentnost, proaktivně identifikovat rizika a přijímat rozhodnutí založená na datech, aby byl zajištěn úspěšný vývoj a vydání softwaru.
13. Kontrolní graf
Kontrolní grafy se zaměřují na dobu cyklu jednotlivých pracovních položek (body uživatelských příběhů, chyby nebo omyly).
Fungují jako systém včasného varování před potenciálními problémy, které by mohly mít dopad na realizaci projektu, a také identifikují nesrovnalosti v délce cyklů, což týmům umožňuje vyšetřit jejich příčiny. To jim pomáhá usilovat o předvídatelnější pracovní postupy.
Důležité upozornění 🧠: Používejte kontrolní grafy spolu s dalšími agilními metrikami, jako jsou limity rozpracované výroby a propustnost, abyste získali komplexnější přehled o svých pracovních postupech.
14. Fluktuace kódu
Code churn je agilní metrika, která odráží celkové změny ve vaší kódové základně. Měří objem kódu, který byl přidán, upraven nebo odstraněn během celého vývojového cyklu.
Ačkoli určitá míra fluktuace je přirozená, nadměrně vysoká fluktuace může naznačovat potenciální problémy se stabilitou kódu.
Code churn se obvykle vyjadřuje v procentech a vypočítává se vydělením celkového počtu řádků kódu přidaných nebo odstraněných během určitého období celkovým počtem řádků kódu v základu na začátku.
Vzorec pro výpočet Code Churn je:
Code Churn = [(počet přidaných řádků kódu + počet odstraněných řádků kódu) / celkový počet řádků kódu na začátku] x 100 %
15. Průzkumy spokojenosti týmu
Průzkumy spokojenosti týmu měří morálku, spokojenost a celkovou pohodu ve vašich agilních týmech pro vývoj softwaru. Pravidelné shromažďování zpětné vazby vám umožní identifikovat oblasti, které je třeba ve vašich agilních procesech zlepšit, a podpořit pozitivní pracovní prostředí.
Bonus: Zde je 15 KPI a metrik pro produktový management pro produktové manažery, aby dosáhli svých cílů.
Jak sledovat agilní KPI pomocí ClickUp
Sledování agilních metrik a KPI pomocí tabulek je časově náročné a neefektivní, má omezenou spolupráci a je náchylné k chybám kvůli nedostatečné automatizaci, což vede k chybám při přenosu dat.
Místo toho nabízí software ClickUp pro řízení projektů pro agilní týmy nástroje a funkce pro automatizaci sledování agilních KPI a metrik.
Podívejme se, jak agilní týmy mohou upřednostňovat akční metriky, stanovovat cíle a neustále se zlepšovat – to vše na jedné platformě.
Stanovte si cíle a úkoly
Cíle ClickUp jsou kontejnery na vysoké úrovni rozdělené na menší cíle. Tyto cíle si představte jako obchodní cíle, které musíte dosáhnout, abyste splnili své celkové cíle.
Jakmile tyto cíle splníte, vaše cíle se aktualizují v reálném čase.
Nejlepší na tom je, že si můžete přizpůsobit agilní metriky, které si vyberete pro měření cílů.
Například:
- Čísla: Procento a skóre
- Měna: Metriky jako pokrytí kódu a doba cyklu
- Úkoly: Sledujte výkonnost na základě dokončení úkolů
Zde je návod, jak nastavit agilní metriky a KPI v ClickUp Goals.
Zde je návod, jak můžete vytvářet a sledovat cíle v ClickUp:
Krok 1: Stanovte si cíl
- Zvyšte skóre NPS z 6 na 7,5.
Krok 2: Stanovte cíle k dosažení tohoto cíle
- Získejte 10 nových 5hvězdičkových hodnocení na G2
- Snižte počet týdenních žádostí o podporu o 25 %.
- Vyřešte 3 nejčastější problémy, které vaši zákazníci zmiňují.
Krok 3: Definujte klíčové metriky, které budete používat k měření pokroku směrem k cíli
- Zjistěte procento propagátorů a kritiků
- Průzkumy spokojenosti zákazníků
Krok 4: Začněte sledovat pokrok, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.
- Využijte software pro řízení projektů ClickUp, abyste získali přehled o metrikách a pokroku týmu, komunikovali s vývojovým týmem a spolupracovali se všemi.
