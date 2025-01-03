15 nejlepších nástrojů AI pro psaní obsahu v roce 2025

Od té doby, co byl světu představen ChatGPT od OpenAI, hledají marketéři, malé podniky a autoři obsahu nástroj pro psaní obsahu s umělou inteligencí, který by jim usnadnil práci.
ChatGPT se sice používá pro řadu výstupů – od finančního plánování přes výživové poradenství až po příspěvky na sociálních médiích – ale není to jediný nástroj na trhu.
Najdete spoustu platforem pro generování obsahu pomocí umělé inteligence s pokročilými funkcemi, které pomáhají s psaním blogů, psaním popisů produktů, prováděním výzkumu klíčových slov a dokonce i s hodnocením stávajícího obsahu. Pokud nevíte, kde začít, může to být trochu matoucí.
Naštěstí jsme za vás udělali domácí úkol, abyste to nemuseli dělat vy. Zde vám představíme 15 nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence a porovnáme jejich funkce, výhody, nevýhody, recenze a ceny.
Co byste měli hledat v nástroji pro psaní s umělou inteligencí?
Nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci (AI) vycházejí z rozsáhlých jazykových modelů (LLM). LLM jsou trénovány pomocí samokontrolovaného strojového učení a technik zpracování přirozeného jazyka na obrovském množství dat. Například ChatGPT-4 od OpenAI byl trénován na 300 miliardách slov.
Po proškolení jsou modely umělé inteligence uvolněny. Kdokoli je může používat zadáním „promptů“ (stejně jako u vyhledávačů při hledání klíčových slov) a nástroje AI generují odpovědi a vytvářejí obsah. Odtud pochází termín generativní AI.
Software pro psaní s umělou inteligencí, který si vyberete, by měl mít následující vlastnosti:
- Nástroje založené na LLM: V případě jazykových modelů záleží na velikosti. Pro psaní obsahu zvolte ChatGPT nebo modely strojového učení podobné velikosti. V opačném případě budou i podrobné pokyny generovat spam a nekvalitní obsah.
- Velká kontrola nad výstupy textu: Měli byste mít možnost ovlivnit styl, tón, jazyk a obsah, který jakýkoli software pro psaní pomocí umělé inteligence vytváří.
- Uživatelsky přívětivá webová aplikace: Nástroje pro psaní obsahu pomocí umělé inteligence by vám měly práci usnadnit, ne ztížit. Hledejte takový, který je stejně pohodlný jako jakýkoli software marketingové agentury, který již používáte. Měl by fungovat jako asistent pro psaní pomocí umělé inteligence, nikoli jako náhrada za spisovatele.
- Cenově dostupné pro vaši produkci obsahu: Trh s generativní technologií a softwarem AI se rychle vyvíjí, takže ceny se pravděpodobně budou měnit s vývojem nových funkcí. Ale pokud používáte nástroj pro psaní AI k generování nápadů nebo shrnování dokumentů, nechcete utrácet příliš mnoho.
Nyní se podívejme, jak si vedou nejlepší nástroje pro psaní s umělou inteligencí v porovnání.
15 nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence
Ať už jste majitelem firmy, autorem obsahu nebo členem marketingového týmu, nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence mohou zefektivnit váš proces psaní a snížit počet opakujících se, časově náročných úkolů, jako je shrnutí vaší poslední kampaně, vytváření prodejních e-mailů nebo generování nápadů na blogové příspěvky.
Zde je seznam 15 nejlepších nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence se všemi podrobnostmi, které potřebujete vědět.
1. ClickUp – nejlepší pro projektové řízení integrované s umělou inteligencí
ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, nyní zahrnuje ClickUp Brain, generátor obsahu s umělou inteligencí, projektový manažer a správce znalostí, který je vaším nejlepším virtuálním asistentem pro rychlejší práci. AI Writer for Work od ClickUp Brain je užitečný pro překonání tvůrčí krize, brainstorming a zefektivnění procesu tvorby obsahu.
Je navržen tak, aby urychlil produktivitu pomocí podnětů podložených výzkumem pro každou roli a případ použití. Zahrnuje desítky podnětů pro marketingové týmy, správce obsahu a autory, které vám pomohou vytvořit cokoli od briefů a případových studií až po vysoce kvalitní marketingové texty, popisy produktů a obsah blogů.
Nejlepší na ClickUp je, že můžete použít jeho AI nástroje k psaní poutavých textů a také uchovávat všechny své dokumenty na jednom místě. Nebo můžete použít ClickUp Notepad k zaznamenávání nápadů a jejich ukládání v rámci platformy.
