Sladěte své zainteresované strany pomocí 10 nejlepších softwarových nástrojů pro PI plánování

Snadná komunikace v týmu, sdílená vize a koordinace týmu jsou široce přijímané agilní postupy, ale jejich zavedení není snadné. Plavba po rozbouřených vodách projektu může být stále obtížnější, zejména pokud pracujete s rozsáhlými plány vydání a nejste schopni přimět mezifunkční týmy, aby se sešly a diskutovaly o pokroku a nedodělcích.
Naštěstí se týmy, které se řídí moderním Scaled Agile Framework (SAFe), mohou spolehnout na plánování Program Increment (PI), aby strategicky postupovaly vpřed. Plánování PI je jako dlouhodobý sprint, jehož cílem je odstranit oddělení silosů a sladit týmy v rámci Agile Release Train (ART). 🚂
Správný software usnadňuje pořádání akcí PI plánování. V tomto komplexním průvodci se zaměříme na složitosti nástrojů PI plánování a prozkoumáme 10 nejlepších produktů, které vám pomohou urychlit rozhodovací procesy. Čtěte dál!
Co je software pro PI plánování?
PI plánování je časově ohraničená společná akce, která se koná každých 8–12 týdnů a sdružuje všechny členy agilního týmu, aby naplánovali a stanovili priority práce týkající se blížícího se Program Increment pro Agile Release Train. Provádí jej Scrum master a obvykle se skládá ze dvou celodenních osobních setkání týmu.
Software pro plánování PI je agilní nástroj, který usnadňuje organizaci a zefektivňuje PI. Pomůže vám připravit se na virtuální i fyzické schůzky a nabízí funkce, které zlepšují komunikační strategie mezi zainteresovanými stranami a vaší firmou a umožňují stanovit vzájemně dohodnuté cíle PI a metriky úspěchu pro každé oddělení nebo podle potřeb vašich týmů.
Hlavním cílem tohoto nástroje je centralizovat proces přehodnocování starých cílů, vytváření nových, definování odpovědností a příspěvků a stanovení priorit, které pomohou podniku dosáhnout vyššího růstu. 🌻
Co byste měli hledat v nástrojích pro plánování PI?
Zde je několik funkcí a možností, které je třeba zvážit před investicí do nástroje PI Planning:
- Uživatelská přívětivost: Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které vyhovuje uživatelům napříč odděleními, bez ohledu na jejich technické znalosti.
- Možnosti spolupráce: Podporuje spolupráci v reálném čase díky funkcím, jako jsou digitální tabule, společná editace, diskusní vlákna a zmínky.
- Plánování závislostí: Zajišťuje efektivitu mezifunkčních týmů tím, že pomáhá s mapováním závislostí a umožňuje plynulý průběh práce v agilním prostředí v rámci plánovacího procesu PI.
- Reporting: Schopnost generovat reporty a analýzy, které pomáhají týmům sledovat pokrok prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a identifikovat oblasti pro zlepšení během PI plánovacích ceremonií.
- Integrace: Hladká integrace s dalšími nástroji, které tým již používá, jako jsou Jira, Azure DevOps, Confluence a Slack, zefektivňuje diskuse.
- Transparentnost: Podporuje komplexní přehlednost bez narušení zavedených procesů, což týmům umožňuje pracovat na základě stejné vize, cílů, časových harmonogramů a výstupů, aby znali cíle PI.
10 nejlepších nástrojů pro plánování PI, které podpoří další fázi vašeho projektu!
Prozkoumali jsme nástroje PI plánování pro začátečníky i pokročilé a vybrali jsme 10 spolehlivých možností. Náš seznam sestavený odborníky obsahuje přehledné recenze a hodnocení, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí! 😇
1. ClickUp
ClickUp je univerzální nástroj pro řízení projektů, který podporuje metodiku agilního vývoje a nabízí celou řadu komplexních funkcí, díky nimž budou akce PI plánování úspěšné.
ClickUp’s Agile Suite je komplexní řešení pro agilní týmy jakékoli velikosti díky integrovaným funkcím, jako jsou sprint reporting, dashboardy v reálném čase, Kanban tabule pro sledování inkrementálních cyklů a správa kapacity týmu.
ClickUp vám nabízí více než 15 zobrazení, která podporují iniciativy PI plánování pro celý životní cyklus produktu, od nápadu až po uvedení na trh. Pro představu můžete použít zobrazení Kalendář k naplánování schůzek PI podle dostupnosti týmu nebo přejít do zobrazení Pracovní vytížení a naplánovat závislosti a pracovní postupy pro další fázi vývoje.
