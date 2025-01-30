ClickUp blog

10 nejlepších alternativ a konkurentů Writesonic v roce 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30. ledna 2025

Writesonic může být užitečným nástrojem pro týmy, které chtějí zvýšit svou produkci obsahu pomocí umělé inteligence (AI), ale není to jediný software svého druhu na trhu. V dnešní době máte na výběr z mnoha nástrojů a aplikací, které usnadňují psaní, úpravy a optimalizaci obsahu.

V tomto článku se podíváme na nejlepší alternativy Writesonic, které jsou dnes k dispozici. Představíme vám jejich funkce, výhody, omezení, ceny a hodnocení produktů, abyste mohli najít tu nejlepší volbu pro vaše potřeby.

Podívejme se na nejlepší konkurenty Writesonic, které jsou v současné době na trhu.

Co byste měli hledat v alternativě k Writesonic?

Než přejdete k jinému nástroji pro psaní s umělou inteligencí, musíte nejprve zvážit, co vlastně hledáte.

Writesonic nabízí funkce pro psaní obsahu založené na umělé inteligenci, jako je parafráze, shrnutí článků, rozšiřování textu a popisy produktů. Zjistěte, které z nich jsou pro vás nezbytné, a sestavte si na jejich základě užší výběr.

Zamyslete se nad tím, co se vám na Writesonic líbí a co ne. Někteří lidé oceňují systém založený na kreditech, zatímco jiní dávají přednost nástroji s neomezeným počtem slov. Možná vás zaujmou doplňkové funkce Writesonic, jako jsou generátory obrázků a nástroje pro tvorbu chatbotů, nebo možná dáte přednost nástroji, který se soustředí výhradně na psaní a spolupráci.

Zvažte, co od svého nástroje pro psaní s umělou inteligencí očekáváte, a na základě toho vyhledejte vhodné možnosti.

10 nejlepších alternativ a konkurentů Writesonic

1. ClickUp

ClickUp Brain
Začněte psát s ClickUp
Pro úpravy a shrnutí obsahu v Docs použijte ClickUp Brain.

V dnešní době potřebujeme stále více obsahu, abychom naplnili naše obsahové kalendáře, a nástroje pro psaní jsou jedním z nejlepších způsobů, jak to zvládnout. ClickUp vám nabízí způsob, jak urychlit proces psaní tím, že všechny vaše dokumenty, wiki a soubory budete mít na jednom místě – takže můžete zefektivnit pracovní postupy a pracovat efektivněji.

Zjednodušené rozhraní a integrované nástroje ClickUp vám poskytují přehledné a zároveň funkcemi nabité prostředí pro práci na vysoce kvalitním obsahu. Ať už připravujete nový blogový příspěvek nebo píšete postup pro uvedení produktu na trh, textový editor ClickUp je intuitivní a snadno použitelný.

Pomocí šablon se zbavíte pocitu prázdné stránky, přidáte možnosti formátování a stylu a uvidíte počet slov a dobu čtení. Spolupracujte s členy týmu na úpravách v reálném čase nebo asynchronně a poté sdílejte svůj obsah se zainteresovanými stranami a freelancery pomocí snadných sdílených odkazů.

ClickUp je úžasný multidimenzionální nástroj pro produktivitu a spolupráci, který rozhodně stojí za to vyzkoušet jako řešení širších potřeb vašeho týmu. Navíc ClickUp Brain navždy změní způsob, jakým pracujete s obsahem v ClickUp.

Nejlepší funkce ClickUp:

  • Pokročilé možnosti stylizace a formátování – vkládání záložek, přidávání tabulek a další
  • Snadno použitelné šablony, které pomáhají eliminovat tvůrčí blok
  • Zobrazte počet slov, počet znaků a dobu čtení ve svých dokumentech.
  • Propojte své dokumenty s pracovními postupy pro snazší provádění
  • Přidejte vnořené stránky a snadno vytvořte znalostní báze a wiki založené na umělé inteligenci.
  • Užijte si úpravy a spolupráci v reálném čase
  • Kategorizujte dokumenty a organizujte zdroje
  • Vytvářejte sdílené odkazy a spravujte oprávnění pro různé úrovně přístupu
  • Používejte jej společně s dalšími funkcemi ClickUp, abyste vylepšili proces tvorby obsahu.
  • Integrace s více než 1 000 nejlepšími pracovními nástroji, které jsou dnes k dispozici.
  • Šablony založené na umělé inteligenci, které vám pomohou začít s ClickUp. Začněte budovat svůj pracovní prostor pomocí šablony ClickUp AI Enhanced Project Portfolio Template!
S ClickUp Brain můžete snadno generovat popisy projektů, vytvářet akční položky a mnoho dalšího.
Stáhnout tuto šablonu
Snadno generujte popisy projektů, vytvářejte akční položky a mnoho dalšího s ClickUp Brain.

