30 nejlepších nástrojů pro práci na dálku pro týmovou spolupráci v roce 2025

Víme, že přizpůsobení se práci na dálku může být jako plavba neznámými vodami, i když se stává normou.
Existuje spousta výzev, včetně kolísání produktivity, pocitu izolace a odloučení, selhání komunikace a snahy najít tu správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
S těmi správnými nástroji pro práci na dálku však můžete změnit chaos v harmonii a izolaci ve spolupráci. Ať už se chcete přizpůsobit hybridní pracovní politice, řídit tým digitálních nomádů nebo zvýšit denní produktivitu, vytvoření perfektní sady nástrojů je klíčem k proměně výzev práce na dálku v příležitosti.
Jak ale vybrat z celé řady softwarových nástrojů ten nejlepší pro váš tým?
Stejně jako při výběru ideální aplikace pro spolupráci na dálku, i výběr nejlepších nástrojů závisí na pochopení toho, co váš tým pracující na dálku potřebuje.
Tento definitivní průvodce výběrem nejlepších nástrojů pro práci na dálku pro týmovou spolupráci vám pomůže vybrat správnou kombinaci – nebo možná jen jednu aplikaci, která zvládne vše.
Jste připraveni prozkoumat nejlepší nástroje, díky kterým se práce na dálku nebude zdát tak vzdálená?
Pojďme na to.
Co byste měli hledat v nástrojích pro práci na dálku?
Při výběru správných nástrojů pro práci z domova musíte zvážit dva aspekty: co vám usnadní pracovní den a co sblíží váš tým.
Zde je několik funkcí, které byste měli mít na paměti:
- Komplexní komunikační funkce: Nástroje s různými komunikačními funkcemi, jako jsou videohovory a instant messaging, pomáhají napodobit atmosféru v kanceláři a udržují všechny v kontaktu a informované, bez ohledu na to, kde se nacházejí. To je zásadní pro udržení zapojení během týmových schůzek.
- Integrační možnosti: Hledejte nástroje pro práci na dálku, které se snadno integrují s jinými aplikacemi, abyste se nemuseli přepínat mezi softwarem a mohli se soustředit na práci a vytvořit si lepší pracovní návyky.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroje, které mohou růst spolu s vaším týmem a přizpůsobovat se vašim potřebám v závislosti na rozšiřování týmu.
- Bezpečnostní opatření: Zabezpečení citlivých informací je v dnešním světě, kde jsou úniky dat na denním pořádku, naprosto nezbytné. Ujistěte se, že vaše nástroje disponují robustními bezpečnostními opatřeními, jako je šifrování, aby byla data vašeho týmu při práci na dálku v bezpečí.
- Funkce pro správu projektů: Nástroje, které vám pomohou sledovat pokrok, stanovovat termíny a spravovat úkoly, mohou zásadně ovlivnit produktivitu vašeho týmu, zejména při použití zjednodušených šablon pracovních plánů.
- Podpora vzdálené spolupráce: Nejlepší nástroje pro práci na dálku mají funkce, jako jsou sdílené kalendáře a společné tabule, které mohou pomoci vytvořit pocit spolupráce, podpořit týmovou práci a kreativitu.
- Snadné použití a uživatelské rozhraní: Hledejte rozhraní, ve kterém se vy i váš tým budete od prvního dne přirozeně orientovat, aby bylo zajištěno rychlejší zapracování a práci.
Výběr správných nástrojů znamená zlepšení každého pracovního dne, ne jen doplnění vaší technologické výbavy. Zaměřením se na tyto základní prvky připravujete svůj tým na úspěch, bez ohledu na to, odkud se přihlašujete.
10 nejlepších nástrojů pro práci na dálku
Nalezení správných nástrojů může proměnit výzvy práce na dálku v příležitosti pro vyšší produktivitu a zapojení. Pojďme se podívat na nejlepší nástroje, díky kterým je správa a spolupráce na dálku téměř bez námahy.
Nejlepší nástroj pro práci na dálku
1. ClickUp – dokonalé velitelské centrum pro práci na dálku
ClickUp je platforma, která obsahuje všechny nástroje pro zvýšení produktivity, které byste normálně potřebovali!
Může se stát velínem vašeho týmu pro správu projektů, rozdělování úkolů a sledování, jak dlouho úkoly trvají, což je velmi užitečné pro sledování produktivity.
Díky funkcím ClickUp pro vzdálené týmy získáte nástroje pro spolupráci, produktivitu a správu projektů, které jsou speciálně navrženy pro práci na dálku.
Přiřazujte úkoly svému týmu
ClickUp usnadňuje přidělování úkolů všem členům vašeho týmu pracujícím na dálku. Můžete:
- Přidávejte úkoly a přiřazujte je konkrétním členům týmu.
- Rozdělte úkoly na dílčí úkoly pro snazší správu.
- Upřednostněte úkoly, abyste zajistili, že důležité projekty budou dokončeny jako první.
Přizpůsobte přístup pro větší bezpečnost
V rámci ClickUp můžete přizpůsobit přístupová práva. Sdílejte úkoly a zprávy s kmenovými zaměstnanci, freelancery a klienty a zajistěte tak, aby všichni měli přístup bez ohrožení bezpečnosti.
Sledujte pokrok
Sledování postupu vašeho projektu je snadné díky ClickUp Views. Vyberte si z:
- Board View, který zobrazuje úkoly a projekty ve stylu kanban.
- Seznam View, který zobrazuje úkoly v seznamu s možností odškrtávání, usnadňuje sledování pokroku.
Sledujte aktivitu týmu
Díky funkci Team View od ClickUp můžete sledovat, na čem každý člen týmu pracuje, a monitorovat jeho pokrok. Tato funkce je ideální pro projektové manažery, kteří musí sledovat pracovní vytížení a podle potřeby přerozdělovat úkoly.
Usnadněte komunikaci
Členové týmu mohou sdílet soubory, odkazy a další informace, aby všichni byli informováni prostřednictvím zpráv v okně chatu.
