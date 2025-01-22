15 nejlepších agilních nástrojů pro řízení projektů v roce 2025

Sprint začíná, tlak roste a najednou se všichni ptají: „Jak jsme na tom?“
Pro týmy vývojářů softwaru a projektové manažery není snadné udržet si v agilních pracovních postupech přehlednost a produktivitu.
Ale tady je odměna: silná agilní kultura nejen zlepšuje týmovou práci, ale může také přinést skutečné obchodní výsledky a zvýšit obchodní výkonnost společnosti o 277 %.
Správné agilní nástroje mají zásadní význam. Zefektivňují správu úkolů, zlepšují spolupráci v týmu a udržují projekty na správné cestě, i když se změní priority.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 nejlepších agilních nástrojů, které vám pomohou posílit vaše pracovní postupy a dosáhnout významných výsledků. 📊
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled 15 nejlepších agilních nástrojů:
- ClickUp (nejlepší pro komplexní řízení projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
- Jira (nejlepší pro týmy softwarového vývoje, které potřebují robustní sledování problémů)
- Asana (nejlepší pro správu úkolů s uživatelsky přívětivým rozhraním)
- Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí tabulek a karet)
- Wrike (nejlepší pro správu zdrojů a podrobné reportování v komplexních projektech)
- Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a spolupráci týmů na různých typech projektů)
- Smartsheet (nejlepší pro správu projektů ve formě tabulek s Ganttovými diagramy a automatizací)
- Zoho Sprints (nejlepší pro agilní řízení projektů s plánováním sprintů a správou backlogu)
- Pivotal Tracker (nejlepší pro vývoj softwaru s plánováním založeným na příbězích a sledováním rychlosti)
- Businessmap (Nejlepší pro řízení projektů založené na Kanbanu s pokročilou analytikou a automatizací)
- Taiga (nejlepší pro open-source agilní řízení projektů)
- Tuleap (nejlepší pro integrované ALM s agilním řízením projektů a podporou DevOps)
- Axosoft (nejlepší pro agilní řízení projektů se zaměřením na sledování chyb a plánování vydání)
- Nifty (nejlepší pro týmovou spolupráci s agilním řízením úkolů)
- Miro (nejlepší pro společné brainstormingové sezení a práci s whiteboardem)
Co byste měli hledat v agilních nástrojích?
Při výběru agilního nástroje je důležité zohlednit funkce, které zlepšují spolupráci týmu a zefektivňují pracovní postupy projektu. Zde jsou klíčové aspekty, na které se zaměřit:
- Usnadňuje spolupráci a komunikaci: Nástroj by měl umožňovat plynulou interakci mezi členy týmu a podporovat aktualizace a diskuse v reálném čase, aby všichni byli informováni.
- Poskytuje centrální úložiště: Centralizovaný prostor pro všechny informace související s projektem zajišťuje snadný přístup a organizaci dokumentů, úkolů a časových harmonogramů.
- Generuje analytické údaje: Schopnost vytvářet zprávy a analytické údaje pomáhá sledovat pokrok, identifikovat překážky a činit informovaná rozhodnutí.
- Nabízí funkce pracovního toku: Přizpůsobitelné pracovní toky, které se přizpůsobí procesům vašeho týmu, mohou zvýšit efektivitu a zaručit konzistenci napříč projekty.
- Sledování vizualizace pokroku: Vizuální nástroje, jako jsou Kanban tabule nebo Ganttovy diagramy, umožňují týmům sledovat stav úkolů a postup projektu na první pohled.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj může růst spolu s vaším týmem a zvládat s postupem času rostoucí složitost projektů.
- Sleduje stav projektu: Hledejte nástroj, který udržuje aktuální informace o dokončení úkolů a stavu projektu, což umožňuje rychlé hodnocení a včasné zásahy, když je to nutné.
- Poskytuje nástroje pro odhadování: Přesné funkce odhadování pomáhají spravovat sprintové cykly a efektivně přidělovat zdroje.
- Zahrnuje sledování problémů: Účinný agilní nástroj by měl týmům umožňovat sledovat a spravovat problémy nebo chyby v průběhu celého životního cyklu projektu, zajišťovat včasné řešení a udržovat kvalitu projektu.
15 nejlepších agilních nástrojů
Agilní nástroje pro vývoj softwaru jsou nezbytné pro týmy, které chtějí zůstat organizované, stanovovat priority úkolů a efektivně se přizpůsobovat změnám. Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj, připravili jsme seznam 15 nástrojů, které mohou zlepšit práci vašeho týmu s agilní metodikou. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní agilní řízení projektů)
ClickUp vyniká jako výjimečný software pro agilní řízení projektů, který je ideální pro vývojáře a projektové manažery. Jeho cílem je zjednodušit pracovní postupy, zlepšit spolupráci v týmu a poskytovat kvalitní výsledky jako univerzální aplikace pro práci.