Omezení ClickUp:

Ceny ClickUp:

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp:

  • G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)

2. Copy. ai

Copy.ai
Prostřednictvím Copy.ai

Copy. ai byl jedním z prvních generátorů obsahu s umělou inteligencí na trhu a tento nástroj pro psaní pokračuje v přidávání nových funkcí s vývojem technologie. Tento asistent pro psaní s umělou inteligencí může pomoci marketérům, blogerům a tvůrcům obsahu psát vysoce kvalitní obsah pro jejich blogy, texty reklam na Facebooku a Google, popisy produktů, vstupní stránky a to rychleji – díky pomoci umělé inteligence.

Nejlepší funkce Copy.ai:

  • Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní
  • Neomezený počet slov namísto systému založeného na kreditech
  • Přístup k více než 25 jazykům s placeným předplatným

Omezení Copy.ai:

  • Stejně jako u většiny nástrojů AI, někteří uživatelé někdy shledávají výstupy jako málo kreativní.
  • Někteří uživatelé by si přáli, aby existoval lepší způsob dokumentace projektů a souborů.

Ceny Copy.ai:

  • Bezplatný tarif
  • Výhody: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Copy.ai:

  • G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)

3. Simplified

Alternativy k Writesonic: Zjednodušené
Prostřednictvím Simplified

Další na našem seznamu alternativ k Writesonic je Simplified. Simplified je navržen jako komplexní řešení pro týmy, které chtějí využít AI k rozšíření svých aktivit. Aplikace nabízí nejen AI writer pro tvorbu obsahu, ale také grafiku, úpravy videa a funkce AI pro sociální média – to vše v rámci jednoho balíčku. To je užitečné pro týmy, které chtějí zefektivnit svou práci.

Zjednodušené nejlepší funkce:

  • Užitečný systém rozhraní typu drag-and-drop
  • Navrhuje související obrázky, které odpovídají vašemu obsahu.
  • Integrované schvalování pro zjednodušený pracovní postup

Zjednodušená omezení:

  • Někteří uživatelé uvádějí, že dlouhé texty mohou působit repetitivně.
  • Správa formátování může být někdy složitá.

Zjednodušené ceny:

  • Navždy zdarma
  • Malý tým: 30 $/měsíc pro 5 členů
  • Podnikání: 50 $/měsíc pro 5 členů
  • Růst: 125 $/měsíc pro 5 členů

Zjednodušené hodnocení a recenze:

  • G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)

4. Jasper

Jasper
Prostřednictvím Jasper

Vedle Copy. ai se Jasper AI (dříve známý jako Jarvis) stal populárním, když se marketingové týmy a podnikatelé začali zajímat o nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci. Jasper se zaměřuje na hlas značky a aplikace je navržena tak, aby vám pomohla vytěžit z něj maximum tím, že vytváří obsah, který je v souladu s vaším tónem hlasu a stylem psaní.

Nejlepší funkce Jasperu:

Omezení Jasperu:

  • Pokud chcete přidat Jasper Art jako doplněk k vašemu psaní, je třeba zaplatit další měsíční poplatek.
  • Někteří uživatelé považují třífaktorové ověřování za nepohodlné.

Ceny Jasper:

  • Creator: 49 $/měsíc pro 1 uživatele
  • Týmy: 125 $/měsíc pro 3 uživatele
  • Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Jasper:

  • G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)

5. Rytr

Alternativy k Writesonic: Rytr
Via Rytr

Rytr je AI asistent pro psaní, který byl navržen tak, aby urychlil proces psaní obsahu. Tento nástroj obsahuje více než 40 šablon, které vám pomohou psát texty pro e-commerce, e-maily, reklamy na Facebooku, popisy produktů a další – i když nejste profesionální autor obsahu.

Nejlepší funkce Rytr:

  • Uživatelsky přívětivá platforma a rozhraní
  • Vytvářejte úkoly na základě šablon nebo svých vlastních cílů a OKR.
  • Integrované rámce pro tón hlasu a copywriting pro dlouhé texty a newslettery

Omezení Rytr:

  • Někdy se téma příběhu a výsledek neshodují.
  • Někteří uživatelé uvádějí, že výstup může skončit uprostřed myšlenky, místo na konci věty, když generujete obsah.

Ceny Rytr:

  • Zdarma
  • Úspora: 9 $/měsíc
  • Neomezený: 29 $/měsíc

Hodnocení a recenze Rytr:

  • G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)

6. Wordtune

Alternativy k Writesonic: Wordtune
Prostřednictvím Wordtune

Wordtune je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který vám pomůže vyjádřit to, co chcete říct, tím nejlepším možným způsobem. Wordtune se zaměřuje na pomoc jako váš AI spisovatel, který také dokáže najít pravopisné chyby. Je to skvělá volba pro autory obsahu, protože vytváří texty, které jsou nejen optimalizované, ale také působí osobně a poutavě, což z něj dělá jednu z našich nejlepších alternativ k Writesonic.

Nejlepší funkce Wordtune:

  • Přepište svá vlastní slova tak, aby odpovídala vašim záměrům nebo cílům pro váš blogový příspěvek.
  • Zlepšete svou gramatiku a strukturu vět
  • Možnost snadno přidávat fakta a citovat zdroje

Omezení Wordtune:

  • Není zde možnost nastavit konkrétní tón hlasu, který nabízejí jiné aplikace.
  • Někteří uživatelé by uvítali API a více integrací s jiným softwarem, jako je WordPress.

