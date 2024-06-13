10 nejlepších AI záznamníků obrazovky v roce 2025: Průvodce pro profesionály

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence mění způsob, jakým pracujeme, žijeme a hrajeme si, není překvapením, že pohání také mnoho našich technologických řešení, díky čemuž se high-tech nástroje, jako jsou AI rekordéry obrazovky, stávají nezbytnou součástí mainstreamu.
Tyto výkonné nástroje revolučním způsobem mění tvorbu obsahu napříč odvětvími a umožňují profesionálům efektivně vytvářet ostré a jasné prezentace, projevy a výukové programy.
Tyto rekordéry mění pravidla hry díky pokročilým funkcím AI, které vylepšují kvalitu videa a zvuku, zefektivňují úpravy a zjednodušují sdílení.
Pojďme prozkoumat, co dělá skvělý AI záznamník obrazovky, a objevit nejlepší nástroje pro záznam obrazovky, které budou v roce 2024 udávat směr.
Co byste měli hledat v AI záznamnících obrazovky?
Výběr správného AI záznamníku obrazovky je klíčový pro zachycení obsahu a transformaci toho, jak tento obsah funguje a jak zapojuje diváky.
Zvažte tyto klíčové aspekty, abyste si vybrali výkonný nástroj:
- Kvalita nahrávání: Zvolte videonahrávky ve vysokém rozlišení, aby vaše vizuální prvky byly stejně působivé jako váš obsah.
- Funkce AI: Hledejte pokročilé funkce, které mohou zlepšit kvalitu videa a zkrátit dobu úprav, jako je přepis v reálném čase, inteligentní úpravy a automatické zvýraznění.
- Snadné použití: Vyberte si záznamník s intuitivním rozhraním, které zjednodušuje proces nahrávání a šetří vám čas a námahu.
- Integrace: Ujistěte se, že se záznamník snadno integruje s dalšími nástroji a platformami, které pravidelně používáte, a zlepšuje tak váš pracovní postup.
- Spolehlivost: Vyberte si software známý svou stabilitou, abyste se vyhnuli přerušením během důležitých nahrávek a mohli poskytovat podrobné návody.
- Podpora: Upřednostňujte vynikající zákaznickou podporu, abyste měli jistotu, že vám bude k dispozici pomoc, kdykoli narazíte na problémy.
Prozkoumali jsme trh a sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů pro nahrávání obrazovky v roce 2024. Každý nástroj je vynikající svým jedinečným způsobem a vy si stačí vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
10 nejlepších AI záznamníků obrazovky, které můžete použít
S tímto seznamem 10 AI záznamníků obrazovky můžete najít nástroj, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám, ať už se jedná o vytváření podrobných návodů, nahrávání schůzek nebo poskytování bezpečné IT podpory.
1. ClickUp
ClickUp, výkonný nástroj pro produktivitu a řízení projektů, jde nad rámec základního řízení úkolů a sledování pokroku. Platforma poskytuje komplexní sadu nástrojů pro produktivitu a spolupráci založených na umělé inteligenci pro tvůrce obsahu a projektové týmy.
Jednou z těchto zajímavých funkcí pro tvůrce dynamického obsahu je ClickUp Clips.
Clips je ideální pro situace, kdy text nestačí, protože zprostředkovává složité informace rychle a jasně pomocí vizuálních pokynů nebo rychlých aktualizací. Můžete procházet nejdůležitější části Clipů, klikat na časové značky a přeskakovat po videu a kopírovat úryvky, které můžete použít kdekoli potřebujete.
Kromě nahrávání vysoce kvalitních záznamů obrazovky existuje ještě několik dalších důvodů, proč je tento nástroj skvělou volbou:
Okamžité sdílení: S ClickUp Clips můžete okamžitě vytvářet a sdílet videa. Není třeba přepínat mezi aplikacemi ani stahovat a nahrávat soubory.
Přidat kontext: Spolupráce s týmem na dálku nebo v hybridním prostředí může představovat výzvu. Ale s ClickUp Clips můžete sdílet své myšlenky, procházet tabulky, řešit chyby a zefektivnit rozhodování.
Přejděte k akci: Proměňte jakýkoli klip v platformě v proveditelné úkoly, aniž byste ztratili kontext. Jen málo jiných nástrojů pro nahrávání obrazovky s umělou inteligencí tuto funkci nabízí.
AI Insights: Díky kouzlu AI ClickUp Brain okamžitě získáte kompletně přepsané záznamy obrazovky. Prohlédněte si nejdůležitější části, přeskočte na konkrétní části, extrahujte úryvky textu – ClickUp Brain vám ušetří čas.
