10 bezplatných šablon a příkladů pracovních plánů

Jste unaveni z toho, že se ztrácíte v chaosu svých nových projektů? Jako projektový manažer byste si přáli, aby vaše práce byla organizovanější a efektivnější? Hledáte řešení, které zefektivní úkoly vašich týmů a zajistí, že všichni budou na stejné vlně?
Už nemusíte hledat dál, protože šablony pracovních plánů vám právě s tím pomohou. Fungují jako váš akční plán po celou dobu trvání projektu a pomáhají vám vidět celkový obraz, termíny a všechny závislosti, které by vám mohly bránit v dosažení vašich cílů.
V tomto blogovém příspěvku si povíme, co jsou šablony pracovních plánů a co dělá šablonu dobrou.
Poté vám představíme našich 10 nejlepších šablon pro ClickUp, Microsoft a Google Docs. Jste připraveni optimalizovat své pracovní plány jako nikdy předtím? Pojďme na to!
Co je to pracovní plán v projektovém řízení?
Šablona pracovního plánu je nástroj, který nastiňuje konkrétní úkoly a činnosti potřebné k dosažení konkrétních cílů. Jedná se o rámec, který pomáhá jednotlivcům nebo týmům efektivně organizovat, plánovat, komunikovat a stanovovat priority jejich práce. Šablony pracovních plánů obvykle obsahují sekce, jako jsou cíle projektu, časové rámce, přidělování zdrojů, ukazatele výkonnosti a potenciální překážky nebo rizika.
Šablony pracovních plánů se běžně používají v projektovém řízení, výzkumu, vzdělávání, podnikání a mnoha dalších oblastech. Lze je přizpůsobit potřebám různých velkých projektů nebo úkolů a pomáhají jednotlivcům nebo týmům navrhovat dosažitelné cíle, vytvářet kroky k jejich dosažení, sledovat pokrok a provádět nezbytné úpravy, aby bylo zajištěno úspěšné dokončení.
Použití šablony pracovního plánu může ušetřit čas a úsilí, protože poskytuje jasný plán projektu pro daný úkol. Zlepšuje také komunikaci a spolupráci mezi členy týmu, protože všichni vidí úkoly a termíny a mají společné pochopení toho, co je třeba dosáhnout.
Šablona pracovního plánu je cenným nástrojem pro řízení projektů, který usnadňuje efektivní plánování a provádění úkolů nebo projektů. Používáním šablony pracovního plánu mohou jednotlivci nebo týmy zvýšit svou produktivitu, efektivitu a celkový výkon.
Co dělá šablonu pracovního plánu projektu dobrou?
Dobrá šablona pracovního plánu by měla být komplexní a přizpůsobená konkrétnímu projektu nebo úkolu. Měla by obsahovat všechny nezbytné kroky a termíny, stejně jako přidělené odpovědnosti a zdroje potřebné k dokončení úkolu. Měla by také umožňovat flexibilitu a přizpůsobivost v případě změn nebo neočekávaných překážek.
- Jasná a stručná prezentace. Měla by být snadno čitelná, vizuálně přitažlivá a logicky strukturovaná. To zlepšuje komunikaci a zajišťuje, že členové týmu jsou na stejné vlně, pokud jde o časové harmonogramy, cíle a strategie.
- Správné přidělení zdrojů. Je také důležité ukázat, jak rozdělit čas, personál a materiály. Dobrá šablona by měla poskytovat dostatek času na každou činnost a rozdělit složité úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly.
- Průběžné sledování a hodnocení. Pokrok a výkonnost by měly být pravidelně vyhodnocovány podle plánu a podle toho prováděny úpravy. To pomáhá identifikovat překážky a oblasti, které je třeba zlepšit, a zajistit tak úspěšné dokončení úkolu.
Dobrý nástroj pro správu pracovního vytížení by měl být komplexní, přehledný a strukturovaný, poskytovat dostatečné zdroje a časové harmonogramy a být pravidelně aktualizován, aby dosahoval optimálních výsledků.
10 šablon a příkladů pracovních plánů
Ať už jste manažer, vedoucí týmu nebo podnikatel, dobře zpracovaný pracovní plán je pro úspěch nezbytný. Dobrý pracovní plán vám pomůže udržet se na správné cestě a udržet vaše projekty organizované, což vám umožní činit lepší rozhodnutí o tom, jak nejlépe alokovat zdroje a spravovat časové plány.
Vytváření efektivních plánů od nuly však může být časově náročné a obtížné. Proto jsme sestavili tento seznam nejlepších šablon pracovních plánů – abyste měli po ruce snadné řešení bez ohledu na to, jaký typ projektu nebo podnikatelského záměru máte na mysli.