Navíc můžete označovat členy týmu a přidávat komentáře, abyste zajistili rychlou reakci.
Hladká integrace
ClickUp Integrations vám umožňuje integrovat více než 1000 nástrojů na jedné platformě – nástroje jako Dropbox, Slack, Figma, Zoom, Gmail a další – do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Sledujte produktivitu pomocí integrovaných nástrojů pro sledování času.
ClickUp má funkce pro sledování času, které monitorují čas strávený na projektech a úkolech. Tyto údaje můžete později analyzovat pomocí přizpůsobitelných dashboardů. Tyto informace můžete využít k identifikaci úzkých míst a pomoci svému týmu optimalizovat pracovní postupy.
Šablona plánu práce na dálku ClickUp pomáhá organizovat a sledovat práci na dálku pro ty, kteří pracují s hybridním nebo vzdáleným týmem.
Přečtěte si také: Projděte si tyto šablony pro freelancery a zvyšte svou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na úkolech se svým týmem na více zařízeních díky synchronizaci v reálném čase.
- Vizualizujte projekty a vytvářejte pracovní postupy se svým týmem pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Vytvářejte, organizujte a sdílejte projektové dokumenty pomocí ClickUp Docs.
- Automatizujte opakující se úkoly, zprávy, aktualizace a další pomocí ClickUp Automations.
- Sledujte produktivitu svého týmu a získejte informace pro zlepšení pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Získejte přístup k bohaté knihovně s více než 1 000 šablonami, abyste mohli začít pracovat, aniž byste museli začínat od nuly.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zaučením kvůli rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení ClickUp.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Software pro chatování na pracovišti
2. Slack – centrum týmové komunikace
Slack nabízí několik způsobů komunikace: přímé zasílání zpráv, skupinové kanály a hlasové a videohovory. Tento nástroj má také intuitivní rozhraní, které usnadňuje sdílení souborů, brainstorming nápadů a spolupráci v reálném čase.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvořte kanály pro každý projekt, téma nebo tým. Díky tomuto nastavení budou diskuse přehledné a organizované, takže se nic neztratí v záplavě informací.
- Integrujte do Slacku řadu dalších nástrojů a vytvořte si tak své velitelské centrum pro vše, co souvisí s prací.
- Sdílejte soubory, zahajujte hlasové chaty nebo dokonce rychle navazujte videohovory.
- Nastavte spouštěče pro oznámení a automatické odpovědi, aby komunikace mezi týmy byla plynulá a rychlá.
Omezení aplikace Slack
- Neustálý příliv zpráv a oznámení může členy týmu rozptylovat od jejich práce.
- Ceny služby Slack mohou pro společnosti představovat značné výdaje.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7 $/uživatel za měsíc
- Business+: 11,70 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
3. Microsoft Teams – komplexní sada nástrojů pro spolupráci
Microsoft Teams je ideální volbou, pokud již používáte ekosystém Microsoft Office. Je navržen tak, aby vám umožnil chatovat, sdílet a spolupracovat, aniž byste museli opustit prostředí Office. Teams je vynikající pro vzdálené týmy, protože zahrnuje zasílání zpráv v reálném čase, schůzky, volání, aplikace Office 365 a nástroje třetích stran na jednom centralizovaném místě, což usnadňuje produktivitu distribuovaných týmů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Integrujte je s Microsoft 365 a pracujte na dokumentech, tabulkách a prezentacích bez přepínání mezi aplikacemi.
- Chat, hlasové a videohovory a živé události s až 10 000 účastníky.
- Vytvořte si přizpůsobené kanály s kartami pro nejčastěji používané dokumenty a aplikace a zefektivněte tak svůj pracovní prostor.
- Nastavte stavové zprávy, které označují dostupnost a aktivity, například „Mimo kancelář do…“ nebo „Na schůzce“.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Noví uživatelé mohou považovat rozhraní za nepřehledné a nepřehledné, což vede k prudké křivce učení.
- Kvalita videohovorů a hlasových hovorů je do značné míry závislá na stabilitě internetového připojení a šířce pásma, což může být omezením v oblastech se špatným připojením.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4,80 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
4. Google Chat – efektivní komunikace pro týmy
Pokud již vy a váš tým používáte ekosystém Google, Google Chat vám usnadní zůstat v kontaktu. Jedná se o jednoduché zasílání zpráv a plynulou spolupráci týmu.
Považujte jej za svůj nástroj pro rychlé chatování a diskuse, který zároveň zůstává synchronizovaný s ostatními aplikacemi Google. Je ideální pro týmy, které chtějí jednoduchý a integrovaný způsob komunikace bez zbytečných komplikací.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Spolupracujte se svým týmem pomocí Google Drive, Docs, Sheets, Slides a Calendar přímo z Chatu.
- Vytvořte prostory pro každý projekt nebo tým, kde můžete sdílet soubory, přidělovat úkoly a sledovat pokrok na jednom místě.
- Vyhledávejte starší zprávy a soubory pomocí pokročilého vyhledávání Google a mějte všechny potřebné informace vždy po ruce.
Omezení služby Google Chat
- Google Chat je skvělý pro interní použití, ale na rozdíl od Slacku nebo Microsoft Teams postrádá funkce pro širší externí komunikaci.
- Někteří mohou považovat Google Chat za příliš jednoduchý, postrádající pokročilé funkce pro správu projektů a integraci s produkty jiných výrobců než Google.
Ceny služby Google Chat
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
Nástroje AI pro práci na dálku
5. Otter. ai – inovativní přepis hlasu na text
Otter. ai revolucionalizuje pořizování poznámek a efektivitu schůzek díky svým službám přepisu hlasu do textu.
Je ideální pro týmy, které potřebují přesné přepisy schůzek, přednášek nebo mluveného obsahu. Otter AI se integruje s Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a dalšími nástroji pro schůzky, aby usnadnil nahrávání, přepisování a sdílení poznámek ze schůzek, což podporuje efektivitu mezi rozptýlenými týmy.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Využijte pokročilou umělou inteligenci pro vysoce přesné přepisy v reálném čase, které zachycují nuance konverzace.