Zvyšte produktivitu svých PI sezení díky bohatým funkcím pro spolupráci v ClickUp, které podporují komunikaci v reálném čase i asynchronní komunikaci. Označujte členy z jiných oddělení a pomocí přehledných komentářů vytvářejte kumulativní a dobře koordinované plány pro každý sprint. 🏃
Potřebujete centralizovaný nástroj pro brainstorming během PI událostí? Využijte ClickUp Whiteboards! Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop podporuje plátno tok nápadů od více členů týmu v reálném čase, ať už rozebíráte složité projekty nebo mapujete procesy.
Chcete-li ušetřit čas během zdlouhavých PI událostí, použijte šablonu ClickUp PI Planning! Pomáhá uživatelům okamžitě vizualizovat jejich vize, což umožňuje sladit úsilí. Na hlavní tabuli najdete definované diskusní fóra, konkrétně Teams, Program, Agenda a ROAM (zkratka pro vyřešená, vlastněná, přijatá nebo zmírněná rizika), které umožňují flexibilní plánování.
Nejlepší funkce ClickUp
- PI plánování podporující spolupráci
- Tabule a myšlenkové mapy pro brainstorming bez zpoždění
- Šablony pro PI a sprintové plánování
- Více než 1 000 integrací pro zefektivnění práce
- Umožňuje automatizaci opakujících se úkolů.
- Vlastní pole pro sledování konkrétních informací o inkrementálních cyklech
- Zprávy a analýzy pro sledování pokroku
- Nativní sledování času pro stručné sezení
- Zobrazení ClickUp pro flexibilní plánování PI
- Snadné sledování cílů a milníků
- ClickUp Docs pro zaznamenávání nevyřízených úkolů a navrhovaných plánů na jednom centrálním místě
- Chatujte v ClickUp pro komunikaci v reálném čase
- ClickUp AI pro shrnutí agendy PI plánování a poznámek z jednání
- Podpora více zařízení
Omezení ClickUp
- Bohaté možnosti přizpůsobení mohou pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- Mobilní aplikace nemusí být tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Rally od Broadcom
Software Rally od společnosti Broadcom, dříve známý jako CA Agile Central, je cloudový nástroj pro agilní řízení projektů, který usnadňuje plynulý pracovní tok. Tato platforma nabízí konzistentní řešení pro synchronizaci plánování PI v reálném čase napříč více týmy.
Pomocí stránky pro plánování kapacity můžete snadno vytvářet scénáře „co by, kdyby“ a dokonce řešit případné překážky prostřednictvím monitorování rizik v reálném čase. Po dokončení PI vám Rally poskytne jasný a ucelený přehled o všech zbývajících nedokončených úkolech.
Celkově můžete hladce využívat jeho rozmanité funkce k vytvoření pracovního prostředí, které má výhody osobních schůzek a podporuje pocit sounáležitosti i v rozptýlených prostředích. 💛
Nejlepší funkce Rally
- Podporuje podnikové plánování PI
- Analýza scénářů „co by, kdyby“
- Komplexní přehled o vašich nevyřízených úkolech
- Přehled rizik programu v reálném čase
- Milníky v rámci Rally pro sledování rozsahu práce nebo toho, co týmy potřebují k úspěchu v rámci škálovaného agilního přístupu.
Omezení Rally
- Rozsáhlé funkce a přizpůsobitelné možnosti mohou být při plánování PI až ohromující.
- Jeho cena může být omezujícím faktorem pro menší podniky s omezeným rozpočtem.
Ceny Rally
- Není veřejně dostupné – přesné ceny si vyžádejte u společnosti Broadcom.
Hodnocení a recenze Rally
- G2: 3,9/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
3. PIPlanning
PIPlanning. io, neboli PIPlanning, nabízí efektivní službu pro vzdálené provádění PI plánovacích akcí. Tento nástroj je přizpůsoben pro spolupráci SAFe a je obzvláště výhodný pro systémové týmové inženýry (STE) a inženýry Release Train (RTE), kterým umožňuje provádět jejich činnosti bez logistických překážek.
Platforma RTE Cockpit zjednodušuje přípravu jakékoli události PI plánování díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Tento uživatelsky přívětivý přístup umožňuje týmům efektivně spravovat své úkoly během přestávek a zajišťuje, že všichni účastníci jsou dobře připraveni.