Od jednoduchých seznamů úkolů až po propracovanější plány s milníky – tyto šablony poskytují všechny funkce potřebné pro efektivní plánování bez dalšího úsilí nebo nákladů.
1. Šablona pracovního plánu ClickUp
Když začínáte používat šablony jako součást procesu plánování práce, někdy je nejlepší začít se základy. To se nám líbí na šabloně jednoduchého pracovního plánu ClickUp.
Tato šablona je ideálním výchozím bodem, pokud používáte ClickUp pro plánování projektů poprvé. Pomůže vám snadno vizualizovat činnosti, které je třeba provést, než bude projekt považován za dokončený.
Můžete si vybrat, zda chcete importovat položky a data z existujícího seznamu, nebo začít od nuly. Každá činnost může být označena jinou úrovní priority a jsou zde místa pro zadání počátečních a konečných termínů , takže každý snadno uvidí, co je třeba upřednostnit a kdy.
Tato šablona obsahuje několik různých přizpůsobitelných polí, takže můžete vytvořit správnou strukturu řízení pracovní zátěže pro vaše projekty. Díky možnostem přizpůsobení je tato šablona ideálním výchozím bodem pro téměř jakýkoli projekt nebo úkol.
2. Šablona ročního pracovního plánu ClickUp
Pokud jste fanouškem rčení „Kdo neplánuje, plánuje neúspěch“, šablona ročního pracovního plánu ClickUp se může stát vaším novým nejlepším přítelem. Abyste zajistili, že vy, váš tým nebo vaše společnost budete po celý rok úspěšní, potřebujete procesně orientovaný přístup k dlouhodobému plánování s mnoha milníky na cestě.
Tato šablona má 5 částí, které vám pomohou stanovit dlouhodobé cíle a sledovat váš pokrok. Šablona vám a vašemu týmu pomůže zůstat zodpovědní za vaše cíle v průběhu času. Tímto způsobem od samého začátku zaséváte semínka úspěchu, což vede k včasnému dosažení milníků projektu a splnění vašich dlouhodobých cílů.
3. Šablona pracovního plánu projektu ClickUp
Někdy je řízení projektu složitější než jen sepsání seznamu činností, které je třeba dokončit, a stavu každé z nich. Pokud potřebujete trochu více detailů, může vám pomoci šablona pracovního plánu projektu ClickUp.
Tuto šablonu projektového plánu si představte jako rozšířenou verzi naší šablony Jednoduchý pracovní plán. Kromě standardních polí, jako je název úkolu, datum zahájení a termín dokončení a doba trvání, vám tato šablona také poskytne podrobný přehled o tom, zda váš tým dosahuje svých milníků.
Další pole v této šabloně ukazují, jak si váš tým vede v dodržování stanoveného harmonogramu.
- Zpoždění (dny): Sleduje, které milníky mají problémové body.
- Pole Plán: Zobrazuje zelenou barvu (v souladu s plánem), oranžovou barvu (menší zpoždění) nebo červenou barvu (významné zpoždění).
- Náročnost: Ukazuje úroveň náročnosti úkolu na stupnici od 1 do 5.
Díky polím pro plánování je tato šablona obzvláště užitečná při zpětném pohledu na projekt, kdy můžete zjistit, kde jste možná špatně odhadli čas nebo úsilí potřebné k dokončení určité činnosti. Takto můžete upravit a vytvořit přesnější plán pro další projekt.
4. Šablona plánu práce na dálku ClickUp
Vzdálené týmy čelí při spolupráci na skupinových projektech jedinečným výzvám. Šablona plánu práce na dálku od ClickUp je určena právě pro ně.
Bez úzké spolupráce musí být vzdálené týmy více záměrné, aby všichni byli v projektovém řízení na stejné vlně. Může být také obtížné zjistit, které projektové požadavky jsou důležité pro společnost jako celek a které by byly sice příjemné, ale v širším kontextu nejsou důležité. Proto je pro úspěch vzdáleného týmu klíčové najít správné nástroje pro práci z domova.
Tato šablona klasifikuje každý projekt na základě jeho dopadu na organizaci, aby ukázala jeho význam pro společnost.
- Projekty s nízkou důležitostí: mohou být realizovány nebo ne, v závislosti na pracovní zátěži týmu, protože nemají významný dopad na organizaci.
- Projekty s vysokou důležitostí: Je nutné je realizovat, protože mají významný dopad na organizaci.
Šablona také obsahuje místo pro zadání cíle projektu (například „zvýšit účast týmu o 90 %“ nebo „získat 200 nových zákazníků“), rozpočtu projektu a skutečných nákladů, úrovně úsilí a odkaz na klíčové výstupy projektu, takže každý, kdo na úkolu pracuje, má plný přehled o kontextu práce a relevantních souborech.
