10 nejlepších alternativ a konkurentů Vidyardu v roce 2025

Videomarketing je aktivní formou moderní komunikace po celém světě. Výzkum HubSpot dokonce ukazuje, že 96 % zákazníků se spoléhá na vysvětlující videa společností a 88 % chce před nákupem vidět video!
Ať už jste v oblasti video zpráv nováčkem nebo potřebujete vylepšené řešení pro produktivitu týmu, budete potřebovat výkonnou platformu pro video marketing, abyste mohli rychleji řešit složité problémy a přizpůsobovat pracovní postupy.
Představujeme: systémy pro správu podnikového obsahu (ECM) a správu podnikového videoobsahu (EVCM)! Tyto platformy spravují videoobsah po celou dobu jeho životního cyklu a umožňují podnikům kontrolovat náklady spojené s ukládáním obsahu.
V tomto průvodci prozkoumáme 10 alternativ k Vidyard, které usnadňují, zrychlují a zefektivňují tvorbu videoobsahu!
Co je Vidyard?
Vidyard je platforma pro video marketing, která pomáhá malým firmám začít s marketingem pomocí video obsahu. Díky jejím různým funkcím můžete vytvářet a sdílet krásná videa, aniž byste se museli učit pokročilé dovednosti. Díky technologii AI můžete vytvářet vysoce kvalitní záběry, aniž byste museli trávit hodiny před počítačem. Vidyard umožňuje tvůrcům obsahu vložit svůj vlastní přehrávač na jakýkoli web nebo blog.
Videoplatforma Vidyard poskytuje jednoduchý způsob sdílení obsahu, jako jsou školicí videa, oznámení společnosti, firemní akce, ukázky produktů nebo dokonce online kurzy. Můžete přidávat videoreklamy a propagovat obsah.
Vidyard umožňuje komukoli velmi rychle a snadno vytvářet a hostovat videa. Umožňuje také nahrávat cokoli z obrazovky počítače nebo telefonu. Má bezplatnou a profesionální verzi a jeho instalace trvá jen několik sekund.
Od tvorby po distribuci poskytuje cloudová platforma Vidyard kompletní kontrolu nad všemi aspekty správy videoobsahu. Vidyard, jehož jádrem je uživatelská zkušenost (UX), umožňuje uživatelům spolupracovat napříč týmy a odděleními v reálném čase a zároveň co nejlépe využívat jejich stávající nástroje.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Vidyard
1. Clip od ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, na které se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů. ClickUp lze snadno přizpůsobit několika kliknutími a umožňuje týmům všech typů a velikostí pracovat efektivněji a zvýšit produktivitu na novou úroveň.
Pokud se ve složce Stažené soubory na vaší ploše do konce každého týdne nahromadí stovky obrázků s poznámkami, vyzkoušejte Clip! Nahrajte svůj hlas a obrazovku během několika minut, abyste mohli poskytnout zpětnou vazbu, objasnit proces nebo probrat případné překážky při plnění úkolu, na kterém pracujete. Není třeba nic stahovat!
Funkce ClickUp
- Bezplatné nahrávání hlasu a obrazovky
- Sledujte probíhající projekty video marketingu s více než 15 zobrazeními projektů
- Komentujte, upravujte a pracujte na úkolech a dokumentech současně se svým vzdáleným týmem
- Vytvořte systém pro správu videí, který standardizuje pracovní postupy
- Vytvořte úkol ze svého záznamu, přidejte popis a přiřaďte členy týmu.
Výhody ClickUp
- Sledování času je k dispozici prostřednictvím webu, desktopové aplikace a mobilní aplikace.
- ClickUp Notepad jako osobní místo pro pořizování poznámek k video obsahu za běhu
- Můžete upřednostnit urgentní úkoly pomocí filtrování, třídění, označování a vlastních polí.
- ClickUp Template Center je knihovna šablon připravených k použití pro podporu tvorby videí.
Nevýhody ClickUp
- Zprávu o sledování času nelze exportovat.
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podnikové: Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování podnikových úloh a procesů, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím oddělení prodeje.
