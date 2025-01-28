10 nejlepších softwarů pro video marketing v roce 2025 (recenze a ceny)

Videomarketing podporuje zapojení zákazníků jako málokteré jiné médium. Dobře zpracovaná videa, která jsou v souladu s vašimi marketingovými cíli, zaujmou vaše publikum, zlepší hodnocení vašeho webu ve vyhledávačích, vybudují důvěru a autoritu a povedou k vyšším konverzním poměrům.
S rostoucí popularitou video marketingu se na trhu objevuje stále více softwarových nástrojů pro správu kampaní, které jsou určeny k podpoře všeho, co souvisí s videem. Většina z nich pomáhá s vyprávěním příběhů, nahráváním zvuku a editací videa, ale ty nejlepší nástroje také sledují metriky, jako jsou počet zhlédnutí, doba sledování, zapojení a konverze, což vám umožňuje měřit účinnost vašich marketingových kampaní.
Ať už vytváříte prezentace produktů, reference zákazníků nebo virální videa, která ovládnou sociální sítě, těchto 10 nejlépe hodnocených softwarových platforem pro video marketing vám zajistí výsledky na hollywoodské úrovni.
Typy softwaru pro video marketing
Nejlepší softwarové nástroje pro video marketing pokrývají širokou škálu funkcí a často implementují nebo nahrazují jiný software pro obsahový marketing. Mezi nejběžnější kategorie aplikací pro video marketing patří:
- Platformy pro hostování videí: Hostování je nedílnou součástí každé strategie video marketingu. Tyto platformy tuto potřebu naplňují svými hostingovými schopnostmi. Většina z nich také nabízí analýzu videí a některé mají přizpůsobitelné přehrávače videí.
- Nástroje pro tvorbu a úpravu videa: Vytvářejte vysoce kvalitní videa pomocí ořezávání, ořezávání a přeformátování. Kromě funkcí pro úpravu videa obsahují video editory často také knihovny předem nahraných videozáznamů, které můžete použít ve svém marketingu.
- Platformy pro video zprávy a personalizaci: Tyto specializované nástroje zlepšují video marketingové aktivity díky integraci s CRM systémy a platformami sociálních médií, což umožňuje cílenější marketingovou strategii.
- Software pro animovaná videa: Tento software automatizuje proces tvorby poutavých animovaných videí, která se často používají pro vysvětlující videa nebo videa na tabuli.
Co byste měli hledat ve softwaru pro video marketing?
Vzhledem k široké škále dostupných nástrojů závisí výběr nejlepšího nástroje pro video marketing na vašich potřebách. Existují však některé společné nezbytnosti, na které byste se měli zaměřit při výběru platformy pro video marketing:
- Snadné použití: Snadno použitelný nástroj vám umožní vytvořit profesionální videa pouhými několika kliknutími.
- Správa videí: Při výběru platformy pro hostování videí se snažte najít takovou, která nabízí robustní funkce pro správu videí.
- Analýzy a statistiky: Videoanalýzy, jako je sledování zapojení diváků a konverzí, vám ukážou, na jaký typ videa vaše publikum nejlépe reaguje.
- Integrace: Software pro video marketing by měl dobře fungovat s vašimi dalšími marketingovými nástroji a kanály sociálních médií.
- Cena: Hledejte nástroj, jehož placená verze začíná na přijatelné měsíční sazbě, a upřednostňujte nástroje s bezplatnými tarify.
- Přizpůsobení: Zkontrolujte, jaké možnosti přizpůsobení jsou k dispozici, například značkové přehrávače videa a šablony, aby odpovídaly identitě značky vaší společnosti.
- Podpora a školení: Hledejte rozsáhlou zákaznickou podporu, dokumentaci a školicí zdroje, abyste mohli snadno začít.
10 nejlepších softwarů pro video marketing, které můžete použít
Nejlepší nástroje pro video marketing pro rok 2024 nabízejí celou řadu funkcí. Některé jsou hostingové platformy, jiné se více zaměřují na nahrávání a úpravy videí, zatímco další jsou komplexní all-in-one řešení pro všechny vaše požadavky v oblasti video marketingu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s funkcí nahrávání obrazovky, která usnadňuje vytváření a sdílení videí. S ClickUp Clip můžete snadno vytvářet nahrávky obrazovky, které lze široce sdílet v rámci platformy i mimo ni. Prostřednictvím ClickUp můžete doručit každou zprávu s přesností a v kontextu.