Udržujte pořádek: Clips Hub vám umožňuje sledovat všechny vaše nahrávky obrazovky, což usnadňuje vyhledávání, třídění a správu vašich videí.
Ať už objasňujete podrobnosti projektu, demonstrujete proces nebo poskytujete zpětnou vazbu, Clips zajistí, že vaše sdělení bude viditelné a srozumitelné bez nutnosti opakovaného vysvětlování, jak je tomu u tradičních komunikačních metod.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nahrávání obrazovky v reálném čase a sdílení v rámci úkolů
- Snadné vkládání klipů do úkolů, komentářů a dokumentů
- Upravujte videa přímo na platformě
- Komentujte konkrétní momenty v klipu pro diskusi a zpětnou vazbu k nahrávce.
- Automatický a okamžitý přepis záznamů obrazovky
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je díky rozsáhlé sadě funkcí křivka učení mírně strmá.
- Přesnost přepisu se může lišit v závislosti na kvalitě zvuku.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Zoom
Zoom je nejoblíbenější software pro videokonference a sdílení obrazovky, ale nabízí také pokročilou funkci nahrávání obrazovky založenou na umělé inteligenci, známou jako Smart Recording.
Tento nástroj přináší Zoom AI Companion do cloudových nahrávek a vylepšuje uživatelský zážitek tím, že organizuje nahrávky do inteligentních kapitol a shrnuje klíčové body s nejdůležitějšími informacemi a akčními položkami.
Funkce inteligentního nahrávání je obzvláště cenná pro dlouhé relace, jako jsou přednášky nebo celofiremní schůzky. Pomáhá segmentovat a zjednodušit proces kontroly, což usnadňuje vstřebávání a práci s důležitým obsahem.
Nejlepší funkce Zoomu
- Získejte přístup k podrobným analýzám dynamiky schůzek, jako je rychlost řeči, poměr mluvení a poslechu a používání výplňových slov.
- Automatický přepis videí pomocí inteligentního nahrávání založeného na AI
- Nahrávejte samostatné zvukové stopy pro každého účastníka
Omezení aplikace Zoom
- Bezplatná verze má 40minutový limit na schůzky.
- Během nahrávání je náročný na systémové zdroje.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: Ceny na míru
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom:
- G2: 4,6/5 (více než 50 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
3. Camtasia
Camtasia, známá svými schopnostmi pro úpravu videa, se nejčastěji používá k vytváření instruktážních videí pro zapojení a vzdělávání. Tento záznamník obrazovky vám pomůže s podobnými úkoly.
Díky vylepšení pomocí AI asistenta Camtasia Rev nabízí tento software pokročilé funkce, jako je redukce šumu, vyrovnání zvuku a inteligentní návrhy úprav, které optimalizují dopad videa.
Camtasia navíc podporuje interaktivní prvky, jako jsou kvízy a klikatelné odkazy, což z ní činí ideální nástroj pro tvorbu poutavého e-learningového obsahu.
Nejlepší funkce Camtasia
- Vylepšete svá videa pomocí robustní sady nástrojů pro úpravu videa
- Spravujte všechny aspekty výroby videa – od střihu a spojování po přidávání přechodů a poznámek – přímo v nástroji.
- Pro komplexní projekty použijte víceúrovňovou časovou osu
Omezení Camtasia
- Vyšší náklady ve srovnání s některými jinými možnostmi
- Na starších systémech může být náročné na zdroje
Ceny Camtasia
- Individuální licence: 179,88 $ (ročně)
- Trvalá licence: 299,99 $
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
4. TeamViewer
TeamViewer, nástroj pro vzdálený přístup a podporu, nabízí nástroj pro nahrávání obrazovky, který je navržen tak, aby zlepšil IT podporu a provozní efektivitu. Můžete jej také použít k vytváření výukových videí.
Jelikož nástroj zaznamenává celou relaci a celou obrazovku, je ideální pro dokumentování procesů a vytváření podrobných záznamů podpory, které pomáhají diagnostikovat problémy a školit zaměstnance.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Nahrávejte dálkově ovládané relace pro účely řešení problémů a školení
- Získejte vysoké standardy bezpečnosti a souladu s předpisy
Omezení TeamViewer
- Navrženo především pro IT podporu, méně pro běžné použití
- Omezená funkčnost AI pro nahrávání obrazovky
Ceny TeamViewer
- Jeden uživatel: 50,90 $/měsíc
- Více uživatelů: 102,90 $/měsíc
- Teams: 206,90 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamViewer
- G2: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Vidyard
Vidyard poskytuje univerzální a bezplatný nástroj pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku, který je přizpůsoben pro obchodní komunikaci a tvorbu obsahu.
