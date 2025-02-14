13 nejlepších alternativ a konkurentů Loom pro rok 2025

Už jste někdy měli potíže vysvětlit složitou myšlenku prostřednictvím e-mailu? Nebo jste si přáli poskytnout zpětnou vazbu k projektu, aniž byste museli plánovat další schůzku? Loom, oblíbený nástroj pro zasílání videozpráv, vám s tím pomůže.
Ne každý nástroj je však ideální pro každý tým. Některé firmy mohou potřebovat pokročilé funkce pro úpravy, lepší integraci nebo cenově výhodnější možnosti. Jiné mohou mít obavy z omezení bezplatného tarifu Loom nebo jeho vhodnosti pro větší týmy.
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci přepínají mezi aplikacemi 1 200krát denně (téměř 4 hodiny týdně), může správný nástroj výrazně přispět k úspoře času a snížení frustrace.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat nejlepšími placenými i bezplatnými alternativami Loom, které vyhovují vašim potřebám.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Loom – od komplexních řešení pro správu projektů s videozprávami až po open-source nástroje, které vám umožní asynchronní komunikaci pro maximální produktivitu:
- ClickUp (nejlepší pro efektivní komunikaci s integrovaným nahráváním obrazovky)
- Vidyard (nejlepší pro profesionální hostování videí a analytiku)
- Snagit (nejlepší pro pořizování a anotování screenshotů a videí)
- Wistia (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků)
- Tella (nejlepší pro úpravu videa bez technických znalostí)
- Usersnap (nejlepší pro sběr zpětné vazby od uživatelů)
- Jumpshare (nejlepší pro řešení požadavků zákaznické podpory pomocí videí a GIFů)
- Zight (nejlepší pro automatické přizpůsobení videozáznamů a snímků obrazovky)
- Camtasia (nejlepší pro pokročilé úpravy videa)
- Scribe (nejlepší pro dokumentaci procesů)
- Sendspark (nejlepší pro personalizované video zprávy)
- Veed.io (nejlepší pro vytváření avatarů zákazníků pomocí umělé inteligence)
- OBS Studio (nejlepší bezplatná open-source platforma pro živé vysílání a nahrávání videa)
Co byste měli hledat v alternativách k Loom?
📮ClickUp Insight: 17 % znalostních pracovníků jsou „super-konektory“, kteří denně spravují více než 15 pracovních vztahů.
Podle výzkumu společnosti ClickUpvětšina profesionálů udržuje v práci komunikaci v průměru s téměř 6 klíčovými kontakty, ale přibližně jeden z šesti lidí musí zvládat mnohem více konverzací. To může výrazně vyčerpávat energii znalostních pracovníků a jejich schopnost soustředit se na práci. Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a přepínání kontextu, přesuňte konverzace a práci do ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Výběr efektivního komunikačního nástroje není jen otázkou pohodlí, ale také zvýšení produktivity a zlepšení efektivity vašeho týmu, aby mohl věnovat více času smysluplné práci.
Zde jsou faktory, které byste měli zvážit před výběrem nástroje pro nahrávání videa:
- Klíčové funkce: Zvažte základní funkce, jako je nahrávání obrazovky, integrace webové kamery a možnost přidávat k nahrávkám poznámky nebo titulky pro větší přehlednost.
- Nástroje pro spolupráci: Hledejte funkce, které usnadňují sdílení videí, shromažďování zpětné vazby a spolupráci v reálném čase.
- Integrace a kompatibilita pracovních postupů: Zkontrolujte, zda se nástroj hladce integruje s vaší stávající technologií, jako jsou platformy pro řízení projektů nebo komunikační platformy.
- Škálovatelnost a ceny: Ujistěte se, že nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a nabízí plány, které se přizpůsobí růstu vašeho týmu nebo měnícím se potřebám.
- Snadné použití: Ujistěte se, že nástroj je intuitivní, aby každý člen vašeho týmu mohl nahrávat a sdílet videa bez nutnosti dlouhého učení.
💡Tip pro profesionály: Použijte AI záznamník obrazovky k automatickému generování časových značek a shrnutí pro vaše videa, což divákům usnadní rychlejší orientaci v klíčových bodech.