- Zaznamenávejte a přepisujte schůzky díky hladké integraci se Zoomem a dalšími nástroji.
- Sdílejte, zvýrazňujte a komentujte přepisy, abyste podpořili spolupráci týmu.
Omezení Otter. ai
- Otter. ai podporuje hlavně angličtinu, což nemusí vyhovovat vícejazyčným týmům nebo mezinárodním kontextům.
- Automatický přepis citlivých schůzek může bez přísných uživatelských kontrol představovat bezpečnostní riziko.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
6. Jasper AI – váš kreativní partner v oblasti AI copywritingu
Jasper AI vyniká v generování vysoce kvalitního písemného obsahu, od marketingových textů po blogy, a pomáhá týmům zvýšit produktivitu a kreativitu. Je ideální pro týmy pracující na dálku, které chtějí zvýšit své potřeby v oblasti tvorby obsahu.
Tip pro profesionály: Existuje několik alternativ k Jasper AI, které můžete také vyzkoušet. Pokud potřebujete sofistikovaného asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který je vyškolen pro profesionální kontexty, vyzkoušejte ClickUp Brain.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Vytvářejte rozmanitý a poutavý obsah a zkraťte čas potřebný k psaní.
- Přizpůsobte se různým stylům psaní, aby vyhovovaly hlasu vaší značky.
- Brainstormujte nápady a vylepšete svůj obsah pomocí výkonného AI enginu.
Omezení Jasper AI
- Návrhy často vyžadují ruční úpravy, aby byl zajištěn správný tón a přesnost.
- Zvládnutí psaní podnětů, které přinášejí dobré výsledky, vyžaduje čas.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1500 recenzí)
7. ChatGPT – pokročilá konverzační umělá inteligence
ChatGPT od OpenAI je bezplatný konverzační chatovací nástroj s umělou inteligencí. Generuje lidské odpovědi na základě vašich vstupů a dokáže porozumět kontextu, odpovídat na otázky a poskytovat vysvětlení.
ChatGPT je skvělý nástroj pro týmy pracující na dálku, zejména pro jednotlivce, protože může výrazně zefektivnit úkoly, jako je psaní softwarové dokumentace, generování nápadů a editace textu.
ChatGPT dokáže rychle vytvořit gramaticky správný text, čímž uvolní čas pro složitější a kreativnější úkoly. Existuje však několik omezení, jako jsou omezené a zastaralé informace (v bezplatné verzi) a nízká úroveň přesnosti v určitých kontextech.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvářejte různé formy obsahu, jako jsou e-maily, reklamní texty, popisy produktů a další.
- Zapojte se do interakcí podobných lidským, protože ChatGPT napodobuje skutečné konverzace s kontextovým porozuměním a odpověďmi.
- Shrňte a extrahujte přesné informace z dlouhých textů, což vede k významné úspoře času.
Omezení ChatGPT
- Může někdy nesprávně interpretovat složité dotazy nebo poskytovat irelevantní odpovědi, pokud není kontext jasný.
- Vyžaduje pravidelné aktualizace a ladění, aby zůstával přesný a relevantní, protože se učí z interakcí.
Ceny ChatGPT
- Bezplatný tarif
- Plán Plus: 20 $/uživatel za měsíc
- Týmový plán: 30 $/uživatel za měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Nástroje pro sdílení obrazovky a nahrávání
8. Loom – snadné zasílání video zpráv pro týmy
Loom je univerzální nástroj pro nahrávání obrazovky, který podporuje spolupráci mezi týmy pracujícími na dálku prostřednictvím výměny videí na jednoduché a intuitivní platformě.
Můžete pořizovat audio a video bez vodoznaku napříč platformami, v reálném čase přidávat poznámky k nahrávkám obrazovky a sdílet videa bez stahování.
Rozšíření Loom pro Chrome je velmi užitečné. Umožňuje vám nahrávat obrazovku bez nutnosti otevírat další konzoli.
Tip pro profesionály: Existuje mnoho skvělých alternativ k Loom, z nichž některé nabízejí pokročilé funkce i ve svém bezplatném tarifu, například ClickUp Clips.
Nejlepší funkce Loom
- Nahrávejte svou obrazovku, svůj hlas a sebe sama (pomocí webové kamery) a vytvářejte poutavá videa, ve kterých vysvětlíte složité myšlenky nebo poskytnete jasné pokyny svým týmům.
- Sdílejte svá videa pomocí odkazu, který lze odeslat prostřednictvím chatu, e-mailu nebo vložit do dokumentů.
- Sledujte, kdo si prohlížel vaše videa, a shromažďujte údaje o zapojení, abyste pochopili, jak si vaše videa vedla.
Omezení Loom
- Bezplatná verze omezuje dobu nahrávání na 5 minut a 25 videí, což nemusí stačit pro podrobné prezentace.
- Jednoduché editační nástroje Loom mohou být nedostatečné pro ty, kteří potřebují pokročilou produkci videa.
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Podnikání: 12,50 $/tvůrce za měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
9. Wistia – profesionální video hosting pro firmy
Wistia je ideální pro firmy, které se zajímají o hostování marketingových videí, protože ukládá vaše videa a analyzuje, jak s nimi diváci interagují.
Kromě toho, že je Wistia komplexní platformou pro video marketing, nabízí také funkce jako přizpůsobení přehrávače videa, integrované možnosti přístupnosti, hladkou integraci, nástroje pro generování potenciálních zákazníků a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Wistia
- Hostujte videa pomocí přizpůsobitelných přehrávačů, které mohou odpovídat vaší značce.
- Sledujte a analyzujte interakce diváků pomocí podrobných analytických údajů o zapojení, včetně heatmap a míry zapojení.
