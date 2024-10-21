10 nejlepších generátorů osnov pro tvůrce obsahu v roce 2025

Přemýšlíte nad další sérií blogových příspěvků pro webové stránky vaší společnosti? Nebo se možná snažíte sestavit strukturu nadcházející eseje?
Bez ohledu na to, co plánujete napsat, je pravděpodobné, že nejprve budete potřebovat osnovu.
Osnovy poskytují strukturu jakémukoli obsahu a transformují proudy slov vycházející z proudu vědomí na efektivní a poutavé zprávy. ✍️
Nevýhodou vytváření osnov je, že zabere hodně času. A pokud trpíte tvůrčí krizí, je vytváření osnov stejně náročné jako psaní samotného obsahu.
Ale prozradíme vám malé tajemství: nemusíte psát vlastní osnovy.
Místo toho za vás těžkou práci udělá generátor osnov. Stačí zadat několik pokynů a parametrů a generátor se postará o zbytek.
Ukážeme vám, jak rozpoznat kvalitní generátor osnov, a představíme vám 10 generátorů osnov, které vám pomohou zlepšit vaše psaní. ?
Co byste měli hledat v generátorech osnov?
Na internetu existuje spousta bezplatných generátorů osnov pro AI, ale ne všechny jsou kvalitní. Při hledání vhodného generátoru osnov se zaměřte na ty, které splňují následující kritéria:
- Více formátů obsahu: Existují nástroje určené výhradně pro generování osnov esejí a článků, ale pokud investujete do generátoru obsahu s umělou inteligencí, využijte ho na maximum. Vyberte si nástroj pro generování osnov, který zvládne vše od témat esejí, osnov článků a generování témat blogů až po popisy produktů, často kladené otázky, příspěvky na sociálních médiích a tiskové zprávy.
- Optimalizace pro vyhledávače: Pokud jste tvůrcem obsahu, víte, jak důležité je mít k dispozici SEO nástroj, který zjednodušuje obsahový marketing. Vyberte si generátor osnov pro obsah nebo blogové příspěvky, který vytváří osnovy optimalizované pro SEO.
- Kontrola plagiátů: Milujeme nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, ale některé z nich nejsou příliš dobré v generování originálních textů. To vás může dostat do potíží, takže ať už se jedná o výzkumnou práci nebo blog, ujistěte se, že neobsahuje plagiáty.
- Šablony: Spěcháte? Nástroj pro psaní esejí s umělou inteligencí by měl být vybaven různými typy esejí a obsahu. Stačí vybrat šablonu, zadat několik detailů a generátor osnov se postará o zbytek.
10 nejlepších generátorů osnov, které můžete použít
Algoritmy umělé inteligence zefektivňují proces psaní tím, že rychle shromažďují velké množství informací. Výsledkem je, že během několika sekund získáte solidní plán obsahu.
Nástroje jako ChatGPT jsou populární, ale postrádají jemnost, kterou potřebujete u skutečného AI spisovatele. Vyzkoušejte těchto 10 nejlepších generátorů osnov, abyste mohli vytvářet efektivnější osnovy.
1. ClickUp
ClickUp je švýcarský armádní nůž mezi generátory osnov. Chcete šablony? Máme je.
Správa úkolů? Ano. Nástroje pro spolupráci? Ano. ✅
Máme dokonce i nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který generuje vysoce kvalitní osnovy za kratší dobu. ClickUp AI je generátor obsahu a inteligentní pracovní asistent. Pomáhá vám v každé fázi procesu tvorby obsahu, od vytváření osnov až po tvorbu blogů.
Je výjimečný, protože je to jediný AI spisovatel přizpůsobený konkrétním rolím. Ať už jste inženýr, profesionál v oblasti zákaznické podpory, marketér nebo projektový manažer, který chce využít AI, náš AI asistent pro psaní vám nabídne pomoc na základě vašich potřeb.
Nejlepší na tom je, že se integruje s vašimi dokumenty ClickUp Docs, takže máte psaní pomocí AI a zpracování textu na jednom místě. Upravujte text a formátujte jej dokonale pomocí strukturovaných nadpisů a tabulek ClickUp v mžiku.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlá knihovna šablon vám usnadní psaní a formátování textů.
- Blog ClickUp AI a generátor osnov článků, tvůrce sloganů a nástroje pro pojmenování funkcí vám pomohou vytvořit poutavější texty za kratší dobu.
- Pokud potřebujete něco vizuálnějšího, ClickUp Whiteboards vám vše zmapuje, abyste překonali tvůrčí blok.