Hodnocení a recenze ClickUp
- 4. 7/5 na Capterra
- 4. 7/4 na G2
2. Wistia
Wistia je video platforma s inovativními funkcemi, které usnadňují vytváření robustních řešení bez obav o složitost infrastruktury. Tento nástroj nabízí pokročilé předvolby kodéru a vlastní konfigurace pro rychlé doručení vysoce kvalitního video obsahu divákům kdekoli a kdykoli.
Klíčové funkce Wistia
- Nahrávejte videa z prohlížeče a poté je exportujte do Wistia
- Ořezávání a úpravy videí snímek po snímku
- Vytvářejte videogalerie v karuselu, mřížce nebo seznamu
Výhody Wistia
- Snadno distribuuje videa na různé kanály po celém webu v rámci jediného účtu.
- Zahrnuje nativní analytiku, která zákazníkům umožňuje optimalizovat zapojení a zlepšit návratnost investic.
- Metriky a přehledy v reálném čase, které manažerům pomáhají rychleji identifikovat a řešit problémy
- Channel Content Management (CCM) spravuje videa napříč všemi kanály a sociálními platformami (jako YouTube) a organizuje je na jednom místě.
- Jednoduché funkce pro vkládání videí na váš web
Nevýhody Wistia
- Wistia může být pro malé podniky relativně drahá.
- Omezuje velikost souborů na 8 GB.
Ceny Wistia
- Zdarma
- Plus: 19 $ měsíčně
- Pro: 79 $ měsíčně
- Pokročilá: 319 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Wistia
- 4. 6/5 na G2
- 4. 7/5 na Capterra
3. Vimeo
Pokud jde o videoobsah, organizace se při sdílení svých příběhů a přímé komunikaci se svým publikem stále více spoléhají na externí služby. Správa všech těchto souborů, od různých formátů po velikosti souborů, však může být časově náročná a obtížná. Co kdybyste je mohli během úprav prohlížet všechny najednou? Díky nabídce Vimeo Enterprise to nyní můžete.
Funkce Vimeo
- Získejte přehled o celkovém počtu zhlédnutí, komentářů, lajků, sdílení, nahrání a stažení.
- Integrované nástroje pro překódování a automatické generování miniatur
- Upravujte jakékoli sdílené video a sledujte svůj projekt v reálném čase s podrobnými zprávami o vašem pokroku.
- Použijte integrované nástroje pro sdílení a publikujte prostřednictvím svých video marketingových kanálů.
Výhody Vimeo
- Přístup k přehledům pro jednotlivá videa nebo celé týmy
- Získejte přehled o tom, co funguje a kde možná budete muset upravit svou strategii.
- Identifikujte trendy v konkrétních demografických skupinách
- Stanovte si cíle a pomocí analytických nástrojů měřte, zda je plníte.
Nevýhody Vimeo
- Vimeo má ve srovnání s jinými video platformami, jako jsou ClickUp a Loom, nízkou viditelnost.
- Není možné používat reklamy k sponzorování vašich videí.
Ceny Vimeo
- Vimeo Plus: 12 $ měsíčně, s ročním limitem 250 GB
- Vimeo Pro: 20 $ měsíčně, fakturováno ročně, s ročním přídělem 1 TB
- Vimeo Business: 50 $ měsíčně fakturovaných ročně, s roční alokací 5 TB
- Vimeo Premium: 75 $ měsíčně fakturovaných ročně, s roční alokací 7 TB
Hodnocení a recenze Vimeo
- 4. 2/5 na G2
- 4. 6/5 na Capterra
4. Microsoft 365 Stream
Microsoft 365 Stream je webová služba pro úpravu videí, kde můžete vytvářet videa a sdílet je s ostatními online. Tento výkonný nástroj vám pomůže vytvářet videa v profesionální kvalitě kdykoli. Můžete nahrávat videoobsah ze svého počítače a mobilních zařízení, upravovat je pomocí různých nástrojů a poté je ukládat do svého zařízení.
Funkce Microsoft 365 Stream
- Nahrávání obrazovky zachycuje vše, co je viditelné na vaší pracovní ploše, včetně dokumentů a programů.
- Organizujte a spravujte statické obrázky a videa pomocí funkce drag and drop
- Nahrajte své fotografie přímo na sociální sítě jako Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest nebo Flickr.
- Přístup k uloženým souborům odkudkoli a z jakéhokoli zařízení
Výhody Microsoft 365 Stream
- Prezentace můžete převést na sdílená videa nebo dokumenty.