Flexibilita ClickUp je jednou z jeho největších předností.
ClickUp Agile Project Management
Ať už jste startup nebo velká společnost, agilní projektový management ClickUp se přizpůsobí vašim procesům, místo aby vás nutil měnit způsob práce. Díky své přizpůsobivosti je ideální pro různé agilní frameworky, včetně Scrum a Kanban, zatímco jeho přizpůsobitelné funkce umožňují vašim týmům přizpůsobit svůj pracovní prostor jedinečným pracovním postupům a preferencím.
Například ClickUp Tasks vám umožňuje znázornit různé typy pracovních postupů tak, aby odpovídaly vašim agilním procesům.
Kromě toho nabízí řadu zobrazení – ClickUp Kanban View pro vizuální správu úkolů, ClickUp Gantt Charts pro sledování závislostí a časových os a ClickUp Calendar View pro plánování a plánování sprintů.
Pokud je něco, co každý agilní tým ví, pak je to fakt, že bez správných nástrojů může řízení sprintů rychle přerůst v chaos. Právě v tom pomáhá funkce ClickUp Sprints od . Tato funkce, navržená tak, aby zjednodušila každou fázi sprintu, včetně plánování PI( ), pomáhá vašemu týmu hladce plánovat, sledovat a provádět svou práci.
Nabízí klíčové grafy, jako jsou Burnup a Burndown , které vám pomohou sledovat průběh sprintu.
Burndown grafy ukazují, kolik práce zbývá, takže můžete snadno odhalit zpoždění a podle potřeby provést úpravy. Burnup grafy naopak zdůrazňují dokončenou práci a to, co ještě zbývá, a poskytují vám jasný a transparentní přehled o všech změnách v průběhu sprintu.
A nakonec, šablona ClickUp Agile Project Management Template od je ideální pro týmy, které se nezabývají softwarem a chtějí zavést agilní metody, jako jsou Kanban nebo Scrum.
Pomáhá zefektivnit požadavky do backlogu, což usnadňuje stanovení priorit úkolů. Můžete použít tabuli nebo sprinty, aby byl tým organizovaný a soustředil se na poskytování hodnoty.
Tato šablona také podporuje agilní ceremonie, jako jsou retrospektivy, které jsou klíčové pro neustálé zlepšování. Pomáhají vašemu týmu reflektovat, přizpůsobovat se a zvyšovat produktivitu. Kromě správy úkolů podporuje agilní šablona „ “ také spolupráci, díky čemuž je vaše pracovní prostředí agilnější a responzivnější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Flexibilní pracovní prostory: Vytvořte agilní pracovní postupy přizpůsobené vašemu týmu definováním stavů, struktur úkolů a štítků, které odpovídají vašim procesům.
- Integrace: Propojte se s nástroji jako Jira, GitHub a Slack a automatizujte pracovní postupy pro hladší provádění sprintů.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti platformy mohou být pro uživatele ohromující.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Líbí se mi, jak je ClickUp přizpůsobitelný. Možnost vytvářet vlastní pracovní postupy a zobrazení, které odpovídají našim pracovním postupům, byla pro moje IT oddělení velkým přínosem. Flexibilita při organizování úkolů a milníků nám pomáhá udržet se na správné cestě, zejména u složitých projektů. Clickup se také dobře integruje s jinými nástroji, jako je Zapier, což nám umožňuje automatizovat úkoly. Clickup zlepšil spolupráci mého týmu a sledování projektů.
Objevte sbírku přizpůsobitelných agilních šablon, které vám pomohou rychle se rozběhnout. Začněte s těmito výkonnými zdroji ještě dnes!
2. Jira (nejlepší pro týmy softwarového vývoje, které vyžadují robustní sledování problémů)
Jira je robustní nástroj přizpůsobený pro agilní týmy vývoje softwaru. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům a pokročilým funkcím pro vytváření reportů je ideální pro řízení složitých projektů.
Tento nástroj poskytuje projektové tabule pro vizualizaci stavu úkolů a pokroku v rámci agilních a tradičních přístupů k řízení projektů . Nastavení Jira však může připomínat řešení Rubikovy kostky – konfigurace pracovních postupů často vyžaduje technické znalosti, jak zdůrazňuje mnoho recenzí Jira na .
Nejlepší funkce Jira
- Upřednostňujte úkoly a plánujte iterativní pracovní cykly pomocí plánování sprintů, úpravy backlogu a reportování v reálném čase.
- Integrujte je s aplikacemi jako Figma a GitHub, abyste centralizovali diskuze a sdíleli aktualizace.