Díky funkci Pointer můžete během online schůzek snadno zvýraznit konkrétní prvky a pomoci svým kolegům najít kontext. Platformu můžete také integrovat s několika nástroji ALM (Application Lifecycle Management), jako jsou Jira a Microsoft Azure.
Nejlepší funkce PIPlanning
- Nástroj zaměřený na SAFe
- Intuitivní uživatelské rozhraní pro úspěšné plánování PI
- RTE Cockpit pro strukturované plánování
- Nabízí hladkou integraci
- Přidělování kapacit pro udržení vyváženého poměru mezi novými funkcemi a technickým dluhem
Omezení plánování PI
- Žádný bezplatný plán ani zkušební verze
- K dispozici pouze jako cloudové řešení, které nemusí být ideální pro týmy vyžadující lokální verzi.
Ceny PIPlanning
- Standard: 875 USD/uživatel za rok
- Premium: 1 050 $/uživatel za rok
- Podnik: 1 400 USD/uživatel ročně
Hodnocení a recenze PIPlanning
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
4. Kendis
Kendis nabízí komplexní řešení pro vaše požadavky na plánování a sledování a poskytuje virtuální prostor, kde mohou mezifunkční týmy hladce spolupracovat na svých iniciativách PI plánování.
Díky automatizovaným informacím založeným na umělé inteligenci můžete sledovat a spravovat závislosti, monitorovat změny v cílech projektu a zachytit potenciální rizika. S Scrum OF Scrums můžete snadno zaznamenávat všechny předchozí diskuse a také přidávat důležité body a akční body, které můžete znovu projít při budoucích schůzkách.
Jednou z vynikajících vlastností Kendis je jeho specializovaná zákaznická podpora. Podle obecného názoru je tým podpory schopen okamžitě pochopit vaše obavy a provést vás procesem, dokud nebudou vaše problémy uspokojivě vyřešeny.
Nejlepší funkce Kendis
- Zjednodušuje vizualizaci závislostí mezi týmy pomocí oznámení podporovaných umělou inteligencí.
- Funkce Scrum OF Scrums strategicky organizuje minulé a nadcházející relace.
- Přizpůsobitelné sledování časové osy podle údajů o milnících
- Efektivní sledování více release trainů současně
- Okamžitá integrace s Atlassian Jira a Microsoft Azure DevOps
Omezení Kendis
- Mohlo by být využito více integrací pro proces plánování a pro sladění potřeb napříč týmy.
- Rozhraní je třeba modernizovat, aby se usnadnila navigace.
Ceny Kendis
- Basic Cloud (Amazon AWS): 8 $/uživatel za měsíc
- Premium Cloud (Amazon AWS): 14 USD/uživatel za měsíc
- Enterprise PRO (vlastní hosting): 15 USD/uživatel za měsíc
- Podniková platforma (cloudová a self-hosted): 23 $/uživatel za měsíc
*Všechny ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Kendis
- G2: 4,2/5 (méně než 10 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (méně než 10 recenzí)
5. Planview
Sada AgilePlace od společnosti Planview vylepšuje metodiky Agile a Lean tím, že nabízí řadu funkcí, které vám umožňují efektivně plánovat, realizovat, monitorovat a rozpočtovat projekty. Umožňuje vám rychle škálovat při zachování silné mezifunkční spolupráce.
Planview plynule propojuje různé prvky dodávky a integruje celé spektrum od plánování po zlepšování, aby poskytl komplexní pohled na vaše technologické prostředí.
Díky více než 60 předem připraveným integracím bez nutnosti programování se můžete snadno připojit k nejpopulárnějším agilním nástrojům, nástrojům DevOps a nástrojům pro spolupráci při řízení práce. Stejně jako ClickUp je i tato platforma na našem seznamu, která využívá plátna a virtuální tabule, aby pomohla týmům brainstormovat postupné plánování.
Nejlepší funkce Planview
- Nabízí jednotný a praktický pohled na proces plánování PI.
- Hladké agregování cílů a klíčových výsledků (OKR) pro jednotlivé fáze
- Sdílené metriky pro optimalizované dodávky
- Integrované nástroje pro spolupráci, jako jsou tabule
- Více než 60 integrací
Omezení Planview
- Konfigurace správy rozpočtu může být náročná
- Reportovací panely mohou být lepší díky bohatším informacím
Ceny Planview
- Není veřejně dostupné – přesné ceny získáte od společnosti Planview.
