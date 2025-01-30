10 nejlepších alternativ a konkurentů Writesonic v roce 2025

Writesonic může být užitečným nástrojem pro týmy, které chtějí zvýšit svou produkci obsahu pomocí umělé inteligence (AI), ale není to jediný software svého druhu na trhu. V dnešní době máte na výběr z mnoha nástrojů a aplikací, které usnadňují psaní, úpravy a optimalizaci obsahu.
V tomto článku se podíváme na nejlepší alternativy Writesonic, které jsou dnes k dispozici. Představíme vám jejich funkce, výhody, omezení, ceny a hodnocení produktů, abyste mohli najít tu nejlepší volbu pro vaše potřeby.
Podívejme se na nejlepší konkurenty Writesonic, které jsou v současné době na trhu.
Co byste měli hledat v alternativě k Writesonic?
Než přejdete k jinému nástroji pro psaní s umělou inteligencí, musíte nejprve zvážit, co vlastně hledáte.
Writesonic nabízí funkce pro psaní obsahu založené na umělé inteligenci, jako je parafráze, shrnutí článků, rozšiřování textu a popisy produktů. Zjistěte, které z nich jsou pro vás nezbytné, a sestavte si na jejich základě užší výběr.
Zamyslete se nad tím, co se vám na Writesonic líbí a co ne. Někteří lidé oceňují systém založený na kreditech, zatímco jiní dávají přednost nástroji s neomezeným počtem slov. Možná vás zaujmou doplňkové funkce Writesonic, jako jsou generátory obrázků a nástroje pro tvorbu chatbotů, nebo možná dáte přednost nástroji, který se soustředí výhradně na psaní a spolupráci.
Zvažte, co od svého nástroje pro psaní s umělou inteligencí očekáváte, a na základě toho vyhledejte vhodné možnosti.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Writesonic
1. ClickUp
V dnešní době potřebujeme stále více obsahu, abychom naplnili naše obsahové kalendáře, a nástroje pro psaní jsou jedním z nejlepších způsobů, jak to zvládnout. ClickUp vám nabízí způsob, jak urychlit proces psaní tím, že všechny vaše dokumenty, wiki a soubory budete mít na jednom místě – takže můžete zefektivnit pracovní postupy a pracovat efektivněji.
Zjednodušené rozhraní a integrované nástroje ClickUp vám poskytují přehledné a zároveň funkcemi nabité prostředí pro práci na vysoce kvalitním obsahu. Ať už připravujete nový blogový příspěvek nebo píšete postup pro uvedení produktu na trh, textový editor ClickUp je intuitivní a snadno použitelný.
Pomocí šablon se zbavíte pocitu prázdné stránky, přidáte možnosti formátování a stylu a uvidíte počet slov a dobu čtení. Spolupracujte s členy týmu na úpravách v reálném čase nebo asynchronně a poté sdílejte svůj obsah se zainteresovanými stranami a freelancery pomocí snadných sdílených odkazů.
ClickUp je úžasný multidimenzionální nástroj pro produktivitu a spolupráci, který rozhodně stojí za to vyzkoušet jako řešení širších potřeb vašeho týmu. Navíc ClickUp Brain navždy změní způsob, jakým pracujete s obsahem v ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Pokročilé možnosti stylizace a formátování – vkládání záložek, přidávání tabulek a další
- Snadno použitelné šablony, které pomáhají eliminovat tvůrčí blok
- Zobrazte počet slov, počet znaků a dobu čtení ve svých dokumentech.
- Propojte své dokumenty s pracovními postupy pro snazší provádění
- Přidejte vnořené stránky a snadno vytvořte znalostní báze a wiki založené na umělé inteligenci.
- Užijte si úpravy a spolupráci v reálném čase
- Kategorizujte dokumenty a organizujte zdroje
- Vytvářejte sdílené odkazy a spravujte oprávnění pro různé úrovně přístupu
- Používejte jej společně s dalšími funkcemi ClickUp, abyste vylepšili proces tvorby obsahu.
- Integrace s více než 1 000 nejlepšími pracovními nástroji, které jsou dnes k dispozici.
- Šablony založené na umělé inteligenci, které vám pomohou začít s ClickUp. Začněte budovat svůj pracovní prostor pomocí šablony ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template!
Omezení ClickUp:
- ClickUp zatím nemá nástroj pro psaní textů s využitím umělé inteligence, ale ten se brzy objeví v ClickUp 3.0.
- Může chvíli trvat, než se seznámíte se všemi funkcemi ClickUp a pochopíte, jak je co nejlépe využívat.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
2. Copy. ai
Copy. ai byl jedním z prvních generátorů obsahu s umělou inteligencí na trhu a tento nástroj pro psaní pokračuje v přidávání nových funkcí s vývojem technologie. Tento asistent pro psaní s umělou inteligencí může pomoci marketérům, blogerům a tvůrcům obsahu psát vysoce kvalitní obsah pro jejich blogy, texty reklam na Facebooku a Google, popisy produktů, vstupní stránky a to rychleji – díky pomoci umělé inteligence.
