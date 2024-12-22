10 nejlepších programů pro nahrávání obrazovky pro Mac v roce 2025

Pokud obrázek vydá za tisíc slov, pak krátký film vydá za asi milion.
Mnoho tvůrců obsahu, pedagogů a týmů používá nahrávání obrazovky k rychlému zachycení a sdílení informací. Tento asynchronní komunikační nástroj vám pomůže vysvětlit problém, předvést řešení, poskytnout komentář nebo vizualizovat bod, který chcete zdůraznit.
Správné nástroje pro nahrávání obrazovky vám usnadní vytváření a sdílení nahrávek obrazovky na vašem Macu. Ale který nový nástroj pro nahrávání obrazovky je ten správný? Podíváme se na deset populárních programů pro nahrávání obrazovky pro Mac a jejich klady, zápory a ceny, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co byste měli hledat v programu pro nahrávání obrazovky pro Mac?
Při výběru správného nástroje pro nahrávání obrazovky je třeba zvážit, které funkce jsou pro vás nejdůležitější. Nejvyšší prioritou by mělo být uživatelské rozhraní.
Budete chtít snadno použitelnou a intuitivní platformu, která vám umožní rychle zachytit a sdílet nahrávky několika kliknutími – ať už se jedná o jednoduchý panel nástrojů pro snímání obrazovky ve vašem prohlížeči, nebo o nástroj, který umí nahrávat pouze zvuk nebo video.
Zajímat vás budou také možnosti nahrávání, které software pro nahrávání obrazovky nabízí, například zda umožňuje nahrávání celé obrazovky nebo pouze její části. Pokud potřebujete nahrávat zvuk, ujistěte se, že platforma umožňuje zachytit požadovaný zvuk, například zvuk systému nebo zvuk z mikrofonu.
Prozkoumejte také možnosti úprav, pokud vytváříte složitější videa, která vyžadují ořezávání (abyste nepoužívali celou obrazovku) nebo poznámky, abyste mohli přidávat komentáře nebo zobrazovat kliknutí myší na záznamu obrazovky.
Také budete muset zvážit, co chcete s nahrávkami dělat poté. Hledejte možnosti nahrávání obrazovky, které podporují kvalitu videa a formáty, se kterými potřebujete pracovat, jako jsou MP4, MOV nebo AVI.
Pokud vysíláte živě, ujistěte se, že platforma podporuje služby, které plánujete používat, jako je YouTube nebo Twitch. Také si zkontrolujte možnosti sdílení, abyste mohli snadno a bezpečně přenést svou nahrávku tam, kam potřebujete.
Nakonec se ujistěte, že váš program pro nahrávání obrazovky je kompatibilní s vaší verzí macOS. Některé programy mohou vyžadovat konkrétní verze operačního systému nebo mít specifické hardwarové požadavky, proto je dobré ověřit, zda je možné platformu spustit na vašich současných zařízeních.
10 nejlepších programů pro nahrávání obrazovky pro uživatele Mac v roce 2025
Ať už zaznamenáváte softwarové návody, hraní her, prezentace, týmovou komunikaci nebo online schůzky, zde je 10 nejlepších nástrojů pro nahrávání obrazovky na Macu, které vám pomohou splnit váš úkol. Podívejte se na naši analýzu, která vám pomůže zúžit výběr a najít ideální řešení.
1. ClickUp
ClickUp je známá (a velmi oblíbená) platforma pro zvýšení produktivity. Má řadu působivých funkcí, včetně nástroje Clip. Díky nástroji Clip je ClickUp jedním z nejlepších bezplatných programů pro nahrávání obrazovky, bez vodoznaků a časových omezení. Uživatelé mohou okamžitě začít nahrávat a prohlížet materiál a během několika sekund získat čisté, profesionální nahrávky.
Zajímavou funkcí ClickUp Clips je integrace s umělou inteligencí, která automaticky přepisuje vaše videozprávy pro lepší přístupnost.