Hodnocení a recenze Planview
- G2: 4,1/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
6. Miro
Miro nabízí týmům pracujícím na místě i na dálku efektivní a účinný rámec pro plánování projektů. Platforma tvrdí, že ušetří až sedm hodin za každou plánovací schůzku! ⏲️
Miro nabízí centralizovaný prostor pro sdílení vaší vize a udržení souladu mezi zainteresovanými stranami. Můžete vizualizovat všechny závislosti pro příští vývojový cyklus a požádat o zpětnou vazbu k odhadovaným časovým harmonogramům. K dispozici je možnost aktivovat soukromý režim, abyste mohli získávat názory s větší diskrétností.
Šablona PI plánování od Miro poskytuje týmům strukturovaný způsob sledování milníků a iterací a nabízí komplexní přehled funkcí, závislostí a klíčových metrik. Díky ROAM Board mohou týmy proaktivně identifikovat potenciální rizika, která mohou mít dopad na jejich plány. Teams Board zase zajišťuje, že každý tým má jasně definovaný plán pro budoucí iterace, úkoly a cíle.
Nejlepší funkce Miro
- Komplexní agilní řešení pro PI plánování
- Poskytuje plynulou asynchronní spolupráci
- Zachycování diskreční zpětné vazby
- Připravené vývojové diagramy a mapy cesty pro plánování přírůstků
- Flexibilní a dynamická Kanban tabule, doplněná integrovanými kartami a tabulkami Jira.
Omezení Miro
- Při použití více členy bylo hlášeno snížení výkonu.
- Nemusí být vhodné pro začátečníky.
Ceny Miro
- Navždy zdarma
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
7. Figma
Figma je v jádru komplexní designová platforma, ale nabízí také FigJam jako komplexní řešení pro týmové schůzky a koordinované diskuse. V rámci FigJam najdete speciální šablonu PI Planning pro vytváření agend, agilních plánů a akčních plánů.
Šablonu můžete použít pro efektivní synchronizaci úkolů napříč více týmy, což usnadňuje plynulou komunikaci během celé fáze plánování.
Slouží jako plánovací tabule, kde se scházejí různé oddělení, aby se společně pustily do projektů s jednotným přístupem. Týmy mohou komunikovat a poskytovat zpětnou vazbu pomocí razítek, emotikonů, reakcí a high-fives. ✋
Díky efektivnímu systému oznámení Figma jsou všechny zainteresované strany dobře informovány o postupu a vývoji plánování PI. Uživatelé mohou snadno nastavit realistické termíny dodání, aby projekty mohly být zahájeny na pevných základech a vše se ubíralo správným směrem.
Nejlepší funkce Figma
- Whiteboarding s FigJam
- Speciální šablona pro plánování PI
- Podporuje různé online interakce, jako jsou úvodní schůzky a stand-upy.
- Možnost přiřazovat úkoly, stanovovat priority a sledovat stavy
Omezení Figma
- Cena může být pro začínající firmy příliš vysoká.
- Uživatelské rozhraní Figma může být zpočátku obtížné se naučit.
Ceny Figma (FigJam)
- Navždy zdarma
- Profesionální: 3 $/měsíc za editor
- Organizace: 5 $/měsíc za editora
- Podnik: 5 $/měsíc za editor
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 650 recenzí)
8. Mural
Mural nabízí online PI plánovací tabuli jako centrální bod pro spolupráci na strategii a sladění mezi týmy, bez ohledu na jejich umístění. Tento nástroj zajišťuje bezpečnost nahraných údajů zaměstnanců v souladu s nařízeními GDPR a CCPA.
Platforma je také vybavena předem navrženou šablonou PI plánování, která je okamžitě k dispozici a lze ji přizpůsobit během několika minut. Pomáhá organizacím efektivně spravovat, hodnotit a prioritizovat zpětnou vazbu a akční položky pomocí barevného kódování a značek.
Kromě toho nabízí Mural Facilitation Superpowers funkce jako časovače, anonymní hlasování a soukromý režim, které zajistí, že týmy zůstanou během plánovacích schůzek soustředěné a produktivní.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- V souladu s nařízeními GDPR a CCPA
- Praktická plánovací tabule a šablona PI
- Nástroje pro facilitátory workshopů a schůzek
- Zlepšete spolupráci a kreativitu s Mural AI a Microsoft 365 Copilot.
Omezení nástroje Mural
- Funkce hlasování může být někdy nefunkční.
- Absence možností vytváření diagramů může omezovat některé týmy.