ClickUp nabízí marketingovým týmům více než jen snadný způsob, jak vytvářet marketingová videa. Platforma má funkce pro brainstorming, plánování a realizaci marketingových programů všech velikostí. Díky vizuálním funkcím pro správu projektů ClickUp mohou marketingové týmy snadno ukládat a vyhledávat video marketingové materiály, které tak zůstávají přehledně uspořádané a přístupné.
Kromě toho je ClickUp AI revoluční nástroj pro marketingové profesionály. Pomáhá při tvorbě nápadů na kampaně, osnov obsahu, prodejních e-mailů a dalších věcí, a to vše v rámci platformy ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nahrávejte obrazovku okamžitě a bez časového omezení. Nahrávky zahrnují hlasový vstup z mikrofonu.
- Okamžitě sdílejte videa pomocí odkazu, který se přehraje přímo v prohlížeči.
- Integruje se s prvky projektového řízení, jako jsou kalendáře obsahu a komunikační plány.
- Vytvořte úkol ze svého záznamu a vnesete tak jasnost videa do svého projektu a procesu řízení úkolů.
- Využijte sílu umělé inteligence k vytváření poutavějšího obsahu pro videoscénáře a související obsah, který podpoří vaše projekty na sociálních médiích.
- Pracujte s výkonnými funkcemi pro spolupráci v mnoha funkcích ClickUp.
- Brainstormujte nápady pomocí funkce bílé tabule.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako desktopová verze.
- Počet funkcí může pro některé nové uživatele způsobit zmatek v rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Vidyard
Vidyard je přední software pro video marketing, který pomáhá marketingovým týmům využít sílu videa. Platforma nabízí marketingové nástroje založené na umělé inteligenci, které umožňují dosáhnout nejlepších možných výsledků. Funkce hostování videí vám umožňuje centralizovat veškerý videoobsah na jednom místě a vytvořit tak snadno použitelný hub pro všechny vaše nástroje pro video marketing.
Pokročilé analytické nástroje umožňují marketérům sledovat diváky videí a porozumět tomu, jak se publikum zapojuje do obsahu. Pro ještě větší funkčnost se Vidyard integruje s několika populárními nástroji.
Nejlepší funkce Vidyard
- Využijte Vidyard Video Messages, abyste se odlišili a navázali lepší vztahy s potenciálními zákazníky.
- Soustřeďte svá videa, dokumenty a další prodejní zdroje na jednom místě pro spolupráci se zainteresovanými stranami.
- Automatizujte odchozí prodej pomocí nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků založených na umělé inteligenci.
- Spravujte a optimalizujte svá videa pomocí hostingu videí Vidyard a jeho pokročilých analytických nástrojů.
- Zjednodušte plánování videí tím, že necháte generátor skriptů AI vytvořit personalizované skripty pro každého potenciálního zákazníka, abyste mohli škálovat produkci obsahu.
Omezení Vidyard
- Uživatelé vyjádřili přání, aby byl do softwaru zabudován větší počet funkcí pro úpravu videa.
- Naučit se software plně využívat může být náročné.
- Někteří uživatelé měli problémy s integrací Vidyardu do svých dalších prodejních nástrojů.
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Vidyard
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
3. Loom
Loom je další přední software pro video marketing s důrazem na nahrávání obrazovky jedním kliknutím. Loom je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro video marketing, který slouží k prezentaci digitálních nástrojů nebo sdílení návodů. Nabízí snadno použitelné rozhraní a jednoduchý design pro snadnou a profesionální tvorbu online videí.
Nejlepší funkce Loom
- Nahrávejte a sdílejte videozprávy založené na umělé inteligenci a zvyšte tak produktivitu.
- Pracujte rychleji díky funkcím, jako jsou automatické titulky, automatické shrnutí a odstranění výplňových slov.
- Hladká integrace s nástroji jako Google Workspace a Slack.
- Vytvářejte interaktivní videa s úkoly a výzvami k akci pro poutavější zážitek.
- Upřednostněte bezpečnost díky funkcím jako SSO, SCIM a vlastním zásadám uchovávání dat.