Ceny Wordtune:

  • Zdarma
  • Premium: 24,99 $/měsíc
  • Premium pro týmy: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Wordtune:

  • G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)

7. Anyword

Anyword
Prostřednictvím Anyword

Anyword je softwarový nástroj pro copywriting založený na umělé inteligenci, který vám pomůže psát různé typy obsahu zaměřeného na konverzi. Síla této aplikace spočívá v použití prediktivní analýzy a hodnocení textů, aby copywriting byl zaměřen na prodej.

Nejlepší funkce Anyword:

Omezení Anyword:

  • Někteří uživatelé by uvítali integrovanou službu nebo funkci pro citace.
  • V generovaném obsahu se mohou vyskytovat určité opakování, zejména u delších textů.

Ceny Anyword:

  • Starter: 29 $/měsíc
  • Data-Driven: 99 $/měsíc
  • Anyword for Business: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Anyword:

  • G2: 4,8/5 (více než 1 150 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (370+ recenzí)

8. TextWizard

Alternativy k Writesonic: TextWizard
Prostřednictvím TextWizard

TextWizard pomáhá týmům vytvářet lepší marketingové texty díky nástrojům a funkcím založeným na umělé inteligenci. Tento nástroj umožňuje marketérům ušetřit čas a rychle škálovat obsah navržený tak, aby se dobře umisťoval ve vyhledávačích. Nástroj je relativně nový a má přehledný produktový plán, který je díky ClickUp sdíletelný a uživatelsky přívětivý.

Nejlepší funkce TextWizard:

  • Vytvořte si vlastní opakovatelné „recepty na generování“ na základě svých cílů.
  • Vytvářejte dlouhé texty, příspěvky na sociální sítě, elevator pitch a další
  • Využijte stávající obsah k rychlému škálování

Omezení TextWizard:

  • Někteří uživatelé by uvítali více podnětů pro dlouhé texty.
  • TextWizard není tak plně vybavený jako jiné nástroje pro psaní s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici.

Ceny TextWizard:

  • Zdarma
  • Výhody: 49 $/měsíc na uživatele
  • Tým: 99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze TextWizard:

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

9. Ginger

Ginger
Prostřednictvím Ginger

Ginger je asistent pro psaní s umělou inteligencí, který pomáhá jednotlivcům i týmům psát s větší jistotou. Tento nástroj podporovaný umělou inteligencí pomáhá opravovat gramatiku, navrhuje poutavější jazyk a dodává každodennímu obsahu styl a šmrnc.

Nejlepší funkce Ginger:

  • Opravte gramatické a pravopisné chyby jedním kliknutím
  • Přepište svůj stávající obsah tak, aby byly věty kratší nebo zajímavější.
  • Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Word a Gmail

Omezení Ginger:

Ceny Ginger:

  • Premium: 13,99 $/měsíc
  • Ginger Teams: 4,99 $/měsíc na člena

Hodnocení a recenze Ginger:

  • G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4/5 (80+ recenzí)

10. Pepper Content

Alternativy k Writesonic: Pepper Content
Prostřednictvím Pepper Content (dříve Pepper Type)

Pepper Content – dříve Pepper Type – je platforma pro obsahový marketing založená na umělé inteligenci, která spojuje týmy, data a obsah a stává se tak pro marketéry nepostradatelným nástrojem pro tvorbu a optimalizaci obsahu. Tento nástroj byl dříve známý jako Peppertype AI, ale platforma se od té doby rozrostla a přidala nové funkce – a má také nový název.

Nejlepší funkce Pepper Content:

  • Pište optimalizovaný obsah s pomocí asistenta pro psaní SEO textů
  • Sledujte klíčová slova a podpořte své SEO cíle
  • Hladký zážitek s Pepper AI a Pepper Docs pro psaní

Omezení Pepper Content:

  • Někteří uživatelé jsou zklamáni změnou směru od původních záměrů Peppertype.
  • Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité.

Ceny Pepper Content:

  • Premium: 399 $/měsíc pro 3 uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze Pepper Content:

  • G2: 4,6/5 (470+ recenzí)*
  • Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)*

*Většina dostupných recenzí se týká pouze Pepper Type.

Najděte si správného konkurenta Writesonic

Writesonic je skvělý nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, ale existují i jiné možnosti. Pomocí tohoto průvodce se můžete rozhodnout, které alternativy Writesonic zařadit do užšího výběru a otestovat, abyste našli ideální nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci.

Pokud hledáte nástroj, který umí mnohem víc než jen psát, vyzkoušejte ClickUp. Naše all-in-one platforma kombinuje psaní s kolaborací, produktivitou, správou úkolů a dalšími funkcemi. Kontaktujte náš tým nebo se zaregistrujte zdarma a začněte objevovat jeho funkce ještě dnes.