- Propojte technické týmy s týmy pro uvedení produktů na trh pomocí sdílených kalendářů vydání.
- Získejte přehled o časových osách projektů, závislostech a potenciálních překážkách pomocí zobrazení časové osy.
Omezení Jira
- Jira může být pro malé týmy s omezeným rozpočtem rychle drahá.
- Jeho složitost může ztěžovat zapracování nových zaměstnanců, zejména těch, kteří nejsou vývojáři.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,53 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 900 recenzí)
🔍 Věděli jste? Agilní framework Scrum získal svůj název podle ragbyové formace, ve které se hráči těsně shlukují, aby mohli znovu zahájit hru, což symbolizuje týmovou práci a úzkou spolupráci.
3. Asana (nejlepší pro správu úkolů s uživatelsky přívětivým rozhraním)
Asana je uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení projektů, který vyvažuje jednoduchost a funkčnost. Jeho intuitivní rozhraní a univerzální zobrazení projektů podporují různé pracovní postupy a poskytují nástroje pro propojení celofiremních cílů s každodenními úkoly.
Týmy mohou vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu, stanovovat termíny a sledovat pokrok, čímž zajistí, že všichni budou pracovat v souladu a budou zodpovědní. Tato funkce podporuje agilní hodnoty společnosti , jako je postupný růst a udržování stabilního pracovního toku.
Nejlepší funkce Asany
- Umožněte týmům přidávat k úkolům vlastní datová pole, což usnadní sledování informací na míru.
- Efektivně přidělujte zdroje díky přehledu o pracovním vytížení, časových harmonogramech a závislostech projektů, abyste předešli vzniku úzkých míst.
- Ušetřete čas vytvořením efektivních procesů s přizpůsobitelnými pravidly a pokročilými automatizacemi.
- Využijte asistenty s umělou inteligencí k analýze dat, identifikaci výzev a poskytování praktických doporučení.
Omezení Asany
- Správa více účtů s různými e-mailovými adresami může vést k problémům s přihlášením a navigací.
- Pop-up okna související s úkoly blokují nabídky, vyžadují ruční zavření a narušují pracovní postupy.
- Žádné vestavěné nástroje pro sledování času
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Rozhraní Asany je snadno použitelné a intuitivní, což usnadňuje navigaci po platformě a provádění konkrétních úkolů. Široká škála funkcí: můžete mimo jiné vytvářet a přiřazovat úkoly, sledovat jejich průběh, spolupracovat v týmech a komunikovat s členy týmu. Díky tomu je tento nástroj mimořádně univerzální a užitečný pro různé typy projektů.
💡 Tip pro profesionály: Před každým sprintem proveďte „pre-mortem“. To znamená předem si představit potenciální problémy nebo rizika, aby tým mohl proaktivně naplánovat řešení a vyhnout se překvapením.
4. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí tabulek a karet)
Trello je vizuální agilní software pro řízení projektů, který využívá tabule, seznamy a karty, aby pomohl týmům organizovat úkoly. Poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení pracovních postupů a zároveň nabízí pokročilou automatizaci prostřednictvím Butleru a hladkou integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack a Jira.
Síla tohoto nástroje spočívá v jeho schopnosti kombinovat jednoduchost s výkonnými funkcemi. Poskytuje týmům přehlednost, díky které se mohou soustředit na úkoly s vysokou prioritou a zůstat produktivní, aniž by se zaplétaly do složitých procesů.
Nejlepší funkce Trello
- Nastavte pravidla, tlačítka a příkazy pro automatizaci opakujících se akcí, jako je přesouvání karet nebo odesílání oznámení.
- Vytvořte akce jedním kliknutím, které spustí sekvenci úkolů přímo z vašich karet nebo tabulek.
- Upřednostňujte úkoly a vizuálně identifikujte zastaralé položky pomocí funkcí, jako je stárnutí karet a hlasování.
- Rozšiřte funkčnost pomocí Power-Ups, jako jsou Story Points, synchronizace Jira nebo integrace Google Calendar.
Omezení Trello
- Rozhraní Trello působí ve srovnání s konkurencí zastarale a postrádá vizuální přitažlivost.
- Bezplatné účty rychle dosáhnou limitu, což vyžaduje upgrade na placený tarif, což omezuje škálovatelnost pro týmy s omezeným rozpočtem.
- Komunikace úkolů v rámci platformy je omezená.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
🧠 Zajímavost: Jedním z hlavních principů Agile je flexibilita, ale mnoho organizací striktně dodržuje agilní rámce, jako je Scrum, což vede k paradoxu známému jako „agilní purismus“.