Omezení Loom
- Někteří uživatelé zaznamenali občasné potíže s hostováním videí.
- Uživatelská zkušenost s procházením videoklipů by mohla být lepší.
- Nástroj pro úpravu videa není vždy intuitivní.
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Podnikání: 12,50 $/měsíc
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Loom
- G2: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
4. Wistia
Wistia nabízí vysoce kvalitní, přizpůsobitelný přehrávač videa, který lze snadno vložit do webových stránek. Díky tomu je Wistia ideálním marketingovým nástrojem pro ty, kteří chtějí využívat videoobsah a zároveň si zachovat co nejvíce své vlastní značky.
Podrobné analytické údaje poskytují cenné informace o chování diváků videí a týmy mohou tyto informace využít ke zlepšení marketingových aktivit. Funkce pro úpravu videa a nástroje pro generování potenciálních zákazníků doplňují sadu funkcí.
Nejlepší funkce Wistia
- Wistia poskytuje komplexní platformu pro video marketéry, kteří mohou vytvářet videa, spravovat je a měřit jejich výkonnost.
- Intuitivní editor videa umožňuje uživatelům vytvářet produktová videa, vysvětlující videa, návodná videa a mnoho dalšího přímo v rámci platformy.
- Rychlý a bezpečný hosting videí zajišťuje, že videa zůstanou bez reklam a rušivých prvků.
- Formuláře pro získávání kontaktů a výzvy k akci přímo ve videu, které snáze promění diváky v potenciální zákazníky.
- Podrobné údaje o videích ukazují interakce diváků v sekundovém rozlišení a jsou integrovány do systémů CRM.
- Video přehrávač pomáhá budovat identitu značky a obsahuje řadu funkcí pro usnadnění přístupu.
Omezení Wistia
- Někteří uživatelé by si přáli, aby exportní funkce fungovaly lépe.
- Analýza dat není tak kompletní jako u některých konkurentů.
Ceny Wistia
- Zdarma
- Plus: 24 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Pokročilý: 399 $/měsíc
- Premium: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Wistia
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
5. Vyond
Software pro video marketing od společnosti Vyond vám umožní vytvářet animovaná videa, i když nemáte žádné zkušenosti s animací. Platforma obsahuje rozsáhlou knihovnu hotových šablon a dalšího obsahu, včetně kreslených postaviček, rekvizit a pozadí.
Platforma nabízí funkce jak pro ty, kteří s řízením projektů v oblasti videoprodukce teprve začínají, tak pro zkušené profesionály. Bez ohledu na vaše dovednosti budete moci vytvářet vysoce kvalitní videoobsah pro video marketing, školení nebo vyprávění příběhů.
Nejlepší funkce Vyond
- Vytvářejte profesionální animovaná videa, která zaujmou, informují a přinášejí hmatatelné výsledky.
- Vytvářejte videa pro různé účely, jako jsou prezentace produktů, vysvětlující videa, prodejní prezentace a další.
- Využijte Vyond k posílení zapojení, návratnosti investic, povědomí o značce a konverzí prostřednictvím snadno vytvořených marketingových videí.
- Navrhujte přizpůsobené videoprezentace a následné aktivity, které osloví potenciální klienty.
Omezení Vyond
- Software občas vykazuje zpoždění, zejména při pomalejším připojení k internetu.
- Někteří uživatelé požadují větší možnosti přizpůsobení pohybů postav a výrazů obličeje.
- Práce s velkými videoklipy může být obtížná, proto je nutné používat kratší videoobsah.
Ceny Vyond
- Essential: 49 $/měsíc
- Premium: 89 $/měsíc
- Profesionální: 179 $/měsíc
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Vyond
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
6. Sendspark
Sendspark je platforma pro zasílání video zpráv určená pro personalizovanou video komunikaci a marketing. Tento software umožňuje uživatelům vytvářet video zprávy typu jeden na jednoho nebo jeden na mnoho a snadno je sdílet prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-maily, sociální sítě nebo webové stránky.
Platforma nabízí mnoho personalizačních funkcí, jako jsou vlastní miniatury a interaktivní výzvy k akci. Firmy mohou tyto přizpůsobené videa využít k vytvoření poutavých a autentických vztahů s jednotlivými segmenty zákazníků.
