Nejlepší alternativy a konkurenti Confluence v roce 2025

Během svého pracovního dne hovořím s našimi novými i stávajícími zákazníky o jejich potřebách a výzvách v oblasti řízení projektů.
Často se hovoří o tom, jak moc se v posledních letech změnila spolupráce v týmech. Společnosti přijímají kulturu práce na dálku, kde musí být týmy na stejné vlně, i když nejsou nutně na stejném místě.
Nástroje jako Confluence byly v roce 2014 skvělé, ale dnes už podniky nemají stejnou důvěru ve starší software.
Proto jsem sestavil seznam alternativ k Confluence pro řízení projektů a spolupráci týmů. Můj tým a já jsme tyto nástroje důkladně otestovali, abychom zjistili, jak si vedou ve srovnání s Confluence v různých případech použití.
Pojďme na to!
Omezení Confluence
Při používání Confluence v práci jsem narazil na několik problémů. Mezi ty nejvýznamnější patří
- Zpožděná zákaznická podpora: Často jsem čekal déle, než jsem očekával, na pomoc od týmu zákaznické podpory Confluence. To je problém, když je potřeba okamžitá pomoc k vyřešení časově citlivého problému.
- Náročná křivka učení: Orientace v jeho funkcích a porozumění jeho terminologii bylo docela náročné, zejména pro nováčky v mém týmu. Confluence vyžaduje značnou investici času a úsilí, aby se člověk plně seznámil s používáním platformy.
- Pomalá vyhledávací funkce: Hledání konkrétních informací nebo zdrojů v mém pracovním prostoru často trvá déle, než by mělo, což narušuje můj pracovní rytmus a snižuje efektivitu.
- Složité řízení oprávnění: Je těžké zjistit, kdo může upravovat nebo přispívat na konkrétní stránky, nebo nakonfigurovat oprávnění tak, aby odpovídala potřebám mého týmu.
- Výzvy při společném vývoji obsahu: Když více lidí současně upravuje stejný dokument, je obtížné koordinovat úpravy, což vede ke konfliktům verzí.
S ohledem na tyto opakující se problémy jsem vybral alternativy Confluence, které umožňují plynulou spolupráci, nabízejí rychlý přístup k znalostem a udržují produktivitu týmů.
Alternativy k Confluence v kostce
|Alternativa k Confluence
|Nejlepší pro
|Výjimečné funkce
|Ceny
|ClickUp
|Editace a spolupráce v reálném čase
|ClickUp Docs a ClickUp Brain
|Navždy zdarma Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc Business: 12 $/uživatel za měsíc Enterprise: Cena na míru ClickUp Brain je k dispozici za 5 $/uživatel za měsíc pro každý pracovní prostor
|Notion
|Vytvoření znalostní báze pro malé a střední podniky (SMB)
|Notion Wikis
|ZdarmaPlus: 10 $/uživatel za měsíc Business: 18 $/uživatel za měsíc Enterprise: cena na míru Notion AI je k dispozici za 10 $/uživatel za měsíc pro každý pracovní prostor.