Ceny nástroje Mural
- Navždy zdarma
- Team+: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 115 recenzí)
9. Digital. ai Agility (dříve VersionOne)
Digital. ai Agility, dříve známý jako VersionOne, je webový nástroj pro řízení projektů, který pomáhá vývojářům, testerům a dalším zainteresovaným stranám spravovat, sledovat a organizovat testování softwaru.
Platforma disponuje specializovanými digitálními místnostmi pro plánování PI, které sjednocují vizi, priority týmu, cíle a pracovní úkoly do jednoho prostoru pro efektivní diskusi o přírůstcích. Uživatelé mají přístup k těmto funkcím přímo ze svého prohlížeče.
Digital. ai Agility překlenuje propast mezi obchodní strategií a realizací týmem a sjednocuje všechny úrovně organizace, od portfolia až po jednotlivé týmy. To podporuje komunikaci, spolupráci a přehlednost. Tento nástroj také pomáhá týmům řídit rizika a získávat data prostřednictvím přizpůsobených analýz.
Digital. ai Agility – nejlepší funkce
- Kompatibilní s různými prohlížeči, jako jsou Firefox a Chrome.
- Podporuje komplexní řízení projektů
- Sladěte se s metodikami, jako jsou Scrum a Kanban.
- Nabízí místnosti pro plánování PI, řízení rizik a vlastní analytiku.
- Integrace s vývojovými nástroji
Digital. ai Omezení agility
- Oproti uživatelsky přívětivějším nástrojům je počáteční nastavení náročné.
- Může být obtížné použít pro vytváření testovacích případů.
Digital. ai Agility pricing
- Bezplatný plán: 0 $
- Podnik: 29 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 39 $/měsíc na uživatele
Digital. ai Hodnocení a recenze agility
- G2: 3,7/5 (více než 60 recenzí)
10. Stormboard
Stormboard nabízí obousměrné backlogy, které výrazně zkracují dobu trvání PI plánovacích schůzek. Díky integraci Agile PI Planning od Stormboardu lze celou schůzku sjednotit do jednoho prostoru, což eliminuje nutnost neustálého přepínání mezi různými aplikacemi nebo fyzickými tabulemi.
Navíc nemusíte začínat od nuly, pokud jde o vývoj špičkových plánovacích relací, protože Stormboard nabízí řadu vestavěných šablon pro udržení agilního přístupu.
Tyto šablony pokrývají aspekty jako mind mapping, retrospektivy, plánování sprintů, dimenzování problémů, rizika/ROAM tabule, program/závislostní tabule a další. Digitální tabule také zobrazuje informace, které pomáhají rychleji přijímat lepší rozhodnutí.
Nejlepší funkce Stormboardu
- Řešení digitální tabule založené na datech
- Nabízí řadu integračních možností
- Poskytuje bezproblémovou obousměrnou živou integraci
- Automatická synchronizace s nástroji, jako je Azure DevOps
Omezení Stormboardu
- Může potenciálně zpomalit vaše zařízení.
- Šablony lze stylisticky vylepšit.
Ceny Stormboard
- Osobní: Zdarma
- Podnikání: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Stormboard
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (35+ recenzí)
Výhody používání nástrojů PI Planning
Nástroje pro plánování PI, o kterých jsme hovořili, jsou určeny především pro agilní týmy, které mají během vývojových cyklů mnoho práce. Výhody těchto řešení jsou jak hmatatelné, tak nehmotné.
Mezi nejvýraznější hmatatelné výhody patří:
- Osobní komunikace mezi všemi členy týmu a zainteresovanými stranami
- Šablony pro plánování a hodnocení rizik, které zabrání přerušení projektů
- Dobře rozvinutá sociální síť pro komunikaci potřeb Agile Release Train
- Organizované a dobře udržované backlogy
Kromě těchto výhod hrají nástroje PI Planning významnou roli při zlepšování transparentnosti mezi týmy, udržují jasné zdůvodnění rozhodnutí a nabízejí přehled o cílech v reálném čase, což podporuje motivaci. 🕺
PI plánování je doménou ClickUp!
Pokud investujete do nástroje pro plánování PI, je lepší zvolit komplexní agilní řešení, jako je ClickUp, které vám pomůže nejen při schůzkách a plánování. Od centralizace dokumentace až po mikromanagement inkrementálních cyklů – tato platforma vám bude oporou!
Vyzkoušejte bezplatnou verzi ClickUp a uvidíte, jak může změnit vaše pracovní postupy v rámci dodacích termínů! 🌈