- Získejte potenciální zákazníky a zvyšte konverze integrací formulářů a výzev k akci přímo do videí.
Omezení Wistia
- Přidání dalších videí a podrobných analýz může rychle zvýšit náklady.
- Hlavně vhodné pro marketing, není ideální pro interní komunikaci nebo školení.
Ceny Wistia
- Zdarma (až 10 videí)
- Plus: 24 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Pokročilé: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wistia
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
10. Vidyard – výkonný video nástroj pro prodej a marketing
Vidyard je videoplatforma založená na umělé inteligenci, která vám pomůže vytvářet vysoce kvalitní videa pro obrazovky počítačů a telefonů, jako jsou školicí kurzy, vzdělávací materiály pro zákazníky, ukázky produktů a další.
Tento nástroj je nejvhodnější pro marketéry a marketingové týmy – může zvýšit počet potenciálních zákazníků, urychlit budování pipeline a zlepšit spokojenost zákazníků.
Vidyard poskytuje vynikající uživatelský zážitek. Uživatelé mohou spolupracovat v reálném čase na tvorbě, úpravách a publikování videí.
Nejlepší funkce Vidyard
- Vytvářejte a přizpůsobujte videa pomocí nástrojů určených pro rychlou produkci vysoce kvalitního a poutavého obsahu.
- Ukládejte a distribuujte videa napříč platformami nebo je sdílejte přímo se zákazníky prostřednictvím e-mailu.
- Získejte poznatky z analýzy výkonu videa a optimalizujte marketingové strategie a obsah.
Omezení Vidyard
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele nebo malé týmy bez specializovaných zdrojů pro video marketing příliš složitá.
- Plný přístup k pokročilým funkcím vyžaduje prémiové předplatné, což může být pro menší podniky značná investice.
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Plus: 89 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Nástroje pro videokonference
11. Zoom – špičkový nástroj pro videokonference
Zoom je známá značka pro videokonference, která je proslulá křišťálově čistým zvukem a spolehlivostí. Kromě videokonferencí nabízí Zoom také funkce jako tabule, týmové chaty, nahrávání videohovorů a automatický přepis.
Je velmi snadný na používání a nabízí řadu užitečných nástrojů pro spolupráci, díky čemuž je nepostradatelným pomocníkem pro každý tým, který pravidelně pořádá vzdálené schůzky.
Nejlepší funkce Zoomu
- Poskytujte křišťálově čistý obraz a zvuk, díky kterým bude spolupráce s týmy na dálku příjemná a pohodlná.
- Hladce zvládněte škálovatelnost, od individuálních schůzek až po velké konference s možností až 1 000 účastníků a 10 000 diváků.
- Zabezpečte své schůzky pomocí komplexního šifrování a komplexních ovládacích prvků pro hostitele.
Omezení aplikace Zoom
- Navzdory vylepšením čelí Zoom kritice ohledně ochrany soukromí, konkrétně toho, jak Zoom nakládá s citlivými informacemi.
- Kvalita hovorů přes Zoom závisí do značné míry na připojení k internetu, což může být problém v oblastech se špatným připojením.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 21,99 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 50 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
12. Google Meet – plynulé videokonference od společnosti Google
Google Meet je jednoduchý a spolehlivý nástroj pro videokonference, který zapadá do ekosystému Google. Pokud již používáte Google Workspace, je snadné se připojit a zahájit schůzky.
Google Meet je oblíbený díky svému jednoduchému rozhraní, plynulému výkonu zařízení a kontrole kvality videa a zvuku před schůzkou.
Nejlepší funkce Google Meet
- Plánujte a účastněte se schůzek z Kalendáře Google a sdílejte odkazy na schůzky mezi zařízeními.
- Získejte čistý obraz a zvuk i při pomalejším připojení, což je pro virtuální týmy nezbytné.
- Používejte během schůzek titulky v reálném čase pomocí rozpoznávání řeči od Google, což je vynikající funkce pro usnadnění přístupu.
- Sdílejte kartu Chrome, okno nebo celou obrazovku
Omezení služby Google Meet
- Postrádá pokročilé funkce, které najdete v specializovanějších nástrojích.
- Nejlepší výkon v rámci služeb Google, omezená funkčnost pro uživatele, kteří nepoužívají služby Google.
Ceny služby Google Meet
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Meet
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
13. GoToMeeting – profesionální řešení pro online schůzky
GoToMeeting je spolehlivá a bezpečná platforma pro online schůzky, která je alternativou k Zoomu a je určena výhradně pro firemní použití. Mezi její klíčové funkce patří videokonference ve vysokém rozlišení, sdílení obrazovky, možnost nahrávání a breakout rooms.
Zvláštní význam mají jeho bezpečnostní funkce: díky šifrování AES-256 a souladu s normou HIPAA je ideální pro konference, týmové schůzky a scénáře práce na dálku.
Nejlepší funkce GoToMeeting
- Využijte pokročilé sdílení obrazovky, tabule a společnou úpravu dokumentů pro efektivní týmovou práci.
- Zabezpečte konverzace pomocí silných bezpečnostních opatření, jako je šifrování a zamykání schůzek, abyste zachovali soukromí.
- Během schůzek přeneste ovládání klávesnice a myši na účastníky, což je užitečné pro spolupráci.
Omezení GoToMeeting
- Méně intuitivní než novější nástroje, což může bránit jejich přijetí.
- Dražší než alternativy, zejména pro menší týmy, které nepotřebují pokročilé funkce.
Ceny GoToMeeting
- Profesionální: 14 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GoToMeeting
- G2: 4,2/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
Nástroje pro práci s tabulemi a mindmappingem
14. Miro – interaktivní tabule pro týmovou spolupráci
Miro je vynikající digitální pracovní prostor, který umožňuje týmům pracujícím na dálku vizuálně spolupracovat pomocí různých nástrojů a funkcí, včetně tabulek, mindmappingu a řízení projektů. Umožňuje také pořádat videokonference, což zlepšuje spolupráci a komunikaci.