13 nejlepších alternativ k Loom, které můžete použít
S rostoucí popularitou práce na dálku a digitální spolupráce může správný nástroj pro videochatování rozhodovat o efektivitě týmu. Zde je 13 nejlepších alternativ k Loom, které uspokojí různé potřeby a zlepší komunikaci jako nikdy předtím:
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní komunikaci s integrovaným nahráváním obrazovky)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projektové řízení, sdílení znalostí a komunikaci v jedné výkonné platformě podporované umělou inteligencí, aby vám pomohla dosáhnout efektivních výsledků rychleji.
ClickUp Clips umožňuje rychlé nahrávání obrazovky počítače pro zpětnou vazbu nebo vysvětlení, zatímco přepis pomocí umělé inteligence zvyšuje přístupnost tím, že automaticky generuje přesné přepisy videa. Tato integrace zajišťuje, že týmy mohou efektivně spolupracovat, šetří čas a snižují komunikační mezery.
Jelikož je Clips součástí ClickUp, nemusíte přepínat mezi různými nástroji pro nahrávání videí a sdílení obrazovky. Vše je přístupné ve vašem stávajícím pracovním prostoru. Clips můžete vložit přímo do úkolů, komentářů nebo dokumentů v ClickUp, takže jsou snadno dostupné pro spolupracovníky v kontextu.
Kromě toho ClickUp Brain, nativní AI asistent ClickUp, spolupracuje s videem, které vytvoříte. Přepisuje videa do textu, což týmům umožňuje snadno odkazovat a organizovat videoobsah pro úkoly v oblasti řízení projektů, pořizování poznámek nebo tvorby obsahu.
Zaznamenávání úkolů [v ClickUp] je velmi snadné. Pozdější rozdělování úkolů funguje skvěle. Navíc: Jen samotná funkce Clip[s] stojí za předplatné.
Zaznamenávání úkolů [v ClickUp] je velmi snadné. Pozdější rozdělování úkolů funguje skvěle. Navíc: Jen samotná funkce Clip[s] stojí za předplatné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Brain analyzujte a získávejte poznatky ze zaznamenaného obsahu, díky čemuž budou informace okamžitě využitelné.
- Automaticky generujte videopřehledy a prohledávatelné přepisy z vašich klipů.
- Nahrávejte bez časových omezení a vodoznaků na svých obrazovkách (v placených tarifech).
- Centralizujte zpětnou vazbu tím, že umožníte přímé odpovědi v rámci videoklipů.
- Eliminujte zbytečné schůzky a „práci kolem práce“ a soustřeďte se na to, co je důležité.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí, že se kvůli rozsáhlým funkcím musí nejprve naučit, jak je používat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu komunikačního plánu k vyjasnění očekávání, kanálů a odpovědností v rámci celé vaší organizace. Navazujte efektivní vztahy se zákazníky, kolegy, partnery a dalšími zainteresovanými stranami podle osvědčených postupů v oboru, které jsou popsány v šablonách.
2. Vidyard (nejlepší pro prodejní týmy)
Zatímco Loom je ideální pro rychlé video zprávy a interní komunikaci, Vidyard je navržen pro jiný účel: podporu prodeje a získávání zakázek prostřednictvím profesionálního video obsahu. Jedná se o platformu pro hostování videí, jejich tvorbu a podrobnou analýzu. To znamená, že získáte funkce pro nahrávání obrazovky speciálně navržené pro marketing, prodej a zákaznickou podporu, které vám umožní vytvářet vysoce kvalitní videa, sledovat zapojení diváků a integrovat je do vašich stávajících systémů CRM a automatizace marketingu.
🧠 Zajímavost: Téměř 60 % obchodních zástupců používá ve svém prodejním procesu videozprávy.
Nejlepší funkce Vidyard
- Pomocí avatarů s umělou inteligencí vytvářejte personalizovaná prodejní videa ve velkém měřítku pro své potenciální zákazníky.
- Nahrávejte videa pomocí webové kamery nebo obrazovky s rozšířeními prohlížeče, desktopovou aplikací nebo mobilní aplikací Vidyard.
- Analyzujte výkon videí pomocí podrobných metrik, jako je zapojení diváků a míra opuštění stránky.
- Přizpůsobte videa pomocí brandingu, log a personalizovaných miniatur.
- Zabezpečte videa pomocí ochrany heslem, omezeného přístupu a přizpůsobitelných nastavení soukromí.