Profesionální tip💡: Používejte šablony pro stanovení cílů a aplikace pro sledování cílů , abyste zajistili, že vaše cíle budou časově ohraničené, konkrétní, měřitelné, relevantní a dosažitelné.
Vizuální dashboardy pro praktické poznatky
Pomocí panelů ClickUp můžete vizuálně znázornit své agilní metriky, takže již nebudete potřebovat tabulky ani externí nástroje, jako je Jira.
Získejte okamžitý přehled o klíčových oblastech, jako jsou:
- Průběh sprintu: Vizualizujte zbývající práci v rámci sprintu pomocí burndown grafů.
- Rozdělení typů problémů: Identifikujte trendy v chybách, požadavcích na funkce a dalších problémech.
- Rychlost týmu: Změřte práci, kterou váš tým dokončí v každém sprintu.
- Frekvence nasazení: Sledujte, jak často váš tým vydává aktualizace nebo nové funkce.
- Doba cyklu a dodací lhůta: Pochopte průměrný čas strávený úkoly v rámci celého pracovního postupu.
Sledujte a upřednostňujte akční metriky
Šablona KPI od ClickUp vám umožňuje sledovat širokou škálu metrik. Upřednostněte však ty, které mají přímý dopad na cíle vašeho týmu, například:
- Metriky produktivity: Posuďte efektivitu a výstupy
- Metriky kvality: Měření míry vad a celkové kvality kódu
- Metriky předvídatelnosti: Sledujte přesnost odhadů a termíny dodání projektů.
- Metriky spokojenosti zákazníků: Změřte uživatelské zkušenosti a zpětnou vazbu k vašemu produktu.
Opakujte a přizpůsobujte se pro neustálé zlepšování
Využijte šablonu metrik projektů ClickUp k měření, sledování a vizualizaci pokroku vašich agilních metrik v rámci ClickUp.
Naplánujte si pravidelné kontroly, abyste mohli analyzovat své agilní metriky v ClickUp. Identifikujte trendy, zavádějte nové metriky, vylepšujte své procesy sledování podle potřeb vašeho týmu, hodnotte pokrok směrem k cílům a určujte oblasti, které je třeba zlepšit.
Jste připraveni využít sílu agilních metrik a KPI pro svůj tým?
V ideálním případě byste měli sledovat všechny relevantní agilní metriky a KPI, abyste mohli měřit výkonnost svého týmu.
Agilní platforma pro řízení projektů ClickUp vám v tom pomůže. Pomocí ClickUp Goals si stanovte cíle pro nejdůležitější agilní metriky, sledujte pokrok pomocí předem připravených šablon, měřte pokrok pomocí ClickUp Dashboards a reportujte správné metriky a KPI svým stakeholderům, abyste posílili jejich důvěru ve vaše týmy.
Centralizujte sledování metrik a získejte bezkonkurenční transparentnost, aniž byste museli pracovat s několika nástroji a tabulkami.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a sledujte své agilní metriky a KPI.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co je KPI v agilním řízení?
V agilním řízení se KPI (klíčový ukazatel výkonnosti) definuje jako specifická metrika, která měří výkonnost vašeho týmu na konci každé iterace nebo sprintu. Výhody měření agilních metrik KPI spočívají v průběžném sledování pokroku, rozhodování o pracovní zátěži týmu a získávání cenných poznatků o tom, jak tým pracuje. Patří mezi ně rychlost, grafy sprint burndown a kumulativní diagramy pracovního toku.
2. Co jsou metriky v agilním řízení?
Metriky v agilní metodologii poskytují přehled o produktivitě v různých fázích vývoje softwaru, hodnotí kvalitu produktu a sledují výkonnost týmu. Lze je přizpůsobit na individuální i týmové úrovni. Na týmové úrovni hodnotí celkový stav projektu, zatímco na individuální úrovni mohou být použity k identifikaci individuální výkonnosti v porovnání s jejich pokrokem.
3. Co jsou metriky a KPI Scrumu?
Agilní týmy používají metriky a KPI Scrumu k měření efektivity procesů svého týmu, sledování pokroku při dosahování konkrétních cílů, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, optimalizaci agilních pracovních postupů a poskytování přehledu o projektu zainteresovaným stranám.