Výjimečnou funkcí Miro je jeho online tabule, která je ideálním nástrojem pro týmy, které potřebují společně vymýšlet nápady, plánovat nebo prostě jen být kreativní. Tuto tabuli můžete použít k vytváření pracovních postupů, k navrhování produktů nebo k vytváření wireframů webových stránek.
Nejlepší funkce Miro
- Synchronizujte je s nástroji jako Slack, Asana a Google Workspace a zvyšte tak jejich funkčnost ve vašem pracovním postupu.
- Snadná vizualizace a spolupráce pomocí lepících poznámek, nástrojů pro kreslení a šablon, které pomáhají týmům.
- Hostujte neomezený počet uživatelů, ideální pro velké týmy a složité projekty.
- Využijte vestavěný časovač, funkci hlasování, videochat a aplikaci pro odhady k produktivní spolupráci.
Omezení Miro
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí a nástrojů.
- Tabule s rozsáhlým obsahem mohou někdy vykazovat zpoždění, což ovlivňuje uživatelský komfort ve větších týmech.
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 10 $/člen za měsíc
- Podnikání: 20 $/člen za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
15. Mural – vizuální spolupráce pro inovativní týmy
Mural je platforma pro spolupráci postavená na funkcemi nabité tabuli, podobně jako její alternativa Miro.
Tento nástroj je digitálním pracovním prostorem pro vizuální spolupráci, který umožňuje týmům zabývajícím se produktovým designem a dalším týmům společně inovovat a realizovat nápady. Přidávání komentářů, poznámek a ikon pomáhá při asynchronní komunikaci mezi členy týmu.
Mural je obzvláště účinný pro pořádání workshopů a designových sprintů.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Zapojte účastníky a usnadněte spolupráci během workshopů pomocí hlasování, časovačů a nástrojů pro oslavu úspěchů.
- Získejte přístup k široké škále šablon a rámců, které podporují různé metodiky, jako je agilní vývoj, designové myšlení a plánování sprintů.
- Pozvěte externí spolupracovníky (například klienty a dodavatele) k práci na projektech, aniž byste jim museli udělovat plné členství.
Omezení nástroje Mural
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za nepřehledné, zejména při práci na složitých projektech s mnoha prvky.
- Mural může být náročný na systémové zdroje, což může vést ke zpomalení výkonu na méně výkonných zařízeních.
Ceny nástroje Mural
- Zdarma
- Team+: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 17,99 $/člen za měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
16. Lucidchart – pokročilé diagramy a vizuální komunikace
Lucidchart je univerzální nástroj pro tvorbu diagramů, který uživatelům umožňuje vytvářet složité technické diagramy, vývojové diagramy, mapy procesů a drátěné modely produktů, čímž usnadňuje jasnou vizuální komunikaci mezi týmy.
Tento nástroj podporuje spolupráci v reálném čase i asynchronní spolupráci pomocí několika užitečných funkcí: společné psaní v reálném čase, chatovací okna v editoru, společné kurzory, komentáře a další.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Vytvářejte složité diagramy pomocí široké škály šablon a tvarů.
- Upravujte diagramy společně se svým týmem v reálném čase, s integrovaným chatem a komentáři.
- Integrace s Google Workspace, Microsoft Office a Jira
Omezení Lucidchart
- Méně možností přizpůsobení designů ve srovnání se specializovanými nástroji pro tvorbu diagramů.
- Mobilní funkce nemusí odpovídat funkcím stolního počítače, což může mít vliv na použitelnost na cestách.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální licence: 7,95 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým (3 týmové licence): 27 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
Online kancelářské balíky
17. Google Workspace – integrovaná sada pro plynulou spolupráci
Google Workspace, dříve známý jako G Suite, integruje všechny oblíbené cloudové nástroje Google do jednoho přehledného balíčku. Týmy považují Google Workspace za neocenitelný díky široké škále cloudových nástrojů, které zvyšují produktivitu a týmovou spolupráci: Gmail, Docs, Sheets, Drive, Calendar, Meet a další.
Tato komplexní sada nástrojů usnadňuje plynulý každodenní provoz, umožňuje rychlý přístup k dokumentům, hladkou komunikaci s kolegy a bezproblémové plánování schůzek.
Stejně jako Clickup, i tato kompletní sada nástrojů pro produktivitu a spolupráci funguje stejně dobře pro velké podniky jako pro malé týmy a jednotlivce.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Přepínejte mezi e-maily, úpravami a plánováním díky integrovaným nástrojům Google.
- Spolupracujte na dokumentech s okamžitým ukládáním do cloudu.
- Chraňte svá data pomocí silných bezpečnostních opatření, jako je dvoufaktorová autentizace.
Omezení Google Workspace
- Ekosystém Google může být pro většinu potřeb v oblasti řízení projektů omezující.
- Aplikace Google postrádají pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení, které najdete v některých specializovaných softwarových programech.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 14,40 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 21,60 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
18. Zoho Workplace – komplexní nástroj pro firemní komunikaci
Zoho Workplace kombinuje vše, co váš tým potřebuje, aby byl propojený, produktivní a organizovaný – e-maily, správu souborů, tvorbu a ukládání dokumentů, správu úkolů, hosting e-mailů a videokonference – na jedné pohodlné platformě.
Zoho Workplace také poskytuje funkce pro správu projektů, jako je sledování úkolů, Ganttovy diagramy, kalendáře a pracovní výkazy.
Ačkoli má Zoho Workplace omezené možnosti v oblasti řízení projektů, je vynikající pro malé a střední podniky, protože kombinuje cenovou dostupnost s funkčností.
Nejlepší funkce Zoho Workplace
- Centralizujte své e-maily, instant messaging a videokonference na jednom místě pro lepší konektivitu a týmovou práci.
- Využijte rozsáhlou kancelářskou sadu, včetně nástrojů pro zpracování textu, tabulek a prezentací, které jsou všechny kompatibilní s formáty Microsoft Office.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení a snadno se přizpůsobujte růstu vaší firmy, čímž zajistíte přizpůsobitelné a škálovatelné prostředí.