Ať už potřebujete vytvořit marketingový kalendář nebo plán pro sociální média, ClickUp je jediný produktivní software vhodný pro týmy jakékoli velikosti v jakémkoli odvětví. Zlepšete své psací dovednosti a rychle přiveďte své myšlenky k životu s ClickUp Brain.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroj pro psaní s umělou inteligencí přizpůsobený pro generování biografií, krátkých textů, přeměnu nápadů na osnovy obsahu, případové studie, texty pro vstupní stránky, popisy produktů a další.
- Rozsáhlá knihovna šablon pro vytváření pracovních postupů, dokumentových projektů a procesních map v rekordním čase
- Pokročilé funkce, jako jsou společné tabule a myšlenkové mapy, které vám pomohou proměnit nápady v realizovatelné plány s vaším týmem.
- Více než 1 000 integrací pro zrychlení, přizpůsobení a zjednodušení vašich pracovních postupů díky propojení dalších nástrojů s ClickUp, včetně Slack, Google Drive a mnoha dalších.
- Automatizace ClickUp snižují množství rutinní práce, takže se můžete soustředit na to, co je důležité.
Omezení ClickUp
- Nabízí mnoho funkcí, takže se možná budete muset nejprve naučit, jak je používat (naštěstí je k dispozici podrobné centrum nápovědy, webináře, šablony, průvodci a podpora, které vám pomohou platformu co nejlépe využít).
- Integrace Slacku není dokonalá – zatím
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele za měsíc
- Podniky: Kontaktujte ClickUp pro individuální cenovou nabídku.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Recenze zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3000 recenzí)
2. Rytr – nejlepší pro psaní obsahu pomocí umělé inteligence
Rytr je nástroj pro psaní založený na AI, postavený na API GPT-3 od OpenAI, vytvořený speciálně pro tvůrce obsahu a autory, SEO a copywritery.
Proč tedy používat Rytr (nebo jakoukoli jinou platformu pro psaní s umělou inteligencí) místo Chat GPT? Jednou z výhod používání asistenta pro psaní s umělou inteligencí je, že obsahuje přednastavené pokyny a šablony pro více než 40 případů použití, od psaní textů pro reklamy na Facebooku nebo příspěvků na sociálních médiích až po vytváření návrhů blogových příspěvků.
Nejlepší funkce Rytr
- Pište obsah ve více než 30 jazycích a využijte přes 20 tónů a stylů.
- Při psaní článků a úpravách textových výstupů kontrolujte, zda neobsahují plagiáty.
- Vytvářejte obrázky založené na AI z podnětů
- Vytvořte si vlastní případy použití pro generování obsahu s prémiovým předplatným.
Omezení Rytr
- Recenze a náš výzkum ukazují, že není tak výkonný jako jiné AI asistenty pro psaní.
- Aplikace pro psaní s využitím umělé inteligence má omezení počtu slov, a to i v rámci neomezeného tarifu.
Ceny Rytr
- Bezplatný tarif
- Úsporný tarif: 9 $ měsíčně nebo 90 $ ročně
- Neomezený tarif: 29 $ měsíčně nebo 290 $ ročně
Recenze zákazníků Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
3. Simplified – nejlepší pro zefektivnění procesů psaní pomocí umělé inteligence
S 1 milionem uživatelů a desítkami ocenění G2 je Simplified jedním z lídrů na trhu v oblasti aplikací pro psaní a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Sada nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence vám pomůže vytvořit vysoce kvalitní obsah pro úvodní stránky, popisy produktů a obsah blogů. Tento nástroj se dostal na seznam nejlepších nástrojů pro psaní pomocí umělé inteligence, protože pomáhá i s jinými formáty, jako je grafický design, plánování sociálních médií a dokonce i editace videa.
Nejlepší funkce zjednodušeného AI Writeru
- Více než 50 šablon pro různé typy generování obsahu
- Přizpůsobte si je tak, aby vytvářely krátký nebo dlouhý obsah ve více než 10 tónech a více než 30 jazycích.
- Využijte svůj publikovaný obsah novým způsobem díky nástroji Rewriter Tool založenému na umělé inteligenci.
Zjednodušená omezení
- Výstupy textu nejsou o moc lepší než ChatGPT-4, protože čerpají výstupy z jejich API.