Omezení Vidyard
- Platforma může být pro některé uživatele neohrabaná a extrémně obtížně ovladatelná.
- Chybějící anotace při nahrávání celé obrazovky
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Plus: 89 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Vidyard
3. Snagit (nejlepší pro pořizování a anotování screenshotů a videí)
Zkoušeli jste někdy zachytit celou webovou stránku, ale nakonec jste skončili s hromadou nepohodlných screenshotů, které jste museli spojovat dohromady? Snagit tento problém řeší pomocí funkce zachycení posouvání, která vám umožní zachytit celé stránky jedním rychlým pohybem.
Zvládá také nahrávání obrazovky a webové kamery bez nepříjemných časových omezení, která vás nechávají viset. Navíc můžete snadno synchronizovat své snímky s Google Drive, OneDrive a dalšími službami a dokonce vytvářet vlastní předvolby a klávesové zkratky pro nejčastější snímky, čímž ještě více zrychlíte svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce Snagitu
- Vylepšete svou dokumentaci, výukové materiály a prezentace pomocí tisíců bezplatných zdrojů.
- Označujte obrázky a videa a ukládejte si oblíbené položky.
- Filtrujte a tříděte podle data, typu video souboru a aplikace.
Omezení Snagitu
- Postrádá pokročilé funkce pro spolupráci
Ceny Snagit
- Pro jednotlivce a firmy: 62,99 $/uživatel, jednorázový poplatek
- Vzdělávání: 37,99 $/uživatel, jednorázový poplatek
- Vládní a neziskové organizace: 53,99 $/uživatel, jednorázový poplatek
(Zdroj: Capterra)
Hodnocení a recenze Snagit
- G2: 4,7/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 470 recenzí)
4. Wistia (nejlepší pro generování potenciálních zákazníků)
Díky nedávné fúzi se společností Soapbox rozšířila společnost Wistia své schopnosti o zjednodušenou tvorbu videí, která doplňuje její stávající silné stránky v oblasti hostingu, marketingu a analytiky. Rozšíření Wistia Soapbox pro Chrome vám umožňuje nahrávat videa pomocí webové kamery a obrazovky, což je ideální pro komunikaci se zákazníky a interní komunikaci.
Pokud hledáte alternativu k Loom s lepší kontrolou nad brandingem, přehledem o výkonu videí a dlouhodobou správou obsahu, Wistia může být dobrou volbou.
Nejlepší funkce Wistia
- Vytvářejte, upravujte, hostujte a propagujte videa z jednotné platformy.
- Přehrávejte videa na jakémkoli zařízení pomocí jednoduchých kódů pro vložení, které stačí zkopírovat a vložit.
- Optimalizujte svá videa pro vyhledávání pomocí integrovaného SEO pro videa.
- Ukládejte a třídějte videa pomocí složek, značek a filtrů.
- Přehrávejte videa v přizpůsobitelném přehrávači bez reklam.
- Měřte a optimalizujte výkon svých videí pomocí video heatmap a A/B testování.
Omezení Wistia
- V rámci některých tarifů je počet kanálů, které můžete mít, omezen.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s funkcemi pro úpravu videa.
Ceny Wistia
- Zdarma
- Plus: 24 $ měsíčně
- Pro: 99 $ měsíčně
- Pokročilá: 399 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Wistia
- G2: 4,6/5 (665+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
🧠 Zajímavost: Jak poznáte, že vaše video je hit? 28 % marketérů rádo analyzuje grafy zapojení a heatmapy, 27 % se spoléhá na své důvěryhodné analytické panely pro videa a 19 % se zaměřuje na sledování, odkud pochází jejich provoz.
5. Tella (nejlepší pro úpravu videa bez technických znalostí)
Tella je jednoduchý nástroj pro zasílání videozpráv určený pro týmy, které chtějí vytvářet rychlá a nenáročná videa. Je oblíbený mezi tvůrci obsahu, marketéry a firmami, které musí produkovat videoobsah pro sociální média, prezentace nebo komunikaci.
Jeho výjimečnou funkcí je možnost nahrávat videa v malých částech, které můžete později snadno upravovat a přeskupovat.
Nejlepší funkce Tella
- Odstraňte výplňová slova a ticho pomocí editace pomocí umělé inteligence.
- Ořezávejte, stříhejte a upravujte videa bez nutnosti externího softwaru.