Omezení Zoho Workplace
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s jinými kancelářskými balíky.
- Ačkoli je tento ekosystém vynikající, integrace s externími nástroji a službami může být někdy omezená.
Ceny Zoho Workplace
- Standard: 3 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 6 $/uživatel za měsíc
- Pouze e-mail: 1 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Workplace
- G2: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
19. Microsoft Office 365 – Nezbytné nástroje pro moderní pracoviště
Microsoft Office 365, nyní přejmenovaný na Microsoft 365, kombinuje aplikace Office, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, s robustními cloudovými službami, jako jsou OneDrive a Microsoft Teams.
Podniky mohou efektivněji vytvářet, komunikovat a spolupracovat, ať jsou kdekoli.
Ačkoli se jedná o schopnou alternativu k Google Workspace, cena může být pro menší týmy příliš vysoká.
Nejlepší funkce Microsoft Office 365
- Získejte přístup k komplexní sadě aplikací, včetně standardních aplikací jako Word, Excel, PowerPoint a Outlook, s neustále aktualizovanými funkcemi.
- Synchronizujte automatické nahrávání souborů do OneDrive, což umožňuje snadný přístup a spolupráci z jakéhokoli zařízení a odkudkoli.
- Zajistěte ochranu dat pomocí pokročilých bezpečnostních opatření a dodržujte globální standardy.
Omezení Microsoft Office 365
- Dražší než konkurence
- Široká škála funkcí a nastavení může být pro nové uživatele nebo malé týmy bez specializované IT podpory příliš složitá.
Ceny Microsoft Office 365
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Office 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
Kalendářové nástroje pro týmy pracující na dálku
20. Calendly – Efektivní plánování pro profesionály
Calendly usnadňuje plánování schůzek tím, že umožňuje ostatním rezervovat si termíny podle vaší dostupnosti. Je široce oceňován pro svou jednoduchost a profesionální přístup, který vnáší do plánování interakcí.
Je to vynikající nástroj pro freelancery, agentury, poskytovatele profesionálních služeb a náboráře.
Tip pro profesionály: Integrací Calendly do vašeho pracovního prostoru ClickUp získáte robustní kombinaci plánování a správy projektů, která je ideální pro prostředí týmů pracujících na dálku.
Nejlepší funkce Calendly
- Eliminujte zdlouhavé hledání vhodných termínů schůzek tím, že umožníte svému týmu vybrat si z dostupných termínů ve vašem kalendáři.
- Hladká synchronizace s vaším kalendářem (Google, Outlook, Office 365) a integrace s nástroji jako ClickUp, Salesforce a Slack.
- Nastavte si vlastní potvrzovací zprávy, připomenutí a následné kroky, abyste vylepšili zážitek ze schůzky pro všechny účastníky.
Omezení Calendly
- Bezplatná verze má poněkud omezené funkce a uživatelé potřebují placené předplatné, aby mohli odemknout širší funkcionalitu.
- Jelikož se jedná o webovou platformu, vyžaduje stabilní připojení k internetu pro správu a přístup k rezervacím.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/místo za měsíc
- Teams: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
21. Microsoft Outlook – komplexní nástroj pro e-maily a kalendář
Microsoft Outlook je více než jen e-mailový klient. Jedná se o integrované řešení pro e-maily, kalendáře, kontakty a úkoly, které je navrženo tak, aby zvýšilo produktivitu v osobním i profesionálním prostředí.
Dosažení stavu „inbox zero“ je snazší díky nástrojům jako Outlook a ClickUp, které pomáhají se správou e-mailů, plánováním a automatizací úkolů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Outlook
- Spravujte své e-maily, úkoly a schůzky z jedné aplikace a zvyšte tak produktivitu a organizaci.
- Využijte výkonné nástroje pro správu e-mailů, jako jsou kategorie, značky a pravidla, které vám pomohou udržet vaši doručenou poštu přehlednou a organizovanou.
- Pracujte plynule na všech zařízeních a s různými e-mailovými službami a zajistěte si konzistentní zážitek, ať už je používáte kdekoli.
Omezení aplikace Microsoft Outlook
- Noví uživatelé mohou být zpočátku ohromeni množstvím funkcí a nastavení.
- Může být náročné na systémové zdroje, zejména při správě velkého množství e-mailů nebo integraci více účtů.
Ceny Microsoft Outlook
- Součástí předplatného Microsoft 365.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Outlook
- G2: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
22. Kalendář Google – nástroj pro efektivní správu času
Google Kalendář, součást Google Workspace, nabízí jednoduché řešení pro správu plánů vašeho týmu. Tento nástroj vám pomůže udržet pořádek bez zbytečných komplikací.
Můžete se přihlásit k odběru kalendářů svého týmu, najít společné termíny pro plánování schůzek a generovat odkazy Google Meet – ideální pro soudržnou práci týmů na dálku. Navíc díky integraci Google Kalendáře do ClickUp můžete celý svůj pracovní postup udržovat na jedné platformě.
Nejlepší funkce Kalendáře Google
- Zjednodušte správu schůzek a plánů díky přehlednému a uživatelsky přívětivému rozhraní.
- Zvyšte produktivitu a spolupráci díky snadné integraci s dalšími službami Google.
- Přístup ke svému kalendáři odkudkoli a kdykoli
Omezení Google Kalendáře
- Ačkoli je efektivní pro plánování, postrádá některé pokročilejší funkce, které najdete v specializovaných nástrojích pro správu projektů.
- Správa úkolů v Kalendáři Google je ve srovnání se specializovanými nástroji méně komplexní, což ztěžuje sledování složitých úkolů a správu projektů.
Ceny Google Kalendáře
- Bezplatné použití s jakýmkoli účtem Google.
- Součástí předplatného Google Workspace pro další obchodní funkce.