5. Wrike (nejlepší pro správu zdrojů a podrobné reportování v komplexních projektech)
Wrike pomáhá týmům řídit agilní projekty pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů a spolupráce v reálném čase. Nabízí pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz, takže týmy mohou sledovat výkon v reálném čase a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Díky zaměření na přizpůsobivost, automatizaci a spolupráci je Wrike dobrou volbou pro týmy, které chtějí efektivně škálovat a dosahovat svých cílů s agilitou.
Nejlepší funkce Wrike
- Využijte ochranu na podnikové úrovni s dvojitým šifrováním, přístupem na základě rolí a funkcí Wrike Lock pro správu vlastních šifrovacích klíčů.
- Pomocí 360° zobrazení můžete sledovat aktualizace projektů v reálném čase a zajistit, aby týmy byly vždy na stejné vlně.
- Využijte integrovanou umělou inteligenci k generování obsahu, úpravám textu a shrnování diskusí, čímž snížíte manuální úsilí a zrychlíte provádění.
- Přizpůsobte svůj pracovní prostor potřebám svého týmu pomocí vlastních typů položek, terminologie a rozvržení.
Omezení Wrike
- Vzhled platformy postrádá moderní estetiku.
- Počet licencí poskytovaných za danou cenu se jeví jako nedostatečný.
- Limit 200 aktivních úkolů v bezplatné verzi, který se může rychle stát omezujícím pro týmy spravující více projektů nebo složité pracovní postupy.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Naprosto miluji flexibilitu nástroje Wrike a to, že vám opravdu dává možnost přizpůsobit si ho podle svých potřeb. Nástroje pro vytváření reportů jsou výkonné, vizuálně se rychle spojují a jsou neuvěřitelně užitečné.
🧠 Zajímavost: Agilní manifest byl vytvořen v únoru 2001 sedmnácti softwarovými vývojáři během lyžařského pobytu ve Snowbirdu v Utahu. Jejich cílem bylo najít lepší způsoby společného vývoje softwaru.
6. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a týmovou spolupráci na různých typech projektů)
Monday.com pomáhá týmům zdokonalovat procesy, zlepšovat spolupráci a dosahovat výsledků. Jako agilní nástroj se hladce přizpůsobuje dynamickému pracovnímu prostředí a umožňuje firmám sladit strategie s jejich realizací.
Jeho robustní funkce pro správu portfolia poskytují přehled o probíhajících úkolech na vysoké úrovni, zatímco podrobné funkce pro sledování projektů udržují týmy v souladu a soustředěné. Od automatizace manuálních úkolů po vizualizaci pokroku, Monday. com propojuje silosy a podporuje odpovědnost.
Nejlepší funkce Monday.com
- Sledujte cíle a OKR, abyste zajistili, že každý projekt bude v souladu s celkovými cíli společnosti.
- Řiďte rizika a překážky pomocí překryvů kritické cesty a sledování milníků, abyste předešli zpožděním.
- Zefektivněte přijímání projektů pomocí přizpůsobených formulářů, které slouží k centrálnímu shromažďování požadavků a správě schvalování.
Omezení Monday.com
- Týmy přecházející na Monday.com mohou narazit na určitou náročnost při osvojování nových postupů.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
⚙️ Bonus: Podívejte se na tohoto podrobného průvodce Jak aplikovat agilní metodiku na projekty mimo oblast softwaru a naučte se, jak zjednodušit postupy, vylepšit pracovní postupy a zlepšit spolupráci!
7. Smartsheet (nejlepší pro správu projektů podobnou tabulkovému procesoru s Ganttovými diagramy a automatizací)
Smartsheet se přizpůsobí široké škále potřeb týmu, ať už řídíte malé projekty, dohlížíte na podniková portfolia nebo podporujete inovace. Kombinuje robustní funkce pro řízení projektů s flexibilitou, což z něj činí výkonnou platformu pro agilní týmy.
Se Smartsheetem můžete sdílet aktualizace, přidělovat úkoly a pracovat v reálném čase, čímž zajistíte, že všichni členové týmu budou v souladu bez ohledu na to, kde se nacházejí. Jeho integrace s oblíbenými nástroji, možnosti automatizace bez nutnosti programování a poznatky založené na umělé inteligenci pomohou vašim týmům dosáhnout cílů rychleji a chytřeji.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Nastavte pracovní postupy bez nutnosti programování, abyste eliminovali opakující se úkoly, snížili počet chyb a ušetřili drahocenný čas.
- Vytvářejte vlastní soubory PDF, automatizujte přípravu smluv a integrujte nástroje pro elektronický podpis, jako je DocuSign.
- Zajistěte ochranu dat pomocí pokročilých kontrolních mechanismů, jako jsou šifrovací klíče, protokoly aktivit a nástroje pro správu.