- Spolupracujte v reálném čase na video projektech
Omezení aplikace Tella
- V některých prohlížečích může docházet k pomalému načítání, což může způsobit komplikace při úpravách.
Ceny Tella
- Pro: 19 $ za měsíc
- Premium: 49 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Tella
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení a recenzí
6. Usersnap (nejlepší pro sběr zpětné vazby od uživatelů)
Vytváření produktů zaměřených na uživatele vyžaduje konzistentní a praktickou zpětnou vazbu. Usersnap poskytuje platformu, která to umožňuje, centralizuje sběr zpětné vazby, organizaci a reakce, aby byly potřeby uživatelů v centru každé fáze vývoje produktu.
Umožňuje vám přidávat poznámky k screenshotům a nahrávkám, pomáhá produktovým týmům zlepšovat výsledky a pracovní postupy uživatelů a zajišťuje vývoj produktů zaměřený na uživatele od objevu až po dodání.
Nejlepší funkce Usersnap
- Zachyťte vizuální zpětnou vazbu, včetně screenshotů a kontextových metadat, abyste lépe porozuměli problémům uživatelů a efektivně stanovili priority vylepšení.
- Snadno vytvářejte a odesílejte oznámení a nechte si zasílat upozornění na nové změny.
- Označte podobná témata zpětné vazby, abyste viděli trendy na tabuli požadavků na funkce.
Omezení Usersnap
- Neexistují žádné možnosti následné úpravy.
- Nejedná se pouze o software pro nahrávání obrazovky, ale spíše o nástroj pro zpětnou vazbu od zákazníků.
Ceny Usersnap
- Starter: 49 €/měsíc
- Růst: 109 €/měsíc
- Profesionální: 199 €/měsíc
- Premium: 389 €/měsíc
Hodnocení a recenze Usersnap
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
7. Jumpshare (nejlepší pro řešení požadavků zákaznické podpory pomocí videí a GIFů)
Zákazník se potýká s chybou softwaru. Místo psaní dlouhých pokynů může pracovník podpory rychle nahrát sdílení obrazovky s hlasovým komentářem a zdůraznit řešení. To je síla Jumpshare, platformy, která kombinuje sdílení souborů s video zprávami pro efektivnější komunikaci.
Umožňuje pracovníkům podpory poskytovat jasnou vizuální komunikaci, což vede k rychlejšímu vyřizování ticketů a vyšší spokojenosti zákazníků. K ořezávání a spojování videí nemusíte používat žádné další aplikace, protože Jumpshare má tyto funkce zabudované.
Nejlepší funkce Jumpshare
- Urychlete realizaci projektů shromažďováním praktických zpětných vazeb s časově označenými komentáři.
- Nahrávejte svou obrazovku ve formátu videa nebo GIF.
- Přizpůsobte si videopřehrávač podle své značky
Omezení Jumpshare
- V bezplatném tarifu je povoleno pouze 50 nahrávek.
- Není k dispozici pro Android
Ceny Jumpshare
- Zdarma
- Plus: 15 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jumpshare
- G2: Nedostatek hodnocení a recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Při používání softwaru pro sdílení obrazovky zapněte režim „Nerušit“, abyste se během relace vyhnuli rušivým oznámením.
8. Zight (nejlepší pro automatické přizpůsobení videozáznamů a snímků obrazovky)
Zight je AI záznamník obrazovky a spolehlivá alternativa k Loom, která poskytuje podrobné, asynchronní vysvětlení s funkcemi, jako jsou anotace a automatické AI přepisy. Umožňuje přidávat do videí interaktivní prvky, jako jsou odkazy, ankety a výzvy k akci (CTA). Také vám umožňuje vytvářet videa s titulky a jasnými přepisy ve více než 50 jazycích.
Nejlepší funkce Zight
- Vytvářejte opakovatelné GIFy, abyste vysvětlili pojmy a poskytli pokyny.
- Snadno nahrávejte obrazovku a kameru pomocí aplikací Zight pro stolní počítače, mobilní zařízení a Chrome.
- Integrujte je s platformami jako Slack, Microsoft Teams, Zendesk a Jira.
- Ukládejte svůj obsah do cloudu na podnikové úrovni.