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 000 recenzí)
Aplikace pro řízení rozptýlení a soustředění
23. Focus Bear – digitální asistent produktivity
Focus Bear je digitální nástroj pro zvýšení produktivity, který pomáhá uživatelům soustředit se a zvládat rušivé vlivy. Práce na dálku je často provázena rušivými vlivy, které narušují soustředění a snižují produktivitu, a aplikace jako tato pomáhá tyto vlivy eliminovat.
Tato aplikace je ideální pro profesionály a studenty, kteří chtějí zlepšit svou koncentraci během práce nebo studia.
Nejlepší funkce Focus Bear
- Blokujte rušivé webové stránky a aplikace, aby se uživatelé mohli bez přerušení soustředit na daný úkol.
- Nastavte časově omezené soustředěné pracovní bloky, které podporují období intenzivní práce následovaná krátkými přestávkami, a tím podporují zdravý rytmus práce a odpočinku.
- Sledujte čas strávený na úkolech a získejte přehled o vzorcích produktivity, což uživatelům pomůže optimalizovat jejich rozvrhy.
Omezení Focus Bear
- Omezená dostupnost na všech zařízeních, což může být nevýhodou pro uživatele, kteří pracují na více platformách.
- Ačkoli jsou tyto funkce účinné, mohou být příliš základní pro uživatele, kteří hledají komplexnější sadu nástrojů pro zvýšení produktivity.
Ceny Focus Bear
- 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Focus Bear
- Není k dispozici
24. Forest – Zůstaňte soustředění, buďte přítomní
Forest je další jedinečná aplikace, která pomáhá uživatelům udržet soustředění pomocí gamifikace soustředěné práce a pozitivního posilování.
Dokončením období soustředěné práce můžete pěstovat virtuální strom, který začne chřadnout, pokud uživatel opustí aplikaci, aby zkontroloval jiné weby nebo aplikace.
Nejlepší funkce Forest
- Zůstaňte soustředění díky gamifikovanému nástroji, který pěstuje virtuální stromy představující délku jejich soustředění. Čím déle se soustředí, tím větší je les.
- Přispějte k ochraně životního prostředí prostřednictvím spolupráce s organizacemi, které vysazují skutečné stromy – skutečný dopad na svět.
- Využijte podporu více platforem, která je k dispozici jak jako mobilní aplikace, tak jako rozšíření prohlížeče, což umožňuje všestranné použití.
Omezení Forest
- Herní charakter aplikace nemusí oslovit uživatele, kteří preferují tradičnější nástroje pro zvýšení produktivity bez nutnosti vnější motivace.
- Zaměřuje se především na správu času a postrádá pokročilé funkce, které najdete v komplexních nástrojích pro správu projektů.
Ceny Forest
- Mobilní aplikace: 3,99 $ za jednorázový nákup na mobilních platformách
- Rozšíření prohlížeče: zdarma
Hodnocení a recenze Forest
- Obchod Google Play: 4,7/5 (více než 669 000 recenzí)
25. Taskade – Společné seznamy úkolů a správa úkolů
Taskade je flexibilní nástroj pro správu projektů a spolupráci, který týmům pomáhá organizovat úkoly, spravovat projekty a brainstormovat nápady v synchronizovaném pracovním prostoru.
Díky komunikaci v reálném čase, přizpůsobitelným šablonám a automatizaci pomocí umělé inteligence mohou manažeři týmů pracujících na dálku zefektivnit úkoly, delegovat práci, stanovovat termíny a plynule sledovat pokrok.
Nejlepší funkce Taskade
- Spolupracujte v reálném čase, upravujte a aktualizujte úkoly současně z jakéhokoli místa.
- Využijte širokou škálu přizpůsobitelných šablon pro různé typy projektů a pracovních postupů.
- Přepínejte mezi různými možnostmi zobrazení, jako jsou seznamy úkolů, myšlenkové mapy a organizační schémata, aby vyhovovaly různým potřebám a preferencím.
Omezení Taskade
- Jako relativně nový hráč na trhu nemusí mít stejnou úroveň integračních schopností jako zavedenější konkurenti.
- Ačkoli nabízí základní integrace, nemusí zatím podporovat tak širokou škálu aplikací a služeb třetích stran jako jiné nástroje.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/uživatel za měsíc
- Taskade for Teams: 20 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Nástroje pro převod času pro týmy pracující na dálku
26. WorldTimeBuddy – zjednodušená správa časových pásem
WorldTimeBuddy je nepostradatelným nástrojem pro všechny, kteří pracují s rozvrhy v různých časových pásmech.
Tento uživatelsky přívětivý nástroj je oblíbený u profesionálů, kteří musí plánovat schůzky a spolupracovat na projektech s globálními týmy.
Přizpůsobte si zobrazení času pomocí možností, jako je zvýraznění víkendů, upozornění na letní čas a smíšený formát 12/24 hodin. Díky tomu budete mít svůj rozvrh vždy pod kontrolou, ať jste kdekoli a pracujete jakkoli.
Nejlepší funkce WorldTimeBuddy
- Vyberte a upravte časové rozsahy pomocí rozhraní drag-and-click, vytvořte sdílené stránky událostí a integrujte časy schůzek přímo do svých kalendářů nebo webových aplikací.
- Pomocí mobilní aplikace můžete pohodlně kontrolovat a plánovat úkoly i na cestách.
Omezení WorldTimeBuddy
- Práce s více časovými pásmy může být chaotická a matoucí.
- Rozsah možností přizpůsobení, jako jsou smíšené formáty hodin a zvýraznění víkendů, může vyžadovat určité období učení, aby se noví uživatelé mohli efektivně orientovat.
Ceny WorldTimeBuddy
- Zdarma
Hodnocení a recenze WorldTimeBuddy
- Není k dispozici
27. Miranda App – intuitivní převodník časových pásem
Miranda usnadňuje práci s časovými pásmy. Převodník časových pásem je navržen tak, aby uživatelům pomáhal plánovat mezinárodní schůzky a hovory v různých časových pásmech.