- ClickUp Tasks spravuje vaše termíny pro psaní, abyste vždy dokončili osnovu blogového příspěvku včas.
- Šablony zahrnují kalendáře obsahu, výzvy AI, briefy a další.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze pro placené tarify.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, platba ročně; 10 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Copy. ai
Copy.ai je nástroj pro psaní a generování osnovy, který splňuje normu SOC II. Vzhledem k tomu, že většina nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence je poměrně nejasná ohledně toho, jak vlastně používají vaše data, je přístup Copy.ai zaměřený na bezpečnost a dodržování předpisů osvěžující.
Zahrnuje také 100% bezplatnou verzi svého AI writeru a k vytvoření dobře strukturovaného osnovy pro brainstorming nápadů nebo k efektivnějšímu oslovení cílové skupiny není potřeba kreditní karta. Copy. ai vám usnadní vyhnout se začínání na prázdné stránce.
Jak to funguje:
- Řekněte Copy. ai, co chcete vytvořit, například: „Vytvoř mi osnovu článku pro blog“.
- Poskytněte další kontext k bodům, které chcete pokrýt.
- Vyberte tón obsahu, například přátelský nebo vážný.
- Na základě toho vám Copy.ai vygeneruje několik možností, ze kterých si můžete vybrat.
Od vytváření osnov digitálních reklamních textů po osnovy e-mailových marketingových kampaní – Copy.ai má mnoho využití.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Obsahuje více než 90 nástrojů a šablon pro zrychlení tvorby obsahu.
- Platforma je v souladu s normou SOC II.
- Copy. ai Chat je alternativa k ChatGPT, která je trénována na datech v reálném čase.
- Shrnuje videa z YouTube do bodů pro podrobný přehled.
Omezení Copy.ai
- Někteří uživatelé považovali nástroje Motto Generator a Audience Refiner za trochu efektní.
- Nástroj pro přepisování zamíchá věty tak, aby nedávaly smysl.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Pro: 36 $/měsíc pro pět uživatelů, fakturace ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
3. Jasper
Jasper je generátor osnov, jehož cílem je skutečně trefit váš styl vyjadřování. Jednou z hlavních výtek, které lidé vůči AI spisovatelům mají, je to, že nedokážou trefit správný styl.
Vyžaduje to trochu tréninku a zdokonalování, ale Jasper se postupem času naučí váš styl a bude pro vás psát neuvěřitelně přesný obsah.
Na začátku si můžete vybrat z různých stylů vyjadřování: drzá, formální, odvážná a… pirátská. Milujeme značky s smyslem pro humor. ?☠️
Jasper vytváří osnovy nejen pro blogy. Pokud chcete, můžete tento nástroj použít k sestavení osnovy celé marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Jasperu
- Vytvářejte umělecká díla a obrázky pomocí textových podnětů
- Překonejte tvůrčí blok pomocí knihovny šablon předem strukturovaných osnov obsahu.
- Pozvěte spolupracovníky, aby v reálném čase upravovali obsah generovaný Jasperem.
Omezení Jasperu
- Někteří uživatelé tvrdí, že Jasper má potíže s vytvářením specializovaného nebo komplexního obsahu.
- „Pirátský“ tón hlasu je zábavný, ale opravdu ho budete používat?
Ceny Jasperu
- Creator: 39 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Týmy: 99 $/měsíc pro tři uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 220 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
4. Writecream
Writecream je efektivní generátor osnov, který vytvoří kvalitní osnovy na základě jediného zadání (v režimu Command Mode). Tento nástroj píše články, generuje reklamy na Facebooku a Google a shrne texty pouhým stisknutím tlačítka.
Líbí se nám také produkt ChatGenie od Whitecream, který kombinuje ChatGPT s živými výsledky vyhledávání Google. Zahajte chat s nástrojem AI a požádejte jej, aby vygeneroval osnovy pro blogy, reklamy, eseje a další.
Nejlepší funkce Writecream
- Writecream má aplikace pro Android i iOS.
- Tato platforma vám také umožňuje vytvářet umělecká díla pomocí umělé inteligence a namlouvat videa.
- ChatGenie od Writecream podporuje 75 jazyků.
Omezení Writecream
- Writecream postrádá pokročilé funkce, které nabízejí jiné nástroje pro generování osnov.
- Někteří uživatelé tvrdí, že to není dobrá investice do vašeho psaní.