Díky klipům je sdílení také hračkou. Uživatelé mohou sdílet nahraná videa prostřednictvím sdílených odkazů, takže příjemci mohou video přehrát přímo ve svém prohlížeči, aniž by museli čekat na stažení nebo instalaci softwaru. Jednoduché nahrávání a sdílení usnadňuje spolupráci.
Clip posouvá svou funkčnost na vyšší úroveň tím, že do pracovního postupu nahrávání integruje vytváření úkolů. Uživatelé mohou přeměnit nahrávky obrazovky na proveditelné úkoly, včetně přiřazení úkolů členům týmu a přidání poznámek, aby se zajistilo, že žádný detail nebude opomenut.
Pokud hledáte nástroj pro nahrávání obrazovky na Macu, který můžete začít používat během několika sekund, bez časového omezení a s mnoha funkcemi, stojí za to se podívat na funkci Clip od ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Žádné vodoznaky ani časová omezení
- ClickUp Brain automaticky přepisuje vaše klipy
- Nahrávejte celou obrazovku nebo kartu prohlížeče či okno
- Možnost okamžitého a bezpečného sdílení nahrávek
- Přidejte hlas k videozáznamům
- Integrované vytváření úkolů s funkcí nahrávání obrazovky
- Funkce AI pro produktové manažery
Omezení ClickUp:
- Někteří začínající uživatelé mohou mít pocit, že platforma nabízí příliš mnoho možností pro jejich příležitostné použití.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikové použití: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Camtasia
Camtasia je známá platforma pro editaci videa. Obsahuje komplexní sadu nástrojů pro tvůrce obsahu, včetně vynikajícího programu pro nahrávání obrazovky pro zařízení Mac. Camtasia vám umožňuje snadno zachytit nebo nahrát aktivitu na obrazovce, nahrávat záběry z webové kamery a přidávat k obsahu zvukový komentář.
Má intuitivní platformu s působivými editačními funkcemi, které umožňují aplikovat přechody, text a efekty na váš nový záznam obrazovky. Můžete také importovat mediální soubory, což vám dává více možností pro profesionálně vypadající finální videa ve srovnání s videi staženými z Quicktime Player.
Je to vynikající nástroj pro vytváření výukových programů, prezentací nebo marketingových videí – vše z obrazovky vašeho Macu.
Nejlepší funkce Camtasia:
- Umožňuje současně nahrávat obrazovku a webovou kameru.
- V případě potřeby zaznamenává zvuk z mikrofonu i ze systému.
- Data kurzoru vám umožní zvýraznit důležité funkce na obrazovce během práce.
- Možnost přidávat do videí šablony, efekty a další prvky
- Snadné spuštění nebo zastavení nahrávání
Omezení programu Camtasia:
- Renderování videí může trvat dlouho
- Omezené klávesové zkratky mohou zpomalit tvorbu obsahu.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s exportem souborů se záznamem obrazovky.
Ceny Camtasia:
- Cena začíná na 299 USD za jednu licenci, při zakoupení více licencí jsou k dispozici slevy.
Hodnocení a recenze Camtasia:
- G2: 4,6/5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (275+ recenzí)
3. ScreenPal
ScreenPal, nyní známý jako ScreenPal, vám umožňuje zaznamenávat obrazovku, webovou kameru nebo obojí současně a později je upravovat pomocí komplexních nástrojů. Platforma má také vestavěnou knihovnu stockových videí, obrázků a hudebních skladeb, které obohatí vaše video a vylepší konečný produkt.
Za příplatek vám platforma pro nahrávání obrazovky také poskytne hostování vašich videí s vlastním přehrávačem, díky čemuž budete mít větší kontrolu nad tím, kdo váš obsah vidí a jakým způsobem.
Nejlepší funkce ScreenPal:
- Integrovaná knihovna pro další videa, obrázky a zvuky
- Rozhraní vhodné pro začátečníky pro snadné spuštění a zastavení nahrávání
- Usnadňuje vytváření a nahrávání na YouTube
- Možnost panelu nástrojů pro snímání obrazovky
Omezení ScreenPal:
- Bezplatná verze má minimální možnosti úprav, takže je nejvhodnější pro základní záznamy.