Je ideální, pokud vy a váš tým potřebujete sledovat více časových pásem: interaktivní mapa světa a kolečko pro nastavení času vám pomohou naplánovat schůzky přímo prostřednictvím aplikace pomocí e-mailu.
Nejlepší funkce aplikace Miranda
- Zobrazte časová pásma na vizuálně přitažlivé mapě světa, která ukazuje denní a noční čas v různých časových pásmech v reálném čase.
- Využijte widgety pro rychlý přístup na mobilních zařízeních, abyste mohli na první pohled vidět informace o časovém pásmu, aniž byste museli otevírat aplikaci.
- Přizpůsobte si, která časová pásma se zobrazují, a jak přizpůsobit aplikaci vašim konkrétním potřebám.
Omezení aplikace Miranda
- Navrženo především pro mobilní zařízení, což může omezit jeho užitečnost pro uživatele, kteří pro práci preferují desktopové aplikace.
- Zaměřuje se na jednoduchost, což znamená, že nemusí mít všechny funkce potřebné pro složitější plánování.
Ceny aplikace Miranda
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Miranda
- Není k dispozici
28. Převodník časových pásem od Timeanddate.com
Týmy pracující na dálku mohou využít Time Zone Converter od Timeanddate.com jako svůj hlavní nástroj pro složité převody časových pásem. Ať už spravujete rozvrhy přes hranice z pracovních, cestovních nebo osobních důvodů, tento nástroj vám pomůže se všemi potřebnými detaily.
Převodník časových pásem od Timeanddate.com – nejlepší funkce
- Využijte rozsáhlé informace o časových pásmech, včetně úprav letního času a místních časových rozdílů.
- Plánujte akce a schůzky s mezinárodním publikem tak, že najdete nejvhodnější časy napříč časovými pásmy.
Omezení převodníku časových pásem od Timeanddate.com
- Ačkoli je webové rozhraní komplexní, může být méně pohodlné než specializovaná mobilní aplikace pro přístup na cestách.
Ceny převodníku časových pásem od Timeanddate.com
- Zdarma
Time Zone Converter od Timeanddate. com – hodnocení a recenze
- Není k dispozici
Bezpečnostní nástroje pro týmy pracující na dálku
29. 1Password – bezpečné spravování hesel
1Password je výkonný správce hesel, který uchovává všechna vaše hesla, softwarové licence a citlivé informace uzamčené ve virtuálním trezoru. Stačí jedno hlavní heslo a máte přístup, což z něj činí spolehlivou volbu pro osobní i profesionální bezpečnostní potřeby.
Nejlepší funkce 1Password
- Zajistěte, aby všechna uložená data byla chráněna před neoprávněným přístupem pomocí špičkového šifrování.
- Tento nástroj můžete používat na několika zařízeních se systémy Windows, macOS, iOS, Android a prostřednictvím rozšíření prohlížeče.
- Automaticky vyplňujte hesla na webových stránkách a v aplikacích, čímž ušetříte čas a zvýšíte bezpečnost, protože se vyhnete opakovanému používání stejných hesel.
Omezení 1Password
- Na rozdíl od některých jiných správců hesel, které nabízejí jednorázový nákup, vyžaduje 1Password měsíční nebo roční předplatné.
- Široká škála funkcí a nastavení může být pro nové uživatele nebo ty, kteří nejsou zvyklí používat správce hesel, příliš složitá.
Ceny 1Password
- Jednotlivci: 2,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Rodiny: 4,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Teams: 19,95 $/měsíc
- Podnikání: 7,99 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze 1Password
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
Nástroje pro zasílání zpráv a volání
30. Signal – Soukromé zasílání zpráv a volání
Signal bere soukromí vašeho týmu vážně a nabízí bezpečný způsob chatování a hlasových a videohovorů. Je to ideální volba pro lidi, kteří si cení své bezpečnosti, a získal si uznání odborníků na kyberbezpečnost a zastánců ochrany soukromí po celém světě.
Nejlepší funkce aplikace Signal
- Zajistěte, aby k zprávám a hovorům měli přístup pouze komunikující uživatelé díky šifrování typu end-to-end.
- Zvyšte soukromí uživatelů tím, že budete shromažďovat minimální množství dat a nebudete ukládat metadata zpráv ani protokoly komunikace.
Omezení signálu
- Menší uživatelská základna aplikace Signal ve srovnání s aplikacemi jako WhatsApp nebo Facebook Messenger může omezovat komunikaci s širší sítí.
- Rozhraní a funkce aplikace se mohou zdát méně propracované nebo funkční ve srovnání s komerčními aplikacemi.
Ceny Signal
- Zdarma
Hodnocení a recenze Signal
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
Výběr správných nástrojů pro váš tým
Procházení široké škály nástrojů dostupných pro práci na dálku, spolupráci a zabezpečení může být zdrcující. Ať už chcete zefektivnit komunikaci, zvýšit produktivitu nebo zajistit bezpečnost dat, správné nástroje mohou mít zásadní vliv na to, jak váš tým funguje a prosperuje v digitálním prostředí.
Při hodnocení těchto nástrojů zvažte, jak je lze integrovat do pracovních postupů vašeho týmu, aby se zvýšila produktivita a efektivita.
Nezapomeňte, že efektivní řízení projektů je klíčové pro úspěšnou týmovou spolupráci. Začlenění nástrojů, jako je ClickUp, do vašeho nastavení pomáhá zjednodušit úkoly spojené s řízením a udržuje váš tým dobře koordinovaný, bez ohledu na to, kde se všichni nacházejí.
Pokud jste freelancer, využijte freelancerské triky k optimalizaci svých nezávislých projektů a zároveň prozkoumejte funkce ClickUp pro práci na dálku, které vám pomohou s řízením projektů.
Začněte s ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte výhody integrované platformy pro správu práce – proměňte svou domácí kancelář v produktivní centrum.