- Omezení počtu členů týmu v každém cenovém plánu (nejvýše 5)
- Omezení úložiště 1 GB v bezplatné verzi a až 500 GB v nejdražším tarifu
Zjednodušené ceny
- Bezplatný tarif
- Malý tým: 30 $ měsíčně pro 5 uživatelů
- Podnikání: 50 $ měsíčně (5 uživatelů)
- Růst: 125 $ měsíčně (5 uživatelů)
- Podnik nebo agentura: Kontaktujte Simplified pro informace o cenách
Zjednodušené recenze zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (88 recenzí)
4. Frase – nejlepší pro SEO optimalizovaný obsah AI
Frase kombinuje SEO výzkum a psaní pomocí umělé inteligence, což z něj dělá komplexní nástroj pro generování a optimalizaci obsahu pomocí umělé inteligence. To je výhodné pro SEO a správce obsahu, kteří potřebují komplexní řešení pro rychlé vytváření briefů. S Frase můžete spravovat celý životní cyklus obsahu od výzkumu až po optimalizaci.
Nejlepší funkce Frase
- Analýza SERP a hodnocení konkurence generují stručné přehledy pro obsah blogů a marketingové texty.
- Integrovaný nástroj pro copywritery generuje části textu, jako jsou návrhy projektů, úvody a často kladené otázky.
Omezení Frase
- Pro generování více než 4 000 slov stojí doplněk Pro 35 $ měsíčně.
- Chybí přesnost při generování klíčových slov pro SEO a doporučení založených na SERP.
- Na rozdíl od některých jiných nástrojů AI neexistuje žádná skutečná bezplatná verze.
Ceny Frase
- Solo: 14,99 $ za uživatele za měsíc
- Základní: 44,99 $ za uživatele a měsíc
- Tým: 114,99 $ (3 uživatelé a 25 $ měsíčně za každého dalšího člena týmu)
Recenze zákazníků Frase
- G2: 4,9/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Narrato – nejlepší pomocník pro kreativní psaní
Narrato je relativním nováčkem na scéně AI nástrojů pro psaní, ale ne v oblasti content marketingu. Content manažeři a SEO profesionálové mohou tento AI nástroj pro psaní obsahu a copywriting využít k vytváření briefů, jejich přiřazování autorům prostřednictvím Narrato Marketplace a správě workflow obsahu pomocí této platformy.
Nejlepší funkce Narrato
- Nástroje pro správu projektů v oblasti content marketingu
- Dodání do 24–48 hodin za nízké ceny a s neomezeným počtem revizí
- Integrovaná kontrola plagiátů během procesu tvorby obsahu
Omezení Narrato
- Nástroje AI ne vždy dosahují požadovaných výsledků při tvorbě obsahu.
- Měsíční limit 76 000 slov pro kontrolu plagiátů
Ceny Narrato
- Pro: 65 $ měsíčně (až 5 uživatelů)
- Podnikání: 125 $ měsíčně (až 5 uživatelů)
- Na míru: Pro informace o cenách kontaktujte Narrato.
Recenze zákazníků Narrato
- G2: 4,2/5 (5 recenzí)
- Trustpilot: 3,2/5 (8 recenzí)
6. WordAI – nejlepší pro generování přirozeného jazyka
WordAI je nástroj pro psaní textů využívající umělou inteligenci, který je navržen tak, aby zvýšil vaši produkci obsahu pomocí přeformulování, přepsání a restrukturalizace vět a částí textu ve všem od webových textů po popisy produktů a prodejní argumenty. Pomocí svých nástrojů pro generování přirozeného jazyka dokáže z jednoho kusu obsahu vytvořit až 1 000 SEO přepisů.
Nejlepší funkce WordAI
- Navrženo tak, aby se zabránilo duplikaci a detekci umělé inteligence.
- Platforma pro generování obsahu přepíše celé články během několika sekund.
- Redakční kontroly vám umožňují rozhodnout, jak moc se budete držet původního obsahu.
Omezení WordAI
- Jen málo recenzí, z nichž mnohé popisují WordAI jako nástroj pro přeformulování nebo přepisování obsahu.
- Omezené možnosti ovládání a úprav pro autory a editory
Ceny WordAI
- Měsíčně: 57 $ za měsíc
- Ročně: 27 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Podniky: Ohledně cen kontaktujte WordAI.
Recenze zákazníků WordAI
- G2: 3,9/5 (17 recenzí)
- Trustpilot: 2,6/5 (6 recenzí)
7. Copy. ai – Nejlepší pro psaní textů s využitím umělé inteligence
Copy. ai je dalším relativním nováčkem na scéně AI pro psaní obsahu. Je postaven na přístupu k API ChatGPT-4, takže by měl produkovat slušné návrhy blogů a textů s správnými podněty a vstupy.