|Google Drive
|Uživatelé ekosystému Google
|Integrace s dalšími nástroji Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Slides
|Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)Business Plan: 21,60 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)Enterprise: Individuální ceny (Google Workspace)
|Nuclino
|Minimalistické rozhraní
|Nuclino Sidekick
|ZdarmaStandard: 6 $/uživatel za měsíc Premium: 12 $/uživatel za měsíc
|SharePoint
|Pokročilá správa dokumentů
|Integrace s Wordem, Excelem a Teams
|SharePoint (Plán 1): 5 $/uživatel za měsíc (roční plán)Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc (roční plán)
|Quip
|Hladké a bezpečné sdílení dokumentů
|Široká škála přizpůsobitelných šablon
|Quip Starter: 12 $/uživatel za měsíc Quip Plus: 25 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně) Quip Advanced: 100 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
|Asana
|Organizace dokumentů a úkolů
|Přehledné uživatelské rozhraní a automatizace
|Osobní: ZdarmaStarter: 13,49 $/uživatel za měsícAdvanced: 30,49 $/uživatel za měsíc Enterprise: Cena na míruEnterprise+: Cena na míru
|Dropbox Paper
|Vkládání médií
|Integrace Dropboxu a pohodlná mobilní aplikace
|Basic: zdarma Plus: 11,99 $/uživatel za měsíc Essentials: 19,99 $/uživatel za měsíc Business: 18 $/uživatel za měsíc Business Plus: 30 $/uživatel za měsíc
|Zoho Learn (dříve Zoho Wiki)
|Vytváření přizpůsobených wiki stránek
|Pokročilá kontrola oprávnění
|ZdarmaExpress: 1 $/uživatel za měsícProfessional: 3 $/uživatel za měsíc
|Documents 360
|Znalostní báze pro podniky
|Funkce vyhledávání pomocí umělé inteligence
|ZdarmaStandard: 199 $/projekt za měsíc Professional: 299 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)Business: 399 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)Enterprise: 599 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)
10 nejlepších alternativ k Confluence, které můžete použít
1. ClickUp – Nejlepší pro úpravy a spolupráci v reálném čase
Začněme s naším interním favoritem – ClickUp. Funkce pro spolupráci tohoto nástroje pro správu projektů sdružují mezifunkční týmy pod jednou střechou a nabízejí jediný zdroj informací, který zajišťuje konzistenci v měřítku.
ClickUp Docs používám k vytváření wiki stránek, SOP, technické dokumentace, produktových plánů nebo jakéhokoli jiného typu obsahu. U dokumentů, které vyžadují podrobné vysvětlení, používám vnořené stránky pro propojení relevantního obsahu, přidávám tabulky pro rychlý přehled nebo vkládám záložky pro referenci, to vše v centralizovaném prostoru.
Díky funkci editace v reálném čase mohu spolupracovat se svým vzdáleným týmem a společně pracovat na realizaci ambiciózních nápadů. Pokud potřebuji přidat svůj příspěvek nebo něco objasnit, označím členy svého týmu v komentářích a oni o tom budou okamžitě informováni.
Vytvoření úkolu trvá v Docs jen pár sekund – stačí vybrat část textu a převést ji na akční položku s příslušnými podrobnostmi, jako je přidělená osoba a termín.
Často musím pracovat na podrobných firemních wiki stránkách a čas od času je aktualizovat. Pro tyto úkoly se hodí rozsáhlá knihovna ClickUp s přizpůsobitelnými šablonami pro wiki stránky a dokumentaci. Mým oblíbeným rámcem je šablona ClickUp Wiki Template – rychlý způsob, jak kurátorovat, organizovat a sdílet informace.
Tuto šablonu používám k:
- Vytvořte interní znalostní báze pro důležité firemní zdroje, jako jsou kodex chování, standardní operační postupy, návody k běžně používaným nástrojům atd.
- Spolupracujte s členy týmu v reálném čase na úpravách a aktualizacích obsahu.
- Pomozte mému týmu najít odpovědi na časté otázky, aniž byste ztráceli čas.
- Ukládejte všechny dokumenty na jednom centrálním místě a spolupracujte na nich
- Udržujte dokumentaci aktuální díky včasným úpravám
Díky mnoha možnostem přizpůsobení designu, stavů, polí a zobrazení mi šablona pomáhá udržovat jednotnou strukturu všech oficiálních dokumentů. Zvyšuje také efektivitu a rychlost, protože již nemusím vytvářet struktury wiki od nuly.
Pokud jde o rychlost, ClickUp má ve svém arzenálu superhrdinský nástroj – ClickUp Brain! Tento AI znalostní manažer urychluje můj proces psaní, ať už se jedná o vytváření dokumentu s požadavky na produkt, interního školicího modulu, e-mailu nebo blogového příspěvku.
Brain mi poskytuje aktualizace úkolů, dokumentů a členů týmu, generuje šablony pro konkrétní případy použití a analyzuje wiki (a celý pracovní prostor), aby rychle našel odpovědi na mé otázky. Opravdu nejlepší spolupilot, jakého si mohu přát!
Nejlepší funkce ClickUp
- Odstraňte rozptýlení a soustřeďte se na jednu větu a jednu myšlenku najednou díky režimu soustředění v ClickUp Docs.