Ceny Writecream
- Navždy zdarma
- Neomezený (omezená nabídka): 29 $/měsíc za neomezený počet kreditů
- Standard: 49 $/měsíc za 200 kreditů
- Rozšířená verze: 69 $/měsíc za 750 kreditů
Hodnocení a recenze Writecream
- G2: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
5. Hypotenuse AI
Proč vytvářet osnovy, když můžete požádat Hypotenuse AI, aby za vás napsala esej? Stačí zadat několik klíčových slov a za pár sekund získáte kvalitní obsah.
Pokud působíte v oblasti elektronického obchodování, Hypotenuse AI je obzvláště vhodný pro generování popisů produktů. Zadejte několik podrobností o kategorii produktu, klíčových slovech, cílové skupině a společnosti a nástroj se postará o zbytek.
Hypotenuse AI také dokáže vytvořit spoustu osnov, když je potřebujete. Pomocí nástroje pro hromadné generování můžete okamžitě vytvořit velké množství obsahu. Poté nahrajte tabulku s podrobnostmi.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Hypotenuse AI generuje obrázky nebo umělecká díla
- Funkce Content Detective zajišťuje, že budete čerpat pouze faktický obsah.
- Nástroj pro shrnování vám pomůže rychle napsat lepší abstrakty a teze, které můžete použít k vytvoření lepšího osnovy blogového příspěvku.
Omezení Hypotenuse AI
- Hypotenuse AI nenabízí šablony.
- Může pracovat pouze s jedním uživatelem najednou, takže nemůžete upravovat texty společně s kolegy.
- Není to bezplatný generátor osnov
Ceny Hypotenuse AI
- Starter: 24 $/měsíc za 100 kreditů, fakturováno ročně
- Růst: 49 $/měsíc za 350 kreditů, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hypotenuse AI
- G2: 4,4/5 (4 recenze)
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
6. SurferSEO
Surfer SEO se prezentuje jako mnohem více než jen nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence – je to SEO nástroj pro zvýšení návštěvnosti vašich webových stránek. Surfer SEO je především editor SEO obsahu, který pomáhá značkám psát blogy optimalizované pro SEO.
Produkt Surfer AI je čerstvou novinkou (byl oznámen v květnu 2024), ale již nyní vzbuzuje velký zájem tvůrců obsahu jako komplexní generátor osnov. ?
Pokud vám nevadí cena 29 dolarů za článek, Surfer AI za vás vyřídí téměř vše. Zapomeňte na osnovy: tento generátor obsahu píše obsah a optimalizuje ho pro SEO. Dokáže za vás dokonce vkládat odkazy a obrázky.
Nejlepší funkce SurferSEO
- Obsahuje řadu nástrojů pro optimalizaci SEO.
- Tento nástroj umí vkládat odkazy a obrázky do vašich textů, čímž vám ušetří čas.
- Funkce Anti-AI Detection zajistí, že váš obsah bude znít lidsky.
Omezení SurferSEO
- Nástroj Surfer AI stojí 29 $ za článek, což je poměrně drahé.
- Někteří uživatelé hlásí chyby a zpoždění.
Ceny SurferSEO
- Essential: 69 $/měsíc za dvě licence, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 149 $/měsíc za pět licencí, fakturace ročně
- Maximální cena: 249 $/měsíc za deset licencí, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SurferSEO
- G2: 4,8/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (370+ recenzí)
7. Rytr
Rytr je nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který se specializuje na copywriting. Chcete-li jej použít, vyberte si z 40 případů použití, přidejte kontext a Rytr se postará o zbytek. Pokud jste marketér nebo prodejce, je tento nástroj pro tvorbu obsahu určen právě vám.
Pomocí případové studie Blog Idea & Outline získáte několika kliknutími přístup k hotovému rámci pro váš obsah. Vyberte jazyk, tón hlasu, případ použití a klíčová slova a okamžitě vygenerujte osnovu.
Ryter nabízí také rozšíření pro prohlížeče. Přestaňte přecházet mezi různými platformami: používejte Rytr ve své e-mailové schránce, Facebook Messengeru, Google Docs, WordPressu a účtech na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Rytr
- Rytr používá copywritingové vzorce jako AIDA k vytváření bezchybných textů.
- Připravte svůj text k prezentaci pomocí formátování Rytr.
- Přidejte spolupracovníky do svého účtu a spravujte texty na jednom místě.
Omezení Rytr
- Rytr není schopen generovat dlouhé texty (např. blogové příspěvky).
- Jeho SEO nástroje nejsou tak silné jako u jiných AI writerů.
- Někteří uživatelé nemají rádi jednoduchost rozhraní Ryter.
Ceny Rytr
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc, fakturováno ročně
- Neomezený: 29 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (760+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (16 recenzí)
8. Clearscope
Clearscope je nejdražší nástroj na tomto seznamu, ale za své peníze dostanete opravdu hodně. Stejně jako Surfer je i Clearscope primárně nástrojem pro optimalizaci obsahu pro SEO.