- Zůstaňte ve spojení díky desktopovým a mobilním aplikacím, které nabízejí aktualizace v reálném čase a snadné použití na cestách.
Omezení Smartsheet
- Zpracování rozsáhlých agilních projektů s více iteracemi a týmy může být náročné a může mít negativní vliv na efektivitu.
- Smartsheet funguje především jako nástroj založený na tabulkách a nemusí poskytovat specializované funkce vyžadované pro agilní procesy.
Ceny Smartsheet
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Smartsheet je skvělým centrem pro ukládání informací a skupinovou spolupráci. Líbí se mi, že se v podstatě jedná o tabulku Excel, do které můžete připojovat dokumenty a komunikovat s ostatními ve vaší firmě. Obzvláště se mi líbí funkce automatizace, která zefektivňuje procesy.
💡 Tip pro profesionály: Upřednostňujte hodnotu pro zákazníka. Při výběru úkolů pro sprint si vždy položte otázku: „Jak to přispívá k poskytování hodnoty pro zákazníka?“ Tím zajistíte, že budete v souladu s obchodními cíli a potřebami zákazníků.
8. Zoho Sprints (nejlepší pro agilní řízení projektů s plánováním sprintů a správou backlogu)
Zoho Sprints je agilní nástroj pro řízení projektů, který pomáhá týmům efektivně plánovat, spolupracovat a realizovat projekty. Ať už jste v agilním řízení nováčky nebo máte zkušenosti, tento nástroj zjednodušuje řízení projektů a přizpůsobí se vašim potřebám.
Tento nástroj pomáhá týmům stanovit priority backlogů, vizualizovat pracovní postupy a udržet si přehled o úkolech, čímž usnadňuje složité procesy. Díky své flexibilitě je vhodný jak pro malé startupy, tak pro velké podniky, a nabízí integraci třetích stran a funkce pro iterativní vývoj.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Koordinujte mezifunkční týmy pomocí modulu Release Planning a dodávejte funkční produkty.
- Zaznamenávejte, spravujte a exportujte časová data pomocí vestavěného modulu Timesheet, který rozlišuje mezi fakturovatelnými a nefakturovatelnými hodinami.
- Sledujte pokrok pomocí burndown grafů, grafů rychlosti a dalších metrik, které měří efektivitu týmu.
Omezení Smartsheet
- Neexistuje jednotná metoda pro vytváření sprintů a přístup k nim, což vede k nejasnostem.
- Grafy nemají funkci prokliknutí pro přístup k podrobným údajům.
- Aplikace pro iOS je obtížně ovladatelná a postrádá vylepšení v oblasti použitelnosti.
Ceny Smartsheet
- Elite: 3 $/měsíc na uživatele
- Premier: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
🔍 Věděli jste? Scaled Agile Framework (SAFe) zůstává nejoblíbenějším rámcem na podnikové úrovni s 26% mírou přijetí.
9. Pivotal Tracker (nejlepší pro vývoj softwaru s plánováním založeným na příbězích a sledováním rychlosti)
Pivotal Tracker zjednodušuje sledování pokroku, správu iterací a dodávání vysoce kvalitních produktů. Na rozdíl od jiných nástrojů klade důraz na udržení stabilního pokroku pomocí automatického plánování, což týmům pomáhá dodržovat realistické časové plány založené na jejich dosavadních výkonech.
Tento nástroj usnadňuje sledování pokroku vašich projektů na makro i mikro úrovni, což agilním týmům umožňuje řešit potenciální problémy dříve, než se zhorší ( ).
Nejlepší funkce Pivotal Tracker
- Nechte systém vypočítat rychlost vašeho týmu a zpřesnit plánování na základě minulých výkonů.
- Využijte zprávy o stavu projektu, jako jsou Burnup, Cumulative Flow a Cycle Time, abyste pochopili trendy a odhalili úzká místa.
- Snadno identifikujte a odstraňujte překážky v projektech pomocí story blockerů a zajistěte tak hladší průběh projektu.
Omezení nástroje Pivotal Tracker
- Mobilní aplikace je pomalá, obsahuje chyby a často zobrazuje nesprávné informace, jako například nepřidělené vlastníky.
- Mnoho úkolů vyžaduje ruční zpracování, které by bylo možné automatizovat a zvýšit tak efektivitu.
Ceny Pivotal Tracker
- Zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pivotal Tracker
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pivotal Tracker?
Pivotal Tracker je nástroj, který se používá téměř výhradně pro vývoj Scrum. Je docela těžké ho použít pro něco jiného. Má body zabudované do příběhů, automaticky vypočítává rychlost (a podle toho přináší příběhy do aktuálního sprintu) a zobrazuje metriky, jako je burndown chart. To vše je k dispozici ihned po instalaci, bez nutnosti nastavení (samozřejmě musíte nejprve napsat příběhy a odhadnout je).