- Přizpůsobte dokumenty bohatým formátováním – přidejte přílohy, widgety, oddělovače, bloky kódu a přístup k jazyku Markdown.
- Chraňte firemní dokumentaci nastavením různých oprávnění pro týmy, hosty nebo veřejný přístup.
- Ukládejte často používané dokumenty jako šablony a rychle k nim přistupujte
- Integrujte ClickUp s více než 1000 aplikacemi třetích stran, včetně HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub a dalších.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nenabízí všechny funkce webové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici za 5 $/uživatel za měsíc pro každý pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Na ClickUp se nám nejvíce líbí možnost mít komplexní řešení pro naše potřeby. Už nemusíme hledat wiki stránky v Confluence, technické tikety v Jira nebo tabulky/seznamy v Notion. To vše při správě uživatelů na jednom místě a snížení našich nákladů.
Na ClickUp se nám nejvíce líbí možnost mít komplexní řešení pro naše potřeby. Už nemusíme hledat wiki stránky v Confluence, technické tikety v Jira nebo tabulky/seznamy v Notion. To vše při správě uživatelů na jednom místě a snížení našich nákladů.
2. Notion – Nejlepší pro vytváření znalostní báze pro malé a střední podniky
Notion je nástroj pro správu znalostí a kolaborativní pracovní prostor pro vzdálené týmy všech velikostí.
Vyzkoušel jsem Notion Docs, abych si mohl dělat poznámky z jednání a společně s týmem brainstormovat požadavky na projekty. Ukázalo se, že do Docs lze přidávat více typů obsahu, například úryvky kódu, matematické rovnice, záložky, připomenutí a další. Skvělý způsob, jak organizovat seznamy úkolů a projektové dokumenty na jednom centrálním místě!
Přál bych si však, aby přizpůsobení šablon a nastavení automatizací bylo jednodušší – jejich přizpůsobení vyžadovalo hodně času a ruční práce, což nemusí být vhodné pro profesionály, kteří chtějí rychle expandovat.
Notion Wikis je další výkonný nástroj, který jsem vyzkoušel. Funguje jako znalostní báze, kde organizace mohou sdílet důležité informace a podle potřeby je aktualizovat a zaměstnanci k nim mají přístup kdykoli chtějí. Obzvláště se mi líbila funkce Synced Blocks – pokud se stejná informace nachází na více místech, stačí ji upravit jednou a změny se projeví na všech místech.
Například obvykle vkládám cíle projektu do každého briefu, který vytvořím. Provedl jsem malou úpravu v dokumentu s cíli a díky synchronizovaným blokům se změny okamžitě aktualizovaly všude.
Nejlepší funkce Notion
- Automaticky vyplňujte tabulky, vyhledávejte informace v pracovním prostoru a vysvětlujte technické pojmy pomocí Notion AI.
- Organizujte wiki rychleji pomocí funkce drag-and-drop
- Ověřte stránky, abyste měli jistotu, že máte přístup k nejnovějším informacím.
- Integrujte tento nástroj s ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma a dalšími.
Omezení Notion
- Vytváření stránek je časově náročný proces
- Složité úpravy a přizpůsobení šablon
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/licence za měsíc
- Podnikání: 18 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Notion AI je k dispozici za 10 USD/uživatel za měsíc pro každý pracovní prostor.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Google Drive – Nejlepší pro uživatele ekosystému Google
Google Drive (součást Google Workspace) je další zajímavá alternativa k Confluence, vhodná pro živnostníky nebo malé a střední podniky s omezeným rozpočtem na technologie.
Za ta léta jsem si na Google Drive oblíbil mnoho věcí. Pokud bych měl vybrat jednu, byla by to snadná integrace s dalšími nástroji Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets, Slides a Google Drive.
Týmy, které preferují ekosystém Google, mohou pomocí Drive vytvářet, sdílet a spolupracovat na obsahu v reálném čase a ukládat zdroje do snadno přístupného úložiště.