Chcete-li použít Clearscope, zadejte klíčové slovo a počkejte, až platforma vygeneruje zprávu. Přejděte na kartu Outline (Osnova), kde uvidíte několik možností osnovy obsahu najednou.
Strukturu blogu si budete muset vytvořit sami, ale Clearscope vám ušetří spoustu práce. Na kartě „Research“ (Výzkum) najdete také seznam běžných témat a otázek souvisejících s vaším cílovým klíčovým slovem, takže při psaní můžete textu dodat větší šmrnc. ✨
Nejlepší funkce Clearscope
- Optimalizujte svůj obsah pro SEO pomocí správných nadpisů, klíčových slov a počtu slov.
- Rychle vytvářejte obsahové přehledy a osnovy blogových příspěvků.
- Porozumějte obsahu blogových příspěvků konkurence na jednom místě
Omezení Clearscope
- Cena 170 dolarů za měsíc za Clearscope je vysoká, zejména pro amatérské tvůrce nebo studenty.
- Vytvoření zprávy v Clearscope může trvat několik minut.
Ceny Clearscope
- Základní funkce: 170 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Pět licencí, kontaktujte nás ohledně ceny
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Clearscope
- G2: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (60 recenzí)
9. StoryLab. ai
StoryLab. ai je černým koněm na našem seznamu nejlepších nástrojů pro generování osnov, ale nenechte se zmást jeho skromným designem. Tento AI writer s lehkostí zvládá osnovy, blogové příspěvky, e-maily a placené reklamy. ?
Pro osnovu blogu přejděte do generátoru blogových příspěvků a vyberte možnost Osnova. Za 30 sekund AI vygeneruje efektivní osnovu pro vámi vybrané téma.
Navíc můžete hned teď začít používat StoryLab. ai zdarma. Získáte tři bezplatné AI běhy za měsíc, takže je to skvělé, pokud potřebujete občas generátor osnovy eseje.
Nejlepší funkce StoryLab. ai
- Vytvářejte placené reklamní texty, e-maily a blogy pouhými několika kliknutími.
- Převádějte blogy na poutavé příspěvky na sociálních sítích pomocí funkce Blog to Social Posts (placená).
- Využijte placený nástroj Campaign Builder k generování nápadů na obsah, zkrácení nebo rozšíření textu nebo změně tónu vašeho textu.
Omezení StoryLab. ai
- Některé funkce jsou k dispozici pouze pro prémiové členy.
- StoryLab. ai postrádá sofistikovanost a komplexnost jiných nástrojů AI a generátorů osnov.
Ceny StoryLab. ai
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc za 100 AI běhů
- Neomezený: 19 $/měsíc za neomezené spuštění AI
Hodnocení a recenze StoryLab. ai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Writesonic
Writesonic je jedním z nejplodnějších nástrojů pro psaní a generování osnov pomocí umělé inteligence na světě. Má neuvěřitelné množství funkcí, od vytváření osnov blogů pomocí umělé inteligence přes kopírování webových stránek až po realitní inzeráty. Dokonce se řídí rámcem pro copywriting, jako jsou AIDA a PAS.
Pokud potřebujete obrázky pro svůj text, Writesonic se o to také postará. Stačí zadat AI malý text a za pár sekund vygeneruje grafiku.
Nejlepší funkce Writesonic
- Pište dlouhé blogy o délce 1 500 slov s Writesonic
- Využijte funkci Growth Ideas (Nápady pro růst) a vymyslete inovativní nápady pro své podnikání.
- Vyzkoušejte funkci Listicle Ideas a brainstormujte nápady pro budoucí blogy a eseje.
Omezení Writesonic
- Někteří uživatelé hlásí gramatické chyby v textech generovaných umělou inteligencí.
Ceny Writesonic
- Bezplatná zkušební verze
- Neomezený: 16 $/měsíc pro jednoho uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: 12,67 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Vytvořte perfektní osnovu pomocí Clickup
Existuje spousta online nástrojů, které generují osnovy esejí pro psaní projektů. Ale i tak musíte přepínat mezi generátorem osnov a svou skutečnou prací.
Kde je v tom zábava?
Ušetřete čas a zefektivněte svůj pracovní postup pomocí ClickUp. Kombinujeme nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci se všemi dalšími nástroji, které potřebujete k dosažení nejlepších výsledků. ?
Ale nemusíte nám věřit – přesvědčte se sami. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes. Je to zdarma!