Nejlepší funkce Copy.ai:
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Neomezený počet slov namísto systému založeného na kreditech
- Přístup k více než 25 jazykům s placeným předplatným
Omezení Copy.ai:
- Stejně jako u většiny nástrojů AI, někteří uživatelé někdy shledávají výstupy jako málo kreativní.
- Někteří uživatelé by si přáli, aby existoval lepší způsob dokumentace projektů a souborů.
Ceny Copy.ai:
- Bezplatný tarif
- Výhody: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copy.ai:
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
3. Simplified
Další na našem seznamu alternativ k Writesonic je Simplified. Simplified je navržen jako komplexní řešení pro týmy, které chtějí využít AI k rozšíření svých aktivit. Aplikace nabízí nejen AI writer pro tvorbu obsahu, ale také grafiku, úpravy videa a funkce AI pro sociální média – to vše v rámci jednoho balíčku. To je užitečné pro týmy, které chtějí zefektivnit svou práci.
Zjednodušené nejlepší funkce:
- Užitečný systém rozhraní typu drag-and-drop
- Navrhuje související obrázky, které odpovídají vašemu obsahu.
- Integrované schvalování pro zjednodušený pracovní postup
Zjednodušená omezení:
- Někteří uživatelé uvádějí, že dlouhé texty mohou působit repetitivně.
- Správa formátování může být někdy složitá.
Zjednodušené ceny:
- Navždy zdarma
- Malý tým: 30 $/měsíc pro 5 členů
- Podnikání: 50 $/měsíc pro 5 členů
- Růst: 125 $/měsíc pro 5 členů
Zjednodušené hodnocení a recenze:
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
4. Jasper
Vedle Copy. ai se Jasper AI (dříve známý jako Jarvis) stal populárním, když se marketingové týmy a podnikatelé začali zajímat o nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci. Jasper se zaměřuje na hlas značky a aplikace je navržena tak, aby vám pomohla vytěžit z něj maximum tím, že vytváří obsah, který je v souladu s vaším tónem hlasu a stylem psaní.
Nejlepší funkce Jasperu:
- Spolupracujte díky funkcím pro úpravy v reálném čase a správu týmu.
- Prohledejte svůj web, abyste zjistili svůj styl komunikace, a vytvořte související dlouhé texty.
- Integrovaná kontrola plagiátů
- Jasper Art pro generování uměleckých obrázků pomocí umělé inteligence
Omezení Jasperu:
- Pokud chcete přidat Jasper Art jako doplněk k vašemu psaní, je třeba zaplatit další měsíční poplatek.
- Někteří uživatelé považují třífaktorové ověřování za nepohodlné.
Ceny Jasper:
- Creator: 49 $/měsíc pro 1 uživatele
- Týmy: 125 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper:
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
Porovnejte Jasper a Writesonic!
5. Rytr
Rytr je AI asistent pro psaní, který byl navržen tak, aby urychlil proces psaní obsahu. Tento nástroj obsahuje více než 40 šablon, které vám pomohou psát texty pro e-commerce, e-maily, reklamy na Facebooku, popisy produktů a další – i když nejste profesionální autor obsahu.
Nejlepší funkce Rytr:
- Uživatelsky přívětivá platforma a rozhraní
- Vytvářejte úkoly na základě šablon nebo svých vlastních cílů a OKR.
- Integrované rámce pro tón hlasu a copywriting pro dlouhé texty a newslettery
Omezení Rytr:
- Někdy se téma příběhu a výsledek neshodují.
- Někteří uživatelé uvádějí, že výstup může skončit uprostřed myšlenky, místo na konci věty, když generujete obsah.
Ceny Rytr:
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc
- Neomezený: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr:
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Rytr!
6. Wordtune
Wordtune je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který vám pomůže vyjádřit to, co chcete říct, tím nejlepším možným způsobem. Wordtune se zaměřuje na pomoc jako váš AI spisovatel, který také dokáže najít pravopisné chyby. Je to skvělá volba pro autory obsahu, protože vytváří texty, které jsou nejen optimalizované, ale také působí osobně a poutavě, což z něj dělá jednu z našich nejlepších alternativ k Writesonic.
Nejlepší funkce Wordtune:
- Přepište svá vlastní slova tak, aby odpovídala vašim záměrům nebo cílům pro váš blogový příspěvek.
- Zlepšete svou gramatiku a strukturu vět
- Možnost snadno přidávat fakta a citovat zdroje
Omezení Wordtune:
- Není zde možnost nastavit konkrétní tón hlasu, který nabízejí jiné aplikace.