Další užitečnou funkcí je nastavení sdílení – mohu ručně ovládat, kdo má přístup k určitému dokumentu, a chránit citlivá data. Neexistuje však možnost automatizovat toto nastavení, takže jeho ruční nastavení zabere hodně času. Je to dobré pro individuální použití, ale není to příliš škálovatelné.
Nejlepší funkce Google Drive
- Dostatek úložného prostoru, takže se nemusíte starat o velikost souborů
- Spolupracujte s více členy týmu v reálném čase v Google Docs
- Vytvářejte složky a sbírky pro organizaci svých zdrojů
- Pracujte plynule na všech zařízeních – stolním počítači, tabletu nebo mobilním telefonu.
Omezení služby Google Drive
- Nevhodné pro vytváření vnořených stránek v dokumentech
- Omezená funkce historie verzí – nelze podrobně sledovat revize dokumentů v čase
Ceny Google Drive
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Business Plan: 21,60 $/uživatel za měsíc (Google Workspace)
- Podnik: Individuální ceny (Google Workspace)
Hodnocení a recenze Google Drive
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí, Google Workspace)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí, Google Workspace)
4. Nuclino – Nejlepší pro minimalistické rozhraní
Tento wiki software je nejvhodnější pro uživatele, kteří hledají alternativu k graficky náročnému rozhraní Confluence.
Otestoval jsem jeho funkci pro spolupráci a musím říct, že představuje silnou konkurenci pro mnoho populárních starších nástrojů.
Každá položka, kterou jsem vytvořil na Nuclino, se proměnila ve společný dokument – mohl jsem vytvářet podrobné wiki stránky s vloženými vývojovými diagramy a soubory, psát poznámky, přidělovat úkoly členům týmu a pracovat s nimi v reálném čase. Už žádné konflikty verzí!
Nejlepší funkce Nuclino
- Zůstaňte soustředěni na svou práci díky přehlednému uživatelskému rozhraní.
- Používejte příkazy se lomítkem, klávesové zkratky a Markdown, abyste zefektivnili svou práci.
- Vytvářejte návrhy dokumentace, shrňujte poznámky a generujte obrázky pomocí Nuclino Sidekick.
- Získejte správné informace ve správný čas díky funkci rychlého vyhledávání.
Omezení Nuclino
- Omezené integrace třetích stran
- Nemusí být vhodný pro velké společnosti, které vyžadují rozsáhlé přizpůsobení.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
5. SharePoint – Nejlepší pro pokročilou správu dokumentů
Díky hluboké integraci SharePointu s Office 365 mohou uživatelé spolupracovat pomocí známých nástrojů, jako jsou Word, Excel a Teams.
Při zkoušení tohoto nástroje pro spolupráci na dokumentech se mi líbilo, jak snadné bylo spolupracovat na dokumentech v reálném čase a efektivně spravovat více verzí. Také jsem si vyzkoušel nastavení automatizace e-mailů a spouštění automatických odpovědí zákaznického servisu pomocí Power Automate – začít mi trvalo jen pár minut.
Zatímco Confluence je známý svými výkonnými funkcemi pro tvorbu a správu wiki, SharePoint nabízí rozsáhlejší sadu funkcí pro správu dokumentů, včetně pokročilé správy metadat, knihoven dokumentů a výkonných vyhledávacích funkcí.
SharePoint funguje na počítačích Mac, PC i mobilních zařízeních, takže jsem mohl pokračovat v práci i po změně zařízení.
Nejlepší funkce SharePointu
- Sjednoťte soubory, data a zdroje na jednom místě
- Najděte spojení a konverzace z Microsoft Viva a využijte kolektivní znalosti na maximum.
- Organizujte obsah pomocí relevantních značek a metadat pro rychlé vyhledávání
- Sledujte změny verzí dokumentů a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
Omezení SharePointu
- Silně závislé na ekosystému Microsoftu
- Přizpůsobení platformy nad rámec základních funkcí vyžaduje technické znalosti.
Ceny SharePointu
- SharePoint (Plán 1): 5 $/uživatel za měsíc (roční plán)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc (roční plán)
Hodnocení a recenze SharePointu
- G2: 4/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
6. Quip – Nejlepší pro plynulé a bezpečné sdílení dokumentů
Quip, vlastněný společností Salesforce, je jedním z mála nástrojů na tomto seznamu, který se zaměřuje výhradně na tvorbu obsahu a správu dokumentů. Bylo pro mě velmi snadné začít vytvářet dokumenty v Quipu a organizovat je do podsložek.