S tímto záznamníkem obrazovky mohou uživatelé zůstat organizovaní a soustředění díky poznámkám řečníka na obrazovce a zefektivnit svá videa ořezáním nežádoucích segmentů.
Vidyard také poskytuje nástroje pro sledování výkonu videa, jako je počet zhlédnutí a oznámení, když si někdo vaše video prohlíží, což je cenné pro marketingové a prodejní strategie.
Nedávno společnost Vidyard uvedla na trh AI Avatars a AI-generated sales pitches, dvě funkce, které umožňují prodejním týmům generovat videozprávy ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Vidyard
- Zachyťte záběry z libovolného místa na obrazovce počítače, což je ideální pro výukové programy, ukázky a prezentace.
- Získejte automatický přepis videa a titulky
- Spojujte videa dohromady – sloučte více záběrů do jednoho plynulého videa
- Integrace s celou řadou různých marketingových nástrojů
Omezení Vidyard
- Tento nástroj je zaměřen spíše na marketingové a prodejní týmy, nikoli na všeobecné použití.
- Na rozdíl od několika alternativ Vidyard jsou funkce AI k dispozici pouze pro obsah zaměřený na prodej.
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Plus: 89 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. Veed. io
S Veed. io si uživatelé mohou vybrat, jak zobrazit záznam z kamery vedle obsahu obrazovky nebo jako překryvný záznam na obrazovce.
Mezi další funkce patří nástroj Magic Cut, který dokáže automaticky upravovat klipy tak, aby zdůraznil klíčové části nahrávky; sledovač pohybu očí pomocí webové kamery pro korekci pohybů očí; nástroj pro odstranění pozadí, který uklidí vizuální prostor pro zahájení nahrávání; a nástroje pro čištění zvuku, které odstraňují výplňová slova, aby se zvýšila srozumitelnost prezentace.
Veed. io je také navržen tak, aby usnadňoval komunikaci v týmu. Umožňuje uživatelům nahrávat a sdílet různé typy obsahu, jako jsou zprávy, vysvětlující texty a prezentace, což potenciálně snižuje potřebu živých schůzek.
Platforma podporuje funkce pro spolupráci, které týmům umožňují sdílet, komentovat a společně prohlížet videa online. To může zlepšit produktivitu a zapojení týmu.
Nejlepší funkce Veed. io
- Vyberte si různé rozložení pro nahrávky, s možností volby pouze videa, pouze zvuku nebo obojího.
- Upravujte videa pomocí integrovaných funkcí pro úpravy založených na umělé inteligenci
- Sdílejte videa a spolupracujte s ostatními na jejich úpravách
Omezení Veed. io
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu
- Omezené offline funkce
Ceny Veed. io
- Zdarma
- Základní: 18 $/uživatel za měsíc
- Výhoda: 30 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 59 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Veed. io
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 50 recenzí)
7. Calipio
Calipio nabízí jednoduchý, bez zbytečných funkcí AI záznamník obrazovky přizpůsobený digitálnímu prostředí s důrazem na ochranu soukromí. Calipio navíc nabízí možnosti plynulého sdílení. Uživatelé mohou snadno sdílet své nahrávky prostřednictvím odkazu, který umožňuje okamžitý přístup na všech platformách, včetně mobilních zařízení.
Služba zahrnuje také bezplatné cloudové úložiště, takže uživatelé mají přístup ke svým video souborům kdykoli a kdekoli, aniž by zabírali místo na lokálním pevném disku.
Nejlepší funkce Calipio
- K nástroji máte přístup prakticky z jakéhokoli zařízení a operačního systému díky prohlížečové aplikaci Calipio, která nevyžaduje instalaci.
- Zajistěte soukromí a bezpečnost pomocí komplexního šifrování a řízení přístupu
Omezení Calipio
- Omezené možnosti úprav ve srovnání s jinými možnostmi
- Silně závislé na kvalitě internetového připojení
- Omezené funkce umělé inteligence pro tvůrce
Ceny Calipio
- Základní verze: 5 €/měsíc
- Profesionální: 10 €/měsíc
- Podnikání: 20 €/měsíc
Hodnocení a recenze Calipio:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Snagit
Snagit je software pro snímání obrazovky s funkcemi navrženými tak, aby pomáhal profesionálům při snímání obrazovky jejich počítače, včetně oblastí, které vyžadují posouvání.