- Někteří uživatelé by uvítali API a více integrací s jiným softwarem, jako je WordPress.
Ceny Wordtune:
- Zdarma
- Premium: 24,99 $/měsíc
- Premium pro týmy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wordtune:
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Wordtune!
7. Anyword
Anyword je softwarový nástroj pro copywriting založený na umělé inteligenci, který vám pomůže psát různé typy obsahu zaměřeného na konverzi. Síla této aplikace spočívá v použití prediktivní analýzy a hodnocení textů, aby copywriting byl zaměřen na prodej.
Nejlepší funkce Anyword:
- Přepište obsah tak, aby byl poutavější a zaměřený na konverzi.
- Integrovaná optimalizace SEO pro obsah blogu
- Analyzujte texty na vašem webu, sociálních médiích a v e-mailovém marketingu.
Omezení Anyword:
- Někteří uživatelé by uvítali integrovanou službu nebo funkci pro citace.
- V generovaném obsahu se mohou vyskytovat určité opakování, zejména u delších textů.
Ceny Anyword:
- Starter: 29 $/měsíc
- Data-Driven: 99 $/měsíc
- Anyword for Business: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Anyword:
- G2: 4,8/5 (více než 1 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (370+ recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Anyword!
8. TextWizard
TextWizard pomáhá týmům vytvářet lepší marketingové texty díky nástrojům a funkcím založeným na umělé inteligenci. Tento nástroj umožňuje marketérům ušetřit čas a rychle škálovat obsah navržený tak, aby se dobře umisťoval ve vyhledávačích. Nástroj je relativně nový a má přehledný produktový plán, který je díky ClickUp sdíletelný a uživatelsky přívětivý.
Nejlepší funkce TextWizard:
- Vytvořte si vlastní opakovatelné „recepty na generování“ na základě svých cílů.
- Vytvářejte dlouhé texty, příspěvky na sociální sítě, elevator pitch a další
- Využijte stávající obsah k rychlému škálování
Omezení TextWizard:
- Někteří uživatelé by uvítali více podnětů pro dlouhé texty.
- TextWizard není tak plně vybavený jako jiné nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici.
Ceny TextWizard:
- Zdarma
- Výhody: 49 $/měsíc na uživatele
- Tým: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TextWizard:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Ginger
Ginger je asistent pro psaní s umělou inteligencí, který pomáhá jednotlivcům i týmům psát s větší jistotou. Tento nástroj podporovaný umělou inteligencí pomáhá opravovat gramatiku, navrhuje poutavější jazyk a dodává každodennímu obsahu styl a šmrnc.
Nejlepší funkce Ginger:
- Opravte gramatické a pravopisné chyby jedním kliknutím
- Přepište svůj stávající obsah tak, aby byly věty kratší nebo zajímavější.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Word a Gmail
Omezení Ginger:
- Někteří uživatelé hlásí problémy s kompatibilitou se sadou Microsoft Office.
- Někdy může přeformulování změnit význam nebo záměr věty.
Ceny Ginger:
- Premium: 13,99 $/měsíc
- Ginger Teams: 4,99 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Ginger:
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (80+ recenzí)
10. Pepper Content
Pepper Content – dříve Pepper Type – je platforma pro obsahový marketing založená na umělé inteligenci, která spojuje týmy, data a obsah a stává se tak pro marketéry nepostradatelným nástrojem pro tvorbu a optimalizaci obsahu. Tento nástroj byl dříve známý jako Peppertype AI, ale platforma se od té doby rozrostla a přidala nové funkce – a má také nový název.
Nejlepší funkce Pepper Content:
- Pište optimalizovaný obsah s pomocí asistenta pro psaní SEO textů
- Sledujte klíčová slova a podpořte své SEO cíle
- Hladký zážitek s Pepper AI a Pepper Docs pro psaní
Omezení Pepper Content:
- Někteří uživatelé jsou zklamáni změnou směru od původních záměrů Peppertype.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité.
Ceny Pepper Content:
- Premium: 399 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Pepper Content:
- G2: 4,6/5 (470+ recenzí)*
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)*
*Většina dostupných recenzí se týká pouze Pepper Type.
Najděte si správného konkurenta Writesonic
Writesonic je skvělý nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, ale existují i jiné možnosti. Pomocí tohoto průvodce se můžete rozhodnout, které alternativy Writesonic zařadit do užšího výběru a otestovat, abyste našli ideální nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci.
Pokud hledáte nástroj, který umí mnohem víc než jen psát, vyzkoušejte ClickUp. Naše all-in-one platforma kombinuje psaní s kolaborací, produktivitou, správou úkolů a dalšími funkcemi. Kontaktujte náš tým nebo se zaregistrujte zdarma a začněte objevovat jeho funkce ještě dnes.