Tento generátor obsahu a asistent pro psaní s umělou inteligencí slibuje prémiový obsah během několika sekund a nabízí šablony pro psaní článků, textů pro sociální sítě, e-mailů a dalšího obsahu. Snadno si vyberte z knihovny nástrojů pro psaní krátkých i dlouhých textů, které vám na základě vašeho výběru pomohou poskytnout relevantní návrhy textů a stylů.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Knihovna šablon, která pomáhá vytvářet osnovy blogů a zadání pro autory
- Vyšší úroveň zabezpečení je vhodnější pro podnikové organizace, které se obávají o dodržování předpisů týkajících se dat.
Omezení Copy.ai
- Nedávné recenze si stěžují, že služba po několika minutách přechází z ChatGPT-4 na GPT-3, což omezuje kvalitu odpovědí.
- Mnoho recenzí uvádí, že dotazy zákazníků zůstávají bez odpovědi a zrušení předplatného je obtížné.
Ceny Copy.ai
- Zdarma: až 2 000 slov měsíčně
- Pro: 49 $ měsíčně, neomezený počet slov (omezeno na 1 uživatele)
- Podniky: Kontaktujte Copy.ai pro informace o cenách.
Recenze zákazníků Copy. ai
- G2: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
- Trustpilot: 3,9/5 (více než 160 recenzí)
8. QuillBot – nejlepší pro zjednodušení složitých textů
QuillBot je generátor textu s umělou inteligencí a nástroj pro parafráze krátkých i dlouhých textů. Nevytváří nový text, ale můžete jej použít k shrnutí nebo parafrázi dokumentu, článku nebo čehokoli, co mu zadáte.
Tato jednoduchá webová aplikace vám pomůže vyhnout se plagiátorství. Změny v parafrázovaném textu jsou označeny barevně, takže můžete sledovat úpravy psaného textu, což může pomoci novým autorům ve vašem týmu.
Nejlepší funkce QuillBot
- Sedm režimů, které určují tón nebo účel úpravy
- AI-poháněný tezaurus pro vyhledávání a nahrazování nadměrně používaných slov
Omezení QuillBot
- Technické problémy mohou uživatele nutit trávit nadměrné množství času řešením potíží.
- Omezený počet stránek a slov za měsíc, a to i v placených tarifech
Ceny QuillBot
- Zdarma
- Premium: 19,95 $ měsíčně (1 uživatel)
- Tým: 7,50 $ za autora za měsíc (minimálně 5 uživatelů)
Recenze zákazníků QuillBot
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Trustpilot: 2,3/5 (75 recenzí)
9. Writerly – nejlepší pro korektury a kontrolu pravopisu
Writerly je sada produktivního softwaru s umělou inteligencí pro marketingové, zákaznické a e-commerce týmy. Kromě nástroje pro psaní s umělou inteligencí nabízí Writerly také generativní rozšíření pro Chrome. Rozšíření pro Chrome vám umožňuje čerpat nápady z článků při procházení webu a vytvářet stručné popisy obsahu pro vaše autory.
Nejlepší funkce Writerly
- Writerly Go se integruje s Gmailem, aby vám ušetřil čas.
- Creator Cloud obsahuje desítky přizpůsobitelných šablon pro psaní obsahu a reklamních textů.
- Pomůže vám odhalit gramatické chyby v nástroji AI Writer.
Omezení spisovatelů
- Nízký počet slov u bezplatných a levnějších tarifů
- Šablony vyžadují více přizpůsobení než jiné nástroje pro psaní obsahu využívající umělou inteligenci.
Ceny Writerly
- Zdarma: 1 tvůrce, až 10 000 slov
- Creator AI Chat: 4 $ měsíčně pro 1 uživatele, neomezený počet slov
- Creator AI Studio: 14 $ měsíčně pro 1 uživatele, neomezený počet slov, více než 50 šablon
- Team AI Studio: 34 $ měsíčně pro až 3 uživatele, neomezený počet slov, více než 50 šablon
Recenze zákazníků Writerly
- G2: 5/5 (5 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15 recenzí)
10. Copymatic – nejlepší pro překlady a parafráze
Copymatic je nástroj umělé inteligence, který podporuje tvorbu obsahu ve více než 20 jazycích a je vybaven generováním obrázků pomocí umělé inteligence. Jedná se o všestranný a snadno použitelný nástroj s šablonami, chatovací funkcí, inteligentním editorem a funkcí převodu textu na řeč.