- Bezplatná verze je omezena na 15minutová videa.
Ceny ScreenPal:
- Bezplatné nahrávání obrazovky (s vodoznakem)
- Solo Deluxe: 3 $/měsíc při roční platbě
- Solo Premier: 6 $/měsíc při roční platbě
- Solo Max: 10 $/měsíc při roční platbě
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele, platba ročně
Hodnocení a recenze ScreenPal:
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
4. ScreenFlow
ScreenFlow je profesionální software pro úpravu videa, který nabízí komplexní funkce pro uživatele Mac. ScreenFlow vám umožňuje zaznamenávat aktivitu na obrazovce, nahrávat čistý zvuk a vytvářet propracovaný obsah v uživatelsky přívětivém rozhraní.
Uživatelé mohou také vylepšit konečný vzhled svých videí pomocí animací, přechodů a poznámek. Platforma pro nahrávání obrazovky nabízí také mnoho možností integrace, což usnadňuje nahrávání a sdílení finálních videí na vaší oblíbené platformě. Navíc se nemusíte obávat, že budete moci používat pouze nahrávky ze zvuku vašeho systému s vícekanálovým mixováním.
Nejlepší funkce ScreenFlow:
- Profesionální funkce pro nahrávání a úpravy obrazovky
- Vícekanálové míchání zvuku
- Hladká integrace s oblíbenými platformami pro snadné sdílení
Omezení ScreenFlow:
- Software je náročný na zdroje, takže uživatelé budou potřebovat poměrně výkonný počítač, aby jej mohli spustit.
- Začátečníci mohou být ohromeni množstvím možností a nemusí je plně využít.
Ceny ScreenFlow:
- 169 $ pro jednoho uživatele
- 845 $ pro pět uživatelů
- 1 040 $ pro pět uživatelů s prémiovou podporou
Hodnocení a recenze ScreenFlow:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
5. OBS Studio
Open Broadcaster Software (OBS) Studio je bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem pro nahrávání videa a živé vysílání. Díky svým všestranným funkcím je ideálním softwarem pro nahrávání obrazovky pro tvůrce obsahu, hráče a profesionály, kteří potřebují nahrávat, upravovat a sdílet videa.
OBS Studio nabízí různé možnosti nahrávání obrazovky, které vám umožňují ovládat nastavení nahrávání, jako je rozlišení a snímková frekvence. OBS Studio také podporuje mixování zvuku v reálném čase pro vysoce kvalitní zvukové nahrávky. Tento software má mnoho robustních možností přizpůsobení pro uživatele, kteří chtějí mít větší kontrolu nad finálním produktem, a spoustu pluginů třetích stran pro vylepšení funkčnosti.
Nejlepší funkce OBS Studio:
- Tento software je open-source a zdarma s aktivní vývojářskou komunitou.
- Mnoho přizpůsobitelných nastavení pro záznam videa a zvuku – včetně panelu nástrojů pro snímání obrazovky.
- Mixování zvuku v reálném čase
- Mnoho aplikací třetích stran vám umožňuje přidat funkce a přizpůsobení, které potřebujete.
Omezení OBS Studio:
- Vzhledem k jeho robustním možnostem je pro nové uživatele, kteří potřebují jednoduché spuštění a zastavení nahrávání, křivka učení poměrně strmá.
- Existuje mnoho technických možností přizpůsobení, které mohou být pro běžné uživatele zbytečné.
- Omezené možnosti podpory ve srovnání s některými jinými programy pro nahrávání obrazovky v tomto seznamu.
Ceny OBS Studio:
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze OBS Studio:
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (935+ recenzí)
6. Movavi
Nástroj pro nahrávání obrazovky od Movavi vám umožňuje zaznamenávat video a zvuk na obrazovce a vytvářet tak návody, prezentace a další materiály. Tento software usnadňuje spuštění a zastavení nahrávání a nastavení můžete upravovat za běhu.