🧠 Zajímavost: Workshopy často využívají hry jako Scrum Poker a Lego Scrum, aby zábavnou a poutavou formou naučily účastníky agilním principům.
10. Businessmap (nejlepší pro řízení projektů založené na Kanbanu s pokročilou analytikou a automatizací)
Businessmap je ideální pro podniky, které potřebují operativní i strategický přehled. Poskytuje jasnou viditelnost všech projektů a portfolií a pomáhá týmům zůstat ve spojení a soustředěným.
Jeho flexibilní přístup zaměřený na výsledky zajišťuje, že podniky mohou sladit své cíle se skutečným plněním úkolů, čímž vytváří silný most mezi strategií a realizací.
Platforma má pokročilé funkce, jako jsou propojené tabule, přizpůsobitelné plavecké dráhy a automatizované projekce pro sledování agilních metrik typu „ “. Pomáhá také organizacím spravovat závislosti, měřit pokrok a podle potřeby upravovat plány.
Nejlepší funkce Businessmap
- Vytvořte propojené tabule pro správu mezioborových závislostí a zajistěte tak soulad všech týmů.
- Pomocí plaveckých drah oddělte úkoly podle typu nebo třídy služeb a zlepšete tak přehlednost pracovních postupů.
- Vylepšete své procesy dále rozdělením fází do podsloupců pro podrobnější správu úkolů.
- Vizualizujte a spravujte závislosti mezi týmy pomocí propojení karet, jako jsou vztahy předchůdce-nástupce nebo rodič-dítě.
Omezení Businessmap
- Integrované nástroje pro vytváření reportů nejsou uživatelsky přívětivé; pro generování dynamických reportů je zapotřebí externí software.
- S přibývajícím počtem uživatelů a potenciálních zákazníků se stává extrémně pomalým, což má vliv na celkový výkon.
Ceny Businessmap
- Měsíčně: 179 $/měsíc (pro 15 uživatelů)
Hodnocení a recenze Businessmap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Používejte metriky, ale nepřetěžujte svůj tým daty. Sledujte klíčové metriky, jako je rychlost, doba cyklu nebo dodací lhůta, ale soustřeďte se na poznatky, které mají přímý vliv na výkonnost týmu a výsledek projektu.
11. Taiga (nejlepší pro open-source agilní řízení projektů)
Taiga je open-source agilní software, který klade důraz na spolupráci, transparentnost a efektivitu. Zdůrazňuje jednoduchost a snadné použití, aniž by obětoval funkčnost.
Výraznou předností této platformy je schopnost rozdělit složité úkoly na zvládnutelné příběhy a sledovat pokrok ve srovnání se sprinty. Díky zaměření na spolupráci mohou týmy snadno stanovovat priority, přidělovat a dokončovat úkoly a zároveň udržovat soulad se zainteresovanými stranami.
Nejlepší funkce Taiga
- Rychle se přizpůsobujte díky úpravám a aktualizacím v reálném čase, které týmům umožňují snadno se přizpůsobovat měnícím se požadavkům.
- Efektivně stanovujte priority pomocí dynamického hodnocení příběhů a zajistěte, aby byly nejdůležitější úkoly splněny jako první.
- Sledujte pokrok pomocí burndown grafů a sledování rychlosti, které poskytují přehled o produktivitě týmu.
Omezení Taiga
- Vkládání obrázků a videí je zdlouhavé
- Nedostatek pokročilých funkcí pro značkování
- Vytváření a úpravy sprintů by mohly být efektivnější a uživatelsky přívětivější.
- Uživatelské rozhraní může být při určitých rozlišeních obrazovky zkreslené, což ovlivňuje použitelnost.
Ceny Taiga
- Taiga Self-hosted: zdarma
- Taiga Cloud: 70 $/měsíc
- Taiga ve vašich prostorách: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taiga
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (85+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taiga?
Taiga je úzce zaměřený agilní nástroj pro řízení projektů, který splní vše, co potřebujete, a to díky přehlednému a dobře navrženému uživatelskému rozhraní. Výraznou nevýhodou je absence mobilní aplikace a používání webové aplikace na dotykové obrazovce není příliš pohodlné.
💡 Tip pro profesionály: Zapojte celý tým do plánování sprintů. Nenechte rozhodovat pouze vlastníka produktu. Zapojení všech do plánovacího procesu podporuje pocit sounáležitosti, poskytuje cenné poznatky a zvyšuje morálku týmu.