Nejlepší funkce Sendspark
- Probijte se šumem a spojte se ve velkém měřítku pomocí personalizovaných video zpráv.
- Získejte vyšší míru retence než u obrazových nebo textových zpráv.
- Používejte asynchronní videa, abyste se vyhnuli monotónnosti videokonferencí v reálném čase a umožnili práci napříč různými časovými plány.
- Snadno nahrávejte vlastní videa, abyste mohli vytvářet personalizované sekce pro jednotlivé klienty a kombinovat je s většími videi.
Omezení Sendspark
- Funkce pro úpravu videa jsou základní ve srovnání s některými jinými platformami.
- Někteří uživatelé považují ceny za poněkud vysoké.
- Integrace s jinými marketingovými nástroji může být někdy obtížná.
Ceny Sendspark
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc
- Rapid: 49 $/měsíc
- Tým: 149 $/měsíc (minimálně pro pět uživatelů)
Hodnocení a recenze Sendspark
- G2: 4,7/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (81 recenzí)
7. Powtoon
Tato uživatelsky přívětivá platforma pro video animaci se specializuje na vytváření animovaných prezentací a marketingových videí. Knihovna šablon, postav a přechodů vám umožní rychle začít, bez ohledu na vaši úroveň zkušeností. Například rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje přidávání a přesouvání animací.
Nejlepší funkce Powtoon
- Komunikujte vizuálně pomocí krátkých videí a animací, které zlepšují srozumitelnost komunikace napříč různými typy práce.
- Specializovaná řešení pro HR, školení a rozvoj, interní komunikaci, marketing a vzdělávání.
- Vytvářejte vlastní videa bez ohledu na své designérské nebo technické dovednosti pomocí snadno použitelných animačních nástrojů.
- Zahrnuje stovky animovaných postav, šablon, pozadí a soundtracků.
Omezení Powtoon
- Někteří uživatelé považují počáteční fázi učení za obtížnou.
- Sada funkcí není tak pokročilá jako u některých jiných možností.
Ceny Powtoon
- Lite: 50 $/měsíc
- Profesionální: 190 $/měsíc
- Agentura: 117 $/měsíc (pouze roční předplatné)
Hodnocení a recenze Powtoon
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
8. Renderforest
Renderforest nabízí širokou škálu video šablon a nástrojů pro úpravu videa, které slouží k vytváření propagačních videí, vysvětlujících animací a marketingového obsahu. Snadno použitelný online editor videa této platformy vám dokonce umožňuje publikovat videa přímo na video hostingových platformách, jako jsou Facebook a YouTube, pouhým kliknutím.
Software obsahuje rozsáhlou galerii šablon, archivní videozáznamy a komerčně licencovanou hudbu, které urychlují produkci videí a podporují kreativitu.
Nejlepší funkce Renderforest
- Vytvářejte úžasná videa, animace a další obsah bez zkušeností s designem nebo produkcí.
- Používejte intro, outro a hudební vizualizace v televizní kvalitě k produkci vysoce kvalitních výstupů.
- Vytvářejte responzivní, rychlé a profesionálně optimalizované webové stránky, které přilákají a zvýší návštěvnost.
- Vytvářejte návrhy pro špičkové prezentace, loga, makety, grafiku pro marketing na sociálních médiích a propagační grafiku.
Omezení Renderforest
- Uživatelé bezplatného tarifu mají pocit, že funkce jsou více omezené, než by měly být.
- Uživatelé považují cenovou strukturu, zejména v horní části, za drahou.
- Někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobení šablon.
Ceny Renderforest
- Zdarma
- Lite: 14,99 $/měsíc
- Pro: 29,99 $/měsíc
- Podnikání: 49,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Renderforest
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
9. Animoto
Animoto přeměňuje fotografie a videoklipy na poutavá marketingová videa. Díky řadě šablon, hudebních možností a funkcí pro přizpůsobení Animoto usnadňuje vytváření vysoce kvalitního video obsahu.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní této jedinečné platformy pro tvorbu videí mohou i ti, kteří nemají žádné zkušenosti s editací videa, vytvářet poutavý obsah pro sociální média a propagační videa. Cloudová architektura vám umožňuje pracovat na projektech odkudkoli, což vám poskytuje flexibilitu a pohodlí.