Nahrávač obrazovky nabízí základní editační nástroje a doplňky, jako jsou efekty kurzoru a zobrazení stisků kláves, takže můžete podle potřeby zvýraznit důležité informace. Jeho nahrávání obrazovky má uživatelsky přívětivé rozhraní a zároveň poskytuje dostatek funkcí, které uspokojí většinu profesionálů.
Nejlepší funkce Movavi:
- Pohodlné možnosti plánování vám umožňují automaticky zastavit a spustit nahrávání.
- Více výstupních formátů a možností pro snadné sdílení záznamu obrazovky
- Umožňuje současně nahrávat aktivitu webové kamery a obrazovky na obrazovce vašeho Macu.
- Funkce panelu nástrojů pro snímky obrazovky
- Lze použít systémový zvuk nebo mikrofon
Omezení Movavi:
- Pokročilé funkce pro úpravy jsou ve srovnání s jinými profesionálními možnostmi poněkud omezené.
- Bezplatné verze obsahují vodoznak na vašich nahrávkách.
Ceny Movavi:
- 49,95 $ za roční předplatné obchodní licence
- 39,95 $ za doživotní osobní licenci
Hodnocení a recenze Movavi:
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (455+ recenzí)
7. ScreenRec
ScreenRec vám pomůže zrychlit pracovní postupy tím, že vám umožní rychle zaznamenávat a sdílet videa z obrazovky vašeho Macu, místo abyste se snažili sdělit své myšlenky prostřednictvím e-mailů a chatů.
Tento software nabízí přehledné rozhraní, ve kterém mohou uživatelé automaticky zastavit nebo spustit nahrávání nebo sdílet záznam obrazovky několika kliknutími. Tento program pro nahrávání obrazovky pro Mac vytváří sdílený odkaz, který mohou uživatelé poslat kolegům a klientům, a disponuje cloudovým úložištěm pro bezpečné sdílení bez omezení úložného prostoru.
Obsahuje také další funkce, jako je tvorba anotovaných screenshotů, které mohou být pro uživatele užitečné.
Nejlepší funkce ScreenRec:
- Funkce anotace v reálném čase pro přidávání zvýraznění a poznámek během nahrávání obrazovky
- Po spuštění nahrávání vytvoří okamžitě sdílené odkazy.
- Cloudové úložiště pro bezpečné a neomezené úložné prostory
Omezení ScreenRec:
- Zjednodušené rozhraní postrádá pokročilejší možnosti úprav.
Ceny ScreenRec:
- Zdarma
Hodnocení a recenze ScreenRec:
- G2: 4,8/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
8. TinyTake
TinyTake umožňuje uživatelům Mac snadno nahrávat obrazovky, pořizovat snímky obrazovky a přidávat poznámky a zvýrazňovat konkrétní oblasti. Přehledné rozhraní umožňuje rychlé nahrávání obrazovky.
K dispozici jsou praktické možnosti sdílení, včetně možnosti nahrávat obsah do cloudu nebo generovat sdílené odkazy. Obsahuje také základní editační nástroje, jako je ořezávání a ořezávání, a můžete dokonce přiřadit vlastní klávesové zkratky pro zrychlení pracovního postupu.
Nejlepší funkce TinyTake:
- Nahrává videa o délce až 120 minut
- Nahrávejte celou obrazovku, okno, kartu nebo konkrétní oblasti
- Umožňuje přiřadit vlastní klávesové zkratky pro jednoduché provádění úkolů.
- Ukládejte videa do cloudu nebo vytvářejte odkazy, které lze okamžitě sdílet a odesílat napříč funkcemi.
- Panel nástrojů pro snímání obrazovky pro rychlé zachycení obsahu
Omezení TinyTake:
- Někteří uživatelé mohou považovat tento software za méně pokročilý ve srovnání s alternativami.
- Bezplatná verze obsahuje vodoznak.
Ceny TinyTake:
- Zdarma pro osobní použití
- Standard: 29,95 $/rok pro komerční použití
- Plus: 59,95 $/rok pro komerční použití
- Jumbo: 99,99 $/rok pro komerční použití + podpora 24/7
Hodnocení a recenze TinyTake:
- G2: 4,3/5 (17+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (7+ recenzí)
9. Loom
Díky asynchronnímu videochatu slibuje Loom, že vašemu týmu pomůže vynechat více schůzek. Loom funguje téměř na jakémkoli zařízení a nahrává vaši obrazovku nebo kameru, kdekoli máte připojení k internetu.