Snagit disponuje funkcí Smart Move, která automaticky rozpoznává a umožňuje úpravy prvků ve snímcích obrazovky. Má také funkci rozpoznávání textu, která uživatelům umožňuje upravovat text v obrázcích, měnit font, velikost a barvu.
Nejlepší funkce Snagitu
- Převádějte podrobné snímky obrazovky na jednoduché grafiky jediným kliknutím
- Přístup k funkci Knihovna, která pomáhá organizovat zaznamenaný obsah napříč zařízeními
- Pomocí filtrů a funkcí třídění můžete vyhledávat obrázky a videa podle data, typu souboru a aplikace.
- Udržujte videotéku přehlednou díky inteligentnímu uživatelskému rozhraní a vlastním štítkům
Omezení Snagitu
- Postrádá některé pokročilé funkce AI konkurence
- Model jednorázového nákupu může postrádat průběžné aktualizace
Ceny Snagitu
- Standardní licence: 45,99 $ (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze Snagit:
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
9. Loom
Loom je univerzální nástroj pro nahrávání obrazovky, který podporuje různá zařízení, včetně macOS, Windows, iOS a Android.
Platforma nabízí několik uživatelsky přívětivých funkcí, jako je editace v prohlížeči a mobilní aplikaci, možnost vkládání videí pro větší viditelnost a skryté titulky pro lepší přístupnost.
Loom také nabízí možnosti celoobrazovkového a přizpůsobeného nastavení velikosti pro snímky obrazovky, spolu s nástroji pro kreslení a vkládání poznámek, které umožňují zdůraznit důležité body během prezentace.
Nejlepší funkce Loom
- Zachycují obrazovku i zvuk, což z nich činí pohodlnou volbu pro různé potřeby nahrávání a titulkování.
- Sdílejte nahrávky prostřednictvím okamžitého odkazu, který usnadňuje rychlou a přímou distribuci.
- Získejte kvalitu videa až 720p s možností upgrade na nahrávky s vyšším rozlišením.
Omezení Loom
- Vhodnější pro asynchronní komunikaci než pro živé prezentace
- Základní editační funkce
Ceny Loom
- Starter: Zdarma
- Podnikání: 12,50 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom:
- G2: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
10. Otter. ai
Otter. ai je nástroj pro nahrávání a přepisování založený na umělé inteligenci, který uživatelům umožňuje nahrávat zvuk, importovat soubory a generovat přepisy s funkcemi, jako je generování klíčových slov a identifikace mluvčího.
Otter. ai je k dispozici jako webová aplikace, rozšíření pro Chrome a mobilní aplikace a integruje se s platformami jako Zoom, Google Meet a Microsoft Teams.
Otter. ai poskytuje přepis v reálném čase a identifikuje mluvčí během konverzací, což pomáhá při přesném zaznamenávání schůzek.
Přepis je obecně spolehlivý, ale v důsledku různých zvukových faktorů se mohou vyskytnout drobné chyby, které se však díky umělé inteligenci postupem času zlepšují.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Získejte vynikající přesnost přepisu hlasu
- Přepisujte nahrávky v reálném čase
- Integrace s různými komunikačními platformami
Omezení Otter. ai
- Více zaměřené na přepis než na nahrávání obrazovky
- Na rozdíl od alternativ Otter.ai poskytuje omezené funkce pro úpravu videa.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 30 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai:
- G2: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Uvolněte svůj profesionální potenciál s AI záznamníky obrazovky
Nahrávač obrazovky AI je vaším spojencem nové generace v digitálním věku. Ať už chcete ušetřit čas, generovat nápady nebo hladce nahrávat na YouTube, stačí stisknout červené tlačítko a nechat kouzlo působit.
Letošní favorit, ClickUp, má chytré funkce, včetně nástrojů poháněných umělou inteligencí, které proměňují každodenní úkoly v výkonné komunikační zážitky.
ClickUp nejen nahrává a upravuje, ale také zvyšuje vaši produktivitu a vylepšuje vaši práci v každé prezentaci a projektu.
Využijte tyto inovace a sledujte, jak zkvalitňují vaši práci, zefektivňují spolupráci a umožňují vám dosahovat vynikajících výsledků v konkurenčním světě.
Nechte AI záznamníky obrazovky předefinovat váš profesionální příběh v roce 2024. Jste připraveni vidět rozdíl? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!