Nejlepší na Quipu jsou však jeho možnosti sdílení. Mohu definovat omezený okruh příjemců svých dokumentů, zamknout soubory a sledovat je v celém systému. Musím spravovat velké objemy dokumentů, jak důvěrných, tak veřejně sdílených, takže tato funkce se pro můj pracovní postup hodila obzvláště dobře.
Nejlepší funkce Quipu
- Vytvářejte prezentace, tabulky, sady dokumentů – vše na jednom místě
- Spolupracujte a přidávejte uživatele pomocí značky „@“.
- Využijte širokou škálu šablon pro oddělení prodeje, marketingu, lidských zdrojů a účetnictví.
- Rozsáhlé integrace, včetně Dropbox, Zendesk, JIRA a Slack, které pomáhají týmům škálovat
Omezení Quipu
- Většina jeho hodnoty spočívá v integraci se Salesforce.
Ceny Quip
- Quip Starter: 12 $/uživatel za měsíc
- Quip Plus: 25 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Quip Advanced: 100 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
7. Asana – Nejlepší pro organizaci dokumentů a úkolů
Asana je oblíbený nástroj pro správu projektů a dokumentů, který může Confluence konkurovat. První věc, která na Asaně upoutá pozornost, je její uživatelské rozhraní. Přestože se jedná o komplexní technologický stack, má chytré prvky uživatelského rozhraní, které uživatele vedou k novým akcím.
Stránky Asany jsou přehledné a snadno se v nich orientuje. Velmi se mi líbily funkce pro správu úkolů – mohl jsem rychle delegovat práci na členy svého týmu a sledovat pokrok napříč odděleními.
Vlastní pravidla Asany mi umožnila přizpůsobit naše kreativní pracovní postupy, aniž bych se musel starat o přidání dalšího nástroje. Například jsem nastavil pravidla pro automatické přiřazení projektu psaní určenému editorovi jakmile se fáze úkolu přesune z psaní do editace.
Nejlepší funkce Asany
- Standardizujte kreativní práce a rozsah projektů pomocí pokynů a formulářů v souladu s vaší značkou.
- Zobrazte obsahový kanál a sledujte dokument napříč projekty, abyste zabránili duplicitám.
- Využijte umělou inteligenci a automatizaci k propojení tvorby a distribuce obsahu
- Používejte šablony pro spolupráci a škálování kreativních produkcí
Omezení Asany
- Složitý ekosystém může novým uživatelům přinést strmé učební křivky.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilý: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 500 recenzí)
8. Dropbox Paper – Nejlepší pro vkládání médií
Dropbox je známý svými produkty pro ukládání dat v cloudu, ale Dropbox Paper je podceňovaný nástroj pro správu technických dokumentů, který zůstává poněkud v pozadí. Vyzkoušel jsem ho a zjistil jsem, že se jedná o pěkně navrženou alternativu k Confluence, zejména pro uživatele Dropboxu.
Nejvíce jsem ocenil funkci vkládání médií. Mohl jsem importovat videa z YouTube, GIFy a dokonce i návrhy Figma a přehrávat je přímo v dokumentu. Zlepšilo to způsob, jakým sdílím nápady a zpětnou vazbu se svými týmy.
Pro wiki jsem dal přednost předem připraveným šablonám, které se ukázaly jako adekvátní, zejména pro nové uživatele. Můj tým mohl brainstormovat nápady, navrhovat briefy a zvát spolupracovníky.
A co je na tom nejlepší? Synchronizuje se mezi zařízeními v reálném čase.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Používejte klávesové zkratky ke zvýšení produktivity
- Organizujte a integrujte se svým souborovým systémem pro plynulé pracovní postupy
- Pomocí mobilní aplikace můžete upravovat a spravovat dokumenty i na cestách.
- Integrujte s velkým počtem integračních partnerů Dropboxu, abyste se vyhnuli přerušením.