Můžete zvýraznit oblasti obrazovky nebo na ně dokonce kreslit v reálném čase. Sdílené odkazy umožňují divákům sledovat vaše video bez přihlášení nebo vytvoření účtu. Diváci mohou reagovat pomocí emodži a komentářů nebo použít jiné interaktivní reakce. Integruje se se Slackem a Google Workspace pro snadné sdílení v rámci organizace.
Nejlepší funkce Loom:
- Umožňuje uživatelům současně nahrávat obrazovku, kameru a zvuk.
- Kreslení a zvýrazňování v reálném čase pro zdůraznění důležitých detailů na obrazovce
- Hladká integrace s oblíbenými interními komunikačními platformami
- Snadné možnosti sdílení, včetně přímých odkazů a vložených videí
- Lze jej použít jak na stolních počítačích, tak na mobilních zařízeních.
Omezení programu Loom:
- Cenové plány jsou vyšší než u mnoha jiných možností.
- Omezený offline přístup k nahrávkám
Ceny Loom:
- Začátečník: zdarma
- Podnikání: 12,50 $/měsíc na tvůrce, fakturováno ročně
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Loom:
- G2: 4,7/5 (1 185+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (360+ recenzí)
10. Snagit
Snagit je program pro nahrávání obrazovky pro Mac, který vám umožní snadno nahrávat obrazovku a pořizovat snímky obrazovky, poté přidávat poznámky a vylepšovat obsah. Software má uživatelsky přívětivé rozhraní pro intuitivní tvorbu obsahu a nabízí skvělé pokročilé funkce pro úpravy, jako je přidávání efektů, ořezávání nebo použití šablony pro vytvoření jednotného video obsahu. Hotová videa můžete sdílet přímo v oblíbených aplikacích nebo je uložit do cloudu.
Nejlepší funkce programu Snagit:
- Panoramatické snímání dlouhých chatových zpráv nebo nekonečně dlouhých webových stránek
- Snadná integrace sdílení s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack, Teams, Google Drive a další
- Umožňuje rychle nahrávat obrazovku nebo pořizovat jednotlivé snímky z nahraného videa pomocí panelu nástrojů pro snímání obrazovky.
- Nástroj pro kroky usnadňuje dokumentaci vašeho pracovního postupu.
Omezení programu Snagit:
- Plná verze je dražší než mnoho jiných programů pro nahrávání obrazovky.
- Bezplatná verze omezuje dobu nahrávání a vkládá do videí vodoznak.
Ceny Snagit:
- Jednorázový licenční poplatek 49,95 $ pro jednotlivce
- Jednorázový licenční poplatek 49,95 $ pro firemní použití (k dispozici jsou množstevní slevy)
- Jednorázový licenční poplatek 29,95 $ pro vzdělávací účely (k dispozici jsou množstevní slevy)
- Jednorázový licenční poplatek 42,95 $ pro vládní a neziskové organizace (k dispozici jsou množstevní slevy)
Hodnocení a recenze Snagit:
- G2: 4,6/5 (3 545+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (135+ recenzí)
Snadné nahrávání obrazovky Macu v ClickUp
Je čas přidat nahrávání obrazovky do komunikačního plánu vašeho týmu! Všechny výše uvedené nástroje poskytují silné možnosti pro nahrávání obrazovky na Macu. Vaše použití a priority by měly určovat, který nástroj si vybrat.
Nástroj Clip od ClickUp však nejen umožňuje nahrávání obrazovky a plynulé sdílení, ale také integruje do procesu vytváření úkolů. Nástroj pro nahrávání obrazovky, který se přirozeně propojuje s funkcemi pro správu projektů, zlepší schopnost vašeho týmu asynchronně spolupracovat s rychlostí a přehledností. Na co tedy čekáte?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte spolupracovat! 😄