Omezení Zight
- Větší video soubory mohou čelit omezením při nahrávání nebo zpracování, což může být omezující pro nahrávky ve vysoké kvalitě.
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní a funkce platformy za poněkud složité.
Ceny Zight
- Zdarma (pouze pro jednotlivce)
- Pro: 9,95 $ měsíčně (pouze pro jednotlivce)
- Tým: 8 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zight
- G2: 4,6/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších rozšíření Chrome pro nahrávání obrazovky
9. Camtasia (nejlepší pro pokročilé úpravy videa)
Vytváříte profesionální školicí videa, ukázky produktů nebo nahrávky online webinářů? Camtasia poskytuje nástroje, které potřebujete k produkci propracovaného a poutavého obsahu. Umožňuje vám nahrávat a upravovat vaše videa pomocí mnoha funkcí, od jednoduchých přechodů až po pokročilé úpravy zvuku.
Snadno vylepšete svá videa pomocí textu, šipek a dalších vizuálních efektů, abyste zdůraznili klíčové informace na obrazovce.
Nejlepší funkce Camtasia
- Upravte hlasitost svých nahrávek, přidejte hudbu na pozadí a dokonce nahrajte komentář, abyste věci vysvětlili podrobněji.
- Přidejte do svých nahrávek popisky, titulky, snímky obrazovky a další vizuální prvky.
- Začleňte do svých videí interaktivní kvízy, díky kterým budou ideální pro e-learning nebo školicí obsah.
- Přidejte svůj osobní dotek pomocí přizpůsobitelných funkcí, jako jsou úvodní a závěrečné sekvence a prvky s vaší značkou.
- Překryjte hlavní záznam obrazovky videem nebo webovou kamerou a vytvořte tak efekt obrazu v obraze.
Omezení Camtasia
- Zvládnutí programu Camtasia může vyžadovat určitý čas a praxi.
- Nevhodné pro rychlé snímání obrazovky
Ceny Camtasia
- Individuální: 179,88 $/uživatel za rok
- Podnikání: 299,99 $/uživatel za rok
- Vzdělávání: 161,03 $ za uživatele ročně
- Vládní a neziskové organizace: 201,74 $/uživatel za rok
(Zdroj: Capterra)
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
10. Scribe (nejlepší pro dokumentaci procesů)
Vytváření podrobných návodů pro počítačové procesy může být velmi časově náročné. Scribe automatizuje celý tento proces a generuje přehledné vizuální návody pouhým zaznamenáním vaší aktivity na obrazovce. Zachycuje vaše kliknutí, stisky kláves a navigaci a okamžitě je přemění na propracovaný dokument nebo návod, který je snadné sledovat.
Když dojde ke změně procesů, stačí aktualizovat původního průvodce a všechny propojené nebo vložené verze se automaticky aktualizují.
Nejlepší funkce aplikace Scribe
- Zachyťte pracovní postupy a upravte vygenerované kroky pro komplexní SOP, manuál nebo tutoriál.
- Vylepšete své průvodce pomocí screenshotů, poznámek a popisů.
- Pomocí umělé inteligence můžete průvodce dále přizpůsobovat a redigovat citlivé informace.
- Sdílejte průvodce prostřednictvím odkazů nebo je vložte do znalostních bází, wiki nebo e-mailů.
Omezení aplikace Scribe
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Postrádá pokročilé funkce pro úpravu videa.
Ceny Scribe
- Základy: Zdarma
- Pro Team: 15 $/místo za měsíc (od 5 míst)
- Pro Personal: 29 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení a recenzí
11. Sendspark (nejlepší pro personalizované video zprávy)
Pro firmy, které chtějí navázat osobnější kontakt se svým publikem, nabízí SendSpark výkonnou platformu pro video zprávy. Umožňuje snadno vytvářet a odesílat personalizovaný videoobsah pro všechny oblasti, od prodeje a marketingu až po zákaznickou podporu.
Svá videa můžete dokonce přizpůsobit pomocí textu, výzev k akci, vložených kalendářů a firemního brandingu. SendSpark vám navíc umožňuje přizpůsobit zážitek z prohlížení pro každého jednotlivce pomocí automatizačních funkcí, díky čemuž bude vaše sdělení vždy relevantní a působivé, a to i ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Sendspark
- Umožněte divákům rezervovat schůzky přímo po zhlédnutí vašich videí pomocí integrovaných kalendářů.