12. Tuleap (nejlepší pro integrované ALM s agilním řízením projektů a podporou DevOps)
S Tuleap získáte flexibilní platformu, která se přizpůsobí různým velikostem týmů a požadavkům projektů. Můžete snadno organizovat backlogy, plánovat vydání, sledovat pokrok a vizualizovat data. Otevřený zdrojový kód tohoto nástroje zajišťuje, že nedojde k uzamčení dodavatele, a nabízí svobodu a bezpečnost pro týmy, které vyžadují agilitu a dodržování předpisů.
Nabízí funkce, které podporují vše od sledování projektů a agilního plánování až po správu testů a integraci DevOps. Díky tomu je ideální pro automobilový, obranný a zdravotnický průmysl, kde je nezbytné dodržování norem jako ISO, CMMI a SPICE.
Nejlepší funkce Tuleap
- Spravujte automatizované i manuální testy na jedné platformě, která vám pomůže včas identifikovat chyby.
- Vytvářejte přizpůsobené panely pro sledování stavu projektů a klíčových ukazatelů výkonnosti v reálném čase.
- Plánujte sprinty a vydání snadným přetažením úkolů z backlogu do nadcházejících milníků.
- Implementujte Scrum, Kanban nebo SAFe® pro správu pracovních postupů vašeho týmu.
Omezení Tuleap
- Integrace s oblíbenými IDE, jako jsou Visual Studio nebo JetBrains, by mohla být vylepšena.
- Propojení mezi různými projekty je nedostatečné a mohlo by být výrazně vylepšeno.
- Některé pluginy jsou zastaralé a mají tendenci časem mizet, což omezuje jejich funkčnost.
Ceny Tuleap
- myTuleap: 17,65 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Cloud Premium: 33,75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Cloud Ultimate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tuleap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... 63 % uživatelů Agile používá Scrum na úrovni týmu jako svou primární metodiku.
💡 Tip pro profesionály: K překonání překážek využijte „swarming“. Když se úkol zasekne, přizvěte další členy týmu, aby rychle prolomili patovou situaci. Tím zajistíte, že váš tým udrží tempo a nezůstane příliš dlouho zaseknutý na jednom problému.
13. Axosoft (nejlepší pro agilní řízení projektů se zaměřením na sledování chyb a plánování vydání)
Axosoft sleduje pokrok pomocí různých nástrojů, jako jsou burndown grafy, doba cyklu a předpokládané termíny dodání, a zajišťuje tak, že týmy dodržují plánované termíny vydání. Jeho komplexní sada funkcí podporuje procesy Scrum, Kanban a sledování chyb, což z něj činí spolehlivou volbu.
Jednou z vynikajících funkcí je Release Planner, který týmům umožňuje vizualizovat kapacitu jejich sprintu a jednotlivých členů týmu a zajistit tak správné rozložení pracovní zátěže. Card View umožňuje uživatelům interagovat s pracovními položkami na přizpůsobitelné Kanban tabuli, což týmům dává kontrolu nad limity rozpracovaných úkolů a stavem úkolů.
Nejlepší funkce Axosoft
- Odhadujte práci pomocí různých jednotek, jako jsou minuty, hodiny, dny nebo body příběhu.
- Komunikujte každý den o pokroku a překážkách pomocí režimu Daily Scrum Mode.
- Seřaďte úkoly od nejvyšší po nejnižší prioritu pomocí režimu Stack Rank.
Omezení Axosoft
- Osobní uživatelské rozhraní je nepřehledné a mohlo by být zjednodušeno, aby bylo intuitivnější.
- Zastaralé a nefunkční rozvržení, které ztěžuje a prodlužuje zapojení uživatelů
Ceny Axosoft
- Hostitel: Axosoft: 126 $/měsíc za 5 uživatelů
- Hostitel: 1 250 USD
Hodnocení a recenze Axosoft
- G2: 3,9/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (35+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Axosoftu?
Jedná se o velmi přístupný a intuitivní software, který nabízí vynikající pluginy pro návrh nebo přizpůsobení formulářů, stejně jako export do souborů CSV. Integruje se s širokou škálou nástrojů třetích stran, jako jsou Trello, Slack, GitHub, GoToMeeting, Google Calendar, Zapier, Microsoft 365, HubSpot CRM, QlikView a mnoho dalších.
💡 Tip pro profesionály: Přijměte přístup „rychlého selhání“, abyste mohli problémy identifikovat včas. Neváhejte změnit směr, když něco nefunguje. Čím dříve problém odhalíte, tím snazší je provést úpravy, aniž by došlo k narušení celého projektu.
📖 Přečtěte si také: Recenze Shortcut (funkce, výhody, nevýhody a ceny)
14. Nifty (nejlepší pro týmovou spolupráci s agilním řízením úkolů)
Nifty kombinuje funkce jako roadmapy, úkoly, diskuse, agilní dokumentacea reportování. Jeho intuitivní rozhraní podporuje zefektivněné plánování projektů, správu úkolů a spolupráci v reálném čase, což z něj činí ideální řešení pro týmy, které chtějí zůstat v souladu a efektivní.