5. Šablona pracovní tabule ClickUp pro pracovní plán
Whiteboarding je skvělý způsob, jak vizualizovat nápady, diskutovat o strategiích a spolupracovat s kolegy.
Používání tabule během týmových schůzek dává všem příležitost zaznamenat své myšlenky a společně řešit problémy. V dnešním moderním pracovním prostředí však váš tým není vždy na stejném fyzickém místě, aby mohl společně používat tabuli, a může být nutné, aby měl přístup k poznámkám na tabuli i na cestách. Proto jsme vytvořili šablonu pracovního plánu ClickUp.
Poskytují vám plánovanou vizuální referenci pro projekt v digitálním formátu, ale stejně jako na fyzické tabuli můžete „věšet“ poznámky, zapisovat úkoly a přesouvat přiřazené úkoly.
Tabule má několik funkcí, díky kterým je jako fyzická tabule – ale lepší!
- Nástroje pro kreslení: Kreslete od ruky pomocí značek různých barev a velikostí, přidávejte tvary a poznámkové lístky, text, šipky a myšlenkové mapy a dokonce nahrávejte obrázky a fotografie.
- Knihovna šablon: Začněte s 9 různými předem připravenými šablonami, které můžete rychle uspořádat a přidat na svou tabuli.
- Úkoly, dokumenty, lidé a seznamy: Přetáhněte nebo označte libovolný z těchto prvků z jiných tabulek nebo seznamů ve svém pracovním prostoru ClickUp.
- Odkazy: Zahrňte klikatelné odkazy na soubory Figma, webové stránky, dokumenty Google, tabulky a prezentace a YouTube.
Ať už brainstormujete nápady nebo mapujete složité procesy, tato šablona tabule může být užitečným nástrojem, který posune vaši práci na vyšší úroveň.
Bonus: Šablony komunikačních plánů
6. Šablona 12týdenního plánu ClickUp
Mnoho firem funguje na čtvrtletních cyklech po 12 týdnech. Pro ty z vás, kteří používají tento přístup, jsme vytvořili šablonu 12týdenního plánu ClickUp, aby vaše příští čtvrtletí bylo ještě lepší než to předchozí. Ale tím zábava nekončí! Tuto šablonu můžete použít ke správě všech aspektů svého života, pomůže vám vyvážit vaše osobní a profesní cíle s co nejefektivnějším plánem produktivity.
Naše 12týdenní šablona jednoduchého projektového plánu funguje jako obrovský seznam úkolů, do kterého můžete zadat podrobný popis úkolu, přidat podúkoly a vytvořit kontrolní seznamy. Šablona také obsahuje dvě vlastní pole:
- Plánujte a sledujte pokrok: Automaticky vyplňujte pole, která ukazují, jak daleko jste v plnění úkolu.
- Kategorie aktivit: Označte každou kategorii příslušnou skupinou (např. osobní, pracovní, rodinná nebo finanční).
Pomocí této šablony si zapište vše, co potřebujete udělat v příštích 12 týdnech. Poté pomocí polí ClickUp přiřaďte úkoly příslušným osobám, vytvořte termíny splnění a seřaďte seznam podle toho, co je třeba udělat a kdy.
7. Šablona plánu procesu ClickUp
Procesní plán je v podstatě váš podrobný plán kroků k dosažení konkrétního výsledku.
Zahrnuje kroky, které podniknete k dosažení cíle, opatření týkající se kvality a reakcí, která budete mít k dispozici, a všechny relevantní reakční plány. Je to nejlepší způsob, jak zajistit, že budou splněna vaše očekávání (nebo očekávání vašeho klienta), a proto jsme vytvořili šablonu procesního plánu ClickUp .
Procesní plány jsou často vyžadovány z důvodu dodržování předpisů v případech, kdy produkt nebo služba vyžaduje kontrolu kvality. Tento dokument obsahuje pole pro podrobné uvedení specifik provozu vaší společnosti.
- Sekce pro seznam zlepšovacích opatření: Obsahuje popis, vstupy a výstupy, použité metody, kritéria a opatření, která je třeba přijmout, pokud kritéria nejsou splněna.
- Část pro podrobnosti o revizi plánu procesu: Obsahuje datum revize, historii revizí a seznam osob, které revizi schválily a potvrdily.
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo zavádíte novou prodejní strategii, je zásadní mít připravený procesní plán. Pomůže vám udržet pořádek a zajistí, že budete postupovat podle osvědčených postupů a protokolů, abyste dosáhli úspěchu. Navíc jasný plán vám dá jistotu, že budete schopni svou vizi realizovat.