- Vylepšete svou videoprezentaci pomocí virtuálních pozadí, filtrů a efektů.
- Sledujte účinnost svých videí pomocí podrobných analytických údajů.
Omezení Sendspark
- Dlouhá doba zpracování videa
- Opakující se technické potíže na platformě pro nahrávání obrazovky
Ceny Sendspark
- Solo: 49 $/místo za měsíc
- Plus: 149 $/tým za měsíc
- Rozsah: 499 $/tým za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sendspark
- G2: 4,7/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
12. Veed. io (nejlepší pro vytváření vlastních avatarů s umělou inteligencí)
Pokud potřebujete rychle vytvořit vysoce kvalitní videa, VEED je skvělou volbou. VEED eliminuje potřebu drahého vybavení a demokratizuje tvorbu videí, takže je přístupná pro tvůrce všech úrovní, od podnikatelů po velké organizace. Umožňuje vám přístup k více než 300 přizpůsobitelným šablonám videí v formátech na výšku, na šířku a čtvercových, abyste mohli rychle vytvářet univerzální videa.
Nejlepší funkce VEED
- Stahujte videa přímo z platforem jako TikTok a Instagram.
- Vytvářejte videa v různých rozloženích – rozdělená obrazovka, výměna pozadí, vložení webové kamery atd.
- Zjednodušte tvorbu videí pomocí funkcí, jako je automatické generování titulků a avatary s umělou inteligencí.
- Vytvářejte a upravujte videa přímo ve svém prohlížeči.
Omezení VEED
- Ve bezplatné verzi se zobrazují vodoznaky.
- Proces ukládání videí je poněkud komplikovaný a není příliš intuitivní.
- Někteří uživatelé hlásili zhoršení kvality funkce odstraňování šumu na pozadí.
Ceny VEED
- Zdarma
- Lite: 12 $/uživatel za měsíc
- Pro: 29 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
(Zdroj: G2)
Hodnocení a recenze VEED
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 40 recenzí)
13. OBS Studio (nejlepší bezplatná open-source platforma pro živé vysílání a nahrávání)
Přáli jste si někdy, abyste mohli nahrávat svou obrazovku bez otravných vodoznaků a měli nad svými nahrávkami maximální kontrolu? Seznamte se s OBS Studio. Na rozdíl od bezplatného tarifu Loom (který přidává vodoznaky) je OBS zcela zdarma a open-source a je nabitý funkcemi, které používají i profesionální streamerové.
Pro začátek můžete vytvořit více „scén“, například různé nastavení kamery, mezi kterými můžete během přenosu přepínat. Každá scéna může mít různé zdroje, jako je vaše obrazovka, webová kamera, obrázky, text – cokoliv vás napadne. To vám dává úplnou kontrolu nad tím, co vaši diváci vidí.
Nejlepší funkce OBS Studio
- Vytvářejte profesionální obsah s přechody mezi scénami, filtry a mixováním zvuku.
- Nastavte klávesové zkratky pro akce, jako je ztlumení zvuku a přepínání mezi obrazovkami.
- Použijte filtry a efekty na video i audio streamy, jako je potlačení šumu nebo komprese.
- Prohlédněte si scény a přechody před jejich zveřejněním.
- Snadno streamujte na více platforem současně, například Twitch, YouTube, Facebook Live a další.
Omezení OBS Studio
- Někteří uživatelé hlásí zamrzání nebo pády při neočekávaném zastavení a restartování živého přenosu.
Ceny OBS Studio
- Zdarma
Hodnocení a recenze OBS Studio
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Přečtěte si také: Jak se nahrávat při prezentaci v Powerpointu
Proč ClickUp vyniká mezi alternativami Loom
Na rozdíl od samostatných nástrojů není ClickUp pouze nástrojem pro nahrávání obrazovky nebo softwarem pro úpravu videa. Jedná se o kompletní sadu nástrojů pro správu projektů s funkcemi pro sledování úkolů a spolupráci. Můžete brainstormovat nápady, spravovat úkoly a dokonce automatizovat pracovní postupy, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
A to nejlepší? Všechny tyto funkce můžete vyzkoušet zdarma.
Tento všestranný nástroj pro zvýšení produktivity je navržen tak, aby vám pomohl pracovat chytřeji, rychleji a lépe.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!