Od automatizace reportování pokroku po integraci nástrojů, Nifty zajišťuje provozní přehlednost a zároveň udržuje projekty na správné cestě. Díky funkcím založeným na umělé inteligenci, jako je automatizace pracovních postupů a tvorba projektů, pomáhá Nifty týmům šetřit čas a činit chytřejší rozhodnutí.
Nejlepší funkce
- Spolupracujte na dokumentech přímo v rámci platformy nebo je synchronizujte s Google Docs, Sheets a Slides.
- Hladce importujte data z nástrojů jako Asana, Trello, Jira nebo CSV souborů a zajistěte tak plynulý přechod bez přerušení.
- Pomocí Nifty Orbit AI můžete generovat vlastní pracovní postupy, vytvářet úkoly a zefektivnit nastavení projektů.
- Shromažďujte a upřednostňujte požadavky prostřednictvím formulářů s automatizovaným přiřazováním úkolů, abyste zajistili jejich vyřešení.
Šikovná omezení
- Obtížnost zrušení nebo změny plánů, navzdory pokynům v sekci FAQ, které naznačují, že by to mělo být jednoduché.
- Funkce vyhledávání není k dispozici ve všech komponentách.
- Chybí hlubší hierarchie úkolů; podporovány jsou pouze úkoly a podúkoly, bez dalších úrovní.
Výhodné ceny
- Zdarma
- Osobní: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 420 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zaměřte se na „stačící“ dokumentaci. Agilní přístup upřednostňuje funkční software před komplexní dokumentací, proto se vyhněte přetěžování svého týmu zbytečnou administrativou. Používejte stručnou, cílenou dokumentaci, která přímo podporuje cíle týmu.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony struktury rozdělení práce v Excelu, Google Sheets a ClickUp
15. Miro (nejlepší pro společné brainstormingové sezení a práci s tabulemi)
Miro proměňuje spolupráci v plynulý a poutavý proces pro agilní týmy. Díky inteligentnímu plátnu založenému na umělé inteligenci umožňuje Miro týmům přejít od brainstormingu k realizaci bez narušení pracovního toku.
Tato platforma integruje dynamické nástroje, jako jsou interaktivní widgety, asistenti AI a přizpůsobitelné šablony projektových plánů , což zajišťuje, že týmy ji mohou přizpůsobit svým jedinečným agilním procesům. Díky výkonné integraci s platformami jako Google Workspace, Jira a Adobe je to ideální nástroj pro agilní týmy, které se snaží omezit přepínání kontextu a maximalizovat efektivitu.
Nejlepší funkce Miro
- Pomocí diagramů, dokumentů a časových os proměňte brainstormingové sezení v realizovatelné plány.
- Proměňte nápady v interaktivní prototypy během několika sekund s Miro AI.
- Využijte bodové hlasování, ankety a odhadovací widgety k posílení účasti týmu během plánovacích a revizních schůzek.
- Integrujte více než 160 nástrojů, jako jsou Jira, Confluence a Slack, a vytvořte jednotné pracovní prostředí přizpůsobené potřebám vašeho týmu.
Omezení Miro
- Rozhraní může působit jako překážka, být pomalé a vyžadovat příliš mnoho klikání.
- Slučování a organizování textu nebo mapování položek může být obtížné a vyžaduje další úsilí, aby bylo dosaženo čistého a jednotného vizuálního vzhledu.
Ceny Miro
- Začátečník: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 7 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Buďte realističtí ohledně toho, kolik práce váš tým zvládne za jeden sprint. Přehnané závazky mohou vést k vyhoření a nedodržení termínů, proto se soustřeďte spíše na kvalitu než na kvantitu.
Vyrazte vpřed s ClickUp
Výběr správného agilního nástroje je klíčem k zefektivnění a lepší organizaci vašeho týmu. Mezi ostatními nástroji pro řízení projektů uvedenými výše vyniká ClickUp jako nejlepší volba.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která pokrývá všechny aspekty agilního řízení projektů. Nabízí přizpůsobitelné zobrazení, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy, a navíc dokumenty a tabule pro plynulou spolupráci, které se přizpůsobí konkrétnímu pracovnímu toku vašeho týmu.
Funkce jako sledování úkolů, nástroje pro koordinaci týmu a nástroje pro zvýšení produktivity spolupracují na zefektivnění vašich agilních procesů, což usnadňuje správu všeho na jednom místě. ClickUp zjednodušuje složitost agilních metod, udržuje vaše projekty organizované a váš tým soustředěný na to, co je nejdůležitější.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