Nejlepší funkce Copymatic
- Funkce pro tvorbu obsahu pro vše od obsahu sociálních médií až po dlouhé články na blogu.
- Využijte sadu nástrojů AI na internetu s rozšířením pro Chrome.
- Zahrnuje chatovacího asistenta s umělou inteligencí – CopyChat – pro shrnování online obsahu.
Omezení Copymatic
- Není zde tlačítko pro revizi, takže přepisování stojí navíc, což může být ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence nákladné.
- Může být obtížné udržet požadovaný tón nebo styl u obsahu generovaného umělou inteligencí.
Ceny Copymatic
- Pro: 29 $ za uživatele za měsíc
- Tým: 49 $ měsíčně (až 5 uživatelů)
- Enterprise: 99 $ měsíčně (až 25 uživatelů)
Recenze zákazníků Copymatic
- Trustpilot: 4,8/5 (více než 1250 recenzí)
- G2: 4,7/5 (29 recenzí)
11. Jasper – nejlepší pro psaní dlouhých textů
Jasper AI je sofistikovaný nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který zjednodušuje tvorbu obsahu. Využívá technologii GPT-3 od OpenAI k vytváření vysoce kvalitního obsahu, který vypadá, jako by ho napsal člověk.
Nejlepší funkce Jasperu
- Psaní dlouhých textů: Může generovat blogové příspěvky, příspěvky na sociální média, reklamní texty a další.
- Content Improver: Umožňuje uživatelům vylepšit a zdokonalit stávající obsah pouhým zadáním do systému.
- Vhodné pro různé obchodní potřeby: schopné generovat kreativní příběhy, předměty a texty e-mailů a blogové příspěvky optimalizované pro SEO.
- Poskytuje hotové šablony: Obsahuje šablony pro různé potřeby psaní, od popisů produktů po osobní životopisy.
Omezení Jasperu
- Kvalita obsahu se může lišit: Generování velmi specializovaného a vysoce technického obsahu může být pro tuto AI výzvou.
- Může generovat irelevantní odpovědi: Někdy může AI poskytnout odpovědi, které nedávají smysl nebo nejsou relevantní k zadání.
- Vyžaduje úpravy: Stejně jako většina nástrojů AI, i obsah generovaný Jasper AI vyžaduje pro dosažení dokonalosti určité úpravy ze strany člověka.
Ceny Jasper
- Creator: Pro hobby uživatele, za 49 $ měsíčně
- Pro: Pro jednotlivce a malé týmy, za 69 $ měsíčně
- Podnikání: Plán na míru pro rostoucí týmy a podniky
Recenze zákazníků Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
12. Speedwrite – nejlepší pro kontrolu plagiátů
Speedwrite je AI asistent pro psaní, který zjednodušuje proces přepisování. Je navržen tak, aby přepsal jakýkoli obsah, který mu je poskytnut, při zachování původního významu textu.
Nejlepší funkce Speedwrite
- Obsah bez plagiátů: Pomáhá vytvářet originální obsah přeformulováním a parafrázováním existujícího textu.
- Komplexní shrnutí: Zkrácení dlouhých článků do stručného shrnutí bez ztráty klíčových bodů
- Hromadné vytváření obsahu: Umožňuje uživatelům přepsat více článků najednou, čímž šetří čas strávený ručním přepisováním.
Omezení Speedwrite
- Omezená diverzifikace: Často opakovaně používá stejnou sadu synonym, což vede k omezenému rozsahu slovní zásoby.
- Nadměrné používání pasivního hlasu: Během procesu přepisování může často převádět aktivní věty do pasivní konstrukce.
- Vyžaduje korekturu: Ačkoli přepisuje obsah, výstup často vyžaduje lidskou korekturu a úpravy.
Ceny Speedwrite
- Zdarma
- Měsíčně: 7,99 $
- Pololetní: 39,95 $
- Roční předplatné: 59,95 $
Hodnocení a recenze Speedwrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Recenze není k dispozici
13. SpinBot – nejlepší bezplatný nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence
Spinbot je bezplatný automatizovaný nástroj pro přepisování článků, který přepisuje text čitelný pro člověka do jiného textu s cílem využít obsah a zároveň se vyhnout plagiátorství.
Nejlepší funkce SpinBot
- Žádná registrace ani přihlášení: Uživatelé mohou začít nástroj používat okamžitě bez jakéhokoli registračního procesu.