- Můžete usnadnit videohovory v Teams
- Software pro správu souborů vám pomáhá vyhledávat a spravovat digitální soubory.
Nevýhody Microsoft 365 Stream
- Ve srovnání s ostatními alternativami Vidyard v tomto seznamu postrádá dostatečné pokyny pro orientaci na platformě.
Ceny Microsoft 365 Stream
- Osobní: 69,99 $/rok
- Rodina: 99,99 $/rok
- Business Basic: 6 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 12,50 $ za uživatele a měsíc
- Business Premium: 22 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft 365 Stream
- 4. 6/5 na G2
- 4. 6/5 na Capterra
5. Loom
Další na našem seznamu alternativ k Vidyard je Loom, platforma pro hostování videí s vysoce kvalitními přehrávači a hladkou integrací sociálních sítí. Poskytuje plynulé přehrávání a vynikající uživatelské rozhraní, kde mohou uživatelé snadno nahrávat videoobsah přímo ze svých počítačů. Kromě publikování mohou také spravovat různé účty pomocí svého ovládacího panelu.
Funkce Loom
- Nahrávejte obsah v jakékoli aplikaci a na jakémkoli zařízení
- Upravujte svá videa v prohlížeči nebo v aplikaci Loom.
- Diváci mohou zanechat emoji reakce a komentáře s časovým razítkem, aby reagovali na konkrétní moment ve videu.
- Nahrávání obrazovky dostupné na produktech Mac IOS
Výhody Loom
- Loom poskytuje mnoho analytických nástrojů, které pomáhají zlepšit kvalitu videí.
- Díky snadno použitelným analytickým nástrojům mohou uživatelé sledovat výkonnost svého publika v průběhu času.
- V závislosti na vašem předplatném můžete mít neomezené úložiště.
- Tato služba pro hostování videí poskytuje každému novému uživateli 5 GB volného úložného prostoru a umožňuje uživatelům vytvářet seznamy skladeb a organizovat jejich obsah.
Nevýhody Loom
- Videa mohou trpět nízkou kvalitou.
- Při používání bezplatné verze je časový limit pro videa 5 minut.
Ceny Loom
- Starter Plan: zdarma
- Podnikání: 8 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Loom
- 4. 7/5 na G2
- 4. 6/5 na Capterra
6. BombBomb
BombBomb je video platforma, která pomáhá firmám pochopit, jak lidé reagují na obsah, který zveřejňují. Nabízí také vlastní nástroje pro video marketing, které jim umožňují spojit se s jejich publikem. Uživatelé, kteří s video zprávami teprve začínají, mohou využít rozsáhlou knihovnu zdrojů BombBomb, aby dosáhli úspěchu s videi ve svém podnikání.
Funkce BombBomb
- Integrace s Gmailem pro nahrávání, odesílání a sledování z vaší doručené pošty Snímání obrazovky
- Odesílejte prostřednictvím Slacku, Linkedinu nebo prakticky jakékoli e-mailové aplikace či CRM pomocí rozšíření prohlížeče.
- Vytvářejte a odesílejte neomezené množství video e-mailů všem osobám ve vaší databázi
Výhody BombBomb
- Díky nahrávání videí pomáhá BombBomb zprostředkovat emoce a tón sdělení tak, jak bylo předáno.
- Můžete sledovat e-maily a monitorovat tak zapojení uživatelů.
- Je snadné jej používat
Nevýhody BombBomb
- Nelze označit více než jeden kontakt najednou.
Ceny BombBomb
- Essentials: 33 $ měsíčně
- Plus: 49 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny pro týmy s více než 20 uživateli
Hodnocení a recenze BombBomb
- 4. 6/5 na G2
- 4. 4/5 na Capterra
7. Sendspark
Sendspark pomáhá firmám spojit se se zákazníky prostřednictvím přímých videozpráv, aby zvýšily jejich zapojení a přidaly lidský rozměr. Ať už jde o představení, ukázku produktu nebo následnou komunikaci, uživatelé mohou přizpůsobit personalizaci pro lepší zážitek na obou stranách. Sendspark má také funkci, která umožňuje požádat zákazníky nebo kolegy o videa pomocí jednoduchého odkazu.