8. Šablona pracovního plánu v Microsoft Excel
I když si myslíme, že knihovna šablon ClickUp poskytuje vše, co podnik potřebuje k organizaci a udržení pořádku, víme, že si nemůžete vždy vybrat řešení, která byste chtěli používat. Pro organizace, které vyžadují používání produktů Microsoft, a pro ty, kteří upřednostňují tabulky před dokumenty Word, jsou tyto šablony pracovních plánů Excel ideální volbou.
Excel nabízí několik různých přizpůsobitelných šablon časových os a plánů, které vám pomohou organizovat vaše projekty.
- Časová osa projektu: Vytvořte časovou osu pro sledování harmonogramů projektů, která ukazuje, v kterém měsíci se bude každá úloha provádět. Obsahuje tabulku pro název činnosti, datum zahájení a datum ukončení. Excel poskytuje tři podrobné šablony časové osy projektu a jednu šablonu časové osy projektu na čtyři týdny.
- Šablona pracovního plánu: Zobrazte své projekty ve 4 fázích, včetně činností požadovaných v každé z nich. Data se zadávají do jiného listu a poté se automaticky vyplňují do vizuálního plánu.
Tyto šablony nejsou určeny výhradně pro řízení projektů, ale v případě potřeby vám umožní uspořádat nejnaléhavější úkoly vašeho projektu a vizuálně je prezentovat. A pokud dáváte přednost dokumentům před tabulkami, zde je návod, jak místo toho vytvořit časovou osu pomocí aplikace Word.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v praktické úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty, takže vám nic neunikne.
9. Microsoft Project Šablona časové osy projektu
Pokud potřebujete plánovat projekty v rámci sady Microsoft, ale chcete komplexnější řešení než šablony Excel, zvažte tyto šablony pracovních plánů Microsoft Project .
Microsoft Project je softwarový program, který vám pomůže plánovat, rozvrhovat a spravovat složité projekty. Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, správa zdrojů a sledování úkolů, vám Microsoft Project usnadní udržet si přehled a dodržovat termíny.
Project se také integruje s dalšími programy Microsoft, jako jsou Excel a Outlook, takže můžete snadno sdílet informace a spolupracovat se svým týmem. Ať už plánujete svatbu, stavíte budovu nebo uvádíte na trh nový produkt, Microsoft Project vám pomůže udržet se na správné cestě a dokončit práci.
Tato šablona pro plánování projektů vám pomůže organizovat úkoly a milníky tak, aby je bylo možné snadno sdílet s více členy týmu a zúčastněnými stranami. Abyste však mohli tyto šablony využívat, musíte se zaregistrovat do služby.
10. eFinancial Models Google Sheets Jednoduchá šablona pro plánování projektů
Pro ty, kteří si nemohou vybrat vlastní platformu pro správu projektů a jejichž společnosti používají Google Workspace, jsou k dispozici také šablony pracovních plánů v Google Sheets!
Dobrou zprávou ohledně Google Sheets je, že pokud jste někdy používali Microsoft Excel, budete se cítit jako doma. Jedná se o cloudový nástroj pro práci s tabulkami, který vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet sešity s ostatními v reálném čase. Google Sheets vám umožňuje spolupracovat s vaším týmem na jednom centrálním místě, aniž byste museli ukládat a posílat soubory sem a tam.
Pro plánování práce můžete použít Google Sheets k nastavení termínů, sledování postupu projektu, přiřazování úkolů a dalším činnostem. Ať už pracujete na projektu s více lidmi, na prezentaci nebo prostě potřebujete zorganizovat svůj denní seznam úkolů, Google Sheets vám pomůže zefektivnit proces a výrazně usnadnit pracovní život.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí šablony pro plánování práce ještě dnes.
Pro dosažení co nejlepší produktivity je nezbytné stanovit priority vaší pracovní zátěže a vytvořit plány pro splnění vašich povinností. Naštěstí existuje mnoho softwarů pro řízení projektů, které vám mohou pomoci, ať už hledáte způsob, jak organizovat práci ročně, podle projektů nebo podle čtvrtletí.
Možná jsme zaujatí, ale myslíme si, že nejjednodušší způsob, jak začít s plánováním pracovní zátěže, je použití ClickUp. Pracovní prostor ClickUp vám umožňuje snadno vizualizovat vaše úkoly a naše šablony vám pomohou je rychle a intuitivně organizovat, ať už pracujete samostatně nebo jako součást většího týmu. A když potřebujete spolupracovat s dalšími přispěvateli, ClickUp vám usnadní získávání zpětné vazby.
Začít s ClickUp je zdarma, tak to ještě dnes vyzkoušejte a uvidíte, jak vám trochu plánování předem může v dlouhodobém horizontu maximalizovat produktivitu.