Nejlepší funkce Animoto
- Snadno vytvářejte profesionální videa pomocí nástrojů pro úpravy typu drag-and-drop a vizuálních efektů.
- Předem připravené šablony pokrývající témata oslav, pracoviště, marketingu, osobního života a vzdělávání.
- Snadno nahrajte média ze svého počítače nebo je importujte z cloudového úložiště.
- Použijte svou značku a přizpůsobte videa barvami, písmy, logy, efekty, animacemi a přechody.
- Shromažďujte zpětnou vazbu přímo na videu pomocí komentářů s časovým razítkem.
- Sdílejte videa pomocí integrovaných nástrojů pro sdílení na sociálních sítích, vkládání a e-mail.
Omezení Animoto
- Možnosti přizpůsobení jsou omezenější než u některých jiných produktů.
- Integrace s jinými marketingovými nástroji nebo platformami může být obtížná.
- Někteří uživatelé občas zaznamenávají pomalé vykreslování videí.
Ceny Animoto
- Zdarma
- Základní: 16 $/měsíc
- Profesionální: 29 $/měsíc
- Týmy: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Animoto
- G2: 4,4/5 (91 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
10. Vimeo
Vimeo je zavedená platforma pro hostování videí, která je známá svým vysoce kvalitním přehráváním videí a profesionálními funkcemi. Jedná se především o platformu pro hostování a sdílení. Vimeo se však od ostatních konkurentů odlišuje robustními nastaveními soukromí, možností přizpůsobení a analytickými funkcemi.
Je to oblíbená volba pro profesionály, kteří potřebují vytvořit propracovanou videoprezentaci pro své publikum. Marketéři jej často používají k hostování propagačního obsahu nebo vzdělávacích materiálů.
Nejlepší funkce Vimeo
- Rychle vytvářejte, upravujte a sdílejte obsah bez ohledu na svůj rozpočet nebo odborné znalosti.
- Streamujte a hostujte videa v rozlišení 4k, 8k HDR a s Dolby Vision.
- Přizpůsobte si přehrávač videa tak, aby lépe odpovídal vaší značce a preferencím.
- Automaticky vytvářejte kapitoly, aplikujte svou sadu značky a optimalizujte videa pro SEO.
- Nahrávejte, nahrávejte, stříhejte, ořezávejte, vytvářejte GIFy a mnoho dalšího pomocí generátoru skriptů AI a editace založené na AI.
Omezení Vimeo
- Někteří uživatelé shledávají, že cenové plány ne vždy odpovídají jejich potřebám, a jsou tak nuceni platit za funkce, které nevyužívají.
- Někteří uživatelé považují rozhraní pro správu videí za méně intuitivní než jiné hostingové platformy.
- Uživatelé někdy mají pocit, že jejich videa jsou nespravedlivě odstraněna kvůli vágním, ale přísně dodržovaným zásadám obsahu.
Ceny Vimeo
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Standard: 33 $/měsíc
- Pokročilý: 108 $/měsíc
- Enterprise: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Vimeo
- G2: 4,2/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
Vytvářejte úchvatná videa pomocí správných nástrojů pro nahrávání a funkcí pro správu projektů.
Vývoj softwaru pro video marketing revolučním způsobem změnil způsob, jakým firmy jako ta vaše komunikují se svými zákazníky. Široká škála dostupných nástrojů uspokojí nejrůznější potřeby, od tvorby a úprav až po distribuci a analýzu, a umožní vám vytvářet poutavý videoobsah, který osloví vaši cílovou skupinu.
Bohužel mnoho nástrojů pro video marketing nelze přímo integrovat do vašich platforem pro správu projektů a obecný marketing. Vyzkoušejte ClickUp a vyhnete se zbytečným marketingovým silům, nesouvislé komunikaci a špatnému sledování pokroku vašeho video projektu v různých nástrojích.
Od funkce nahrávání obrazovky po milníky projektu a nástroje pro spolupráci v týmu – ClickUp je plný funkcí, které si zamilujete pro tvorbu videí i další účely. Tato all-in-one platforma může nahradit mnoho nástrojů ve vašem technologickém vybavení a stát se jednotným řešením pro všechny vaše potřeby v oblasti produktivity. A díky našemu plánu Free Forever si můžete ještě dnes zdarma vyzkoušet, jak ClickUp funguje.