Klíčové funkce Sendspark
- Můžete sledovat návratnost investic
- Jedná se o interaktivní video platformu s ovládacím panelem.
- Zprávy si můžete přizpůsobit
Výhody Sendspark
- Je rychlý a spolehlivý.
- Má dobrou kvalitu zvuku a videa.
Nevýhody Sendspark
- Omezený bezplatný tarif ve srovnání s ostatními alternativami Vidyard v tomto seznamu
Ceny Sendspark
- Zdarma
- Pro: 15 $ měsíčně
- Business: 29,80 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny pro týmy
Hodnocení a recenze Sendspark
- 4. 8/5 na G2
- 4. 8/5 na Capterra
8. Bonjoro
Bonjoro je služba pro hostování videí s jednoduchým rozhraním, kde uživatelé nahrávají videa přímo na web, aby získali nové zákazníky. Kromě toho můžete k videozprávám přistupovat prostřednictvím odkazů na sociálních sítích nebo vyhledávače webových stránek.
Klíčové funkce Bonjoro
- HD Chrome obrazovka a webová kamera
- Přidejte do svého videoobsahu poutavé výzvy k akci (CTA)
- Upravte a uložte design svého videa jako šablonu pro opakované použití.
- Vložte miniaturu do svých e-mailů nebo sdílejte jednoduchý odkaz
Výhody Bonjoro
- Nahrávejte a odesílejte krátká videa
- Můžete personalizovat zprávy a vidět, kdo na ně reagoval.
Nevýhody Bonjoro
- V mobilní aplikaci nelze přehrát náhled videa.
Ceny Bonjoro
- Zdarma
- Základní: 15 $ měsíčně
- Pro: 39 $ měsíčně
- Růst: 79 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Bonjoro
- 4. 7/5 na G2
- 5/5 na Capterra
9. CreateStudio
CreateStudio je výkonné a uživatelsky přívětivé online řešení pro lidi, kteří chtějí snadno vytvářet videa a sdílet je se svým publikem. Nabízí služby hostingu videí pro jednotlivce i firmy.
Klíčové funkce CreateStudio
- Má online zástupce k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Video obsah můžete na platformu přetáhnout pomocí funkce drag and drop.
- Úprava videa a zvuku
Výhody CreateStudio
- Je snadno použitelný pro výstupy na profesionální úrovni.
- K dispozici je vynikající technická podpora a školení.
Nevýhody CreateStudio
- Na této video platformě nelze vytvářet dlouhé animace.
Ceny CreateStudio
- Standard: 199 $ ročně
- Neomezený přístup: 349 $ ročně
Hodnocení a recenze CreateStudio
- 4. 8/5 na G2
- 4. 8/5 na Capterra
10. Hippo Video
Tato video platforma je streamovací přehrávač, kde uživatelé sledují a sdílejí svá oblíbená videa s přáteli. Aplikace automaticky indexuje každé nahrané video podle jeho relevance k profilu uživatele. Uživatelé si pak mohou seznam prohlížet abecedně nebo podle typu obsahu, který hledají.
Klíčové funkce Hippo Video
- Nahrávejte, odesílejte a sledujte videa ze své doručené pošty v Outlooku
- Oslovte více potenciálních zákazníků najednou pomocí personalizovaných video e-mailových kampaní.
- Sledujte své video e-maily, zhlédnutí videí a procento zhlédnutí
Výhody Hippo Video
- Je snadné jej používat
- Zde najdete informace o vašich videích
Nevýhody Hippo Video
- Počet videí, která můžete nahrávat, je omezený.
Ceny Hippo Video
- Starter: 19 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Pro: 40 $ za měsíc na uživatele
- Růst: 65 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Hippo Video
- 4. 6/5 na G2
- 4. 5/5 na Capterra
Rozlučte se s komunikací pomocí prostého textu
Týmy, které investují do systému pro správu videoobsahu, šetří čas, peníze a zdroje tím, že svým divákům sdělují správnou zprávu ve správný čas.
ClickUp je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak vytvářet personalizovaná videa vysoké kvality pro všechny typy použití – tvorbu obsahu, průvodce pro nové zaměstnance, recenze projektů a mnoho dalšího! Jako nejlepší alternativní nástroj k Vidyard pro nahrávání obrazovky mění ClickUp způsob, jakým se vzdálené pracoviště propojuje.