- Schopné okamžitě generovat velké objemy obsahu
- SEO-friendly: Pomáhá vytvářet obsah optimalizovaný pro vyhledávače díky bohaté knihovně synonym a frází.
Omezení SpinBot
- Obsah není dostatečně srozumitelný nebo nemusí přesně vyjadřovat původní význam.
- Nadměrné používání synonym způsobuje, že výsledný text působí repetitivně.
- Omezený počet slov: Pro bezplatné uživatele platí omezení počtu slov pro každou relaci přepisování.
Ceny SpinBot
- Zdarma
Hodnocení a recenze SpinBot
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
14. ChatGPT – nejlepší bezplatný nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence
ChatGPT je výkonný nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který je navržen tak, aby pomáhal s širokou škálou úkolů souvisejících s psaním, od tvorby obsahu a brainstormingu až po úpravy a generování nápadů. Díky pokročilému jazykovému modelu OpenAI dokáže vytvářet souvislé a kontextově vhodné texty na různá témata, což z něj činí ideální nástroj pro blogery, marketéry a spisovatele, kteří hledají univerzálního pomocníka. ChatGPT také vyniká vylepšováním návrhů, navrhováním zlepšení a poskytováním kreativních podnětů, což z něj činí ideální řešení pro kreativní i profesionální psaní.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generuje vysoce kreativní, souvisle strukturovaný a podrobný psaný obsah.
- Lze použít pro různé úkoly, od profesionálních obchodních textů až po psaní beletrie.
- Využívá výkonnou, špičkovou AI k vytváření textu.
- Často aktualizováno za účelem zlepšení kvality a relevance odpovědí
Omezení ChatGPT
- Proměnlivá kvalita výstupu; čím delší je text, tím více se zdá, že ztrácí konzistenci.
- Někdy poskytuje odpovědi, které jsou fakticky nesprávné nebo nesmyslné.
- Nejlepších výsledků často dosáhnete pomocí jasně definovaných a konkrétních pokynů.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
15. Notion AI – nejlepší pro psaní poznámek pomocí AI
Notion AI se hladce integruje do oblíbeného pracovního prostoru Notion a rozšiřuje jeho možnosti o výkonnou asistenci při psaní založenou na umělé inteligenci. Pomáhá uživatelům vytvářet, upravovat a vylepšovat obsah přímo v jejich poznámkách, databázích nebo dokumentech. Notion AI dokáže shrnout dlouhé texty, generovat nové nápady na obsah a poskytovat návrhy gramatiky a stylu, což z něj činí ideální nástroj pro autory, týmy a projektové manažery, kteří již používají Notion k organizaci své práce. Jeho funkce AI zefektivňují tvorbu a správu obsahu a nabízejí komplexní řešení pro produktivitu a spolupráci.
Nejlepší funkce Notion AI
- Shrňte obsah, který již máte ve svém účtu Notion.
- Upravte tón a přeformulujte text, abyste vytvořili poutavější obsah.
- Možnost používat flexibilní textový editor s funkcí drag-and-drop
Omezení Notion AI
- Bezplatná zkušební verze může působit omezeně.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nápady na obsah generované umělou inteligencí mohou působit repetitivně.
Ceny Notion AI
- Notion AI je volitelný doplněk k jakémukoli bezplatnému nebo placenému tarifu za 10 USD na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze Notion AI
Ačkoli neexistují samostatná hodnocení pro Notion AI, zde jsou hodnocení a recenze pro Notion:
- G2: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
Najděte nejlepší nástroj pro psaní s umělou inteligencí pro vaše potřeby
Generátory obsahu a nástroje pro psaní využívající umělou inteligenci se stále vyvíjejí. Ale i v této fázi vývoje mohou zjednodušit práci marketérům a autorům při tvorbě obsahu.
Pro ty, kteří chtějí jít nad rámec ChatGPT, existuje spousta možností. Většina funkcí je podobná: šablony, webová rozhraní a generování osnov. Některé obsahují další nástroje, jako je generování obrázků.
Při výběru nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence si prohlédněte jeho funkce, recenze a omezení. Vyberte si takový, který vám pomůže vytvořit potřebné množství obsahu a zároveň zachovat kvalitu, o kterou vaše firma usiluje.
Pokud hledáte nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který je integrován do výkonného softwarového balíku pro správu projektů, zvažte ClickUp Brain. Nic vás to nebude stát a můžete se zaregistrovat zdarma ještě dnes!