Omezení Dropbox Paper
- Offline funkce jsou omezené a vyžadují více aktualizací.
Ceny Dropbox Paper
- Základní: Zdarma
- Plus: 11,99 $/uživatel za měsíc
- Essentials: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 30 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. Zoho Learn (dříve Zoho Wiki) – nejlepší pro vytváření přizpůsobených wiki stránek
Zoho Learn je nákladově efektivní nástroj pro vytvoření plně přizpůsobitelné interní znalostní báze pro zaměstnance v souladu s firemní značkou.
Při zkoušení tohoto nástroje mě zaujala funkce řízení oprávnění. Umožnila mi nastavit podrobný přístup pro jednotlivé stránky nebo širší přístup pro celý pracovní prostor.
Další funkcí, která se mi velmi líbila, byla široká škála možností přizpůsobení. Od loga, rozložení stránky a banneru až po barvu jsem mohl změnit několik prvků wiki, aby perfektně ladily s image značky mé organizace.
Nejlepší funkce Zoho Learn
- Sdílejte znalosti s členy týmu a umožněte jim přispívat
- Přístup ke své znalostní bázi odkudkoli a kdykoli
- Společná editace obsahu s členy týmu současně
- Vytvářejte vlastní šablony znalostní báze a udržujte konzistenci obsahu
Omezení Zoho Learn
- Omezená integrace třetích stran
Ceny Zoho Learn
- Zdarma
- Express: 1 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 3 $/uživatel za měsíc
(Ceny převzaty z externího zdroje)
Hodnocení a recenze Zoho Learn
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Document360 – Nejlepší pro podnikovou znalostní bázi
Document360 je software pro sdílení znalostí, který organizacím umožňuje vytvořit komplexní knihovnu zdrojů pro ukládání SOP, produktové dokumentace, firemních wiki a uživatelských příruček. Zaměstnanci, klienti nebo externí zainteresované strany mají přístup k dokumentům přímo z platformy.
Vyzkoušel jsem Site, což je znalostní báze nástroje pro zaměstnance a zákazníky. Co mě zaujalo, byla možnost vytvořit vlastní branding – mohl jsem přidat vlastní doménu s barvami, vloženými odkazy a přizpůsobenými výzvami k akci.
Zaujal mě také vyhledávací systém založený na umělé inteligenci. Rychle pochopil kontext a během několika sekund našel stránku, kterou jsem hledal, i když jsem měl uložené stovky dokumentů.
Ačkoli se jedná o skvělý nástroj pro dokumentaci, jeho vysoká cena ho činí dostupným pouze pro podniky.
Nejlepší funkce Document360
- Vytvořte přizpůsobitelnou dokumentaci API pro vývojářské týmy
- Poskytujte zákazníkům pomoc na vyžádání pomocí znalostní báze Widget.
- Minimalizujte dobu školení a snižte počet provozních chyb pomocí podrobných SOP.
- Integrujte tento nástroj s Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk a dalšími aplikacemi ve vašem technologickém stacku.
Omezení Document360
- Drahé pro malé a střední podniky
Ceny Document360
- Zdarma
- Standard: 199 $/projekt za měsíc
- Profesionální: 299 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)
- Podnikání: 399 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)
- Enterprise: 599 $/projekt za měsíc (pouze roční fakturace)
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Špičkové řízení znalostí a chytrá spolupráce s ClickUp
Confluence je výkonný nástroj pro dokumentaci a spolupráci, ale jeho šablonová řešení již nestačí. Alternativy, které jsem prozkoumal v tomto článku, nabízejí řešení přizpůsobená jedinečným potřebám vašeho týmu – přesně to, co potřebujete k posunu vašeho podnikání vpřed v roce 2024.
ClickUp se v této oblasti jeví jako vynikající volba, protože nabízí univerzální platformu, která v jednom balíčku kombinuje správu úkolů, sledování projektů, dokumentaci a správu znalostí.
Intuitivní rozhraní, nekonečné možnosti přizpůsobení a integrace a pokročilé funkce umělé inteligence činí z ClickUp atraktivní volbu pro týmy, které chtějí udržet náskok před konkurencí.